كيف تصبح مهندسًا سريع الاستجابة

كان عام 2022 عامًا مهمًا بالنسبة للذكاء الاصطناعي. فقد انطلق إلى الوعي العام مع إطلاق ChatGPT من OpenAI. واليوم، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي هو الموضوع الأكثر سخونة على كوكب الأرض الذي يشغل بال الجميع.

ولكن هل تساءلت يومًا من هم اللاعبون الأكثر قيمة (MVP) الحقيقيون وراء مساعدات الذكاء الاصطناعي الذكية والمحادثة مثل Claude و ChatGPT و Google Gemini؟

مهندسو البرمجة.

يكتبون تعليمات تعلّم نماذج اللغة مثل ChatGPT فهم المدخلات البشرية والرد عليها. وهم مطلوبون بشدة.

هذا يمثل إمكانات نمو كبيرة.

إذن، كيف يمكنك الدخول إلى عالم هندسة المطالبات؟

فيما يلي، نقدم خارطة طريق تفصيلية حول كيفية أن تصبح مهندسًا سريع الاستجابة. سواء كنت من عشاق الذكاء الاصطناعي أو محترفًا في مجال علوم البيانات أو الذكاء الاصطناعي، لدينا نصائح عملية ومعلومات مفيدة جاهزة لك.

وإذا كنت طالبًا أو مطورًا مهتمًا بعالم الذكاء الاصطناعي والأدوات المذهلة التي تدفع المهندسين إلى المساعدة في ابتكاره، فتأكد من الاطلاع على مواردنا المجانية أدناه.

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من هو مهندس الموجهات؟

مهندس المطالبات المتخصصة في إنشاء طلبات واضحة وفعالة، تسمى المطالبات، لنماذج اللغة مثل ChatGPT أو Claude. في حين أن أي شخص يمكنه كتابة المطالبات، فإن المؤسسات توظف مهندسي المطالبات المتخصصة لمهاراتهم الفريدة التي يمكن أن تسفر عن نتائج أكثر دقة وثراءً.

على سبيل المثال، تخيل أنك تقوم بإنشاء صفحة تسجيل دخول باستخدام Python من خلال نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) مثل ChatGPT أو Perplexity.

قد يقدم المستخدم العادي سؤالًا بسيطًا مثل "كيفية إنشاء صفحة تسجيل دخول باستخدام Python" للحصول على إجابة عامة تحتوي على المعلومات الأساسية.

من ناحية أخرى، قد يقول مهندس موجه يتمتع بمعرفة تفاعلات LLM والموجهات المحددة ما يلي: "قدم دليلًا تفصيليًا لإنشاء صفحة تسجيل دخول آمنة في Python باستخدام Flask و SQLAlchemy، بما في ذلك تقنيات المصادقة وتجزئة كلمات المرور. "

بطبيعة الحال، ستنتج الموجهات التفصيلية للمهندس نتائج مخصصة أكثر تعمقًا وتنظيمًا.

لماذا؟ لأن مهندس الموجهات وجه مساعد الذكاء الاصطناعي للتركيز على جوانب محددة من المهمة.

يعرف مهندسو البرمجة السريعة أيضًا كيفية استخدام السياق وإجراء المحادثات للاستفادة الكاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، فهم على دراية بما يلي: متى وأين تستخدم كلمات مفتاحية محددة في المطالبات

كيفية تصميم مطالبات مثالية لتحقيق أقصى قدر من الفهم

متى يجب تقديم سياق إضافي أو قيود

تستغل مهارة مهندس البرمجة في كتابة تعليمات واضحة الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي في مهام مثل تدقيق المستندات القانونية أو كتابة ردود خدمة العملاء، من بين أمور أخرى.

على هذا النحو، يدرس مهندسو المطالبات سلوك الذكاء الاصطناعي، بحثًا عن طرق لتحسين الأداء وتقليل التحيزات من خلال تحسين المطالبات المستخدمة للتفاعل مع هذه الأنظمة.

دور مهندس الاستجابة السريعة

دور مهندس المطالبات بسيط: إنشاء وتحسين المطالبات التي تساعد نماذج اللغة الكبيرة على أداء المهام بدقة واتساق.

تشمل بعض مسؤوليات الهندسة السريعة والمهام اليومية ما يلي:

صياغة توجيهات واضحة وموجزة ومحددة توجه نماذج الذكاء الاصطناعي لإنتاج النتائج أو السلوكيات المطلوبة

باستخدام أساليب متقدمة مثل التعلم السريع، والتحفيز المتسلسل للأفكار، والذكاء الاصطناعي الدستوري لتحسين LLMs

العمل عن كثب مع فرق متعددة الوظائف مثل علماء البيانات ومصممي UX/UI لدمج نموذج الذكاء الاصطناعي وتنفيذه عبر منصات مختلفة

تحسين المطالبات باستمرار عن طريق تعديلها للحفاظ على الدقة

تقييم الأداء الفوري من خلال تحديد المقاييس والمعايير

التعاون مع خبراء متخصصين في مجالات محددة (مثل القانون والمالية والرعاية الصحية) لإنشاء مطالبات متخصصة

بناء وإدارة مكتبات قوالب موجهات قابلة لإعادة الاستخدام لتسريع تطوير مختلف التطبيقات

المشاركة في مناقشات الفريق ومراجعة الأكواد وجلسات تبادل المعرفة

البقاء على اطلاع على أحدث الاتجاهات في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرمجة اللغة الطبيعية (NLP) وفهم اللغة الطبيعية (NLU)

المهارات المطلوبة لتصبح مهندسًا سريع الاستجابة

إذا كنت مهتمًا بدور مهندس سريع الاستجابة، فيجب أن تطور المهارات التالية:

تحليل البيانات

يحتاج مهندسو الموجهات إلى مهارات تحليلية ممتازة لتفسير البيانات وتقييم أداء الموجهات واتخاذ قرارات مستنيرة.

لتحسين فعالية الاستجابة، يجب عليهم تحليل المعلومات المعقدة وتحديد الأنماط واستخلاص رؤى مفيدة من بيانات منصة الذكاء الاصطناعي.

هنا، تعد المعرفة المسبقة بتقنيات وأدوات تحليل البيانات ميزة كبيرة.

التفكير الاستراتيجي

لتحقيق النجاح كمهندس موجهات الذكاء الاصطناعي، يجب أن تتمتع بعقلية استراتيجية لتنسيق تطوير الموجهات مع أهداف المؤسسة واحتياجات المستخدمين.

يتيح لك التفكير الاستراتيجي تخطيط وتنفيذ مبادرات هندسية سريعة تعمل على تحسين أداء نظام الذكاء الاصطناعي ومشاركة المستخدمين.

إذا كنت قد قمت من قبل بإنشاء واختبار مطالبات الذكاء الاصطناعي، خاصة مع النماذج الرئيسية مثل GPT والمنصات مثل ChatGPT، فسيساعدك ذلك على تطوير هذه المهارات بسرعة.

حل المشكلات والمعرفة بالذكاء الاصطناعي

للتغلب على التحديات في تطوير المطالبات وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ستحتاج إلى قدرات قوية في حل المشكلات وفهم جيد لتقنيات الذكاء الاصطناعي مثل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي (ML) والتعلم العميق (DL).

توفر مفاهيم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) مثل الترميز وتحليل المشاعر والتعرف على الكيانات المسماة رؤى حول كيفية عمل نماذج مثل ChatGPT. وفي الوقت نفسه، تساعدك مبادئ وخوارزميات التعلم الآلي، بما في ذلك الشبكات العصبية المستخدمة في معالجة اللغة الطبيعية، على فهم سلوك نماذج الذكاء الاصطناعي.

كما أنك إذا كنت على دراية بأطر العمل الخاصة بالتعلم العميق مثل TensorFlow و PyTorch، فستتمكن من تصميم مطالبات تكمل نقاط قوة النموذج وتنتج استجابات عالية الجودة.

بفضل مهارات حل المشكلات، ستتمكن من تحديد المشكلات واقتراح الحلول وتحسين المطالبات التي يولدها الذكاء الاصطناعي دون عناء.

الإبداع

لا تكفي الخبرة التقنية وحدها لتكون مهندسًا سريعًا؛ يجب أن تكون مبدعًا أيضًا.

يعمل مهندسو المطالبات على تبسيط المشكلات المعقدة في العالم الواقعي إلى صيغ يمكن للنماذج اللغوية الكبيرة معالجتها، باستخدام مطالبات مصممة بعناية. تحتاج أيضًا إلى مهارات إبداعية لتحليل مخرجات النماذج، وإيجاد طرق جديدة لتحسين الأداء، وتقليل التحيز في هذه النماذج.

في المجالات المتخصصة مثل القانون أو الرعاية الصحية، تعد الإبداعية مهمة لتكييف المطالبات بدقة. كما أنها تساعد في تفكيك الأفكار المعقدة لجمهور متنوع باستخدام سرد القصص واللغة البسيطة.

التفاوض مع فرق متعددة الوظائف

غالبًا ما يتعاون مهندسو المطالبات ذوو الخبرة مع فرق متنوعة، بما في ذلك مديرو المنتجات وخبراء في المجال وعلماء البيانات، لفهم المتطلبات وإنشاء مطالبات فعالة.

لذلك، يجب عليك التفاوض بشأن الأولويات والجداول الزمنية والموارد مع مختلف أصحاب المصلحة لضمان سير عملية التطوير بسرعة وسلاسة.

من المهم أيضًا أن يناقش المهندسون المختصون في مجال الاستجابة السريعة المبادئ التوجيهية الأخلاقية مع القيادة لتقليل المخاطر مثل التحيز أو النتائج الضارة.

مهارات القيادة

مع تزايد أهمية الهندسة السريعة في تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي، قد يحتاج مهندسو الهندسة السريعة إلى قيادة فرق أو مبادرات في هذا المجال.

تتضمن هذه القيادة توفير الرؤية والتوجيه والتخطيط الاستراتيجي للجهود الهندسية الفورية داخل المؤسسة.

يجب على مهندس الموجهات الخبير أن يثبت ريادته الفكرية من خلال مواكبة أحدث التقنيات ومشاركة المعرفة ودفع الابتكار في أساليب تطوير الموجهات.

بالإضافة إلى المهارات التقنية، تعد مهارات القيادة ضرورية لإلهام الفرق وإدارة سير العمل بفعالية والحفاظ على معايير عالية لإنجاز المشاريع في الوقت المحدد.

كيفية بناء هذه المهارات

إذا كنت تتمتع بالفعل بالمهارات المذكورة أعلاه، فيمكنك مواصلة مسيرتك لتصبح مهندسًا سريع الاستجابة. إذا لم تكن تتمتع بهذه المهارات، فإليك كيفية اكتسابها وصقلها:

طور مجموعة قوية من المهارات الشخصية: طور مهاراتك الشخصية للتواصل والتصميم والتعاون بفعالية. تعلم كتابة تعليمات واضحة وموجزة وجذابة لأنظمة الذكاء الاصطناعي وصقل تفكيرك الإبداعي من خلال تجربة الكلمات والجمل بناء أساس متين في NLP و ML: دراسة المفاهيم الأساسية لمعالجة اللغة الطبيعية مثل المعالجة المسبقة للنصوص ونماذج اللغة ونماذج التسلسل إلى التسلسل. استكشاف نماذج اللغة المختلفة (على سبيل المثال، GPT و BERT و T5) وبنيتها وفهم مبادئ التعلم الآلي باستخدام الخوارزميات الشائعة تعرف على تقنيات هندسة المطالبات: ادرس طرقًا مثل التعلم السريع، ومطالبات سلسلة الأفكار، والذكاء الاصطناعي الدستوري. اعمل على تطوير تفكيرك الاستراتيجي من خلال مبادئ تصميم المطالبات الفعالة واستراتيجيات تقسيم المهام. كما يمكنك مراجعة مكتبات المطالبات والقوالب للحصول على أفضل الممارسات

أثناء تعلم هندسة المطالبات، يمكن أن يؤدي استخدام الأدوات المناسبة إلى زيادة إنتاجيتك بشكل كبير. إحدى هذه الأدوات المصممة خصيصًا لمهندسي المطالبات هي ClickUp Brain، وهي شبكة عصبية اصطناعية مدمجة في منصة الإنتاجية ClickUp.

وهو يدعم المهندسين السريعين من خلال تبسيط المهام والمسؤوليات اليومية بفضل قدرات الأتمتة وإدارة المعرفة.

ClickUp Brain للمهندسين السريعين

يساعد مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي من ClickUp في إنشاء المحتوى وتوليد الأفكار وإدارة المعرفة بسهولة.

استخدم ClickUp Brain للحصول على إجابات سريعة ودقيقة بناءً على سياق عملك داخل ClickUp والتطبيقات المتصلة

بفضل هذه الأداة، يمكن للمهندسين الوصول إلى أكثر من 100 موجهة خاصة بالصناعة ومدعومة بالبحوث ومناسبة لمختلف أدوار فرق المشروع. ما عليك سوى تشغيل أداة الذكاء الاصطناعي واختيار الموجهات لإنشاء جداول زمنية للمشاريع وتقارير وجداول أعمال الاجتماعات.

تصفح أكثر من 100 موجه من ClickUp Brain لمختلف العمليات وأدوار المشاريع

علاوة على ذلك، تدمج الشبكة العصبية لـ ClickUp Brain جميع المهام والعمليات والوثائق واتصالات سير العمل، لتعمل كقاعدة معرفية تفاعلية. يمكنك استخدامها لاستخراج المعلومات عن طريق طرح أسئلة مباشرة حول أهداف المهام وآخر مستجدات العمل وعمليات الشركة وإجراءات تقييم الجودة.

لخص ملاحظات الاجتماعات وابحث عن معلومات محددة وأتمت المهام اليدوية باستخدام ClickUp Brain

بالنسبة للمهندسين السريعين، ClickUp Brain هو مساعد عمل يقوم بأتمتة المهام اليدوية والمهام المتكررة والتذكيرات. تتيح هذه الأتمتة للمهندسين السريعين التركيز على تطوير المهام الأساسية دون تشتيت انتباههم بمهام أقل أهمية.

جرب أدوات وأطر عمل هندسة المطالبات: اكتسب خبرة عملية باستخدام أدوات مثل GPT-3 و Claude وجرب تقنيات مختلفة للمطالبات لإنشاء النصوص وتلخيصها. حلل مخرجات النموذج، وكرر تصميمات المطالبات، وحسّن المطالبات بناءً على النتائج

شارك في فعاليات الهندسة السريعة: ابق على اطلاع من خلال الانضمام إلى المنتديات أو مجموعات المناقشة عبر الإنترنت وحضور المؤتمرات أو ورش العمل حول نماذج اللغة

يمكن أن يكون ClickUp Brain أيضًا بمثابة ساحة لتجربة مختلف المطالبات ومقارنة النتائج بين مختلف إصدارات المطالبة. الممارسة تجعل من المرء مثاليًا، وهندسة المطالبات ليست استثناءً.

كيف تصبح مهندسًا سريع الاستجابة

مع وجود الكثير لتتعلمه والعديد من المهارات لتكتسبها، قد لا يكون الطريق إلى أن تصبح مهندسًا سريعًا واضحًا على الفور. إليك خارطة طريق بسيطة يمكنك اتباعها:

1. فكر في أهدافك المهنية

قبل البدء في رحلتك في هندسة الموجهات، فكر جيدًا في أهدافك.

هل ترغب في دمج هندسة المطالبات في دورك الحالي ودعم نمو الأعمال؟ أو إتقان مهارات هندسة المطالبات للتقدم في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؟ إن معرفة ما تريده سيساعدك على تطوير مهارات محددة تتوافق مع أهدافك المهنية.

بدلاً من اتباع مسار عام في "تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي"، حدد مجالًا محددًا في هندسة الاستجابة السريعة. قد يكون ذلك إنشاء نصوص إبداعية أو أنظمة حوار أو إنشاء أكواد أو مهام لغوية واقعية.

صمم تعلمك وفقًا لتلك التخصصات. بالنسبة لتوليد النصوص الإبداعية، ركز على الطلاقة والخيال. بالنسبة للمهام الواقعية، أعط الأولوية للدقة والاستناد إلى بيانات واقعية.

2. احصل على المؤهلات الصحيحة

ستحتاج إلى شهادات تعليمية أو درجات علمية في المجالات ذات الصلة للتقدم إلى وظائف الهندسة السريعة.

تعد شهادة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو علوم البيانات أو اللغويات أساسًا قويًا. ومع ذلك، فإن هذا المجال يتطور بسرعة. فكر في مسارات بديلة مثل المعسكرات التدريبية أو الدورات التدريبية عبر الإنترنت المتخصصة في هندسة الاستجابة السريعة. إن الحصول على المؤهلات المناسبة يظهر التزامك بإتقان أحدث التقنيات.

الموارد: استكشف الدورات التدريبية عبر الإنترنت التي تقدمها منصات مثل Coursera و Udacity و Fast.ai والتي تركز على الهندسة السريعة و LLMs محددة مثل LaMDA أو Jurassic-1 Jumbo.

3. تعلم لغات البرمجة

إتقان لغات البرمجة المستخدمة على نطاق واسع، وخاصة Python. فهي لغة مشتركة بين الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية، مع مكتبات مثل TensorFlow و PyTorch المصممة خصيصًا للعمل مع LLMs.

يجب عليك أيضًا تعلم لغات تكميلية لمهام محددة. بالنسبة لتحليل البيانات ومعالجتها، فكر في R أو Julia. بالنسبة للتطبيقات المستندة إلى الويب التي تستخدم المطالبات، استكشف أطر عمل JavaScript مثل React.

يمكنك تحسين مهاراتك في البرمجة بلغات محددة من خلال المشاركة في مسابقات البرمجة أو المساهمة في مشاريع مفتوحة المصدر أو العمل على تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

4. تخصص في تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل NLP و ML

قد يكون من الصعب اكتساب مهارة الهندسة السريعة دون فهم قوي للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية.

تجاوز الفهم العام. افهم مفاهيم NLP الأساسية مثل الترميز والتحويل وآليات الانتباه. اكتسب خبرة عملية من خلال العمل في مشاريع وتطبيق المفاهيم والأدوات الأساسية في سيناريوهات واقعية.

استخدم مفاهيمك الأساسية لممارسة تقنيات هندسة المطالبات الفعالة والكفؤة. إذا أمكن، شارك في مشاريع عملية تتيح لك تطبيق المفاهيم الأساسية.

الموارد: استخدم دورة Machine Learning Crash Course من Google ودروس TensorFlow هذه لتطوير مهاراتك في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

5. إتقان تقنيات التوجيه

استكشف طرقًا مختلفة للمطالبة مثل التعلم السريع وحذف الكلمات المفقودة والتحكم في درجة الحرارة. كل منها يؤثر على مخرجات LLM بطرق فريدة.

جرب النماذج المعدة مسبقًا والمتاحة عبر منصات مثل Hugging Face Transformers. حاول ضبطها على مهام محددة باستخدام تقنيات الهندسة السريعة.

الموارد: لتعميق فهمك، سجل في دورات تدريبية عبر الإنترنت أو احصل على كتب دراسية عن معالجة اللغة الطبيعية مثل "Speech and Language Processing" (معالجة الكلام واللغة) لـ Jurafsky و Martin. شارك في مجتمعات عبر الإنترنت مثل r/PromptEngineering أو المنتديات. OpenAI لديها موارد جيدة أيضًا.

6. تواصل مع المتخصصين في هذا المجال

يعد التواصل الفعال مع المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي أمرًا أساسيًا، خاصة عند البحث عن وظائف. قم ببناء علاقات مع خبراء الذكاء الاصطناعي، وحضر المؤتمرات، وانضم إلى المنتديات عبر الإنترنت لمناقشة الأفكار والتحديات مع أ

تعد فعاليات مثل مؤتمر أمريكا الشمالية لتعلم اللغات (NAACL) أو مؤتمر AAAI (جمعية تطوير الذكاء الاصطناعي) نقاط انطلاق جيدة.

تساهم التعاونات داخل مجتمع الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية في تعزيز التعلم وإطلاعك على أحدث التطورات في هندسة الاستجابة السريعة.

تنزيل هذا النموذج ابق على المسار الصحيح في بحثك عن وظيفة في مجال الهندسة السريعة باستخدام نموذج ClickUp للبحث عن وظائف

لمساعدتك في البحث عن وظيفة، يمكنك استخدام أدوات الإنتاجية مثل قالب ClickUp Job Search Template. يساعدك هذا القالب العملي على تنظيم أمورك من خلال تتبع طلبات التوظيف والوظائف الشاغرة وتقييمات الشركات والمقابلات وغير ذلك الكثير، كل ذلك في مكان واحد.

6. أنشئ محفظة تعرض خبراتك

ركز على إنشاء مشاريع رائعة لتكوين فهم عميق لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومحفظة قوية تعرض مهاراتك الهندسية السريعة على أصحاب العمل المحتملين ومجتمع الذكاء الاصطناعي.

يمكنك أيضًا تعزيز مؤهلاتك وإثبات خبرتك من خلال الحصول على شهادات ذات صلة في هندسة الاستجابة السريعة.

جرب نماذج LLMs مفتوحة المصدر: توفر منصات مثل Playground من OpenAI و Hugging Face إمكانية الوصول إلى نماذج LLMs متنوعة للتجربة. تدرب على صياغة المطالبات لتحقيق النتائج المرجوة

ساهم في مشاريع مفتوحة المصدر: شارك في مشاريع على Github تستكشف تطبيقات الهندسة السريعة. يوفر ذلك خبرة قيمة ويعرض مهاراتك أمام أرباب العمل المحتملين

طور مشاريع شخصية: أنشئ مشاريع تظهر قدراتك في الهندسة السريعة. قد يشمل ذلك إنشاء روبوت دردشة باستخدام المطالبات، أو إنشاء تنسيقات نصية إبداعية مختلفة، أو تلخيص موضوعات واقعية

يتطور مجال هندسة الاستجابة بسرعة. تابع المدونات والورقات البحثية وأخبار الصناعة ذات الصلة لتبقى في الطليعة. على الرغم من أن شهادات هندسة الاستجابة ليست إلزامية، إلا أنها تثبت التزامك في هذا المجال وتوفر مسارًا تعليميًا منظمًا.

من خلال التركيز على هذه المهارات والموارد والاستراتيجيات المحددة، ستكون على الطريق الصحيح لتصبح مهندسًا بارعًا في مجال الاستجابة السريعة.

التغلب على العقبات التي تحول دون الدخول في هندسة الاستجابة السريعة

مثل أي مجال آخر، لا تخلو هندسة الاستجابة السريعة من التحديات.

نظرًا لأن هذا التخصص جديد، فأنت بحاجة إلى تطوير مهارات محددة (كما ذكرنا أعلاه).

فيما يلي ملخص سريع للمهارات التي تحتاجها للدخول في مجال هندسة الموجهات: المهارات التحليلية لتفسير سلوك نموذج الذكاء الاصطناعي ونجاح مخرجاته

أساس قوي لمفاهيم الذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية والتعلم العميق

مهارات إبداعية في حل المشكلات لتصميم وتحسين المطالبات

القدرة على التعاون والتفاوض مع فرق متعددة الوظائف

ميل إلى القيادة لتوجيه وإدارة المشاريع رفيعة المستوى

من الجيد أن تمتلك المهارات. ولكن من المهم أيضًا أن تكون على دراية بالعقبات المحتملة التي قد تواجهها أثناء مسيرتك لتصبح مهندسًا سريع الاستجابة.

فيما يلي التحديات الشائعة التي قد تواجهها:

تعد هندسة المطالبات مجالًا جديدًا وسريع التطور ، مما يجعل من الصعب مواكبة أحدث التقنيات والأدوات

غالبًا ما يكون الوصول إلى نماذج اللغة القوية مقيدًا وقد يتطلب ترخيصًا من شركات التكنولوجيا الكبرى، مما يشكل عائقًا أمام الأفراد والشركات الناشئة

نظرًا لأن هندسة المطالبات السريعة هي مجال جديد نسبيًا، لا يوجد عدد كافٍ من الخبراء المتاحين لتوجيه المبتدئين

بدون قواعد وممارسات متسقة، يمكن أن يتأثر التعاون وتبادل المعرفة

يحتاج استخدام لغة عادلة وآمنة في المطالبات أو المخرجات إلى فهم ومعالجة دقيقة

لا توجد حتى الآن العديد من الأدوار المحددة لمهندسي الاستجابة السريعة، على الرغم من تزايد الطلب عليهم

نصيحة للمحترفين: إحدى الطرق التي يمكن للأفراد والشركات الناشئة والشركات الصغيرة من خلالها التغلب على عوائق الترخيص والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي هي استكشاف أدوات وموارد الذكاء الاصطناعي الملائمة للمبتدئين، والتي لا تتطلب استثمارات كبيرة أو خبرة واسعة

مزايا وعيوب العمل كمهندس موجه

تعد هندسة المطالبات خيارًا مهنيًا مثيرًا للاهتمام، ولكنها مثل أي شيء آخر، لها إيجابياتها وسلبياتها.

الفوائد

بعض المزايا الرئيسية لممارسة مهنة الهندسة السريعة هي:

التوقعات المهنية

يتزايد الطلب على مهندسي الاستجابة السريعة بشكل مطرد مع اعتماد الشركات بشكل متزايد على البرمجيات لتحسين عملياتها وتجربة المستخدمين.

من المتوقع أن ينمو سوق هندسة الموجهات العالمية بمعدل سنوي يبلغ 32.8٪ من عام 2024 إلى عام 2030، مما يثبت الحاجة إلى مهندسي موجهات ماهرين في السنوات القادمة.

توقعات الرواتب

وفقًا لبحث أجرته Velents AI، فإن مهندسي البرمجة السريعة في الولايات المتحدة هم من بين المهنيين الأعلى دخلاً في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث يبلغ متوسط دخلهم حوالي 300,000 دولار سنويًا.

تُظهر هذه الأرقام أن الهندسة السريعة يمكن أن تكون مسارًا مهنيًا مجزيًا للغاية.

فرص العمل المحتملة

أفضل جزء؟

يمكن لمهندسي البرمجة السريعة العثور على عمل في أي صناعة أو مجال عبر المؤسسات، ومن بينها:

شركات التكنولوجيا مثل Google و OpenAI و Anthropic و Microsoft

مختبرات أبحاث الذكاء الاصطناعي والمؤسسات الأكاديم

شركات استشارية تركز على حلول الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية

المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية

مؤسسات الرعاية الصحية وعلوم الحياة

شركات المحاماة وشركات التكنولوجيا التي تخدم قطاع القانون

منشئو مواقع الويب والمنصات التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية

العيوب

يمكن أن تكون مهنة مهندس البرمجة السريعة مسارًا مهنيًا مجزيًا، ولكنها تنطوي أيضًا على بعض العيوب. إليك كيفية التغلب عليها:

الوصول المحدود إلى نماذج اللغة

العديد من نماذج اللغة المتقدمة غير متاحة للمهندسين دون ترخيص.

الحل؟ استخدم نماذج لغوية مفتوحة المصدر وأطر عمل توجيهية، وتعاون مع مؤسسات بحثية، أو انضم إلى شركات لديها إمكانية الوصول إليها.

وتذكر، احرص على الدعوة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي الأكثر انفتاحًا وسهولة في الوصول إليها.

الاعتبارات الأخلاقية

تعد النتائج غير العادلة وغير الآمنة للنماذج مصدر قلق حقيقي في هندسة المطالبات.

للتغلب على هذا التحدي، يجب عليك تعلم مبادئ الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، والعمل مع خبراء الأخلاق وخبراء المجال، وإتقان التقنيات اللازمة لتعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول.

من الأمثلة الشهيرة على الذكاء الاصطناعي الأخلاقي Claude من Anthropic، الذي يتبع نهجًا ديناميكيًا للتخفيف من التحيز.

مشكلات قابلية التوسع والأداء

قد يكون من الصعب إدارة نماذج لغوية كبيرة ومعقدة بكفاءة ودقة. ولكن تذكر أن التعلم المستمر هو مفتاح النجاح في هندسة الاستجابة السريعة.

استمر في استكشاف طرق مثل ضبط المطالبات أو ربطها لتحسين أداء المطالبات.

سوق عمل غير مستقر

تعد الوظائف المخصصة لهندسة المطالبات السريعة نادرة في سوق العمل حاليًا.

وهذا سبب إضافي لامتلاك خبرة في معالجة اللغة الطبيعية أو التعلم الآلي أو هندسة البرمجيات. إلى جانب ذلك، فإن المهارات المتنوعة مثل هندسة الاستجابة السريعة تجعلك مطلوبًا بشكل كبير.

إتقان هندسة المطالبات باستخدام ClickUp

إحدى الطرق لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لثورة الذكاء الاصطناعي هي إتقان فن المطالبات. وعندما تكون مستعدًا لتصبح مهندس مطالبات، فإن ClickUp ستكون دائمًا إلى جانبك.

مزودًا بذكاء اصطناعي توليدي أصلي وقوالب مخصصة، ClickUp هو المنصة المثالية لممارسة مهاراتك في الهندسة السريعة. وهذا ليس كل شيء.

حتى عندما تصبح مهندسًا بارزًا في مجال البرمجة، ستظل ClickUp تدعمك بأدوات إدارة المهام والمشاريع وأكثر من 1000 تكامل.

اشترك في ClickUp اليوم وابدأ في تصميم المطالبات التي ستغير وجه نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية!