أفضل بدائل Intangible AI للتصور الإبداعي

لطالما تطلب إنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد احترافي سنوات من الخبرة التقنية وبرامج باهظة الثمن وفرق متخصصة كبيرة.

يبسط Intangible AI العملية من خلال مساعدة المحترفين المبدعين على إنشاء مشاهد ثلاثية الأبعاد وتكرارها باستخدام اللغة الطبيعية والأدوات المستندة إلى المتصفح، دون أي تعقيدات في البرمجة.

إنها طريقة طموحة، وهي تعمل بشكل جيد في حالات استخدام معينة. ولكن اعتمادًا على سير عملك، قد يدفعك مستوى التحكم الإبداعي أو دعم مسار الإنتاج الذي تحتاجه إلى استخدام أدوات ذكاء اصطناعي أخرى.

تتناول هذه المدونة أفضل بدائل Intangible AI التي تستحق النظر، وما تتميز به كل منها، وكيفية تحديد الخيار الأنسب لعمل فريقك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Intangible AI؟

إليك الأسباب التي تجعل استكشاف البدائل أمراً منطقياً. 🤖

عمق تقني محدود: يعمل Intangible بشكل جيد لتوليد الأفكار بسرعة، لكن الفرق التي تحتاج إلى أدوات تظليل مخصصة أو محاكاة فيزيائية أو تحكم دقيق في الأصول ستصل إلى حدودها القصوى بسرعة

لا يمكن الوصول إليها دون اتصال بالإنترنت: تعتمد المنصة كليًا على المتصفح، مما يخلق عائقًا حقيقيًا للفرق التي تعمل في بيئات شبكية غير مستقرة أو أثناء التنقل

تكاليف غير متوقعة: قد يصبح نموذج التسعير القائم على الرصيد مكلفًا بشكل غير متوقع في المشاريع الكبيرة، خاصةً بالمقارنة مع الأدوات ذات الأسعار الثابتة أو المستويات المجانية

قيود مرحلة البيتا: لا تزال العديد من ميزات التعاون في الوقت الفعلي وميزات خط الإنتاج محددة على أنها "قادمة قريبًا"، وهو ما قد يشكل عائقًا أمام الفرق التي لديها احتياجات إنتاجية فورية

عمليات سير العمل المتخصصة: توفر الأدوات المصممة خصيصًا لهذا الغرض، مثل Blender أو After Effects، العمق والتحكم اللذين تتطلبهما فعليًا عمليات سير العمل في مجال الأفلام والوكالات الاحترافية

نظرة عامة على بدائل Intangible AI

فيما يلي لمحة سريعة عن جميع الأدوات التي يتناولها هذا الدليل. 📊

الأداة أفضل الميزات الأفضل لـ الأسعار* ClickUp إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، Brain، Whiteboards، Docs، Super Agents الفرق الإبداعية والوكالات والمؤسسات مجاني إلى الأبد؛ أسعار مخصصة للشركات Unreal Engine Nanite، Lumen، برمجة Blueprint، تتبع الأشعة في الوقت الفعلي، النشر عبر المنصات مطورو الألعاب، واستوديوهات الأفلام، والمديرون الإبداعيون مجاني؛ أسعار مخصصة Unity النشر عبر الأنظمة الأساسية، مسارات URP/HDRP، متجر الأصول، البرمجة النصية بلغة C#، تحسين DOTS مطورو الألعاب، فرق المحاكاة، تصور المنتجات مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 210 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا Blender تقديم الدورات، ونمذجة الشبكات، وتجهيز الشخصيات، ومحاكاة الفيزياء، وكتابة البرامج النصية بلغة Python المبدعون المستقلون، والاستوديوهات، والمعلمون مجانًا Autodesk Maya نمذجة Polygon، تحريك الشخصيات، محاكاة Bifrost، عرض Arnold، دعم OpenUSD استوديوهات الأفلام، استوديوهات الألعاب، فرق المؤثرات البصرية خطط مدفوعة تبدأ من 255 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Autodesk 3ds Max أدوات إعادة التوبولوجيا، مجموعة المعدلات، مواد PBR، عرض Arnold، أتمتة MAXScript فرق التصور المعماري ومطورو الألعاب خطط مدفوعة تبدأ من 255 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Runway الجيل الرابع. إنشاء مقاطع فيديو 5D، Motion Brush، اتساق الشخصيات، inpainting، Act-One صانعو الأفلام وفرق الرسوم المتحركة ومنشئو المحتوى مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 15 دولارًا للمستخدم شهريًا Adobe After Effects الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد، مساحة العمل ثلاثية الأبعاد، التركيب، تتبع الحركة، مراقبة HDR مصممو الحركة، وفنانون المؤثرات البصرية، وفرق ما بعد الإنتاج تجربة مجانية؛ أسعار مخصصة Vyond إنشاء مقاطع فيديو باستخدام Vyond Go، وأفاتار الذكاء الاصطناعي، ومزامنة الشفاه، والدعم متعدد اللغات، ومكتبة الموارد فرق التسويق، وفرق التعلم والتطوير، ووكالات الإعلان خطط مدفوعة تبدأ من 99 دولارًا للمستخدم شهريًا Animaker مولد الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي، منشئ الشخصيات، التعليقات الصوتية بالذكاء الاصطناعي، إنشاء الترجمة، التصدير بدقة 4K فرق التعلم والتطوير، والمسوقون، ومنشئو المحتوى خطط مدفوعة تبدأ من حوالي 20 دولارًا شهريًا

أفضل بدائل Intangible AI

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع الإبداعية والتعاون المدعومين بالذكاء الاصطناعي)

يبدأ كل مشروع تصميم بمفاهيم أولية تحتاج إلى تنظيم قبل أن تصبح منتجًا نهائيًا. ولكن عندما تكون الملخصات موجودة في مستندات مختلفة، وتكون التعليقات مبعثرة عبر القنوات، وتنتشر إصدارات متعددة في وقت واحد، يصبح تنسيق العمل سريعًا أكثر تعقيدًا من التصميم نفسه.

تجمع مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتكاملة من ClickUp بين التفكير البصري وتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي والتعاون والتنفيذ داخل مساحة عمل واحدة.

يتيح برنامج إدارة مشاريع الوكالات الإبداعية من ClickUp للفرق التعاون مع الفرق الداخلية أو العملاء الخارجيين من نفس مساحة العمل. بدءًا من استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور والخطط المنظمة وصولًا إلى تنظيم الاستراتيجية الكامنة وراء المفهوم، إليك كيف يُعد هذا البرنامج بديلاً ممتازًا لـ Intangible AI.

استخدم الذكاء الاصطناعي للانتقال من مفهوم أولي إلى هيكل مشروع واضح

ClickUp Brain هي طبقة الذكاء الاصطناعي التي تربط كل شيء في ClickUp.

عندما تزود Brain بمفهوم عام، يمكنه تقسيمه إلى مخطط منظم يتضمن المراحل والمعالم الرئيسية. ونظرًا لأنه يفهم سياق مساحة العمل الخاصة بك، بما في ذلك المشاريع الحالية والجداول الزمنية ومسؤوليات الفريق، فإنه يمكنه إنشاء خطط تتوافق مع الطريقة التي يتم بها تنظيم العمل بالفعل.

تساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا في الحفاظ على الوضوح مع تطور المشاريع. يمكن لـ Brain تلخيص مناقشات المهام، واستخراج التحديثات الرئيسية من سلاسل التعليقات، وتحديد العوائق، وإنشاء تقارير عالية المستوى عن الأنشطة عبر المشروع أو مساحة العمل.

قم بتخطيط الأفكار وتحويلها إلى تصورات مرئية واضحة

قم بإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي داخل لوحات ClickUp البيضاء واربطها بعملك الفعلي

يمكن أن يبدأ الاستكشاف الإبداعي داخل لوحات ClickUp البيضاء. تحصل الفرق على لوحة مرئية مشتركة لتبادل الأفكار، ورسم المفاهيم، وتصميم سير العمل الإبداعي، وتخطيط التبعيات.

إنها أداة لوحة بيضاء تعتمد على الذكاء الاصطناعي وموثوقة للفرق التي تدير الإنتاجات المرئية. يمكن ربط ملاحظاتك والأشكال والملاحظات اللاصقة والوسائط مباشرة بالمهام والمستندات، بحيث تظل الأفكار الأولية مرتبطة بالعمل الذي يليها.

داخل لوحة ClickUp البيضاء، يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain لإنشاء صور أو مخططات بمجرد كتابة وصف لما تريده. وهذا يسهل إنشاء رسومات مفاهيمية أو صور للمنتجات أو إطارات قصص مصورة أو أفكار للمشاهد أثناء المناقشات.

تعاون في الوقت الفعلي على النصوص والموجزات ووثائق المشروع

بمجرد تحديد الأفكار، يمكن لـ ClickUp Docs المساعدة في تحويل المخططات الأولية إلى موجزات إبداعية كاملة أو استراتيجيات حملات أو لوحات قصصية أو إرشادات إنتاج.

Docs عبارة عن مستندات تعاونية تتيح لعدة أعضاء في الفريق الكتابة والتحرير والتعليق على نفس المستند في الوقت الفعلي. كما أنها تدعم التنسيق المتطور والعناصر المدمجة، مثل الصور والجداول وقوائم المراجعة والصفحات المتداخلة، لتنظيم المشاريع المعقدة.

تعاون مع فريقك حول الأفكار وخطط المشاريع باستخدام ClickUp Docs

حوّل بنود العمل إلى مهام قابلة للتتبع

تساعد المهام في ClickUp في الحفاظ على تنظيم عمليات الإنتاج. يمكن للفرق إضافة أوصاف تفصيلية وإرفاق صور أو ملفات مرجعية وإدراج قوائم مراجعة خطوة بخطوة ومناقشة الملاحظات في التعليقات.

يمكن أيضًا تخصيص مهام ClickUp لتعكس هيكل سير عملك الإبداعي. تيسر الحالات المخصصة، مثل "المفهوم" و"المعاينة المسبقة" و"إنشاء الأصول" و"المراجعة" و"العرض النهائي"، تتبع التقدم المحرز بدءًا من الفكرة الأولية وحتى الناتج النهائي.

تضيف الحقول المخصصة مستوىً إضافيًا من التنظيم من خلال تسجيل تفاصيل المشروع المهمة، مثل أرقام المشاهد وأنواع الأصول وأدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة وأولويات الإنتاج. شاهد نموذجًا لسير العمل. 👇🏼

🚀 ميزة ClickUp: عندما تجرب الفرق أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء المشاهد أو التصور المسبق، فإن الناتج الإبداعي ليس سوى جزء واحد من سير العمل. فلا يزال من الضروري تنظيم الأفكار والمقترحات والمراجع المرئية والتعليقات وقرارات الإنتاج عبر المستندات والمناقشات. تدمج ClickUp Brain MAX المساعدة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي مباشرةً في التخطيط الإبداعي والإنتاج. وهي تتصل بأدوات خارجية مثل Figma وGoogle Drive وDropbox وغيرها لتضمن تناسق فرقك وتركيزها على الهدف. يمكن لهذا التطبيق الفائق للذكاء الاصطناعي استخراج بنود العمل من مناقشات العصف الذهني على Whiteboards، وتلخيص ملاحظات القصة المصورة المخزنة في Docs، وتضمين ملفات التصميم المخزنة في Figma والإشارة إليها، وإنشاء قوائم المهام للتكرار التالي للتصميم، كل ذلك من مكان واحد. اطرح أسئلة حول سعة الفريق وتوزيع المهام والمزيد، واحصل على اقتراحات ذكية مع ClickUp Brain MAX

أفضل ميزات ClickUp

قوالب قابلة للتخصيص : خطط وجدول إصدارات المحتوى باستخدام : خطط وجدول إصدارات المحتوى باستخدام قوالب تقويم المحتوى للحفاظ على سير الحملات وإنتاج الفيديو على المسار الصحيح

أتمتة سير العمل : قم بأتمتة مهام الإنتاج المتكررة مثل تحديثات الحالة وتوزيع المهام باستخدام : قم بأتمتة مهام الإنتاج المتكررة مثل تحديثات الحالة وتوزيع المهام باستخدام ClickUp Automations ، مع أداة إنشاء المشغلات والإجراءات التي لا تتطلب كتابة أي كود

تصور التقدم : قم بتصور الجداول الزمنية للمشاريع وأحمال عمل الفريق عبر : قم بتصور الجداول الزمنية للمشاريع وأحمال عمل الفريق عبر أكثر من 15 عرضًا مخصصًا حتى يرى كل عضو العمل نفسه من خلال منظوره المفضل

المعرفة المركزية: اعثر على أي موجز أو سلسلة تعليقات على الفور باستخدام : اعثر على أي موجز أو سلسلة تعليقات على الفور باستخدام ClickUp Enterprise Search في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك

قيود ClickUp

قد يبدو الأمر مربكًا في البداية بسبب عدد الميزات

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

اطلع على تقييم المستخدم هذا:

أكثر ما يعجبني في ClickUp هو مدى قابليته للتخصيص. بصفتي مستخدمًا في شركة، يمكنني تنظيم المهام بطريقة تتناسب حقًا مع سير العمل لدينا، سواء كنت أعمل في قوائم أو لوحات أو جداول زمنية. تسهل ميزات مثل أولويات المهام وتواريخ الاستحقاق والتعليقات ومرفقات الملفات تتبع العمل والتعاون مع أعضاء الفريق في مكان واحد. كما أقدر أن كل شيء مركزي، لذا لا أضطر إلى التنقل بين أدوات متعددة لمجرد فهم حالة المهمة أو التقدم العام أو آخر التحديثات.

📮 ClickUp Insight: يقول 19% من الأشخاص إنهم يريدون أن تساعدهم وكالات الذكاء الاصطناعي في إدارة سير عمل المشاريع. لكن سير عمل إدارة المشاريع ليس مجرد قائمة مراجعة. إنه نظام متغير من المقايضات وعمليات التسليم والأولويات المتغيرة، حيث نادرًا ما تعكس خطة الأمس واقع اليوم. تم تصميم Super Agents من ClickUp للاستجابة لحالة عملك، وليس فقط للتعليمات. فهي تنفذ العمل وفقًا للجداول الزمنية التي تحددها وتستمع إلى المحفزات مثل الأسئلة التي يتم طرحها أو المهام الجديدة التي يتم إنشاؤها أو النماذج التي يتم إرسالها، ويمكنها الإبلاغ عن المشكلات بشكل استباقي! إليك كيف يمكن أن تساعدك هذه الأدوات في سير العمل الإبداعي:

2. Unreal Engine (الأفضل للرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد الواقعية في الوقت الفعلي وتطوير الألعاب)

عبر Unreal Engine

Unreal Engine هي منصة إنشاء ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي طورتها Epic Games لإنشاء عوالم ألعاب عالية الدقة ومحاكاة وتجارب تفاعلية. تمنح الاستوديوهات وصولاً كاملاً إلى مصدر C++ إلى جانب نظام برمجة نصية مرئية، بحيث يمكن لأعضاء الفريق الفنيين وغير الفنيين المساهمة في نفس المشروع.

يتم تغطية خط الإنتاج بالكامل بشكل أصلي، بدءًا من بناء العوالم والرسوم المتحركة وصولاً إلى العرض والنشر عبر المنصات، دون الحاجة إلى تكاملات خارجية للمهام الأساسية.

خارج نطاق تطوير الألعاب، أصبح هذا البرنامج الخيار المفضل لإنتاج الأفلام ومراحل الإنتاج الافتراضية حيث يعد العرض في الوقت الفعلي متطلبًا أساسيًا.

أفضل ميزات Unreal Engine

قم ببث بيئات العالم المفتوح الضخمة تلقائيًا باستخدام World Partition و Procedural Content Generation

أنتج مخرجات سينمائية عالية الدقة باستخدام تتبع الأشعة في الوقت الفعلي و Path Tracer و Movie Render Queue

قم بإنشاء نموذج أولي للمنطق التفاعلي دون كتابة لغة C++ باستخدام نظام البرمجة النصية المرئية Blueprint

انشر مشروعًا واحدًا عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الألعاب والهواتف المحمولة وXR دون الحاجة إلى إعادة إنشاء الأصول

قيود محرك Unreal Engine

منحنى تعلم حاد، خاصةً بالنسبة للميزات المتقدمة وتطوير C++

أسعار Unreal Engine

مجانًا

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Unreal Engine

G2: 4.5/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 380 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Unreal Engine؟

إليك تقييم أحد المستخدمين:

يتميز Unreal Engine بدقة بصرية مذهلة وقدرات عرض في الوقت الفعلي. يتضمن UE ميزات مثل Nanite و Lumen. كما يتميز بخاصية ترميز بصري قوية تُعرف باسم Blueprint. تتيح هذه الخاصية للفنانين والمصممين بناء منطق معقد دون الحاجة إلى كتابة كود. يمكن استخدام Unreal لإنشاء كل شيء بدءًا من ألعاب AAA وصولًا إلى التجارب السينمائية.

🔍 هل تعلم؟ بدأ Unreal Engine كهواية لمراهق في قبو منزل والدي المؤسس تيم سويني في ماريلاند. قام بتطوير أدوات تحرير لألعاب برمجيات مشاركة مثل ZZT. ووظف أشخاصًا من مسابقة تصميم ZZT لإنشاء أول محرك ثلاثي الأبعاد. بدأ المشروع في عام 1991 وتطور ليصبح التكنولوجيا الكامنة وراء Fortnite ومجموعات The Mandalorian الافتراضية والعديد من أفلام هوليوود.

📖 اقرأ أيضًا: برامج سير العمل الإبداعي لإدارة المشاريع

3. Unity (الأفضل للرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد عبر المنصات وإنشاء المحتوى التفاعلي)

عبر Unity

غالبًا ما يلجأ مطورو الألعاب إلى Unity عندما يحتاجون إلى محرك واحد لتشغيل التجارب التفاعلية عبر منصات متعددة. فهي تتيح للمطورين إنشاء مشروع مرة واحدة ونشره على أكثر من 20 منصة، باستخدام لغة C# للبرمجة النصية مع تكامل وثيق مع بيئات التطوير القياسية.

تغطي خطوط الإنتاج المتعددة احتياجات الأداء المختلفة، حيث تم تحسين خط الإنتاج Universal Render Pipeline للأجهزة المحمولة والواقع الافتراضي، بينما يستهدف خط الإنتاج High Definition Render Pipeline العناصر المرئية عالية الجودة.

بالإضافة إلى الألعاب، تُستخدم هذه الأداة أيضًا على نطاق واسع في مجالات محاكاة التدريب وتصور المنتجات.

أفضل ميزات Unity

احصل على نماذج ورسوم متحركة ومكونات إضافية جاهزة من خلال متجر الأصول لتقليل وقت الإنشاء

اكتب كودًا منظمًا وسهل الصيانة باستخدام برمجة C# مع أدوات تصحيح الأخطاء المدمجة

اختر بين URP للحصول على أداء متعدد المنصات أو HDRP للحصول على رسومات عالية الدقة، حسب احتياجات المشروع

تعامل مع المشاهد المعقدة دون معوقات في الأداء باستخدام DOTS ومترجم Burst

انشر مشروعًا واحدًا عبر أكثر من 20 منصة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الألعاب وأجهزة الجوال وأجهزة الواقع المعزز/الواقع الافتراضي

قيود Unity

يعتبر السعر مرتفعًا، خاصة بالنسبة للاستوديوهات الصغيرة والمطورين المستقلين

يمكن أن تؤدي مشكلات الأداء والأخطاء إلى تعطيل سير العمل وتؤدي إلى فقدان التقدم المحرز

أسعار Unity

شخصي: مجاني

Pro: 210 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Unity

G2: 4.5/5 (أكثر من 360 تقييمًا)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 830 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Unity؟

يقول أحد مستخدمي G2:

واجهة سهلة وواضحة، يمكنك تخصيصها والبدء في تطوير وإنشاء ألعاب رائعة. أي نمط من ألعاب الفيديو ذات العرض ثلاثي الأبعاد أو ثنائي الأبعاد، ألعاب تقمص الأدوار، ألعاب إطلاق النار، ألعاب المنصات، إلخ... ستساعدك العديد من الأدوات على استكشاف إمكانيات هذا البرنامج.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل برامج إدارة المشاريع الإبداعية

4. Blender (الأفضل للنمذجة والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد المجانية والمفتوحة المصدر)

عبر Blender

للمبدعين الباحثين عن مجموعة أدوات إنتاج ثلاثية الأبعاد كاملة، يقدم Blender حلاً مجانيًا ومفتوح المصدر. وهو يدعم النمذجة والنحت والتجهيز والرسوم المتحركة والمحاكاة والعرض وتحرير الفيديو وتتبع الحركة، ويعمل على أنظمة Windows وmacOS وLinux.

تحصل على أدوات النمذجة الشبكية وNURBS، بالإضافة إلى إمكانيات متقدمة للنحت، وإضافة النسيج، والتظليل، والتجهيز. تأتي الأداة أيضًا مزودة بـ Cycles، وهو محرك مدمج لتتبع المسار مصمم لعرض واقعي.

إلى جانب إنشاء المحتوى ثلاثي الأبعاد، توفر المنصة أدوات للرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد والرسوم المتحركة وتحرير الفيديو. يمكن للفنانين والاستوديوهات والمبدعين المستقلين استخدامها لإنتاج الرسوم المتحركة والتأثيرات البصرية وموارد الألعاب وحتى النماذج القابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد.

أفضل ميزات Blender

قم بعرض صور بجودة إنتاجية باستخدام محرك تتبع المسار Cycles على كل من وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU)

أعد بناء هندسة نظيفة قائمة على المربعات فوق منحوتات عالية الكثافة باستخدام مجموعة أدوات إعادة التوبولوجيا

قم بتركيب ومزج إجراءات الرسوم المتحركة بشكل غير تدميري باستخدام محرر NLA

قم بمحاكاة الدخان والنار والسوائل والأقمشة والأجسام الصلبة بشكل أصلي دون الحاجة إلى مكونات إضافية خارجية

أتمتة المهام وإنشاء إضافات مخصصة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات Python

قيود Blender

منحنى تعلم حاد بسبب مجموعة ميزاته الواسعة، مما يجعل من الصعب على المبتدئين التعامل معه بثقة

أسعار Blender

مجانًا

تقييمات ومراجعات Blender

G2: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 940 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Blender؟

هذا ما قاله أحد المستخدمين عن الأداة:

كل شيء في هذا البرنامج يثير إعجابي! أنا ممتن لأنني شاهدت تطوره من عام 2020 حتى الآن. تعرفت على Blender لأول مرة خلال دورة دراسية في الكلية، لكنني أستخدمه الآن للرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد وبعض النمذجة البسيطة. ومع ذلك، هذا ليس كل شيء — فهناك الآن ميزات لا حصر لها متاحة، مما يجعله مفيدًا في مختلف الصناعات.

🔍 هل تعلم؟ كتب مؤسس Blender، تون روزندال، أول كود كأداة داخلية لاستوديو الرسوم المتحركة الهولندي الخاص به، NeoGeo. عندما أفلس الاستوديو في عام 2002، أطلق تون حملة تمويل جماعي لإعادة شراء الكود مقابل 100,000 يورو. جمعت المجتمع المبلغ في غضون سبعة أسابيع. مما جعل Blender مجانيًا ومفتوح المصدر إلى الأبد.

⭐ اقرأ أيضًا: أفضل برامج السبورة البيضاء للتعاون

5. Autodesk Maya (الأفضل للرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد للشخصيات والتأثيرات البصرية الاحترافية)

عبر Autodesk Maya

Autodesk Maya هو برنامج رسومات ثلاثية الأبعاد احترافي يُستخدم لإنشاء نماذج ورسوم متحركة وتأثيرات بصرية ومحاكاة عالية الجودة. ويُستخدم على نطاق واسع في إنتاج الأفلام والألعاب لإنشاء شخصيات واقعية وبيئات مفصلة وتأثيرات معقدة.

تشتهر هذه الأداة بقدراتها القوية في مجال الرسوم المتحركة، حيث تغطي سير عمل الإطارات الرئيسية والشخصيات والتقاط الحركة. بالنسبة للتأثيرات والمحاكاة، تتعامل Bifrost مع العناصر الديناميكية مثل الدخان والنار والماء، بينما يدعم Arnold عملية العرض بإضاءة ومواد واقعية.

يمكن للاستوديوهات استخدام برمجة MEL وPython لإنشاء أدوات مخصصة وأتمتة أجزاء مختلفة من مسارات الإنتاج الخاصة بها.

أفضل ميزات Autodesk Maya

قم بمعاينة المواد في الوقت الفعلي باستخدام LookdevX جنبًا إلى جنب مع أداة العرض Arnold لتسريع عملية تطوير المظهر

قم بإنشاء تأثيرات بصرية معقدة دون كتابة كود من الصفر باستخدام الرسم البياني القائم على العقد من Bifrost

انقل الأصول بسلاسة بين التطبيقات باستخدام دعم OpenUSD و Unreal Live Link

قم بتركيب ومزج مقاطع الحركة دون إتلافها باستخدام محرر الرسوم المتحركة غير الخطي Trax

اضبط التوقيت والتسوية بدقة من خلال منحنيات الرسوم المتحركة القابلة للتعديل في محرر الرسوم البيانية

قيود Autodesk Maya

أبلغ بعض المستخدمين عن تعرضهم لأعطال عرضية وعدم استقرار البرنامج

قد تكون سرعة العرض وجودة المخرجات أقل مقارنة ببعض أدوات ثلاثية الأبعاد المنافسة

أسعار Autodesk Maya

شهريًا: 255 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Flex: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Autodesk Maya

G2: 4.3/5 (أكثر من 260 تقييمًا)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 35 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Autodesk Maya؟

يقول أحد مستخدمي G2:

يعد Maya مفيدًا للغاية سواء كنت تعمل به بمفرده أو مع العديد من البرامج الأخرى من خلاله. إنه البرنامج الذي يمكنه التعامل مع كل ما تريد صنعه، سواء كان لعبة أو إنتاجًا. من النمذجة ثلاثية الأبعاد إلى التجهيز أو حتى الرسوم المتحركة، فهو يحتوي على جميع الأدوات اللازمة للعمل بفعالية في تلك الفئة المحددة.

🧠 حقيقة ممتعة: نشأت Maya من دمج ثلاث أدوات منافسة: Advanced Visualizer من Wavefront و TDI Explore و Alias PowerAnimator. كما أصبحت الأداة المفضلة في هوليوود وفازت بجائزة الأوسكار التقنية في عام 2003.

6. Autodesk 3ds Max (الأفضل للتصور المعماري والعرض ثلاثي الأبعاد)

عبر Autodesk 3ds Max

يدعم Autodesk 3ds Max النمذجة والعرض والتصور، ويعمل حصريًا على نظام Windows. إنه خيار جيد لفرق التصور المعماري ومطوري الألعاب الذين يحتاجون إلى تحكم دقيق في الهندسة وإخراج نهائي عالي الجودة.

يتيح سير عمل مكدس المعدلات للفنانين إجراء تكرارات غير مدمرة، وتعديل أي خطوة في عملية النمذجة دون الحاجة إلى البدء من جديد. وبالاقتران مع أتمتة MAXScript وPython، فإنه يتناسب جيدًا مع الاستوديوهات التي تحتاج إلى مسارات عمل قابلة للتكرار والتخصيص عبر أحجام كبيرة من المشاريع.

أفضل ميزات Autodesk 3ds Max

قم بتحويل الشبكات عالية الكثافة إلى هندسة نظيفة قائمة على المربعات تلقائيًا باستخدام أدوات إعادة التوبولوجيا

قم بتعديل أي مرحلة من مراحل عملية النمذجة دون فقدان العمل السابق باستخدام مجموعة المعدلات غير التدميرية

قم بمعاينة المواد الدقيقة فعليًا وتأثيرات الكاميرا مباشرةً في نافذة العرض باستخدام عرض PBR

قم بدمج معلومات النسيج والإضاءة لاستخدامها في المحركات التي تعمل في الوقت الفعلي دون مغادرة البرنامج

قم بعرض المشاهد المعقدة بنتائج عالية الجودة باستخدام أداة العرض Arnold المدمجة

قيود Autodesk 3ds Max

يشعر بعض المستخدمين أن الواجهة معقدة وصعبة التعلم في البداية

قد يشكل الاشتراك المكلف ومتطلبات النظام العالية عائقًا

أسعار Autodesk 3ds Max

شهريًا: 255 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Flex: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Autodesk 3ds Max

G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 110 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Autodesk 3ds Max؟

إليك تقييم أحد المستخدمين:

يحتوي Autodesk 3ds Max على أدوات رائعة لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد مفصلة وصور واقعية. إنه مثالي لإنشاء مشاهد ثلاثية الأبعاد وتصورات معقدة. مجموعة المعدلات قوية ومرنة للغاية، مما يتيح لك العمل دون فقدان أي شيء قمت به. يعمل بشكل جيد مع المكونات الإضافية مثل V-Ray و Corona Renderer، مما يساعد على تحسين النتائج المرئية للاستخدام الاحترافي.

🔍 هل تعلم؟ بدأ برنامج 3ds Max كبرنامج DOS من مجموعة Yost Group في عام 1990. وانتشر بشكل واسع في عام 1996 مع الرسوم المتحركة "Dancing Baby". أصبح مقطع الطفل الذي يرقص رقصة تشا تشا المتكرر هذا ضجة كبيرة على الإنترنت وظهر في مسلسل Ally McBeal. كان مجرد ملف تجريبي، لكنه أثبت أن 3ds Max يمكنه جعل أي شيء يرقص قبل وقت طويل من تعامله مع المشاريع المعمارية الكبيرة.

7. Runway (الأفضل لإنشاء وتحرير مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Runway

غالبًا ما يختار المبدعون الراغبون في تجربة الفيديو الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي Runway، وهي منصة قائمة على المتصفح لمحتوى الوسائط المتعددة التوليدي. تتيح هذه المنصة للمستخدمين إنشاء المحتوى وتحريره وتحريكه مباشرةً في المتصفح دون الحاجة إلى معرفة بالبرمجة أو أجهزة محلية قوية.

يعمل نظام تحويل النص إلى فيديو والصورة إلى فيديو في تلك المنصة عبر Gen-4. 5، مما ينتج مقاطع قصيرة ذات حركة محكومة وخصائص فيزيائية قابلة للتعديل. يتوفر أيضًا تدريب النماذج المخصصة، مما يتيح للفرق بناء أسلوب بصري متسق من مجموعات البيانات الخاصة بهم بدلاً من الاعتماد على المخرجات العامة.

بالنسبة للفرق التي تعمل على إنشاء سير عمل قابل للتكرار لإنشاء المحتوى حول مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، تعد هذه الأداة خيارًا قويًا.

أفضل ميزات Runway

أنشئ مقاطع فيديو عالية الدقة من مدخلات نصية أو صور باستخدام نموذج Gen-4.5

تحكم في الحركة داخل أجزاء محددة من الإطار باستخدام Motion Brush و Multi-Motion Brush

حافظ على التناسق البصري عبر لقطات متعددة باستخدام عناصر التحكم المدمجة في تناسق الشخصيات

قم بإزالة الخلفيات، وإعادة رسم الكائنات، وضبط زوايا الكاميرا باستخدام مجموعة أدوات التحرير التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

قم بمزامنة الحوار والأداء مع الشخصيات باستخدام Act-One وتوليد الصوت المخصص

قيود Runway

لا تغطي النسخة المجانية جميع الأدوات والميزات بشكل كامل، مما قد يشكل عائقًا عند محاولة العمل على مشاريع أكثر تعقيدًا

أسعار Runway

مجاني

الخطة القياسية: 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Pro: 35 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

غير محدود: 95 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Runway

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Runway؟

يشارك أحد مستخدمي G2 تجربته:

يعجبني النموذج المحدد لـ Runway الذي يتيح لي نسخ ولصق تعابير الفيديو المباشر في فيديو الذكاء الاصطناعي، مما يجعله أكثر طبيعية وأصالة. واجهة المستخدم وتجربة المستخدم بسيطتان للغاية، لذا من السهل فهمهما.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات الأتمتة الإبداعية لتعزيز الإنتاجية

8. Adobe After Effects (الأفضل للرسوم المتحركة والتأثيرات البصرية السينمائية)

عبر Adobe After Effects

يُعد Adobe After Effects المعيار الصناعي للرسوم المتحركة والتأثيرات المرئية في إنتاج الأفلام والتلفزيون والمحتوى الرقمي. فهو يتيح للمصممين إنشاء تسلسلات العناوين ومقاطع الفيديو المركبة وتصميم الرسوم المتحركة التي تظهر في أعمال البث والتدفق في جميع أنحاء العالم.

إن التكامل الوثيق للأداة مع بقية برامج Adobe Creative Cloud يجعلها خيارًا مثاليًا للفرق التي تعمل بالفعل في Premiere Pro أو Photoshop. تعني مساحة العمل ثلاثية الأبعاد الكاملة مع دعم الإضاءة والمواد الأصلي أن المزيد من أعمال التركيب تظل داخل أداة واحدة بدلاً من التنقل بين التطبيقات.

أفضل ميزات Adobe After Effects

قم بتحريك النصوص والأعمال الفنية المتجهة والرسومات بدقة باستخدام عناصر التحكم المتقدمة في الإطارات الرئيسية والرسوم المتحركة للخطوط المتغيرة

أنشئ تركيبات ثلاثية الأبعاد بشكل أصلي مع إضاءة وظلال واقعية ودعم مواد Substance 3D

تتبع الحركة واللقطات المركبة بدقة باستخدام أدوات تتبع الحركة والتحديد المدمجة

استيراد ملفات SVG مع الحفاظ على التدرجات اللونية والشفافية باستخدام الدعم المتطور للرسومات المتجهة

راقب دقة الألوان على شاشات HDR باستخدام التشغيل الكامل للخط الزمني مع دعم إخراج HDR

قيود Adobe After Effects

قد تتسبب متطلبات النظام العالية وبطء العرض في حدوث مشكلات في الأداء، خاصة على الأجهزة ذات المواصفات المنخفضة

أسعار Adobe After Effects

تجربة مجانية

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Adobe After Effects

G2: 4.6/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 440 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Adobe After Effects؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

ليس لدي خبرة في تصميم الحركة، لكنني أستخدم منتجات Adobe منذ فترة طويلة جدًا. نظرًا لأن واجهات الاستخدام متشابهة وتستخدم التطبيقات المختلفة أدوات متطابقة أو متشابهة، فإن ذلك يقلل من صعوبة التعلم قليلاً ويجعل الاستخدام أسهل بكثير. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا للتكامل الجيد بين منتجات Adobe، يصبح من الأسهل بكثير استخدام نفس التصميم في تطبيقات متعددة.

🔍 هل تعلم؟ تم استخدام After Effects لتركيب صور الديناصورات في فيلم "جوراسيك بارك" من أجل العروض الافتراضية. وقد مزج هذا البرنامج بين النماذج ثلاثية الأبعاد والرسومات ثنائية الأبعاد في وقت كان فيه الفيلم يغير وجه المؤثرات البصرية إلى الأبد.

9. Vyond (الأفضل لإنشاء رسوم متحركة احترافية للأعمال والتوضيح)

عبر Vyond

Vyond هي منصة لإنشاء مقاطع الفيديو تعمل عبر المتصفح، وهي مخصصة بشكل خاص لفرق العمل التي تنتج مواد تدريبية ومرئيات تسويقية ومحتوى للاتصالات الداخلية. تستخدم المنصة الذكاء الاصطناعي التوليدي للانتقال من الملخص إلى النسخة الأولية بشكل أسرع مما تسمح به أدوات الرسوم المتحركة التقليدية.

تتولى الأداة المهام الصعبة مسبقًا، حيث تحول المطالبة النصية أو المستند أو عنوان URL إلى مسودة منظمة بالكامل تتضمن مشاهد وشخصيات وسردًا. يمكن للفرق بعد ذلك صقل عملها في Vyond Studio بدلاً من البدء من الصفر.

يتميز المحرر أيضًا بواجهة سحب وإفلات، مما يسهل وضع الشخصيات والأدوات المسرحية والخلفيات وعناصر النص مباشرةً في المشاهد السينمائية وضبط التوقيت على المخطط الزمني دون الحاجة إلى أدوات رسوم متحركة معقدة. علاوةً على ذلك، بفضل الترجمة التلقائية وتحسين الصوت، لا تصبح عملية التوطين مرحلة إنتاج منفصلة.

أفضل ميزات Vyond

حوّل المطالبات النصية أو المستندات أو عناوين URL إلى مسودات مقاطع فيديو مع نصوص ومشاهد باستخدام Vyond Go

أنشئ شخصيات وصور مخصصة من الصور أو النصوص باستخدام أدوات الإنشاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي

قم بتحريك الشخصيات بمزامنة شفاه طبيعية وتعبيرات وجه واقعية جاهزة للاستخدام

ترجم المحتوى إلى أكثر من 70 لغة باستخدام الترجمة التلقائية المقترنة بأكثر من 600 صوت مدعوم بالذكاء الاصطناعي

اختر من بين آلاف المكونات والقوالب والأنماط الجاهزة للاستخدام التجاري في مكتبة الموارد

قيود Vyond

خيارات تخصيص محدودة مقارنة بالسعر

يحتاج المستخدمون الجدد إلى فترة تعلم ملحوظة

أسعار Vyond

البدء: 99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

الإصدار الاحترافي: 199 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: 137 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

الوكالة: 167 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Vyond

G2: 4.8/5 (أكثر من 460 تقييمًا)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Vyond؟

إليك ما قاله أحد مستخدمي G2:

أجد Vyond مفيدًا للغاية لمنظمتنا. أنا سعيد جدًا بالشخصيات والقوالب، ونحصل باستمرار على العديد من التحسينات. لقد تحولنا من طريقتنا التقليدية في التدريب باستخدام ملفات PPT إلى استخدام Vyond لإنشاء مقاطع فيديو تدريبية، مما يجعل التعلم أكثر جاذبية وفعالية لموظفينا. ميزة GoAnimate رائعة لأنني أستطيع فقط إعطاء توجيهات، فتقوم بإنشاء مفهوم لوحة القصة باستخدام قوالب محدودة، وهو أمر مذهل.

10. Animaker (الأفضل لمقاطع الفيديو والعروض التقديمية المتحركة التي تصنعها بنفسك)

عبر Animaker

تستخدم العديد من الفرق Animaker عندما تحتاج إلى إنشاء مقاطع فيديو دون الحاجة إلى سير عمل إنتاجي معقد. تدعم هذه المنصة الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي كل من مقاطع الفيديو المتحركة ومقاطع الفيديو الحية لإنتاج مقاطع توضيحية ومحتوى تدريبي وحملات تسويقية واتصالات داخلية.

يجمع هذا البرنامج بين إنشاء مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي ومكتبة كبيرة من الموارد وأكثر من 25 أداة تحرير مدمجة. يمكن للمستخدمين إنشاء شخصيات مخصصة والاختيار من بين آلاف القوالب والحفاظ على اتساق العلامة التجارية باستخدام أدوات مثل Brand Kit. كما يفي Animaker بمعايير أمان المؤسسات، بما في ذلك الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ودعم تسجيل الدخول الأحادي (SSO).

أفضل ميزات Animaker

أنشئ مقاطع فيديو متحركة جاهزة للتحرير من نصوص موجهة باستخدام AI Animation Generator

أنشئ شخصيات مخصصة بأشكال جسدية وأعمار وأنماط مختلفة باستخدام أداة Character Builder

حوّل النصوص إلى تعليقات صوتية واقعية بأكثر من 100 لغة باستخدام أكثر من 1000 صوت مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع ميزة مزامنة الشفاه التلقائية

ترجم مقاطع الفيديو وأضف الترجمة إليها تلقائيًا باستخدام الترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع دعم اللغات بنقرة واحدة

قم بتصدير مقاطع الفيديو النهائية بدقة 4K مع إزالة الخلفية والوصول إلى أكثر من 100 مليون مادة جاهزة

قيود Animaker

تتميز الخطة المجانية بميزات محدودة للغاية، وقد تبدو المستويات المدفوعة باهظة الثمن مقارنة بما تتضمنه

قد يؤثر بطء العرض والتأخير على التجربة الإجمالية

أسعار Animaker

الأساسي: 20 دولارًا شهريًا

البدء: 35 دولارًا شهريًا

Pro: 79 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Animaker

G2: 4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4.2/5 (أكثر من 230 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Animaker؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أنا راضٍ جدًا عن Animaker. أجد أنه من الجيد بشكل خاص أن مقاطع الفيديو يمكن شرحها جيدًا باستخدام Animaker. ألوان الخلفيات والشخصيات تأسر انتباه المشاهدين وتترك انطباعًا رائعًا عندما أشاهد الفيديو لأول مرة.

أنشئ دون حدود مع ClickUp

تجعل Intangible AI إنشاء المحتوى ثلاثي الأبعاد أكثر سهولة، لكن العمل الإبداعي نادرًا ما يقتصر على بناء المشاهد. يجب صياغة العروض الترويجية، وتتبع التعليقات، ويجب أن تظل الفرق متناسقة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج.

سواء كنت تنسق حملة أو تدير سباق تصميم لعبة، يوفر ClickUp لفريقك مساحة عمل واحدة حيث تتكامل المشاريع والتواصل والذكاء الاصطناعي معًا.

لا داعي بعد الآن للتنقل بين الأدوات لتتبع ما يحدث أو معرفة من المسؤول. احصل على الوضوح والتحكم اللذين يحتاجهما فريقك الإبداعي.

