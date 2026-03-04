يتولى الذكاء الاصطناعي الآن أعمالًا كانت تتطلب في السابق أقسامًا كاملة، وأصبحت الأدوات المصممة لهذا الغرض قادرة حقًا على القيام بذلك.

40٪ من تطبيقات المؤسسات ستدمج وكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصين لمهام معينة بحلول نهاية هذا العام، بعد أن كانت النسبة أقل من 5٪.

بالنسبة للفرق الأصغر حجمًا، يكون لهذا التحول أهمية أكبر. يمكن للمجموعة المناسبة أن تتولى سير العمل بالكامل بدلاً من المهام المنفصلة، مما يغير ما يمكن لفريق صغير أن يقدمه بشكل واقعي.

يتناول هذا المدونة أدوات الذكاء الاصطناعي التي تحل محل فرق عمل بأكملها. نستكشف أسباب جدارتها بالاهتمام وما الذي يجب البحث عنه قبل الالتزام بها.

قبل الشروع في ذلك، من المفيد فهم كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بفعالية حتى تتمكن من تقييم كل خيار وفقًا لاحتياجات سير العمل الفعلية لديك.

إليك ما يهم أكثر. 🤖

الاستقلالية: هل يمكن للأداة إنجاز المهام بمفردها، أم لا يزال هناك حاجة إلى تدخل شخص ما؟

ملاءمة سير العمل: هل تتوافق مع عملياتك الحالية، أم عليك إعادة بناء كل شيء من حولها؟

عمق القدرات: هل يمكنها التعامل مع وظيفة أو قسم كامل بشكل موثوق، أم أنها تغطي أجزاء صغيرة فقط من العملية؟

الموثوقية على نطاق واسع: هل تصمد عندما يعتمد عليها الفريق بأكمله، وليس شخص واحد فقط؟

دعم التكامل: هل يتصل بأدواتك الحالية دون الحاجة إلى إعداد إضافي لكل اتصال؟

أسعار يمكن التنبؤ بها: هل التكاليف واضحة وثابتة، أم أن الرسوم المستندة إلى الاستخدام تخلق فواتير مفاجئة مع نمو أعمالك؟

الأمان والامتثال: هل تلبي متطلبات فريقك فيما يتعلق بخصوصية البيانات وحوكمة المؤسسة؟

فيما يلي لمحة سريعة عن جميع الأدوات التي يتناولها هذا الدليل. 📊

الأداة أفضل الميزات الأفضل لـ الأسعار* ClickUp الأفراد والشركات الصغيرة والشركات المتوسطة والمؤسسات الأفراد والشركات الصغيرة والشركات المتوسطة والمؤسسات مجاني إلى الأبد؛ أسعار مخصصة للمؤسسات GitHub Copilot اقتراحات الترميز في الوقت الفعلي، وتحرير ملفات متعددة، وأوامر slash، وسياق مراعٍ لمساحة العمل المطورون الأفراد والشركات الصغيرة والمؤسسات مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 10 دولارات/مستخدم/شهر Qodo إنشاء الاختبارات الآلي، ومراجعات العلاقات العامة، وتحليلات متعددة المستودعات، وأمن المؤسسات المطورون والشركات المتوسطة الحجم والمؤسسات مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 38 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Claude نوافذ سياق كبيرة، ترميز وكياني، تكاملات MCP، مشاريع وأعمال فنية الأفراد والشركات الصغيرة والشركات المتوسطة الحجم مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 20 دولارًا شهريًا Replit إنشاء تطبيقات كاملة، ترميز الأجواء، تحرير متعدد اللاعبين، نشر مدمج المطورون الأفراد والشركات الصغيرة مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 25 دولارًا شهريًا Builder. io Figma-to-code، تحرير CMS المرئي، اختبار A/B، التحكم في المكونات المخصصة فرق المنتجات والهندسة، والمؤسسات مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 30 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Jasper أوامر صوتية للعلامة التجارية، ومسارات المحتوى، ومساحة عمل Canvas، وسير عمل تسويقي مسبق الإعداد فرق التسويق، الشركات المتوسطة الحجم، المؤسسات خطط مدفوعة تبدأ من 69 دولارًا أمريكيًا للمقعد الشهري Notion AI البحث على نطاق مساحة العمل، وأتمتة قواعد البيانات، وملاحظات اجتماعات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء المستندات الأفراد والشركات الصغيرة والشركات المتوسطة الحجم مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 12 دولارًا أمريكيًا للعضو شهريًا Midjourney توليد النص إلى صورة، اتساق الأسلوب، مزج الصور، توسيع اللوحة القماشية المصممون والمسوقون والفرق الإبداعية خطط مدفوعة تبدأ من 10 دولارات شهريًا Canva AI Magic Design، Magic Write، Magic Media، إزالة الخلفية، دعم متعدد اللغات المسوقون والمبدعون وغير المصممين مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 12.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Otter AI النسخ التلقائي، وتسميات المتحدثين، وملخصات الذكاء الاصطناعي، و OtterPilot، و AI Chat الأفراد والشركات الصغيرة والشركات المتوسطة الحجم مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 16.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Fireflies AI نسخ المحاضرات، ذكاء المحادثات، أكثر من 200 عملية تكامل، ملخصات الذكاء الاصطناعي فرق المبيعات، الشركات المتوسطة الحجم، المؤسسات مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 18 دولارًا أمريكيًا للمقعد الشهري Zapier Zaps متعددة الخطوات، AI Copilot، المنطق الشرطي، الجداول والواجهات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 29.99 دولارًا شهريًا HubSpot أتمتة البريد الإلكتروني، إنشاء محتوى بالذكاء الاصطناعي، تخصيص CRM، تقارير الإحالة فرق التسويق، الشركات المتوسطة الحجم، المؤسسات مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا Descript تحرير الفيديو النصي، Studio Sound، إزالة الكلمات الملء، إنشاء المقاطع تلقائيًا منشئو المحتوى وفرق التسويق مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 24 دولارًا للشخص الواحد شهريًا Voiceflow منشئ الوكلاء المرئيين، قاعدة المعرفة، دعم متعدد LLM، تحليلات المحادثات فرق المنتجات والدعم والمطورون مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 60 دولارًا شهريًا Uizard نماذج أولية من النص إلى واجهة المستخدم، مسح الإطارات الشبكية، موضوعات الذكاء الاصطناعي، خرائط الحرارة التنبؤية المصممون وفرق المنتجات والشركات الناشئة مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 19 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Paradox Olivia AI التوظيف، جدولة المقابلات، التقدم للوظائف عبر الهاتف المحمول أولاً، التوظيف متعدد اللغات فرق الموارد البشرية، الشركات الكبيرة أسعار مخصصة Lindy وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلون، أسراب الوكلاء، أتمتة اللغة الطبيعية، إدارة صندوق الوارد الأفراد والشركات الصغيرة والشركات المتوسطة الحجم خطط مدفوعة تبدأ من 49.99 دولارًا شهريًا Gong ذكاء المحادثة، تتبع سلامة الصفقات، توقعات الإيرادات، تدريب المبيعات فرق المبيعات، الشركات المتوسطة الحجم، المؤسسات أسعار مخصصة

دعونا نقيّم كيف تقضي هذه الأدوات على التنسيق اليدوي والتنفيذ المتكرر.

1. ClickUp (الأفضل لاستبدال العمليات المجزأة وإدارة المشاريع والتعاون)

ClickUp Super Agents مجانًا أنشئ زملاء فريق مخصصين يعملون بالذكاء الاصطناعي، يُعرفون باسم ClickUp Super Agents، باستخدام تعليمات اللغة الطبيعية في ClickUp.

تعد معظم أدوات الذكاء الاصطناعي باستبدال الفرق، ولكنها تعمل بشكل منفصل. فهي لا تستطيع رؤية الجداول الزمنية لمشروعك أو الاتصال بالطريقة التي تنجز بها مؤسستك العمل فعليًا. هذا الانفصال يخلق توترًا بدلاً من حله.

يعالج Converged AI Workspace من ClickUp هذه الفجوة بشكل مباشر. كمنصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإنها تدمج الذكاء في كل جزء من سير عملك، من إنشاء المهام إلى أتمتة إدارة المشاريع.

لنرى كيف تقضي على طبقة التنسيق اليدوي التي غالبًا ما تتطلب فرقًا تشغيلية كاملة.

حوّل بيانات المشروع من جميع أنحاء مساحة العمل إلى رؤى قابلة للتنفيذ

ClickUp Brain هي شبكة عصبية تربط مساحة العمل بالكامل في ClickUp. بصفتها مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك، فإنها تجلب المعلومات المخزنة في مستندات ClickUp وملاحظات الاجتماعات والمهام والمحادثات وما إلى ذلك، لتزويد الفرق بالسياق الذي يحتاجونه لتنفيذ العمل بشكل أسرع.

من استخراج بنود العمل من ملخصات الاجتماعات إلى تفسير اتجاهات عبء العمل، تساعد هذه الأدوات في أتمتة إعداد التقارير، وكشف العوائق، وإنشاء تحديثات للمشاريع، والإجابة على الأسئلة في الوقت الفعلي حول العمل الجاري.

قم بحل المشكلات بشكل أسرع باستخدام رؤى المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Brain

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي المتميزة، بما في ذلك ChatGPT وClaude وGemini، دون الحاجة إلى تبديل الأدوات، بحيث يمكنك اختيار النموذج المناسب لكل حالة استخدام.

يمكنك الوصول إلى نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي من واجهة موحدة باستخدام ClickUp.

بالإضافة إلى ذلك، مع ClickUp Brain MAX، يمكنك جلب الذكاء الاصطناعي المدرك للسياق إلى سطح مكتبك. باعتباره تطبيق الذكاء الاصطناعي الفائق الخاص بك، فإنه يوحد السياق ليس فقط من داخل ClickUp ولكن أيضًا من التطبيقات المتصلة بـ ClickUp، مثل Figma و Google Drive و GitHub، ليقدم لك الإجابات في متناول يدك. يمكنك أيضًا استخدام ميزة Talk to Text لتحويل صوتك إلى نص: صياغة الرسائل، وجدولة الاجتماعات، وإنشاء المهام، وإملاء المستندات بالكامل — بسرعة 4 أضعاف سرعة الكتابة اليدوية!

إليك كيفية عملها:

نشر زملاء فريق الذكاء الاصطناعي المستقلين مع وعي كامل بمساحة العمل

مع ClickUp Super Agents، تحصل على مساعدين مستقلين ينفذون منطقًا متعدد الخطوات بناءً على أولوياتك وسياقك. على عكس روبوتات المهام الأساسية، تعمل هذه الوكالات في سياق مساحة عمل كاملة ويمكنها التعامل مع سير عمل وكالات الذكاء الاصطناعي المعقدة بشكل مستقل.

نشر زملاء فريق الذكاء الاصطناعي المستقلين باستخدام ClickUp Super Agents

توفر هذه الأدوات أكثر من 500 إمكانية مميزة لفريقك، بدءًا من فرز الطلبات وحتى صياغة المستندات وتنسيق المشاريع، وتعمل بشكل مستمر وتقوم بمعالجة الأعمال حتى خارج ساعات العمل.

يمكنك @الإشارة إلى Super Agents في تعليقات المهام، أو تعيين المهام المطلوبة لهم مباشرة، أو تهيئتهم للعمل بشكل مستقل. فهم يراقبون الأعمال الواردة، ويشيرون إلى المشكلات قبل أن تصبح حرجة، ويحولون مناقشات الاجتماعات إلى مهام محددة مع مواعيد نهائية.

تحدد طريقة تنظيم ونشر الوكلاء الفائقين مدى قدرتك على تنفيذ المهام المستقلة، ويتم تسجيل كل إجراء يتخذونه في سجل مراجعة.

🚨 ملاحظة مهمة: تمنع سياسة الذكاء الاصطناعي في ClickUp المزودين من الوصول إلى بياناتك لأغراض تدريب النماذج أو الاحتفاظ بها. تحافظ المنصة على شهادات الامتثال لـ GDPR و ISO 42001 و HIPAA و SOC 2.

امنح كل فريق مطورًا خاصًا به على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع Codegen

يوفر استحواذ ClickUp على Codegen إمكانات الترميز المستقل مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك. Codegen هو وكيل ترميز يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكّن أي شخص في شركتك من العمل كمطور، مما يزيل الأعمال المتراكمة دون زيادة عدد الموظفين.

أتمتة عملية النقل من اقتراحات الذكاء الاصطناعي إلى طلبات السحب الفعلية عبر سير عمل فريقك باستخدام ClickUp Codegen

تخلص من الأعمال المتكررة باستخدام الأتمتة الذكية

يتولى محرك ClickUp للتشغيل الآلي المهام المتكررة التي تبطئ عمل الفرق. بدلاً من تنفيذ نفس الخطوات يدويًا في كل مرة، يمكنك تكوين قواعد يتم تشغيلها تلقائيًا بناءً على أحداث محددة.

مع أكثر من 100 نموذج مسبق الصنع يغطي السيناريوهات الشائعة مثل تخصيص المهام وإشعارات المواعيد النهائية وتقدم الحالة، يمكن أتمتة معظم سير العمل دون البدء من الصفر.

قم بتشغيل الإجراءات الصحيحة تلقائيًا وتشغيل العمليات بسلاسة باستخدام ClickUp Automations

بالنسبة لعمليات سير العمل التي تتطلب منطقًا مخصصًا، يتيح لك Automation Builder الذي لا يتطلب كتابة أي أكواد برمجية تصميم تسلسلات الإجراءات المشغلة دون الحاجة إلى خبرة تقنية. كما يتم دعم أنماط التعيين الديناميكية، وتوجيه العمل إلى من بدأ الحدث أو أي شخص يراقب المهمة، مما يتكيف بشكل طبيعي مع الفرق ذات المسؤوليات المتغيرة.

إليك كيفية أتمتة سير العمل في 5 دقائق فقط وتوفير أكثر من 5 ساعات كل أسبوع ✨

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

قد تربك خيارات التخصيص الواسعة المستخدمين الجدد أثناء الإعداد الأولي

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 11000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول إحدى مراجعات المستخدمين على G2:

بصراحة، أصبح ClickUp مركز القيادة لحياتي بأكملها — العمل، والمشاريع، والتذكيرات، ومهام الامتثال، والتوظيف، وكل شيء. لم أعد أعتبره "برنامج مهام" بعد الآن. إنه أشبه بدماغي الخارجي.

💡نصيحة احترافية: يمكن للفرق التي تسعى إلى تقليل النفقات العامة اليدوية استكشاف الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع لتحقيق أقصى استفادة من هذه القدرات.

📮 ClickUp Insight: يتعين على العامل المعرفي النموذجي التواصل مع 6 أشخاص في المتوسط لإنجاز العمل. وهذا يعني التواصل مع 6 جهات اتصال أساسية يوميًا لجمع السياق الأساسي، والتنسيق بشأن الأولويات، والمضي قدمًا في المشاريع. المعاناة حقيقية — المتابعة المستمرة، والارتباك بشأن الإصدارات، والثقوب السوداء في الرؤية تضعف إنتاجية الفريق. تعالج منصة مركزية مثل ClickUp، مع البحث المتصل ومدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي، هذه المشكلة من خلال إتاحة السياق على الفور في متناول يدك.

2. GitHub Copilot (الأفضل لإكمال الكود المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر GitHub

هل تريد مساعد ترميز بالذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة التطوير الخاصة بك بدلاً من العمل جنبًا إلى جنب معها؟ GitHub Copilot يوفر لك ما تريد. إن إدراك الكود في الوقت الفعلي هو قوته الأساسية. فهو يقرأ الملف الحالي وسياق المشروع المحيط به لعرض الاقتراحات ذات الصلة دون إبعاد المطورين عن المحرر.

توسع Copilot Chat والقدرات الشبيهة بالوكلاء نطاق هذا الأمر إلى ما هو أبعد من الإكمال التلقائي. يمكن تطبيق التغييرات على ملفات متعددة، ويمكن إنشاء الاختبارات، ويمكن التعامل مع مهام الترميز الأكثر استقلالية من البداية إلى النهاية. إنه أشبه بوجود مبرمج ثنائي يعمل بالذكاء الاصطناعي بجانبك في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات GitHub Copilot

أكمل السطور والوظائف بشكل أسرع مع اقتراحات النص الشبحي في الوقت الفعلي التي تظهر أثناء الكتابة.

اشرح الكود، أو قم بتصحيح الأخطاء، أو قم بإعادة الهيكلة عن طريق طرح الأسئلة داخل IDE باستخدام اللغة الطبيعية.

قم بتطبيق تغييرات متسقة على قاعدة كود كاملة عن طريق تحرير ملفات متعددة في وقت واحد باستخدام Copilot Edits.

قم بحل الأخطاء وإنشاء الوثائق على الفور من خلال أوامر مائلة مثل /fix و/explain و/doc.

استفد من سياق المشروع بأكمله من خلال الوعي بمساحة العمل حتى تظل الاقتراحات ذات صلة بقاعدة الكود الكاملة.

قيود GitHub Copilot

قد تكون الاقتراحات غير متسقة أو غير دقيقة وقد تتطلب مراجعة يدوية.

قد تشكل تكلفة الاشتراك عائقًا أمام الطلاب والمطورين المستقلين

أسعار GitHub Copilot

مجاني

المزايا: 10 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

Pro+: 39 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

الأعمال: 19 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: 39 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر

تقييمات ومراجعات GitHub Copilot

G2: 4. 5/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (30+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن GitHub Copilot؟

يقول أحد المستخدمين على G2:

أجد GitHub Copilot سهل الاستخدام للغاية، وأحب كيف يتكامل بسلاسة مع العديد من برامج التحرير التي أستخدمها مثل Visual Studio Code و IntelliJ... تساعدني هذه الأداة في فهم المشكلات دون الحاجة إلى كتابة الكود، وإنشاء الكود، وتحليل الحلول المختلفة لاختيار الأفضل، وحتى مراجعة طلبات السحب بمجرد تحديد Copilot كمراجع. كما يوفر مربع دردشة في محرري، مما يسمح لي بدفع تغييرات الكود، والتزام الكود، وإنشاء طلبات السحب أو فروع الميزات بسهولة.

3. Qodo (الأفضل لاختبار الكود وإعادة هيكلته تلقائيًا)

عبر Qodo AI

Qodo (المعروف سابقًا باسم CodiumAI) هو نظام أساسي لسلامة الكود يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويركز على تحسين جودة البرامج من خلال المراجعة الآلية وإنشاء الاختبارات. بدلاً من البقاء خارج عملية التطوير، فإنه يدمج وكلاء الذكاء الاصطناعي مباشرة في بيئات تطوير البرامج (IDE) وسير عمل Git وأدوات CLI بحيث يتم كل شيء داخل البيئات التي يستخدمها المطورون بالفعل.

تم تصميم المنصة لقاعدة بيانات برمجية معقدة ومتعددة المستودعات. وهي تستخدم تحليلًا مدركًا للسياق لاكتشاف الأخطاء، وتسليط الضوء على المخاطر، وفرض معايير الترميز، وتشديد حلقات التغذية الراجعة عبر دورة التطوير الكاملة.

أفضل ميزات Qodo AI

قم بمراجعة طلبات السحب بذكاء للكشف عن المشكلات المنطقية والأخطاء والمخاطر الأمنية أو المعمارية قبل الدمج.

قم بإنشاء اقتراحات كود مدركة للسياق مستمدة من فهم مستوى قاعدة الكود عبر ملفات وتبعيات متعددة

أنتج اختبارات الوحدة والتكامل تلقائيًا، بحيث تغطي الحالات الاستثنائية ومسارات الكود غير المختبرة التي غالبًا ما تغفلها المراجعة اليدوية.

امسح قواعد البيانات الكبيرة متعددة المستودعات لاكتشاف المخاطر والتكرار والتأثير الناتج عن التغييرات المقترحة.

قم بتكوين سياسات الأمان وفحوصات الامتثال وخيارات النشر لتلائم احتياجات بيئتك

قيود الذكاء الاصطناعي Qodo

قد تكون الاقتراحات غير متسقة، وقد تؤثر الهلوسات العرضية على دقة الاختبار والمراجعة.

أسعار Qodo AI

المطور: مجاني

الفرق: 38 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Qodo AI

G2: 4. 8/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Qodo AI؟

إليك مراجعة G2:

يعجبني أنه يمكنه أخذ الملفات أو سطور البرمجة أو مشروع كامل كسياق عندما تعطيه موجهًا. أحيانًا يكون هذا مفيدًا إذا كنت بحاجة إلى إجابة محددة أو إجابة عامة. أستخدمه بشكل أساسي كل يوم في عملي وهو سهل الاستخدام. يتكامل بسهولة مع Visual Studio Code.

👀 هل تعلم؟ قامت Qodo بتغيير علامتها التجارية في عام 2024 للتأكيد على "الجودة" + "الكود" في صميم كل أداة. يعكس الاسم اعتقادهم بأن الجودة يجب أن تكون الدافع وراء كل سطر من الكود والاختبار والمراجعة في عملية التطوير.

4. Claude (الأفضل للتفكير الطويل والردود السياقية)

عبر Anthropic

Claude هو مساعد ذكاء اصطناعي توليدي ومجموعة من نماذج اللغة الكبيرة التي طورتها Anthropic، والتي تم بناؤها حول نهج الذكاء الاصطناعي الدستوري الذي يركز على السلامة. ومن بين أكثر حالات الاستخدام شيوعًا لهذه الأداة تلخيص المستندات وصياغة المحتوى وتحليل الملفات وحل المشكلات التخاطبية.

تغطي ثلاثة مستويات من النماذج احتياجات مختلفة: Opus يتعامل مع الاستدلال المتقدم، Sonnet يوازن الأداء اليومي، و Haiku يتعامل مع المهام الأسرع والأخف وزنًا. يتم دعم الترميز بلغات متعددة وتفسير الصور والعمل مع سياقات طويلة مليئة بالوثائق في جميع المستويات الثلاثة.

أفضل ميزات Claude

أكمل مهام التطوير بشكل مستقل باستخدام مساعد ترميز وكيل يجمع السياق ويجري الاختبارات

قم بمعالجة وإعادة هيكلة قواعد البرمجة المعقدة والمتعددة الملفات في خطوة واحدة باستخدام نوافذ سياق كبيرة.

اتصل بالأدوات ومصادر البيانات من خلال تكامل بروتوكول سياق النموذج (MCP) مع منصات مثل GitHub وقواعد البيانات الخارجية.

نظم المحادثات، وراجع النتائج، واعمل مع المستندات المنظمة والرموز والتصورات باستخدام المشاريع والتحف.

قم بتحليل الصور والرسوم البيانية والملفات باستخدام الذاكرة وأنماط الكتابة القابلة للتخصيص ودعم المهام المتوازية.

قيود كلود

قد تؤدي حدود الاستخدام وقيود الأحرف وانتهاء صلاحية الدردشة إلى مقاطعة سير العمل الطويل.

أسعار Claude

مجاني

المزايا: 20 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى: 100 دولار/مستخدم/شهر

القياسي: 25 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد شهريًا

الاشتراك المميز: 125 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات كلود

G2: 4. 4/5 (90+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Claude؟

يشارك أحد المستخدمين:

يتميز Claude بقدرته الفائقة على فهم السياق والاستجابة بطريقة واضحة ومنظمة ومدروسة. تبدو الإجابات طبيعية ومفصلة جيدًا، خاصةً بالنسبة للمواضيع المعقدة والوثائق والمحادثات الطويلة. وهو مفيد بشكل خاص في الكتابة وتلخيص المحتوى ومراجعة المستندات وتبادل الأفكار. يتميز بأسلوبه الاحترافي وسهولة فهمه، مما يجعله مريحًا للاستخدام اليومي.

🔍 هل تعلم؟ سمّت Anthropic كلود على اسم كلود شانون، العبقري الجامح الذي اخترع نظرية المعلومات، وتلاعب بالبتات/البايتات أثناء العصف الذهني، وصنع آلات جنونية مثل البوق الذي يطلق اللهب. أرادوا ذكاءً اصطناعيًا مرحًا وعبقريًا وفضوليًا مثل شانون نفسه!

5. Replit (الأفضل للترميز التعاوني القائم على المتصفح)

عبر Replit

إذا كان هناك تطبيق واحد أصبح مرادفًا لترميز الأجواء، فهو Replit. ما هي فلسفة تصميم المنصة؟ صِف ما تريد، وسيقوم الذكاء الاصطناعي ببنائه أو تحسينه استجابةً لذلك.

يوفر بيئة تطوير قائمة على المتصفح حيث يتم إنشاء التطبيقات واختبارها ونشرها من مساحة عمل واحدة دون الحاجة إلى إعدادات محلية. يقع وكيل Replit المستقل في مركز التجربة، حيث يتلقى موجهات باللغة الطبيعية ويتولى كل شيء بدءًا من إنشاء الكود وحتى نشر التطبيق العامل.

تظل دورة التطوير الكاملة داخل نفس بيئة التطوير المتكاملة (IDE) المستندة إلى السحابة، لذلك لا داعي للتبديل بين الأدوات في أي مرحلة.

أفضل ميزات Replit

قم بإنشاء تطبيقات كاملة من مطالبات اللغة الطبيعية باستخدام Replit Agent المستقل

حوّل لقطات الشاشة أو النماذج الأولية إلى تطبيقات وظيفية، كاملة مع واجهة المستخدم والبنية الخلفية وإعداد قاعدة البيانات.

قم بتطبيق تغييرات منسقة على الكود عبر ملفات متعددة من خلال الاستفادة من الوعي بالسياق على مستوى المشروع

قم بنشر التطبيقات على الفور من خلال الاستضافة والبنية التحتية المدمجة دون الحاجة إلى تكوين خارجي

اعمل جنبًا إلى جنب مع زملائك في الفريق في الوقت الفعلي باستخدام التحرير متعدد اللاعبين داخل نفس بيئة التطوير

قيود Replit

قد تظهر مشكلات في الأداء وسلوك غير موثوق به مع المشاريع أو مجموعات البيانات الكبيرة

أسعار Replit

المبتدئون: مجاني

Replit Core: 20 دولارًا شهريًا

Replit Pro: 100 دولار/مستخدم/شهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Replit

G2: 4. 5/5 (290+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Replit؟

على Capterra، يقول أحد المستخدمين في تعليقه:

منتج رائع بشكل عام. أداة تغير قواعد اللعبة تمامًا للمهنيين غير المختصين في البرمجة، حيث تتيح لهم إنشاء ما يبحثون عنه. اختصار كبير للانتقال إلى المطورين المحترفين، وبناء أدوات داخلية (حيث لا يهم بالضرورة أن يعمل كل شيء بشكل كامل)، وإذا كنت تبحث عن الانغماس في عالم تطوير البرمجيات للعملاء وما إلى ذلك، فهي بداية رائعة وتجعلها أكثر سهولة في الاستخدام وشمولية من الحلول الأخرى المتوفرة.

6. Builder. io (الأفضل للتطوير المرئي باستخدام نظام إدارة محتوى بدون واجهة)

Builder. io هي منصة واجهة مستخدم مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للفرق تصميم واجهة المستخدم النموذجية وشحنها مباشرة فوق تطبيقاتهم الحالية. تعمل مع قواعد البرمجة الحالية وأنظمة التصميم، بحيث يمكن إجراء تغييرات بصرية دون المساس بالكود الأساسي.

ستجد الفرق التي تعمل على إنشاء تطبيقات بدون كود وأدوات منخفضة الكود أن هذه الطريقة عملية، لأنها تدعم إنشاء النماذج الأولية باستخدام بيانات حقيقية وإرسال التحديثات دون الحاجة إلى تدخل هندسي مكثف.

أفضل ميزات Builder.io

حوّل تصميمات Figma إلى كود سريع الاستجابة باستخدام Visual Copilot المدعوم بالذكاء الاصطناعي

قم بتحرير الصفحات بصريًا من خلال نظام إدارة المحتوى (CMS) الذي يعمل بالسحب والإفلات والذي يعمل مباشرة مع قاعدة الكود الحالية لديك.

سجل المكونات المخصصة حتى يحتفظ المطورون بالسيطرة بينما يقوم المستخدمون غير التقنيين بإنشاء الصفحات بشكل مستقل

أنشئ أقسامًا وصفحات ومحتوى داخل المنصة باستخدام مطالبات بسيطة للذكاء الاصطناعي

حسّن الأداء وتجربة المستخدم من خلال أدوات الاختبار A/B المدمجة وأدوات التخصيص.

قيود Builder.io

تجعل الوثائق القديمة وغير الواضحة عملية الإعداد واستكشاف الأخطاء وإصلاحها أصعب مما ينبغي.

أسعار Builder.io

مجاني

المزايا: 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الفريق: 50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Builder.io

G2: 4. 6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Builder.io؟

هذا هو تعليق أحد المستخدمين:

يتيح Builder لمهندسينا ومؤسساتنا التجارية العمل بسرعة أكبر. تمكنا من الانتقال إلى Builder والبدء في البناء في غضون 20 يومًا فقط. كانت قدرة شركتنا على العمل بدون مهندسين أمرًا لا يقدر بثمن. أثبت اختبار A/B أنه عامل تغيير جذري. فقد سمح لنا بتقديم المحتوى والمنتجات التي تهم عملائنا أكثر، وقلل من التخمينات داخل فرقنا.

7. Jasper (الأفضل لمحتوى التسويق المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Jasper

يعد الحفاظ على صوت متسق للعلامة التجارية في جميع المخرجات أمرًا أساسيًا لتسويق المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وهذا ما يساعدك Jasper على تحقيقه. تقوم الفرق بتدريب هذه المنصة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على نبرة صوتها ومعرفتها بالشركة، وتطبق هذه الإرشادات على كل نوع من أنواع المحتوى.

استخدمها لإنتاج منشورات المدونة ونصوص الإعلانات والأصول التسويقية من خلال القوالب ومساعدي الذكاء الاصطناعي وسير العمل المنظم. كأداة لإنشاء محتوى بالذكاء الاصطناعي لفرق التسويق، فإنها تغطي أيضًا الأفكار القائمة على الدردشة والتوليد المرئي والدعم متعدد اللغات والقوالب المعدة مسبقًا للمهام التسويقية الشائعة.

أفضل ميزات Jasper

أتمتة سير العمل التسويقي من البداية إلى النهاية عن طريق ربط وكلاء الذكاء الاصطناعي مباشرة بخطوط إنتاج المحتوى

حافظ على صوت العلامة التجارية وتوافق الجمهور عبر جميع المخرجات من خلال عناصر التحكم في المعرفة في Jasper IQ.

قم بصياغة المحتوى ومراجعته والتعاون عليه داخل مساحة عمل Canvas باستخدام محرر مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

أنشئ حملات ومدونات وأصول أخرى بشكل أسرع باستخدام تطبيقات التسويق الجاهزة وقوالب سير العمل

قيود Jasper

خيارات محدودة بأسعار معقولة للمبتدئين

أسعار Jasper

تجربة مجانية

المزايا: 69 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jasper

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 1800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jasper؟

مقتبس مباشرة من تعليق مستخدم على G2:

Jasper هي أداة بسيطة ومبتكرة ساعدت في تبسيط عملية إنشاء المحتوى لدينا. فهي تقدم باستمرار مسودات أولية تتوافق تمامًا مع أسلوبنا في الكتابة، مما يوفر لنا الوقت والجهد. تشعر وكأن لديك زميلًا إضافيًا في الفريق يفهم علامتك التجارية حقًا. كان من السهل جدًا تنفيذها ودمجها في مجموعة أدواتنا. بدأنا أنا وأعضاء فريقي في استخدامها يوميًا تقريبًا منذ أن بدأنا العمل.

🧠 حقيقة ممتعة: تم إطلاق Jasper باسم Jarvis.ai، في إشارة مباشرة إلى شخصية J. A. R. V. I. S. في فيلم Iron Man. بعد أن اكتسبت شهرة كبيرة، أصدرت شركة Disney أمرًا بوقف استخدام الاسم، وتبع ذلك تغيير العلامة التجارية إلى Jasper بعد فترة وجيزة.

8. Notion AI (الأفضل للتوثيق وقواعد المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Notion

Notion AI هو مساعد ذكاء اصطناعي مدمج مباشرة في مساحة عمل Notion. يساعد المستخدمين على كتابة المعلومات وتحريرها وتنظيمها دون الحاجة إلى التبديل إلى أدوات خارجية، حيث يعتمد على سياق مساحة العمل الفعلي لتقديم إجابات ذات صلة والتعامل مع المهام الروتينية تلقائيًا.

تتم إدارة المعرفة وصياغة المستندات والبحث عبر التطبيقات داخل بيئة واحدة متصلة. تعمل أتمتة قاعدة البيانات على ملء الخصائص واستخراج عناصر الإجراءات دون الحاجة إلى الإدخال اليدوي، بينما تعمل ميزات مثل ملاحظات الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي والبحث المؤسسي على توسيع نطاق فائدتها إلى ما هو أبعد من مجرد المساعدة في الكتابة.

أفضل ميزات Notion AI

ابحث في Notion و Slack و Google Drive والتطبيقات الأخرى المتصلة للعثور على الإجابات في مكان واحد.

تحدث مع مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يفهم سياق مساحة عملك ووثائق شركتك

قم بإنشاء ملاحظات الاجتماعات والملخصات وبنود العمل والمتابعات تلقائيًا

اكتب المستندات وحررها وترجمها وقم بتنسيقها مباشرةً داخل محرر Notion

أنشئ قواعد بيانات وقوالب وسير عمل منظم من خلال مطالبات بسيطة

قيود الذكاء الاصطناعي في Notion

تؤدي الواجهة المعقدة والإرشادات المحدودة للتدريب إلى منحنى تعلم ملحوظ للمستخدمين الجدد.

أسعار Notion AI

مجاني

بالإضافة إلى: 12 دولارًا أمريكيًا لكل عضو شهريًا

الأعمال: 24 دولارًا أمريكيًا لكل عضو شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion AI

G2: 4. 6/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion AI؟

توصلت مراجعة أحد المستخدمين إلى ما يلي:

أنا أحب Notion AI حقًا لأنه يمكنه أخذ كل شيء في Notion، ليس فقط ما أضفته، بل كل شيء في الشركة ويقدم لي إجابة. إنه رائع حقًا لأنه يساعدني في العثور على الإجابات بشكل أسرع بكثير من البحث عن كل شيء بنفسي. من المفيد أيضًا أن تكون قادرًا على تسمية الأشياء ووضع تلك العلامة في جميع أنحاء Notion.

9. Midjourney (الأفضل لتوليد صور عالية الجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Midjourney

Midjourney هي أداة صور ذكاء اصطناعي توليدية تنتج صورًا فنية وواقعية من مطالبات اللغة الطبيعية. تم تطويرها من قبل مختبر أبحاث مستقل، وتركز على إنتاج صور عالية الجودة ومصممة خصيصًا للتصميم والتسويق والأعمال الإبداعية.

تعمل أداة الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي من خلال روبوت Discord إلى جانب واجهة ويب لإدارة العناصر المرئية. وهي تعتمد على الاشتراك وتستخدم على نطاق واسع في الفن التصوري والعناصر المرئية للمنتجات والتجارب الإبداعية.

أفضل ميزات Midjourney

أنتج صورًا عالية التفاصيل وفنية أو واقعية من وصف نصي بسيط

حافظ على اتساق الشخصيات أو الأنماط المرئية عبر مشاهد متعددة ضمن نفس المشروع

امزج عدة صور مرجعية معًا لإنشاء مخرجات فريدة ومصممة بأسلوب خاص

قم بتوسيع التراكيب إلى الخارج باستخدام أدوات التكبير والتصغير والتحريك التي توسع اللوحة إلى ما وراء الإطار الأصلي.

اضبط نسب العرض إلى الارتفاع وكثافة الأسلوب للحصول على تحكم أكثر دقة في الصورة النهائية

قيود Midjourney

يتطلب تحقيق تفاصيل فنية محددة أو نتائج متسقة توجيهات دقيقة وتكرارًا متعددًا.

التفاصيل الدقيقة والمشاهد المعقدة يمكن أن تنتج مخرجات مشوهة أو غير واقعية

أسعار Midjourney

الأساسي: 10 دولارات شهريًا

القياسي: 30 دولارًا شهريًا

المزايا: 60 دولارًا شهريًا

Mega: 120 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Midjourney

G2: 4. 4/5 (90+ تقييم)

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Midjourney؟

إليك تقييم إيجابي من أحد المستخدمين:

تنتج Midjourney باستمرار صورًا مذهلة بصريًا وعالية الدقة تتجاوز غالبًا التوقعات من حيث التفاصيل والجودة. إن قدرتها على تفسير المطالبات بشكل إبداعي تجعلها أداة رائعة للفن المفاهيمي ولوحات المزاج والتصميمات التجريبية.

10. Canva AI (الأفضل للتصميم المرئي السريع بمساعدة الذكاء الاصطناعي)

عبر Canva

Canva AI هي مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي المدمجة مباشرة في منصة Canva. يستخدمها المسوقون والمبدعون لإنتاج محتوى احترافي بسرعة، حتى دون خبرة سابقة في التصميم، من خلال الانتقال من الفكرة إلى التصميم النهائي داخل واجهة واحدة.

يقوم مساعد المحادثة بتوجيه التجربة، وإنشاء التخطيطات، وكتابة النصوص، وتطبيق أنماط العلامة التجارية تلقائيًا. بدلاً من الاعتماد على أدوات منفصلة لكل وظيفة إبداعية، يتم تنفيذ كل شيء في مكان واحد.

أفضل ميزات Canva AI

أنشئ عروضًا تقديمية ومنشورات ومقاطع فيديو كاملة من مطالبات نصية باستخدام Magic Design

قم بتوسيع أو إعادة كتابة النص مباشرة داخل المشاريع باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي Magic Write.

أنتج صورًا ومقاطع فيديو قصيرة من الأوصاف النصية من خلال Magic Media

قم بإزالة عناصر من الصور أو استبدالها أو إضافتها باستخدام Magic Edit و Magic Eraser دون الحاجة إلى برامج خارجية.

ترجم نص التصميم إلى أكثر من 100 لغة مباشرة داخل أي مشروع

قيود الذكاء الاصطناعي في Canva

تقل عمق الميزات مقارنة بأدوات التصميم الأكثر تقدمًا، مما يحد من أعمال التصميم المعقدة.

تقيد النسخة المجانية الوصول إلى الميزات الرئيسية

أسعار Canva AI

مجاني

المزايا: 12.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الفرق: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Canva AI

G2: 4. 7/5 (أكثر من 6800 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 13000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Canva AI؟

يقدر الناس سهولة استخدام Canva:

Canva هو أفضل تطبيق. يوفر تحريرًا فوريًا للصور والعديد من القوالب الجاهزة. في الوقت الحالي، أدوات الذكاء الاصطناعي هي أفضل جزء بالنسبة لي: بمساعدتها، يمكنني تحرير الصور وصقلها وتغيير أجزاء من الصورة. كما أنه يحتوي على أداة Magic Eraser. بالنسبة للفيديو، يوفر تسميات توضيحية يتم إنشاؤها تلقائيًا، كما يعزز الصوت أيضًا.

11. Otter AI (الأفضل لنسخ محاضر اجتماعات الذكاء الاصطناعي)

عبر Otter

هل تحتاج إلى مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي يلتقط المحادثات ويحولها إلى ملاحظات منظمة وقابلة للاستخدام؟ Otter. ai هو خيار جيد. بدلاً من كتابة المحاضر يدويًا أو إعادة تشغيل التسجيلات، تحصل الفرق على نصوص وملخصات وعناصر عمل يتم إنشاؤها تلقائيًا في الوقت الفعلي.

ينضم مساعد الذكاء الاصطناعي إلى المكالمات، ويحدد المتحدثين، ويسلط الضوء على النقاط الرئيسية دون أي تدخل يدوي. تتكامل الأداة مع التقويمات ومنصات التعاون وأنظمة إدارة علاقات العملاء، بحيث تتدفق رؤى الاجتماعات بسلاسة إلى الأدوات المتصلة.

أفضل ميزات Otter AI

سجل واكتب محاضر اجتماعات Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams تلقائيًا باستخدام OtterPilot

أنتج نصوصًا حية مصنفة حسب المتحدث مع طوابع زمنية لسهولة الرجوع إليها بعد كل جلسة

استخرج الرؤى أو قم بصياغة متابعات من محتوى الاجتماعات عن طريق الاستعلام مباشرة من Otter AI Chat.

حسّن الدقة بمرور الوقت من خلال إنشاء مفردات مخصصة وتنظيم النصوص باستخدام المجلدات المشتركة والتعليقات.

قيود Otter AI

تواجه صعوبة في التمييز بين المتحدثين عندما يتحدث عدة أشخاص في وقت واحد

تنخفض دقة النسخ في البيئات الصاخبة أو مع اللهجات القوية

أسعار Otter AI

مجاني

المزايا: 16.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

الأعمال: 24 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Otter AI

G2: 4. 4/5 (أكثر من 450 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Otter AI؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

Otter. ai سهل الاستخدام للغاية ويقوم بعمل رائع في تسجيل محادثات الاجتماعات بدقة في الوقت الفعلي. يوفر لي الوقت من خلال إنشاء ملاحظات وملخصات ونقاط عمل واضحة تلقائيًا، وهو أمر مفيد بشكل خاص للاجتماعات اليومية واجتماعات المراجعة.

📮ClickUp Insight: وجدنا أن 27٪ من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون دفاتر ملاحظات رقمية للاجتماعات، بينما يستخدم 12٪ فقط أدوات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي. هذه الفجوة ملفتة للنظر لأن 64٪ من المشاركين يعانون من عدم وضوح الخطوات التالية في ما يقرب من نصف اجتماعاتهم. تطبيق ClickUp AI Notetaker يغير متابعة الاجتماعات! قم بتسجيل كل التفاصيل المهمة تلقائيًا، وحدد بوضوح الإجراءات المطلوبة، وقم بتوزيع المهام على أعضاء الفريق على الفور — مما يلغي متابعة الأسئلة المحبطة من نوع "ماذا قررنا؟". 💫 نتائج حقيقية: أفادت الفرق التي تستخدم ميزات إدارة الاجتماعات في ClickUp عن انخفاض هائل بنسبة 50٪ في المحادثات والاجتماعات غير الضرورية!

12. Fireflies AI (الأفضل لتدوين ملاحظات الاجتماعات والرؤى بشكل آلي)

Fireflies. ai هو مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بالتقاط المحادثات وتنظيمها وتحليلها تلقائيًا. ينضم إلى الاجتماعات على Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams، ثم يحول التسجيلات إلى ملخصات منظمة تتضمن النقاط الرئيسية والإجراءات المطلوبة.

تقوم الأداة بإنشاء قاعدة معرفية قابلة للبحث من محادثاتك على مدار الوقت. يمكن استرجاع لحظات محددة وقرارات سابقة ومواضيع متكررة دون إعادة تشغيل التسجيلات بالكامل.

أفضل ميزات Fireflies AI

اعثر على ما قيل بالضبط باستخدام بحث الكلمات الرئيسية المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع نتائج مزودة بختم زمني لجميع الاجتماعات السابقة.

اكتشف الأنماط القابلة للتنفيذ من خلال تتبع مقاييس ذكاء المحادثة مثل وقت حديث المتحدث واتجاهات المشاعر.

قم بمزامنة الملاحظات وسجلات المكالمات تلقائيًا عبر أكثر من 200 تطبيق متكامل، بما في ذلك أنظمة إدارة علاقات العملاء وأدوات إدارة المشاريع.

قدم ملخصات مفصلة مع بنود العمل والنقاط الرئيسية فور انتهاء كل محادثة

قيود الذكاء الاصطناعي Fireflies

قد تكون ملخصات الذكاء الاصطناعي غير متسقة، وأحيانًا تكرر المحتوى وتستهلك رصيدًا إضافيًا.

أسعار Fireflies AI

مجاني

المزايا: 18 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد شهريًا

الأعمال: 29 دولارًا أمريكيًا/مقعد/شهر

المؤسسات: 39 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Fireflies AI

G2: 4. 7/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fireflies AI؟

أشاد أحد المستخدمين في تقييمه على G2 بهذه الأداة:

أستخدم Fireflies.ai لتسجيل ملاحظات الاجتماعات وبنود العمل تلقائيًا، وهو أمر مفيد للغاية. كما أحب الوظائف والأزرار سهلة الوصول، مما يجعل البرنامج سهل الاستخدام. يعمل بشكل جيد مع Google Meets وZoom وSlack وGoogle Docs، وهي جميعها أدوات أستخدمها يوميًا. كان الإعداد الأولي سهل الاستخدام للغاية وسهل التكامل.

عبر Zapier

إذا كنت بحاجة إلى منصة أتمتة بدون كود تربط آلاف التطبيقات وتزيل الأعمال اليدوية المتكررة من العمليات اليومية، جرب Zapier. استخدمه لإنشاء سير عمل آلي يسمى Zaps يقوم بتشغيل الإجراءات عبر التطبيقات دون كتابة أي كود.

المنطق بسيط: يؤدي مشغل في أحد التطبيقات إلى إجراء في تطبيق آخر. يمكن أن يؤدي إرسال نموذج جديد إلى إنشاء جهة اتصال CRM وإرسال إشعار Slack وتحديث جدول بيانات في وقت واحد. ستجد الفرق التي ترغب في التعمق في أتمتة سير عمل الذكاء الاصطناعي أن مجموعة تكاملات Zapier هي نقطة انطلاق جيدة.

أفضل ميزات Zapier

تخلص من إدخال البيانات يدويًا عن طريق ربط آلاف التطبيقات ومزامنة أدواتك تلقائيًا.

قم بإنشاء الأتمتة وحل مشكلاتها بشكل أسرع باستخدام AI Copilot، الذي يقبل المطالبات باللغة الطبيعية لإنشاء سير العمل وتحسينه.

قم بتشغيل إجراءات متعددة من حدث واحد عن طريق إنشاء Zaps متعدد الخطوات بدلاً من الاعتماد على أتمتة بسيطة فردية.

قم بتشغيل إجراءات مختلفة بناءً على عوامل التصفية أو شروط محددة عن طريق وضع طبقات في المنطق الشرطي باستخدام Paths.

قم بتخزين البيانات وإدارتها باستخدام الجداول والواجهات لإنشاء أدوات داخلية خفيفة الوزن دون مغادرة المنصة.

قيود Zapier

قد يكون تصحيح الأخطاء وحل المشكلات في سير العمل الكبير معقدًا ويستغرق وقتًا طويلاً.

يواجه المستخدمون الذين ليس لديهم خبرة سابقة في الأتمتة منحنى تعلم ملحوظًا

أسعار Zapier

مجاني

المحترفون: 29.99 دولارًا شهريًا

الفريق: 103.50 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zapier

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1700 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zapier؟

تقول إحدى المراجعات على G2:

لقد وفر لي Zapier مئات الساعات من خلال أتمتة المهام المملة، مما أتاح لي التركيز على العمل الإبداعي. أحب نهجه المعياري، الذي يسمح لي ببناء أتمتة معقدة إلى حد ما. المثال المفضل لدي هو استخدام جدول بيانات لتشغيل رسائل البريد الإلكتروني التذكيرية للأحداث عبر Gmail. ببساطة، إضافة بعض العناصر إلى جدول البيانات يؤدي تلقائيًا إلى إنشاء وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة، مما وفر لي ساعات لا حصر لها.

14. HubSpot (الأفضل لأتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر HubSpot

تم تصميم منصة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي HubSpot Marketing Hub لمساعدة الفرق على جذب الزوار وتحويل العملاء المحتملين وزيادة الإيرادات من خلال استراتيجيات التسويق الداخلي. يتم دمج التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتحسين محركات البحث والإعلانات وبيانات CRM في نظام واحد، بحيث يتم تنفيذ كل شيء بدءًا من تتبع الحملات وحتى إعداد تقارير الأداء في نفس مساحة العمل.

يتم التعامل مع إنشاء المحتوى وتتبع الإعلانات والتقاط العملاء المحتملين من خلال النماذج والدردشة وصفحات الهبوط بشكل أصلي. تعمل ميزات الذكاء الاصطناعي على تخصيص تجارب المواقع الإلكترونية على نطاق واسع، بينما تربط تقارير الإحالة المدمجة الأنشطة التسويقية مباشرةً بنتائج خط الأنابيب والإيرادات.

أفضل ميزات HubSpot

أتمتة حملات البريد الإلكتروني وتقييم العملاء المحتملين وتسلسلات التنمية عبر قنوات متعددة من خلال أداة إنشاء سير عمل واحدة.

أنشئ مدونات ورسائل بريد إلكتروني ومحتوى اجتماعي باستخدام أدوات الكتابة المدمجة بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى تبديل المنصات.

اسحب بيانات CRM الأصلية إلى الحملات لتخصيص الرسائل بناءً على تفاعلات العملاء الحقيقية

التقط العملاء المحتملين وتأهلهم من خلال الصفحات المقصودة والنماذج وروبوتات الدردشة التي تغذي مباشرةً خط الأنابيب

قم بقياس ما ينجح باستخدام لوحات التحليلات وتقارير الإسناد متعددة اللمس المرتبطة بالإيرادات.

قيود HubSpot

قد تصبح الأسعار باهظة بالنسبة للشركات الناشئة أو المستخدمين الفرديين الذين يحتاجون إلى العديد من الإضافات.

تتميز المنصة بمنحنى تعلم حاد

أسعار HubSpot

مجاني

المبتدئين: 15 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد شهريًا

المحترفون: 890 دولارًا شهريًا

المؤسسات: 3600 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4. 4/5 (أكثر من 14,400 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 6200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HubSpot؟

يقول أحد المستخدمين في تعليقه:

أكثر ما يعجبني في HubSpot Marketing Hub هو أن كل شيء مركزي في منصة واحدة. فهي تجعل من السهل جدًا إدارة الحملات وأتمتة سير العمل وتتبع الأداء ومواءمة جهود التسويق مع المبيعات، كل ذلك دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات. تعد التقارير والتحليلات مفيدة بشكل خاص لأنها توفر رؤى واضحة حول ما ينجح وأين يمكن التحسين.

15. Descript (الأفضل لتحرير الصوت والفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Descript

فكر في Descript كمنصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك تحرير الفيديو والصوت مثل مستند نصي. يتم نسخ التسجيلات تلقائيًا إلى واجهة على غرار المستندات، بحيث يتم تطبيق التغييرات التي يتم إجراؤها على النص مباشرة على المخطط الزمني للصوت أو الفيديو دون الحاجة إلى استخدام محرر تقليدي.

يتم التسجيل والنسخ والتحرير والنشر داخل مساحة عمل واحدة. يتولى مساعد الذكاء الاصطناعي للمنصة، Underlord، مهام الإنتاج التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل إزالة الضوضاء وتنظيف الكلمات الملء وإصلاح الصوت من خلال استنساخ الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Descript

قم بتحرير مخططات الفيديو والبودكاست عن طريق إعادة كتابة الكلمات أو حذفها مباشرة في النص

قم بتنظيف الصوت على الفور باستخدام Studio Sound لإزالة الضوضاء الخلفية والصدى من أي تسجيل

قم بإزالة الكلمات الزائدة والوقفات الطويلة تلقائيًا لإنتاج محتوى احترافي

اسحب مقاطع قصيرة من التسجيلات الطويلة تلقائيًا، بتنسيق مناسب لـ TikTok و Instagram و YouTube Shorts.

قيود Descript

تتطلب تعلمًا مكثفًا للمستخدمين الجدد

يمكن أن يؤدي الأداء البطيء والتجميد العرضي إلى تعطيل سير العمل، خاصة مع المشاريع الأكثر تعقيدًا.

أسعار Descript

مجاني

الهواة: 24 دولارًا للشخص الواحد شهريًا

المبدع: 35 دولارًا للشخص الواحد شهريًا

الأعمال: 65 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد شهريًا

تقييمات ومراجعات Descript

G2: 4. 6/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 170 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Descript؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

لقد كانت أدوات تحرير الفيديو بالذكاء الاصطناعي في أدوات مثل Descript بمثابة منقذة حقيقية. فهي تزيل تلقائيًا الكلمات الزائدة والوقفات المحرجة، مما يجعل النسخة النهائية تبدو مصقولة دون الحاجة إلى قضاء ساعات في العمل على المخطط الزمني.

16. Voiceflow (الأفضل لتصميم الذكاء الاصطناعي للمحادثات)

عبر Voiceflow

Voiceflow هي منصة تعاونية لا تتطلب كتابة أكواد برمجية أو تتطلب كتابة أكواد برمجية قليلة لتصميم ونمذجة ونشر وكلاء محادثة مدعومين بالذكاء الاصطناعي. تستخدمها فرق المنتجات والدعم لإنشاء روبوتات الدردشة والمساعدين الصوتيين دون بذل جهد هندسي كبير.

تتيح اللوحة المرئية للفرق تصميم تدفقات المحادثات وربط واجهات برمجة التطبيقات وإدارة المنطق دون كتابة أكواد معقدة. يمكنك إنشاء أدوات وكلاء الذكاء الاصطناعي لتجارب العملاء، مع دعم قواعد المعرفة والنشر متعدد القنوات والوصول القائم على الأدوار حتى تتمكن الفرق من إنشاء وإدارة الوكلاء من مساحة عمل واحدة.

أفضل ميزات Voiceflow

قم ببناء وكلاء الذكاء الاصطناعي بصريًا باستخدام واجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات لتصميم نماذج أولية سريعة والتعاون

أنشئ ردودًا تراعي السياق باستخدام قاعدة معرفية تستوعب المستندات والأسئلة الشائعة

التبديل بين عدة مزودي LLM لتحسين الأداء والتكلفة

اختبر وراقب المحادثات باستخدام أدوات النماذج الأولية المدمجة والتحليلات لمراقبة الجودة.

قيود تدفق الصوت

ثغرات في التوثيق وغياب أدوات النسخ الصوتي المدمجة

قد يبدو إعداد التكامل معقدًا للمستخدمين الجدد

أسعار Voiceflow

مجاني

المزايا: 60 دولارًا شهريًا

الأعمال: 150 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Voiceflow

G2: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Voiceflow؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أكثر ما يعجبني في Voiceflow هو مدى سهولة استخدامه ومرونته! يجعل منشئ التدفق المرئي من السهل جدًا تصميم تجارب محادثة معقدة دون الشعور بالإرهاق. أحب الطريقة التي يمكنني بها بسرعة إنشاء نماذج أولية واختبار ونشر مساعدات الصوت والدردشة في مكان واحد.

17. Uizard (الأفضل لتصميم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Uizard

Uizard هي أداة نمذجة قائمة على الذكاء الاصطناعي ومستندة إلى الويب تساعد المستخدمين على إنشاء مخططات تخطيطية ونماذج أولية ونماذج تطبيقات ومواقع ويب دون الحاجة إلى خبرة رسمية في التصميم. الفكرة الأساسية بسيطة: تحويل المطالبات النصية أو الرسومات اليدوية إلى تصميمات واجهة قابلة للتحرير حتى تتمكن الفرق من تصور الأفكار دون الحاجة إلى انتظار المصمم.

يتولى Autodesigner إنشاء واجهة المستخدم من النص، بينما يحول Wireframe Scanner الرسومات اليدوية إلى تخطيطات رقمية. يتيح محرر السحب والإفلات والمكونات المعدة مسبقًا والتعاون في الوقت الفعلي للفرق تحسين النماذج الأولية التفاعلية ومشاركتها دون مغادرة مساحة العمل.

أفضل ميزات Uizard

قم بإنشاء نماذج أولية قابلة للتعديل لواجهة المستخدم متعددة الشاشات من مطالبات نصية بسيطة

حوّل لقطات الشاشة أو المخططات اليدوية إلى تصميمات رقمية قابلة للتعديل

قم بإنشاء وتطبيق السمات باستخدام مساعد تصميم الذكاء الاصطناعي الذي يضبط الألوان والخطوط والأنماط

استخدم خرائط الحرارة التنبؤية لتقدير انتباه المستخدمين وتحسين التخطيطات

قيود Uizard

غالبًا ما تحتاج التصميمات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى تحسين يدوي قبل أن تصبح جاهزة للإنتاج.

يجد بعض المستخدمين أنه يفتقر إلى عمق أدوات التصميم الأكثر تقدمًا.

أسعار Uizard

مجاني

المزايا: 19 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 39 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Uizard

G2: 4. 5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 190 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Uizard؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

Uizard هو تطبيق سهل الاستخدام للغاية يتيح للمستخدمين إنشاء تصميمات رقمية بطريقة بديهية. تغطي ميزات Uizard الواسعة نطاقًا كبيرًا من احتياجات التصميم مع توفير تجربة مستخدم سلسة. تتيح واجهة المستخدم البديهية للمستخدمين إنشاء تصميمات عالية الجودة بسرعة وكفاءة دون الحاجة إلى معرفة تقنية واسعة.

18. Paradox (الأفضل لأتمتة التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Paradox

أتمت حملات التوظيف ذات الحجم الكبير مثل الفرز والجدولة والتواصل مع المرشحين باستخدام منصة الذكاء الاصطناعي التخاطبية من Paradox. تتولى أوليفيا، المساعدة الذكية للمنصة، مهام التوظيف المتبادلة حتى يتمكن مسؤولو التوظيف من التركيز على الأعمال التي تتطلب الحكم البشري.

تستخدمه الشركات الكبيرة للتوظيف بالساعة والتوظيف المهني. يتكامل مع أنظمة ATS الرئيسية، ويدعم الاتصال متعدد اللغات، ويحافظ على استمرار تجربة المرشح دون الحاجة إلى تنزيل أي شيء أو إنشاء حسابات.

ستجد الفرق التي تبحث عن طريقة لإنشاء وكيل ذكاء اصطناعي لسير عمل التوظيف أن Olivia من Paradox معيارًا جيدًا لما يمكن أن يتعامل معه الوكلاء المستقلون في المحادثات على نطاق المؤسسة.

أفضل ميزات Paradox

أتمتة عمليات التوظيف ذات الحجم الكبير باستخدام Olivia، وهي مساعد ذكاء اصطناعي محادثي يقوم بفحص المرشحين ودفعهم إلى الأمام على مدار الساعة.

قم بجدولة المقابلات على الفور من خلال السماح للمرشحين باختيار الأوقات المتاحة، مما يقلل من تكرار الاتصالات بين المرشحين ومسؤولي التوظيف.

اجمع تعليقات المرشحين من خلال استطلاعات مدمجة لتحديد نقاط التراجع وتحسين تجربة التوظيف.

قيود التناقض

قد تستغرق مهام التوظيف المعقدة وقتًا أطول من المتوقع لإكمالها

لا تتعامل استجابات الذكاء الاصطناعي دائمًا مع كل أسئلة المرشحين بدقة

أسعار بارادوكس

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Paradox

G2: 4. 7/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Paradox؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أصبح إدارة المرشحين من خلال مسار التوظيف أمرًا سهلاً وواضحًا. كما أصبح من السهل التواصل مع المرشحين عبر الرسائل النصية، ويتم تسجيل جميع التفاعلات لمراجعتها لاحقًا وتحسين المحادثات. كما أن التقارير والتحليلات كانت ممتازة أيضًا. عندما بدأنا، كانت لدينا حاجة ملحة لتشغيل المنصة. كان فريق التنفيذ والدعم في Paradox رائعًا، حيث كان سريع الاستجابة ومتعاونًا للغاية.

19. Lindy (الأفضل للمساعدين التنفيذيين وسير العمل في مجال الذكاء الاصطناعي)

عبر Lindy

من لا يرغب في الحصول على مساعد عمل يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه إدارة صناديق البريد الوارد والاجتماعات والتقويمات والمهام الروتينية؟ تقوم Lindy بكل ذلك وأكثر من خلال الوكلاء المستقلين. ينصب التركيز على الأعمال الإدارية اليومية، مثل الجدولة وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وتلخيص الاجتماعات، حتى يتمكن المحترفون من قضاء وقت أقل في التنسيق.

باستخدام تعليمات اللغة الطبيعية، يمكنك ربط أدوات العمل الشائعة لأتمتة سير العمل. فهو يدير الاتصالات بشكل استباقي، ويعد ملاحظات الاجتماعات، ويتابع المهام بينما يتعلم تفضيلات المستخدم وأسلوب الكتابة بمرور الوقت. ستجد الفرق التي تقيّم أدوات سير العمل الوكيلة أن نموذج سرب الوكلاء مناسب تمامًا للمهام الإدارية ذات الحجم الكبير التي تمتد عبر أنظمة متعددة.

بالنسبة للفرق التي لديها متطلبات صارمة فيما يتعلق بالبيانات، فإن Lindy متوافقة مع SOC 2 Type II و HIPAA و GDPR، مع تشفير AES-256 والتزام واضح بعدم بيع أو استخدام بياناتك لتدريب النماذج.

أفضل ميزات Lindy

أتمتة المهام المعقدة باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يفهمون السياق ويتصرفون دون الحاجة إلى تعليمات خطوة بخطوة.

قم بتشغيل سير عمل متوازي باستخدام أسراب الوكلاء للتعامل مع كميات كبيرة من المهام في وقت واحد

أنشئ عمليات أتمتة باللغة الطبيعية واتصل بآلاف من تكاملات تطبيقات الأعمال

قم بإدارة رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات والجدولة باستخدام مساعدات الذكاء الاصطناعي المدمجة

قم ببناء سير عمل متعدد الخطوات باستخدام محرر مرئي مصمم للمستخدمين غير التقنيين

قيود Lindy

إن إنشاء أتمتة بسيطة أمر سريع، ولكن عندما تبدأ في إضافة شروط متعددة وفروع وتكاملات مع واجهات برمجة تطبيقات مختلفة، فإن الأمر يتطلب تخطيطًا وبعض التجارب والخطأ حتى تحصل على المنطق الصحيح.

أسعار Lindy

المزايا: 49.99 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Lindy

G2: 4. 9/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Lindy؟

إليك مراجعة G2:

أستخدم Lindy AI منذ فترة قصيرة، وأكثر ما يعجبني فيه هو الوقت الذي يوفره لي. فهو يتعامل مع المهام المتكررة والجدولة بدقة مذهلة، مما ساعدني حقًا في تقليل العبء الذهني. ما يميزه هو سهولة التفاعل معه وطبيعيته — فهو لا يبدو آليًا أو ثقيلًا. إنه مثل وجود مساعد موثوق به ينجز المهام بهدوء في الخلفية.

20. Gong (الأفضل في مجال معلومات الإيرادات ورؤى المبيعات)

عبر Gong

Gong هي منصة ذكاء إيرادات تلتقط كيف يمكن للذكاء الاصطناعي في مكان العمل تحويل المحادثات اليومية مع العملاء إلى رؤى منظمة حول خط أنابيب المبيعات. تستخدمها فرق المبيعات لتحسين الأداء وتتبع سلامة الصفقات والحصول على رؤية أوضح لأنشطة خط أنابيب المبيعات.

طوال دورة المبيعات، تلتقط المنصة بيانات التفاعل وتشغلها من خلال نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة على إشارات الإيرادات. والنتيجة هي صورة أوضح عن حالة الصفقات، والمخاطر التي تحتاج إلى اهتمام، ومحتوى المتابعة الذي يجب إنشاؤه. يمكن للفرق تدريب الممثلين وتوقع الإيرادات باستخدام بيانات المحادثات الحقيقية بدلاً من التقديرات.

أفضل ميزات Gong

سجل مكالمات العملاء واجتماعاتهم وقم بتدوينها وتحليلها باستخدام ذكاء المحادثة

اكتشف إشارات الشراء والاعتراضات والمشاعر من خلال التحليل الدلالي العميق

تتبع حالة الصفقات وتوقع الإيرادات باستخدام بيانات من مئات إشارات التفاعل

درب فرق المبيعات باستخدام رؤى الذكاء الاصطناعي وبطاقات الأداء الآلية ومكتبات المكالمات الأفضل أداءً.

تواصل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الرئيسية واستخدم الذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالصفقات في جميع المحادثات.

قيود Gong

قد تظهر ميزات الذكاء الاصطناعي أحيانًا رؤى غير دقيقة

تفتقر اقتراحات المتابعة عبر البريد الإلكتروني والترجمات أحيانًا إلى السياق اللازم لتكون مفيدة على الفور.

أسعار Gong

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Gong

G2: 4. 7/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Gong؟

يلخص أحد المستخدمين في تعليقه:

أجد Gong سهل الاستخدام للغاية، وهو أمر مهم جدًا بالنسبة لي. أحب كيف يتكامل جيدًا مع جميع أنظمتنا من خلال امتداد Gong Everywhere. أصبح تسجيل المكالمات مع تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي وأتمتة المتابعات أمرًا سهلاً للغاية. تقلل هذه الميزات من الوقت الذي أقضيه في المهام الإدارية في أنشطتي اليومية، مما يتيح لي التركيز أكثر على البيع والتحدث مع العملاء.

