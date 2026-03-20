قوالب بريد إلكتروني مجانية من Figma لفرق التسويق والتصميم

قوالب البريد الإلكتروني من Figma هي ملفات تصميم جاهزة تحتوي على تخطيطات ومكونات وأنماط لإنشاء حملات البريد الإلكتروني.

تعمل هذه القوالب بشكل رائع مع أي نماذج لقوالب البريد الإلكتروني، بدءًا من رسائل الترحيب والإعلانات الترويجية وصولًا إلى النشرات الإخبارية الأسبوعية ورسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالمعاملات مثل تأكيدات الطلبات.

وأفضل ما في الأمر؟ يتيح لك التصميم المعياري مزج الأقسام ومطابقتها لتناسب احتياجات كل حملة دون الحاجة إلى البدء من الصفر. باختصار، إنها رائعة.

يشرح لك هذا المقال العناصر التي تجعل قالب البريد الإلكتروني في Figma قويًا، إلى جانب بعض التوصيات الجيدة. ستتعلم أيضًا كيف يمكن لقوالب ClickUp المجانية سد الفجوة في إدارة المشاريع بين ملفات Figma والحملة التي تم إطلاقها دون حدوث فوضى.

ما هي قوالب البريد الإلكتروني من Figma؟

يجب أن يوفر لك قالب البريد الإلكتروني الرائع من Figma أساسًا متينًا لواجهة مستخدم البريد الإلكتروني الخاصة بك، مع مكونات سريعة الاستجابة تبدو رائعة على أي جهاز.

إليك ما يجب أن تبحث عنه في قالب بريد إلكتروني عالي الجودة من Figma: ✨

تصميمات متجاوبة: تأكد من أن المكونات تتكيف مع أحجام الشاشات المختلفة، من أجهزة الكمبيوتر المكتبية إلى الأجهزة المحمولة ( تأكد من أن المكونات تتكيف مع أحجام الشاشات المختلفة، من أجهزة الكمبيوتر المكتبية إلى الأجهزة المحمولة ( 46.56% من عمليات فتح رسائل البريد الإلكتروني تتم على أجهزة Apple)، باستخدام التصميم القائم على القيود

التخطيط التلقائي: استخدم قوالب ذات مسافات مرنة تتكيف تلقائيًا عند إضافة أو حذف المحتوى، مما يوفر عليك عناء التعديلات اليدوية

متغيرات المكونات: ابحث عن الحالات المعدة مسبقًا للأزرار والعناوين وعبارات الحث على اتخاذ إجراء (CTAs) للحفاظ على الاتساق بأقل جهد

نظام الطباعة: يجب أن يستخدم القالب أنماط نصية متسقة تتوافق مع الخطوط الآمنة للبريد الإلكتروني مثل Arial أو Georgia أو Helvetica

متغيرات الألوان: اعثر على قوالب بألوان العلامة التجارية سهلة التحديث والتي تطبق التغييرات على جميع العناصر دفعة واحدة

قوالب تصميم بريد إلكتروني مجانية لسير عمل Figma

1. قوالب بريد إلكتروني مجانية من Designmodo

توفر حزمة قوالب البريد الإلكتروني المجانية من Designmodo طريقة مبسطة لإنشاء رسائل بريد إلكتروني احترافية دون الحاجة إلى البدء من الصفر. تم تصميم هذه القوالب مع وضع مجموعة واسعة من حالات الاستخدام في الاعتبار، بدءًا من احتياجات التسويق والمعاملات، مما يضمن بقاء علامتك التجارية متسقة عبر جميع نقاط الاتصال مع العملاء. سواء كنت تعلن عن إطلاق منتج أو ترسل تحديثًا أسبوعيًا، توفر هذه التصميمات أساسًا متقنًا.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا المنتج:

ملائم للمطورين: مصمم خصيصًا ليتوافق مع أطر عمل البريد الإلكتروني وأدوات التصدير الشائعة

قائم على المكونات: يستخدم التخطيط التلقائي ومكونات Figma، مما يسهل تبديل الصور وتغيير الألوان على الفور

تصميم عصري: يتميز بخطوط أنيقة ومساحات بيضاء واسعة لضمان سهولة القراءة على أي جهاز

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 1976، أصبحت الملكة إليزابيث الثانية أول رئيس دولة يرسل بريدًا إلكترونيًا. استخدمت شبكة ARPANET (التي كانت سلف الإنترنت) خلال زيارة لمؤسسة الإشارات والرادار الملكية. وكان اسم المستخدم الخاص بها هو HME2 (صاحبة الجلالة، إليزابيث الثانية).

2. نموذج بريد إلكتروني للمصممين والشركات الناشئة

تم تصميم قالب المصمم والشركة الناشئة لأولئك الذين يرغبون في التميز. بعيدًا عن رسائل البريد الإلكتروني "المملة" للشركات، يستخدم هذا القالب عناصر تكسر النمط المعتاد وعبارات دعوة إلى العمل جريئة لجذب الانتباه. وهو فعال بشكل خاص لمحافظ الأعمال أو إعلانات المنتجات التقنية حيث يمثل الأسلوب البصري أولوية.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا المنتج:

السرد البصري: مُحسّن للصور عالية الجودة والترتيبات الطباعية الإبداعية

جاهز للاستخدام في الشركات الناشئة: يتضمن أقسامًا مخصصة لتقديم "الفريق" و"معالم المنتج" و"أبرز الميزات"

سهولة الاستخدام: يتميز بنظام معياري يعمل بالسحب والإفلات، مما يتيح لك تجميع الأقسام كقطع البناء

3. قوالب البريد الإلكتروني 2025: أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة

بالنظر إلى مستقبل الاتصالات، تركز حزمة Email Templates 2025 على سهولة الوصول والتفاعلات المتطورة عبر الأجهزة المحمولة. تم تصميم هذه القوالب للتعامل مع ميزات برامج البريد الإلكتروني الحديثة، مما يوفر مظهرًا متطورًا يبدو فاخرًا وعصريًا. وهي تعطي الأولوية للتنقل "المناسب للإبهام" والتصميمات عالية التباين.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا المنتج:

مُحسّن للوضع الداكن: مصمم خصيصًا ليبدو مذهلاً في كل من سمات الوضع الفاتح والداكن

تصميم يركز على الأجهزة المحمولة: يعطي الأولوية لتجربة المستخدم على الأجهزة المحمولة، ويضمن سهولة النقر على الأزرار والروابط على الشاشات الصغيرة

العناصر التفاعلية: مصممة مع مراعاة "حالات التمرير" والمكونات التفاعلية للعملاء الذين يدعمونها

4. قوالب البريد الإلكتروني للنشرات الإخبارية

تم تصميم قوالب البريد الإلكتروني للنشرات الإخبارية خصيصًا للمنسقين والكتاب. إذا كان هدفك هو مشاركة المعلومات أو المقالات أو الملخصات الأسبوعية، فإن هذا النموذج يوفر التسلسل الهرمي المثالي. فهو يوازن بين الأقسام الغنية بالنصوص والصور المميزة، مما يضمن ألا يشعر قراؤك بالارتباك من المحتوى.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا المنتج:

تسلسل هرمي واضح: يستخدم أحجامًا متنوعة للعناوين وفواصل للمحتوى لتنظيم المعلومات بشكل منطقي

تصميمات سهلة الفهم: تتضمن أقسام "روابط سريعة" و"أفضل الاختيارات" للقراء الذين يفضلون القراءة السريعة

تصميم طباعي أنيق: يركز على سهولة القراءة لضمان أن تكون النشرات الإخبارية الطويلة مريحة للعين

5. 10 قوالب بريد إلكتروني مجانية

تعد حزمة القوالب العشرة هذه بمثابة "سكين الجيش السويسري" لتصميم البريد الإلكتروني. فهي توفر مجموعة متنوعة ضخمة من الأنماط، مما يعني أنه يمكنك العثور على قالب يناسب أي مناسبة تقريبًا — سواء كان ذلك بريدًا إلكترونيًا "ترحيبيًا"، أو إشعارًا بـ "نسيت كلمة المرور"، أو إعلانًا عن "تخفيضات موسمية". إنها مورد ممتاز لإنشاء مكتبة بريد إلكتروني شاملة بسرعة.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا المنتج:

التنوع: يغطي فئات متعددة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، وSaaS، والعلامات التجارية الشخصية

طبقات منظمة: تسهل طبقات Figma المنظمة بدقة على المبتدئين التنقل داخل الملف

جاهزة للاستخدام: كل قالب من القوالب العشرة عبارة عن صفحة كاملة، وليس مجرد مقتطف، مما يوفر تصميمًا متكاملًا من البداية إلى النهاية

محدودية استخدام قوالب Figma للبريد الإلكتروني

تصميم البريد الإلكتروني الجميل الذي قمت بإنشائه في Figma محبوس. إنه مجرد صورة لرسالة بريد إلكتروني، وليس رسالة حقيقية، وهو موجود في مكان منعزل، منفصل عن خطة حملتك، والنص، وعملية الموافقة.

يبدو الأمر وكأنه انفصال بسيط، ولكنه يؤدي في النهاية إلى عمليات التسليم اليدوية، وفقدان التعليقات في سلاسل التعليقات التي لا نهاية لها، وعدم وجود رؤية لحالة الحملة. هذا هو التوسع الكلاسيكي في العمل —تجزئة العمل عبر أدوات متعددة ومنفصلة لا تتواصل مع بعضها البعض—وهو يكلفك الوقت ويخلق فرصًا للخطأ.

الحقيقة هي أن Figma لم تُصمم لإدارة سير عمل إدارة حملات البريد الإلكتروني بالكامل. إليك الثغرات التي ستواجهها:

لا يوجد تصدير HTML: يجب ترميز تصميمات Figma يدويًا أو تشغيلها عبر أداة خارجية لتصبح بريدًا إلكترونيًا HTML فعالاً، مما يضيف خطوات إضافية واحتمال حدوث أخطاء

عدم تتبع الحملات: بمجرد خروج التصميم من Figma، تفقد كل إمكانية الرؤية له. لا توجد طريقة لربط ملف التصميم بمعدلات الفتح أو النقرات أو مقاييس الأداء الأخرى

عوائق الموافقة: يعد ترك التعليقات في Figma أمرًا رائعًا للحصول على ملاحظات مرئية، ولكنه لا يرتبط بسير عمل رسمي للموافقة يتضمن مواعيد نهائية وتوزيع المهام على أصحاب المصلحة

ثغرات التحكم في الإصدارات : تصبح إدارة الإصدارات المختلفة للبريد الإلكتروني من أجل اختبارات A/B أو الحملات المتعددة فوضوية بسرعة دون وجود طبقة لإدارة المشاريع للحفاظ على تنظيم كل شيء

صعوبة تسليم المشروع : يحتاج المطورون ومسؤولو التسويق عبر البريد الإلكتروني إلى أكثر من مجرد ملف تصميم. فهم بحاجة إلى المواصفات والنص النهائي والمواعيد النهائية، كل ذلك في مكان واحد، لتجنب الارتباك يحتاج المطورون ومسؤولو التسويق عبر البريد الإلكتروني إلى أكثر من مجرد ملف تصميم. فهم بحاجة إلى المواصفات والنص النهائي والمواعيد النهائية، كل ذلك في مكان واحد، لتجنب الارتباك

على سبيل المثال، يعد اختبار A/B أحد أسرع الطرق التي تجعل من الصعب تتبع الإصدارات والنتائج دون وجود طبقة مخصصة لسير العمل.

قوالب ClickUp مجانية لإدارة البريد الإلكتروني

عندما يكون سير عمل البريد الإلكتروني عبارة عن فوضى عارمة من التطبيقات المختلفة والخطوات اليدوية، ينتهي بك الأمر إلى إضاعة الوقت في الأعمال الإدارية بدلاً من إنشاء حملات رائعة.

هذه الثغرات هي المكان الذي تدخل فيه منصة إدارة سير العمل. فهي تربط مرحلة التصميم ببقية دورة حياة إنتاج البريد الإلكتروني، مما يمنحك مصدرًا واحدًا موثوقًا به من البداية إلى النهاية.

قم بإدارة الجانب التشغيلي لحملات البريد الإلكتروني الخاصة بك — بدءًا من التخطيط وحتى مراجعة الأداء — باستخدام قوالب سير العمل في ClickUp التي تكمل تصميمات Figma الخاصة بك.

أرفق ملفات Figma مباشرة بالمهام، وتابع مراجعات التصميم، ونسق جهود الفريق دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات باستخدام قوالب ClickUp. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء نسخة أولية من البريد الإلكتروني، وتلخيص تعليقات الحملة، وأتمتة المهام المتكررة باستخدام ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج.

إليك 9 قوالب مجانية للتعامل مع كل مرحلة من مراحل إنتاج البريد الإلكتروني. 🛠️

1. نموذج البريد الإلكتروني التسويقي من ClickUp™

احصل على قالب مجاني تساعدك قوالب البريد الإلكتروني التسويقية من ClickUp على إنشاء رسائل بريد إلكتروني جميلة ومخصصة تجذب الانتباه وتزيد من التفاعل.

يعد التخطيط لحملة تسويق عبر البريد الإلكتروني متعددة اللمسات في جدول بيانات وصفة مؤكدة لتأخير المواعيد النهائية ونسيان المهام. يوفر قالب البريد الإلكتروني التسويقي هذا من ClickUp™ إطارًا منظمًا لتنفيذ الحملات بدءًا من الفكرة وحتى الإرسال، مما يضمن عدم إغفال أي شيء. إنه مثالي لفرق التسويق التي تدير عدة حملات بريد إلكتروني في وقت واحد.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا المنتج:

تتبع مراحل الحملة: انقل الحملات عبر أقسام منظمة للتخطيط والتصميم والكتابة والمراجعة والإرسال

الحقول المخصصة في ClickUp : تتبع نوع البريد الإلكتروني وشريحة الجمهور وحالة الحملة في لمحة سريعة تتبع نوع البريد الإلكتروني وشريحة الجمهور وحالة الحملة في لمحة سريعة

عرض الجدول الزمني في ClickUp: قم بجدولة الحملات بصريًا لتحديد مواعيد نهائية واقعية وإدارة قدرات الفريق

تكامل ClickUp Brain: قم بإنشاء صيغ متنوعة لعناوين الرسائل ومسودات النصوص الأولية مباشرةً ضمن مهام حملتك ( قم بإنشاء صيغ متنوعة لعناوين الرسائل ومسودات النصوص الأولية مباشرةً ضمن مهام حملتك ( 92% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي يوميًا يبلغون عن زيادة في الإنتاجية)

2. قالب إعلان البريد الإلكتروني من ClickUp™

احصل على قالب مجاني أبقِ عملاءك على اطلاع بمنتجاتك وخدماتك باستخدام قالب الإعلان عبر البريد الإلكتروني من ClickUp

عندما تبدأ العروض السريعة، لا مجال للخطأ. يضمن نموذج الإعلان عبر البريد الإلكتروني أن تكون رموز الخصم وتواريخ انتهاء الصلاحية ونص الإعلان مترابطة بشكل محكم.

تم تصميمه خصيصًا لفرق التجارة الإلكترونية التي تحتاج إلى مزامنة تصميمات Figma مع المخزون الفعلي وتواريخ الإطلاق، لتحويل الفوضى الترويجية إلى علم التحويل.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا المنتج:

التقويم الترويجي: حدد مواعيد فعاليات المبيعات وإطلاق المنتجات والحملات الموسمية في تقويم مشترك

حقول تتبع العروض: استخدم الحقول المخصصة لتخزين أكواد الخصم وتواريخ انتهاء الصلاحية وتفاصيل العروض الترويجية

دعم مرفقات Figma: اربط ملفات تصميم قوالب البريد الإلكتروني الخاصة بـ Figma مباشرة بالمهام لتسهيل الرجوع إليها أثناء المراجعات

ملاحظات التحويل: قم بتوثيق رؤى الأداء في كل مهمة لتحسين العروض الترويجية المستقبلية

3. نموذج حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني من ClickUp™

احصل على قالب مجاني قم بإدارة استراتيجية البريد الإلكتروني الخاصة بك باستخدام قالب حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني من ClickUp

يتطلب تنفيذ سلسلة رسائل بريد إلكتروني معقدة اتباع نهج لإدارة المهام، حيث يتم تقسيم كل رسالة بريد إلكتروني إلى أجزاء أصغر يسهل إدارتها.

يساعدك قالب حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني هذا على إتقان تدفقات البريد الإلكتروني المتعددة من خلال التعامل مع كل رسالة على أنها مشروع فرعي دقيق. سواء كنت تقوم بإنشاء سلسلة ترحيب مدتها 7 أيام أو مسار تفاعل طويل الأمد، يضمن هذا الإطار أن يظل سردك متسقًا، وأن يتم فحص كل دعوة للعمل (CTA) مرتين قبل وصولها إلى صندوق الوارد.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا المنتج:

المهام الفرعية في ClickUp لكل مكون: قسّم عناوين الرسائل، ونص المعاينة، ونص الرسالة، وعبارات الدعوة إلى اتخاذ إجراء إلى بنود منفصلة في قائمة المهام قسّم عناوين الرسائل، ونص المعاينة، ونص الرسالة، وعبارات الدعوة إلى اتخاذ إجراء إلى بنود منفصلة في قائمة المهام

تبعيات المهام في ClickUp : اربط المهام بحيث يتم إخطار كاتب النصوص عند الموافقة على التصميم، مما يمنع حدوث اختناقات اربط المهام بحيث يتم إخطار كاتب النصوص عند الموافقة على التصميم، مما يمنع حدوث اختناقات

تتبع المواعيد النهائية: حدد حدد مواعيد نهائية واقعية في ClickUp لكل مرحلة لتجنب الاندفاع في اللحظات الأخيرة

تتبع التسلسل: قم بإدارة الحملات متعددة الرسائل الإلكترونية مع رؤية واضحة لما تم إرساله وما هو التالي

🌼 هل تعلم: اشتهر بيل كلينتون بقوله إنه لم يرسل سوى رسالتين إلكترونيتين طوال فترة رئاسته. إلا أن هذا غير صحيح. فهناك سجل كامل من الرسائل!

4. أتمتة البريد الإلكتروني باستخدام قالب ClickUp من ClickUp™

احصل على قالب مجاني احصل على قائمة مراجعة مفصلة لعملية أتمتة البريد الإلكتروني السلسة باستخدام قالب أتمتة البريد الإلكتروني مع ClickUp

تتطلب المهام المتكررة المتعلقة بالبريد الإلكتروني، مثل إرسال النشرة الإخبارية الأسبوعية أو التقرير الشهري، قدرًا كبيرًا من العمل الإداري اليدوي. يساعدك قالب أتمتة البريد الإلكتروني مع ClickUp من ClickUp™ على إعداد سير عمل آلي لتلك المهام المتكررة، مما يتيح لفريقك التركيز على الأعمال الأكثر استراتيجية.

في حين أن بعض الحملات قد تحتاج إلى لمسة شخصية، فإن هذه الحملة مصممة للفرق التي لديها سير عمل بريد إلكتروني كبير الحجم ويمكن التنبؤ به.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا المنتج:

أتمتة ClickUp: قم تلقائيًا بتعيين المهام، أو تغيير الحالات، أو إخطار أصحاب المصلحة عند تحقيق أحد معالم الحملة

المهام المتكررة في ClickUp : قم بإنشاء مهام إنتاج متسقة لنشرتك الإخبارية وفقًا لجدول أسبوعي أو شهري قم بإنشاء مهام إنتاج متسقة لنشرتك الإخبارية وفقًا لجدول أسبوعي أو شهري

مشغلات التكامل: اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك لتشغيل إجراءات ClickUp بناءً على الأحداث الخارجية

5. قالب لوحة بيضاء للنشرة الإخبارية من ClickUp™

احصل على قالب مجاني شارك التحديثات بسلاسة باستخدام قالب لوحة العروض التقديمية للنشرة الإخبارية من ClickUp

في بعض الأحيان، لا تكون قائمة المهام الخطية هي أفضل طريقة لبدء التخطيط لمشروع إبداعي مثل النشرة الإخبارية.

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون التفكير البصري، يوفر قالب لوحة بيضاء للنشرة الإخبارية مساحة عمل لا نهائية لسحب عناصر المحتوى وإفلاتها وربطها. وهو بمثابة خريطة مثالية لإدارة مشاريع التصميم بين تخطيط Figma الأولي والتقويم التحريري النهائي، مما يتيح لك تصور "طابع" نشرتك الإخبارية قبل تحديد موعد التسليم.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا المنتج:

ملاحظات لاصقة على لوحة ClickUp البيضاء لتوليد الأفكار: سجل أفكار الموضوعات وزوايا المحتوى والعناوين الرئيسية في تنسيق مرئي حر الشكل

تحويل إلى مهام: حوّل أفضل أفكارك من اللوحة البيضاء مباشرةً إلى مهام قابلة للتنفيذ في قائمة مشاريعك بنقرة واحدة

تضمين نماذج Figma الأولية: قم بإسقاط روابط نماذج Figma الأولية المباشرة في لوحة العمل الخاصة بك كمرجع مرئي أثناء جلسات التخطيط

التعاون في الوقت الفعلي: تبادل الأفكار مع فريقك وشاهد مؤشرات الفأرة لكل فرد تتحرك في الوقت الفعلي، بغض النظر عن مكان وجودهم

6. نموذج مراجعة التصميم من ClickUp™

احصل على قالب مجاني أنشئ مساحة تعاونية لتخطيط جميع مراحل التصميم باستخدام قالب مراجعة التصميم في ClickUp

إن متابعة التعليقات والموافقات عبر البريد الإلكتروني أو Slack أمر غير فعال ويؤدي إلى فقدان التعليقات وإرباك عملية التحكم في الإصدارات.

يُنهي نموذج مراجعة التصميم "حلقة الملاحظات المفرغة" من خلال توفير منصة شفافة لجميع الأطراف المعنية. ومن خلال تجميع الملاحظات في مكان واحد، تضمن أن كل نسخة من تصميمك في Figma يتم فحصها وتتبعها والموافقة عليها دون الحاجة إلى تبادل الرسائل المربك.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا المنتج:

مراحل مراجعة منظمة: استخدم سير عمل مخصص للموافقات في ClickUp لنقل التصميمات عبر المراجعة الأولية، والمراجعات، والموافقة النهائية

سلاسل التعليقات في ClickUp: اربط التعليقات مباشرة بمهام التصميم بحيث تكون جميع التعليقات في مكان واحد ومرتبطة بالإصدار الصحيح

الحقول المخصصة للموافقات: تتبع حالة الموافقة، واطلع على من لا يزال بحاجة إلى المراجعة، واحسب عدد جولات المراجعة

7. قالب التصميم الجرافيكي من ClickUp™

احصل على قالب مجاني كن في صدارة كل طلبات التصميم بفضل القوائم الجاهزة المتعددة في قالب التصميم الجرافيكي هذا من ClickUp

عندما تتوافد طلبات التصميم من كل اتجاه، يصعب تحديد الأولويات وإدارة أعباء العمل.

يعمل قالب التصميم الجرافيكي هذا كبوابة، حيث يوحد طريقة استلامك لتنفيذ عناوين البريد الإلكتروني والأيقونات والصور الرئيسية. يساعد هذا القالب قادة التصميم على التركيز أولاً على العناصر ذات التأثير الكبير، مما يضمن ألا يغرق الفريق في الطلبات الصغيرة بينما تقترب حملة كبرى.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا المنتج:

نماذج ClickUp لتلقي الطلبات: قم بتوحيد طلبات التصميم الواردة باستخدام نموذج يجمع كل المواصفات والمواعيد النهائية قم بتوحيد طلبات التصميم الواردة باستخدام نموذج يجمع كل المواصفات والمواعيد النهائية وإرشادات العلامة التجارية الضرورية

أولويات ClickUp : استخدم حقول الأولوية لتمييز الطلبات العاجلة حتى يتمكن المصممون من التركيز على الأعمال الأكثر تأثيرًا أولاً استخدم حقول الأولوية لتمييز الطلبات العاجلة حتى يتمكن المصممون من التركيز على الأعمال الأكثر تأثيرًا أولاً

مرفقات ملفات ClickUp: قم بتخزين المخرجات النهائية مباشرةً في المهمة لتسهيل عملية التسليم والحصول على سجل واضح للأعمال المنجزة

تتبع المواعيد النهائية: حدد مواعيد الاستحقاق وتابعها لضمان تسليم جميع الأصول في الوقت المحدد

8. قالب دليل الأسلوب من ClickUp™

احصل على نموذج مجاني استخدم القالب لإنشاء إرشادات أسلوب خاصة بالمشروع وتجنب الالتباس والأخطاء

قد يؤدي عدم اتساق العلامة التجارية — مثل نصف قطر الزر الخاطئ أو رمز سداسي عشري "قريب بما يكفي" — إلى جعل البريد الإلكتروني الاحترافي يبدو وكأنه عملية احتيال. استخدم قالب دليل الأسلوب لإنشاء "دليل القواعد" لعلامتك التجارية. إنه مستند حي يخزن إرشادات الطباعة وتصميم عناصر الدعوة إلى اتخاذ إجراء (CTA) واستخدام الشعار، مما يضمن أن كل بريد إلكتروني يبدو وكأنه خاص بعلامتك التجارية.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا المنتج:

تكامل ClickUp Docs : أنشئ دليل أسلوب قابل للبحث والمشاركة يرافق مشاريعك ومهامك مباشرةً أنشئ دليل أسلوب قابل للبحث والمشاركة يرافق مشاريعك ومهامك مباشرةً

سجل إصدارات ClickUp: تتبع تحديثات إرشاداتك بمرور الوقت واستعد الإصدارات السابقة إذا لزم الأمر

روابط ClickUp القابلة للمشاركة: امنح المتعاونين الخارجيين أو الوكالات وصولاً آمنًا للقراءة فقط إلى دليل الأسلوب الخاص بك

العناصر المدمجة: قم بتضمين عناصر Figma المدمجة المباشرة وعينات الألوان وعينات الخطوط مباشرةً في وثائقك

9. قالب هوية العلامة التجارية من ClickUp™

احصل على قالب مجاني بسّط عملية صياغة هوية علامة تجارية قوية باستخدام قالب هوية العلامة التجارية من ClickUp

عندما تكون أصول العلامة التجارية مبعثرة عبر مجلدات ومحركات أقراص متعددة، تضيع الفرق الوقت في البحث عن الملفات الصحيحة وغالبًا ما ينتهي بها الأمر باستخدام إصدارات قديمة.

يعمل قالب هوية العلامة التجارية هذا من ClickUp™ على تجميع جميع أصول وإرشادات هوية علامتك التجارية في مساحة ClickUp واحدة منظمة. بدءًا من وثائق الأسلوب واللغة وصولًا إلى حزم الرموز والشعارات، تضمن هذه المساحة أن يعمل كل عضو في الفريق — من مدير التسويق الداخلي إلى العامل المستقل الخارجي — من نفس المنصة.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا المنتج:

تنظيم مكتبة الأصول: استخدم المهام لتخزين الشعارات والأيقونات وعناصر العلامة التجارية مع قواعد تسمية واضحة وملفات مرفقة

توثيق صوت العلامة التجارية: أنشئ مستند ClickUp Doc لتحديد نبرة علامتك التجارية وإرشادات الرسائل وما يجب فعله وما يجب تجنبه في نصوص البريد الإلكتروني

إرشادات استخدام الشعار: قواعد تباعد العناصر، وتباينات الألوان، والاستخدامات المحظورة لضمان الاتساق

الرؤية الشاملة: شارك "الفضاء" مع فرق التسويق والتصميم والمحتوى لضمان تضافر جهود الجميع

هل تعاني من خلل في سير عمل التصميم؟ قم بتغييره باستخدام ClickUp!

التصميم هو مجرد بداية القصة. وكيفية وصول هذه القصة إلى جمهورك تعتمد كليًا على البنية التحتية الخاصة بك.

تعد قوالب البريد الإلكتروني من Figma أدوات رائعة لسرد القصص بصريًا، ولكن حتى أفضل التصميمات يمكن أن تتضرر بسبب سير العمل المجزأ.

من خلال ربط ملفات التصميم الخاصة بك بقوالب سير العمل في ClickUp، يمكنك إنشاء مسار سلس يتدفق بشكل طبيعي من مرحلة التفكير إلى التنفيذ. يضمن هذا التكامل أن تكون أهداف حملتك وأصولها وجداولها الزمنية متزامنة دائمًا. ارفع مستوى معايير الإنتاج لديك بالابتعاد عن التحديثات اليدوية والتوجه نحو نظام بيئي آلي ومتصل.

الأسئلة الشائعة حول قوالب البريد الإلكتروني من Figma

نعم. قم بإرفاق روابط ملفات Figma مباشرةً بمهام ClickUp أو قم بتضمين النماذج الأولية الحية في مستندات ClickUp لإدارة سير العمل الكامل المتعلق بتصميماتك في مكان واحد.

توفر مجموعة واجهة المستخدم للبريد الإلكتروني من Figma مكونات تصميم مرئية مثل الأزرار والعناوين والتخطيطات لتستخدمها داخل Figma. يدير قالب سير عمل البريد الإلكتروني، مثل تلك الموجودة في ClickUp، العملية التشغيلية للتصميم، بما في ذلك تخصيص المهام والموافقات والمواعيد النهائية وتتبع الحملات.

تتبع المقاييس الرئيسية لحملات البريد الإلكتروني من خلال إنشاء تقارير مخصصة باستخدام لوحات معلومات ClickUp. أرفق تقارير الأداء من مزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك بمهام الحملة المكتملة. لخص النتائج واحصل على اقتراحات التحسين للحملات المستقبلية باستخدام ClickUp Brain.