أفضل 10 تطبيقات بدون تعليمات برمجية & أفضل 10 تطبيقات بدون تعليمات برمجية للمطورين في عام 2025

لقد كانت التطبيقات التي لا تحتوي على أكواد ثورية في العقد الماضي، مما سمح لعشاق التكنولوجيا بإنشاء تطبيقات أصلية مع عوائق دخول أقل.

إن نهج عدم الترميز في بناء التطبيقات هو نهج لا يحتاج إلى تفكير. فبدلاً من أوامر البرمجة النصية، يمكن للواجهة الرسومية توصيل التكوينات. والنتيجة؟ يمكنك تطوير تطبيقات المؤسسات وتشغيل مواقع الويب وأتمتة سير العمل وما إلى ذلك دون أي معرفة بالترميز!

يجلب عدم الترميز أفضل النتائج عندما تكون مبدعًا ولديك منشئ تطبيقات قوي بدون كود لتنفيذ أفكارك - لذا دعنا نكتشف هذا الأخير. سنناقش أفضل منصات التطوير بدون كود لبناء تطبيقات موثوقة وعالية الجودة في وقت قصير!

ما هو منشئ التطبيقات بدون كود؟

يشير التطبيق بدون كود إلى تطبيق يمكن إنشاؤه ونشره دون الحاجة إلى مهارات الترميز أو البرمجة التقليدية. توفر المنصات بدون كود واجهات مرئية بديهية وأدوات سحب وإفلات تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات وظيفية وتفاعلية باستخدام مكونات وقوالب مبنية مسبقاً.

يُمكِّن تطوير التطبيقات بدون كود الأفراد الذين لا يمتلكون خبرة في البرمجة من إنشاء حلول برمجية مخصصة لأغراض مختلفة، مثل إنشاء مواقع الويب وتطبيقات الجوال والأدوات الداخلية ولوحات المعلومات وغيرها. فهو يلغي الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية معقدة، مما يجعل تطوير التطبيقات في متناول جمهور أوسع.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في منشئ التطبيقات بدون كود برمجي؟

قد يكون التنقل في بحر المنصات التي لا تحتوي على أكواد برمجية والعثور على المنصات التي تستحق وقتك تحدياً - إليك ملخصاً للصفات الرئيسية التي يجب البحث عنها:

سهولة الاستخدام: على الرغم من أن التطبيق الخالي من التعليمات البرمجية يلغي الترميز اليدوي، إلا أنه قد يكون من الصعب استخدامه بسبب واجهته المعقدة. تحتوي أفضل التطبيقات في هذه الفئة على واجهة سحب وإفلات لتجميع العناصر التي تم تكوينها مسبقًا بسرعة للحصول على النتيجة المطلوبة قابلية التخصيص: تتيح لك ميزات التخصيص الوفيرة إنشاء تطبيق يعكس رؤيتك. يجب أن يتكيف التطبيق مع احتياجات الصناعات والمنافذ المختلفة ويسمح لك بدمج عناصر العلامة التجارية الفريدة الميزات والوظائف: يجب أن يوفر التطبيق ميزات مثل أدوات إنشاء النماذج، والقوالب المعدة مسبقًا، وأدوات التصور لمساعدتك في الوصول إلى هدفك النهائي بشكل أسرع التكاملات: يجب أن تعمل المنصة مع تطبيقات إدارة المشاريع والتعاون وإدارة علاقات العملاء الشائعة قابلية التوسع: يجب أن تدعم المنصة المزيد من المستخدمين والعمليات المعقدة مع توسع أعمالك

10 أفضل 10 منشئي تطبيقات بدون كود لاستخدامها في عام 2024

عدم وجود كود لا يماثل الكود المنخفض - هذا الأخير يحل محل الترميز إلى حد ما، لكنك لا تزال بحاجة إلى الاستثمار في المطورين لإعداد تلك التطبيقات وإدارتها. عدم وجود كود يجعل كل الترميز عفا عليه الزمن، مما يجعله حلاً أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.

لقد قمنا بتجميع أكثر 10 تطبيقات بدون كود كفاءة بأسعار مختلفة. اطلع على ميزاتها وإيجابياتها وسلبياتها واعثر على التطبيق المثالي لتصنع به قصة نجاحك! 🌟

1. ClickUp #### الأفضل لتعاون فريق التطوير

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عمل واجهة برمجة التطبيقات وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp هو أفضل أداة غير مشفرة لإدارة المشاريع والتعاون الجماعي والإنتاجية. إنه مناسب لأصحاب المشاريع المنفردة، والمستقلين، والشركات الكبيرة، وكل شيء بينهما! يمكن لأي شخص تخصيص وأتمتة المنصة دون عناء لخدمة مبادراته الخاصة. 🎨

ما الذي يجعل ClickUp الحل المفضل لديك بدون تعليمات برمجية؟ الإجابة بسيطة: يمكنك تهيئة كل جزء من المنصة باستخدام أدوات السحب والإفلات.

تطوير التطبيقات والتكاملات لإنشاء المهام والمهام الفرعية, إدارة الموارد التتبع اختبار ضمان الجودة ومراقبة التطوير والتسويق وغير ذلك. تضمن وظيفة السحب والإفلات في ClickUp إمكانية الوصول إلى أكثر الميزات تقدمًا دون الحاجة إلى معرفة البرمجة.

بصفتك مسؤول ClickUp، تولى مسؤولية مساحة العمل الخاصة بك من خلال الاستفادة من ClickApps و واجهة برمجة تطبيقات ClickUp . 🦾

يتيح لك ClickApps تخصيص مساحة العمل الخاصة بك بمساعدة الأدوات المرئية - إعداد تطبيقات داخلية بدون تعليمات برمجية لإدارة العمل والتعاون والتنظيم وإعداد التقارير - كل ذلك من منصة واحدة. على سبيل المثال، يمكنك استخدام ClickUp AI لتبادل الأفكار وإعداد الاتصالات أو ميزة الأتمتة لتبسيط العمليات المتكررة. تتضمن بعض تطبيقات ClickApps المفيدة ما يلي:

السباقات

تبعيات المهام

التحرير التعاوني

الحقول المخصصة

معرّفات المهام المخصصة

إذا كنت ترغب في استخدام ClickUp مع التطبيقات المفضلة الأخرى والاستفادة من دعم واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به. يتيح لك إنشاء تطبيقات ونصوص برمجية لـ دمج المنصة مع أكثر من 1000 أداة أخرى . يتيح لك ذلك أتمتة العمليات خارج ClickUp، وإنشاء المهام والقوائم وإدارتها، و تتبع الوقت !

هل تنشئ تطبيقات ومواقع إلكترونية موجهة للعملاء؟ استخدم قوالب ClickUp المصممة مسبقًا من أجل إنشاء صفحات الويب , صفحات الهبوط , تقارير الأخطاء , إطلاق المنتج و تصاميم جرافيك . 🌻

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء تطبيقات داخلية باستخدام ClickApps

سهولة أتمتة العمليات المعقدة

مجموعة واسعة من القوالب لتوفير الوقت

تكامل خارجي سهل (أكثر من 1,000 تكامل خارجي) مع واجهة برمجة تطبيقات ClickUp

واجهة السحب والإفلات

قابلية توسع عالية

قيود ClickUp

يستغرق اكتشاف كيفية تنظيم مساحة العمل وقتًا طويلاً

يقول بعض المستخدمين أن المنصة يمكن أن تستخدم المزيد من إمكانيات الأتمتة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد : $0

: $0 غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

2. صنع (Integromat)

الأفضل لأتمتة سير العمل

عبر اصنع يُعدّ نظام Make (المعروف سابقًا باسم Integromat) نظامًا بدون رمز أتمتة سير العمل منصة ترتقي بالبساطة إلى المستوى التالي لفكرة تطبيقك القادم. فتصميمها البديهي يجعلها مثالية لإنشاء حلول داخلية من الدرجة الأولى تعمل على تبسيط عملك وتعزيز كفاءة فريقك. يمكنك إنشاء تطبيقات تحقق المعجزات لكل قسم في شركتك، بما في ذلك:

التسويق: دعم توليد العملاء المحتملين بشكل أسرع وأكثر كفاءة المبيعات: إدارة العقود وتقديم خدمة العملاء العمليات: مركزية المعلومات عن العمليات اليومية إدارة تكنولوجيا المعلومات : تحديد التهديدات الأمنية المحتملة لتقليل مخاطر الاختراقات إلى أدنى حد ممكن HR: جعل تأهيل الموظفين الجدد تعاونيًا و عملية مثمرة انقر فوق واصنع هو المزيج الناجح لأتمتة مهام سير العمل المعقدة بين ClickUp وتطبيقات العمل الأخرى.

هذا تكامل موفر للوقت يتيح لك توصيل ClickUp بتطبيقات أخرى عبر الإنترنت أو واجهات برمجة التطبيقات وإزالة الاحتكاك من عملياتك دون أي معرفة بالبرمجة. يمنحك Make آلاف القوالب لإنشاء المهام وأتمتتها، مما يجعل الصفقة أكثر حلاوة! 🍬🍭

جعل أفضل الميزات

يدعم سير العمل عبر عدة أقسام

يساعد على تفكيك العمليات المعقدة

منشئ السحب والإفلات

قوالب سهلة الاتباع لأتمتة المهام

يتكامل بسلاسة مع ClickUp

جعل القيود #### جعل القيود

يمكن أن تكون وثائق واجهة برمجة التطبيقات أكثر شمولاً

قد يستغرق فهم جميع الوظائف المتاحة وقتاً طويلاً

التسعير #### جعل التسعير

مجاني : $0

: $0 أساسي : 9 دولارات شهريًا ل 10,000 عملية

: 9 دولارات شهريًا ل 10,000 عملية محترف : 16 دولارًا شهريًا مقابل 10,000 عملية

: 16 دولارًا شهريًا مقابل 10,000 عملية الفرق : 29 دولارًا/شهرًا ل 10,000 عملية

: 29 دولارًا/شهرًا ل 10,000 عملية المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي.

إجراء التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

3. كويكسي

الأفضل لإدارة العمليات

عبر كويكسي Quixy هو منشئ تطبيقات متعدد الاستخدامات بدون تعليمات برمجية يساعدك على تصميم حلول على مستوى المؤسسات لـ أتمتة العمليات التجارية المعقدة. تتيح لك المنصة إعداد تطبيقات مخصصة أسرع 10 مرات تقريبًا مقارنةً بالنهج التقليدي وكتابة التعليمات البرمجية.

إن تصميم Quixy بالسحب والإفلات ومجموعة متنوعة من المكونات المبنية مسبقًا تجعله مناسبًا لإنشاء تطبيقات لأي مجال. قم بتطوير تطبيقك من الصفر أو استخدم قوالب لحالات استخدام محددة لإعطاء عملك المزيد من التنظيم والدقة.

اطلع على بعض الأمثلة لخيارات الأتمتة القائمة على Quixy عبر خمس فئات:

دعم مكتب المساعدة: لأتمتة طلبات التذاكر لشكاوى العملاء إدارة المشاريع: لتتبع كل مرحلة من مراحل المشروع وأتمتة المهام وإدارتها، وجدولة الاجتماعات إدارة علاقات العملاء: لأتمتة التواصل مع العملاء والتقاط العملاء المحتملين وإدارتهم إدارة السفر والمصروفات: لحساب نفقات المكتب والسفر إدارة أداء الموظفين: لمراقبة الحضور وتتبع الإنجازات

كويكسي أفضل الميزات

يتيح لك إنشاء تطبيقات على مستوى المؤسسة دون الحاجة إلى معرفة الترميز

ميزات أمان قوية تقلل من الاختراقات وسرقة البيانات

تمكين الأتمتة لأقسام متعددة

فريق دعم ممتاز

قيود Quixy

هناك مجال للتحسين في واجهة المستخدم/تجربة المستخدم

عدم وجود نصائح وكتيبات إرشادية كافية حول كيفية استخدام المنصة مقارنة ببرامج أخرى لا تحتوي على أكواد

تسعير Quixy

الحل : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار المنصة : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (20 مستخدمًا كحد أدنى)

: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (20 مستخدمًا كحد أدنى) المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

كويكسي التقييمات والمراجعات

G2 : 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

4. جلايد

الأفضل لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول

عبر الانزلاق احصل على المعلومات من مصادر مثل جداول بيانات Google Sheets وExcel، أو أنشئ مصدر بيانات داخل النظام الأساسي باستخدام جداول Glide Tables. كل ما عليك فعله هو إضافة بعض العناصر المرئية باستخدام واجهة السحب والإفلات، وستقوم بتحويل بياناتك الرقيقة إلى تطبيق تفاعلي يعمل على جميع الأجهزة! 🧙

رحلة تحويل جدول البيانات إلى تطبيق ممتعة، وذلك بفضل ميزات المنصة القابلة للتخصيص والتكاملات والقوالب المدمجة. هل أنت قلق بشأن التطبيقات القديمة؟ يقوم Glide بتحديث تصميم التطبيقات الحالية تلقائيًا لتلبية أحدث اتجاهات الصناعة.

Glide هي الطريقة المثلى إذا كنت مبتدئاً أو تريد تطبيقاً بسيطاً. ومع ذلك، قد لا تكون المنصة الخيار الأفضل لإنشاء تطبيقات ذات ميزات متقدمة.

جلايد أفضل الميزات

واجهة السحب والإفلات

العديد من التخصيصات والتكاملات والقوالب

نشر سريع للتطبيق

مواد دعم قيّمة

تبدو التطبيقات مذهلة على جميع الأجهزة لأن التصميمات يتم تحديثها تلقائياً

قيود الانزلاق

يمكن تحسين محرر واجهة المستخدم

يمكن أن تكون الواجهة مربكة، والدعم الفني ليس متاحاً دائماً

تسعير #### جلايد

مجاني : $0

: $0 بداية : 25 دولارًا شهريًا

: 25 دولارًا شهريًا محترف : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا الشركات : 249 دولارًا شهريًا

: 249 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

جلايد التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 350 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

5. سوفتر

الأفضل لبناء المواقع الإلكترونية

عبر سوفتر Softr هو منشئ تطبيقات بدون تعليمات برمجية لـ بيانات مصدرها Airtable أو جداول بيانات Google. تتمحور المنصة حول البساطة - تضمن لك واجهتها البديهية القائمة على المنطق أن تكون قادرًا على القفز على متنها دون الحاجة إلى تلك الأدلة الإرشادية المملة.

مع Softr، يمكنك تطوير تطبيقاتك ومواقعك الإلكترونية شيئًا فشيئًا بفضل مجموعة أدوات شاملة. توجد جميع إعدادات التطبيق الرئيسية على الجانب الأيسر من الشاشة - استخدمها لتخصيص عناصر التحكم في إدارة المستخدم، وإضافة صفحات إلى تطبيقك، واختيار أفضل السمات. المركز هو لوحتك الفارغة حيث يمكنك إنشاء التطبيق من الحالة أو الكتل الديناميكية. ⚙️

إن عملية الإنشاء سهلة للغاية بفضل القوالب القابلة للتخصيص وميزات التحرير، لذا فأنت جاهز تمامًا لإنشاء تطبيق عملي واحترافي المظهر.

ضع في اعتبارك أن Softr ليس منشئ التطبيقات الأكثر تقدمًا. فهو يفتقر إلى الوظائف الضرورية لإنشاء تطبيقات معقدة إلى حد ما، مثل النماذج الديناميكية والمشروطة.

أفضل ميزات Softr

يعمل مع البيانات من Airtable وجداول بيانات جوجل

سهل الاستخدام بشكل لا يصدق

قوالب بوابة العميل

فئة مجانية سخية

قيود برنامج Softr

تواجه بعض مكونات التصميم مواطن الخلل

ميزات محدودة

تسعير #### سوفتر

مجاناً $0

$0 أساسي : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا احترافي : 139 دولارًا في الشهر

: 139 دولارًا في الشهر الأعمال : 269 دولاراً في الشهر

: 269 دولاراً في الشهر المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي.

تقييمات ومراجعات سوفتر

G2 : 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

6. فقاعة

الأفضل لتطوير تطبيقات مخصصة

عبر فقاعة تعمل Bubble بشكل جيد بنفس القدر لإنشاء نماذج أولية وتطبيقات كاملة الميزات. تُستخدم المنصة حتى من قبل العديد من وكالات تطوير التطبيقات التي ترغب في تسريع تقديم الخدمات لعملائها! 🧑‍💻

إذا كنت معتادًا على استخدام برامج مثل Excel أو Canva، فستشعر بأنك في منزلك مع واجهة Bubble سهلة الاستخدام. يحتوي منشئ التطبيقات هذا على محرر سحب وإفلات، مما يتيح لك تخصيص التطبيقات بسهولة. يوفر Bubble أيضًا مجتمعًا نابض بالحياة حيث يمكنك الاستفادة من أكثر من 1200 قالب جاهز سوق العقارات لتصميم منصة توصيل الطعام، ستجد نماذج لمختلف الصناعات لتسريع رحلة تطوير تطبيقك. 📱

تتكامل Bubble مع العشرات من التطبيقات والمكونات الإضافية الأخرى لجعل عملك مركزياً. من السهل استيعاب أساسيات المنصة بسهولة، وإذا وجدت نفسك عالقًا في بعض الميزات، فتفاعل مع مجتمع Bubble النشط للغاية للعثور على دعم الأقران!

أفضل ميزات #### Bubble

واجهة مألوفة لـ Excel و مستخدمو كانفا مجتمع نشط لدعم الأقران

قوالب لكل المجالات تقريباً

العشرات من عمليات التكامل

قيود فقاعة

أعرب المستخدمون القدامى عن قلقهم بشأن التغييرات الأخيرة في أسعار المنصة

يمكن أن تكون بطيئة في بعض الأحيان

تسعير #### تسعير الفقاعة

مجاناً : $0

: $0 بداية : $29/شهرًا

: $29/شهرًا النمو : 119 دولارًا/شهرًا

: 119 دولارًا/شهرًا الفريق : 349 دولاراً في الشهر

: 349 دولاراً في الشهر مخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي.

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم) كابيترا: 4.6/5 (أكثر من 250 تقييم)

7. ثنكابل

الأفضل لتطوير التطبيقات عبر المنصات المختلفة

عبر ثنكابل استمتع بعدم وجود رمز سلس تجربة تطوير المنتج وأطلق تطبيقك في أسرع وقت ممكن دون التقليل من الجودة مع Thunkable.

واجهة السحب والإفلات في Thunkable والمكونات المبنية مسبقًا هي مكوناتك لإعداد تطبيق مثالي. استخدم مربعات النصوص ومشغلات الوسائط وغيرها من أدوات التصميم لموسم تطبيقك للعملاء المستهدفين!

يتم الإعلان عن Thunkable على أنه منشئ تطبيقات بدون رموز، لكن بعض المستخدمين يجدون أنه كود منخفض أكثر من عدم وجود كود حيث تحتاج إلى فهم العمليات المنطقية للتنقل في المنصة بثقة. على الرغم من أنه خيار ممتاز لـ تطوير MVP (الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق) أو نموذج أولي بوظائف أساسية للمستثمرين، إلا أن إنشاء تطبيقات مؤسسية معقدة قد يكون صعبًا بسبب الميزات المتقدمة المحدودة.

Thunkable أفضل الميزات

إطلاق سريع لتطبيقات الجوال

مكونات مثيرة للإعجاب مبنية مسبقًا

النشر المباشر للتطبيقات على نظامي iOS وأندرويد في آن واحد

إضافات وسائط قابلة للتخصيص

إصدار مجاني لمستخدمي الفئة الشخصية

القيود القابلة للتخصيص

يمكن أن يكون تنسيق مصمم قاعدة البيانات معقداً

بعض المستخدمين غير راضين عن نسبة السعر إلى الميزات

تسعير Thunkable (فئة الأعمال)

الأعمال : يبدأ من 200 دولار/شهرياً

: يبدأ من 200 دولار/شهرياً الفرق : يبدأ من 500 دولار شهريًا

: يبدأ من 500 دولار شهريًا مخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي.

تقييمات ومراجعات Thunkable

G2 : 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.5/5 (4 مراجعات)

8. بروجريسييه

الأفضل لمشاركة المستخدمين

عبر بروجريسييه بروجرسييه هي أداة مفيدة في صندوق أدواتك الذي لا يحتوي على أكواد إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيق ويب تقدمي (PWA)، وهو موقع ويب يبدو ويعمل مثل تطبيقات الجوال. هذه التطبيقات مبنية على تقنيات الويب، مثل HTML وCSS وJavaScript، وتتمتع بنفس مجموعات الميزات التي تتمتع بها نظيراتها الأصلية ولكن باستجابة أفضل.

مع Progressier، يمكنك الحصول على حل كامل لتطبيقات الويب الافتراضية على الويب مع ميزات مثل:

لوحة تحكم PWA

بيان تطبيق الويب بدون كود

مراجعات مركزية للتطبيق

مصمم لقطات الشاشة

شاشات البداية لنظام iOS

التطبيق سهل الاستخدام للمبتدئين ومتوافق مع مختلف أدوات إنشاء التطبيقات بدون كود. لدى Progressier فريق دعم فني متعاون للغاية، لذا توقع حلولاً سريعة في حال واجهتك مشاكل! 🆘

بروجريسييه أفضل الميزات

يحوِّل التطبيقات التي لا تحتاج إلى كود إلى تطبيقات PWAs

يعمل مع أدوات إنشاء التطبيقات بدون كود مثل Softr وBubble وWebflow

لوحة تحكم تفاعلية بواجهة نظيفة

مناسب للمبتدئين

يقدم إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 14 يومًا

قيود بروغريسييه

لا توجد إشعارات خاصة بالجهاز والتخزين المؤقت للشبكة دون اتصال بالإنترنت

مستخدمو Apple لديهم ميزات محدودة

أسعار بروجريسييه

مؤسس : 15 دولارًا شهريًا

: 15 دولارًا شهريًا النمو : 39 دولارًا/شهرًا

: 39 دولارًا/شهرًا مستوى: 149 دولاراً في الشهر

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي.

تقييمات ومراجعات بروغريسييه

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 5/5 (5 تقييمات)

9. شوتيم

الأفضل لتحقيق الدخل من تطبيقات الجوال

عبر شوتيم يجعل Shoutem تطوير تطبيق بسيط في متناول الجميع بفضل واجهة السحب والإفلات الموثوقة لوضع تصور للعناصر داخل تطبيقك وربطها. استخدم خيار المعاينة للتحقق من شكل تطبيقك قبل النشر، مما يساعد على اكتشاف الأخطاء ومشاكل التوافق.

تتيح لك ميزات التحليلات في Shoutem فحص سلوكيات العملاء ونقاط الألم وحركة مرور التطبيق واستخلاص الأفكار لتحسين تطبيقك.

تتضمن بعض الميزات الأكثر شيوعًا في المنصة ما يلي:

التكامل مع WordPress و Shopify وشبكات التواصل الاجتماعي

إشعارات فورية غير محدودة

وحدات الصوت والفيديو

يمكنك إضافة برامج ولاء مخصصة إلى تطبيقاتك المستندة إلى Shoutem لجذب مجموعات العملاء ذوي القوة الشرائية العالية. 🤑

أفضل ميزات Shoutem

ميزات سهلة التعلم لإنشاء تطبيقات الجوال

تكامل مفيد للتطبيقات التي تواجه العملاء

ترقيات أمنية مستمرة

تحديثات فورية لتجربة مستخدم إيجابية (إشعارات فورية وتحديثات موجزة وبث مباشر، إلخ)

قيود شوتيم

يمكن أن يكون فريق دعم العملاء أكثر استجابة

مساحة تخزين محدودة نسبيًا حتى على الباقة الأغلى سعرًا (10 جيجابايت)

تسعير #### Shoutem

أندرويد : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا قياسي : 79 دولارًا في الشهر

: 79 دولارًا في الشهر احترافي: 149 دولاراً في الشهر

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي.

شوتيم التقييمات والمراجعات

G2 : 3.7/5 (5 تقييمات)

: 3.7/5 (5 تقييمات) Capterra: 3.8/5 (12 مراجعة)

10. جابسي

الأفضل لتطوير التطبيقات بسرعة

عبر جابسي Gappsy هي عبارة عن منصة تطوير بسيطة لا تحتاج إلى تعليمات برمجية للفرق التي تتطلع إلى إنشاء تطبيقات ويب كاملة الوظائف بأقل جهد ممكن في مجال تكنولوجيا المعلومات. تزيل المنصة التعقيدات التي غالبًا ما تظهر في المنصات المماثلة وتتيح لك بناء تطبيقك للجوال في أربع خطوات:

ادفع مقابل صفقة مدى الحياة أنشئ تصميمك (يمكنك الاختيار من بين أكثر من 100 تصميم مخصص) أضف الميزات المطلوبة نشر المنتج النهائي قم بتخصيص فئة التطبيق، مثل التنظيم، التنظيم، التنظيم، الاتصالات، المحلي، لضمان أن المنتج النهائي يتمتع بأقصى قدر من الوظائف وسهولة الاستخدام. ادمج التطبيق مع ملفاتك الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة ظهوره لعملائك.

يقدم Gappsy خدمات إضافية لمالكي تطبيقات الأعمال، مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات وتحويل العملاء المحتملين، والتي يمكن أن تعزز أرقام إيراداتك.

عادةً ما تتبع التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام المنصة إرشادات النشر على Google Play وApple Store بشكل افتراضي.

أفضل ميزات Gappsy

رسوم لمرة واحدة للوصول مدى الحياة

واجهة خالية من الفوضى

نشر مباشر للتطبيقات

أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليلات

قيود Gappsy

اشتكى بعض العملاء من صعوبة الوصول إلى الدعم الفني

قد يعاني المستخدمون الجدد بسبب نقص البرامج التعليمية

تسعير Gappsy

أساسي : $87

: $87 محترف : $167

: $167 الأعمال: $287

تقييمات ومراجعات جابسي

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

البدء في البناء مع منشئي التطبيقات بدون كود

تذكّر أن أدوات إنشاء التطبيقات بدون كود ليست فقط لبناء التطبيقات - فهي تتيح لك إضفاء الحيوية على رؤيتك الإبداعية، وأتمتة سير العمل، وفي النهاية زيادة الإنتاجية والنمو.

وبفضل واجهات التطبيقات سهلة الاستخدام ووظائف السحب والإفلات والقوالب المبنية مسبقاً، لم يعد الطريق بين فكرتك والنجاح يمر عبر فرق التطوير والخبراء التقنيين. اختر واحدة من هذه الأدوات من قائمتنا، وأطلق العنان لإبداعك، و حقق أحلامك الريادية! 🌠