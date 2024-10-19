أفضل 10 أدوات إنشاء مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي ومولدات المواقع في 2025

في تطوير المواقع الإلكترونية، يلعب الذكاء الاصطناعي (AI) دوراً رئيسياً في أتمتة المهام وتبسيطها. تعمل أدوات إنشاء المواقع الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على جعل إنشاء المواقع الإلكترونية أسهل من أي وقت مضى، مع السماح للمطورين بالتركيز على عناصر مهمة مثل تخصيص التصميم.

لمساعدتك في العثور على أفضل منشئ مواقع الويب المدعوم بالذكاء الاصطناعي لاحتياجاتك، قمنا بتجميع قائمة بالبرامج الأعلى تقييمًا لتضييق نطاق البحث!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في منشئ مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي؟

ترقب الميزات التالية عند البحث عن الميزات التالية عند غربلة المحيط الواسع لمنشئي مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة الشاملة:

واجهة سهلة الاستخدام: يجب أن تعطي أداة إنشاء مواقع الويب التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الأولوية لسهولة الاستخدام. يجب أن يكون إنشاء موقع ويب أساسي كامل في غضون دقائق باستخدام الأداة عملية سلسة

يجب أن تعطي أداة إنشاء مواقع الويب التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الأولوية لسهولة الاستخدام. يجب أن يكون إنشاء موقع ويب أساسي كامل في غضون دقائق باستخدام الأداة عملية سلسة القدرة على التكيف: اختر أداة إنشاء مواقع الويب المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يمكنها التكيف مع تفضيلات التصميم الخاصة بك ودمج عناصر موقع الويب التي تريدها

اختر أداة إنشاء مواقع الويب المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يمكنها التكيف مع تفضيلات التصميم الخاصة بك ودمج عناصر موقع الويب التي تريدها إمكانيات التكامل: يجب أن تتكامل أداة إنشاء مواقع الويب التي اخترتها بسلاسة مع التطبيقات والأدوات الأخرى التي تستخدمها لإنشاء موقع الويب

يجب أن تتكامل أداة إنشاء مواقع الويب التي اخترتها بسلاسة مع التطبيقات والأدوات الأخرى التي تستخدمها لإنشاء موقع الويب التخصيص: ابحث عن أداة إنشاء مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي التي تحترم رؤيتك الفريدة وتوفر خيارات التخصيص لتتناسب مع عناصر التصميم الخاصة بك

ابحث عن أداة إنشاء مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي التي تحترم رؤيتك الفريدة وتوفر خيارات التخصيص لتتناسب مع عناصر التصميم الخاصة بك القابلية للتطوير: تأكد من أن أداة إنشاء مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تنمو جنباً إلى جنب مع عملك. الخاص بكموقع الويب الخاص بك يجب أن يكون قادراً على التوسع بسلاسة مع توسع أعمالك

تأكد من أن أداة إنشاء مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تنمو جنباً إلى جنب مع عملك. الخاص بكموقع الويب الخاص بك يجب أن يكون قادراً على التوسع بسلاسة مع توسع أعمالك الفعالية من حيث التكلفة: أثناء النظر في السعر، أعط الأولوية لمنشئ مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي الذي يقدم قيمة كبيرة مقابل المال الذي تستثمره

أفضل 10 أدوات إنشاء مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي لإنشاء موقع ويب احترافي

1. انقر فوق

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

الأفضل للذكاء الاصطناعي إدارة مشروع موقع الويب ClickUp هي عبارة عن منصة إنتاجية مصممة للفرق من جميع الأحجام لتبسيط إدارة المهام وإدارة المشاريع و

إدارة المنتجات .

المدمج في مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي ، وهو جوهرة داخل المنصة، يوفر قدرات لم يسبق لها مثيل. ويمكنه التنبؤ بمواعيد الاستحقاق، أو أتمتة المهام الرتيبة، أو تقديم رؤى مدبّرة لتجربة مستخدم الموقع الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي. لا حاجة لمهارات الترميز!

هذا أداة تسويق بالذكاء الاصطناعي هي بمثابة وجود خبير استراتيجي رقمي على متن الطائرة لاستكمال أداة تطوير التطبيق أو أداة إنشاء مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي. تعمّق في مجموعة واسعة من الميزات، واكتشف كيف يمكن لـ ClickUp تحويل عملية إنشاء موقعك الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات ClickUp

هذه أداة قوية شاملة أداة إدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي . مع أكثر من 1,000+ تكامل، قل وداعًا للتنقل بين التطبيقات عند إنشاء موقع ويب

استخدم كاتب الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى لصفحات الويب الخاصة بك بسرعة

يتعامل مع كل شيء من الموارد البشرية إلى مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المشاريع

أدوات إدارة مهام مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العمل المتنوعة

انغمس في عالم تطبيقات بدون رمز مع ClickUp

أنجز المزيد بشكل أسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي مع تخطيطات معدة مسبقًا مثل هذه قوالب إطلاق المنتج .

مركز للتعاون تنفيذ المشروع لضمان أن يكون الجميع على نفس الصفحة أثناء إنشاء موقع الويب معًا

هل تحتاج إلى مساعدة خارجية؟ لدى ClickUp دليل لـ الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المشروع قيود ClickUp

منحنى تعليمي حاد إلى حد ما بسبب الميزات الواسعة

إشعارات مربكة من حين لآخر

قد لا يلتقط إصدار الهاتف المحمول جميع وظائف سطح المكتب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متوفر في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو/شهر لعضو Workpace

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

2. ويكس ADI

عبر ويكس ADI

الأفضل لبناء مواقع الويب بمساعدة الذكاء الاصطناعي

ذكاء التصميم الاصطناعي (ADI) من Wix هو مستقبل تصميم المواقع الإلكترونية البديهي. من خلال دمج إمكانات التصميم الحالية مع قوة الذكاء الاصطناعي، فإنه يرعى منشئ مواقع الويب الفريد من نوعه القائم على الذكاء الاصطناعي بناءً على أسئلة بسيطة تُطرح على المستخدم.

تعمل هذه العملية على التخلص من التصميم اليدوي المكثف أو موقع الويب الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي، مما يجعل عملية بناء الموقع الإلكتروني مسعىً ممتعاً بدلاً من أن تكون مهمة.

يبرز كل موقع يتم إنشاؤه بواسطة مُنشئ مواقع الويب الخاص بـ Wix ADI، مما يضمن عدم وجود موقعين إلكترونيين متطابقين في التصميم.

أفضل ميزات Wix ADI

يصمم مُنشئ مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي مواقع مخصصة على الفور مع خيار النطاق المجاني مع متطلبات خطة تسعير معينة

يضمن التحسين على الأجهزة المحمولة أن يبدو موقع الويب الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي الخاص بك لا تشوبه شائبة عبر الأجهزة

يعد خيار الصفحة الواحدة المضمن في منشئ الموقع الإلكتروني هذا مثاليًا للمحافظ أو مواقع الفعاليات

استخدم ميزة محرر السحب والإفلات سهلة الاستخدام لاستعادة التحكم الكامل في العملية من أداة إنشاء مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي في أي وقت

يقترح كاتب المحتوى بالذكاء الاصطناعي نسخة موقع الويب

أدوات صانع شعار الذكاء الاصطناعي

قيود Wix ADI

يمكن أن تكون القوالب مقيدة لمنشئي المواقع الإلكترونية ذوي الاحتياجات التصميمية المتقدمة

قد يكون ترحيل موقعك الإلكتروني الحالي إلى منصة أخرى أمرًا صعبًا

لا توجد نسخة مجانية من منشئ مواقع الويب الرائع هذا الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

تسعير Wix ADI

لايت : 16 دولارًا شهريًا

: 16 دولارًا شهريًا النواة 27 دولارًا في الشهر

27 دولارًا في الشهر الأعمال : 32 دولاراً في الشهر

: 32 دولاراً في الشهر نخبة الأعمال : 159 دولاراً في الشهر

: 159 دولاراً في الشهر المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

Wix ADI التقييمات والمراجعات

G2 : 4.2/5 (أكثر من 1600 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 1600 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 9,200 تقييم)

3. GoDaddy AI

عبر GoDaddy AI

الأفضل لبناء مواقع الويب بمساعدة الذكاء الاصطناعي

يعد التنقل في عالم الإنترنت مسألة معقدة، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة. يبرز الذكاء الاصطناعي من GoDaddy AI كنعمة منقذة لهم، خاصةً المصممة خصيصًا لهم.

بينما اشتهرت GoDaddy بخدمات تسجيل النطاق والاستضافة، فإن مشروعها في مجال الذكاء الاصطناعي جعلها مزوداً شاملاً لحلول الأعمال.

تساعد الميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في صياغة مواقع الويب سريعة الاستجابة، واقتراح تحسينات على المحتوى، وحتى في مساعي التسويق الرقمي. أهم ما يميزها؟ تكاملها السلس مع مجموعة واسعة من خدمات GoDaddy الأخرى.

أفضل ميزات GoDaddy AI

اقتراحات مصممة خصيصاً لتصميم الموقع الإلكتروني بناءً على نوع النشاط التجاري

توصيات تحسين المحتوى لتعزيز مشاركة المستخدم

إرشادات التسويق الرقمي للوصول الفعال عبر الإنترنت

التكامل السلس مع خدمات الاستضافة والنطاق من GoDaddy

تصميمات تجربة مستخدم مخصصة بناءً على سلوك الزائر

اقتراحات تحسين محركات البحث القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحسين تصنيفات محرك البحث

تحليلات الموقع في الوقت الفعلي لتتبع الأداء وتحسينه

قيود الذكاء الاصطناعي من GoDaddy

قد تبدو مقيدة للمطورين المتمرسين الذين يبحثون عن التخصيص المعقد

أدوات تسويق متقدمة محدودة مقارنة بالمنصات المستقلة

قد يجد بعض المستخدمين أن التنقل بين خدمات GoDaddy المتنوعة مرهق بعض الشيء

تسعير GoDaddy للذكاء الاصطناعي

قم بزيارة صفحة تسعير GoDaddy AI لفهم جميع الباقات والميزات المختلفة المتاحة للشراء

تقييمات ومراجعات GoDaddy AI

G2 : 3.9/5 (أكثر من 800 تقييم)

: 3.9/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 1100 تقييم)

تحقق من هذه

تقويمات_AI!

4. 10ويب

عبر 10الويب

الأفضل لمواقع ووردبريس

10Web هو منشئ مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي الذي يجمع بين الابتكار والتطبيق العملي، ويوفر للمستخدمين تجربة تصميم ويب مبسطة. تخيل الجمع بين مرونة ووردبريس المشهورة عالمياً والراحة المطلقة لمنشئ مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي. هذا هو 10Web بالنسبة لك.

في غضون دقائق، يمكن لمنشئ مواقع الويب العبقري هذا الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي أن يكرر ويصمم موقعاً إلكترونياً مجاناً على WordPress، مما يلغي ساعات من العمل اليدوي.

بالنسبة لأولئك الذين يحبون WordPress ولكنهم يتوقون إلى طرق أبسط لبناء المواقع مثل واجهة السحب والإفلات باستخدام أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يبرز 10Web كحل مثالي للمواقع الإلكترونية الاحترافية.

أفضل ميزات 10Web 10Web

استيراد أي موقع ويب للحصول على توأم ووردبريس

إنشاء مواقع ويب مخصصة باستخدام أدوات بديهية لإنشاء مواقع الويب

هناك إضافات لكل شيء بدءًا من معارض الصور إلى تحسين محركات البحث

إنشاء مواقع ويب تبدو خالية من العيوب عبر جميع أنواع الأجهزة

تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام في تعزيز سرعة الموقع الإلكتروني

نسخ احتياطي آلي في الوقت الحقيقي ومراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

أدوات لتحسين ظهور الموقع الإلكتروني على محركات البحث

10 قيود الويب

تقتصر على منصة ووردبريس

بعض خصائص منشئ مواقع الويب المتقدمة لها منحنى تعليمي أكثر حدة

قد تنشأ مشاكل في توافق المكوّنات الإضافية

10Web التسعير

مبتدئ : 10 دولارات شهريًا

: 10 دولارات شهريًا القسط : 15 دولارًا شهريًا

: 15 دولارًا شهريًا الأقصى: 23$/شهرياً

10تقييمات ومراجعات الويب

G2 : 4.4/5 (أكثر من 80 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 30 تقييم)

5. كودWP

عبر كودWP

الأفضل لمواقع ووردبريس

في عالم منشئي مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي، يتألق CodeWP ببراعة. تسخر أداة إنشاء مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي هذه قوة الذكاء الاصطناعي لتحويل التصميمات مباشرة إلى قوالب ووردبريس سريعة الاستجابة.

أولاً، قم بتزويد منشئ الموقع بالتصميم الذي تريده. بعد ذلك، شاهد بذهول بينما يفسر منشئ مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي الخاص ب CodeWP ويحولها إلى قالب WordPress ديناميكي، جاهز لسحر الزوار.

هذا هو أفضل منشئ مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي لدمج إبداعك مع أحدث التقنيات.

أفضل ميزات CodeWP

على الرغم من محدوديته، إلا أن CodeWP يقدم أداة إنشاء مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي مجانًا

تحويل التصميمات إلى قوالب ووردبريس دون عناء

يضمن أداءً متسقًا عبر المتصفحات

يعطي الأولوية لسرعة الموقع لتحسين تجربة المستخدم

تغيير حجم منشئ الموقع الإلكتروني للهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية

انسيابية لتكامل WooCommerce

أدوات تحسين محركات البحث تمنحك رؤية أفضل على محركات البحث

متوافق مع إضافات ووردبريس الشهيرة

قيود CodeWP

مصمم خصيصًا لوردبريس؛ ليس متعدد الاستخدامات مقارنة بمنشئي مواقع الويب الآخرين الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي

التخصيصات المتقدمة قد تتطلب تعديلات يدوية على منشئ الموقع الإلكتروني

اختلافات من حين لآخر بين التصميم الأصلي والقالب المحول

كودWP التسعير

مجاني

محترف 12 دولارًا شهريًا

12 دولارًا شهريًا الوكالة: 36 دولاراً شهرياً

كودWP التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

6. هوستنجر

عبر هوستنجر

الأفضل لبناء موقع ويب بالسحب والإفلات

على الرغم من أن Hostinger، على الرغم من شهرته في الغالب كقوة استضافة مواقع الويب، إلا أنه يتميز بتكامله لأحدث أدوات إنشاء مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي.

تتعمق أدوات إنشاء المواقع الإلكترونية في الفروق الدقيقة في أداء الموقع الإلكتروني، مما يضمن السرعة والأمان وتجربة المستخدم المثلى.

تجمع أداة إنشاء مواقع الويب Hostinger بين القدرة على تحمل التكاليف والأداء الممتاز للموقع الإلكتروني من خلال حزمها الصديقة للميزانية وأدوات الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Hostinger

استضافة عالية الجودة بدون سعر ممتاز

محرر السحب والإفلات البسيط مع رؤى الذكاء الاصطناعي

تم تحسين أداة إنشاء مواقع Hostinger لإنشاء مواقع الويب باستخدام WordPress

تثبيت ووردبريس بنقرة واحدة

أمان وأداء محسَّنين بفضل تكامل Cloudflare

رؤى الذكاء الاصطناعي لتحسين ترتيب محركات البحث

نسخ احتياطية يومية تلقائية لراحة البال

دردشة مع بشر حقيقيين في أي وقت وفي أي مكان

إنشاء نص سريع باستخدام محرر الذكاء الاصطناعي

قيود Hostinger

لا يوجد عنوان IP مخصص لخطط الاستضافة المشتركة

قد يكون البيع الزائد أثناء عملية الدفع مربكًا

مساحة تخزين محدودة في الباقات الأساسية

تسعير Hostinger

القسط : 2.99 دولار شهريًا

: 2.99 دولار شهريًا الأعمال : 3.99 دولار شهريًا

: 3.99 دولار شهريًا بدء التشغيل السحابي: 9.99$/شهرياً

Hostinger التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (370+ تقييم)

: 4.4/5 (370+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 250+ تقييم)

7. جيمدو

عبر جيمدو

الأفضل لبناء مواقع الويب بالسحب والإفلات

عندما يكون الوقت أمرًا جوهريًا، فإن أداة إنشاء المواقع الإلكترونية Jimdo AI توفر لك ذلك. مدعومًا بنظام Dolphin AI، يمكن لهذه المنصة استحضار مواقع ويب مخصصة وسريعة الاستجابة في ثلاث دقائق.

تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي في Jimdo على تحليل تفضيلات المستخدم في الوقت الفعلي، مما يضمن أن كل موقع مصمم خصيصاً ليتناسب مع جمهوره. على الرغم من بعض الميزات المدفوعة، فإن أداة إنشاء مواقع الويب المجانية التي يقدمها Jimdo بالذكاء الاصطناعي لا تزال قوية.

أفضل ميزات Jimdo

يصمم المواقع بسرعة بناءً على نوع العمل وتفضيلاته

واجهة بديهية حتى للمبتدئين

أدوات ذكاء اصطناعي مدمجة لتعزيز ظهور محرك البحث

تتكيف المواقع تلقائيًا مع أي جهاز

أسماء نطاقات مخصصة للعلامات التجارية

سهولة إعداد المتجر الإلكتروني وإدارته

الارتباط بسلاسة بالمنصات الرئيسية

قيود Jimdo

حرية إبداعية محدودة مقارنة بأدوات إنشاء المواقع الإلكترونية التقليدية للذكاء الاصطناعي

يمكن أن تكون ميزات التجارة الإلكترونية أكثر تقدمًا

لا يوجد متجر تطبيقات خارجي للتكاملات

تسعير جيمدو

التشغيل : مجاناً

: مجاناً القوائم التجارية: 4 دولارات شهريًا

4 دولارات شهريًا ابدأ : 9 دولارات شهريًا

: 9 دولارات شهريًا تنمو : 14 دولارًا في الشهر

: 14 دولارًا في الشهر التجارة الإلكترونية : 19 دولارًا/شهرًا

: 19 دولارًا/شهرًا غير محدود: 39$/شهرياً

جيمدو التقييمات والمراجعات

G2 : 3.9/5 (أكثر من 18 تقييم)

: 3.9/5 (أكثر من 18 تقييم) Capterra: 4.3/5 (35+ تقييمات)

8. أونباونس

عبر Unbounce

الأفضل لإنشاء صفحات الهبوط بالذكاء الاصطناعي

أنشئ صفحات مقصودة جذابة بصريًا وجذابة ومحسّنة للتحويل باستخدام أداة Unbounce للذكاء الاصطناعي. بينما يعمل المستخدمون مع أداة إنشاء مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي هذه، تتعلم أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بجد وتتكيف وتصقل تقنيات التحسين الخاصة بها.

تُدرك Unbounce أن السوق الرقمية اليوم للمواقع الإلكترونية التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي تتسم بالتنافسية الشديدة، ولكي تبرز، تحتاج الشركات إلى أكثر من مجرد أداة إنشاء مواقع إلكترونية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتصميمات جذابة.

تستخدم Unbounce قدرات منشئ مواقع الويب القوية القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوكيات الزوار، وتتبع مقاييس التحويل، واقتراح تحسينات في الوقت الفعلي يسهل تنفيذها دون الحاجة إلى ترميز أو خبرة تقنية.

سواء كنت مسوقًا متمرسًا أو على وشك إنشاء موقع إلكتروني لأول مرة، فإن Unbounce هو أفضل منشئ مواقع إلكترونية يعمل بالذكاء الاصطناعي لجعل صفحاتك المقصودة مميزة وقابلة للتحويل بشكل فعال.

أفضل ميزات Unbounce

تخصيص نسخة الصفحة المقصودة بناءً على معايير بحث الزائرين

توصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين معدلات التحويل

إنشاء موقع إلكتروني بدون أي معرفة بالبرمجة

أكثر من 100 قالب قابل للتخصيص للحملات المختلفة

مقارنة إصدارات الصفحات للحصول على الأداء الأمثل

صفحات جوال فائقة السرعة لتحسين تجربة المستخدم

ضمان أمان البيانات لك ولزوارك

قيود Unbounce

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين لأول مرة

قد تبدو الميزات المتقدمة معقدة للبعض

أسعار أعلى مقارنة ببعض أفضل أدوات إنشاء المواقع التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

تسعير Unbounce

الإطلاق : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا تحسين : 145 دولارًا في الشهر

: 145 دولارًا في الشهر تسريع : 240 دولاراً شهرياً

: 240 دولاراً شهرياً Concierge: 625 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات Unbounce

G2 : 4.4/5 (350 تقييم)

: 4.4/5 (350 تقييم) Capterra: 4.5/5 (250 مراجعة)

9. إطار الذكاء الاصطناعي

عبر إطار الذكاء الاصطناعي

الأفضل لمواقع التجارة الإلكترونية

في هذا المحيط الواسع من أدوات تصميم المواقع الإلكترونية لمتجرك الإلكتروني، يبرز Framer AI كمنارة للابتكار في مجال إنشاء مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي. لا يقتصر دور منشئ الذكاء الاصطناعي هذا على إنشاء التصاميم فحسب، بل على صياغة التجارب.

بالنسبة للمبدعين الذين يبحثون عن مزيج من الفن والتكنولوجيا، فإن منشئ مواقع الويب Framer AI يعدهم بذلك.

بفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تقدم أداة إنشاء مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي هذه ميزات تصميم تنبؤية، وتقترح تحسينات وتحسينات لموقعك الإلكتروني القائم على الذكاء الاصطناعي أثناء التنقل.

سواء كنت بحاجة إلى منشئ مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي لصفحة رئيسية بسيطة أو تطبيق ويب معقد، يضمن لك Framer AI أن تكون تصميماتك جذابة بصريًا وذات واجهة سهلة الاستخدام.

أفضل ميزات برنامج Framer AI

إنشاء موقع إلكتروني، ثم تصميم وتحرير ومراجعة موقع الذكاء الاصطناعي هذا في مساحة مشتركة واحدة

استخدم مُنشئ موقع الويب بالذكاء الاصطناعي لإضافة مكونات تفاعلية بسهولة مثل تأثيرات التحويم والمنزلقات والمزيد

تحقق من صحة التصميمات في أداة إنشاء المواقع الإلكترونية قبل التطوير الكامل

يحول مُنشئ موقع الويب بالذكاء الاصطناعي مواقع الويب الاحترافية إلى كود قابل للاستخدام

العودة إلى التصميمات السابقة في مُنشئ موقع الويب الخاص بك بنقرة واحدة

توسيع وظائف موقع الويب بالذكاء الاصطناعي باستخدام إضافات المجتمع وأدوات التسويق

انتقال سلس من التصميم إلى تطوير موقعك الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي

قيود برنامج Framer AI

تتطلب ميزات الذكاء الاصطناعي التي لا تعد ولا تحصى بعض التعلم للبدء في إنشاء مواقع ويب وظيفية، خاصة للمبتدئين

مخصص للنماذج الأولية أكثر من بناء موقع إلكتروني كامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي

قد تظهر بعض المكونات التفاعلية بشكل مختلف في المنتج النهائي

تسعير الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي

مجاني

ميني: 5 دولارات شهرياً

5 دولارات شهرياً أساسي : 15 دولارًا في الشهر

: 15 دولارًا في الشهر محترف 30$/شهرياً

Framer AI التقييمات والمراجعات

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

10. شوبيفاي

عبر شوبيفاي

الأفضل لمواقع التجارة الإلكترونية

تعتبر رحلة Shopify في عالم التجارة الإلكترونية أسطورية، ولكن غزوتها في تكامل مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي تضع معيارًا جديدًا.

بالإضافة إلى توفير منصة لإنشاء متاجر على الإنترنت، تعمل ميزات الذكاء الاصطناعي في Shopify الآن على تمكين أصحاب المتاجر من خلال رؤى قائمة على البيانات لموقعهم الإلكتروني القائم على الذكاء الاصطناعي.

من خلال الاستفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي، يمكنها التنبؤ باتجاهات التسوق، وتحليل سلوك الزوار، وحتى أتمتة المهام الروتينية. وهذا يترك لأصحاب المتاجر مزيدًا من الوقت للتركيز على المنتج والاستراتيجية بدلاً من الانشغال بموقعهم الإلكتروني القائم على الذكاء الاصطناعي.

تعمل روبوتات الدردشة الآلية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من Shopify على تعزيز التفاعل مع العملاء، وتوجيههم خلال اختيارات المنتجات والإجابة على الاستفسارات في الوقت الفعلي.

مع ازدياد تعقيد عالم التجارة الإلكترونية، يضمن صانع مواقع الويب المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من Shopify أن يكون أصحاب المتاجر متقدمين دائماً بخطوة إلى الأمام، ويتخذون قرارات تجارية مدعومة بالبيانات والذكاء.

Shopify أفضل الميزات

فهم سلوكيات العملاء واتجاهاتهم من خلال الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

استخدم مُنشئ موقع الويب بالذكاء الاصطناعي لتخصيص متجرك الإلكتروني بدون ترميز

إنشاء موقع إلكتروني والاستمتاع بنطاق مخصص

قبول المدفوعات بسلاسة

تتبع مستويات المخزون بكل سهولة

تسوق أثناء التنقل مع تصميمات متجاوبة مع الجوال

زيادة عدد الزيارات والمبيعات

احصل على المساعدة في أي وقت من أشخاص حقيقيين

قيود Shopify

رسوم المعاملات ما لم تستخدم Shopify المدفوعات

قد تكون الميزات المتقدمة لمُنشئ مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي مربكة للمستخدمين الجدد في إدارة مواقع الويب بالكامل

لا يتم تضمين بعض عمليات تكامل تطبيقات الجهات الخارجية مع مُنشئ موقع الويب الأساسي بالذكاء الاصطناعي

Shopify الأسعار

أساسي : 39 دولارًا شهريًا

: 39 دولارًا شهريًا Shopify : 105 دولارات شهريًا

: 105 دولارات شهريًا متقدم: 399 دولاراً في الشهر

Shopify التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 4,300 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 4,300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 6,100 تقييم)

لماذا يحتل ClickUp الصدارة في إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي

في حين أن العديد من المنصات تقدم ميزات لا تعد ولا تحصى، إلا أن ClickUp يتميز بأنه أفضل منشئ مواقع الويب. لماذا؟ لأن الذكاء الاصطناعي في ClickUp ليس مجرد ميزة، بل هو منصة لمطوري الويب ل التعاون مع الفرق والعملاء في مكان واحد

سواء أكنت تقوم بتخصيص المهام، أو التنبؤ بالجداول الزمنية للمشاريع لإنشاء الموقع الإلكتروني، أو التعمق في تجربة مستخدم الموقع الإلكتروني، فإن رؤى ClickUp القائمة على الذكاء الاصطناعي لا مثيل لها.

هل أنت مستعد للاستفادة من القوة الكاملة لأدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع؟ جرّب ClickUp مجاناً اليوم !