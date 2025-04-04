50 فكرة مبتكرة للنشرة الإخبارية لجذب جمهورك

لقد رأيت ذلك من قبل - تلك النوافذ المنبثقة التي تحثك على الاشتراك في النشرة الإخبارية، وتعدك بمحتوى حصري أو وصول مبكر أو خصم مغري. تفكر، لما لا؟ وتدخل بريدك الإلكتروني.

بعد مرور بضعة أسابيع، هل ستجد تلك النشرة الإخبارية التي كانت مثيرة للاهتمام؟ مدفونة تحت كومة من رسائل البريد الإلكتروني التي لم يتم فتحها، في انتظار مصيرها المحتوم - إلغاء الاشتراك الضغط على زر إلغاء الاشتراك.

إذن، كيف تتأكد من أن رسالتك الإخبارية لن تنتهي بنفس النهاية؟

النشرة الإخبارية الرائعة هي أكثر من مجرد الضغط على إرسال على بريد إلكتروني مليء بالتحديثات. فالأمر يتعلق بإنشاء محتوى يأسر الألباب ويبني الثقة ويجعل جمهورك يتطلع إلى الإصدار التالي.

في منشور المدونة هذا، نشارك دليلاً كاملاً لإنشاء نشرة إخبارية، بما في ذلك 50 فكرة تجذب المشتركين وتحفزهم باستمرار.

⏰ ملخص 60 ثانية اختر نوع النشرة الإخبارية التي تتماشى مع أهدافك - أفكار أو تحديثات أو قصص أو تنظيمات أو مجتمع أو مبيعات

هناك ستة أنواع من النشرات الإخبارية التي يجب وضعها في الاعتبار: رؤى وخبرات في المجال، وتحديثات المنتجات والأعمال، والقصص والدروس الشخصية، والمنظمات، والتقارير الإخبارية، وبناء المجتمع، والمبيعات، والعروض الترويجية

صمم رسائل إخبارية فعّالة بمحتوى قابل للمسح الضوئي، وتسلسل هرمي مرئي واضح، وتحسينات على الهاتف المحمول، وعبارات الحث على اتخاذ إجراء مخصصة، مع الاختبار والتعديل المستمر لتحسين المشاركة

قم ببناء عادة إبداعية للنشرة الإخبارية من خلال التقاط الأفكار فور ورودها، وتطوير سير عمل منظم، والتعاون بكفاءة، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، وتتبع الأداء باستمرار لتعديلها وتحسينها بمرور الوقت

يساعد ClickUp على تبسيط عملية جمع الأفكار وتنظيم المهام وتتبع الأداء وإنشاء المحتوى وغير ذلك، مما يتيح إنشاء رسائل إخبارية جذابة ومتسقة معززة بدعم من الذكاء الاصطناعي

أنواع الرسائل الإخبارية التي يجب مراعاتها

ما الذي تريد تحقيقه من خلال رسالتك الإخبارية؟ من الضروري أن يكون لديك هدف واضح في ذهنك يتماشى مع أهداف عملك الأساسية من أجل هيكلة المحتوى الخاص بك بشكل فعال.

دعنا نلقي نظرة على بعض أنواع الرسائل الإخبارية الشائعة.

📌التنظيمات والتقارير

من قال أن النشرات الإخبارية يجب أن تكون دائماً حول رؤى جديدة؟ هناك الكثير من المعلومات المتوافرة بالفعل، ويمكنك إنشاء رسالة إخبارية من خلال تنظيم المحتوى الأكثر قيمة حول موضوع معين في رسالة إلكترونية أسبوعية واحدة.

هذا مناسب بشكل خاص للموضوعات المشبعة بشكل كبير، مثل تحسين محركات البحث أو الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يتطلع الأشخاص إلى الوصول إلى المعلومات الأكثر فائدة بسرعة.

💬 قصص ودروس شخصية

هذه طريقة ممتازة لرجال الأعمال المنفردين والعلامات التجارية في المجالات الإبداعية لبناء تواصل مع جمهورهم.

ركز على محتوى أصيل وصادق مثل الدروس المستفادة، واللحظات العاطفية، والتحديثات اليومية، ونصائح الإنتاجية التي تناسبك، وما إلى ذلك. تذكّر أن تستخدم لغة بسيطة وصادقة لمزيد من الارتباط.

إذا كنت ترغب في إبقاء جمهورك المستهدف متحمسًا لما تقوم بإنشائه، فيمكنك مشاركة تحديثات المنتج، ومحتوى من وراء الكواليس، وتحديثات حول التمويل، والعد التنازلي للإطلاق، ومعلومات الوصول المبكر إلى الطائر، وما إلى ذلك.

💲 المبيعات والعروض الترويجية

يمكن أن تكون الرسائل الإخبارية قيمة مضافة كبيرة لدورة مبيعاتك! المفتاح هو التأكد من أنك لا تبيع لجمهورك فقط - بل تقدم لهم رؤى قيمة تساعدهم على اتخاذ خيارات أفضل، حتى لو لم يشتروا منتجك. هناك العديد من نماذج حملات التنقيط التي يمكنك الاطلاع عليها للحصول على الإلهام.

👥 بناء المجتمع

إذا كنت ترغب في جمع جمهورك معًا كعائلة، تعامل مع رسالتك الإخبارية على أنها المساحة التي توحدهم. يمكنك مشاركة وجهات نظر المستخدمين، بما في ذلك الأسئلة والأجوبة، أو تنظيم تحديات أسبوعية ممتعة، أو جدولة لقاءات افتراضية.

📊 رؤى وخبرات في المجال

هذا هو الشكل المثالي إذا كنت ترغب في تقديم نفسك كخبير. يمكنك تحليل اتجاهات الصناعة، أو تقديم وجهات نظر تستند إلى سنوات خبرتك، أو التعمق في الموضوعات التي لديك فيها معرفة بالموضوع.

📮ClickUp Insight: في حين أن 60% من العاملين يردون على الرسائل الفورية في أقل من 10 دقائق، يستغرق 15% منهم أكثر من ساعتين للرد. يمكن أن يؤدي هذا المزيج من الردود السريعة والردود المتأخرة إلى خلق فجوات في التواصل وإبطاء التعاون. مع ClickUp، ستجد جميع رسائلك ومهامك وتحديثاتك في مكان واحد، مما يضمن عدم ترك أي محادثة معلّقة، ويبقى الجميع متزامناً، بغض النظر عن مدى سرعة - أو بطء - الردود.

50 فكرة جذابة لمحتوى النشرة الإخبارية

المقالات والمجموعات الإخبارية

1. العروض الترويجية للمدونة

هل تريد زيادة انتشار مدونتك؟ استخدم نشرتك الإخبارية للترويج لأحدث مقالاتك. سواء أكنت تشارك منشورًا واحدًا أو تقريرًا موجزًا منسقًا، تحافظ هذه الاستراتيجية على تفاعل المشتركين في النشرة الإخبارية مع زيادة عدد الزيارات إلى موقعك الإلكتروني.

✨ إلهام: ها هي رسالتنا الإخبارية الخاصة بنا، WriteClick ، والتي تقدم لك مجموعة من منشورات المدونة المنسقة كل أسبوعين! بدءًا من المنهجيات المتعمقة إلى النصائح القابلة للتنفيذ، فهي تقدم لك أحدث الاتجاهات من عالم الإنتاجية.

2. ملخصات الأسئلة الشائعة

حوّل الأسئلة الشائعة إلى محتوى! اجمع الأسئلة الشائعة من نصوص الدردشة المباشرة أو تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل البريد الإلكتروني للاستفسارات وعالجها في رسالتك الإخبارية. هذا لا يوفر الوقت فحسب، بل يضمن أيضًا أنك تجيب على ما يريد جمهورك معرفته بالضبط.

📌مثال: إذا كنت شركة تكنولوجيا رعاية صحية، يمكنك أن تقول: لقد قمنا بمراجعة تعليقاتكم واستفساراتكم في الدردشة، وإليكم أهم الأسئلة التي طرحتموها: سؤال: كيف يتكامل برنامجك مع أنظمة الرعاية الصحية الحالية؟

3. ملفات التمرير السريع والقوالب

الجميع يترك الأشياء المجانية، خاصةً إذا كان من السهل الحصول عليها. امنح المشتركين لديك قوالب أو أطر عمل أو قوائم مراجعة جاهزة للاستخدام يمكنهم تطبيقها على الفور في حياتهم الشخصية أو المهنية. تتضمن بعض الأمثلة على ذلك تقاويم التخطيط، وأوراق الميزانية، وخطط التمارين الرياضية، وحتى قوالب الرسائل الإخبارية.

✨ إلهام: يصيب DesignModo عين الثور من خلال تقديم حزمة من موارد النماذج الأولية المجانية، بما في ذلك الشرائح ولوحات التنقل. إنهم لا يقولون فقط "هذه هدية مجانية. " بل يضعونها في إطار أداة لا غنى عنها للمصممين ويجعلون تنزيلها سلسًا.

💡 نصيحة احترافية: اجعل الحث على اتخاذ إجراء مباشر وموجه نحو اتخاذ إجراء. عبارات مثل "قم بتنزيل دليلك" أو "احصل على نموذجك المجاني" تعمل بشكل أفضل مع رسائل البريد الإلكتروني القائمة على الموارد.

4. أدلة الهدايا

بالنسبة لشركات التجارة الإلكترونية، تعتبر المناسبات الخاصة منجم ذهب للمبيعات. وهي ليست فقط لعيد الميلاد! انطلق وأنشئ دليلاً للتسوق أو الهدايا أو السفر لعيد الحب وعيد الأم والعودة إلى المدرسة وما إلى ذلك.

✨ إلهام: هل تفكر خارج الصندوق؟ أرسل للمشتركين لديك قائمة منتقاة من "هدايا لمحبي القهوة". ' أو افعل شيئًا مثل Warby Parker. تقدم الرسالة الإخبارية الخاصة بهم دليل هدايا أنيق وجيد التنظيم، يضم اختيارات منتقاة من المنتجات، وصورًا جذابة بصريًا، وروابط تسوق واضحة، مما يضمن تجربة تصفح سلسة.

📌مثال: إذا كنت شركة سفريات، شارك دليل عطلة عيد الحب المثالي. سلّط الضوء على الوجهات الحالمة، والتجارب الفريدة، وعروض السفر الحصرية، وسهّل على العملاء الحجز باستخدام روابط مباشرة! ❤️✈️

5. أفكار موسمية "لا بد من معرفتها

هذا أكثر من مجرد مشاركة التهنئة بالموسم. قم بتخصيص نصائحك أو منتجاتك أو عروضك الترويجية بناءً على الوقت من العام.

📌📌مثال: إذا كنت شركة عناية بالبشرة، يمكنك تقديم نصائح للحد من التعرض لأشعة الشمس في الصيف والتحدث عن واقيات الشمس أيضًا.

بغض النظر عن المجال - التصنيع أو المنظمات غير الربحية أو التعليم - ستكون هناك دائمًا تواريخ رئيسية قد لا يكون المشتركون على دراية بها أو قد يحتاجون إلى تذكير بها. أنشئ رسالة إخبارية حول تلك التواريخ.

✨ إلهام: تبسّط Intuit Turbotax هذا الأمر من خلال إرسال تذكيرات بالموعد النهائي للضرائب في الوقت المناسب. حتى أن رسالتهم الإخبارية تتضمن خيار "إضافة إلى التقويم"، بحيث يمكن للقراء البقاء منظمين بنقرة واحدة فقط.

7. اختبارات

الاختبارات تفاعلية وممتعة ومسببة للإدمان. استخدمها كفرصة لتعزيز المشاركة وجمع الرؤى ذات الصلة بأسئلة مصممة خصيصًا للمشتركين وأعمالك.

✨ إلهام: استلهم أفكاراً ملهمة من خلال دعابة ذهنية لا تثير الفضول فحسب، بل تروج بمهارة للمكمل الغذائي Vitals. من خلال دعوة القراء للرد بإجاباتهم، فإنها تجعل النشرة الإخبارية تفاعلية بدلاً من أحادية الجانب.

📌مثال: إذا كنت تعمل في مجال التجميل، يمكنك أن تسأل -ما هو نوع بشرتك؟ قم بإجراء اختبارنا الذي يستغرق دقيقتين لمعرفة ذلك. احصل على توصية بمنتج مخصص للحفاظ على بشرتك متألقة طوال العام!

8. أسئلة "هل تفضل؟

يتيح هذا الشكل التفاعلي المرح للمشتركين التفاعل مع علامتك التجارية بطريقة ممتعة. اطرح معضلات خاصة بالصناعة تجبرهم على اتخاذ خيار مثير للاهتمام.

📌مثال: إذا كنت شركة برمجيات، يمكنك أن تسأل: هل تفضل تصحيح كود مكون من 1000 سطر بدون تعليقات أو إعادة كتابته من الصفر.

💡 نصيحة احترافية: لتعزيز المشاركة في النشرات الإخبارية التقنية، قم بإجراء استطلاع داخل بريدك الإلكتروني وشارك الإجابة الأكثر شعبية في العدد التالي.

قصص ودروس شخصية

9. رؤى من وراء الكواليس (BTS)

اجعل مشتركيك يشعرون وكأنهم من المطلعين. أظهر لهم كيف تبني منتجًا أو تقدم مشروعًا أو ثقافة مكتبك. عرّف أعضاء الفريق بحقائق ممتعة وأدوارهم. أو شاركهم لقطات ومقتطفات من الحملة. يضفي محتوى BTS طابعًا إنسانيًا على علامتك التجارية ويعزز التواصل مع جمهورك.

📌مثال: إذا كنت شركة منتج، يمكنك التفكير في شيء مثل، هل تساءلت يومًا كيف يخرج أحدث منتجاتنا إلى الحياة؟ تعرّف على سارة، مصممتنا الرئيسية، وشاهد هذا الرسم الممتع الذي رسمته قبل المنتج النهائي! ها هي نظرة خاطفة على العملية الإبداعية!

10. ملاحظة شخصية من الفريق

شارك رسالة من أحد أعضاء فريقك لإضفاء لمسة شخصية على رسالتك الإخبارية. ليس بالضرورة أن يكون الرئيس التنفيذي. يمكن أن يكون الاستماع إلى مصمم منتج أو ممثل دعم العملاء أو حتى متدرب مثير للاهتمام بنفس القدر.

📌مثال: إذا كنت علامة تجارية لشركتك، ماذا عن تقديم سلسلة "أسبوع في حياة رئيس [قسم]" ؟

11. لوحة المزاج أو الإلهام لعلامتك التجارية

امنح المشتركين لديك لمحة عن الجمالية والسمات والتأثيرات التي تشكل هوية علامتك التجارية. سواء أكانت مجموعة من الألوان أو القوام أو عناصر التصميم، فإن ذلك يجعل علامتك التجارية تبدو أكثر تعمداً وجاذبية بصرياً.

✨ الإلهام: تقوم النشرة الإخبارية "مزاج يوم الاثنين: أساسيات الخريف" من Opumo بتنظيم لوحة مزاجية موسمية تتميز بألوان دافئة ومواد مريحة وجماليات بسيطة. إنها تخلق تجربة غامرة تتماشى مع هوية علامتهم التجارية.

12. ماذا يوجد على مكتبنا؟

يحب الناس اكتشاف الأشياء المفضلة من الداخل - سواء كانت أدوات أو أدوات أو أساسيات تساعد المحترفين في مجال معين على الحفاظ على الإنتاجية أو الإبداع أو الاسترخاء. اعرض الأشياء التي لا غنى عنها لفريقك بطريقة تثير الفضول وتقدم قيمة.

📌مثال: إذا كنت وكالة تصميم، فكر في عمل شيء كهذا: داخل مجموعة أدوات مصمم الجرافيك: الأدوات السبعة التي تجعل عملنا أسهل، والتي تحتوي على أقلام ولوحات ألوان وأفضل فأرة مريحة لساعات طويلة.

13. تحدٍ شخصي من الفريق

ادعُ المشتركين لديك لمواجهة تحدي فكرة رسالة إخبارية مفيدة أو ممتعة مع فريقك. اجعلها سهلة وقابلة للتنفيذ وذات صلة بمجال عملك. يمكن أن يكون الأمر بسيطاً مثل تحدي "5 أيام في صندوق الوارد صفر" الذي يحفز الناس على التخلص من الفوضى.

يمكنك أيضًا استخدام قوالب البريد الإلكتروني للتأكيد لإرسال تأكيد التسجيل إلى المشاركين عند تسجيلهم في التحدي.

📌مثال: إذا كانت لديك أداة للإنتاجية، ما رأيك في تقديم تحدي التخلص من الفوضى؟ هل أنت مستعد للتخلص من الفوضى في مساحة عملك وزيادة إنتاجيتك؟ انضم إلى تحدي "التخلص من السموم المكتبية" لمدة 7 أيام!

14. ارتدادات تسويق الحنين إلى الماضي

دائمًا ما تأتي الاتجاهات في دائرة كاملة، ويمكن أن يكون الاستفادة من الحنين إلى الماضي أداة تسويقية قوية. أعد النظر في اتجاهات الصناعة السابقة، واستكشف تطورها، وناقش أهميتها اليوم. أضف هذا إلى تناوب أفكار نشرتك الإخبارية الشهرية لتغطية أكبر عدد ممكن من الموضوعات.

📌مثال: إذا كنت شركة تكنولوجيا مالية، فقم بتنظيم رسالة إخبارية حول ازدهار أم انهيار؟ إعادة النظر في عصر دوت كوم مقابل فقاعة الشركات الناشئة اليوم أو مواضيع مشابهة.

15. صور الحيوانات الأليفة

تحدث عن أكثر أفكار الرسائل الإخبارية أمانًا! تُعد صور الحيوانات الأليفة اللطيفة مفضلة على جميع قنوات التواصل الاجتماعي وتجعل علامتك التجارية تبدو أكثر إنسانية وقابلية للتفاعل.

✨ إلهام: تميل Fi nn إلى ذلك من خلال عرض صور الحيوانات الأليفة الجذابة في رسائلهم الإخبارية. فبدلاً من إثقال البريد الإلكتروني بالنصوص، سمحوا للصور بالتألق مع دمج CTA بسلاسة تشجع على المشاركة.

16. ترويج قائمة تشغيل سبوتيفاي

تساعد الرسائل الإخبارية في بناء العلاقات، وما هي أفضل طريقة للتواصل من خلال الموسيقى؟ إنها عالمية في النهاية. شارك قائمة التشغيل الخاصة بفريقك في العمل، أو مزيجاً تحفيزياً، أو حتى قائمة تشغيل ذات طابع خاص للعطلات. أي شيء يثير المشاعر ويرفع من الحالة المزاجية ويتماشى مع صورة علامتك التجارية.

📌مثال: إذا كنت علامة تجارية خاصة بنمط الحياة، يمكنك أن تقول: ابدأ أسبوعك مع قائمة التشغيل التحفيزية ليوم الاثنين. استمع هنا وأخبرنا عن أغنيتك المفضلة!

17. استطلاع أو استطلاع رأي

هل تبحث عن تعليقات مباشرة من المشتركين لديك؟ أرسل استبيانًا أو استطلاعًا سريعًا في رسالتك الإخبارية وشاهد الردود تتدفق عليك. ومع ذلك، اجعل الاستطلاعات قصيرة (3-5 أسئلة كحد أقصى) واجعلها ممتعة لزيادة المشاركة.

✨ إلهام: النشرة الإخبارية لـ Mir o تبقيها بسيطة. فهي تدعو المشتركين إلى إجراء استبيان مكون من 3 أسئلة حول الميزات الجديدة، باستخدام تصميم نظيف مع CTA واضح.

18. اقتباسات تحفيزية أو مضحكة

بينما يعتمد محتوى هذه الرسائل الإخبارية على نوع عملك، إلا أنها تتيح لك رفع مستوى المشتركين أو إلهامهم أو ترفيههم. اختر الاقتباسات التي تتماشى مع رسالتك، مثل الاقتباسات التحفيزية للنمو، أو الطريفة لنمط الحياة، أو المثيرة للتفكير للمحترفين.

✨ الإلهام: تتبع Zenpen نهجًا بسيطًا مع "قطرات أسبوعية من الحكمة". "فبدلاً من مجرد إلقاء اقتباس عشوائي، فإنها تخلق تجربة غامرة مع رسائل واعية ومرئيات بألوان مائية ناعمة وتصميم نظيف ومرتب.

19. محتوى حصري

حوّل رسالتك الإخبارية إلى تجربة حصرية لكبار الشخصيات. قدم للمشتركين لديك إمكانية الوصول إلى محتوى من الداخل، مثل رؤى من وراء الكواليس أو ميزات مخفية أو إصدارات المنتجات القادمة أو خصومات خاصة غير متوفرة في أي مكان آخر. هذا يزيد من الإثارة ويجعل الناس يتطلعون إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.

📌مثال: إذا كان لديك منتج يحتوي على ميزات الذكاء الاصطناعي، قل، احصل على نظرة أولى حصرية على ميزتنا الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التي سيتم إطلاقها الشهر المقبل فقط لمشتركي نشرتنا الإخبارية!

20. X حقائق أقل معرفة عن علامتك التجارية

شارك حقائق غير متوقعة عن عملك أو فريقك أو تاريخك لبناء اتصال أعمق مع المشتركين لديك.

📌مثال: إذا كنت شركة ناشئة، فقم بإبراز هل تعلم أننا بدأنا في مرآب صغير مع شخصين فقط وجهاز كمبيوتر محمول قديم؟ لقد كانت رحلتنا مليئة بالمفاجآت - إليك خمس حقائق أقل شهرة حول كيفية وصولنا إلى هنا! *

21. سلسلة "أنت تستخدم هذا بشكل خاطئ

يسيء العديد من العملاء استخدام المنتجات دون علمهم، مما يؤثر على تجربتهم. أشر إلى الأخطاء الشائعة لتثقيفهم حول كيفية الحصول على أفضل النتائج. إنها مجرد لمسة فريدة لمشاركة النصائح.

📌مثال على ذلك: يمكن أن تقول شركة تكنولوجيا، هل تعتقد أنك تستخدم تطبيقنا إلى أقصى إمكاناته؟ إليك السبب الذي يجعلك على الأرجح تقوم بذلك بشكل خاطئ وكيفية الحصول على أفضل النتائج في 3 خطوات بسيطة!

أخبر المشتركين لديك بما يحدث على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بك وشجعهم على المتابعة للحصول على آخر التحديثات والرؤى الخاصة بالمجال.

✨ إلهام: اطلع على كيفية تشجيع Fractel لمشتركيها على البقاء على اطلاع دائم من خلال متابعتهم على Instagram وFacebook في هذه النشرة الإخبارية.

23. التسويق عبر الإنترنت

هل تستضيف ندوة عبر الإنترنت؟ يمكن أن تروّج رسالتك الإخبارية لها لخلق ضجة كبيرة وجذب الاشتراكات. سواء كانت ندوة مباشرة للأسئلة والأجوبة أو جلسة تدريبية أو محادثة في المجال، سلّط الضوء على ما سيكسبه الحضور. في البريد الإلكتروني، قم بتضمين رابط للتسجيل وقائمة قصيرة بما سيتعلمونه.

📌مثال: إذا كنت خبيرًا ماليًا، أرسل دعوة تقول: انضم إلى ندوتنا المجانية عبر الإنترنت: كيفية بناء الثروة في عام 2025 (الأماكن محدودة!).

24. العروض الترويجية للأحداث

هذا مشابه للعروض الترويجية للندوات عبر الإنترنت ولكن على نطاق أوسع. قم بإنشاء سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني التي تزيد من الإثارة للأحداث القادمة.

📌مثال: إذا كنت تطلق منتجًا، ذكّر القراء: هل أنت متحمس لحدث إطلاق منتجنا القادم؟ انضم إلينا لإلقاء نظرة أولى حصرية! الأماكن تمتلئ بسرعة، احجز مكانك اليوم!

25. ذكرى سنوية أو مناسبة هامة للشركة

يريد جمهورك الاحتفال بالانتصارات معك. سواء كان ذلك في الذكرى السنوية لشركتك أو حدثًا بارزًا (على سبيل المثال، الوصول إلى 100 مليون دولار من الإيرادات أو الفوز بجائزة)، شارك ذلك في رسالتك الإخبارية. التقدير العام يجعل علامتك التجارية أكثر موثوقية وجدارة بالثقة.

✨ إلهام: تطبق هذه النشرة الإخبارية Mad ewell نهج سرد القصص للاحتفال بأهم معالم 2024. فهي تستخدم صورًا جذابة لتجعلك تشعر وكأنك جزء من رحلة العلامة التجارية مع تعزيز الإثارة للمستقبل.

المبيعات والعروض الترويجية

26. العروض والخصومات

العروض والخصومات (المعروفة أيضًا باسم رسائل البريد الإلكتروني التحفيزية) هي استراتيجية تسويق أساسية عبر البريد الإلكتروني لسبب ما. نحن جميعًا نعيش متعة الاشتراك في رسالة إخبارية للحصول على خصم 10% على أول عملية شراء! يمكنك أيضًا إعداد حملات التنقيط والمحفزات الآلية في نظام إدارة علاقات العملاء لديك لإطلاق رسائل بريد إلكتروني نموذجية مع رموز الخصم.

✨ الإلهام: تقوم Canva بذلك بشكل جيد - في هذه النشرة الإخبارية، تروّج لخصم 50% لفترة محدودة على Canva Pro، باستخدام تصميم ملفت للنظر ونسخة مدفوعة بالإلحاح لتشجيع اتخاذ إجراء فوري.

27. سلسلة فيديوهات

تنشئ مقاطع الفيديو اتصالات أعمق مع المشتركين لديك. سواء كان ذلك برنامجًا تعليميًا، أو نظرة من وراء الكواليس، أو تحليلات الخبراء، فإن مشاركة مقاطع فيديو قصيرة على YouTube في رسالتك الإخبارية تحافظ على ديناميكية الأمور.

📌مثال: إذا كنت تعمل في مجال التكنولوجيا، أنشئ فيديو عن: تفصيل في دقيقتين: كيف سيغير الذكاء الاصطناعي صناعتك إلى جمهور محدد

28. برنامج إحالة صديق

حوّل المشتركين لديك إلى سفراء لعلامتك التجارية من خلال برنامج الإحالة. قدم خصومات أو موارد مجانية أو امتيازات حصرية عندما يقدمون عملاء جدد لعلامتك التجارية. هذه أيضًا طريقة رائعة لبناء قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك.

✨ إلهام: تقوم Busu u بذلك من خلال بريد إلكتروني نظيف وجذاب يوفر 30 يومًا من الوصول المجاني إلى Premium Plus لكل صديق تتم دعوته. حتى أنها تتضمن متتبعًا للتقدم حتى يتمكن المستخدمون من معرفة عدد الإحالات التي أكملوها.

29. تهنئة بالأعياد

العطلات هي الوقت المثالي لنشر البهجة وتذكير المشتركين بأنك تفكر فيهم. سواء كانت عطلة رئيسية مثل عيد الشكر أو عطلة تسويقية ممتعة مثل اليوم الوطني للبيتزا، فإن إرسال بريد إلكتروني احتفالي سريع يبني النوايا الحسنة.

✨ إلهام: تقدم Coterie هذا بشكل جميل مع رسالة عطلة بسيطة وصادقة في نفس الوقت، تشكر فيها المشتركين على دعمهم. تجعل الصور الأنيقة والحث على الحث على الشراء في مكانها الصحيح الأمر يبدو وكأنه احتفال أكثر من كونه عرضًا ترويجيًا.

30. لقد جربناها، حتى لا تضطر إلى ذلك

اختبر اتجاهاً أو طريقة أو منتجاً منتشراً وشارك تجربتك غير المصفاة. ليس من الضروري أن تكون ذات صلة بمجال عملك ويمكن أن تكون مجرد شيء ممتع وجذاب.

📌مثال: إذا كنت شركة استشارات في مجال الرعاية الصحية، أخبر قرائك لقد قضيت أسبوعًا في تناول ألواح البروتين فقط. وإليك ما حدث: الجيد والسيئ والتحقق من الواقع المليء بالبروتين!

31. البريد الإلكتروني الذي يدمر نفسه بنفسه

جرّب رسالة إلكترونية غامضة وحساسة للوقت تخلق حالة من الخوف من تفويت الفرصة. أخبر المشتركين أن أمامهم 24 ساعة فقط للقراءة واتخاذ إجراء قبل أن يختفي البريد الإلكتروني إلى الأبد (أو قبل انتهاء صلاحية الصفقة أو المحتوى أو الفرصة). لماذا تنجح هذه الطريقة؟ إنه يلعب على الإلحاح والفضول والحصرية ويجعل الناس يفتحون فقط لرؤية ما بداخله.

📌مثال: إذا كنت شركة أحذية رياضية، جرب هذا: آخر فرصة للحصول على خصم 10% على إصدارنا المحدود من الأحذية الرياضية. سيتم تدمير هذا البريد الإلكتروني ذاتيًا خلال 24 ساعة. لا تفوّت الفرصة!

بناء المجتمع

32. محتوى من إنشاء المستخدم (UGC)

UGC هي الهدية التي تستمر في العطاء. إنه شكل فعال من أشكال الإثبات الاجتماعي الذي يتألف من المحتوى الذي يشاركه عملاؤك معك، مثل الشهادات أو صيحات وسائل التواصل الاجتماعي أو الصور (الصور/مقاطع الفيديو).

على الرغم من أنه عادةً ما تتم مشاركة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني للشركة، إلا أنه يمثل أيضًا فكرة ممتازة للنشرة الإخبارية.

✨ إلهام: تستخدم Bubble Goods هذه الاستراتيجية من خلال تسليط الضوء على العلامات التجارية التي تقودها النساء في صناعة الأغذية. لا تقتصر رسالتهم الإخبارية على الترويج للمنتجات فقط - فهي تحكي قصص المؤسسين، وتعرض صورًا عالية الجودة، وتتضمن روابط تسوق مباشرة، مما يجعل المحتوى ملهمًا وتفاعليًا في آن واحد.

📌مثال: إذا كنت علامة تجارية للقهوة، قم بإشراك قرائك مع: هذه صرخة إلى @CoffeeLover89 لمشاركتهم مشروبهم الصباحي المثالي المصنوع من حبوب القهوة لدينا. هل تريد أن تكون مميزًا؟ شاركنا مع #MyBestBrew!

هذا هو شكل من أشكال المحتوى الذي ينشئه المستخدمون ولكن بلمسة شخصية تركز على سرد القصص. المشتركون لديك مليئون بالقصص الرائعة، فلماذا لا تسلط الضوء عليها؟ اعرض الانتصارات الواقعية أو التحديات أو الاستخدامات الإبداعية لمنتجك أو خدمتك.

📌مثال: إذا كنت تبيع معدات اللياقة البدنية، يمكنك المشاركة: شاركتنا ستايسي كيف ساعدتها معداتنا الرياضية على إكمال أول 5 كيلومترات. اقرأ رحلتها الملهمة!

34. موظف الشهر

عرّف مشتركيك على الأشخاص الرائعين الذين يقفون وراء علامتك التجارية. إن تقديم موظف الشهر يعزز معنويات الفريق ويجعل علامتك التجارية تبدو أكثر شخصية. بالإضافة إلى ذلك، من منا لا يرغب في أن يتم الاعتراف به في النشرة الإخبارية للشركة؟ إنه أمر مثير للتحقق من صحة ذلك!

📌مثال: إذا كنت شركة معروفة بتصاميمها المذهلة، أرسل لقرائك تحية إلى جوش، مصمم الجرافيك المذهل. لقد أضفت عينه الإبداعية الحياة على حملتنا الأخيرة - ويمكنه أن يتلاعب بخمس كرات في آن واحد!

35. إعلانات الوظائف الشاغرة

التوظيف؟ قد يكون موظفك الرائع التالي مشتركاً بالفعل في رسالتك الإخبارية، أو قد يكون يعرف المرشح المثالي. تذكر أن تجعل نسخة البريد الإلكتروني قصيرة وقابلة للمسح الضوئي. أضف رابطًا للوصف الكامل للوظيفة وسلط الضوء على الامتيازات لجعلها أكثر جاذبية.

✨ إلهام: تحقق من هذه النشرة الإخبارية لاستوديو الطباعة الاجتماعية. إنها تعلن عن وظيفة شاغرة لمصمم رئيسي بتصميم جريء ومرح ونسخة جذابة. تحدد الرسالة الإلكترونية بوضوح الدور الوظيفي، وتسلط الضوء على المؤهلات الرئيسية، وتتضمن عبارة CTA بارزة ("شاهد وظيفة شاغرة لدينا") لتشجيع الطلبات.

36. صرّح للأشخاص الذين تقدّرهم

اجعل رسالتك الإخبارية مساحة للامتنان. سواء أكان الأمر يتعلق بالموظفين أو الشركاء أو العملاء أو أفراد المجتمع، فإن إظهار التقدير يعزز العلاقات دائماً. قل "شكرًا لك!

يمكنك أيضًا تحويلها إلى ميزة شهرية وتسليط الضوء على مشترك أو موظف أو شريك في كل عدد. بل والأفضل من ذلك، ادعُ جمهورك لترشيح شخص ما للصرخة التالية.

📌مثال: إذا كنت من الشركات التي تقدم خدمة عملاء رائعة، فقل شكراً جزيلاً لإيميلي على دعمها المستمر لفريق خدمة العملاء لدينا. لقد وصلت للتو إلى تقييمها الإيجابي رقم 500!

37. اختبار التصميم الذي يستغرق 3 ثوانٍ

اختبر غرائز المشتركين لديك من خلال عرض تصميمين للمنتج أو صور تسويقية أو خيارات العلامات التجارية واسألهم عن أيهما يفضلون.

📌مثال: إذا كنت تضع اللمسات الأخيرة على شعار منتجك الجديد، اسأل، أي شعار يجعلك تشعر بثقة أكبر: الخيار أ (جريء) أم الخيار ب (أنيق)؟ صوّت الآن!

قم بتنظيم قائمة بالتطبيقات أو الخدمات أو الأدوات المفيدة التي قد لا يعرفها المشتركون لديك.

📌مثال: إذا كنت شركة سيارات، أرسل لقرائك هذا: اكتشف الرفيق المثالي للرحلات البرية! 🚗 تحقق من ABC للتخطيط السلس للطريق، وتحديثات حركة المرور في الوقت الحقيقي، وتتبع صيانة السيارة دون عناء، كل ذلك في مكان واحد!

39. إصدار اسألني أي شيء (AMA)

هذا نوع شائع من نشاط Reddit. يمكنك بالفعل تكرار نفس الشيء في رسالتك الإخبارية أيضًا. أجب عن الأسئلة التي يرسلها الجمهور في رسالة بريد إلكتروني مخصصة على غرار الأسئلة والأجوبة.

📌📌مثال: إذا كان لديك منتج قادم، أبلغ القراء: هذا الأسبوع، سنجيب على أسئلتك الملحة حول إطلاق منتجنا القادم!

رؤى وخبرات في المجال

40. أدلة إرشادية ودروس تعليمية

يحب الناس التوجيه خطوة بخطوة الذي يساعدهم على حل المشاكل أو تحسين المهارات. هل لديك موضوع معقد في ذهنك؟ قسّمه إلى خطوات بسيطة قابلة للتنفيذ في رسالة بريد إلكتروني.

✨ إلهام: تتقن شركة Reclai m AI هذا الأمر في رسالتها الإخبارية، حيث تقدم نهجًا موجزًا خطوة بخطوة لتنفيذ أيام خالية من الاجتماعات في مساحة العمل. تتضمن الرسالة الإلكترونية نقاط عمل واضحة، وتصميمًا جذابًا بصريًا، وحافزًا للحث على اتخاذ إجراء يؤدي إلى المزيد من الموارد المتعمقة.

41. أخطاء يجب تجنبها

لا أحد يريد ارتكاب أخطاء مكلفة. بل يريدون استراتيجيات مدعومة بالبيانات يمكن تطبيقها على الفور لتحقيق نتائج إيجابية. لماذا لا تسلط الضوء على المزالق الشائعة في المجال وتشارك نصائح مفيدة حول كيفية تجنبها؟

📌مثال: إذا كنت مدرب مبيعات، فاكتب عن 5 أخطاء في البريد الإلكتروني البارد التي تكلفك صفقات (وكيفية إصلاحها) أو تجنب هذه الأخطاء الثلاثة الشائعة في عروض المبيعات التي تبعد العملاء المحتملين.

42. الخرافات والمفاهيم الخاطئة

لكل صناعة نصيبها العادل من الخرافات. خرافات مضللة. الخرافات التي تربك. الخرافات التي تعيق الناس. يصدقها مشتركو بريدك الإلكتروني، وقد حان الوقت لكشفها بالحقائق وإثارة الفضول. افعل ذلك من خلال رسالتك الإخبارية.

📌مثال: إذا كنت خبيراً في التغذية، قم بتغطية 5 خرافات غذائية تضر بصحتك بالفعل أو الحقيقة حول الكربوهيدرات: لماذا هي ليست العدو.

43. دراسات حالة وقصص نجاح

اعرض ولا تخبر. استخدم نتائج واقعية من العملاء أو البائعين أو أعضاء المجتمع لإنشاء دراسات حالة مقنعة. يعمل الدليل الاجتماعي على بناء المصداقية والثقة ويساعد العملاء المحتملين على تصور نجاحهم مع عملك التجاري.

✨ الإلهام: خذ النشرة الإخبارية لشركة Beefree على سبيل المثال. فهي تسلط الضوء على كيفية اختصار ماديسون تايلور للتسويق لوقت تطوير البريد الإلكتروني بنسبة 66% باستخدام محرر السحب والإفلات. لا تقول الرسالة الإلكترونية فقط "أداتنا توفر الوقت" - بل تثبت ذلك بالأرقام، مما يجعل التأثير لا يمكن إنكاره.

💡 نصيحة احترافية: قم بإنشاء نماذج دراسة حالة لتسليط الضوء على النتائج القابلة للقياس الكمي، مثل نمو الإيرادات أو توفير الوقت.

44. نصائح من الداخل وأسرار الصناعة

امنح مشتركيك إمكانية الوصول إلى المعرفة التي لن يجدوها بسهولة في أي مكان آخر. قد يكون هذا اختراقًا في المجال، أو استراتيجية غير مألوفة، أو رؤى من دراسة ذات صلة. المحتوى الحصري يبني الثقة ويحافظ على عودة القراء.

📌مثال: إذا كنت تدير متجراً إلكترونياً، شاركنا 5 محفزات نفسية تزيد من المبيعات عبر الإنترنت.

45. مقابلات مع خبراء الصناعة

من منا لا يحب نصائح الخبراء؟ استعن بمتخصصين لإعداد نشرة إخبارية بأسلوب الأسئلة والأجوبة أو قم بتسليط الضوء على الوجبات الرئيسية من مقابلة في النشرة الإخبارية. قم أيضًا بتضمين رابط فيديو أو بودكاست داخل المحتوى لتعزيز المشاركة.

✨ إلهام: على سبيل المثال، شارك موقع DesignB etter، مقابلة مع جيسون جودوين، يستكشف فيها كيف يدمج قائد التصميم التفكير التصميمي والمنهجيات الرشيقة في سير العمل. بدلاً من النص الطويل، استخرجت الرسالة الإلكترونية أفضل الأفكار مع خيار لقراءة المزيد.

46. إنفوجرافيك

لا تحتاج جميع المعلومات إلى أن تكون نصية ثقيلة - في بعض الأحيان، يسهّل الرسم البياني الجذاب بصريًا فهم الأفكار المعقدة. سواء كانت اتجاهات الصناعة أو أدلة إرشادية أو رؤى إحصائية، فإن الرسوم البيانية تجعل المحتوى سهل الاستهلاك.

✨ إلهام: انظر كيف يقارن جرونس نيوتريشن بين تركيز العناصر الغذائية في العلكة مقابل الأقراص؟ تستخدم رسالتهم الإخبارية رسماً بيانياً أنيقاً مع مخطط شريطي يوضح معدلات الامتصاص بمرور الوقت. فبدلاً من الشرح المطوّل، تحكي الصورة المرئية القصة.

💡 نصيحة احترافية: التزم بالألوان 2-3، وحافظ على الحد الأدنى من النصوص - دع المرئيات تتولى الحديث.

47. عمود النصائح

يمكن أن تكون الرسائل الإخبارية المخصصة جذابة للغاية. شجّع المشتركين على إرسال الأسئلة ومشاركة الردود في رسالة بريد إلكتروني على غرار النصائح. سواء كان الأمر يتعلق بالعمل أو العافية أو النصائح المهنية، فإن الإجابة عن المخاوف الحقيقية تجعل رسالتك الإخبارية تبدو تفاعلية وقيّمة.

📌مثال: يمكن أن تحتوي النشرة الإخبارية التي تركز على الشركات الناشئة على ركن المؤسسين حيث يقدم رواد الأعمال أسئلة حول توسيع نطاق أعمالهم. قد يجيب أحد الإصدارات على السؤال كيف يمكنني جذب أول 100 عميل بدون ميزانية تسويق؟ مع استراتيجيات نمو قابلة للتنفيذ.

48. شارك الأخبار الخاصة بالصناعة

ليس من الضروري أن تغطي الرسائل الإخبارية كل شيء - بدلاً من ذلك، قم بتنظيم التحديثات الأكثر صلة بمجال تخصصك. سواء كان الأمر يتعلق بالتكنولوجيا أو الموضة أو التمويل أو الصحة، ساعد مشتركيك على البقاء على اطلاع دائم دون تحميل معلومات زائدة. أضف رؤى أو آراء أو ملخصات تجعل من السهل استيعابها.

✨ الإلهام: ماكنزي تقوم بذلك بشكل جيد. ففي إحدى الرسائل الإخبارية اختصروا تقريراً اقتصادياً معقداً في مقالة جذابة حول "ما الذي يتطلبه تعزيز القدرة التنافسية لأوروبا". حصل القراء على رؤى قيمة دون الحاجة إلى البحث في تقرير كامل.

49. توصيات البودكاست

تزدهر المدونات الصوتية، وسيقدر المشتركون لديك التوصيات المنسقة. يمكنك عرض حلقة أحببتها، أو مقابلة مع ضيف يستحق الاستماع إليها، أو حتى بودكاست شركتك الخاصة.

✨ الإلهام: على سبيل المثال، يروج مؤتمر جورو كونفرنس لحلقة من بودكاست جورو إنسايدر في هذا البريد الإلكتروني. فبدلاً من مجرد إسقاط رابط، يسلطون الضوء على الوجبات الرئيسية، مما يمنح القراء سببًا مقنعًا لضبطها.

50. المراجعات

لا يجب أن تركز المراجعات دائمًا على المنتجات أو الخدمات. الكتب والاتجاهات وتقارير الصناعة - يمكن أن يضيف رأيك في أي شيء ذي صلة بجمهورك (وصناعتك) قيمة مضافة. في الواقع، يمكنك أيضًا مشاركة كيف يُنظر إلى عملك في الصناعة. كن مبدعًا!

✨ الإلهام: تقوم فيجليا بذلك ببراعة. تعرض رسالتهم الإخبارية مراجعات صحفية من نيويورك تايمز، وفوغ، وفوربس، وجي كيو لبناء مصداقية لمشروبهم غير الكحولي. فبدلاً من القول "منتجنا رائع"، يسمحون للأصوات الموثوق بها أن تتولى الحديث.

نصائح التصميم والتخطيط للرسائل الإخبارية

لا يتعلق الأمر فقط بما تقوله في رسالتك الإخبارية - بل كيف تقوله. إن الاستخدام الفعال للألوان والمرئيات والمساحة البيضاء هو المفتاح لتوصيل وجهة نظرك ودفع المشتركين نحو الإجراء المطلوب.

إليك بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار.

1. صمم كل رسالة إخبارية لتكون قابلة للفحص

لا أحد يرغب في فتح رسالة بريد إلكتروني ليصطدم بجدار من النصوص. قم بتوزيع المحتوى الخاص بك على مسافات لسهولة القراءة، وتأكد من سهولة قراءة جميع النقاط الرئيسية.

يمكنك القيام بذلك عن طريق: اجعل فقراتك قصيرة (ثلاث جمل كحد أقصى)

استخدام القوائم النقطية أو صناديق الوجبات الجاهزة لتلخيص المعلومات

إضافة صور أو رسوم بيانية أو صور GIF لإثراء المحتوى الخاص بك

2. استخدم التسلسل الهرمي المرئي

إذا لم يقم المشتركون لديك بالتمرير إلى ما بعد الجزء الأول من رسالتك الإخبارية، فتأكد من أنهم يرون أهم المعلومات في المقدمة. العناوين والنص العريض هما صديقاك هنا. أضف الروابط وعبارات الحث على اتخاذ إجراء حسب الحاجة.

💡 نصيحة احترافية: اتبع نموذج الهرم المقلوب. ابدأ بما هو أكثر أهمية، ثم قدم جميع التفاصيل، وانتهى بحافز قوي للحث على اتخاذ إجراء.

3. تحسينها للجوال

يقرأ الجميع تقريبًا رسائل البريد الإلكتروني على هواتفهم المحمولة في الوقت الحاضر، لذا تأكد من تصميم رسالتك الإخبارية لسهولة التمرير.

تتضمن أفضل الممارسات ما يلي:

تجنب ملفات الصور/الفيديو الثقيلة التي قد يستغرق تحميلها وقتاً طويلاً

استخدام أزرار CTA كبيرة يسهل النقر عليها

الالتزام بتخطيط العمود الواحد

💡 نصيحة احترافية: تسمح لك معظم خيارات برامج الرسائل الإخبارية بمعاينة بريدك الإلكتروني على شاشات سطح المكتب والجوال. استخدم هذا لتعديل تخطيطك حسب الضرورة.

4. احصل على CTA واحد واضح

يجب أن تحتوي كل رسالة إخبارية على عنصر إجراء واحد واضح. لا تربك مشتركك بالعديد من الخيارات. تذكر أن تستخدم لغة بسيطة ومباشرة على زر الحث على اتخاذ إجراء، مثل حمّل الآن أو اشترك مجانًا.

💡 نصيحة احترافية: قم بتضمين زر CTA واحد في بداية رسالتك الإلكترونية بحيث يمكن للمشتركين رؤيته دون الحاجة إلى التمرير أسفل الطيّة.

لا شيء يصرخ التسويق الجماعي أكثر من النشرات الإخبارية أو سطور مواضيع البريد الإلكتروني التي تبدأ بشيء مثل عزيزي القارئ أو عزيزي المشترك.

خاطب كل مشترك بالاسم وخصص المحتوى الخاص بك لمختلف الجماهير واهتماماتهم.

🧠 هل تعلم؟ تزيد سطور مواضيع البريد الإلكتروني المخصصة من معدلات فتح الرسائل بنسبة 26%

➡️ اقرأ المزيد: كيفية إنشاء قائمة مراجعة للتسويق عبر البريد الإلكتروني

كيف تبني عادةً إبداعية في نشراتك الإخبارية

ربما تكون قد سئمت من سماع عبارة "الاتساق هو المفتاح". " لكنها صحيحة بالفعل، خاصة بالنسبة للرسائل الإخبارية. من السهل إرسال بريد إلكتروني واحد أو ثلاثة رسائل بريد إلكتروني رائعة، لكن رسائل البريد الإلكتروني الرائعة أسبوعاً بعد أسبوع؟ هذا يتطلب التزاماً.

الخبر السار هو أن الأمر أسهل مما تعتقد.

أنت بحاجة إلى نظام واضح للتفكير والإبداع يناسب جدول عملك وإيقاعاتك الإبداعية الطبيعية.

إليك كيفية البدء.

1. احصل على الإلهام عند الحاجة إليه

هل راودتك فكرة رائعة في منتصف اليوم، لتقول لنفسك: *"سأكتبها لاحقًا"؟

لمنعهم من الضياع في الفوضى، التقط أفكار رسائلك الإخبارية عندما تأتي إليك.

إذا كنت تبحث عن بعض الإلهام، اشترك في أفضل النشرات الإخبارية للذكاء الاصطناعي في السوق واطلع على الزوايا والأشكال التي يستخدمونها.

بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى إنشاء بنك أفكار مركزي حيث يمكنك تجسيد أفكارك وبناء روابط جديدة بينها.

دع مستندات ClickUp Docs تساعدك.

أنشئ بنك أفكار مخصص للرسائل الإخبارية في ClickUp Docs

ابدأ مستندًا جديدًا لتدوين أفكار رسائلك الإخبارية واستخدم الصفحات المتداخلة لتنظيمها حسب اتجاهات الصناعة أو الرؤى الشخصية أو دراسات الحالة. يمكنك أيضًا تضمين إشارات مرجعية لحفظ الإلهام من النشرات الإخبارية المنافسة أو المقالات ذات الصلة أو اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي، مما يسهل الرجوع إليها لاحقًا.

يجعل ClickUp Docs أيضًا العصف الذهني التعاوني أمرًا سهلاً من خلال ميزتي التحرير المتزامن واكتشاف التعاون. فكلما فكرت في زاوية جديدة أو موضوع فريد من نوعه، أضفها إلى المستند وقم بإضافة أعضاء الفريق للحصول على تعليقاتهم.

يمكنك حتى تعيين التعليقات وتحويل النص إلى مهام قابلة للتتبع. عندما تكون الفكرة جاهزة للتطوير إلى رسالة إخبارية، يمكنك نقلها على الفور إلى مرحلة الإنتاج دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

💡 نصيحة احترافية: اسأل المشتركين لديك عن الأفكار مباشرةً. ما الذي يعانون منه؟ ما الأسئلة التي يطرحونها باستمرار؟ يمكنك استخدام نماذج ClickUp لجمع هذه الأفكار. بمجرد أن تبدأ الردود في التدفق، يمكن لأتمتة ClickUp تحويلها على الفور إلى مهام يتم توصيلها مباشرةً بسير عملك.

2. احصل على سير عمل واقعي في الكتابة

أفضل طريقة للتغلب على ذعر اللحظة الأخيرة؟ احصل على عملية واضحة خطوة بخطوة يمكنك الالتزام بها، مما يتيح لك الوقت الكافي للتفكير وأخذ قسط من الراحة وإعادة الكتابة حسب الضرورة.

على سبيل المثال، إذا كنت ترسل رسالتك الإخبارية يوم الجمعة، يمكن أن يبدو جدولك الكتابي كما يلي:

الإثنين: عصف ذهني للأفكار ووضع اللمسات الأخيرة على المخطط التفصيلي

الثلاثاء: اكتب المسودة الأولى

الأربعاء: تحرير وكتابة المسودة الثانية

الخميس: إضافة عناصر التصميم

الجمعة: اضغط إرسال

➡️ اقرأ المزيد: قوالب رسائل إخبارية مجانية لمحرّر مستندات جوجل

3. استخدم الذكاء الاصطناعي لصالحك

هناك الكثير مما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي لتسهيل إدارة الرسائل الإخبارية. يمكنه طرح أفكار الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني، وإنشاء الخطوط العريضة، وكتابة مسودات تتماشى مع أسلوب علامتك التجارية، وتنقيح النسخ التسويقية وغيرها.

على سبيل المثال، سيضمن لك مساعد الكتابة المدمج في ClickUp Brain أن تبدو رسالتك الإخبارية احترافية وجذابة ومناسبة للعلامة التجارية. سواء كنت تقوم بتنسيق مقدمة، أو تلخيص الأفكار الرئيسية، أو صياغة عبارات تحث على اتخاذ إجراءات، يمكن للأداة:

أعد كتابة المحتوى الخاص بك وصقله من أجل وضوح ونبرة أفضل

تحقق من التدقيق الإملائي والنحوي في الوقت الفعلي - لا حاجة إلى مكونات إضافية

اقترح ردوداً سريعة للرد على التعليقات على الرسائل الإخبارية بشكل أسرع

اكتب وصقل محتوى النشرة الإخبارية باستخدام ClickUp Brain

أو، إذا كنت تفضل العصف الذهني بصوت عالٍ من خلال اجتماعات الفريق أو الملاحظات الصوتية، يمكن ل ClickUp Brain نسخ الاجتماعات والملاحظات الصوتية إلى نص منظم، وتحويل أفكارك تلقائيًا إلى مسودات رسائل إخبارية جاهزة للاستخدام.

هل ترغب في توحيد تنسيق رسالتك الإخبارية؟ اطلب من Brain إنشاء قوالب للمهام والمستندات والمشاريع، مما يسهّل عليك توسيع نطاق إنشاء المحتوى. قم ببناء وإعداد هياكل الرسائل الإخبارية المتكررة، والتقويمات التحريرية، وتسلسلات التواصل مع أتمتة ClickUp Automations للحفاظ على سير عملك منظماً وفعالاً.

إنشاء عمليات تلقائية مخصصة باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية باستخدام ClickUp Brain

💡 نصيحة احترافية: شاهد البرامج التعليمية حول استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة رسائل البريد الإلكتروني لتحقيق التوازن بين سهولة محتوى الذكاء الاصطناعي ونضارة فكرتك الخاصة.

4. تتبع وتعديلها بمرور الوقت

كل شهر، خصص جزءًا من الوقت لتقييم أداء رسالتك الإخبارية والعناصر التي تحتاج إلى الاهتمام.

ركز على جوانب مثل: ما هي الموضوعات التي تحصل على أعلى معدلات فتح؟ ما نوع الردود على البريد الإلكتروني التي تراها؟ ما هي نسبة النقر إلى الظهور على عبارات الحث على اتخاذ إجراء؟

ستمنحك الإجابات معلومات مهمة حول تعديل استراتيجية نشرتك الإخبارية لتلبية احتياجات المشتركين لديك.

باستخدام ClickUp Dashboards، يمكنك إعداد عرض موحد لمقاييس الرسائل الإخبارية الرئيسية مثل معدلات الفتح ومستويات المشاركة ونمو المشتركين. بدلاً من سحب التقارير يدويًا، دع لوحة التحكم تقوم بالعمل، مما يمنحك رؤى في الوقت الفعلي في لمحة سريعة.

تصوّر أداء نشرتك الإخبارية باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

استخدم المخططات والقوائم والجداول لتصور الاتجاهات بمرور الوقت. هل تريد أن تعرف متى تنخفض المشاركة أو عندما يكون أداء الحملة جيدًا بشكل استثنائي؟ قم بإعداد تنبيهات لإعلامك عند بلوغ عتبات معينة حتى تتمكن من التصرف بسرعة.

احصل على رسالتك الإخبارية مع ClickUp، واستعد، وأرسلها

تظهر أفضل النشرات الإخبارية في البريد الوارد للمشتركين في الوقت الذي يُفترض أن تظهر فيه في كل مرة دون أن تفشل.

تجلب أمثلة الرسائل الإخبارية التي تتناولها هذه المدونة التنوع في رسالتك الإخبارية وتحافظ على تفاعل القراء. بمجرد أن يكون لديك سير عمل منظم يمكنك الاعتماد عليه وعملية للتقييم والتعديل، فأنت بالفعل في منتصف الطريق.

باستخدام ClickUp، يمكنك إدارة سير عمل الرسائل الإخبارية من البداية إلى النهاية، بدءًا من توليد الأفكار إلى تتبع الأداء. فهو يحتوي على الأدوات والإمكانيات المناسبة لتبسيط العملية وتحسين التعاون وتتبع أداء المحتوى والحفاظ على تنظيم استراتيجية نشرتك الإخبارية.

اشترك في ClickUp اليوم.