إتقان مفاهيم الموجهات: أفضل 10 دورات تدريبية في هندسة الموجهات لتحقيق أقصى استفادة من الماجستير في القانون

بالنسبة للكثيرين منا نحن عشاق التكنولوجيا، كان أول تعامل لنا مع برامج الدردشة الآلية الذكية في العصر المبكر مثل Eviebot. 🤖

ولكن خلال العقد الماضي فقط، انغمسنا فجأة في عالم من النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) وأدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية التي لم يتم تهيئتها مسبقاً بالردود - ولكنها تنتج مخرجات تعتمد على جودة مطالباتنا.

على سبيل المثال، لدينا LLMs مثل ChatGPT التي لا تدعم المحادثات الذكية فحسب، بل تساعد أيضًا في حل المشكلات في العمل والحياة الشخصية على حد سواء، وذلك من خلال مطالبات مصممة بشكل صحيح.

لذا، نعم - لمساعدة الأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على إطلاق إمكاناتها الحقيقية، تحتاج إلى فهم شامل لهندسة المطالبات (أو المطالبة). يمكن أن يؤدي تغذية المطالبات الصحيحة في أنظمة التعلم الآلي إلى تضييق نطاق المشكلات في تفاعلات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز سياق وجودة الاستجابات. في هذا الدليل، سنساعدك على:

إتقان تطور هندسة الموجهات والمفاهيم الخاصة بالأدوار

استكشف أفضل 10 دورات تدريبية في هندسة الموجهات لتتعلم المهارات المطلوبة

الوصول مجانًا الموارد والاختراقات للمطالبة بتوليد المعرفة

ما هي هندسة الموجهات؟

في جوهرها، هندسة الموجهات هي عملية دقيقة لصياغة لغة الإدخال التي تبرز استجابات واضحة وأكثر تحديدًا من نماذج لغة الذكاء الاصطناعي مثل GPT-3 و GitHub Copilot.

إذن، ما هي الضجة وراء الدورات التدريبية المخصصة لشيء بسيط للغاية؟

كما ترى، نماذج الذكاء الاصطناعي لديها مجموعة متنوعة من الأساليب لمعالجة البيانات وتفسيرها - فهي لا تنتج المخرجات المطلوبة إلا عندما تسترشد بتعليمات واضحة، أي المطالبات.

على سبيل المثال، حاول إعطاء ChatGPT هذه المطالبة: اكتب رسالة تعريفية لخريج حديث التخرج يبحث عن وظيفة محلل بيانات في شركة IBM: أي خريج؟ هل يصلح أي أسلوب لغوي؟

الحل هو مطالبات أكثر تفصيلاً، مثل: اكتب خطاب تغطية لخريج حديث في علوم الكمبيوتر يبحث عن وظيفة محلل بيانات في شركة IBM. اجعلها موجزة ومهنية واذكر الإنجازات الجامعية للمرشح.

إزالة الغموض عن المطالبة: تطور هندسة الموجهات

تعود جذور هندسة الموجهات إلى جذور راسخة في معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي (ML). دعونا نستعرض رحلتها عبر أربع مراحل تطورها:

البرمجة اللغوية العصبية المبكرة: شهد منتصف القرن العشرين أنظمة الذكاء الاصطناعي القائمة على القواعد (التي تستخدم قواعد محددة مسبقًا لحساب واتخاذ القرارات) التي تكافح مع الفروق اللغوية الدقيقة. كانت الخوارزميات تفتقر إلى الأساس المتين اللازم للتعامل مع تعقيدات اللغة البشرية التحول المدعوم بالتعلم الآلي: شهدت أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين ثورة قائمة على البيانات. مكّن التعلم الآلي نماذج الذكاء الاصطناعي المرنة التي يمكنها التعامل مع اللغة. ومع ذلك، ظل فهم السياق والنصوص الطويلة يمثل عقبة في فهم السياق والنصوص الطويلة انتصار التحوّل: ورقة بحثية صدرت عام 2017 بعنوانالانتباه هو كل ما تحتاجه كشف النقاب عن بنية التعلّم العميق Transformer، القادرة على معالجة البيانات الضخمة والتقاط الأنماط المعقدة. وقد سمحت للنماذج بتحليل النص، والتمييز بين الكلمات ذات المعاني المتعددة، ومعالجة العبارات حسب السياق بناءً على الكلمات المحيطة إطلاق OpenAI's GPT: أدى إصدار OpenAI's GPT-3 في عام 2020 إلى تسليط الضوء على الهندسة السريعة. على الرغم من أن ChatGPT يمكنه توليد إجابات سهلة الفهم، إلا أنه لا يمكنه التفكير مثل البشر، لذلك هناك خطر الذاتية والتضليل والتحيز في إجاباته، خاصةً مع المطالبات الضعيفة

الدور الأساسي لمهندس الموجهات [وكيف تساعد الدورات التدريبية ]

يتمثل دور مهندسي الموجهات في استكشاف الإمكانات الكاملة لنماذج الذكاء الاصطناعي ونماذج LLM. إنهم متخصصون في صياغة المطالبات والتعليمات وتنقيحها، والمساعدة في توليد استجابات دقيقة لـ حالات استخدام مختلفة . ويتطلب ذلك فهمًا عميقًا لكيفية تفاعل نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة مع المدخلات المختلفة - يساعد النهج التكراري المهندسين على تحليل أنماط مخرجات الذكاء الاصطناعي ومعلماته.

نظرًا لأن الفروق الدقيقة المحددة في المطالبة قد تختلف بناءً على أدوات الذكاء الاصطناعي ، يعتمد النجاح في هذا الدور على مدى سرعة تكييف مهاراتك مع نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة وزيادة فعاليتها.

لحسن الحظ، يمكن أن تساعدك الدورات التدريبية المناسبة على إتقان تقنيات التوجيه وتطوير المهارات اللازمة للتألق كمهندس توجيه. تتضمن بعض الموضوعات التعليمية الشائعة في هذه الدورات التدريبية ما يلي:

تعريف الأهداف والتحديات لحل المشكلات باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي

توفير السياق ل مولدات نصوص الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة الآلية من حيث الاتجاه الأسلوبي

استخدام المطالبات لفهم تطوير البرمجيات ومفاهيم سلوك الخوارزمية

استكشاف تقنيات مثل المطالبة بالطلقة الصفرية والمطالبة بالطلقات القليلة

10 دورات هندسة الموجهات الشائعة لمهندسي الموجهات الناشئين [دورات مجانية ومدفوعة الأجر]

لقد مهّد المجال الناشئ لهندسة الموجهات الطريق للعديد من الدورات التدريبية التي تساعدك على إتقان مفاهيم الموجهات والارتقاء بالمهارات بشكل أسرع. دعنا نغوص مباشرةً في أكثر 10 خيارات مؤثرة للمهندسين المحترفين المتمرسين والمبتدئين في عام 2024\. ألقِ نظرة! 😍

1. كورسيرا هندسة موجه للدردشةGPT

مدرس (مدرس) الدورة: _الدكتور جولز وايت (المحتوى متوفر بـ 21 لغة)

المدة:_ 18 ساعة (تقريبًا)

السعر: _مجانًا للتسجيل. تبلغ تكلفة الشهادة 49 دولارًا أمريكيًا زيارة الموقع الإلكتروني تم تصميم دورة كورسيرا لهندسة الموجهات للدردشةGPT لتوفير تدريب شامل على صياغة موجهات فعالة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. مع أكثر من 30 وحدة فيديو وما يقرب من تسع ساعات من المحتوى التعليمي، تم تصميم دورة كورسيرا هذه لتزويد المتعلمين بمهارات هندسة الموجهات الأساسية.

تُدرّس هذه الدورة التدريبية هندسة الموجهات للدردشة عبر الإنترنت من قبل جول وايت، الأستاذ المشارك في علوم الحاسوب والهندسة الكهربائية في جامعة فاندربيلت، وهي بالتأكيد تجربة تعليمية تمهيدية غامرة لجميع المهندسين الطموحين في مجال هندسة الموجهات.

منهج الدورة الرئيسية

مقدمة الدورة

مقدمة في الموجهات

أنماط الموجهات I

أمثلة على بعض اللقطات

أنماط الموجه II

أنماط الموجهات III

التعلم المرن والشهادة الميسورة التكلفة

تقدم لك هذه الدورة أيضاً فهماً واسعاً للتخصصات ذات الصلة مثل التعلم الآلي والشبكات العصبية والتعلم العميق.

2. التعلم العميق والذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المفتوح: هندسة موجهات الدردشة للمطورين

مدرب (مدرسو) الدورة التدريبية: _عيسى فولفورد وأندرو نغ

المدة: _ ساعة واحدة

الأسعار:_ مجانًا زيارة الموقع الإلكتروني الدورة المجانية الثانية في قائمتنا مقدمة من DeepLearning.AI بالتعاون مع OpenAI. وهي تزودك بفهم شامل وتقني للغاية للهندسة السريعة. تحت قيادة الخبيرين عيسى فولفورد (OpenAI) والدكتور أندرو نغ (DeepLearning.AI)، تتعمق الدورة التدريبية في صياغة مطالبات فعالة تطلق العنان لقوة LLMs مثل ChatGPT.

على عكس الدورات التدريبية المجانية الأخرى في مجال هندسة الموجهات التي تركز بشكل أساسي على واجهات الويب، تتيح لك هذه الدورة التدريبية الاستفادة من الإمكانات الكاملة لـ LLMs عبر مكالمات واجهة برمجة التطبيقات. قد تساعدك هذه المعرفة في بناء تطبيقات ذكاء اصطناعي توليدية متطورة لتلخيص المعلومات المعقدة وصياغة روايات آسرة.

منهج الدورة الرئيسية

مقدمة في هندسة الموجهات

الإرشادات

التكرارية

التلخيص

الاستدلال

التحويل

التوسيع

روبوت المحادثة

الخاتمة

تعطي هذه الدورة التدريبية المدعومة من DeepLearning الأولوية للمعرفة العملية من خلال حالات استخدام مثل:

تلخيص البيانات المكثفة في ملخصات واضحة باستخدام تقنيات التعلم الآلي المتقدمة

إصدار أحكام مستنيرة بناءً على بيانات غير مكتملة

تغيير أنماط النصوص أو أشكالها مع الحفاظ على معناها

توليد أفكار موجزة ونسجها في سرد باستخدام الشبكات العصبية والتعلم العميق

3. LearnPrompting.org: دورة تمهيدية حول هندسة الموجهات

مدرب (مدرسو) الدورة:_ _ساندر شولهوف وفادي ياني

المدة:_ أسبوع واحد (تعلم بالسرعة التي تناسبك)

السعر:_ مجاناً زيارة الموقع الإلكتروني يمكن للمتخصصين المهتمين بتقنيات هندسة الموجهات (PE) القائمة على البحث أن يبدأوا رحلتهم مع دورة LearnPrompting التمهيدية في هندسة الموجهات. وهي مصممة لكل من المبتدئين والمتمرسين في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تضم منهجًا شاملًا يضم أكثر من 60 وحدة محتوى وتقدم الدعم بتسع لغات. تنقلك هذه الدورة التدريبية من أساسيات الذكاء الاصطناعي إلى التقنيات المتقدمة، مما يجعلها متجرًا شاملاً لإتقان المدخلات في نماذج اللغات الكبيرة (LLMs).

منهج الدورة الرئيسية

استكشف كيفية عمل المطالبات مع النماذج اللغوية مثل ChatGPT

الخوض في موضوعات متقدمة مثل المطالبة بالأدوار، والمطالبة باللقطات القليلة، وتطوير روبوت الدردشة الآلية

مناقشات مفصلة وأمثلة عملية ومرئيات جذابة

المطالَبات، والتعليمات، ولعب الأدوار، والتعلّم من خلال لقطات قليلة، وتوليفة المطالبات، وإضفاء الطابع الرسمي، وأساسيات روبوت الدردشة، وإعدادات LLM، والمزالق الشائعة

4. كاميرون ر. وولف: هندسة الموجهات المتقدمة

مدرس (مدرس) الدورة:_ _كاميرون ر. وولف

المدة:_ 2-3 ساعات (تقريبًا)

التسعير:_ مجاناً زيارة الموقع الإلكتروني هذه إحدى دورات الهندسة السريعة المجانية التي تستهدف المتعلمين المتقدمين. يتخطى المدرب كاميرون ر. وولف أساسيات هندسة الموجهات، ويتعمق في كيفية حل المبرمجين للمشاكل الأكثر تعقيدًا باستخدام تقنيات ووصفات متعددة للموجهات، مثل سلسلة موجهات الفكر و زيادة المعرفة لتجنب هلوسة الذكاء الاصطناعي.

يجب أن نذكر أن الدورة تعتمد على النص بالكامل. ويُنظر إليها على أنها مورد رائع للمبرمجين المتوسطين والمتخصصين في علوم البيانات الذين يبحثون عن فهم متعمق لكيفية تفاعل الذكاء الاصطناعي والمطالبات.

منهج الدورة الرئيسية

سلسلة المطالبة الفكرية

زيادة المعرفة

المطالبة التلقائية

التضمين الموجه

التعلم الصفري/القليل من اللقطات

نزول التدرج

5. يودمي الدورة التدريبية الرئيسية من صفر إلى مائة

مدرب (مدرس) الدورة: _حسن خان

المدّة: _2.5 ساعة من محتوى الفيديو

التسعير:_ 34.99 دولارًا زيارة الموقع الإلكتروني تُعد دورة Udemy هذه مفيدة للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على منظور فريد والوصول إلى مفاهيم متنوعة - بدءًا من الأساسيات إلى تقنيات المطالبة المتقدمة. من خلال 18 محاضرة فيديو، يتطرق المحاضر إلى أهمية هندسة المطالبة مع تسليط الضوء على حالات استخدامها الرئيسية في مشاريع مختلفة مثل خطط التسويق وتطوير منتجات الذكاء الاصطناعي.

ومن خلال تفصيل المفاهيم المعقدة، مثل التوليد المعزز للاسترجاع و التناسق الذاتي، تساعد الدورة التدريبية مهندسي هندسة الموجهات على اكتساب المزيد من الثقة أثناء اتخاذ الخيارات القائمة على الموجهات. وفي النهاية، سيكون المرشحون مؤهلين للحصول على شهادة إتمام الدورة.

منهج الدورة الرئيسية

مقدمة في الهندسة السريعة

أساس هندسة الموجهات

أمثلة على هندسة الموجهات

تقنيات هندسة الموجهات المتقدمة

التناسق الذاتي وتوليد المعرفة الموجهات الذاتية

6. جيمس باتشيني هندسة موجهات منتصف الرحلة المتقدمة

مدرس (مدرس) الدورة: _جيمس باتشيني

المدة: 1-2 ساعة

الأسعار:_ 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تقريبًا) زيارة الموقع الإلكتروني يقدم جيمس باتشيني دورة تدريبية مخصصة للمصممين الذين يرغبون في صياغة مطالبات جيدة لإنشاء فن رقمي. ومع ذلك، قد يكون محتوى الدورة التدريبية مفيدًا فقط لأولئك الذين يرغبون في استخدام برنامج MidJourney. هذا لأن جيمس يغطي أوامر محددة قد لا تعمل على نماذج أخرى مثل ChatGPT.

الدورة التدريبية متاحة عبر Discord عبر رابط دعوة، بينما يمكن للمستخدمين أيضًا زيارة قناة المدرب على YouTube للعثور على المزيد من المحتوى.

منهج الدورة الرئيسية

مقدمة في أوامر منتصف الرحلة

نصائح وحيل

الأنماط والأعلام

موجهات للتصميم مثل الفنانين الآخرين

7. آي بي إم مقدمة في هندسة الموجهات

مدرس (مدرس) المقرر:_ _راف أهوجا

المدة:_ 3 أسابيع

الأسعار:_ مجانًا للتسجيل زيارة الموقع الإلكتروني تستضيف شركة IBM دورة هندسة المطالبات الأساسية للمبتدئين الذين يرغبون في تعلم أفضل الممارسات لكتابة المطالبات في أي نموذج ذكاء اصطناعي. يستعرض المدرب راف الأدوات والأساليب الشائعة في هندسة المطالبات في كتابة المطالبات.

تحتوي الدورة التدريبية على محاضرات فيديو رائعة حقًا حول مفاهيم مثل المطالبة من نص إلى نص و أنماط المقابلات. في نهاية البرنامج، يمكنك التقدم للحصول على شهادة احترافية في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

لاحظ أن الدورة لديها قيود جغرافية في وقت كتابة هذا المقال - لن يتمكن المتعلمون من إيران وكوبا ومنطقة القرم في أوكرانيا من التسجيل.

منهج الدورة الرئيسية

هندسة الموجهات للذكاء الاصطناعي التوليدي

التقنيات والمناهج

اختبار المقرر الدراسي والمشروع والاختتام

8. يودمي دورة هندسة الموجهات الكاملة للمعسكر التدريبي للذكاء الاصطناعي (2024)

مدرب (مدرسو) الدورة التدريبية: _مايك تايلور وجيمس فينيكس

المدة:_ 14.5 ساعة من محتوى الفيديو (حسب الطلب)

السعر: _89.99 دولارًا زيارة الموقع الإلكتروني تمكّن دورة Udemy الثانية في هذه القائمة المستخدمين من تعلم أفضل الممارسات في هندسة الدفع للغات متعددة مثل GPT-4 و النشر المستقر. يناقش المدربون إيجابيات وسلبيات نماذج اللغات الكبيرة المختلفة ويوجهون المستخدمين لتطبيق معرفتهم عبر 15 مشروعًا واقعيًا.

كما يمكن للمرشحين الذين يتطلعون إلى العمل في مجال الذكاء الاصطناعي أن يتعلموا أيضاً أنماط ترميز بايثون لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عند بدء العمل كمهندسين موجهين. تحتوي الدورة التدريبية على 89 مورداً قابلاً للتنزيل، وسيكون لديك بعض الالتزامات بالمهام أيضاً.

منهج الدورة الرئيسية

مقدمة

المبادئ الخمسة للمحفزات

تقنيات الموجهات المتقدمة والقياسية

تحسين الموجهات

مشاريع النماذج النصية للذكاء الاصطناعي

9. إلفيس سارافيا دليل هندسة الموجهات

مدرس (مدرسو) المقرر الدراسي:_ _إلفيس سارافيا

المدة:_ _1-2 أسابيع

الأسعار:_ مجانًا زيارة الموقع الإلكتروني يقدّم إلفيس سارافيا معرفة معمّقة في هندسة الموجهات للراغبين في توسيع نطاق إتقانهم في هذا المجال. يتناول هذا الدليل العديد من الموضوعات الأساسية، مثل إعدادات LLM، والعناصر الموجهة، والاستدلال غير المباشر. ويحتوي على أوراق بحثية حول هلوسة الذكاء الاصطناعي وكسر الحماية لتوفير نظرة عامة أفضل من الخبراء حول كيفية عمل LLMs الحالية.

منهج الدورة الرئيسية

مقدمة

التقنيات

التطبيق

النماذج

المخاطر وسوء الاستخدام

نتائج الأبحاث

10. ماكسيميليان فوجل: دورة هندسية مجانية موجهه

محاضر (محاضرو) المقرر:_ _ماكسيميليان فوجل

المدة: _ ساعة واحدة

الأسعار:_ مجاناً زيارة الموقع الإلكتروني الدورة التدريبية الأخيرة في القائمة مخصصة لأولئك الذين يعانون من ضيق الوقت. هذا الدليل الأساسي الذي تبلغ مدته ساعة واحدة مخصص لأي شخص بدأ للتو أو يرغب في معرفة مستوى المبتدئين. يشرح ماكسيميليان مجموعة متنوعة من الأساليب والقوالب الموجهة، ويساعد المبتدئين على فهم كيفية استخدام أساليب توجيه مختلفة ولغة واضحة للحصول على مخرجات دقيقة. يعجبنا أن هذه الدورة التدريبية تتبع لغة سهلة الفهم لا تربك القراء بالمصطلحات التقنية.

منهج الدورة التدريبية الرئيسية

كتابة التعليمات الوصفية

التفكير المنطقي المتسلسل

استخدام نماذج المطالبات

تنسيق التعليمات الوصفية

نهج المطالبات المتعددة

مطالبة المدخلات المتقنة في كل مرة باستخدام ClickUp

تعد كتابة مطالبات دقيقة ومباشرة ضرورية لتحقيق أقصى استفادة من أي نموذج لغوي كبير. ومع ذلك، ليس من الممكن دائمًا تخصيص ساعات طويلة للدورات التدريبية عندما تحتاج إلى مطالبات خبيرة على الفور.

وهنا يأتي دور انقر فوق ، وهو حل إنتاجي شامل، يأتيك. وباعتباره منصة عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يقدم ClickUp مجموعة متنوعة من القوالب لتسريع مهامك اليومية، بما في ذلك التفاعل مع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT - وعبر حالات الاستخدام مثل إدارة الموارد البشرية والتعليم.

استفد من النصائح والمحتوى المستند إلى الذكاء الاصطناعي لفريقك باستخدام قوالب موجهات ClickUp ChatGPT

الوصول إلى مكتبات الموجهات المنسقة باستخدام قوالب موجهات الذكاء الاصطناعي من ClickUp

يمكنك الوصول مجانًا قوالب المطالبة بالذكاء الاصطناعي مباشرة من مكتبة قوالب ClickUp، التي تحتوي على 1,000+ خيار لدعم كل من العمل المتعلق بالذكاء الاصطناعي وغير المتعلق بالذكاء الاصطناعي. دعنا نستكشف ثلاثة خيارات لإدارة المنتجات، إدارة المشاريع ، والهندسة التي يمكن أن توضح كيفية استخدام فريقك لـ ChatGPT والأدوات المشابهة.

انقر فوق موجهات ChatGPT لإدارة المنتجات

استخدم موجهات ChatGPT لقالب إدارة المنتجات لأتمتة المهام وإتقان كل جانب من جوانب عملك

هل أنت غارق في بيانات السوق وملاحظات المستخدمين وقوائم المهام التي لا نهاية لها؟ بصفتك مديراً للمنتج، قد تشعر بالضغط لابتكار أفكار استثنائية لميزات المنتجات، مما يجعلك تشعر بالإرهاق. تخلص من هذه الفوضى مع ClickUp ChatGPT موجهات ClickUp ChatGPT لقالب إدارة المنتج .

مع أكثر من 130 مطالبة قوية للمهام الشاملة، يساعدك قالب ClickUp هذا على

فهم احتياجات العملاء ورغباتهم من خلال تنويعات سريعة تعرض نقاط الألم والحلول ذات الصلة

طرح استراتيجيات مبتكرة باستخدام مجموعات مطالبات تأخذ في الاعتبار عوامل مثل التسعير وتجربة المستخدم

إنشاء خرائط طريق المنتج وإنشاء استراتيجيات لإكمال مراحل التطوير أو سباقات السرعة ضمن المواعيد النهائية

تم تصميم جميع المطالبات مع مراعاة الجوانب التقنية لـ LLMs وكيفية معالجتها للبيانات.

انقر فوق موجهات ClickUp ChatGPT لإدارة المشاريع

يقدم القالب أكثر من 190 مطالبة ChatGPT لتوليد الأفكار والمحتوى لإدارة مشاريع سداسية سيجما

يمكن أن تتحول إدارة المشروع بسرعة إلى سيناريوهات التحميل الزائد للبيانات مع وجود مجموعات أفكار مشبعة. مع موجهات ClickUp ChatGPT لقالب إدارة المشاريع يمكنك الآن زيادة إنتاجيتك وقدراتك الإدارية عشرة أضعاف!

يساعد هذا القالب الشامل على معالجة تحديات إدارة المنتجات المتعددة من خلال توفير أكثر من 190 مطالبة يمكن أن:

تحديد المخاطر وتقليلها في أي نوع من المشاريع وتحديد أفضل الطرق للحفاظ على سير الأمور في المواعيد النهائية

وضع الأفكار تدفقات الاتصالات بين أعضاء الفريق لإبقاء الجميع على نفس الصفحة

انظر كيفية إنشاء نظام تتبع التقدم المحرز في أي مشروع (بناءً على مدخلات بسيطة)

ClickUp ChatGPT موجهات الدردشة للهندسة

استخدم موجهات ChatGPT للقالب الهندسي لجني فوائد ChatGPT في عملك

يمكنك فهم ما يقوم به المهندسون الموجهون بشكل أكبر من خلال استكشاف ClickUp ChatGPT موجهات الدردشة للقالب الهندسي .

بدلاً من التنقل بين أدوات ترميز الذكاء الاصطناعي ، يمكن لمهندسي المطالبات استخدام هذا النموذج للتغلب على تحديات التواصل والتشغيل من خلال أكثر من 200 مطالبة مصنفة إلى أكثر من 12 حالة استخدام، بما في ذلك ترميز الذكاء الاصطناعي, تقارير الأخطاء وتحليل البيانات، والمواصفات الفنية، واستعراضات السرعة.

يمكنك حتى الاستفادة من مطالبات الكتابة الفنية لصياغة أدلة المستخدم الاحترافية والمقترحات والتقارير البحثية.

هذا القالب يتجاوز مجرد المطالبات. ستحصل على:

طرق عرض مخصصة للمشروع لتصور مشاريعك بتنسيقات مختلفة مثل عرض اللوحة أو عرض جانت من أجل التنظيم الأمثل و إدارة المهام تتبع الوقت والعلامات والعلاقات وتقديرات الوقت لتشغيل أي مشروع هندسي



أفضل ما في الأمر أنه يمكنك مراقبة مطالبات ClickUp وتحسين معرفتك بكيفية عمل المطالبة بمرور الوقت. ✌️

هناك المزيد! قم بتبسيط يومك مع ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة

مع الشبكة العصبية الأصلية للذكاء الاصطناعي في ClickUp, ClickUp Brain يمكنك أنت أو فريقك الحفاظ على الإنتاجية عبر مجموعة متنوعة من المهام. إنه مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يمكن أن يساعد في إنشاء المحتوى وتوليد الأفكار وإدارة المعرفة.

يزيل ClickUp Brain الحاجة إلى التفكير المفرط في المطالبات. فهو يأتي مع أكثر من 100 مطالبة خاصة بالصناعة ومدعومة بالأبحاث لدعم الأدوار المختلفة في فريق المشروع. ما عليك سوى تشغيل أداة الذكاء الاصطناعي واختيار مطالباتك المفضلة لإنشاء الجداول الزمنية للمشروع والتقارير وجداول أعمال الاجتماعات والمزيد!

قم بضبط نتائجك للوصول إلى محتوى أفضل بشكل أسرع باستخدام إعادة الطلب في ClickUp AI

لذا، وفّر الوقت في كتابة رسائل البريد الإلكتروني, تلخيص ملاحظات الاجتماع ووثائق المشروع, مع ملاحظة نصوص الاجتماعات المباشرة وحتى إنشاء منشورات مدونة إبداعية و صفحات الهبوط . ClickUp التكامل مع أدوات العمل الأخرى هي الشيء الوحيد الذي يحتاجه المحترفون لإنجاز المهام في الوقت المحدد!

بالإضافة إلى ذلك، فإن شبكة ClickUp Brain العصبية هي الأولى في العالم التي تربط جميع مهامك وعملياتك ومستنداتك واتصالات سير العمل - مما يجعلها قاعدة معرفية تفاعلية. يمكن للمستخدمين استخراج إجابات بمدخلات لغوية بسيطة مثل:

_ما هو الهدف من هذه المهمة؟

_ما الذي عمل عليه تيري الأسبوع الماضي؟

_كيف تعمل عملية المراجعة في شركتنا؟

ما هي إجراءات التشغيل الموحدة لتقييم الجودة؟

تلخيص ملاحظات الاجتماع وتحويلها إلى عناصر قابلة للتنفيذ من خلال ClickUp Brain

كيف يمكن أن يساعدك إتقان هندسة الموجهات على التقدم في حياتك المهنية

أن تصبح مهندساً موجهًا يمكن أن يولد تطورات مثيرة في حياتك المهنية في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يتيح لك المزيد من الفرص في

البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي: يمكن لمحترفي البحث والتطوير المزودين بمهارات هندسة الموجهات المتقدمة إطلاق الإمكانات الكاملة لأنظمة الذكاء الاصطناعي في مجالات متنوعة مثل تبسيط سير العمل وتقليل تكاليف البحث والعمليات تحليل البيانات: يستخدم علماء البيانات نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية لمهام مثل تجميع البيانات أو النمذجة التنبؤية. تمكّنهم الهندسة الفورية القوية من تحسين هذه النماذج من أجل أهداف العمل وضمان الحصول على رؤى قيمة وذات صلة تطوير وتسويق روبوتات الدردشة الآلية: تزدهر روبوتات الدردشة الآلية والذكاء الاصطناعي للمحادثة على الاستجابات المتماسكة. يمكن أن يساعد المحترفون الذين يفهمون الهندسة الفورية في تقديم استجابات متناسقة مع العلامة التجارية, محتوى مؤثر باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي تعظيم العائد على الاستثمار في استثماراتهم التقنية

الوجبات السريعة الرئيسية

إن ثورة الذكاء الاصطناعي هنا، ويكمن مفتاح تحسين إمكاناتها في قدرتك على الاستفادة من المطالبات. هل أنت مستعد لتحسين مهاراتك كمهندس موجه؟ لا تنظر إلى أبعد من الدورات التدريبية الرائعة التي ناقشناها ومنصة ClickUp، منصتك المثالية لإتقان هندسة المطالبات من خلال الممارسة. 💗

مع القوالب المخصصة، مطالبات ChatGPT, مستندات المساعدة ، والذكاء الاصطناعي التوليدي الأصلي، يوفر ClickUp طرقًا متعددة لترقية معرفتك بالذكاء الاصطناعي! اشترك اليوم وابدأ في استخدام المطالبات التي تنقر فقط!

الأسئلة الشائعة الشائعة

1. كم من الوقت يستغرق تعلم هندسة المطالبات؟

لإتقان الهندسة السريعة، قد تحتاج إلى شهرين إلى ثلاثة أشهر. ومع ذلك، قد تختلف المدة بناءً على سرعة تعلمك والتزامك.

2. هل للهندسة الفورية مستقبل؟

مع التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة، برزت الهندسة الفورية كمهارة بالغة الأهمية. وقد ارتفع الطلب على مهندسي الهندسة الفورية في ChatGPT بشكل كبير في السنوات الخمس الماضية - يمكن لمهندسي الهندسة الفورية الذين يتمتعون بإلمام عالٍ بالذكاء الاصطناعي وخبرة عملية أن يحققوا أرباحًا سنوية جداول أجور سنوية تزيد عن 330,000 دولار أمريكي .

3. هل الهندسة السريعة سهلة التعلم؟

أن تصبح بارعاً في هذا المجال عملية تدريجية. لن تجد معهدًا مخصصًا للهندسة السريعة في كل مكان. يجب على المرشحين أن يأخذوا الدورات المناسبة ويطوروا مهاراتهم من خلال الدراسات النظرية والعملية.