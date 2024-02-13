10 نماذج لرسم خرائط أصحاب المصلحة (مصفوفة وخرائط التأثير)

يأتي أصحاب المصلحة في المشروع من أدوار ووجهات نظر مختلفة ومستويات مختلفة من التأثير. إن فهم كيفية استفادة أو خسارة كل صاحب مصلحة من المشروع أمر ضروري لوضع استراتيجيات مشاركة فعالة. 💡

للمساعدة في تتبع جميع شركاء مشروعك والبيانات الخاصة بكل صاحب مصلحة، جرّب نماذج تخطيط أصحاب المصلحة! يمكن لأي شخص مكلف بالمشروع الوصول بسهولة إلى المعلومات التي يحتاجها للتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة ويعملون من أجل نجاح المشروع.

سنغطي في هذا الدليل نماذج مختلفة لخرائط أصحاب المصلحة في ClickUp وPowerPoint وExcel وكيفية الاستفادة منها لإنشاء خطط قابلة للتنفيذ!

ما هو نموذج تخطيط أصحاب المصلحة؟

قالب رسم خرائط أصحاب المصلحة هو أداة تُستخدم لتحديد وتقييم وإدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين. تمثل بشكل مرئي العلاقات المختلفة ومستويات تأثيرها وأهميتها.

عند وضع تصور للاستراتيجيات واتخاذ القرارات، من الضروري إشراك جميع أصحاب المصلحة في العملية والتعرف على أهدافهم وغاياتهم ومصالحهم الخاصة في المشروع. 👥

يجب أن يتضمن نموذج تخطيط أصحاب المصلحة الميزات التالية:

أي علاقات مهمة تربط صاحب المصلحة مع أصحاب المصلحة الآخرين

دور أو نوع صاحب المصلحة (مثل العميل أو المستثمر أو المورد)

تفاصيل مجال تأثير أصحاب المصلحة واهتماماتهم وأهدافهم

تفاصيل كيفية إشراك أصحاب المصلحة والتواصل معهم

تقييم لمستوى الدعم، من المنخفض إلى العالي

استراتيجيات لإدارة توقعات أصحاب المصلحة

خطط عمل لمعالجة مخاوف أصحاب المصلحة

مخرجات المشروع وأصحاب المهام

العصف الذهني لخريطة أصحاب المصلحة على سبورة ClickUp Whiteboard

ما الذي يجعل قالب تخطيط أصحاب المصلحة جيدًا؟

يجب أن يكون نموذج جيد لرسم خرائط أصحاب المصلحة قابلاً للتخصيص بسهولة للفرق لتحديد أولويات أصحاب المصلحة وفقاً لاحتياجاتهم، مما يسمح لهم بتعديل استراتيجية المشاركة والموارد خلال مسار المشروع.

ونتيجة لذلك، تحصل فرق المشروع على فهم أفضل لكيفية تشكيل أصحاب المصلحة وتأثيرهم على عملهم! 🧑‍💻

تشمل فوائد نموذج تخطيط أصحاب المصلحة الشامل ما يلي:

تحسين التعاون والتواصل : يؤدي التعرف على الأدوار والمسؤوليات وأفضل السبل للتعاون إلى إزالة اختناقات المهام

: يؤدي التعرف على الأدوار والمسؤوليات وأفضل السبل للتعاون إلى إزالة اختناقات المهام زيادة وضوح الرؤية : رسم خرائط نطاق المشروع لأصحاب المصلحة يزيد من الشفافية لفريق المشروع وفي جميع أنحاء المنظمة

: رسم خرائط نطاق المشروع لأصحاب المصلحة يزيد من الشفافية لفريق المشروع وفي جميع أنحاء المنظمة الإدارة الفعالة لأصحاب المصلحة : توفر قناة لتحديد التوقعات لأصحاب المصلحة المشاركين لتقديم الملاحظات والحصول على تحديثات منتظمة

اتخاذ قرارات مستنيرة : يسمح استخدام خريطة استراتيجية لأصحاب المصلحة بإبلاغ اللاعبين الرئيسيين في وقت مبكر وفي كثير من الأحيان خلال المراحل المهمة من المشروع

: يسمح استخدام خريطة استراتيجية لأصحاب المصلحة بإبلاغ اللاعبين الرئيسيين في وقت مبكر وفي كثير من الأحيان خلال المراحل المهمة من المشروع زيادةمعدل نجاح المشروع: العمل مع الأشخاص والمجموعات ذات الصلة يساعد الفرق الوصول إلى المعالم والأهداف في الوقت المحدد

قم بتخطيط وتنظيم المشاريع أو الأفكار أو المهام الحالية في ClickUp للحصول على مخطط تفصيلي مرئي مثالي

يمكن أن تكون عملية تخطيط أصحاب المصلحة عملية معقدة، ولكن استخدام الأدوات والقوالب الصحيحة يمكن أن يجعلها أكثر بساطة.

فيما يلي 10 قوالب لرسم خرائط أصحاب المصلحة في ClickUp وPowerPoint وExcel لتزويدك بالهيكل اللازم لإنشاء خريطة شاملة لأصحاب المصلحة!

## 10 قوالب ديناميكية لرسم خرائط أصحاب المصلحة لصناع القرار

1. قالب خريطة أصحاب المصلحة في ClickUp

نموذج خريطة أصحاب المصلحة ClickUp Stakeholder Map

نموذج قالب خريطة أصحاب المصلحة في ClickUp هو الأداة المثالية لإنشاء مخططات ورسوم توضيحية تفاعلية يمكن تعديلها أو تغييرها بسهولة مع تقدم المشروع! وهذا يسمح لمديري المشاريع بتحديد أصحاب المصلحة بسرعة وتمثيل علاقاتهم بتنسيق مرئي سهل الفهم.

لإنشاء خريطة أصحاب المصلحة على سبورة ClickUp Whiteboard، اكتب عنوان المشروع في شكل. ثم اذكر أصحاب المصلحة وارسم خطوطاً من عنوان المشروع إلى كل صاحب مصلحة. 🌐

أثناء تفكيرك في المهام والأنشطة الرئيسية داخل المشروع، قم بتدوينها على ورقة لاصقة وأضفها بجانب اسم صاحب المصلحة. ارسم خطوطًا من أصحاب المصلحة إلى الملاحظات اللاصقة، مما يخلق تمثيلًا مرئيًا لأصحاب المصلحة في المشروع والنقاط الرئيسية. عندما تقوم بتعيين كل أصحاب المصلحة، قم بإنشاء مهام مباشرةً من السبورة لمتابعة المزيد من المعلومات! تنزيل هذا القالب

2. قالب قائمة أصحاب المصلحة في ClickUp

قالب قائمة أصحاب المصلحة ClickUp Stakeholder List Template

قالب قائمة أصحاب المصلحة في ClickUp لمدير المشروع بالتعرف على جميع أصحاب المصلحة وتصنيفهم ومواءمتهم في مورد مركزي واحد. من خلال الاحتفاظ بقائمة نشطة لأصحاب المصلحة، يمكن لمدير المشروع الوصول إلى رؤية محدثة عن من هم أصحاب المصلحة هؤلاء، ومستويات اهتماماتهم الفردية، و عمليات اتخاذ القرار يتبعونها.

المكافأة:

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/process-mapping// تخطيط العملية *%/href/_

يساعد ذلك مدير المشروع على تحديد التضارب المحتمل أو مجالات الاتفاق المحتملة بين أصحاب المصلحة، وتوقع النتائج المتوقعة لقرارات معينة، والتخطيط المسبق للتدخلات أو الموافقات المحتملة التي قد تكون مطلوبة طوال فترة المشروع. تعمل القائمة أيضًا كمرجع مهم عند الاعتماد على الخبرة الخارجية لتقديم المشورة أو التوضيح أو التوجيه بشأن جوانب معينة من المشروع! 📄

_تفقد القائمة القابلة للتخصيص قوالب ميثاق المشروع ! تحميل هذا القالب

3. ClickUp قائمة أصحاب المصلحة حسب التأثير قالب التأثير

قالب قائمة أصحاب المصلحة حسب التأثير ClickUp Stakeholder List by Influence Template

يشتمل قالب قائمة أصحاب المصلحة ClickUp Stakeholder List أيضًا على عرض مجلس الإدارة لتصنيف أصحاب المصلحة بشكل أفضل. يمكن لمديري المشاريع وضع أصحاب المصلحة في مستويات تأثير مختلفة، بدءاً من أصحاب المصلحة الأكثر مشاركة في عملية صنع القرار إلى أصحاب المصلحة الأقل.

من خلال الاستفادة من طريقة عرض مجلس الإدارة، يكتسب مديرو المشاريع نظرة ثاقبة قيّمة على الديناميكيات بين أصحاب المصلحة، ويتخذون قرارات جماعية أفضل، ويخططون لنتائج أفضل! 🏆

نظّم أصحاب المصلحة في أربع فئات بناءً على مستوى تأثيرهم باستخدام طريقة عرض مجلس الإدارة:

المستوى 1: الأشخاص المؤثرون الأساسيون الذين يتمتعون بأعلى مستوى من التأثير والتأثر على مشروعك

المستوى 2: الأشخاص أو المجموعات الذين لديهم تأثير قوي ويمكنهم العمل كمستشارين وشركاء فكر

المستوى 3: الأشخاص أو المجموعات الذين لديهم القدرة على التأثير على النتائج واتخاذ القرارات

المستوى 4: المؤثرون المحتملون تنزيل هذا النموذج ### 4. نموذج مصفوفة تحليل أصحاب المصلحة ClickUp Stakeholder Analysis Matrix

قالب مصفوفة تحليل أصحاب المصلحة ClickUp Stakeholder Analysis Matrix

يمكن أن يكون بناء مصفوفة تحليل لقياس أولويات أصحاب المصلحة مهمة معقدة، ولكن قالب مصفوفة تحليل أصحاب المصلحة في ClickUp يجعل الأمر سهلاً! سيساعدك هذا القالب على إنشاء المصفوفة والحفاظ عليها بأقل جهد ممكن، حتى تتمكن من التركيز على الحصول على النتائج.

يساعد القالب على تقليل الارتباك من خلال تقديم مفتاح المصفوفة لبدء ملء الرسم التخطيطي. يمثل المحور الصادي قوة أصحاب المصلحة، ويمثل المحور السيني مصلحة أصحاب المصلحة.

الإدارة عن قرب: أصحاب المصلحة الرئيسيون الذين يجب تحديد أولوياتهم والتعامل معهم عن كثب

الحفاظ على رضاهم: أصحاب المصلحة الذين لا يمثلون أولوية، ولكن يجب أن تظل النتيجة تلبي احتياجاتهم

البقاء على اطلاع: أصحاب المصلحة الذين لديهم تأثير أقل ولكن لا يزالون بحاجة إلى الاطلاع على آخر المستجدات

الرصد: أصحاب المصلحة الذين يجب إشراكهم عند الضرورة

بمجرد إضافة جميع الأشخاص والمجموعات إلى المصفوفة، يصبح من الممكن معرفة من سيتأثرون بشكل إيجابي أو سلبي بالقرار. ونتيجة لذلك، سيتمكن فريق المشروع من التواصل مع أصحاب المصلحة وحل المشاكل بشكل أفضل! تنزيل هذا النموذج تحقق من المزيد قوالب المصفوفة **_لتنظيم المشاريع!

5. انقر فوق نموذج تحليل أصحاب المصلحة

نموذج تحليل أصحاب المصلحة ClickUp Stakeholder Analysis

يمكن لمديري المشاريع استخدام قالب تحليل أصحاب المصلحة في ClickUp لإنشاء مصفوفة قرار تصنف كل صاحب مصلحة بناءً على تأثيره ومستوى دعمه في عرض القائمة. تصنف هذه المصفوفة أصحاب المصلحة على محورين: مستوى تأثيرهم على المشروع و مقدار الدعم الذي من المحتمل أن يقدموه.

يأتي هذا القالب مع طرق عرض متعددة، بما في ذلك طريقة عرض القائمة وطريقة عرض اللوحة، من أجل تصور إدارة أصحاب المصلحة بطرق مختلفة. يقدم دليل البدء نصائح لإضافة المحتوى الخاص بك وإنشاء عمليات أتمتة بسيطة لتبسيط عملية دعم مشروعك! 🤖 تنزيل هذا القالب

6. قالب الحالة التنفيذية لمشروع ClickUp

قالب حالة المشروع التنفيذي لـ ClickUp قالب حالة المشروع التنفيذي

مع قالب حالة المشروع التنفيذي الخاص ب ClickUp ، فإن إبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع ومواكبة آخر المستجدات بشأن تقدم المشروع أمر سهل وميسر. توفر المؤشرات المرمزة بالألوان في القالب نظرة عامة فورية على حالة المشروع وتكلفته وجدوله الزمني. يمكن للمستخدمين أيضًا تخصيص تخطيط القالب وعرضه لجعل البيانات أكثر وضوحًا. 📈

من خلال المرئيات الواضحة والوصول البسيط إلى تفاصيل المشروع، يمكن لأصحاب المصلحة فهم تبعيات المشروع والحالة الحالية. يمكن لأصحاب المصلحة أيضًا تتبع كيفية تقدم المشروع بمرور الوقت، بالإضافة إلى تحديد المجالات التي يمكن أن تحتاج إلى مزيد من الاهتمام أو الموارد، حتى يحقق المشروع أهدافه. يساعد هذا القالب على التأكد من بقاء أصحاب المصلحة على اطلاع ومشاركة واتصال بجميع جوانب المشروع! قم بتنزيل هذا القالب

7. قالب مخطط نقر فوق بيرت البياني

قالب كليك أب بيرت البياني

A مخطط بيرت (تقنية تقييم البرامج ومراجعتها) هو أداة لإدارة المشاريع يمكن أن تساعد مديري المشاريع على تنسيق جهود أصحاب المصلحة في المشروع. يوضح المخطط بشكل مرئي مهام المشروع وأنشطته و المعالم الرئيسية .

يتم تمثيل كل مهمة أو نشاط بشكل يوضح اسم المهمة والمدة المقدرة. تمثل الأسهم الترتيب الذي يجب إكمال المهام به. وباستخدام نموذج مخطط نقر فوق بيرت بيرت ، يمكن لمديري المشاريع جدولة المهام بسرعة، وتنسيق الموارد، وتخطيط المشاريع بتسلسل منطقي، وتحديد أوجه الترابط بين المهام. باستخدام هذا النهج المرئي، يمكن لقادة المشروع توقع التأخيرات بسرعة واتخاذ خطوات استراتيجية لتجنبها! تنزيل هذا النموذج

8. قالب مصفوفة أولويات ClickUp

قالب مصفوفة تحديد الأولويات ClickUp

إذا كنت تبحث عن قوالب عامة لإدارة المشاريع لإدارة أصحاب المصلحة, قالب مصفوفة تحديد الأولويات في ClickUp هو الحل الأمثل. يمكن للمدراء وضع معايير للأهمية النسبية لأصحاب المصلحة الفرديين بناءً على سيطرتهم أو اهتمامهم بمشروعك. ✅

يأتي القالب مع دليل البدء، بما في ذلك ورقة غش مصفوفة الأولويات لتعيين مستويات الأولوية والاستعجال لأصحاب المصلحة:

الأهمية القصوى ومستوى الاستعجال العالي: مستوى الأولوية 1

إلحاح عالٍ وأهمية منخفضة: مستوى الأولوية 2

إلحاح منخفض وأهمية عالية: مستوى الأولوية 3

إلحاح منخفض وأهمية منخفضة: مستوى الأولوية 4 تنزيل هذا النموذج ### 9. قالب تخطيط أصحاب المصلحة في باور بوينت

عبر فريق الشرائح

قالب خريطة أصحاب المصلحة في باور بوينت هو أداة لتقديم لمحة سريعة عن أصحاب المصلحة الرئيسيين ويعطيك فكرة عن الأشخاص الذين يجب إدارتهم أو التشاور معهم أو إبلاغهم طوال فترة المشروع.

يسمح لك القالب بتحديد هوية كل صاحب مصلحة ودوره في المشروع ومستوى تأثيره أو سلطته بشكل واضح ودقيق. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تنظيمهم في فئات بناءً على مشاركتهم في المشروع وأهدافهم فيما يتعلق به. تنزيل هذا النموذج

10. نموذج إكسل لتخطيط أصحاب المصلحة

عبر مختبر القوالب

قالب خريطة أصحاب المصلحة في Excel هو أداة أخرى لمديري المشاريع لتتبع جميع أصحاب المصلحة المحتملين ومواقفهم ومستويات تأثيرهم على المشروع. فهو يسمح لمديري المشروع بتحديد من قد يقاوم أو يدعم المشروع بسرعة وتخطيط الاستراتيجيات حول أصحاب المصلحة هؤلاء وفقًا لذلك.

وبمجرد تحديد جميع أصحاب المصلحة، يمكن تخطيط علاقاتهم وفقاً لذلك، مما يسمح بالتخطيط والتواصل بشكل أفضل بين جميع أصحاب المصلحة. تنزيل هذا النموذج

إنشاء خرائط تفاعلية لأصحاب المصلحة في ClickUp

يعمل ClickUp على تبسيط مهمة رسم خرائط تفصيلية للعلاقات المعقدة بين أصحاب المصلحة. من جلسات العصف الذهني إلى تطوير خرائط طريق المنتج، يمكن للفرق التحكم في العلاقات بين أصحاب المصلحة والتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة لأي مشروع.

ابدأ اليوم ورسم خريطة لشبكة أصحاب المصلحة مع ClickUp! 🦄 إنشاء حساب مجاني