10 قوالب مجانية لاستراتيجيات وسائل الإعلام المدفوعة

تفشل معظم حملات الوسائط المدفوعة قبل حتى عرض الإعلان الأول، ليس بسبب سوء الإبداع أو الاستهداف، ولكن لأن عملية التخطيط عبارة عن فوضى من جداول البيانات المتناثرة والموافقات المنسية وأرقام الميزانية التي لا يمكن لأحد العثور عليها.

يتم الضغط على فرق التسويق لإنجاز المزيد بموارد أقل. تشير تقارير Gartner إلى أن الميزانيات انخفضت إلى 7.7% من إيرادات الشركات، ويقول 73% من المسوقين أن الضغط آخذ في الازدياد.

يقدم لك هذا الدليل 10 قوالب مجانية لاستراتيجيات الوسائط المدفوعة التي تحول التخطيط الفوضوي للحملات إلى نظام قابل للتكرار، بالإضافة إلى إطار عمل تفصيلي لوضع خطة يمكن تنفيذها بالفعل.

نظرة عامة على قوالب استراتيجية الوسائط المدفوعة

قالب رابط التنزيل مثالي لـ أفضل الميزات تنسيق مرئي قالب إدارة الحملات والترويج من ClickUp احصل على نموذج مجاني فرق التسويق التي تخطط وتدير حملات متعددة القنوات تقويم الحملة، حقول مخصصة للميزانية والقناة، التبعيات، سير عمل الموافقة مساحة عمل شاملة للحملة قالب موجز حملة ClickUp احصل على نموذج مجاني تنسيق الفرق حول الأهداف والرسائل والاستهداف قبل التنفيذ أقسام موجزة منظمة، مستندات تعاونية، موافقات، مهام وأصول مرتبطة ملخص الحملة قالب إدارة الحملات التسويقية من ClickUp احصل على نموذج مجاني الفرق التي تدير حملات متعددة المراحل من التخطيط إلى إعداد التقارير طرق عرض متعددة (قائمة، لوحة، تقويم، جانت)، أتمتة، تقارير لوحة المعلومات، تخزين المرفقات سير عمل الحملة متعدد المراحل قالب إعلان ClickUp احصل على نموذج مجاني فرق إبداعية تنتج وتتتبع وتوافق على كميات كبيرة من أشكال الإعلانات المختلفة حقول مخصصة لتنسيقات وإصدارات الإعلانات، وأدوات التدقيق، وتتبع الإصدارات، وتخزين المرفقات إنتاج الإعلانات + نظام الموافقة قالب مخطط حملة ClickUp احصل على نموذج مجاني يخطط الاستراتيجيون هيكل الحملة عالي المستوى قبل التنفيذ رسم خرائط التسلسل الهرمي (الحملة → المراحل → التكتيكات)، عرض الجدول الزمني، أقسام الملاحظات مخطط مبدئي للحملة قالب حملة وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp احصل على نموذج مجاني فرق التواصل الاجتماعي التي تنسق الحملات الاجتماعية المدفوعة + العضوية جدولة عرض التقويم، حقول مخصصة لأهداف الإعلانات، تكامل مع أدوات الجدولة، عرض موحد للوسائط المدفوعة والعضوية مخطط الحملات الاجتماعية قالب جدول إعلانات ClickUp احصل على نموذج مجاني مخططو الوسائط الذين يحددون مواعيد عرض الإعلانات ويخططون التوقيت عبر القنوات المختلفة عرض جانت + التقويم، حقول مخصصة للقناة والميزانية، التبعيات للموافقة على الإبداع، مصدر وحيد للحقيقة نظام جدولة الإعلانات قالب تقرير حملة PPC من ClickUp احصل على نموذج مجاني مديرو PPC والوكالات التي تنتج تقارير حملات واضحة وقابلة للتنفيذ أقسام تقارير معدة مسبقًا، أدوات لوحة المعلومات، توثيق الرؤى، تتبع بنود العمل نموذج تقرير PPC قالب قائمة الوسائط ClickUp احصل على نموذج مجاني يتتبع مشترو الوسائط جهات الاتصال والمواضع وفرص الشراكة حقول مخصصة لتفاصيل الاتصال والأسعار، وعروض القوائم/الجداول، وتتبع المتابعة، وإدارة الشراء المباشر قاعدة بيانات جهات الاتصال الإعلامية قالب الوسائط المدفوعة من HubSpot قم بتنزيل هذا النموذج الفرق التي تحتاج إلى جدول بيانات بسيط لتخطيط القنوات والميزانيات ومؤشرات الأداء الرئيسية أعمدة معدة مسبقًا، حقول قابلة للتخصيص، وصول دون اتصال بالإنترنت، إعداد سهل نموذج تخطيط جدول البيانات

ما هو نموذج استراتيجية الوسائط المدفوعة؟

قالب استراتيجية الوسائط المدفوعة هو خطة معدة مسبقًا يمكنك إعادة استخدامها في الحملات. يساعدك على توثيق الأهداف، والاستهداف، ومزيج القنوات، والميزانيات، والمتطلبات الإبداعية، والجداول الزمنية، ومؤشرات الأداء الرئيسية في تنسيق متسق.

يمكن أن تكون جداول البيانات مفيدة في الحملات البسيطة التي يقوم بها شخص واحد. ولكن بمجرد إضافة عدة مالكين وموافقات وإصدارات أصول ومواعيد نهائية، ستحتاج إلى سير عمل يربط بين التخطيط والتنفيذ.

لماذا تستخدم نموذج خطة وسائل الإعلام المدفوعة؟

من المحتمل أن تكون معلومات حملتك مبعثرة في كل مكان — الميزانيات في جدول بيانات واحد، والأصول الإبداعية في Dropbox، والموافقات في Slack، والاستراتيجية الفعلية في مستند Google Doc موزعة على العديد من الأدوات.

هذا النوع من الأدوات يجبر الناس على البحث عن الميزانيات والروابط والموافقات والإبداعات "النهائية" عبر Slack والبريد الإلكتروني والمستندات ومحركات الأقراص. والنتيجة هي عمليات إطلاق أبطأ، والمزيد من إعادة العمل، والتحقق المستمر من الحالة.

يحل استخدام نموذج خطة الوسائط المدفوعة هذه المشكلة من خلال إنشاء مصدر واحد للمعلومات الصحيحة. فهو يضفي النظام على الفوضى ويوفر لك إطار عمل قابل للتطوير لكل حملة. إليك ما يعنيه ذلك بالفعل لفريقك:

إطلاق حملات أسرع: تخلص من شلل الصفحة الفارغة. يوفر لك النموذج هيكلًا مجربًا حتى تتمكن من البدء مباشرة في التخطيط

رؤية كاملة للميزانية: اطلع على توزيع إنفاقك الإعلاني بالضبط عبر القنوات والحملات قبل أن تنفق أي مبلغ من المال.

تنسيق سهل بين الفرق : حافظ على تماسك فريقك الإبداعي ومشتري الوسائط وأصحاب المصلحة دون الحاجة إلى اجتماعات لا نهاية لها لمتابعة سير العمل.

تقارير متسقة وذات مغزى: قم بإنشاء المقاييس المهمة منذ البداية، حتى لا تضطر إلى البحث عن البيانات في نهاية الشهر.

عملية قابلة للتطوير: قم بتشغيل حملة واحدة أو 20 حملة باستخدام نفس الإطار المنظم، مما يضمن عدم تفويت أي شيء أثناء نموك.

لا تحتاج معظم الفرق إلى إعلانات أفضل. بل تحتاج إلى نظام أفضل لإدارة الإعلانات التي لديها بالفعل. ويوفر النموذج هذا النظام.

📮 ClickUp Insight: يقضي الموظف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن المعلومات المتعلقة بالعمل، أي ما يزيد عن 120 ساعة سنويًا تضيع في البحث في رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات Slack والملفات المتناثرة. يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي الذكي المدمج في مساحة العمل الخاصة بك تغيير ذلك. ادخل إلى ClickUp Brain. يقدم هذا البرنامج رؤى وإجابات فورية من خلال عرض المستندات والمحادثات وتفاصيل المهام المناسبة في ثوانٍ معدودة، حتى تتمكن من التوقف عن البحث والبدء في العمل. 💫 نتائج حقيقية: استطاعت فرق مثل QubicaAMF استعادة أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن لفريقك إنجازه بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

10 قوالب مجانية لاستراتيجيات وسائل الإعلام المدفوعة

لا تحتاج كل الفرق إلى نفس المستوى من التفاصيل. بعض القوالب مصممة للموافقات والتنسيق، والبعض الآخر لتتبع الإنتاج أو إعداد التقارير. ابدأ بالقالب الذي يتناسب مع الطريقة التي تدير بها فريقك الحملات بالفعل.

1. قالب إدارة الحملات والترويج من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتبسيط تخطيط التسويق وتنفيذه من البداية إلى النهاية باستخدام نموذج إدارة الحملات والترويج من ClickUp.

هل سئمت من التوفيق بين الحملات الترويجية عبر أدوات ووثائق متعددة؟ يوفر نموذج إدارة الحملات والترويج من ClickUp مساحة عمل كاملة لتخطيط وتتبع كل نشاط ترويجي عبر الحملات المدفوعة والعضوية والمختلطة. يساعد هذا النموذج الفرق على تنسيق الميزانيات والأصول والموافقات والجداول الزمنية في مكان واحد حتى يتم إطلاق الحملات بسلاسة ودون أي أخطاء.

ما يتضمنه هذا النموذج:

شاهد عملك على طريقتك باستخدام تقويم حملة ClickUp للجدولة، وعرض قائمة مهام ClickUp للحصول على قائمة مهام واضحة، وسير عمل على غرار Kanban لتصور التقدم المحرز.

أضف سياقًا مهمًا إلى كل حملة من خلال تتبع الميزانية وتخصيص القنوات والحالة باستخدام إلى كل حملة من خلال تتبع الميزانية وتخصيص القنوات والحالة باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp المصممة خصيصًا لسير عمل الإعلانات.

توقف عن إطلاق الحملات باستخدام الأصول الخاطئة. اربط مهام الإنتاج الإبداعي بمواعيد إطلاق الوسائط للتأكد من أن كل شيء جاهز في الوقت المحدد.

حافظ على سير عملية الموافقات عن طريق توجيه المهام للتوقيع عليها مباشرةً داخل عن طريق توجيه المهام للتوقيع عليها مباشرةً داخل ClickUp Approval Workflows، مما يقلل من سلسلة الرسائل الإلكترونية المربكة.

2. نموذج موجز حملة ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم ببناء كل خطوة من خطوات سير عمل حملتك في هذا الملخص النموذجي في ClickUp Docs

تمنع الاستراتيجية الواضحة إعادة العمل المكلفة. يساعد نموذج موجز حملة ClickUp الفرق على التنسيق بشأن أهداف الحملة والجمهور والرسائل قبل بدء التنفيذ الإبداعي أو الإعلامي. ويضمن أن جميع أصحاب المصلحة يتشاركون في نفس الاتجاه منذ البداية.

ما يتضمنه هذا النموذج:

قم بتغطية أهداف الحملة بشكل منهجي ، والشخصيات المستهدفة، والرسائل الرئيسية، والسياق التنافسي حتى لا يفوتك أي عنصر استراتيجي.

قم بتحرير الملخصات بشكل تعاوني باستخدام المؤشرات في الوقت الفعلي واستكمل باستخدام المؤشرات في الوقت الفعلي واستكمل سجل إصدارات ClickUp في ClickUp Docs لمعرفة التغييرات التي تم إجراؤها.

قم بتضمين الموافقات مباشرة في المستند باستخدام سير عمل الموافقة للحفاظ على الملخص من الضياع في سلسلة رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها.

اربط المهام والأصول والموارد الأخرى ذات الصلة مباشرةً داخل الملخص للحصول على سياق كامل بنسبة 100٪.

💡 نصيحة احترافية: باستخدام ClickUp Enterprise Search، يمكنك سحب أحدث ملاحظات الميزانية والموافقات والروابط الإبداعية ومهام الحملة من بحث واحد بدلاً من البحث في علامات التبويب. ابحث في مساحة العمل بالكامل واحصل على إمكانية الوصول إلى جميع ملفاتك

3. نموذج إدارة الحملات التسويقية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني نظم مراحل الحملة والقنوات والنتائج المتوقعة والميزانيات في سير عمل واحد باستخدام قالب إدارة الحملات التسويقية من ClickUp.

هل خطتك الإعلامية مجرد وثيقة ثابتة تصبح قديمة بمجرد حفظها؟ يربط نموذج إدارة الحملات التسويقية الشامل من ClickUp بين استراتيجيتك والتنفيذ، ويحول خطتك إلى سير عمل حيوي. وهو مثالي لفرق التسويق التي تدير عدة حملات متزامنة وتحتاج إلى رؤية كاملة طوال دورة الحياة بأكملها، من الفكرة إلى تحليل ما بعد الحملة.

ما يتضمنه هذا النموذج:

احصل على المنظور الصحيح لأي مهمة باستخدام ClickUp Multiple Views. قم بالتبديل بين ClickUp List View و ClickUp Calendar View و لأي مهمة باستخدام ClickUp Multiple Views. قم بالتبديل بين ClickUp List View و ClickUp Board View ClickUp Gantt View لتخطيط عملك.

تخلص من العمل اليدوي عن طريق إعداد عن طريق إعداد ClickUp Automations لنقل المهام عبر المراحل. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تغيير الحالة إلى "Creative Approved" (تمت الموافقة على الإبداع) إلى تشغيل مهمة جديدة تلقائيًا إلى "Schedule for Launch" (جدولة الإطلاق).

احصل على نظرة عامة عالية المستوى باستخدام باستخدام أدوات لوحة معلومات ClickUp للحصول على حالة الحملة في الوقت الفعلي وتتبع الميزانية، حتى لا تضطر إلى البحث في المهام الفردية للحصول على التحديثات.

أنهِ البحث عن الملفات الإبداعية باستخدام ClickUp Attachment Storage. احتفظ بجميع الملخصات والأصول والإعلانات الإبداعية النهائية المرتبطة بحملاتها التسويقية.

💡 نصيحة احترافية: يمكن لوكلاء ClickUp Super Agents المضي قدمًا في هذا الأمر من خلال مراقبة السرعة والموافقات المتأخرة أو الإبداعات المفقودة، ودفع المالكين تلقائيًا أو تصعيد العوائق قبل انقضاء تواريخ الإطلاق. قم بتسريع سير العمل باستخدام Super Agents في ClickUp

4. قالب إعلان ClickUp

احصل على نموذج مجاني تجنب البدء من الصفر عند إنشاء نسخ إعلاناتك باستخدام قالب إعلانات ClickUp.

يقتصر عدد الإعلانات التي يمكنك اختبارها على مدى سرعة إنتاجها والموافقة عليها. عندما تدير عشرات من أشكال الإعلانات المختلفة، من السهل أن تفقد تتبع أي نسخة هي أي نسخة. يزيل قالب إعلان ClickUp هذا هذا العائق من خلال التركيز على إنشاء الإعلانات الفردية، وتتبع كل الأصول الإبداعية، وأشكال النسخ المختلفة، وحالة الموافقة لكل وحدة إعلانية.

تم تصميمه للفرق الإبداعية ومشتري الوسائط الذين يحتاجون إلى إدارة عدد كبير من أشكال الإعلانات المختلفة عبر منصات متعددة.

ما يتضمنه هذا النموذج:

حافظ على تنظيم كل إعلان باستخدام الحقول المخصصة. أنشئ حقولًا لتنسيق الإعلان والمنصة ونسخة النص وحالة الإبداع.

بسّط عملية تقديم الملاحظات باستخدام ميزات التدقيق والتعليق التوضيحي في ClickUp. قم بتعيين التعليقات مباشرة على الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF لتقديم ملاحظات واضحة وسياقية.

قم بتخزين جميع ملفات التصميم مباشرةً في المهام التي يتم فيها العمل باستخدام تخزين المرفقات، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

تخلص من الارتباك حول "أي إصدار قمنا بتشغيله؟" باستخدام تتبع الإصدارات. اعرف بالضبط أي نسخة من الإعلان تمت الموافقة عليها ومتى تم تشغيلها.

5. نموذج مخطط حملة ClickUp

احصل على نموذج مجاني "مخطط" حملة عالي المستوى لرسم خريطة القنوات والمراحل والمعالم قبل وضع خطط تفصيلية

قبل أن تضيع في تفاصيل مجموعات الإعلانات الفردية وقوائم الكلمات الرئيسية، تحتاج إلى رؤية شاملة. يساعدك قالب مخطط حملة ClickUp الخفيف الوزن هذا على تخطيط هيكل حملتك قبل الشروع في التنفيذ التفصيلي. إنه "رسم تخطيطي" يتحول إلى خطة حقيقية، وهو مثالي للاستراتيجيين والمخططين الذين يروجون لحملة داخليًا أو لعميل.

استخدمها لرسم مخطط سريع لهيكل حملتك، بما في ذلك القنوات والمراحل والمعالم الرئيسية.

ما يتضمنه هذا النموذج:

نظم خطتك بشكل منطقي باستخدام هيكل هرمي بسيط للحملة → المراحل → التكتيكات

تصور مسار الحملة بالكامل وشاهد كيف تنتقل المراحل المختلفة بمرور الوقت باستخدام عرض الجدول الزمني في ClickUp.

قم بتوثيق معايير الجمهور عالية المستوى، وقيود الميزانية، ومعايير النجاح في مكان واحد باستخدام أقسام وقيود الميزانية، ومعايير النجاح في مكان واحد باستخدام أقسام ClickUp Notes.

انتقل من فكرة أولية إلى خطة منظمة في دقائق باستخدام Quick Start، مما يضع الأساس لبناء أكثر تفصيلاً.

6. قالب حملة وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

احصل على نموذج مجاني استخدم قالب حملة وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp عندما لا يكفي "مجرد النشر"

لا ينبغي أن يكون التواصل الاجتماعي العضوي والمدفوع في عالمين منفصلين. تم تصميم قالب حملة وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp خصيصًا لتنفيذ حملات منسقة على وسائل التواصل الاجتماعي والحفاظ على منشوراتك المعززة والمحتوى المدعوم والإعلانات المدفوعة في عرض موحد واحد. وهو مصمم لمديري وسائل التواصل الاجتماعي والمتخصصين في التواصل الاجتماعي المدفوع الذين يديرون حملات عبر Meta و LinkedIn و TikTok و X.

تتغير وسائل التواصل الاجتماعي المدفوعة بسرعة، ويساعدك هذا النموذج على مواكبة التغييرات من خلال توحيد سير العمل بالكامل.

ما يتضمنه هذا النموذج:

خطط لجدول المحتوى الخاص بك باستخدام ClickUp Calendar View، وهو تقويم مرئي مُحسّن لتوقيت وسائل التواصل الاجتماعي.

تتبع التفاصيل الخاصة بالمنصة مثل هدف الإعلان (الوعي، حركة المرور، التحويلات) وشريحة الجمهور باستخدام الحقول المخصصة.

تواصل مع أدوات الجدولة الاجتماعية المفضلة لديك من خلال عمليات التكامل لإنشاء سير عمل سلس للنشر

تعامل مع وجودك على مواقع التواصل الاجتماعي كجهد منسق واحد من خلال عرض موحد، مع مواءمة الاستراتيجيات المدفوعة والعضوية.

7. نموذج جدول إعلانات ClickUp

احصل على نموذج مجاني مصدر واحد موثوق به لتواريخ عرض الإعلانات وتوقيت القنوات والميزانية لكل عرض، مع عرضها في شكل تقويم ومخطط جانت.

يجب أن يكون جدول إعلاناتك هو المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة، وليس لقطة شاشة من Google Ads أرسلتها إلى شخص ما عبر Slack الأسبوع الماضي. يمنحك قالب جدول إعلانات ClickUp الذي يركز على الجدولة تحكمًا دقيقًا في تواريخ عرض الإعلانات وتوقيت القنوات. وهو مصمم لمخططي ومشتري الوسائط الذين يحتاجون إلى معرفة ما يتم عرضه بالضبط وأين ومتى، دون الحاجة إلى البحث في واجهات مستخدم متعددة لمنصات الإعلانات.

توقف عن السؤال "ما الذي يتم تشغيله ومتى؟" واحصل على إجابة واضحة في مكان واحد.

ما يتضمنه هذا النموذج:

تصور حملاتك الإعلانية عبر مزيج الوسائط بالكامل باستخدام عرض جانت وعرض التقويم لتحديد الثغرات أو التداخلات.

تتبع التفاصيل الأساسية مثل القناة والموضع والميزانية لكل رحلة والحالة باستخدام الحقول المخصصة.

تأكد من الموافقة على الإبداع قبل إكمال مهمة الجدولة باستخدام التبعيات، مما يمنع حدوث أخطاء مكلفة.

زود فريقك بأكمله بمكان واحد للاطلاع على الجدول الزمني النهائي للإعلانات كمصدر وحيد للمعلومات الصحيحة.

8. قالب تقرير حملة PPC من ClickUp

احصل على نموذج مجاني راقب نجاح حملاتك التسويقية من خلال نموذج خطة تقرير حملة PPC من ClickUp.

لا يقتصر التقرير الجيد على عرض الأرقام فحسب، بل يخبرك بما يجب عليك فعله بعد ذلك. يساعدك قالب تقرير حملة PPC من ClickUp على توثيق أداء حملة PPC بوضوح، وتحويل البيانات الأولية للمنصة إلى قصة يمكن للأطراف المعنية فهمها بالفعل. إنه مثالي لمديري PPC والوكالات التي تحتاج إلى تقديم تقارير واضحة ومتسقة للعملاء أو الفرق الداخلية.

توقف عن تقديم مجموعات البيانات وابدأ في تقديم رؤى قابلة للتنفيذ.

ما يتضمنه هذا النموذج:

قم بتغطية ملخص الحملة والمقاييس الرئيسية (النقرات والتحويلات وتكلفة الاكتساب وROAS) وتوصياتك بشكل منهجي باستخدام الأقسام المعدة مسبقًا.

أنشئ تقارير ديناميكية في الوقت الفعلي عن طريق سحب تصورات البيانات الحية من مشاريعك إلى لوحات معلومات ClickUp.

تجاوز الأرقام مع مساحة Insight. قم بتوثيق ما نجح وما لم ينجح وما تخطط لاختباره بعد ذلك.

حوّل بيانات الأداء إلى خطوات تالية واضحة وموثقة تدفع نجاح الحملة المستقبلية من خلال مخرجات قابلة للتنفيذ.

9. قالب قائمة الوسائط ClickUp

احصل على نموذج مجاني احتفظ بجميع جهات الاتصال والإحالات والمقترحات الخاصة بك في مكان واحد باستخدام قالب قائمة الوسائط من ClickUp.

الشراء البرمجي قوي، لكن العلاقات المباشرة لا تزال تحقق مراكز متميزة. يساعدك قالب قائمة الوسائط من ClickUp على إدارتها. إنه نظام لإدارة جهات الاتصال والمراكز لتتبع وسائل الإعلام وشبكات الإعلانات والناشرين والشركاء المؤثرين. يمكن لمشتري الوسائط ومديري الشراكات استخدامه لتنظيم فرص التواصل والمراكز بشكل منهجي.

حافظ على تنظيم جهات الاتصال الخاصة بشراء الوسائط وخيارات النشر المباشر بدلاً من دفنها في جدول بيانات.

ما يتضمنه هذا النموذج:

قم بتخزين المعلومات الأساسية مثل تفاصيل الاتصال وتفاصيل بطاقة الأسعار وحجم الجمهور وحالة العلاقة باستخدام الحقول المخصصة.

قم بتصفية وفرز جهات الاتصال الخاصة بك بسهولة باستخدام جهات الاتصال الخاصة بك بسهولة باستخدام عرض القوائم وجداول ClickUp للعثور على المكان المثالي لأي حملة.

قم بإدارة تسلسلات التواصل باستخدام تتبع المتابعة القائم على المهام، حتى لا تفقد أبدًا مسار المحادثة أو المتابعة.

احتفظ بجميع علاقاتك مع المواقع المتميزة وتفاصيل الرعاية في مكان واحد منظم باستخدام إدارة الشراء المباشر

10. نموذج الوسائط المدفوعة من HubSpot

قم بتنزيل هذا النموذج جدول بيانات قابل للتنزيل لتخطيط الوسائط المدفوعة لتتبع القنوات والميزانيات والاستهداف ومقاييس الأداء

بالنسبة للفرق التي تفضل الملفات الثابتة أو تحتاج إلى خيار بدء سريع دون اعتماد برامج جديدة، فإن قالب الوسائط المدفوعة المستند إلى جداول البيانات من HubSpot هو خيار جيد. وهو متاح كملف Excel أو Google Sheets قابل للتنزيل ويوفر إطارًا أساسيًا للتخطيط.

ما يتضمنه هذا النموذج:

تتبع القنوات والميزانية والاستهداف ومقاييس الأداء باستخدام أعمدة معدة مسبقًا.

تكيف مع احتياجات حملتك المحددة من خلال سهولة التخصيص وبنية بسيطة

اعمل بدون اتصال بالإنترنت من خلال الوصول دون اتصال بالإنترنت، بما يتناسب مع سير العمل الحالي

كيفية إنشاء خطة إعلامية مدفوعة

يعد الحصول على نموذج بداية رائعة، ولكنه لا فائدة منه إذا لم يكن لديك عملية استراتيجية قوية لملئه. يقفز الكثير من المسوقين مباشرة إلى التكتيكات دون أساس. اتبع هذه الخطوات لوضع خطة إعلامية مدفوعة تحقق نتائج فعلية. 🛠️

حدد أهداف حملتك: ابدأ بتحديد شكل النجاح. هل تهدف إلى زيادة الوعي أو عدد زيارات الموقع الإلكتروني أو توليد العملاء المحتملين أو المبيعات المباشرة؟ ستحدد أهدافك كل ما يلي، من مزيج القنوات إلى مؤشرات الأداء الرئيسية. ابدأ بتحديد شكل النجاح. هل تهدف إلى زيادة الوعي أو عدد زيارات الموقع الإلكتروني أو توليد العملاء المحتملين أو المبيعات المباشرة؟ ستحدد أهدافك كل ما يلي، من مزيج القنوات إلى مؤشرات الأداء الرئيسية. حدد جمهورك المستهدف: كن محددًا بشأن من تحاول الوصول إليهم. تعتبر البيانات الديموغرافية نقطة انطلاق، ولكن القوة الحقيقية تأتي من استخدام إشارات النوايا والبيانات السلوكية لتحديد شرائح جمهورك. كن محددًا بشأن من تحاول الوصول إليهم. تعتبر البيانات الديموغرافية نقطة انطلاق، ولكن القوة الحقيقية تأتي من استخدام إشارات النوايا والبيانات السلوكية لتحديد شرائح جمهورك. حدد قنواتك ومواضعك: طابق قنواتك مع أهدافك. تعد إعلانات البحث رائعة لالتقاط التحويلات المدفوعة بالنية، بينما تعد وسائل التواصل الاجتماعي أفضل لبناء الوعي وإعادة الاستهداف. يمكن أن توفر البرمجة نطاقًا واسعًا، ولكنها تتطلب إدارة دقيقة. خصص ميزانيتك: وزع إنفاقك الإعلاني بناءً على الأداء التاريخي للقنوات وأهداف حملتك الحالية. اترك دائمًا جزءًا من ميزانيتك لاختبار قنوات أو إبداعات جديدة — لا تضع كل أموالك في "ما نجح في المرة السابقة". وزع إنفاقك الإعلاني بناءً على الأداء التاريخي للقنوات وأهداف حملتك الحالية. اترك دائمًا جزءًا من ميزانيتك لاختبار قنوات أو إبداعات جديدة — لا تضع كل أموالك في "ما نجح في المرة السابقة". حدد متطلباتك الإبداعية: قم بإدراج كل الأصول التي ستحتاجها، مصنفة حسب القناة والشكل. غالبًا ما تتعثر حملات الوسائط المدفوعة لأن المحتوى الإبداعي لا يكون جاهزًا في الوقت المحدد. قم بإدراج كل الأصول التي ستحتاجها، مصنفة حسب القناة والشكل. غالبًا ما تتعثر حملات الوسائط المدفوعة لأن المحتوى الإبداعي لا يكون جاهزًا في الوقت المحدد. ضع جدولك الزمني: اعمل بشكل عكسي بدءًا من تاريخ الإطلاق الذي تريده. تأكد من تضمين المواعيد النهائية للإنتاج الإبداعي، وفترات موافقة أصحاب المصلحة، وأي فترات زمنية محددة لكل منصة لمراجعة الإعلانات. حدد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) وتواتر إعداد التقارير: حدد بالضبط ما ستقيسه ومدى تكرار إعداد التقارير عنه. تعد عمليات الفحص الأسبوعية رائعة لاكتشاف المشكلات قبل أن تستنفد ميزانيتك. حدد بالضبط ما ستقيسه ومدى تكرار إعداد التقارير عنه. تعد عمليات الفحص الأسبوعية رائعة لاكتشاف المشكلات قبل أن تستنفد ميزانيتك. قم بإعداد قواعد التتبع والتسمية: حدد قواعد UTM وتسمية الحملة وكيفية وضع علامات على المواد الإبداعية والجمهور. الهيكل النظيف الآن يمنع الفوضى في التقارير لاحقًا. حدد خطة الاختبار: حدد ما تختبره (العرض، العنصر الجذاب، الإبداع، الصفحة المقصودة، الجمهور) وضع حدودًا لوقت التوقف المؤقت أو التكرار أو التوسع. الخطة التي لا تحتوي على منطق اختبار تصبح مجرد "إطلاق وأمل". قم بتوثيق كل شيء في مكان واحد: استخدم نموذجًا - مثل النماذج المذكورة أعلاه - للحفاظ على ترابط استراتيجيتك وتفاصيل التنفيذ والتقارير. إن خطة الوسائط المدفوعة لا تكون جيدة إلا بقدر قدرتك على تنفيذها، ولهذا السبب فإن النموذج المناسب مهم.

📮 ClickUp Insight: من المرجح أن تستخدم الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر من 15 أداة، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على كفاءتها من خلال قصر مجموعة أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ووثائقك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات في منصة واحدة، مع سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهم بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

🎥 مع تزايد اعتماد التسويق على البيانات وزيادة تعقيده، تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي على تغيير طريقة تخطيط الفرق للحملات وتنفيذها وتحسينها. شاهد هذا الفيديو لتتعرف على الطرق العملية التي يمكن أن يعزز بها الذكاء الاصطناعي سير عمل التسويق لديك، بدءًا من تخطيط الحملات وحتى تحليل الأداء.

توقف عن التخطيط في صوامع، وابدأ في تحقيق النجاح باستخدام استراتيجية موحدة

لا يقتصر دور نموذج استراتيجية الوسائط المدفوعة على تنظيم بياناتك فحسب، بل إنه يستبدل التخطيط المتفرق بنظام قابل للتكرار والتوسع. تربط أفضل النماذج استراتيجيتك مباشرة بالتنفيذ، وتجمع الميزانية والإبداع والجدولة وإعداد التقارير في عرض موحد واحد بدلاً من توزيعها على أدوات منفصلة.

سواء كنت تدير حملة واحدة أو تدير مزيجًا كاملاً من الوسائط، فإن القوالب تقضي على مشكلة "البدء من الصفر" وتتيح لك التركيز على ما يهم: الاستراتيجية. تعد الوسائط المدفوعة معقدة بما يكفي دون إضافة توسع العمل - تجزئة العمل عبر أدوات متعددة غير متصلة لا تتواصل مع بعضها البعض - وفوضى سير العمل إلى المزيج. يمنحك النموذج المناسب الرؤية والاتساق والسرعة التي تحتاجها للفوز. مع ازدياد المنافسة، فإن الفرق التي تتصدر القائمة ليست فقط أفضل في شراء الإعلانات، بل هي أيضًا أفضل في إدارة العملية برمتها.

قم ببناء حملتك الإعلامية المدفوعة التالية باستخدام نظام يربط بين الاستراتيجية والتنفيذ. ابدأ مجانًا مع ClickUp وشاهد كيف تغير مساحة العمل الموحدة طريقة عمل فريقك.

الأسئلة المتداولة

بالنسبة لحملات B2B، ستحتاج إلى تخصيص حقول الجمهور في النموذج الخاص بك للاستهداف القائم على الحساب، وإضافة معالم لتلائم دورة مبيعات أطول، وتضمين مقاييس جودة العملاء المحتملين مثل MQLs و SQLs. من المفيد أيضًا أن يكون لديك أقسام لعروض المحتوى وتسلسلات التنمية التي ستدعمها حملاتك المدفوعة.

يركز نموذج خطة الوسائط على "مكان وزمان" إعلاناتك — القنوات والمواقع والجداول الزمنية. أما نموذج استراتيجية الوسائط المدفوعة فهو أوسع نطاقًا، حيث يغطي "السبب والجهة" من خلال تضمين الأهداف واستهداف الجمهور وتخصيص الميزانية والمتطلبات الإبداعية إلى جانب خطة الوسائط.

تعد جداول البيانات مناسبة للحملات البسيطة والمتفرقة، ولكنها تفشل سريعًا عندما يتعلق الأمر بالعديد من المتعاونين أو البرامج المستمرة. تربط قوالب إدارة المشاريع بين التخطيط والتنفيذ، وتقوم بأتمتة تحديثات الحالة، وتحافظ على إبداعك وجدولك الزمني وتقاريرك في مساحة عمل مركزية واحدة.

على الأقل، يجب عليك تتبع عدد مرات الظهور والنقرات ومعدل النقر (CTR) والتحويلات وتكلفة الاكتساب (CPA) والعائد على الإنفاق الإعلاني (ROAS). ستساعدك القوالب الأكثر تقدمًا أيضًا على تتبع وتيرة الميزانية والأداء الإبداعي حسب المتغير ومساهمة كل قناة في مسار المبيعات أو الإيرادات. /