أفضل 10 بدائل لملعب OpenAI في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

إن Open AI Playground هي أداة لغوية تنبؤية مزودة بذكاء اصطناعي مُدرَّب على الاستجابة كما يستجيب الإنسان لمطلب أو سؤال، ولكن فقط من خلال ما لديه من معرفة واسعة.

وكما يوحي الاسم، يمكنك التلاعب بالمطالبات والأسئلة وإجراء التجارب.

يحتوي OpenAI Playground على قيود - فهو يفتقر إلى الميزات، ويعطي مخرجات غير موثوقة، ويثير مخاوف تتعلق بالخصوصية، وأوقات استجابة بطيئة. قد تؤدي هذه القيود إلى إبطاء استكشاف نموذج اللغة الخاص بك بشكل خطير، مما يعيق بحثك وتطويرك.

أنت في المكان الصحيح إذا كنت تبحث عن بديل OpenAI Playground لإجراء تجارب لغوية أكثر تقدمًا.

سنقوم بمشاركة أفضل 10 بدائل ل OpenAI Playground التي تتمتع بميزات أكثر، وتخصيص أفضل، وتركيز على خصوصية البيانات حتى تتمكن من الحصول على نتائج أفضل في تجاربك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل OpenAI Playground

يجب أن يساعدك البديل الجيد ل OpenAI Playground على التعلم والتجربة والإبداع. عندما تقارن الخيارات، ابحث عن هذه الميزات:

واجهة بديهية: ابحث عن المنصات التي تمنحك تفاعلاً في الوقت الفعلي وتجربة سهلة الاستخدام. فهي تتيح لك الحصول على تعليقات فورية أثناء تجربة النماذج

ابحث عن المنصات التي تمنحك تفاعلاً في الوقت الفعلي وتجربة سهلة الاستخدام. فهي تتيح لك الحصول على تعليقات فورية أثناء تجربة النماذج خيارات التخصيص: ضع في اعتبارك ما إذا كان البديل يسمح بتخصيص المعلمات. سيساعدك هذا على تهيئة البيئة الخاصة بمتطلبات تجربتك وضبط النماذج بدقة

ضع في اعتبارك ما إذا كان البديل يسمح بتخصيص المعلمات. سيساعدك هذا على تهيئة البيئة الخاصة بمتطلبات تجربتك وضبط النماذج بدقة القابلية للتطوير: ضع في اعتبارك ما إذا كانت أداة الذكاء الاصطناعي قادرة على التعامل مع حجم مشاريعك والقيام بمجموعة متنوعة من المهام، بدءًا من مقتطفات التعليمات البرمجية البسيطة إلى التجارب الأكثر تعقيدًا

ضع في اعتبارك ما إذا كانت أداة الذكاء الاصطناعي قادرة على التعامل مع حجم مشاريعك والقيام بمجموعة متنوعة من المهام، بدءًا من مقتطفات التعليمات البرمجية البسيطة إلى التجارب الأكثر تعقيدًا دعم لغات البرمجة المتعددة: ابحث عن البدائل التي تدعم لغات برمجة مختلفة، مما يتيح لك تجربة تقنيات وأدوات ذكاء اصطناعي مختلفة

ابحث عن البدائل التي تدعم لغات برمجة مختلفة، مما يتيح لك تجربة تقنيات وأدوات ذكاء اصطناعي مختلفة المجتمع والدعم: قم بتقييم مدى توفر مجتمع أو نظام دعم حيث يمكنك طلب المساعدة وطرح الأسئلة ومشاركة المعرفة مع المستخدمين الآخرين. فالمجتمع القوي ذو قيمة كبيرة للتعاون واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

أفضل 10 بدائل للذكاء الاصطناعي المفتوح لاستخدامها في عام 2024

1. ClickUp

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة تجمع بسلاسة جميع مهامك ومستنداتك وفريق عملك في مكان واحد، مما يجعل كل شيء سهل ومريح لك.

ومما يرفع من قدرات الذكاء الاصطناعي

ClickUp AI

-مساعد مخصص مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم بدقة لتلبية احتياجاتك الخاصة. قم بتبسيط إدارة المشروع مع أكثر من 100 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة يدويًا والقائمة على الأبحاث التي تناسب كل دور.

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع، وتلخيص النص وصقله، وإنشاء ردود على البريد الإلكتروني، والمزيد

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

المساعدة في الكتابة: ارتق بمستوى كتابتك! فهو يجعل عملك واضحًا وجذابًا ويوفر الوقت من خلال العناوين والجداول الجاهزة للاستخدام والمزيد. مع المساعدة في الكتابة من ClickUp لن يكون المحتوى الخاص بك مكتوبًا بشكل جيد فحسب، بل سيبدو أيضًا احترافيًا بتنسيق مناسب

ارتق بمستوى كتابتك! فهو يجعل عملك واضحًا وجذابًا ويوفر الوقت من خلال العناوين والجداول الجاهزة للاستخدام والمزيد. مع المساعدة في الكتابة من ClickUp لن يكون المحتوى الخاص بك مكتوبًا بشكل جيد فحسب، بل سيبدو أيضًا احترافيًا بتنسيق مناسب الملخصات: احصل على النقاط الرئيسية والنتائج من سلاسل التعليقات والمناقشات المتعلقة بمشروعك الكتابي حيث يعمل ClickUp AI على تبسيط عملية التلخيص

احصل على النقاط الرئيسية والنتائج من سلاسل التعليقات والمناقشات المتعلقة بمشروعك الكتابي حيث يعمل ClickUp AI على تبسيط عملية التلخيص قالب الملخصات: عزز تجربتك في الكتابة باستخدام ClickUpقوالب الموجه. يوفر إطار عمل منظم لتوليد الأفكار وتحسين أسلوبك في الكتابة والتغلب على العوائق الإبداعية. يمكنك أيضًا الوصول إلى أكثر من 200 موجه والاستفادة من تقنية معالجة اللغة الطبيعية (NLP) المتقدمة للعملية الإبداعية واكتساب رؤى حول أسلوبك في الكتابة وتفضيلاتك

يقدم القالب أكثر من 190+ مطالبة بالذكاء الاصطناعي لتوليد الأفكار والمحتوى لإدارة مشاريع سداسية سيجما

جرب قوالب النقر مجاناً

مناظر مخصصة: تصور عملك بالطريقة التي تريدها من خلال الاختيار من بين أكثر من 15 طرق العرض القابلة للتخصيص مثل جانت والقائمة وتقويم الذكاء الاصطناعي والخريطة الذهنية والمزيد

قم بإدارة مشروعك التجاري الصغير في كل خطوة من خطواته باستخدام القوالب وميزات التعاون وأكثر من 15 طريقة عرض للمشروع باستخدام ClickUp

إنشاء المستندات: قم بإنشاء وتنظيم أنواع مختلفة من المستندات باستخدام

انقر فوق المستندات

. يمكنك الوصول إلى ميزات ClickUp AI باستخدام /Slash Commands وإنشاء محتوى عالي الجودة داخل المستندات

استخدم مستندات ClickUp Docs لإدارة المستندات المهمة وتعزيز تعاون الفريق

قيود ClickUp

قد يستغرق الأمر بعض الوقت لفهم إمكانات الميزات الشاملة التي يوفرها ClickUp بشكل كامل

قد لا يكون تطبيق الهاتف المحمول سلسًا مثل إصدار سطح المكتب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد : نسخة تجريبية مجانية

: نسخة تجريبية مجانية غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم مؤسسة : مؤسسة : اتصل لمعرفة الأسعار

: : اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متوفر على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو في الشهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

جرّب ClickUp مجاناً

2. Promptsandbox.io

عبر Promptsandbox.io Promptsandbox.io عبارة عن منصة يسهل الوصول إليها لاختبار نماذجك وتحسينها بسرعة - لا حاجة إلى بذل جهد كبير في البنية التحتية أو الإعداد. العب بنماذج GPT المُدرَّبة مسبقًا، وقم بتعديل وإتقان إبداعات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك دون عناء.

استخدم Promptsandbox.io لتجربة نماذج GPT، أو لضبط مشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بك، أو للتعاون مع منتدى مجتمعهم.

أفضل مزايا Promptsandbox.io

نماذج أولية بدون عناء: وضع نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك على الفور دون عناء التعامل مع البنية التحتية أو مخاوف الإعداد

وضع نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك على الفور دون عناء التعامل مع البنية التحتية أو مخاوف الإعداد نماذج GPT المدربة مسبقًا: الوصول إلى نماذج GPT المدربة مسبقًا وتجربتها لتطبيقات وسيناريوهات اختبار متنوعة

الوصول إلى نماذج GPT المدربة مسبقًا وتجربتها لتطبيقات وسيناريوهات اختبار متنوعة أدوات التنقيح: صقل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وتحسينها داخل المنصة، مما يسهل عملية التطوير

صقل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وتحسينها داخل المنصة، مما يسهل عملية التطوير منتدى المجتمع: الانخراط في منتدى مجتمع نابض بالحياة، والتعاون مع المستخدمين الآخرين، ومشاركة الأفكار، وتلقي الدعم القيّم

قيود موقع Promptsandbox.io

قد تواجه تحديات أثناء العمل دون اتصال بالإنترنت حيث تعتمد المنصة بشكل كبير على الإنترنت لتنفيذ النموذج

قد لا توفر لك خيارات واسعة النطاق لتدريب النماذج من الصفر

تسعير Promptsandbox.io

الأسعار غير متاحة للجمهور على موقعهم الإلكتروني

تقييمات ومراجعات Promptsandbox.io

G2 : تقييمات غير كافية

: تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

3. دردشةGPT

عبر ChatGPT ChatGPT هو نموذج لغوي/روبوت دردشة بالذكاء الاصطناعي تم تطويره بواسطة OpenAI، وتم ضبطه خصيصًا ليقدم أداءً جيدًا في سياقات المحادثة بالذكاء الاصطناعي. إنه مخصص للغاية ولديه امتداد مجاني لمتصفح كروم، على الرغم من أنه لا يحتوي على شخصيات ذكاء اصطناعي مثل Chatsonic أو Character AI.

وهو يعمل على بنية GPT (المحول التوليدي المدرب مسبقاً)، وتحديداً الإصدار gpt-3.5-turbo، لإنتاج ردود تبدو تماماً مثل البشر بناءً على المدخلات التي يحصل عليها.

ChatGPT أفضل الميزات

معرفة متعمقة: استفد من التدريب المكثف للنموذج على نصوص متنوعة، مما يوفر لك ثروة من المعلومات (مثل محرك البحث الذكي) والفروق اللغوية الدقيقة

استفد من التدريب المكثف للنموذج على نصوص متنوعة، مما يوفر لك ثروة من المعلومات (مثل محرك البحث الذكي) والفروق اللغوية الدقيقة تفاعل مخصص: قم بتخصيص تجربتك من خلال تجربة مطالبات مختلفة حتى تتمكن من اختيار الردود التي تتناسب تمامًا مع تفضيلاتك

قم بتخصيص تجربتك من خلال تجربة مطالبات مختلفة حتى تتمكن من اختيار الردود التي تتناسب تمامًا مع تفضيلاتك تكامل سلس: تكامل معChatGPT دون عناء في تطبيقاتك باستخدام واجهة برمجة التطبيقات المتوفرة، مما يتيح لك الاستفادة من قدرات توليد اللغة الخاصة به برمجيًا

قيود ChatGPT

إذا لم تقدم مدخلات دقيقة، فقد يولد ChatGPT معلومات غير صحيحة

قد يُظهر نموذج الذكاء الاصطناعي اختلافات لأنه حساس للتغيرات في كيفية صياغة المدخلات

تسعير ChatGPT

نموذج GPT 3.5 : مجاني للأبد

: مجاني للأبد نموذج 4GPT 4: 20 دولارًا شهريًا

ChatGPT التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 32 تقييم)

4. سودورايت

عبر سودورايت Sudowrite هو برنامج مدعوم بالذكاء الاصطناعي مساعد الكتابة مصمم لتحسين عملية الكتابة وتبسيطها. على عكس ChatGPT، فهو يزودك بالأفكار والمحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي والعديد من الميزات الأخرى لكتابة المشاريع وتحسين جودة عملك.

Sudowrite أفضل الميزات

ميزات الكتابة: ادمج Sudowrite في تطبيقاتك أو مواقعك الإلكترونية أو مشاريعك البحثية للاستفادة من ميزات المساعدة في الكتابة. إنشاء نص والخطوط العريضة لموقعك على الويب,محتوى تحسين محركات البحثأووسائل التواصل الاجتماعيوتلقي الملاحظات، والوصول إلى وظائف أخرى مفيدة

ادمج Sudowrite في تطبيقاتك أو مواقعك الإلكترونية أو مشاريعك البحثية للاستفادة من ميزات المساعدة في الكتابة. إنشاء نص والخطوط العريضة لموقعك على الويب,محتوى تحسين محركات البحثأووسائل التواصل الاجتماعيوتلقي الملاحظات، والوصول إلى وظائف أخرى مفيدة عصف ذهني: استخدم هذه الميزة لإثارة الأفكار الإبداعية للأوراق البحثية، وابتكار ميزات جديدة لمنتجك، وغير ذلك الكثير

قيود Sudowrite

قد تكون المجموعة الهائلة من الأدوات مربكة وقد تعطل سير عملك

يفتقر إلى مدقق انتحال مدمج

لا يوفر رصيداً مجانياً

تسعير #### تسعير Sudowrite

الهواية والطالب: 10 دولارات شهرياً (30,000 كلمة ذكاء اصطناعي/شهرياً)

10 دولارات شهرياً (30,000 كلمة ذكاء اصطناعي/شهرياً) محترف : 25$/شهرًا (90,0000 كلمة ذكاء اصطناعي/شهرًا)

: 25$/شهرًا (90,0000 كلمة ذكاء اصطناعي/شهرًا) الحد الأقصى: 100 دولار/شهرًا (300,000 كلمة ذكاء اصطناعي/شهرًا)

تقييمات ومراجعات سودورايت

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

5. الخطوط الملاحية المنتظمة

عبر البطانة Liner هي أداة قوية للذكاء الاصطناعي تسمح لك بتدريب نماذج التعلُّم الآلي (ML) دون عناء، مما يلغي الحاجة إلى الترميز أو الخبرة في مجال التعلُّم الآلي.

فهي تستفيد من بيانات التدريب الخاصة بك لإنشاء نموذج تعلُّم آلي سهل الدمج وجاهز للعمل.

Liner.ai أفضل الميزات

مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام: استكشف قوالب مشاريع متنوعة تغطي الصور والنصوص والصوت والفيديو وتصنيف الوضعيات لمجموعة واسعة من مهام التعلم الآلي

استكشف قوالب مشاريع متنوعة تغطي الصور والنصوص والصوت والفيديو وتصنيف الوضعيات لمجموعة واسعة من مهام التعلم الآلي لا حاجة لوحدة معالجة الرسومات: احصل على نتائج سريعة دون الحاجة إلى أجهزة متطورة - تتدرب هذه المنصة على كل من وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات بسلاسة

احصل على نتائج سريعة دون الحاجة إلى أجهزة متطورة - تتدرب هذه المنصة على كل من وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات بسلاسة تحسين الحافة: دمج النماذج المدربة مع الأجهزة المحمولة والأجهزة المتطورة، ودعم منصات متعددة للنشر المرن

قيود Liner.ai

محدودية مشاركة المجتمع وموارد الدعم

تسعير #### Liner.ai

مجاناً إلى الأبد

تقييمات ومراجعات Liner.ai

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

6. دوكسيس أتمتة المحتوى الذكي

عبر سير أتمتة المحتوى الذكي Doxis من مجموعة SERgroup هي منصة إدارة محتوى المؤسسة.

تعمل هذه الأداة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على ربط وأتمتة المحتوى عبر نظامك البيئي المؤسسي، مما ينتج عنه رؤية شاملة بزاوية 360 درجة لأعمالك.

أفضل ميزات أتمتة المحتوى الذكي من Doxis Doxis

تكامل الأعمال: الاتصال بمجموعة متنوعة من تطبيقات الأعمال الرائدة، مثل SAP وSAP وSalesforce وMicrosoft وغيرها، لتعزيز قابلية التشغيل البيني والتكامل السلس

الاتصال بمجموعة متنوعة من تطبيقات الأعمال الرائدة، مثل SAP وSAP وSalesforce وMicrosoft وغيرها، لتعزيز قابلية التشغيل البيني والتكامل السلس مجموعات الحلول: مشاركة الرؤى القيّمة عبر مختلف جوانب المؤسسة من خلال حزم الحلول السحابية الأصلية المصممة بشكل استراتيجي

مشاركة الرؤى القيّمة عبر مختلف جوانب المؤسسة من خلال حزم الحلول السحابية الأصلية المصممة بشكل استراتيجي الجيل الجديد من إدارة المحتوى المؤسسي: عزز كفاءة سير العمل من خلال الأتمتة الشاملة وإدارة المحتوى الخاص بك دون عناء باستخدام أفضل الأنظمة

قيود أتمتة المحتوى الذكي من Doxis

التخصيص المحدود في إصدار الهاتف المحمول يعيق استخدام البرنامج إلى أقصى إمكاناته

تسعير أتمتة المحتوى الذكي Doxis #### Doxis أتمتة المحتوى الذكي

الأسعار غير مذكورة على الموقع

تقييمات ومراجعات أتمتة المحتوى الذكي Doxis Doxis

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: لا توجد تقييمات كافية

7. المختبر

عبر المختبر Colaboratory، أو Colab، هي منصة تفاعلية تم تطويرها بواسطة Google. وهي تمكن المستخدمين من كتابة وتنفيذ كود بايثون مباشرةً في متصفح الويب.

وهي تقدم العديد من الميزات التي تجعل البرمجة وتحليل البيانات ومهام التعلم الآلي أكثر سهولة وتعاونًا.

كولابوراتوري أفضل الميزات

برامج تعليمية تفاعلية: شارك في البرامج التعليمية التفاعلية المصممة لتسهيل رحلتك في التعلم الآلي والشبكات العصبية

شارك في البرامج التعليمية التفاعلية المصممة لتسهيل رحلتك في التعلم الآلي والشبكات العصبية الخدمات السحابية المجانية: الوصول إلى خدمة سحابية مجانية تتضمن وحدات معالجة الرسومات ووحدات المعالجة الحرة، مما يتيح لك موارد حوسبة قوية

الوصول إلى خدمة سحابية مجانية تتضمن وحدات معالجة الرسومات ووحدات المعالجة الحرة، مما يتيح لك موارد حوسبة قوية التفاعل مع GitHub: استيراد أو نشر دفاتر الملاحظات مباشرةً من GitHub وإليها، مما يعزز قدرتك على التعاون ومشاركة عملك دون عناء

قيود كولابوراتي

تقدم المنصة بعض القيود الشائعة أدوات الذكاء الاصطناعي لكنها قد لا تكون مناسبة للمهام المتخصصة

ستحتاج إلى العمل ضمن بيئة مقيدة وتشغيل حزم Python المضمنة مسبقًا فيها فقط

تسعير #### Colaboratory

مجاني للأبد: مجاني، مع وجود قيود على بعض الميزات

مجاني، مع وجود قيود على بعض الميزات Colab pro: 11.79 دولار/شهر (100 وحدة حسابية/شهر)

11.79 دولار/شهر (100 وحدة حسابية/شهر) Colab pro+: 58.99 دولارًا/شهريًا (500 وحدة حسابية/شهريًا)

58.99 دولارًا/شهريًا (500 وحدة حسابية/شهريًا) مؤسسة كولاب: ادفع مقابل ما تستخدمه

تقييمات ومراجعات مختبر

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

8. جوبتر

عبر

مختبر جوبيتر

Jupyter هو برنامج مفتوح المصدر يوفر منصة حوسبة تفاعلية قائمة على الويب. وهو يسمح لك بإنشاء ومشاركة المستندات التي تحتوي على كود مباشر ومعادلات وتصورات ونصوص سردية.

أفضل ميزات Jupyter

دعم اللغة: دعم الوصول إلى أكثر من 40 لغة برمجة، مما يتيح لك استخدام اللغة المفضلة لديك - سواء كانت بايثون أو جوليا أو R

دعم الوصول إلى أكثر من 40 لغة برمجة، مما يتيح لك استخدام اللغة المفضلة لديك - سواء كانت بايثون أو جوليا أو R التعاون والمشاركة: يمكنك مشاركة دفاتر ملاحظاتك بسهولة مع الآخرين بطريقة قابلة للتكرار عبر البريد الإلكتروني ودروب بوكس وجيتهب وغيرها من المنصات

يمكنك مشاركة دفاتر ملاحظاتك بسهولة مع الآخرين بطريقة قابلة للتكرار عبر البريد الإلكتروني ودروب بوكس وجيتهب وغيرها من المنصات مخرجات تفاعلية: شاهد وثائق التعليمات البرمجية الخاصة بك تنبض بالحياة مع مخرجات تفاعلية غنية، بما في ذلك HTML والصور ومقاطع الفيديو وLTeX وأنواع MIME المخصصة

قيود Jupyter

قد يجد المبتدئون القليل من منحنى التعلم عند التكيف مع طبيعة دفاتر Jupyter Notebooks القائمة على الخلايا

أسعار جوبيتر

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات Jupyter

G2: 4.6/5 (أكثر من 220 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 220 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 70 تقييم)

9. Fast.ai

عبر

Fast.ai

Fast.ai عبارة عن مكتبة تعلم عميق مصممة للمستخدمين ذوي الخبرة في البرمجة، وتقدم مكونات عالية المستوى لتحقيق نتائج من الدرجة الأولى في مجالات التعلم العميق الشائعة.

كما أنها تمكّن الباحثين من استخدام مكونات منخفضة المستوى لصياغة أساليب مبتكرة وتسخير ديناميكيات Python إلى جانب مكتبة PyTorch.

أفضل ميزات Fast.ai

نظام معاودة الاتصال ثنائي الاتجاه: تسهيل التغييرات الديناميكية في أي مرحلة تدريب باستخدام نظام معاودة الاتصال ثنائي الاتجاه المبتكر، مما يتيح الوصول إلى أي جزء من البيانات أو النموذج أو المُحسِّن

تسهيل التغييرات الديناميكية في أي مرحلة تدريب باستخدام نظام معاودة الاتصال ثنائي الاتجاه المبتكر، مما يتيح الوصول إلى أي جزء من البيانات أو النموذج أو المُحسِّن مُحسِّن متقدم: تبسيط مهام التحسين دون عناء وتنفيذ خوارزميات التحسين في 4-5 أسطر فقط من التعليمات البرمجية

قيود Fast.ai

لا تدعم أداة الذكاء الاصطناعي هذه نظام التشغيل Mac OS وتتطلب نظامي Linux أو Windows للتثبيت

Fast.ai الأسعار

مجانًا إلى الأبد

تقييمات ومراجعات Fast.ai

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

10. المحولات بواسطة عناق الوجه

عبر

المحولات

تقدم Transformers، وهي مكتبة مفتوحة المصدر من Hugging Face، مجموعة واسعة من النماذج والأدوات المدربة مسبقًا لمهام البرمجة اللغوية العصبية والتعلم الآلي. تتخصص Hugging Face في تقنيات التعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP).

يساعد استخدام هذه النماذج المدربة مسبقًا على خفض تكاليف الحوسبة وتقليل البصمة الكربونية وتوفير الوقت و

الموارد

. يجنبك عناء تدريب النماذج بالكامل من الصفر.

أفضل ميزات المحولات

النماذج المدربة مسبقًا: استكشف مجموعة واسعة من النماذج المدربة مسبقًا التي تلبي مهام البرمجة اللغوية العصبية المتنوعة مثل نمذجة اللغة والترجمة وتصنيف النصوص والصور وغيرها

استكشف مجموعة واسعة من النماذج المدربة مسبقًا التي تلبي مهام البرمجة اللغوية العصبية المتنوعة مثل نمذجة اللغة والترجمة وتصنيف النصوص والصور وغيرها إمكانية التشغيل البيني للإطار: التبديل بين أطر العمل طوال دورة حياة النموذج. التكامل مع أطر عمل التعلم مثل PyTorch وTensorFlow وJAX

التبديل بين أطر العمل طوال دورة حياة النموذج. التكامل مع أطر عمل التعلم مثل PyTorch وTensorFlow وJAX الترميز السريع: تحسين السرعة مقارنةً بأساليب الترميز التقليدية باستخدام أدوات الترميز السريعة التي تدعمها مكتبة Tokenizers

قيود التحويلات #### قيود المحولات

قد يكون ضبط النماذج والعمل مع النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) مثل GPT-3.5 كثيف الاستخدام للموارد

بعض الملفات كبيرة جدًا في التحميل، مما قد يؤثر على تجربة المستخدم

أسعار المحولات

محور الوجه المعانق: مجاني إلى الأبد

مجاني إلى الأبد المحترف: 9 دولارات شهريًا

9 دولارات شهريًا المؤسسات: 20 دولاراً شهرياً

محولات #### تقييمات ومراجعات المحولات

G2: 4.8/5 (أكثر من 19 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 19 تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

## اختر أفضل بديل لملعب OpenAI لاحتياجاتك

إن استخدامات الذكاء الاصطناعي لا حصر لها - كلما جربت أكثر، كلما زادت احتمالية عثورك على حالات استخدام أو تطبيقات جديدة لعملك.

بينما تغامر بما يتجاوز حدود OpenAI Playground، فإن هذه البدائل العشرة تمثل فرصة كبيرة لك، حيث توفر البساطة والتنوع لتحويل التعلم الآلي وتطبيق الذكاء الاصطناعي لديك

وإذا كنت تريد

مساعد شخصي للذكاء الاصطناعي

لسير العمل دون عناء, تحقق من ClickUp AI -أول مساعد ذكاء اصطناعي قائم على الأدوار.