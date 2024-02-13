10 نماذج مجانية لبطاقات الأداء المتوازن لأعمالك التجارية

إذا كنت ترغب في تحسين أداء عملك، فسيتعين عليك التعامل مع الكثير من البيانات، والتي قد تكون مربكة. لا تخف، حيث تساعدك قوالب بطاقة الأداء المتوازن على التعامل معها بسهولة. 🙌

فهي لا تسمح لك بالبقاء على اطلاع على جميع البيانات فحسب، بل تسمح لك أيضًا بتقييم النتائج ونقلها إلى الإدارة العليا بوضوح ودقة. مع نظام تقييم مدروس جيدًا، يمكنك اتخاذ قرارات جماعية مستنيرة ووضع استراتيجيات أكثر فعالية.

سنقدم لك 10 من نماذج بطاقات الأداء المتوازن المفضلة لدينا مع ميزاتها وفوائدها الرئيسية. والجزء الأفضل هو أنها جميعًا مجانًا للاستخدام!

ما هو قالب بطاقة الأداء المتوازن؟

قوالب بطاقة الأداء المتوازن هي أطر جاهزة للتخطيط الاستراتيجي. يمكنك استخدامها لتوصيل أهداف العمل وتطوير الاستراتيجيات وتتبع التقدم المحرز في أربعة مجالات رئيسية:

المالية: العائد على الاستثمار، والأرباح، والإيرادات من منظور العميل: رضا العملاء العمليات التجارية الداخلية: معدلات الإنتاجية ووقت الوصول إلى السوق التعلم والنمو: أداء الموظفين ومهاراتهم

تسمح لك بطاقات الأداء المتوازن بجمع معلومات مهمة من القادة في هذه المجالات الأربعة، وخاصة أهدافهم ومبادراتهم. فهي تمنحك صورة واضحة عن الأداء العام لشركتك وتكشف لك نقاط الضعف وكذلك تلك التي تمنحك ميزة تنافسية.

نماذج بطاقة الأداء المتوازن هي وثائق قابلة للتكيف مع سيناريوهات وجماهير مختلفة. فهي تسمح لك بالاحتفاظ بجميع المعلومات في مكان واحد وتدعم السلاسة في إعدادها التواصل والتعاون بين القطاعات ومستويات الأقدمية.

ما الذي يجعل قالب بطاقة الأداء المتوازن جيداً؟

قالب بطاقة الأداء المتوازن للأعمال المصمم بشكل جيد هو:

مباشر : بسيط ومباشر وسهل الفهم

: بسيط ومباشر وسهل الفهم قابلة للتنفيذ : يتضمن مقاييس محددة وقابلة للتحقيق

: يتضمن مقاييس محددة وقابلة للتحقيق شامل : شامل: يدمج جميع المنظورات الأربعة بنجاح

: شامل: يدمج جميع المنظورات الأربعة بنجاح متوافقة مع استراتيجيتك : تعكس قيم عملك ورسالتك

: تعكس قيم عملك ورسالتك ذات صلة بالموضوع: ذات صلة بالموضوع: محدثة وتخضع لمراجعات وتنقيحات منتظمة

إذا تم تصميم هذا القالب واستخدامه بشكل مناسب، فإنه يتيح لك تخطيط المهام وتحديد أولوياتها لضمان النجاح والنمو المستقر حتى تصل إلى أهدافك الاستراتيجية. يمكنك أيضًا استخدام هذا المستند لتقييم فعالية المبادرات السابقة وإنشاء مبادرات أكثر كفاءة في المستقبل.

10 قوالب لبطاقات الأداء المتوازن للقيادة الفعالة ## 10 قوالب لا بد من امتلاكها للقيادة الفعالة

ابدأ بواحد من قوالب بطاقة الأداء المتوازن العشرة المفضلة لدينا في ClickUp أو Excel أو PowerPoint، ووفر وقتك الثمين. ستتيح لك هذه النماذج التركيز على أمور أكثر إلحاحًا، مثل جعل عملك يزدهر. 🌻

ضع في اعتبارك أن بعض هذه القوالب لا تتبع إطار عمل بطاقة الأداء المتوازن بالضبط، ولكنها ذات صلة بواحد أو أكثر من جوانبها الأربعة الحاسمة.

1. قالب بطاقة الأداء المتوازن ClickUp

قالب بطاقة الأداء المتوازن ClickUp

لا تنخدع ببساطة هذا النموذج قالب السبورة البيضاء . إذا تم استخدامه بشكل صحيح، يمكن أن يكون أداة قوية مع إمكانية تحويل عملك.

لبدء استخدام قالب بطاقة الأداء المتوازن من ClickUp راجع التعليمات المختصرة على اليمين. كما يوحي القالب، فإن الخطوة الأولى هي تحديد الرؤية الرئيسية لعملك. إذا كان لديك واحدة بالفعل، يمكن أن تكون بمثابة تذكير وتهيئة جميع الأطراف للمناقشة القادمة.

بعد ذلك، يجب على القادة كل في مجاله تحديد رؤيتهم الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR) واستقر على المبادرات التي تناسب جميع المعنيين. قسّمها إلى خطوات وأسند المسؤوليات لكل عضو في الفريق.

إلى جانب النص العادي، يتيح لك القالب تضمين قوائم تدقيق لتسهيل تحديد أولويات المهام . يمكنك أيضًا إضافة عناصر تفاعلية مثل اللافتات والأزرار والروابط لجعل المحتوى أكثر جاذبية بصريًا وإعلاميًا.

بمجرد اكتماله، يكون القالب بمثابة خريطة لرحلة عملك نحو الابتكار والنمو. إنها طريقة ممتازة لتقديم الأهداف الاستراتيجية المستقبلية لأصحاب المصلحة وجعل الجميع على نفس الصفحة. تنزيل هذا النموذج

2. قالب الميزانية العمومية لـ ClickUp

قالب الميزانية العمومية لـ ClickUp

المالية السليمة هي حجر الأساس لأي عمل تجاري. لهذا السبب يجب عليك التعامل معها بأقصى درجات العناية والدقة. قالب الميزانية العمومية ل ClickUp يتيح لك البقاء على اطلاع على وضعك المالي . وهو عبارة عن وثيقة تتكون من حقول وجداول مختلفة يمكنك استخدامها لتقييم وضعك المالي. ويضم الفئات التالية:

الأصول المالية، مثل النقد والذمم المدينة

الأصول غير المالية، بما في ذلك الأراضي والمعدات والبنية التحتية

الخصوم والديون، وهي القروض المصرفية وعقود الإيجار والضرائب

صافي القيمة، أي إجمالي الأصول ناقص إجمالي الخصوم

استخدام النموذج لا يمكن أن يكون أبسط من ذلك. املأ جميع الحقول وأنشئ الحقول الخاصة بك إذا لزم الأمر، ثم احسب المبالغ لترى أين تقف. يمكنك إضافة المهام وتضمين روابط إلى المستندات حيث يمكنك تتبع مبيعات المنتجات الفردية.

إذا قمت بإضافة جدول مقارنة مخصص إلى هذا القالب، يمكنك مقارنة الأرقام الحالية بأرقام الأرباع السابقة باستخدام نموذج بطاقة الأداء المتوازن هذا. يمكنك أيضًا وضعها مقابل معايير الصناعة ومنافسيك. مع وجود جميع المعلومات في مكان واحد، يمكنك أنت وفريقك البقاء دائمًا على اطلاع دائم واتخاذ قرارات مالية حكيمة بناءً على البيانات. تنزيل هذا النموذج

3. قالب مصفوفة الاستراتيجية الكبرى لـ ClickUp

قالب مصفوفة الاستراتيجية الكبرى ClickUp

تسعى كل شركة جاهدة للتفوق على منافسيها والحصول على حصة سوقية كبيرة وتحقيق المزيد من الأرباح. ولكن للقيام بذلك، يجب أن تراقب دائمًا السوق وتتكيف وفقًا لذلك. قالب مصفوفة الاستراتيجية الكبرى لشركة ClickUp يتكون من شبكة من اثنين في اثنين، مع وتيرة نمو السوق على جانب واحد و الموقع التنافسي على الجانب الآخر في نموذج بطاقة الأداء المتوازن هذا. بعد تحليل الأرقام، ضع نفسك في المصفوفة بجانب منافسيك في العمل. يمكنك أن ترى بالضبط مقدار القيمة التي تضيفها إلى السوق، وتحديد نقاط قوتك وضعفك، وتحديد مجالات التحسين، والتحقق من دقة توقعاتك.

من السهل أن تضيع في كل الأعمال وتفرط في التركيز على مهام محددة. يتيح لك هذا القالب رؤية الصورة الأكبر، وتبسيط التخطيط الاستراتيجي واقترب أكثر من أهدافك الأساسية واستحوذ على السوق. حمل هذا القالب

4. قالب لوحة نموذج الأعمال ClickUp

قالب لوحة نموذج العمل ClickUp Business Canvas

استنادًا إلى إطار عمل معروف يحمل نفس الاسم، فإن نموذج قالب لوحة نموذج الأعمال من ClickUp هو أداة شاملة لتطوير خطة العمل. وسواء كنت تريد إنشاء نموذج جديد أو توثيق نموذج عملك الحالي، فإن قالب بطاقة الأداء المتوازن يجعل مهمتك أسهل من خلال توفير إرشادات مفصلة.

يحتوي النموذج على تسعة مكونات، يمثل كل منها سؤالاً مهماً يتعلق بما يلي إدارة العمليات التجارية :

عرض القيمة: ما الذي ستقدمه لعملائك؟ الموارد الأساسية: ما الذي ستحتاجه لتحقيق القيمة التي ستقدمها لعملائك؟ شرائح العملاء: من هم المستهدفون؟ القنوات: كيف ستصل إلى جمهورك المستهدف؟ العلاقات مع العملاء: كيف ستتفاعل مع عملائك؟ الأنشطة الرئيسية: ما هي الوسائل التي ستحقق من خلالها أهدافك وغاياتك الاستراتيجية؟ الشركاء الرئيسيون: مع من ستتعاونون؟ هيكل التكلفة: كم سيكلفك كل ذلك؟ تدفق الإيرادات: ما هي الطرق التي ستجني بها أرباحك؟

مع كل هذه المعرفة المنظمة بدقة في قالب واحد، يمكنك تخطيط وتنفيذ عملياتك التجارية بفعالية. إن إنشاء خريطة طريق واضحة لتحقيق أهدافك منذ البداية في بطاقة الأداء المتوازن الخاصة بك سيضمن لك أن عملك يسير في الاتجاه الصحيح وأنك تعالج منظور العميل في نفس الوقت. تنزيل هذا النموذج

5. انقر فوق الانتقال إلى قالب استراتيجية السوق

انقر فوق الانتقال إلى قالب استراتيجية السوق

بالمقارنة مع بدء عمل تجاري جديد، قد يبدو تقديم منتج جديد وكأنه نزهة في الحديقة. ومع ذلك، فإنه يتطلب تخطيطًا دقيقًا، مثل أي مشروع تجاري آخر. قالب استراتيجية الانتقال إلى السوق من ClickUp يساعدك على إطلاق منتج أو ميزة أو خدمة جديدة باستخدام بطاقة الأداء المتوازن هذه مثل الوثيقة. في حين أن القوالب السابقة كانت ملائمة للمبتدئين، فإن هذا القالب يتطلب معرفة أكثر تقدماً بسبب تعقيده.

يقوم قالب بطاقة الأداء المتوازن بتقسيم الانتقال إلى السوق تنقسم العملية إلى ست خطوات رئيسية، تتضمن كل منها مهام فرعية مختلفة:

الاكتشاف : خريطة استراتيجية رحلة العميل , التحليل التنافسي تحليل : خارطة طريق المنتج، استراتيجية التسعير

: خريطة استراتيجية رحلة العميل , التحليل التنافسي البحث : التوقعات المالية، تحليل مخاطر الأهداف الاستراتيجية

: التوقعات المالية، تحليل مخاطر الأهداف الاستراتيجية التخطيط : التخطيط: تحليل الفجوة في المنتج، وجدول إصدار الميزات

: التخطيط: تحليل الفجوة في المنتج، وجدول إصدار الميزات التنفيذ : التنفيذ: خطة إشراك العملاء وتوليد العملاء المحتملين

: التنفيذ: خطة إشراك العملاء وتوليد العملاء المحتملين إعداد التقارير: تقرير المبيعات، تحليلات المشاركة

يمكنك تخصيص المهام، وتحديث حالاتها، وتحديد التبعيات للمهام الأخرى، كما يمكنك إضافة قوائم مراجعة ومرفقات أخرى لمساعدتك في إكمال المهام.

سوف تقلل من المخاطر وتزيد من فرص دخول السوق بنجاح بمنتجك إذا كان لديك إطار عمل منظم وعالجت جميع هذه النقاط قبل إطلاق منتجك . تنزيل هذا القالب

6. قالب مقاييس مشروع ClickUp

قالب مقاييس مشروع ClickUp

لقياس الاحتكاك تنفيذ المشروع ، استخدم قالب مقاييس المشروع الخاص ب ClickUp . نموذج بطاقة الأداء المتوازن هذا مناسب للمبتدئين ومليء بالمعلومات والميزات المفيدة لجميع أعضاء الفريق.

وهو يعتمد على قوائم المهام والمهام الفرعية، مرتبة حسب حالتها ("للاختبار"، "قيد التنفيذ"، إلخ). إليك كيفية إدارتها:

تحديد الأهداف وطرق القياس لكل مهمة وتسميتها بفئات مرمزة بالألوان تعيين المخرجات لأعضاء الفريق حدد مواعيد نهائية لزيادة المساءلة أضف تسميات الأولوية لكل مهمة للإشارة إلى مستوى الاستعجال تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية

لمزيد من السلاسة تعاون الفريق ، يمكن للمستخدمين إضافة التعليقات والملفات وقوائم المراجعة إلى المهام. ويمكنهم تتبع وقتهم بثلاث طرق (باستخدام مؤقت، أو توفير نطاق زمني، أو إجمالي ساعات العمل)، والتقاط الساعات المدفوعة بسهولة. لا يتعين على المستخدمين التعامل مع أدوات متعددة، مثل متتبعات الوقت وتطبيقات المراسلة ومستندات المقاييس. بدلاً من ذلك، من السهل إدارة معظم جوانب المشروع داخل التطبيق.

باستخدام هذا القالب، يكون لدى أعضاء الفريق دائمًا نظرة عامة دقيقة على نطاق العمل والتقدم المحرز في كل مشروع. يمكنهم الرجوع إليها في كل مرة يحتاجون فيها إلى شيء ما للعمل عليه. وبلمح البصر، سيعرفون بدقة ما يجب القيام به ومتى، بدلاً من الاضطرار إلى الاتصال بزملائهم في العمل. تنزيل هذا القالب

7. نموذج استراتيجية الإدارة المالية ClickUp للإدارة المالية

نموذج استراتيجية الإدارة المالية ClickUp للإدارة المالية

أوراق إكسل يمكن أن تكون مؤقتة معقولة حل تخطيط الحساب ولكنها تفتقر إلى العديد من الميزات. للحصول على حل شامل، انتقل إلى قالب استراتيجية الإدارة المالية من ClickUp .

إنه حل الكل في واحد يتيح لك تتبع المدفوعات والفواتير وعروض الأسعار والمبالغ المستردة أو أي جانب آخر من منظورك المالي.

يتكون من قوائم منظمة في مجموعات حسب النوع. في الأعمدة، يمكنك عرض تاريخ الاستحقاق وتغيير حالة كل إدخال. سواء كان شخصًا على جدول الرواتب أو قادمًا أمر شراء ، ستكشف عن تفاصيل إضافية بالنقر على اسم الإدخال. يمكنك إضافة أعمدة مخصصة، والاختيار من بين عشرات الخيارات - من النص البسيط ومربعات الاختيار إلى الصيغ وأشرطة التقدم.

كما في القوالب السابقة، من السهل إضافة تسميات وعلامات وتعليقات ذات أولوية لتسهيل التواصل. راجع عرض التقويم لمراقبة المواعيد النهائية القادمة والحد من التأخيرات والعقوبات المحتملة.

يعد هذا القالب أداة تخطيط مالي قوية - خاصة للشركات التي لديها قيود الموارد . تحسين ميزانيتك لتحقيق النجاح على المدى الطويل وعدم إغفال أي معلومات مهمة من منظورك المالي. تنزيل هذا النموذج

8. قالب مصفوفة تحليل أصحاب المصلحة ClickUp Stakeholder Analysis Matrix

قالب مصفوفة تحليل أصحاب المصلحة ClickUp Stakeholder Analysis Matrix

نموذج نموذج مصفوفة تحليل أصحاب المصلحة ClickUp Stakeholder Analysis Matrix عبارة عن شبكة بسيطة تغطي بُعدين - مصالح أصحاب المصلحة و القوة أو التأثير التي يتمتعون بها على عملك. يمكن أن يحصلوا على درجات عالية أو منخفضة على أي من البُعدين، وهو ما يصل إلى أربع مجموعات في المجموع.

بعد تحديد أصحاب المصلحة، يجب عليك جمع بيانات عنهم، مثل توقعاتهم واحتياجاتهم. بعد ذلك، اسحب كل اسم وأسقطه في إحدى المجموعات واتخذ الإجراءات وفقًا لذلك:

إدارة عن كثب: قوة عالية + اهتمام كبير حافظ على الرضا: طاقة عالية+اهتمام منخفض ابقَ على اطلاع: طاقة منخفضة+اهتمام عالٍ مراقبة: طاقة منخفضة + اهتمام منخفض تعيين أصحاب المصلحة جزء لا يتجزأ من المبادرات الاستراتيجية لأي شركة. ولحسن الحظ، يتيح لك قالب خريطة الاستراتيجية من ClickUp التعامل معها بسهولة. يتيح لك تحديد موقع كل طرف في المصفوفة معرفة كيفية تخصيص الموارد لتلبية احتياجاته. تنزيل هذا القالب ### 9. قالب بطاقة الأداء المتوازن لـ Creately Excel

جرب نهجًا مرئيًا مختلفًا مع قالب بطاقة الأداء المتوازن من Creately

إذا كنت تفضل جداول البيانات، تحقق من قالب بطاقة الأداء المتوازن لبطاقة الأداء المتوازن لـ Excel من Creately. إنه يتبع تنسيقًا مختلفًا عن قالب بطاقة الأداء المتوازن مصفوفة قياسية اثنين في اثنين .

إنه جدول يحتوي على أربعة صفوف تشير إلى وظائف العمل الأساسية الأربعة، وهو أمر بسيط بما فيه الكفاية، أليس كذلك؟ لكن الأعمدة الأربعة تمثل الأهداف والمقاييس والغايات.

تعد الأهداف محورية لنجاح خريطة استراتيجيتك وإطار عمل بطاقة الأداء المتوازن، ويتيح لك الجدول عرض ذلك من خلال تضمينها في علامات حذف فردية ملونة. كما يحتوي أيضًا على قسم منفصل يمكنك من خلاله تحديد مهمة عملك ورؤيته، حتى تعرف مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك.

إلى جانب .csv، يمكنك تصدير القالب بتنسيقات أخرى، مثل .jpeg و .svg و .pdf. تنزيل هذا القالب

10. نموذج الشرائح قالب بطاقة الأداء المتوازن في باور بوينت

قم بمحاذاة الجوانب الرئيسية لعملك مع قالب PowerPoint لبطاقة الأداء المتوازن البسيط من SlideModel

إذا كنت بحاجة إلى نسخة مبسطة لتقديمها إلى جمهور أوسع، ففكر في قالب بطاقة الأداء المتوازن لبرنامج SlideModel لبطاقة الأداء المتوازن لبرنامج PowerPoint. على غرار قالب ClickUp، ينقسم القالب إلى أربعة أرباع في خريطة الاستراتيجية هذه، يمثل كل منها وظيفة عمل مهمة، ويضع الرؤية والاستراتيجية في المقدمة والوسط.

على عكس ClickUp، فإنه يفتقر إلى حقول مخصصة للأهداف والغايات المحددة. على الرغم من أنه يجب عليك تضمين بعضها في العرض التقديمي، إلا أنك لست بحاجة إلى الخوض في التفاصيل الدقيقة في كل مرة. سيعتمد ذلك على الشخص الذي ستقدم له ولأي سبب - سواء كان ذلك للحصول على منظور مالي أو لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية.

لتنزيل القالب واستخدامه، يجب عليك التسجيل على الموقع الإلكتروني. يمكنك الاختيار بين ثلاثة إصدارات تخطيطية. تنزيل هذا القالب

قوالب بطاقة الأداء المتوازن - نظرة عامة

فيما يلي ملخص لجميع النماذج وكيف يمكن أن يكون كل منها مفيدًا لعملك:

القالب مزايا قالب بطاقة الأداء المتوازن يسلط الضوء على فرص النمو في المجالات الرئيسية مع وضع مهمة شركتك وخريطة الاستراتيجية في الاعتبار قالب الميزانية العمومية المتوازنة يتيح لك مراقبة وضعك المالي، بالإضافة إلى جميع أصولك وخصومك في بطاقة أداء متوازنة قالب مصفوفة الإستراتيجية الكبرى يكشف عن موقعك في السوق وكيف تتراكم في مقابل منافسيك قالب لوحة نموذج الأعمال يمنحك إرشادات مفصلة لتطوير نماذج أعمال جديدة بفعالية قالب إستراتيجية الانتقال إلى السوق يساعدك على إطلاق منتجات جديدة بنجاح وتقليل المخاطر ذات الصلة قالب مقاييس مشروع ClickUp يضمن إدارة المشروع وتنفيذه بدون متاعب لجميع أعضاء الفريق إستراتيجية الإدارة المالية يوفر إطار عمل شامل لبطاقة الأداء المتوازن لتنظيم العمليات المالية مصفوفة تحليل أصحاب المصلحة تنظم أصحاب المصلحة لضمان توزيع الموارد والتخطيط الاستراتيجي بشكل أكثر ذكاءً قالب بطاقة الأداء المتوازن في برنامج Excel يسمح لك بقياس فعالية التخطيط الاستراتيجي /href/ https://clickup.com/blog/strategic-planning-software//business الخاص بك/%href/ باستخدام جداول بيانات Excel قالب بطاقة الأداء المتوازن في PowerPoint يبسط إطار عمل بطاقة الأداء المتوازن، مما يجعله أكثر ملاءمة لعروض تقديمية محددة

بطاقات الأداء المتوازن |بطاقات الأداء المتوازن - بطاقة تقرير لأعمالك

بقدر ما كان معظمنا يخشى بطاقات التقارير في المدرسة، لا يمكننا إنكار أنها كانت مفيدة للغاية. فقد كانت تزودنا نحن والمعلمين بالتوجيهات وتعزز من تحفيزنا.

مثل بطاقة التقرير، يوضح لك نموذج بطاقة الأداء المتوازن المجالات التي تتطلب المزيد من الجهد والاهتمام، سواء كان ذلك من منظور العميل أو من منظور المستثمرين. ولكن على عكس المدرسة، فإن الفشل في القيام بذلك قد لا يخيب آمال والديك فحسب، بل قد يتسبب أيضًا في فشل عملك.

لتجنب مثل هذه السيناريوهات القاتمة، استخدم أحد نماذج بطاقة الأداء المتوازن هذه كخريطة استراتيجية ومراقبة التقدم أو مقاييس الأداء في مجالات العمل الرئيسية. إذا استخدمتها بشكل صحيح، يمكنك اتخاذ قرارات أفضل قائمة على البيانات ودفع عملك إلى النجومية. ✨