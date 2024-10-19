أفضل 10 برامج لإدارة المشاريع لوكالات الإعلان في عام 2025

إنها حقيقة أساسية بالنسبة لجميع فرق التسويق في الوكالات: العمل مع العملاء يعني تعدد المهام باستمرار. وسواء كنت تخطط للمشروع، أو تقيس التقدم المحرز في المشروع، أو توائم بين احتياجات العميل وعمل فرقك الإبداعية، فإن برنامج إدارة المشاريع هو أحد الاعتبارات المهمة.

ستساعد الأداة الصحيحة لإدارة المشاريع وكالتك التسويقية الإبداعية والاستراتيجية على النجاح. في أفضل حالاتها، يصبح البرنامج (أو على الأقل يتكامل مع) أداة تعاون لكل من الفرق الإبداعية الداخلية وجهات اتصال العملاء.

للوصول إلى ذلك، تحتاج إلى إيجاد الحل المناسب لإدارة المشاريع.

يغطي هذا الدليل كل ما تحتاج إلى معرفته حول أفضل برامج إدارة المشاريع التسويقية متاح لوكالات التسويق لتحسين إدارة سير العمل وإسعاد العملاء وإتمام المهام.

ما هي أداة إدارة المشاريع لوكالات الإعلان؟

يوفر برنامج إدارة مشاريع الوكالة نظامًا مركزيًا لإدارة مشاريع العملاء. قد يشمل ذلك نظرة عامة على أهداف المشروع لمبادرات مختلفة أو تحسين سير العمل لاستكمال تلك المبادرات.

تقدم أدوات إدارة المشاريع مجموعة واسعة من الميزات وهي جزء لا يقدر بثمن من برنامج وكالة التسويق المعادلة. تتضمن هذه الميزات:

إدارة المهام لأعضاء فريقك الإبداعي لتتبع قوائم مهامهم وإكمال المهام في الموعد المحدد وحسب المواصفات

ميزات تعاون الفريق التي ترتقي بالمهام الفردية إلى مستوى المشاريع الأكثر تعقيدًا التي تتعلق بها

التحليلات على مستوى المشروع التي تتتبع التقدم المحرز في مبادرة العميل وتوفر نظرة عامة أكبر على جميع الأعمال الخاصة بهذا العميل

أتمتة سير العمل وإدارته لنقل العمل من خلال وكالتك التسويقية أو الإبداعية

إدارة الموارد للتأكد من أن فريقك الإبداعي والعملاء يقضون وقتهم ومواردهم بشكل منتج

ونتيجة لذلك، فإن بعض أفضل حلول برمجيات إدارة الوكالات التركيز على المشروع و إدارة المهام .

وبفضل هذه الميزات الرئيسية، توجه أنظمة إدارة المشاريع بشكل أساسي العمل اليومي والاستراتيجي لوكالات التسويق والوكالات الإبداعية.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة مشاريع وكالات الإعلان؟

أي نظام تفكر فيه لتتبع وإدارة مشاريعك التسويقية يحتاج إلى تضمين ميزات إدارة المشروع الأساسية، مثل القدرة على تعيين المهام وتتبعها وإدارتها. لكن أفضل خيارات برامج إدارة مشاريع الوكالات تشترك في الميزات الرئيسية التالية:

سهولة الاستخدام: واجهة سهلة الاستخدام ضرورية لفرق التسويق وإعداد العملاء

واجهة سهلة الاستخدام ضرورية لفرق التسويق وإعداد العملاء قوالب مشاريع قابلة للتخصيص: قوالب المشاريع، مثل إدارة المشروع و الحملات الإعلانية يمكن أن تبدأ مبادرات جديدة بسرعة

قوالب المشاريع، مثل إدارة المشروع و الحملات الإعلانية يمكن أن تبدأ مبادرات جديدة بسرعة ميزات إدارة الحملة: سيقدر مديرو المشاريع القدرة على تحسين إدارة الحملات التسويقية عمليات سير العمل القابلة للتخصيص: عمليات سير عمل مخصصة، بما في ذلك مهام سير عمل إنشاء المحتوى وإدارة المهام اليومية، يمكن أن يزيد من الكفاءة ويوفر الوقت

سيقدر مديرو المشاريع القدرة على تحسين إدارة الحملات التسويقية قابلية التوسع: مع استمرار نمو وكالتك، يجب أن يكون برنامج إدارة المشاريع الخاص بك قادرًا على النمو معها لاستيعاب المزيد من العمل والمزيد من العملاء وفرق التسويق الأكبر

مع استمرار نمو وكالتك، يجب أن يكون برنامج إدارة المشاريع الخاص بك قادرًا على النمو معها لاستيعاب المزيد من العمل والمزيد من العملاء وفرق التسويق الأكبر تكامل ملاحظات العملاء: يجب ألا تقتصر تطبيقات إدارة المشاريع على تسهيل التعاون داخليًا فحسب، بل يجب أن تسهل أيضًا (بطريقة أبسط) مع عملائك

يجب ألا تقتصر تطبيقات إدارة المشاريع على تسهيل التعاون داخليًا فحسب، بل يجب أن تسهل أيضًا (بطريقة أبسط) مع عملائك ميزات تعاون الفريق: يمكن أن تعزز ميزات التعاون، بما في ذلك مشاركة الملفات والدردشة المباشرة والمراسلة، إنتاجية الفريق

يمكن أن تعزز ميزات التعاون، بما في ذلك مشاركة الملفات والدردشة المباشرة والمراسلة، إنتاجية الفريق تتبع الوقت: يمكن أن تساعدك ميزة تتبع الوقت المناسبة على إعداد فواتير دقيقة للعملاء للمشاريع الإبداعية، وتحسين تخطيط الموارد وإدارة الميزانية

يمكن أن تساعدك ميزة تتبع الوقت المناسبة على إعداد فواتير دقيقة للعملاء للمشاريع الإبداعية، وتحسين تخطيط الموارد وإدارة الميزانية تحليلات المشاريع: ابحث عن منصة إدارة المشاريع التي تسمح لك بتتبع تقدم المشروع وتحديد الكفاءات

## أفضل 10 أدوات لإدارة المشاريع لوكالات الإعلان لاستخدامها في عام 2024

القائمة التالية هي اختيارنا لـ أفضل برامج إدارة المشاريع الإبداعية التي يمكنك العثور عليها، مما يساعدك على التوفيق بين مشاريع متعددة بينما تتطلع إلى تبسيط العمليات ودفع المزيد من الأعمال.

1. انقر فوق

يوفر ClickUp طرق عرض مختلفة للمشاريع وأدوات تعيين وأتمتة لجعل إدارة المشاريع أسهل من أي وقت مضى فرق إدارة المشاريع أحب ClickUp بسبب تخصيص المنصة ومرونتها. يمكنك تعظيم إدارة مواردك من خلال تتبع الوقت، وتحسين مشاركة الملفات مع مستندات ClickUp ، واستخدم مخططات جانت لتحسين مخططات جانت الخاصة بك الجداول الزمنية للمشروع .

باستخدام ClickUp، يمكنك تحسين كل جزء من مشروعك التسويقي، بما في ذلك إدارة المهام الأساسية وقوائم المهام، والحملات الإعلانية المعقدة، والعلاقات المتعددة الأوجه مع العملاء.

ClickUp أفضل الميزات

لوحات المعلومات التي تسمح لك بتتبع المشاريع بشكل كلي، مما يسهل عملية إدارة مشاريع متعددة

تتبع الوقت المتقدم الذي يساعدك على وضع التقديرات ومواءمة عملك مع القدرات وتوقعات العميل

قوالب مشروعات قابلة للتخصيص، مثلقالب إدارة الوكالةتساعدك على تتبع كل خطوة من خطوات عملية العميل والمشروع وتحسينها

طرق عرض متقدمة، بما في ذلك لوحات كانبان ومخططات جانت والتقويمات التي تساعدك على تتبع العمل والجداول الزمنية للمشروع بشكل أكثر فعالية

قيود ClickUp

لاحظ بعض المستخدمين أن القائمة الهائلة من الميزات الرئيسية يمكن أن تجعل عملية الإعداد صعبة بالنسبة للمستخدمين غير المعتادين على أدوات إدارة المشاريع

يفوت المستخدمون الذين يستخدمون الباقة المجانية بعض ميزات إدارة المشاريع المتقدمة في المنصة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

ClickUp AI : متاح للشراء على جميع الباقات المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل والضيف الداخلي شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

2. الإثنين

عبر الاثنين قد يبدو من المخاطرة تسمية نظام إدارة المشاريع القائم على الويب هذا باسم أقل أيام الأسبوع تفضيلاً لدى كل مبدع. ولكن بمجرد أن تتعمق في الأمر، فإن يوم الاثنين هو نظام قوي لتخطيط المشاريع وإدارة المشاريع التسويقية وتعاون الفريق الذي يساعد فرق التسويق على إدارة علاقاتهم مع العملاء وعملهم.

أفضل ميزات يوم الاثنين

ميزات شاملة لإدارة المهام، بما في ذلك تبعيات المهام والأتمتة، للحفاظ على سير العمل المعقد

هيكل أذونات المستخدم الذي يحافظ على خصوصية بيانات العميل الحساسة دون المساس بتعاون الفريق

تتبع النفقات المرتبطة بالمشاريع، مما يجعل تخطيط الموارد أسهل للوكالات الإبداعية

إمكانيات مشاركة الملفات من خلال التكامل مع Slack وOutlook وأدوات الإنتاجية الأخرى

قيود يوم الاثنين

يمكن أن تكون تخطيطات سير العمل مربكة في بعض الأحيان، مما يعقد تتبع المشروع وإدارة المهام، خاصة للمستخدمين الجدد

قدرات محدودة للذكاء الاصطناعي (AI)، إما ضمن الميزات الرئيسية أو من خلال عمليات التكامل

تسعير يوم الاثنين

مجاني

أساسي: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

قياسي: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

احترافي: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

الاثنين التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,600 تقييم)

كابيترا: 4.6/5 (أكثر من 4,200 تقييم)

3. جيرا

عبر جيرا Jira هي في الأساس أداة لتطوير البرمجيات، لذا فإن ميزاتها الرئيسية وقدرتها على تخطيط الموارد تدور حول عملية التطوير هذه. لكن هذه الأداة ممتازة إذا كانت وكالتك الإبداعية ترغب في تتبع بناء تطبيق أو موقع إلكتروني جديد.

جيرا أفضل الميزات

واجهة مستخدم سهلة الاستخدام (UI) تجعل تتبع المشروع وتحسينه أمرًا سهلاً

لوحات كانبان البديهية، كاملة مع القوالب، لبناء خطط التطوير بسرعة وتعيين المهام المناسبة

تكامل واسع النطاق مع معظم برامج إدارة المشاريع في هذه القائمة لإدارة المشاريع خارج نطاق التطوير

ميزات تعاون الفريق المتكاملة التي تتيح الدردشة في الوقت الفعلي، ومشاركة الملفات، والرسائل الجماعية

قيود Jira

إنها ليست أداة شاملة لإدارة المشاريع لأي عمل وكالة خارج نطاق تطوير البرمجيات

يمكن أن تكون هياكل الأذونات معقدة للغاية، مما يجعل من الصعب على الفرق الصغيرة إدارة المشاريع

تسعير #### جيرا

مجاني

قياسي: 7.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

قسط: 15.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جيرا

G2: 4.3/5 (أكثر من 5,500 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

4. العمل الجماعي

عبر العمل الجماعي قد يوحي الاسم بأداة تعاون مباشرة، لكن Teamwork أكثر من ذلك بكثير. فبرنامج إدارة المشاريع الخاص بالوكالة يدير العمل للعديد من العملاء، لذا فهو لا يتعلق فقط بإدارة المهام. العمل الجماعي هو أيضًا

برنامج إدارة الموارد

نظرًا لقدرته على إعداد التقارير المالية وحتى دعوة العملاء للحصول على حسابات مجانية للضيوف.

أفضل ميزات فريق العمل الجماعي

القدرة على إنشاء قوالب جديدة أو تخصيص القوالب الحالية لتقليل التكرار لمديري المشروعات الذين يعملون مع عملاء متعددين

ميزات الإدارة المالية، بما في ذلك إعداد الميزانية والفواتير وأدوات الربحية، لتحقيق أقصى قدر من تخصيص الموارد والتخطيط

تدفقات عمل قابلة للتخصيص وقوالب معدة مسبقاً لتسهيل عملية إعداد العملاء

عمليات التكامل مع برامج التعاون والتسويق الأخرى، مثل MS Teams و HubSpot والعديد من أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs)

قيود العمل الجماعي

عندما لا تكون عمليات التكامل موجودة بالفعل، يمكن أن تكون واجهة برمجة التطبيقات صعبة للعمل من خلالها وبناء الاتصالات

إدارة علاقات العملاء الداخلية لها قيود. في معظم الحالات، ستعمل إدارة الوكالة بشكل أفضل من خلال البرامج الخارجية

تسعير العمل الجماعي

مجاني للأبد

المبتدئ: 5.99 دولار شهرياً لكل مستخدم

التوصيل: 9.99 دولار شهرياً لكل مستخدم

النمو: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

النطاق: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات فريق العمل الجماعي

G2: 4.4/5 (1,000+ تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)

5. نوتون

عبر الفكرة تروّج المنصة لنفسها كمساحة عمل متصلة بدلاً من كونها أداة مخصصة لإدارة المشاريع، تعتبر Notion رائعة لربط إدارة الموارد والوثائق مع إدارة المهام وتخطيط المشاريع. ويتبع نهجًا قائمًا على الفريق في عملية إدارة المشروع، مما يعزز تعاون الفريق مع تقديم الميزات الرئيسية من المنصات الموجودة في هذه القائمة.

أفضل الميزات #### Notion

مواقع الويكي المتكاملة التي يمكنها تبسيط إدارة الموارد والمعرفة إلى جانب أداة إدارة المهام

طرق العرض المستندة إلى الفريق التي تفصل مشاريع التسويق إلى مجالات وظيفية مع الحفاظ على النظرة العامة الأكبر

إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما في ذلك كتابة الإعلانات وأتمتة المهام ومطالبات العصف الذهني

تكاملات واسعة النطاق مع الأدوات الأخرى التي قد تحتاجها وكالتك، مثل Slack أو Jira

قيود مفهوم

لا توجد ميزة تتبع الوقت المدمجة، لذا فإن أي تتبع للمشروع القائم على الوقت سيتطلب أداة خارجية

قد تجعل طرق العرض المستندة إلى الفريق من الصعب تعيين المهام خارج الفريق لبعض المستخدمين

تسعير #### تسعير Notion

مجاني

زائد: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الأعمال: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات #### Notion

G2: 4.7/5 (4,800+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (1,900+ تقييم)

6. أسانا

عبر أسانا صمم مبتكرو Asana عن قصد ليكون أداة واسعة النطاق لإدارة المشاريع على شبكة الإنترنت. ميزاته واسعة بما فيه الكفاية بحيث يمكن لفرق الوكالة الإبداعية وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والعمليات والتخطيط الاستراتيجي استخدام نفس المنصات لإدارة العمل وتعيين المهام والعمل معًا بشكل أفضل.

أفضل ميزات Asana

طرق عرض مخصصة، بما في ذلك لوحات كانبان ومخططات جانت والجداول الزمنية، لمراجعة وإدارة مشاريعك من جميع الزوايا

قاعدة معرفية واسعة النطاق تتضمن نصائح أساسية لإدارة المشاريع ودروساً تعليمية حول الميزات الرئيسية

فرق عمل ومساحات عمل متعددة لإبقاء العمل للعملاء المختلفين منفصلاً

إشعارات الهاتف والبريد الإلكتروني (إلى جانب تطبيق جوال يعمل بكامل طاقته) لتحويل Asana إلى أداة تعاون وإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع على كل مشروع تسويقي

قيود أسانا

لا توجد العديد من قوالب المشاريع، لذلك ستحتاج وكالتك الإبداعية إلى إنشاء معظم تخطيطات وتدفقات المشروع المفضلة لديها من الصفر

أسانا باهظة الثمن مقارنةً بالخيارات الأخرى في هذه القائمة، خاصةً عندما تكون معظم ميزات إدارة المشاريع المتقدمة، مثل تتبع الوقت، متاحة فقط في الخطط الأعلى

تسعير #### أسانا

الأساسي: مجاني

بريميوم: 10.99 دولار شهرياً لكل مستخدم

الأعمال: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.3/5 (أكثر من 9,400 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

7. تريلو

عبر تريلو قد لا يكون Trello برنامجًا مخصصًا لإدارة مشاريع التسويق، ولكنه أداة محترمة للغاية لإدارة المشاريع. إن إتقانها للميزات الرئيسية، مثل طرق العرض القابلة للتخصيص، وسير العمل، والأتمتة، يجعلها جديرة بالتفكير.

أفضل ميزات Trello

لوحة Trello - وهي لوحة خاصة بالمنصة الكلاسيكية لوحة كانبان التي أصبحت المعيار الذهبي للنظرات العامة للمشروع في هذا النوع من برامج إدارة المشاريع

التكامل مع Jira والمنصات الأخرى في مجموعة أدوات إنتاجية Atlassian الأكبر حجماً

بتلر-نظام قائم على القواعد لأتمتة إدارة المشروع والمهام وإزالة التكرار لوكالتك الإبداعية

سهل الاستخدام، بحيث يمكن للمستخدمين والعملاء الجدد البدء في استخدامه بثقة في غضون دقائق

قيود Trello

قد تجد الوكالات أو مديرو المشاريع الذين لديهم خبرة في الأتمتة الشاملة والتبعيات أن إدارة المهام محبطة

ميزات رئيسية محدودة إلى حد ما مقارنةً ببعض الأدوات الأخرى في هذه القائمة. على سبيل المثال، تفتقر إلى تتبع الوقت لفرقك

تسعير Trello

مجاني

قياسي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

قسط: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

المؤسسة: 17.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

8. وريك

عبر وريك عندما يتعلق الأمر بالميزات الرئيسية، فإن القليل من البدائل يمكن أن تنافس برنامج إدارة المشاريع التسويقية Wrike. ستجد الكثير من الميزات الجديدة لمساعدتك في المهام، مثل تخطيط الموارد وتخصيصها، وإدارة المهام اليومية، والتعاون مع العملاء.

أفضل ميزات Wrike

تضمن المهام ذات العلامات المتقاطعة أن عمل فريقك يمثل بدقة تدفق إدارة المشروع الأكبر

تدفقات التدقيق والموافقة تجعل منه برنامجاً حقيقياً لإدارة مشاريع الوكالات مع تكامل ملاحظات العملاء

حسابات تلقائية لسير العمل لكل مشروع تسويقي يحتاجه عملاؤك

يعني التتبع المتقدم للوقت أنك تعرف دائمًا ما تعمل عليه فرقك ومتى يمكن أن تصل إلى طاقتها الاستيعابية

قيود Wrike

يمكن أن تؤدي وفرة الميزات إلى صعوبة تأهيل مستخدمين جدد على برنامج إدارة المشاريع

يمكن أن يكون فرز طرق العرض، مثل مخططات جانت، أمرًا صعبًا، مما يزيد من صعوبة الاحتفاظ بنظرة عامة على إدارة مشروعك

تسعير Wrike

مجاني

الفريق: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

Pinnacle: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4.2/5 (3,400+ تقييم)

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,400 تقييم)

9. واجهة العمل

عبر أدوبي Workfront، برنامج Adobe المتكامل لإدارة المشاريع، لا يدعي أنه يجعل الأمور بسيطة. إنه من بين الأدوات الأكثر تعقيدًا المتاحة. ولكن بمجرد أن تفتح ميزاته، يمكن أن يصبح أداة قوية لإدارة المشاريع يمكن لوكالتك الاستفادة منها.

أفضل ميزات Workfront

يعمل Workfront Goals على مواءمة برنامج إدارة مشاريع وكالتك مع أهداف أعمال الوكالة والعميل

مسارات الموافقة المتكاملة وسير العمل المتكاملة تنقل المشاريع الإبداعية إلى عملائك بسرعة وكفاءة أكبر

تعمل لوحات كانبان ومخططات جانت على تحويل Workfront إلى إدارة المشاريع الرشيقة أداة

تساعد لوحات التحكم القابلة للتخصيص مديري المشاريع على الاحتفاظ بنظرة عامة على كل مشروع تسويقي بالإضافة إلى عبء العمل الأكبر

قيود واجهة العمل

الفرز في برنامج إدارة المشاريع متاح فقط حسب تاريخ الاستحقاق، مما يحد من قدرتك على تنظيم المهام

وفقاً لبعض المستخدمين، يمكن أن يحاول البرنامج أحياناً القيام بالكثير من المهام، مما يجعل إدارة المشروع صعبة بالنسبة لبعض المبادرات البسيطة

تسعير Workfront

حدد: اتصل لمعرفة الأسعار

برايم: الاتصال للتسعير

Ultimate: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات واجهة العمل

G2: 4.1/5 (أكثر من 900 تقييم)

كابيترا: 4.4/5 (1,300+ تقييم)

10. منتج

عبر منتج يعد Productive أكثر من مجرد أداة لإدارة المشاريع، فهو برنامج شامل لإدارة مشاريع الوكالات يساعدك على العمل من خلال كل جزء من علاقاتك مع العملاء وتحسينها. إن تتبع الوقت والميزانية والتعاون ليست سوى بعض الميزات التي تضمن مكانته في القائمة إلى جانب بعض أفضل برامج إدارة المشاريع التسويقية في مجال الأعمال.

أفضل الميزات الإنتاجية

مهام متكررة تضمن إنجاز العمل عند الضرورة

يسمح تتبع الوقت المتكامل لأعضاء الفريق بتتبع ساعات عملهم، مما يؤدي إلى تخصيص الموارد وإعداد الفواتير بدقة أكبر

تتيح طرق عرض تخطيط الموارد لوكالتك تخطيط العمل والجداول الزمنية بشكل واقعي بناءً على أعباء العمل الحالية

توفر وحدة Insights تحليلات متقدمة في كل مشروع تسويقي بالإضافة إلى المبادرات والعلاقات الأكبر على مستوى العميل

القيود الإنتاجية

هناك عدد أقل من ميزات الفواتير عند مقارنتها ببرامج إدارة الفواتير المخصصة

يلاحظ بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم ليست بديهية أو مباشرة مثل برامج إدارة مشاريع الوكالات الأخرى

التسعير الإنتاجي

أساسي: 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم

احترافي: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

نهائي: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات الإنتاجية

G2: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

كابيترا: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييم)

ارتق بإدارة مشروع وكالتك إلى المستوى التالي مع ClickUp

جميع المنصات المذكورة أعلاه هي خيارات برامج صالحة لإدارة مشاريع الوكالات. ولكن بما أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى فائز واحد فقط، فيجب أن يكون ClickUp للوكالات الإبداعية والإعلانية.

فبالإضافة إلى ميزاته الرئيسية، مثل الذكاء الاصطناعي، وتتبع المشاريع، والتكامل مع الأدوات الأخرى، ستقدر السهولة التي يمكنك من خلالها ربط إدارة المهام بإدارة الموارد وميزات التعاون الأنيقة لفرق التسويق لديك. ولكن في جوهره، يتعلق الأمر بإدارة المشاريع البسيطة والقوية التي يمكن أن تغير الطريقة التي تتعامل بها مع إدارة الوكالة.

ClickUp مثالي ل فرق التسويق حيث يقدم مشاريع غير محدودة، وميزات تتبع الوقت التي يمكنها تحسين تخصيص مواردك، والقدرة على إنشاء وتتبع المشاريع لتبعيات المهام التي تعزز سير عملك. كما أنه من بين

أدوات إدارة المشاريع المجانية

متاحة، حتى تتمكن من اختبار نظام إدارة المشروع الجديد دون الحاجة إلى الالتزام الكامل به.

هل أنت مستعد للبدء؟ أنشئ حساب ClickUp المجاني الخاص بك اليوم لترى بنفسك كيف يمكن لهذا الحل المتكامل أن يساعدك في إنشاء سير عمل أكثر فعالية لإدارة المشاريع.