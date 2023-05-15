الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المشاريع: فوائد الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة أعمالك التجارية

تعد الاستعانة بمصادر خارجية واحدة من أنجح الطرق الحديثة لإدارة أعمالك. فهي تتيح لك تفويض المهام للعاملين عن بُعد حتى تتمكن من التركيز على الوظائف الأساسية. لكن إدارة مشاريع الاستعانة بمصادر خارجية بنجاح قد تكون صعبة إذا كنت لا تعرف من أين تبدأ.

ماذا لو قلنا لك أن هناك طريقة لتبسيط الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المشاريع؟

إن المساعدين الافتراضيين يغيرون قواعد اللعبة بالنسبة لإنتاجية الأعمال في المبيعات والمحاسبة ودعم العملاء وغير ذلك. إدارة المشاريع هي واحدة من أكثر مهام الاستعانة بمصادر خارجية شيوعًا التي يمكنك إسنادها إلى مساعد افتراضي!

في هذه المقالة، سنلقي نظرة على كيفية الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المشاريع، والاستفادة من المساعدين الافتراضيين في أعمالك، وتحقيق أقصى قدر من أدوات الإنتاجية للمساعدة في تبسيط سير عملك وتوسيع نطاق عملك. يمكن لهذه الأدوات المساعدة الماهرة في التكنولوجيا تبسيط العمليات وتخفيف أعباء العمل وضمان إنجاز المشاريع بشكل جيد وفي الوقت المحدد.

قبل أن نتعمق في الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المشاريع، دعنا نلقي نظرة على ماهية الاستعانة بمصادر خارجية. 👀

ما هي الاستعانة بمصادر خارجية؟ الاستعانة بمصادر خارجية هو توظيف شخص من خارج شركتك للقيام بمهام أو تقديم خدمات لمساعدة فريقك الداخلي. يمكنك استخدام الاستعانة بمصادر خارجية لملء ثغرات العمل أو الحصول على مساعدة إضافية عندما يكون هناك الكثير من المهام.

على سبيل المثال، قد تقوم الشركة بما يلي الاستعانة بمصادر خارجية لخدمة العملاء إلى مزود خارجي. ستتولى شركة تعهيد خدمة العملاء بعد ذلك مهام مثل إعداد روبوتات الدردشة وحل مشكلات العملاء وتقديم الدعم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الدردشة.

يمكن أن يساعد ذلك الشركة على توفير الدعم لعملائها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حتى مع ساعات العمل المحدودة. ويمكنه أيضاً تحرير الموارد الداخلية حتى تتمكن فرق العمل من التركيز على كفاءاتها الأساسية، مثل المبيعات أو تطوير المنتجات.

هناك العديد من الطرق للاستعانة بمصادر خارجية حسب احتياجات عملك وتفضيلاتك، بما في ذلك:

التعهيد الخارجي : عندما تستعين شركة ما بشركة تعهيد خارجية في بلد أو منطقة مختلفة لإنجاز مهام أو خدمات محددة

: عندما تستعين شركة ما بشركة تعهيد خارجية في بلد أو منطقة مختلفة لإنجاز مهام أو خدمات محددة الاستعانة بمصادر خارجية خارجية في الخارج : عندما تعيد شركة ما عملياتها إلى بلدها الأم

: عندما تعيد شركة ما عملياتها إلى بلدها الأم الاستعانة بمصادر خارجية مخصصة : عندما تستعين شركة ما بفريق من طرف ثالث للتركيز فقط على مشروع أو وظيفة أو عملية معينة

: عندما تستعين شركة ما بفريق من طرف ثالث للتركيز فقط على مشروع أو وظيفة أو عملية معينة زيادة عدد الموظفين : عندما تكمّل شركة ما فريقها الداخلي بقوى عاملة عن بُعد

: عندما تكمّل شركة ما فريقها الداخلي بقوى عاملة عن بُعد الاستعانة بمساعدين افتراضيين خارجيين: عندما تقوم شركة ما بتعيين وتفويض المهام غير الأساسية في العمل إلىمساعد افتراضي ## 5 فوائد الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات الاستعانة بمصادر خارجية لعملك

للاستعانة بمصادر خارجية العديد من الفوائد، وتستخدمها الشركات من جميع الأحجام لاكتساب ميزة تنافسية. فيما يلي خمس من الفوائد الرئيسية للاستعانة بمصادر خارجية.

1. الوصول إلى المهارات والمواهب المتخصصة

مع الاستعانة بمصادر خارجية، لم يعد الموقع عاملاً حاسماً في التوظيف لأنه يمكنك توظيف عمال ذوي مهارات عالية من الخارج دون تكلفة وجهد إضافي.

استفد من المواهب والخبرات المتخصصة التي قد لا تكون متوفرة داخل الشركة من أجل إدارة أعباء العمل بكفاءة وتحديد أولويات الموارد وتخصيصها بشكل أفضل.

استخدم طريقة عرض عبء العمل في ClickUp لمعرفة من هو متقدم أو متأخر وسحب المهام وإفلاتها بسهولة لإعادة تخصيص الموارد

يمكن أن يساعد ذلك موازنة أعباء العمل من خلال تحويل مهام معينة بعيدًا عن الموظفين المثقلين بأعباء العمل إلى مزودين خارجيين يمكنهم التعامل معها بكفاءة أكبر، وتجنب النقص المستمر في العمالة، مع ضمان إسناد المهام إلى الأفراد الأكثر تأهيلاً وقدرة، مما يؤدي في النهاية إلى نتائج أفضل.

كما أن الوصول إلى مجموعة المواهب العالمية يمنحك ميزة تنافسية في أن تصبح أكثر ابتكاراً واستجابة ومرونة.

2. تحسين الإنتاجية وجودة المشروع

تتيح لك الاستعانة بمصادر خارجية التركيز على كفاءاتك الأساسية وأهدافك الاستراتيجية مع ترك المهام غير الأساسية للخبراء. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستعانة بمصادر خارجية للمشروع يمكن أن تساعد إدارة أعمالك على تبسيط العمليات وتقليل الوقت والموارد المطلوبة لإكمال المهام.

لا تتطلب خدمات المساعدين الافتراضيين أيدي عاملة إضافية لإنجاز بعض المشاريع والمزيد من العمل فحسب. يمكن أن يساعدك المساعدون المساعدون الافتراضيون أيضًا في تحليل وتطوير استراتيجيات الإنتاجية المناسبة لعملك حتى تتمكن من إنجاز العمل بشكل أسرع وبجودة أعلى.

3. توفير التكاليف

يمكن لشركتك خفض تكاليف العمالة والنفقات العامة والعمليات من خلال الاستعانة بمصادر خارجية لأنك لن تضطر إلى إنفاق الكثير من الوقت والموارد على توظيف وتدريب موظفين جدد مثل مدير المشروع الداخلي.

تقوم الشركات الصغيرة بالاستعانة بمصادر خارجية لسد الثغرات في المهارات بكفاءة عن طريق القابض

4. المرونة وقابلية التوسع

من المحتمل أنك تريد أن تنمو شركتك، وهو أمر يسهل قوله أكثر من فعله. لكن الاستعانة بمصادر خارجية هي إحدى الاستراتيجيات لتسريع نمو أعمالك لأنها توفر المرونة اللازمة للتكيف بسرعة مع تغيرات السوق دون استثمارات ضخمة في التوظيف أو التدريب أو المعدات.

دراسة استقصائية من القابض وجدت أن أصحاب الأعمال متفائلون بشأن الاستعانة بمصادر خارجية كأسلوب عمل، خاصة خلال فترة الركود. إنه حل فعال من حيث التكلفة لسد الفجوات في المهارات، وخفض النفقات، وتوسيع نطاق الأعمال إلى آفاق جديدة.

5. تقليل المخاطر

من خلال الاستعانة بمصادر خارجية، فإنك تنقل بعض المخاطر إلى مزود الخدمة حتى تتمكن من تنويع العمليات. فبدلًا من الاضطرار إلى استثمار الوقت والمال في التوظيف داخليًا، يمكنك نقل هذه المسؤولية إلى مزود الاستعانة بمصادر خارجية والحصول على موظفين جدد على الفور تقريبًا إذا لم تنجح الأمور.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك شركات الاستعانة بمصادر خارجية قائمة من المهنيين ذوي المهارات المتنوعة، لذلك من المؤكد أنك ستجد الموظف المناسب من المرة الأولى بدلاً من الاضطرار إلى فرز عدد لا يحصى من السير الذاتية والجلوس في مقابلات عمل مرعبة.

ما هي الاستعانة بمصادر خارجية في إدارة المشاريع؟

كما ذكرنا, إدارة المشروع هي واحدة من أكثر المهام شيوعًا التي يمكن الاستعانة بمصادر خارجية لمساعد افتراضي.

يشير مصطلح الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المشاريع إلى الاستعانة بطرف ثالث أو مديري مشاريع خارجيين للتعامل مع مهام محددة أو مشاريع كاملة نيابةً عن الشركة. ويمكن أن تشمل خدمات المساعد الافتراضي في المبيعات أو دعم العملاء أو المحاسبة أو التصميم الجرافيكي أو أي مهام أخرى لمديري المشاريع.

عندما تقوم بالاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المشاريع، سيحافظ العاملون ذوو الخبرة على المشاريع في الوقت المحدد، وفي حدود الميزانية، ووفقًا لمعايير الجودة. وهذا يحررك لأنشطة ذات قيمة مضافة مثل زيادة المبيعات أو تحسين منتجاتك.

## 4 فوائد الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المشاريع

يمكن أن تكون الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المشاريع هي استراتيجيتك المفضلة من أجل تنفيذ المشاريع بسلاسة .

فيما يلي أربع فوائد رئيسية للاستعانة بمصادر خارجية في إدارة المشاريع:

1. الوصول إلى قوة عاملة ذات مهارات عالية

توفر لك الاستعانة بمصادر خارجية في إدارة المشاريع عمالة ذات مهارات عالية لتعزيز أعمالك. يمكنك الاستعانة بموهبة تتمتع بخبرة محددة في مجال تخصصك أو بعموميين يتمتعون أيضًا بخبرة جيدة ومرنة في حل المشكلات.

على سبيل المثال، يمكن أن يساعد مدير المشروع المستعان بمصادر خارجية في الحفاظ على عملك على المسار الصحيح، وإدارة المخاطر، وتولي مشاريع أكبر. ركز على مهام عملك الأساسية مع ترك مهمة إدارة المشاريع المعقدة والمستهلكة للوقت في كثير من الأحيان للخبراء.

إعداد ملف تعريف المساعد الافتراضي الخاص بك ومعاينته عبر Magic

نصيحة احترافية قم بتحسين عملية الإعداد والتأكد من تغطية جميع القواعد الخاصة بك باستخدام قالب قائمة التحقق من عملية التأهيل في ClickUp Onboarding لجعل مدير مشروعك الخارجي أو فريقك على أهبة الاستعداد في وقت أقل.

2. التوظيف السريع

مع مديري المشاريع الخارجيين في فريقك، يمكنك تجنب التكاليف المتعلقة بتوظيف وتدريب مدير مشروع داخلي بدوام كامل. وبدلاً من ذلك، يمكنك الدفع مقابل خدمات إدارة المشاريع حسب الحاجة.

وهذا يعني أيضاً سرعة إنجاز الأعمال مع تبسيط العمليات. يمكن لأفضل شركات الاستعانة بمصادر خارجية توظيف شخص ما لتلبية احتياجات عملك في أقل من أسبوع.

نصيحة احترافية حدد التوقعات وحافظ على التوافق منذ البداية باستخدام قالب عقد خدمات إدارة المشاريع ClickUp . يحدد نموذج المستند هذا المعلومات الأساسية حول الخدمات المتفق عليها، مثل نطاق الخدمة و شروط العقد.

3. خبرة متعددة الأدوات

غالبًا ما يكون لدى مديري المشاريع الخارجيين الموارد اللازمة لإكمال المشاريع بسرعة أكبر.

على وجه الخصوص، يعرف المساعدون الافتراضيون كيفية استخدام العديد من أداة إدارة المشاريع مثل الأدوات المتقدمة مثل انقر فوق الذي يمكن أن يوفر مجموعة واسعة من الميزات لإدارة المشاريع المعقدة. يمكن للمساعد المحاضر المساعد المتمرس في ClickUp إدارة المشاريع باستخدام منهجيات إدارة المشاريع الشائعة -Agile أو Waterfall أو Hybrid، على سبيل المثال لا الحصر.

يمكن لمديري المشاريع المساعدين المساعدين استخدام هذه الأدوات للبقاء منظمين والعمل بكفاءة أكبر. يمكنهم أيضًا الاستفادة منها لإيجاد طرق أفضل لتحسين سير العمل وتحقيق أهدافك.

نصيحة هناك العديد من الاختلافات في النهج الرشيق التي قد يجدها المبتدئون وحتى مديرو المشاريع الخبراء مربكة - ولكن الخبر السار هو أنه يمكنك تنفيذ سير العمل الرشيق لمشاريعك في دقائق معدودة باستخدام نموذج رشيق مثل قالب ClickUp Agile لإدارة المشاريع الرشيقة .

4. الوصول إلى التكنولوجيا الجديدة

مع مدير مشروع VA، يمكنك الوصول إلى التكنولوجيا التي قد لا تكون قادرًا على تحمل تكاليفها أو ليس لديك الوقت لإعدادها. ويشمل ذلك الذكاء الاصطناعي (AI) الذي يتطور بسرعة ويحدث ثورة في العديد من الصناعات.

ومع تطوره المستمر، يُغيِّر الذكاء الاصطناعي الطريقة التي نعمل بها. إن الحاجة إلى مهارات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 71% في السنوات الخمس القادمة. لذا، ليس هناك وقت أفضل لاستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة لصالحك!

أداة إعادة الكتابة في Magic AI، وهي أداة GPT مصممة للمساعدين الافتراضيين لمساعدتهم على كتابة رسائل البريد الإلكتروني بكفاءة أكبر

لواحد القوى العاملة عن بُعد في ماجيك مزودون بذكاء اصطناعي مخصص من MagicAI، مما يحسن من كفاءتهم. تركّز هذه المؤسسة الناجحة في مجال الاستعانة بمصادر خارجية على تمكين مساعديها من الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام وتقليل الأخطاء البشرية، والكشف عن رؤى جديدة، ومساعدة المساعدين المساعدين لمديري المشاريع في إنشاء مسودات البريد الإلكتروني، مما يقلل من الوقت والجهد اللازمين لصياغة رسالة من الصفر.

نصيحة احترافية استخدم انقر فوق الذكاء الاصطناعي لمساعدة فرقك الداخلية على الكتابة بشكل أسرع وإنتاج محتوى مكتوب عالي الجودة، والعمل مع مساعدي Magic الافتراضيين المزودين بالذكاء الاصطناعي MagicAI لإنجاز المزيد من الأعمال في وقت أقل وتسليم مشاريع عالية الجودة في الوقت المحدد.

كيفية الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المشاريع لشركتك

تُعد الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المشاريع خطوة استراتيجية إذا كنت تتطلع إلى تبسيط العمليات وخفض التكاليف وتوفير الوقت للتركيز على مهام أكثر أهمية.

هناك طرق مختلفة للاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المشاريع، لذا دعنا نستكشف أفضل الخيارات.

1. شركات تعهيد العمليات التجارية

شركات تعهيد العمليات التجارية (BPO) هي شركات تعهيد العمليات التجارية (BPO) هي شركات خارجية تقدم مجموعة من العمليات التجارية:

مهام المكاتب الخلفية، مثل إدخال البيانات ومعالجة كشوف المرتبات

مهام التعامل مع العملاء، مثل دعم العملاء ودعم المبيعات

مهام إدارة المشاريع، مثل تخطيط المشاريع وضمان الجودة

قد تكون شركات تعهيد العمليات التجارية موجودة في نفس بلد العميل أو في الخارج لتخفيض تكاليف العمالة. كما أنها توفر حلولاً قابلة للتطوير يمكن تصميمها وفقاً لاحتياجات عملك لتحسين عملياتك وميزات السوق.

تعهيد المبيعات هو مثال على خدمة تعهيد المبيعات. يُعد توظيف فريق مبيعات عن بُعد حلاً أسهل وأكثر فاعلية وأقل تكلفة من توظيف فريق بمفردك. يمكن لمندوبي تطوير المبيعات عن طريق الاستعانة بمصادر خارجية الحصول على العملاء المحتملين وتأهيلهم وتنقيبهم عن عملاء محتملين وإجراء المكالمات الباردة وتحديد المواعيد ومعالجة العديد من مهام تطوير المبيعات عن بُعد للشركات من أي حجم.

قم بإنشاء لوحة تحكم مشتركة لتصور أنشطة المبيعات الخاصة بك، وتتبع التقدم المحرز، والمزيد في ClickUp Dashboards

2. شركات تعهيد العمليات المعرفية

تقدم شركات الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات المعرفية (KPO) خدمات عالية القيمة قائمة على المعرفة تتطلب مهارات وخبرات متقدمة. وتقوم هذه الشركات بتوظيف عاملين على درجة عالية من التعليم والمهارة ولديهم خبرة في مجالات مثل:

أبحاث السوق

تحليلات البيانات

التحليل المالي

الخدمات القانونية

التصميم الهندسي

عندما تقوم بالاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المشاريع مع KPOs، يمكنك الوصول إلى المتخصصين الذين يمكنهم مساعدة شركتك على اتخاذ قرارات مستنيرة واكتساب ميزة تنافسية. مع شركة KPO، لن تضطر إلى تعيين موظفين بدوام كامل أو الاستثمار في التكنولوجيا والتدريب المكلفين.

3. الاستعانة بمصادر خارجية للمساعدة الافتراضية

يُعد المساعدون الافتراضيون مديري مشاريع رائعين لأعمالك. فهم يتمتعون بالذكاء التقني، ويهتمون بالتفاصيل، ويعملون بشكل جيد مع كل من الفرق الداخلية والخارجية.

كما أن تكلفتهم أقل من توظيف عاملين بدوام كامل ويسهل دمجهم في عملياتك.

لضمان سير المشاريع بسلاسة، يمكنهم المساعدة في المهام الإدارية مثل جدولة الاجتماعات وإدارة رسائل البريد الإلكتروني وتنظيم الملفات. وهذا يوفر وقتاً ثميناً لك ولفريقك للتركيز على مهام أكثر استراتيجية.

تتضمن الإدارة الناجحة للمشروعات أيضًا متابعة المواعيد النهائية والتأكد من بقاء المشاريع ضمن نطاقها، ويتخصص المساعدون المساعدون المساعدون في التواصل الدؤوب. بالإضافة إلى ذلك، عند العمل مع شركة الاستعانة بمصادر خارجية، يمكنك تعيين مدير مشروع في أقل من أسبوع مع نفقات عامة أقل بكثير.

توفر طريقة عرض المخطط الزمني في ClickUp نظرة شاملة لمواردك ومهامك

ما يجب معرفته عند الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المشاريع

إذا كنت جديدًا في مجال الاستعانة بمصادر خارجية أو الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المشاريع، فإليك بعض النصائح لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من هذه الخدمة:

حدد احتياجاتك والمهام التي تريد الاستعانة بمصادر خارجية: ضع في اعتبارك عوامل مثل أهداف المشروع وأعضاء الفريق والجداول الزمنية والميزانيات والمخاطر قم بالبحث عن مزودي الخدمة المحتملين وتقييمهم: ابحث عن مزود خدمة الاستعانة بمصادر خارجية يتوافق مع أهداف عملك والميزانية واحتياجات إدارة المشروع. ابحث عن سجل حافل بالنجاح والخبرة في المجال والخبرة في المهام التي ترغب في الاستعانة بمصادر خارجية لها تحديد نطاق المشروع والتوقعات: حدد لفريق الاستعانة بمصادر خارجية نطاق العمل من خلال تضمين الجداول الزمنية والنتائج والتوقعات. التأكد من أن المشروع يسير كما هو مخطط له من خلال قنوات اتصال متعددة وضع بروتوكولات تواصل واضحة: تعزيز التواصل المفتوح والواضح مع فريق الاستعانة بمصادر خارجية للبقاء على اطلاع على تقدم المشروع والتحديات والفرص تتبع دائمًا التقدم المحرز في المشروع: حتى مع الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المشاريع، لا يعني ذلك أنه يجب عليك انتظار النتائج فقط. استمر في المشاركة وتقديم الملاحظات عند الضرورة. وهذا يضمن استمرار توافق تقدم المشروع مع أهداف عملك وتوقعاتك

## استخدام أدوات إدارة المشروع للتعاون والتواصل

تقدم أدوات إدارة المشاريع مجموعة من الميزات التي تجعل التعاون والتواصل مع الفرق، الداخلية والخارجية على حد سواء، أسهل من أي وقت مضى.

على سبيل المثال، يعمل ClickUp على تبسيط عملية إدارة المشروع والتواصل والتعاون مع الفرق الداخلية والعملاء والوكالات وغيرها بشكل أكثر سلاسة من خلال جمع الجميع وجميع أعمالهم في مكان مركزي واحد.

مراقبة المشروع التحديثات، وإدارة مهام سير العمل، والتعاون مع الفريق، كل ذلك من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

كيف يمكن أن يساعد ClickUp في تحسين إدارة المشروع والتعاون مع الفرق الخارجية:

ادعُ الضيوف إلى مساحة العمل الخاصة بك : ببساطة دعوة الضيوف إلى مساحة عمل ClickUp الخاصة بك وإدارة ما يمكنهم الوصول إليه باستخدام إعدادات الخصوصية والأذونات. ستسمح هذه الميزة الرئيسية في ClickUp لفرقك الخارجية بالعمل معك على المنصة، كما تفعل مع فرقك الداخلية، باستثناء الوصول المحدود لحماية المعلومات والمشاريع الحساسة

: ببساطة دعوة الضيوف إلى مساحة عمل ClickUp الخاصة بك وإدارة ما يمكنهم الوصول إليه باستخدام إعدادات الخصوصية والأذونات. ستسمح هذه الميزة الرئيسية في ClickUp لفرقك الخارجية بالعمل معك على المنصة، كما تفعل مع فرقك الداخلية، باستثناء الوصول المحدود لحماية المعلومات والمشاريع الحساسة مراقبة التحديثات و التواصل بشكل غير متزامن أو في الوقت الفعلي: تعيين المهام بسهولة، ومراقبة التقدم المحرز، والحصول على التحديثات في الوقت الفعلي، والتواصل في المهمة عبر التعليقات, عرض الدردشة وفي كل مكان في ClickUp

أو في الوقت الفعلي: تعيين المهام بسهولة، ومراقبة التقدم المحرز، والحصول على التحديثات في الوقت الفعلي، والتواصل في المهمة عبر التعليقات, عرض الدردشة وفي كل مكان في ClickUp مشاركة المستندات والملفات والمزيد بسهولة وأمان مشاركة المستندات والملفات والمزيد: مشاركة مستندات ClickUp ولوحات المعلومات ولوحات المعلومات والمزيد عبر روابط خاصة أو عامة

بسهولة وأمان مشاركة المستندات والملفات والمزيد: مشاركة مستندات ClickUp ولوحات المعلومات ولوحات المعلومات والمزيد عبر روابط خاصة أو عامة لوحة معلومات مع تقارير في الوقت الفعلي : قم ببناء لوحة تحكم مخصصة واحصل على نظرة عامة عالية المستوى لجميع أعمالك، وراقب التقدم المحرز، وقم بإدارة الاختناقات بكفاءة أكبر

: قم ببناء لوحة تحكم مخصصة واحصل على نظرة عامة عالية المستوى لجميع أعمالك، وراقب التقدم المحرز، وقم بإدارة الاختناقات بكفاءة أكبر قوالب قابلة للتخصيص: الوصول إلى أكثر من 1,000 نموذج قابل للتخصيص قوالب للمقاولين لكل حالة استخدام لبدء أي نوع من أنواع العمل، بما في ذلك قوالب إدارة المشاريع بالإضافة إلى ذلك, أدوات إدارة المشاريع طريقة فعالة للتعاون مع فرق العمل عن بُعد، مما يتيح للمستخدمين مشاركة المستندات والتحديثات المهمة بسلاسة وسهولة. يمكن للمستخدمين تتبع من اطلع على التحديثات، وبالتالي تبسيط التواصل بين أعضاء الفريق من مواقع مختلفة.

في نهاية المطاف، سيتيح تطبيق أداة شاملة لإدارة المشاريع مثل ClickUp للفرق الداخلية والخارجية التعاون والتواصل بشكل أكثر فعالية، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحقيق نتائج أفضل.

الاستفادة من أدوات إدارة المشاريع والاستعانة بمصادر خارجية للارتقاء بأعمالك إلى المستوى التالي

ستغير الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات إدارة المشاريع الطريقة التي تنجز بها عملك.

من الذكاء أن توفير الوقت وتوسيع نطاق العمل بدون ضغوط وتكاليف توظيف المزيد من الأشخاص. مع الاستعانة بمصادر خارجية، يمكنك أيضاً الاستفادة من إمكانية الوصول إلى أفضل المواهب العالمية، ومرونة أكبر، ومخاطر أقل.

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد! إذا اخترت الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المشاريع لمساعد افتراضي، يمكنك أيضًا تعزيز إنتاجية العمل أثناء قيامك بمشاريع أكبر وأكثر تعقيدًا.

يعتقد معظم الناس أن المساعدين الشخصيين المساعدين يمكنهم فقط القيام بإدخال البيانات وكتابة رسائل البريد الإلكتروني، لكنهم أيضًا مديرو مشاريع رائعون. فهم يقدمون الدعم الشخصي والمرونة لتلبية احتياجات مشروعك أو عملك ويستخدمون مجموعة واسعة من الأدوات لضمان سير كل مشروع بسلاسة.

هل أنت مستعد لجعل إدارة المشروع أسهل وأسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة؟

ClickUp هو طريقة فعالة وخالية من المتاعب لإدارة مشاريعك. فهو يحتوي على ميزات وأدوات لدعم أي منهجية لإدارة المشاريع، ويجعل من السهل البدء في الاستعانة بمصادر خارجية للمشاريع. وفي ماجيك، يُعد مساعدوهم الافتراضيون من بين أفضل 3% من المواهب ويتقنون العديد من الأدوات والبرامج.

اجعل تدريب المساعد الافتراضي كمدير مشروع خارجي أسهل باستخدام القوالب الجاهزة لبدء أي نوع من العمل. ابدأ الآن وارتقِ بمستواك مع الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المشاريع! ---

الكاتب الضيف:%

_Li هو كاتب محتوى في ماجيك مكرس لالتقاط القصص التي تقدم رؤى وتثير المحادثات حول مجموعة واسعة من المواضيع، مثل الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية والمبيعات ودعم العملاء والعمليات التجارية