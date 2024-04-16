10 برامج سير عمل إبداعية لإدارة المشاريع في عام 2025

تتطلب المشاريع الإبداعية التنسيق المناسب بين فريق العمل والابتكار والمرونة مع ضمان عدم تفويت المواعيد النهائية.

تتضمن هذه المشاريع أشخاصًا في العديد من الأدوار، مثل المصممين وكتّاب الإعلانات وغيرهم، الذين يتبعون عملية إبداعية متكررة. يحب البعض أن تكون جميع عناصر عملهم مدرجة في قائمة مهام. ويفضل البعض الآخر تصور عملهم على لوحة كانبان أو رؤية مخرجاتهم في عرض التقويم لتخطيط مهامهم وفقًا لذلك.

أضف القليل (أو الكثير) من أصحاب المصلحة إلى هذا المزيج، وستحصل على وصفة مثالية للفوضى الإبداعية.

بمساعدة برنامج إدارة المشاريع الإبداعية لا يمكنك تلبية الاحتياجات المتنوعة لفرقك الإبداعية فحسب، بل يمكنك أيضًا تخطيط وتتبع جميع مشاريعك بفعالية مع الحفاظ على مواءمة جميع أصحاب المصلحة وتحديثها.

لمساعدتك في اختيار الأداة الأفضل، قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 خيارات لبرامج سير العمل الإبداعي. سنستكشف ميزاتها الرئيسية وهياكل التسعير ومراجعات المستخدمين لمساعدتك في العثور على أفضل حل لإدارة المشاريع الإبداعية لمشروعك الإبداعي.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج سير العمل الإبداعي؟

صُممت برامج إدارة المشاريع الإبداعية خصيصاً لتلبية احتياجات فرقك الإبداعية، بما في ذلك التسويق وإنشاء المحتوى والمبيعات، أو الوكالات الإبداعية المشاركة في إدارة المشاريع الإبداعية المعقدة في التسويق والعلامات التجارية والإعلانات والنشر وغيرها.

يتعلق اختيار برنامج إدارة المشاريع الإبداعية المثالي لفريقك الفريد من نوعه بفهم متطلباتهم. على سبيل المثال، تحتاج فرق التسويق إلى برنامج سير عمل المحتوى لمساعدتهم على إنشاء المحتوى وجدولته وإدارته بفعالية في كل مرحلة.

ClickUp Whiteboards تصوّر المشاريع الإبداعية وتقسيمها إلى سير عمل يمكن التحكم فيه

بشكل عام، هناك بعض الميزات التي يجب أن تتوفر في جميع برامج سير العمل الإبداعي لضمان أن يكون المستخدمون مبدعين دون المساومة على إدارة المشاريع بكفاءة. فيما يلي بعض الميزات التي لا بد من امتلاكها:

التخصيص: ابحث عن برنامج إدارة المشاريع الإبداعية الذي يمكن تصميمه وفقًا لمتطلباتك الفريدة. يتضمن ذلك الحقول والحالات والعروض المخصصة التي تعكس سير عملك بشكل مثالي

ابحث عن برنامج إدارة المشاريع الإبداعية الذي يمكن تصميمه وفقًا لمتطلباتك الفريدة. يتضمن ذلك الحقول والحالات والعروض المخصصة التي تعكس سير عملك بشكل مثالي التعاون: مفتاح نجاح المشروع هو تعاون الفريق. تأكد من اختيار أداة إدارة المشروع التي تسهّل على فريقك تبادل الأفكار والتعاون، مع ميزات التواصل في الوقت الحقيقي مثل الدردشة واللوحة البيضاء والوصول المباشر إلى المستندات وغيرها

مفتاح نجاح المشروع هو تعاون الفريق. تأكد من اختيار أداة إدارة المشروع التي تسهّل على فريقك تبادل الأفكار والتعاون، مع ميزات التواصل في الوقت الحقيقي مثل الدردشة واللوحة البيضاء والوصول المباشر إلى المستندات وغيرها التنظيم المرئي: أفضل برامج سير العمل الإبداعي تمكّن التفكير البصري. ابحث عن أدوات إدارة المشاريع التي تقدم خيارات تصورية متنوعة مثل لوحات كانبان والخرائط الذهنية واللوحات البيضاء. وهذا يمكّن فرقك من الحصول على صورة واضحة للمشروع

أفضل برامج سير العمل الإبداعي تمكّن التفكير البصري. ابحث عن أدوات إدارة المشاريع التي تقدم خيارات تصورية متنوعة مثل لوحات كانبان والخرائط الذهنية واللوحات البيضاء. وهذا يمكّن فرقك من الحصول على صورة واضحة للمشروع تتبع التقدم: اختر أدوات إدارة المشاريع الإبداعية التي تمنحك القدرة على تتبع التقدم المحرز في المشاريع المختلفة من خلال لوحات المعلومات التي تلخص البيانات لإعطاء نظرة عامة سريعة

اختر أدوات إدارة المشاريع الإبداعية التي تمنحك القدرة على تتبع التقدم المحرز في المشاريع المختلفة من خلال لوحات المعلومات التي تلخص البيانات لإعطاء نظرة عامة سريعة عمليات التكامل: يجب أن تكون المنصة التي اخترتها قادرة على التكامل مع البنية التحتية والتطبيقات الموجودة لديك. سيضمن ذلك أن تكون البيانات التي تعمل عليها محدثة دائمًا، ولن تكون هناك حاجة للتحديثات اليدوية أو نقل البيانات من تطبيقات أو أدوات أخرى إلى المنصة

يجب أن تكون المنصة التي اخترتها قادرة على التكامل مع البنية التحتية والتطبيقات الموجودة لديك. سيضمن ذلك أن تكون البيانات التي تعمل عليها محدثة دائمًا، ولن تكون هناك حاجة للتحديثات اليدوية أو نقل البيانات من تطبيقات أو أدوات أخرى إلى المنصة قابلية التوسع: يجب أن تتمتع المنصة الجيدة للإدارة الإبداعية بميزات قابلة للتطوير يمكنها التعامل مع أكثر مشاريعك تعقيدًا في المستقبل

اختر منصة إدارة المشاريع الإبداعية التي تلبي جميع احتياجاتك، وستتفوق في تخطيط المشاريع الإبداعية.

## أفضل 10 برامج لسير العمل الإبداعي لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه، دعنا نستكشف أفضل 10 خيارات لبرامج سير العمل الإبداعي لعام 2024.

1. ClickUp

يساعدك برنامج إدارة المشاريع الإبداعية الكل في واحد منClickUp على إدارة فريقك الإبداعي بأكمله على منصة واحدة

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة تساعدك على التخطيط والتنظيم والتعاون في العملية الإبداعية الخاصة بك. تحتوي أداة إدارة المشاريع هذه على أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص مثل القائمة أو اللوحة أو التقويم التي تساعد فرقك الإبداعية على جدولة أنشطتها وتتبعها بكفاءة.

يمكن للفرق الإبداعية وضع التصورات الإبداعية وتنفيذها باستخدام اللوحات البيضاء والمستندات التعاونية في ClickUp ومشاركتها بأمان مع أصحاب المصلحة. مع إمكانية التخصيص لوحات معلومات ClickUp لتتبع أنشطة الفريق وأهدافه، يمكن للمبدعين التركيز أكثر على العمل وأقل على تحديثات التقدم.

وتجاوزًا لإدارة المهام البسيطة، يقدم ClickUp أدوات قوية مصممة خصيصًا لتعزيز التعاون الإبداعي.

تعاون بسهولة مع أعضاء الفريق وقدم ملاحظات على الملفات باستخدام ميزات التعليقات التوضيحية والتدقيق والتعليق في ClickUp 3.0

على سبيل المثال، يمكن للفرق الإبداعية استخدام إمكانية التدقيق في ClickUp لمراجعة نماذج التصميم ومقاطع الفيديو والعقود والصور وما إلى ذلك، وتقديم الملاحظات من خلال التعليقات على الملف. يساعد في تبسيط عملية المراجعة الإبداعية.

باستخدام ClickUp، يمكنك التخلص من الصوامع ودمج جميع أدواتك في منصة واحدة. تساعد عمليات التكامل مع أدوات مثل Figma وVimeo وSlack في الحفاظ على جميع الأعمال في مكان واحد. يمكنك حتى تبسيط المهام والمشاريع المتكررة من خلال أتمتة سير العمل بناءً على أحداث محددة وإجراءات المستخدم، مما يساعدك على تحسين كفاءة إدارة سير العمل.

اكتب المحتوى وحسّنه للحصول على نتائج أفضل باستخدام كاتب الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ClickUp Brain للعملTM

يمكنك أيضًا الاستفادة من ClickUp Brain لتوفير الوقت والجهد من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة به لإنشاء الخطوط العريضة للمدونة وموجزات المحتوى، وإنشاء عناصر العمل والمهام والمهام الفرعية بناءً على ملاحظات الاجتماع، ومشاركة تحديثات المشروع تلقائيًا، وما إلى ذلك.

قم ببناء سير عمل كامل لفرق التصميم والإبداع لديك باستخدام قالب ClickUp المفيد هذا

يوفر لك ClickUp أيضًا الوقت والجهد من خلال قوالب سير العمل الجاهزة للاستخدام التي تساعد فرقك على البدء في العمل. على سبيل المثال، فإن قالب سير العمل الإبداعي والتصميم من ClickUp يساعدك على تخطيط المشاريع الإبداعية وتنظيمها، وتحديد وتتبع المواعيد النهائية والمراحل الرئيسية، والعمل بشكل تعاوني مع زملائك في الفريق على المهام.

استخدم قالب خطة مشروع ClickUp الإبداعي لتحديد مهام مشاريعك الإبداعية بكفاءة

استخدم نموذج قالب خطة مشروع ClickUp لإنشاء مخرجات الفريق وتقسيمها إلى مهام، وتوصيل الأهداف، وتتبع ومشاركة تقدم الفريق في مكان واحد. يساعدك على وضع خارطة طريق واضحة للمشروع، ويضمن أن جميع أصحاب المصلحة على نفس الصفحة. يأتي مع أربع طرق عرض مخصصة بما في ذلك الجدول الزمني ولوحة المشروع، لسهولة التتبع.

تنظيم عملية التخطيط الإبداعي في ClickUp

قالب الجدول الزمني للمشروع الإبداعي من ClickUp هو الأداة المثالية لأي مشروع إبداعي. يساعدك هذا القالب على:

تصوّر الجدول الزمني لمشروعك بالكامل، بدءًا من الفكرة وحتى اكتماله

تتبع وإدارة التقدم المحرز في الوقت الحقيقي مع طرق عرض مرنة لكل مرحلة

تنظيم المهام، والموارد، وأعضاء الفريق مع تسميات الأولوية، وردود الفعل على التعليقات، والمهام الفرعية المتداخلة

انقر فوق أفضل الميزات

الوثائق التعاونية: قم بإنشاء وتخزين مستندات مشروعك، مثل الملخصات الإبداعية وإرشادات العلامة التجارية وإجراءات التشغيل الموحدة وما إلى ذلك، باستخدام التعاونية القائمة على السحابة مستندات ClickUp تحديد الأهداف: حدد أهدافًا واقعية وتصور مشاريعك في مكان واحد مع أهداف ClickUp Goals للبقاء على المسار الصحيح وتحقيق أهداف مشروعك

قم بإنشاء وتخزين مستندات مشروعك، مثل الملخصات الإبداعية وإرشادات العلامة التجارية وإجراءات التشغيل الموحدة وما إلى ذلك، باستخدام التعاونية القائمة على السحابة مستندات ClickUp التفكير الجماعي: التعاون والعصف الذهني مع فرقك الإبداعية باستخدام كليك أب السبورات البيضاء للتفكير وإنشاء الخطط, إنشاء مخططات سير العمل وتصميم نماذج بالحجم الطبيعي وتخطيط الأفكار للمهام. يساعد ذلك على تعزيز التواصل المفتوح والتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة

التعاون والعصف الذهني مع فرقك الإبداعية باستخدام كليك أب السبورات البيضاء للتفكير وإنشاء الخطط, إنشاء مخططات سير العمل وتصميم نماذج بالحجم الطبيعي وتخطيط الأفكار للمهام. يساعد ذلك على تعزيز التواصل المفتوح والتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة تحسين الكفاءة باستخدام الذكاء الاصطناعي: استخدم قوة الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain لمساعدتك في مهامك الإبداعية، مثل سحب المعلومات من المهام والمستندات الخاصة بك، أو كتابة الملخصات، أو إنشاء تحديثات المشروع، أو إنشاء عناصر العمل وتعيين المهام باستخدام ملاحظات الاجتماع

استخدم قوة الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain لمساعدتك في مهامك الإبداعية، مثل سحب المعلومات من المهام والمستندات الخاصة بك، أو كتابة الملخصات، أو إنشاء تحديثات المشروع، أو إنشاء عناصر العمل وتعيين المهام باستخدام ملاحظات الاجتماع لمحات عامة عن التقدم: تتبع تقدم المشروع بصريًا باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards القابلة للتخصيص، والتي يمكنك إضافة أدوات لكل شيء بدءًا من عبء عمل الفريق إلى تتبع الوقت والمزيد

تتبع تقدم المشروع بصريًا باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards القابلة للتخصيص، والتي يمكنك إضافة أدوات لكل شيء بدءًا من عبء عمل الفريق إلى تتبع الوقت والمزيد التحكم التحريري: قم بمراجعة النماذج ومقاطع الفيديو والتصاميم والتعليق عليها والموافقة عليها بكفاءة باستخدام إمكانيات التدقيق في ClickUp وميزات المشاركة الآمنة

قيود ClickUp

يمكن أن يكون مخيفًا بعض الشيء في البداية بسبب ميزاته العديدة، ولكنه سهل الاستخدام

قد لا يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على العديد من الميزات مثل إصدار سطح المكتب

تسعير #### النقر فوق

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. بيندر

via

_ / href/ _https://www.bynder.com/en/products/content-workflow/ Bynder /%href/

Bynder هو نظام إدارة الأصول الرقمية (DAM) الذي يوفر وظائف إدارة المشاريع إلى جانب أدوات سير العمل الإبداعي القوية. يمكّنك هذا من تبسيط إنشاء المحتوى وتنظيمه وإدارة المشاريع الإبداعية واستخدام الموارد, تحسين سير العمل والمزيد.

أفضل الميزات

قم بتخزين جميع أصولك الإبداعية وتنظيمها والوصول إليها - من ضمانات التسويق إلى ملفات التصميم - في موقع مركزي واحد

حافظ على اتساق العلامة التجارية من خلال إنشاء ومشاركة إرشادات العلامة التجارية وأدلة الأنماط داخل Bynder

اجعل الجميع على نفس الصفحة من خلال أدوات وميزات التعاون مثل التحكم في الإصدار والتدقيق داخل التطبيق ومهام المهام

قيود بايندر

هيكل تسعير معقد، خاصة لأولئك الذين يبحثون عن منصة بسيطة لإدارة المشاريع الإبداعية

قد لا تحتوي على ميزات إدارة المشروع لتتناسب مع ميزات حلول برامج سير العمل المخصصة

تسعير بايندر

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات بايندر

G2: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

3. فيج جام

via

فيجما_

FigJam عبارة عن لوحة بيضاء على الإنترنت للفرق مدعومة من قبل مبتكري Figma، وهي أداة معروفة لإنشاء التصميم وإدارته. تساعدك هذه الأداة التعاونية في الوقت الفعلي على إنجاز العديد من المخرجات الإبداعية وإدارة مشاريع التصميم، بما في ذلك العصف الذهني والرسم التخطيطي وإنشاء تدفقات عمل رشيقة والتخطيط الاستراتيجي وغير ذلك.

أفضل ميزات FigJam

إدارة مشاريع التصميم بسلاسة باستخدام أكثر من 300 قوالب مشاريع جاهزة العمل بشكل تعاوني مع فريقك الإبداعي على نفس ملف التصميم في نفس الوقت، مما يتيح دورات تكرار أسرع

قم بإنشاء نماذج أولية تفاعلية لاختبار تصميماتك وتحسينها قبل التطوير باستخدام ميزات النماذج الأولية المدمجة

قيود FigJam

وظائف محدودة لإدارة المشروع خارج مهام التصميم

الخطة المجانية تقيد الميزات وتخزين الملفات

تسعير FigJam

البداية: مجانية

مجانية الاحترافية: 3 دولارات شهريًا (تُدفع سنويًا)

3 دولارات شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسة: 5 دولارات شهريًا (تُدفع سنويًا)

5 دولارات شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسات: 5 دولارات شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات FigJam

G2: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

4. رأس آلي

via

_ / href/ _https://www.robohead.net/ Robohead /%href/

Robohead عبارة عن منصة لإدارة العمل مصممة للوكالات الإبداعية والتسويقية. يوفر نظرة ثاقبة على صحة المشروع وأولوياته، مما يمكّن الفرق الإبداعية من تتبع الوقت وإدارة المشاريع والمهام وتخصيص الموارد وغير ذلك.

أفضل ميزات روبوهيد

تبسيط المهام المتكررة باستخدام محرك الأتمتة الخاص ب Robohead لإرسال طلبات موافقة العميل تلقائيًا أو تعيين العمل بناءً على المواعيد النهائية

إدارة عبء العمل في فريقك وتحديد الاختناقات المحتملة باستخدام أدوات إدارة الموارد في Robohead

الحصول على رؤى قيمة حول أداء المشروع من خلال ميزات إعداد التقارير والتحليلات

تتبع تقدم المشروع، وتحديد مجالات التحسين، وإظهار العائد على الاستثمار للعملاء

قيود روبوهيد

قد يكون منحنى التعلم أكثر حدة مقارنة ببعض الخيارات الأخرى

قد تبدو الواجهة مزدحمة بالنسبة للفرق الصغيرة

تسعير Robohead

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Robohead

G2: 4.3/5 (77 مراجعة)

4.3/5 (77 مراجعة) Capterra: 4.6/5 (149 مراجعة)

5. كروك

via

٪ / href/ https://krock.io/ Krock.io /%href/

Krock.io هو برنامج للتعاون الإبداعي ومراجعة الفيديو يركز بشكل أساسي على الوكالات الإبداعية التي تقوم بالكثير من العمل في مجال الرسوم المتحركة أو إنتاج الفيديو. تتيح لك هذه الأداة التعاون في مشاريع الفيديو والرسوم المتحركة، مع ميزات مثل قوالب الفيديو والتعليقات وسجل الإصدارات وتخصيصات المهام في مكان واحد.

أفضل ميزات كروكيو

تنظيم الأفكار والإلهام ومشاركتها بصريًا باستخدام لوحات الأفكار ومجموعات الصور

تمكين ملاحظات العملاء في الوقت الفعلي وتعاون الفريق على مقاطع الفيديو ومشاريع الرسوم المتحركة من خلال التعليقات التوضيحية والتعليقات والقدرة على تعيين المهام

احصل على انطلاقة قوية لمشاريعك الإبداعية مع القوالب المصممة مسبقًا والمصممة خصيصًا للمهام الإبداعية اليومية مثل حملات وسائل التواصل الاجتماعي أو إطلاق المواقع الإلكترونية

قيود كروكيو

خيارات التخصيص محدودة مقارنة ببعض منصات إدارة المشاريع الأكثر قوة

قد لا تكون مثالية للفرق الإبداعية الكبيرة أو متطلبات إدارة المشاريع الإبداعية المعقدة

أسعار كروكيو

خطة مجانية

Pro: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات كروكيو

G2: 4.8/5 (تقييمات غير كافية)

4.8/5 (تقييمات غير كافية) Capterra: 5/5 (تقييمات غير كافية)

6. كويب

via

Quip_

Quip هي أداة لإدارة المستندات وجداول البيانات تجمع كل مستندات مؤسستك وأوراقها ومحادثاتها في مكان واحد داخل Salesforce. وبالتالي، يمكن لفرقك الإبداعية التعاون في مشاريع محددة وتتبع العمليات وتحسين مشاريع التصميم.

أفضل ميزات Quip

تحسين تعاون الفريق من خلال تحرير المستندات وجداول البيانات في نفس الوقت، مما يؤدي إلى دورات تكرار أسرع

اربط تطبيقاتك الأساسية، مثل Slack وJira وما إلى ذلك مع Quip لتحسين الإنتاجية

قم بالوصول إلى بيانات Salesforce وتحديثها مباشرةً داخل مستندات Quip، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين الأنظمة الأساسية

حافظ على أمان بيانات عملائك الحساسة من خلال أذونات المستخدم، وعناصر التحكم في أمان المحتوى، وممارسات التعافي من الكوارث

قيود Quip

قد يفتقر إلى بعض ميزات إدارة المشاريع المتقدمة مقارنةً بحلول برامج سير العمل المخصصة

مناسب فقط لمستخدمي Salesforce

تسعير برنامج Quip

Quip Starter: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) Quip Plus: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) Quip Advanced: 100 دولار شهريًا/شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات برنامج Quip

G2: 4.2/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (199 تقييمًا)

7. كانتاتا

via

_/ href/ _https://www.kantata.com/ كانتاتا /%href/

Kantata هو برنامج إدارة دورة حياة المشروع القائم على السحابة مثالي لفرق الخدمات الاحترافية التي تتطلع إلى التعاون في الوقت الفعلي في المشاريع. وهو يوفر جميع ميزات إدارة المشاريع، والإدارة المالية وإدارة الموارد، والتعاون بين الفريق، وإنشاء سير العمل في أداة واحدة.

أفضل ميزات كانتاتا

تحسين جداول الفريق وتجنب التعارضات مع أدوات إدارة الموارد والجدولة في Kantata

تبسيط عمليات موافقة العميل من خلال إدارة حركة المرور المضمنة وسير عمل الموافقة

تتبع ميزانيات المشروع ومراقبة التقدم المحرز وإنشاء تقارير لاكتساب رؤى قيمة حول أداء المشروع

قيود كانتاتا

قد تكون أقل سهولة في الاستخدام للفرق غير المعتادة على مصطلحات إدارة المشاريع

تسعير كانتاتا

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات كانتاتا

G2: 4.2/5 (أكثر من 1300 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1300 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 600 تقييم)

8. براندفولدر

عبر

Brandfolder_

براندفولدر هو برنامج سهل الاستخدام لإدارة الأصول الرقمية من Smartsheet يساعد المسوقين والمبدعين على إدارة أصولهم الرقمية وتوزيعها. ينصب التركيز الأساسي لهذه الأداة على تحسين عمليات التصميم وتسهيل مشاركة أصول التصميم بأمان مع عناصر تحكم متقدمة في الخصوصية.

يحتوي على جميع الميزات المعتادة لبرامج إدارة المشاريع الإبداعية، بحيث يمكنك إنشاء مهام سير عمل مخصصة، وإدارة الفرق الإبداعية، والتعاون في مشاريع وأنشطة محددة.

أفضل ميزات براندفولدر

تنظيم جميع أصول علامتك التجارية وتخزينها ومشاركتها - من الشعارات وأدلة العلامة التجارية إلى المواد التسويقية - في موقع مركزي يسهل الوصول إليه

ضمان اتساق العلامة التجارية من خلال تتبع التغييرات والتعاون على الأصول بسلاسة مع ميزات التحكم في الإصدار وأذونات المستخدم

قم بتوزيع أصول العلامة التجارية وإدارتها عبر قنوات مختلفة مع الحفاظ على امتثال العلامة التجارية مع تدفقات عمل الموافقة وأدوات تتبع الاستخدام في Brandfolder

قيود براندفولدر

قد يفتقر إلى بعض ميزات إدارة المشاريع المتقدمة مقارنةً بحلول برامج سير العمل المخصصة

قد تكون واجهة المستخدم أقل سهولة بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بأنظمة DAM

تسعير براندفولدر

القسط: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات براندفولدر

G2: 4.5/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (442 تقييم)

9. مارك

via

_/ href/ _https://www.marq.com/pages/platform/team-management مارك /%href/

Marq عبارة عن منصة لتمكين العلامة التجارية تتيح لك إنشاء محتوى ذي علامة تجارية وتخصيصه ومشاركته مع جمهورك. كما أنه يحول أي تصميم إلى قالب ذي علامة تجارية لفرقك، مما يتيح لهم تخصيص المحتوى وفقًا لإرشادات علامتك التجارية والتعاون عليه عبر مؤسستك.

تحتوي المنصة أيضًا على ميزات مشابهة لميزات أدوات إدارة المشاريع الإبداعية بما في ذلك إدارة الفريق والأتمتة الإبداعية إدارة سير عمل إنشاء المحتوى وتخطيط الموارد

أفضل ميزات مارك

نظّم المشاريع بصريًا باستخدام لوحات ترتيب الأفكار ولوحات كانبان والتقويمات داخل مساحات عمل إبداعية مخصصة.

صمم وأنشئ محتوى ذا علامة تجارية بسهولة باستخدام قوالب جاهزة للاستخدام يمكنك تخصيصها وفقًا لمعايير علامتك التجارية، باستخدام ميزات مثل تحرير الصور وتنسيق النصوص والنماذج الأولية مباشرةً داخل المنصة.

احصل على تعليقات العملاء وموافقتهم بسلاسة باستخدام أدوات التعليقات التوضيحية وميزات التحكم في الإصدار.

قيود مارك

ميزات محدودة لإدارة المشاريع الإبداعية وتخطيط المشاريع، حيث ينصب تركيزها الأساسي على التصميم بدلاً من إدارة المهام أو كونها منصة لإدارة المشاريع

تسعير مارك

خطة مجانية

الخطة الاحترافية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفريق: 12 دولارًا شهريًا لكل 2 مستخدمين

12 دولارًا شهريًا لكل 2 مستخدمين المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات مارك

G2: 4.4/5 (207 تقييمات)

4.4/5 (207 تقييمات) Capterra: 4.6/5 (279 تقييم)

10. تدفق

via

_ / href/ _https://www.getflow.com/overview التدفق /%href/

التدفق هو برنامج تصميم سير العمل الإبداعي يدمج مهامك ومشاريعك وجداولك الزمنية ومحادثاتك في منصة واحدة. وهو مصمم للوكالات الإبداعية وفرق التسويق، ويجمع بين ميزات إدارة المشاريع الفريدة من نوعها وسير العمل الإبداعي.

يمكنك إنشاء المشاريع وتتبعها، وتخطيط المهام، والعصف الذهني مع المحترفين المبدعين على نفس المنصة.

أفضل ميزات التدفق

قم بأتمتة المهام المتكررة مثل إرسال طلبات الموافقة أو تعيين العمل بناءً على المواعيد النهائية باستخدام تدفقات العمل الآلية

تصور تقدم المشروع والمقاييس الرئيسية من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص تعرض المعلومات الأكثر صلة بفريقك

تبسيط التواصل والتعاون مع الدردشة المدمجة وأدوات التدقيق في الوقت الفعلي

قيود التدفق

يفتقر إلى ميزات إعداد التقارير والتحليلات المتقدمة مقارنةً ببعض نظرائه

قد تبدو الواجهة مربكة للفرق الجديدة، خاصة إذا لم تكن قد استخدمت أي أدوات تقليدية لإدارة المشاريع

تسعير التدفق

الأساسي: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

8 دولارات شهرياً لكل مستخدم الإضافية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات التدفق

G2: 4.3/5 (54 تقييمًا)

4.3/5 (54 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

## استفد من ClickUp لتخطيط مشروعك الإبداعي

يجب أن يساعدك برنامج سير العمل الإبداعي في إدارة المشاريع الإبداعية وتتبع التقدم المحرز ودعم العملية الإبداعية. كما يجب أن يسمح لفريقك الإبداعي بالعمل بكفاءة مع أعضاء الفريق الآخرين ويوفر تكاملاً سلساً مع برامجهم الإبداعية المفضلة.

يعتمد تحديد أفضل برنامج لإدارة المشاريع لفريقك على احتياجات فريقك الخاصة وميزانيته. عند اتخاذ القرار، ضع في اعتبارك عوامل مثل تعقيد المشروع وحجم الفريق والميزات المفضلة والميزانية.

إذا كنت لم تختر بعد برنامج سير العمل الإبداعي ، جرب ClickUp. يوفر برنامج إدارة المشاريع الإبداعية هذا جميع الميزات التي تساعد الفرق الإبداعية على تحسين الإنتاجية وتسريع تسليم المشاريع.

مع منصة ClickUp للوكالات الإبداعية ، يمكنك القيام بكل شيء بدءًا من إنشاء سير عمل آلي إلى تتبع الأداء المالي في نظام واحد لإدارة المشاريع.

سواء كان ذلك تتبع المشروع أو إدارة الجداول الزمنية للمشاريع الإبداعية أو تخطيط المشاريع، فإن ClickUp هو الحل الوحيد لجميع متطلبات وكالتك الإبداعية. اشترك في ClickUp اليوم وأطلق العنان لإنتاجية وكفاءة المستوى التالي لوكالتك الإبداعية.