أفضل 11 بديلاً لـ Upbase لزيادة إنتاجية الأفراد والفرق (2025)

لخص أحد مستخدمي G2 تجربته مع Upbase على النحو التالي:

أكثر ما يعجبني في Upbase هو أنه بسيط بما يكفي ليعمل مع رواد الأعمال الفرديين. كما أن Upbase لا يفرض نهجًا معينًا. إنه مرن بحيث يمكنك استخدامه بالطريقة التي تناسبك.

سهولة الاستخدام هي أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل Upbase مناسبًا جدًا لأصحاب المشاريع الفردية. عندما تدير عملك بنفسك، لا تريد أداة تعقد الأمور. Upbase قابل للتكيف وسهل التكييف مع سير عملك الشخصي.

ومع ذلك، مع تطور عملك، قد لا تكون المرونة وحدها كافية. إذا كنت تتعامل مع عدة مشاريع وعملاء أو تنسق مع فريق متنامٍ، فقد تحتاج إلى تتبع أقوى للتقدم وأتمتة سير العمل.

وهنا يأتي دور بدائل Upbase. في هذه المقالة، نستكشف الأدوات التي تعتمد على نقاط قوة Upbase مع توفير المزيد من قابلية التوسع لطريقة عملك الحالية.

11 بديلاً لـ Upbase في لمحة

لمساعدتك على مقارنة الخيارات بسرعة، إليك نظرة عامة على أفضل بدائل Upbase في لمحة سريعة.

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp تخطيط مشاريع موحد، أكثر من 15 عرضًا للمهام، مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain، تتبع الوقت الأصلي، إدارة عبء العمل، جدولة التقويم، المستندات، لوحات المعلومات، الأتمتة، والقوالب الأفراد والفرق الذين يسعون إلى إدارة المشاريع المعقدة وتوسيع نطاق العمل دون توسع في استخدام الأدوات مجاني إلى الأبد؛ أسعار مخصصة متاحة للمؤسسات Trello لوحات Kanban مع بطاقات وقوائم، وأتمتة Butler للقواعد وسير العمل، وTrello AI للعصف الذهني وإنشاء عناصر العمل، والبريد الإلكتروني وSlack لالتقاط البطاقات، وعكس البطاقات، والقوالب الجاهزة الأفراد والفرق الصغيرة التي تريد طريقة بسيطة ومرئية لإدارة المشاريع وتتبع التقدم المحرز تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم Monday. com لوحات وسير عمل قابلة للتخصيص بدرجة عالية، وعروض متعددة بما في ذلك Kanban و Gantt و Timeline و Calendar و Workload، ولوحات معلومات في الوقت الفعلي، وتتبع الوقت المدمج، و WorkDocs، و WorkForms، وأكثر من 200 تكامل تطبيقات الفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تحتاج إلى سير عمل مرن، ورؤية واضحة لأعباء العمل، وتتبع المشاريع في الوقت الفعلي عبر الأقسام المختلفة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا لكل مقعد Wrike سير عمل وحالات مخصصة، وأتمتة على مستوى المساحة، ولوحة Wrike Whiteboard للعصف الذهني، ونماذج طلبات ديناميكية، وذكاء عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومخططات مشاريع، وضوابط وصول قائمة على الأدوار الفرق الصغيرة التي تدير مشاريع معقدة تتطلب تحكمًا قويًا وتوحيدًا وقابلية للتوسع تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم Asana إدارة المهام والمهام الفرعية، وعروض القوائم واللوحات والتقويمات والجداول الزمنية، والمحافظ لرؤية شاملة للمشاريع، وتتبع الأهداف، والملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي واكتشاف المخاطر، وقوالب سير العمل، وإدارة العمليات القابلة للتطوير الفرق متعددة الوظائف المتوسطة إلى الكبيرة الحجم التي ترغب في تنفيذ منظم مع رؤية واضحة للأهداف والنتائج تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 13.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Akiflow جدولة المهام في التقويم، والتخطيط باللغة الطبيعية، ووضع التركيز وحجب الوقت، ومساعد الذكاء الاصطناعي لاكتشاف التعارضات، والتقاط المهام بسرعة عبر شريط الأوامر، ومشاركة التوافر المؤسسون والمشغلون الأفراد الذين يرغبون في مواءمة المهام بشكل وثيق مع تقويمهم ووقتهم المتاح يوميًا تبدأ الخطط المدفوعة من 34 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Basecamp مساحات مشاريع مركزية للمهام والرسائل والملفات والجداول الزمنية، ومخططات Hill Charts لتوضيح التقدم المحرز، ومحادثات جماعية Campfire و Pings للتواصل، وتسجيلات دخول آلية، ومراجع العناصر، وتتبع الوقت المدمج للفوترة الفرق الصغيرة التي ترغب في تعاون بسيط ومركزي مع سياق مشروع واضح وإعدادات بسيطة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Jira لوحات Scrum و Kanban، وتتبع المشكلات والأخطاء مع إمكانية التتبع الكامل، وخرائط طريق متقدمة لتخطيط المحفظة والقدرات، وتقارير الأداء ولوحات المعلومات، وضوابط أمان دقيقة، وتكامل عميق مع أدوات المطورين فرق كبيرة ومرنة وفرق برمجيات تدير مشاريع معقدة وأخطاء وسير عمل واسع النطاق تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7.91 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Zoho Projects تخطيط المشاريع على أساس المراحل، وترابط المهام، وتتبع الوقت المدمج مع تكامل الفوترة، ومخططات عبء العمل، وأتمتة سير العمل باستخدام المخططات، وتتبع المشكلات باستخدام اتفاقيات مستوى الخدمة، والتعاون في السياق الفرق الصغيرة التي تستخدم بالفعل تطبيقات Zoho وترغب في تنفيذ المشاريع والفوترة بشكل متكامل تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 3.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Notion قواعد بيانات مخصصة للمهام والمشاريع، وعرض الجدول الزمني وعروض متعددة للمشاريع، ولوحات معلومات لتتبع التقدم، وملء تلقائي بالذكاء الاصطناعي للأتمتة، وأذونات دقيقة، وسير عمل سريع، و PRDs متصلة داخل المهام الفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي ترغب في إدارة مشاريع مرنة مقترنة بإدارة الوثائق والمعرفة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Todoist إدخال المهام باللغة الطبيعية، ومهام متكررة مرنة، وتذكيرات عبر Quick Add، وعرض Today للتركيز اليومي، وتتبع إنتاجية Karma، ومشاركة المشاريع العامة أو الخاصة الأفراد والفرق الصغيرة التي ترغب في إدارة مهام خفيفة الوزن وبناء عادات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 2.93 دولار شهريًا لكل مستخدم

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

لماذا تختار بدائل Upbase؟

Upbase هو برنامج لإدارة المهام مصمم لمساعدة الشركات الصغيرة والفرق على البقاء منظمين. يمكنك إدارة المهام والمشاريع والوثائق الأساسية في واجهة نظيفة دون تعقيدات برامج المؤسسات.

ومع ذلك، مع نمو فريقك وزيادة التعاون وسرعة العمل، قد تجد Upbase محدودًا.

إليك ما يجب أن تبحث عنه في بديل Upbase:

تتبع الوقت وإدارة عبء العمل: يتضمن تتبع الوقت وتسجيل الجهد بشكل أساسي حتى تتمكن من موازنة أعباء العمل وتحسين القدرة على التنبؤ بالتسليم دون الحاجة إلى أدوات إضافية

تعاون الفريق في الوقت الفعلي : يدعم الدردشة والتحرير المشترك للملفات ولوحات المعلومات والتحليلات، حتى تظل على اطلاع دائم ومتوافق مع زملائك

تقارير وتحليلات متقدمة: توفر رؤى مدمجة وتقارير قابلة للتخصيص ومقاييس مرئية تساعدك على فهم أداء الفريق وصحة المشروع دون الحاجة إلى تصدير البيانات إلى أدوات خارجية

تقويم وجدولة متكاملان: يوفر تقويمًا موحدًا يجمع المهام والمواعيد النهائية والاجتماعات والمعالم

الأتمتة الذكية ورؤى الذكاء الاصطناعي: تضم مساعدين أذكياء يعملون على أتمتة المهام الروتينية ويقدمون إجابات تراعي السياق

البحث الموحد والوصول إلى المعرفة: يوفر محتوى قابل للبحث عبر جميع التطبيقات ومصادر البيانات لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه دون الحاجة إلى البحث في أدوات متعددة

أذونات وحوكمة قائمة على الأدوار: تتيح لك تعيين ضوابط وصول دقيقة عبر المساحات والمشاريع والبيانات للحفاظ على الأمان والامتثال مع نمو مؤسستك

📮 ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات لاستخدام أكثر من 15 أداة، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على كفاءتها من خلال قصر مجموعة أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ووثائقك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات في منصة واحدة، مع سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهم بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

أفضل بدائل Upbase للاستخدام

دعنا نستكشف كل بديل لـ Upbase بالتفصيل، بما في ذلك أفضل الميزات والقيود والأسعار وتقييمات المستخدمين الحقيقية.

1. ClickUp (الأفضل لتوحيد الإنتاجية الشخصية وسير عمل الفريق)

العمل اليوم مجزأ وينتشر عبر العديد من الأدوات. هذا التبديل المستمر يضيع الوقت ويجعل من السهل فقدان التركيز على ما هو مهم حقًا.

يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي، تجمع بين مشاريعك ومهامك وتقويمك ومعرفة فريقك. بفضل الاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل، يمكنك تحديد أولويات العمل والتعاون دون أي عوائق.

دعنا نستكشف كيف يساعدك برنامج إدارة المشاريع ClickUp على تقليل توسع نطاق العمل وقضاء وقت أقل في التبديل بين الأدوات ووقت أكثر في إنجاز العمل فعليًا.

تخطيط وإعداد موحد للمشاريع

استخدم ClickUp Tasks لتنظيم العمل وتعيين المهام وتتبع التقدم في مكان واحد منظم

يوفر لك ClickUp Tasks مساحة متصلة لتخطيط وإطلاق مشاريع متعددة، من المبادرات الفردية إلى أنشطة الفريق.

يمكنك إنشاء مهام ومهام فرعية، وتحديد المالكين، وتعيين تواريخ الاستحقاق، كل ذلك من مكان واحد. يمكن أن تتضمن المشاريع مراحل ومراحل مهمة تساعدك على بدء العمل بوضوح وهدف.

شاهد كيف يعمل ClickUp على تبسيط إدارة المشاريع من التخطيط إلى التنفيذ.

بمجرد الانتهاء من هيكل مشروعك، يمكنك الاختيار من بين أكثر من 15 عرضًا مخصصًا يناسب طريقة تتبع التقدم التي تريدها.

تسهل هذه العروض التبديل بين تنفيذ المهام التفصيلية وتخطيط المشاريع الشامل دون مغادرة ClickUp.

تصور المشاريع بوضوح من خلال عروض متعددة للمشاريع تتكيف مع سير عمل فريقك

تقويم مدعوم بالذكاء الاصطناعي لجدولة أكثر ذكاءً ورؤى أكثر فطنة

يقوم تقويم ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي تلقائيًا بجدولة المهام ذات الأولوية وحجز وقت التركيز بناءً على مواعيدك النهائية وحجم عملك. عندما تتغير الخطط، يمكنه تعديل جدولك الزمني بحيث تظل الاجتماعات والعمل متوازنين دون الحاجة إلى إعادة الجدولة يدويًا.

ادمج Outlook أو Google Calendar مع تقويم ClickUp الخاص بك، بحيث تظهر جميع اجتماعاتك ومهامك في عرض واحد مدمج.

احصل على عرض موحد للمهام والمواعيد النهائية والاجتماعات باستخدام تقويم ClickUp AI

تحصل على نصوص مكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي لجميع اجتماعاتك، ويمكنك إنشاء بنود عمل وتحويلها إلى مهام على الفور. وهذا يحول تقويمك إلى أداة تخطيط تساعدك على تسجيل العمل فور حدوثه وتحسين الإنتاجية.

تتبع الوقت الذي يربط الجهد بالنتائج

يتيح لك ClickUp Time Tracking مراقبة وتسجيل الوقت في النقطة التي يتم فيها العمل بالضبط. يمكنك تتبع الوقت المستغرق في المهام أو تسجيل الساعات بعد المهمة، مع ربط الجهد مباشرة بالعمل المنجز.

تتبع الجهد مباشرةً ضمن المهام باستخدام ClickUp Time Tracking لفهم أين تذهب ساعات العمل

يتم تجميع بيانات الوقت في جداول العمل والتقارير، مما يسهل فهم كيفية استهلاك المشاريع للوقت وأين يتم توزيع أعباء العمل. من خلال مقارنة التقديرات المخططة بالجهود الفعلية، يمكنك الحصول على رؤية أوضح لمخاطر التسليم وقدرة الفريق.

🎯 نصيحة سريعة: إذا كنت تعمل على أجهزة أو أدوات مختلفة، فإن ClickUp لا يزال يجعل تتبع الوقت أمرًا بسيطًا. تتبع الوقت من جهاز الكمبيوتر المكتبي أو الهاتف المحمول أو متصفحك باستخدام ملحق Chrome المجاني، أو قم بتوصيل أدوات مثل Toggl أو Clockify لمزامنة الوقت تلقائيًا. يمكنك أيضًا وضع علامة على الإدخالات على أنها قابلة للفوترة، بحيث تكون الساعات الجاهزة للفوترة مرئية دائمًا دون الحاجة إلى مطابقة إضافية.

ClickUp Brain: مساعد العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي

يعمل ClickUp Brain كمساعد في مساحة العمل يساعدك على فهم العمل الجاري دون الحاجة إلى البحث في المهام أو التعليقات أو المستندات. فهو يعرض المعلومات التي تحتاجها في اللحظة التي تحتاجها.

استخدم ClickUp Brain لإنشاء ملخصات ورؤى مباشرة من مهامك ووثائقك

بدلاً من كتابة تحديثات الحالة أو المتابعات يدويًا، يمكنك الاعتماد على Clickup Brain لتحويل المدخلات الأولية مثل الملاحظات والملفات والمحادثات إلى محتوى قابل للاستخدام. وهذا يحافظ على سير العمل اليومي مع تقليل الجهد المبذول في الأعمال الإدارية.

💟 مكافأة: مع نمو المشاريع، تحتاج إلى طرق أسرع لفهم التقدم المحرز وتحويل المحادثات إلى أفعال. ClickUp BrainGPT، وهو تطبيق سطح مكتب، يوسع قدرات Brain لدعم إدارة المشاريع على نطاق واسع. قم بتوسيع ClickUp BrainGPT عبر مساحة العمل الخاصة بك للبحث عن الأدوات المتصلة، واستخدام الإدخال الصوتي، والعمل مع نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مكان واحد يمكنها: حوّل المناقشات إلى تنفيذ: حوّل محاضر الاجتماعات والتعليقات والتحديثات إلى مهام منظمة مع تحديد المالكين ومواعيد الاستحقاق

خطط مع السياق: قم بإنشاء خطط المشاريع والمراحل المهمة وتفاصيل المهام بناءً على العمل الحالي والبيانات التاريخية

قلل من التحديثات اليدوية: قم بإعداد تقارير الحالة وملخصات التقدم تلقائيًا دون الحاجة إلى متابعة المدخلات من الفريق

اعمل من طبقة AI واحدة: استخدم نماذج متقدمة مثل ChatGPT وClaude وGemini دون الحاجة إلى تبديل الأدوات أو فقدان سياق المشروع

أتمتة سير العمل وتقليل الجهد اليدوي

تخلصك ClickUp Automations من الأعمال المتكررة. بدلاً من تحديث المهام يدويًا أو متابعة التحديثات، يمكنك تعيين قواعد لتوزيع المهام وتغيير الحالات وإرسال التنبيهات أو نقل المهام إلى الأمام بمجرد استيفاء الشروط. وهذا يحافظ على سير المشاريع حتى عندما لا يكون هناك من يراقبها عن كثب.

مع ClickUp AI Agents، تخطو الأتمتة خطوة إلى الأمام. يمكن لهذه الوكالات العمل على السياق من مساحة عملك لاقتراح الخطوات التالية وتلخيص التحديثات والمساعدة في إدارة تدفق المهام عبر المشاريع.

أتمتة المهام المتكررة ووفر الوقت مع وكلاء ClickUp AI

خطط ليومك باستخدام قوالب جاهزة

عندما يتبع عملك أنماطًا مألوفة، فإن البدء بهيكل مجرب يمكن أن يوفر الوقت ويقلل من إجهاد اتخاذ القرار. توفر لك قوالب ClickUp المجانية إطارًا بسيطًا يمكنك تكييفه ليناسب روتينك اليومي.

على سبيل المثال، يساعدك قالب ClickUp Daily Planner Template على تنظيم المهام اليومية وفترات الوقت في مكان واحد. يمكنك تخطيط يومك واستخدام عرض التقويم لرؤية المواعيد النهائية والجداول الزمنية بوضوح. بهذه الطريقة، تظل خطتك اليومية واقعية وقابلة للتنفيذ.

احصل على قالب مجاني خطط ليومك ونظمه باستخدام نموذج ClickUp Daily Planner لتحويل الأولويات إلى مهام واضحة وقابلة للتنفيذ

أفضل ميزات ClickUp

رؤية المشروع: احصل على عرض في الوقت الفعلي للتقدم والأولويات وأحمال العمل من خلال احصل على عرض في الوقت الفعلي للتقدم والأولويات وأحمال العمل من خلال لوحات معلومات ClickUp القابلة للتخصيص

التوثيق التعاوني: قم بإنشاء ومشاركة إجراءات التشغيل القياسية (SOP) وبيانات نطاق العمل (SOW) وغيرها من الوثائق باستخدام قم بإنشاء ومشاركة إجراءات التشغيل القياسية (SOP) وبيانات نطاق العمل (SOW) وغيرها من الوثائق باستخدام ClickUp Docs، واربط الوثائق ذات الصلة مباشرة بالمهام للحصول على السياق

التعاون البصري: قم بتبادل الأفكار، ورسم خرائط سير العمل، وتحويل المفاهيم إلى أفعال باستخدام قم بتبادل الأفكار، ورسم خرائط سير العمل، وتحويل المفاهيم إلى أفعال باستخدام ClickUp Whiteboards

التواصل السياقي: حافظ على ارتباط المحادثات بالمهام والمشاريع باستخدام حافظ على ارتباط المحادثات بالمهام والمشاريع باستخدام ClickUp Chat

الاستيعاب المنظم: التقط الطلبات أو التعليقات أو المتطلبات وحوّلها إلى عمل قابل للتنفيذ باستخدام التقط الطلبات أو التعليقات أو المتطلبات وحوّلها إلى عمل قابل للتنفيذ باستخدام نماذج ClickUp

قيود ClickUp

قد تكون الميزات المتنوعة للمنصة صعبة بعض الشيء للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,600 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أنا أقدر حقًا مجموعة الميزات الواسعة التي يقدمها ClickUp، والتي تساعدني في إدارة المهام قصيرة المدى على مدار الأسبوع والمشاريع الأكثر تعقيدًا التي تستغرق شهورًا. أقدر قدرتي على تتبع المهام التي أنا مسؤول عنها ومدى إلحاحها بسهولة، مما يجعل سير عملي اليومي بسيطًا.

2. Trello (الأفضل لتتبع المشاريع المرئية على غرار Kanban مع أتمتة بسيطة)

عبر Trello

عندما تريد إدارة مشاريع بسيطة بوضوح، يوفر Trello نظامًا سهل الاستخدام. وهو مبني على هيكل قائم على Kanban باستخدام اللوحات والقوائم والبطاقات، مما يسهل تنظيم المهام ورؤية التقدم في لمحة.

تقوم أداة Butler، وهي أداة الأتمتة المدمجة في Trello، بإزالة الأعمال المتكررة من إدارة لوحاتك. يمكنها نقل البطاقات تلقائيًا بين القوائم، وتعيين المهام لزملائك في الفريق، وتحديث تواريخ الاستحقاق، وحتى تشغيل سير عمل معقد متعدد الخطوات بناءً على القواعد التي تحددها.

تساعدك Trello AI على التواصل بوضوح والعمل بكفاءة أكبر داخل بطاقاتك. يمكنك استخدامها لتبادل الأفكار بناءً على موضوعاتك وتحديد العناصر التي يجب اتخاذ إجراءات بشأنها لإضافتها مباشرة إلى بطاقاتك.

أفضل ميزات Trello

حوّل رسائل البريد الإلكتروني ورسائل Slack إلى عمل قابل للتنفيذ من خلال تسجيل المحادثات كبطاقات Trello

تتبع العمل بسلاسة باستخدام عكس البطاقات لرؤية المهام من لوحات مختلفة في مكان واحد

ابدأ عدة مشاريع بشكل أسرع باستخدام قوالب جاهزة مصممة لتوحيد اللوحات وسير العمل المشترك للفريق

قيود Trello

مع نمو المشاريع، قد يصبح التنقل بين اللوحات والعثور على التفاصيل أمرًا صعبًا

أسعار Trello

مجاني

قياسي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

بريميوم: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 17.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4. 4/5 (أكثر من 13,800 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 23,400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trello؟

تقول إحدى التقييمات على G2:

يعجبني أن Trello يتيح لي تقسيم العمل إلى أقسام وأقسام فرعية مختلفة، مما يسهل عليّ تنظيم المشاريع حسب الموضوع أو المهمة. يساعدني هذا التقسيم حقًا في ترتيب الأمور والحفاظ على تنظيم عملي. أجد أيضًا خيار وضع علامات ملونة مفيدًا، لأنه يتيح لي تصنيف المهام وفقًا لأهميتها أو احتياجات التخصص.

📖 اقرأ المزيد: أفضل بدائل ومنافسين لـ Trello

3. Monday. com (الأفضل لسير العمل القابل للتخصيص مع رؤية واضحة لحجم العمل والوقت عبر الفرق)

Monday. com هو نظام إدارة عمل مرن يساعد الفرق على تخطيط المشاريع وتتبعها بكفاءة. تتيح لك لوحاته وسير عمله القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة تنظيم العمل بما يتناسب مع احتياجات فريقك.

لديك عدة طرق لعرض عملك، بما في ذلك طرق عرض Kanban و Timeline و Gantt و Calendar و Workload. باستخدام لوحات المعلومات القابلة للتخصيص، يمكنك تتبع كل مشروع في الوقت الفعلي. تسلط المخططات والأرقام ومؤشرات عبء العمل الضوء على التقدم المحرز والمقاييس الرئيسية.

توفر إمكانات تتبع الوقت وإدارة عبء العمل رؤية واضحة لمدة المهام وتساعد على تحقيق التوازن في العمل بين أعضاء فريقك. وفي الوقت نفسه، تسهل لك طرق عرض تخطيط الموارد وتتبع المشاريع تحديد المعالم وإدارة التبعيات بكفاءة.

أفضل ميزات Monday.com

تعاون مع WorkDocs من خلال إنشاء وإدارة المواد المرجعية مباشرة في Monday.com

اجمع المدخلات من العملاء أو الشركاء أو زملاء الفريق باستخدام WorkForms، مع إضافة الردود تلقائيًا إلى اللوحات

اربط أدواتك مع أكثر من 200 تطبيق مثل Slack وGoogle Drive وTeams وZoom وSalesforce

قيود Monday.com

لا تدعم المنصة مستويات متعددة من العناصر الفرعية لتفصيل المشاريع بشكل مفصل

أسعار Monday.com

مجاني

قياسي: 14 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مقعد

المزايا: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Monday.com

G2: 4. 7/5 (أكثر من 14,700 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 5600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Monday.com؟

تقول إحدى تقييمات Capterra:

أكثر ما أعجبني في monday.com هو واجهته الجذابة بصريًا وسير العمل القابل للتخصيص. تجعل وظيفة السحب والإفلات إدارة المشاريع أمرًا بديهيًا، كما أن خيارات التكامل مع تطبيقات مثل Slack وGoogle Drive وZoom ممتازة

👀 حقيقة ممتعة: تجاوز ClickUp 3.6 مليار مهمة تم إنشاؤها، منها مليار مهمة تمت إضافتها في عام واحد فقط 🚀

4. Wrike (الأفضل لإدارة المشاريع المعقدة باستخدام عناصر تحكم وأتمتة على مستوى المؤسسات)

عبر Wrike

مع Wrike، يمكنك تخصيص سير العمل والحالات وأنواع العناصر لتتناسب مع مصطلحات فريقك وأسلوب عمله.

تدعم الأتمتة على مستوى المساحة ذلك من خلال تمكين تطبيق القواعد والإجراءات على مستوى الفريق أو القسم. وهذا يساعد على توحيد العمليات مع الاستمرار في دعم طرق العمل المختلفة في جميع أنحاء المؤسسة.

عندما تحتاج إلى التخطيط وتبادل الأفكار، استخدم Wrike Whiteboard لمشاركة الأفكار مع فريقك. يمكن ربط الأفكار التي تم إنشاؤها على السبورة البيضاء مباشرة بخطط المشروع، مما يسهل الانتقال من المناقشة إلى التنفيذ دون فقدان السياق.

تعمل المنصة أيضًا على تبسيط كيفية إدخال العمل إلى النظام. تعمل نماذج الطلبات الديناميكية على توحيد المدخلات من المستخدمين الداخليين والخارجيين وربط الطلبات مباشرة بسير العمل الصحيح. من خلال ضمان تسجيل التفاصيل في وقت مبكر، يمكنك تجنب المتابعات غير الضرورية وبدء العمل في سياق أوضح.

أفضل ميزات Wrike

استخدم الذكاء الاصطناعي في العمل لإنشاء محتوى المهام وتلخيص مناقشات المشروع مباشرةً داخل Wrike

أعد استخدام مخططات المشاريع لإنشاء مهام متكررة أو مشاريع كاملة بسير عمل موحد بسرعة

قم بتأمين مساحات العمل والتحكم في الوصول من خلال أذونات قائمة على الأدوار والمصادقة الثنائية لحماية الأعمال الحساسة

قيود Wrike

لا توفر المنصة تذكيرات وإشعارات بالمهام القادمة، مما يجعل من السهل تفويت المواعيد النهائية دون تتبع إضافي

أسعار Wrike

مجاني

الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Pinnacle: أسعار مخصصة

تقييمات وردود فعل Wrike

G2: 4. 2/5 (4,470+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 2800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Wrike؟

تقول إحدى التقييمات على Reddit:

لقد استخدمت العديد من أنظمة إدارة المشاريع وأنا أحب Wrike حقًا. ليس فقط لأنني مدير مشاريع، ولكن لأن 30 عضوًا من فريقي تعلموا استخدامه بسهولة ويستخدمونه يوميًا. إن استخدامنا للبرنامج بنسبة 100٪ يجعل عملي كمدير مشاريع أسهل بكثير.

5. Asana (الأفضل لتنفيذ المشاريع متعددة الوظائف المرتبطة بالأهداف والنتائج)

عبر Asana

Asana هو برنامج لإدارة العمل والمشاريع يساعدك على تخطيط وإدارة العمل عبر الفرق في مساحة عمل مشتركة واحدة.

للتنفيذ اليومي، يمكنك إنشاء مهام مع مالكين واضحين وتواريخ استحقاق. قسّم العمل إلى مهام فرعية وتابع التقدم باستخدام عروض القوائم أو اللوحات أو التقويمات أو الجداول الزمنية.

مع توسع نطاق العمل، توفر لك المحافظ مكانًا واحدًا لمراقبة عدة مشاريع. يمكنك الحصول على رؤية واضحة للتقدم المحرز دون الحاجة إلى التنقل بين مساحات المشاريع. تربط الأهداف هذا العمل بأولويات الشركة وتوضح كيف يؤدي التنفيذ إلى نتائج حقيقية.

تضيف Asana AI طبقة من الذكاء إلى سير عملك. من خلال العمل مباشرة مع بيانات مشروعك، تقوم بتلخيص حالة المشروع وتحديد العوائق والمخاطر لمساعدتك على اتخاذ قرارات واثقة.

أفضل ميزات Asana

قم بتوحيد سير عمل الفريق باستخدام أكثر من 80 نموذجًا جاهزًا للاستخدام للمشاريع والمهام الشائعة

قم بإدارة العمليات على نطاق واسع من خلال إنشاء وتحديث الحزم عبر مشاريع متعددة في مكان واحد

ركز على الأعمال المهمة من خلال صندوق وارد يقدم التحديثات ذات الصلة ويقلل من عوامل التشتيت

قيود Asana

هناك ارتباط تلقائي محدود بين المهام والمشاريع ذات الصلة، مما يجعل من الصعب رؤية الروابط

أسعار Asana

شخصي: مجاني

المبتدئين: 13.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 30.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Asana

G2: 4. 4/5 (12800+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 13400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Asana؟

تقول إحدى التقييمات على G2:

أستمتع حقًا باستخدام Asana لأنه يتيح لي تسجيل كل أفكاري ومقترحاتي في مكان واحد ثم تنظيمها في خطة واضحة. إنه يجعل العمل مع أعضاء الفريق أمرًا سهلاً، بدءًا من مشاركة المهام وحتى التعاون من خلال التعليقات على الجدول الزمني الخاص بكل فرد. كما أحب المرونة في الإشعارات، سواء كانت تصل عبر البريد الإلكتروني أو مباشرة في التطبيق

📖 اقرأ المزيد: أفضل بدائل ومنافسين لـ Asana

6. Akiflow (الأفضل لتخطيط التقويم القائم على المهام مع التركيز اليومي العميق وحجب الوقت)

عبر Akiflow

في Akiflow، من السهل تحويل مهامك إلى أحداث تقويم قابلة للتنفيذ، بحيث يتناسب التخطيط مع ساعات العمل الفعلية المتاحة لديك.

باستخدام التخطيط باللغة الطبيعية، يمكنك إنشاء المهام وجدولتها باستخدام نص بسيط مثل "غدًا الساعة 10 صباحًا لمدة ساعة". يتيح لك وضع التركيز والفترات الزمنية تنظيم المهام المتشابهة في كتل مخصصة مع الحفاظ على سير عملك دون انقطاع.

يساعدك Aki، المساعد الذكي، على العمل بكفاءة أكبر من خلال اكتشاف تعارضات الجدول الزمني واقتراح تعديلات. يحافظ على توازن يومك حتى تتمكن من التركيز على العمل الذي يحقق نتائج حقيقية.

أفضل ميزات Akiflow

نظم المهام باستخدام المشاريع والعلامات لتوفير هيكلية وتصفية العروض والتركيز على الأعمال الأكثر أهمية

التقط المهام وقم بإدارتها بسرعة من أي مكان باستخدام شريط الأوامر واختصارات لوحة المفاتيح، وقلل من تبديل السياق

شارك توفر وقتك عبر رابط الحجز لتمكين الآخرين من جدولة الاجتماعات بسهولة

قيود Akiflow

قد تسيء ميزة الدردشة Aki أحيانًا تفسير التعليمات وتؤدي إلى عدم تنفيذ المهام على النحو المطلوب

أسعار Akiflow

تجربة مجانية لمدة 7 أيام

الاشتراك الشهري الاحترافي: 34 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Akiflow

G2: 4. 8/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Akiflow؟

تقول إحدى تقييمات Capterra:

بدأت في استخدام Akiflow للحصول على مصدر واحد موثوق لمختلف تطبيقاتي. كنت بحاجة إلى مكان تجمع فيه جميع المهام، مما يمنحني نظرة عامة على ما لا يزال موجودًا في قائمة المهام الخاصة بي. يتميز Akiflow بواجهة مستخدم أنيقة، وأنا أحب أنه يرفع المهام (بدلاً من عرض التقويم كانبان). كما أحب التكامل مع WhatsApp لسهولة إضافة مهام جديدة. تعمل أداة الذكاء الاصطناعي بشكل جيد نسبيًا

🌟 مكافأة: يساعد Super Agents من ClickUp الفرق الصغيرة على الشعور بأنها أكبر بكثير مما هي عليه من خلال التعامل بهدوء مع الأعمال اليومية المزدحمة عبر المشاريع والدردشة والمستندات. يمكن لهذه الوكالات المحيطة والذاتية التعلم والسياقية أن تتولى الكثير من الأعمال المتكررة التي تحتاج إلى إنجازها كل يوم. على سبيل المثال، يمكن لـ Super Agent فرز طلبات العملاء الواردة وتحويل الرسائل إلى مهام وتحديث الحالات وتذكير المالكين بلطف قبل أن يفوت أي شيء. يمكنه صياغة ردود سريعة للعملاء وتحويل الاجتماعات إلى بنود عمل واضحة ومشاركة تحديثات بسيطة عن التقدم المحرز مع فريقك. وراء الكواليس، يقوم Super Agents بتنظيم قوائم المهام وملء التفاصيل والإبلاغ عن العوائق حتى يتمكن موظفوك من التركيز على الأعمال المهمة وذات التأثير الكبير. قم بتسريع سير العمل باستخدام Super Agents في ClickUp

7. Basecamp (الأفضل للتواصل المركزي بين أعضاء الفريق مع الحد الأدنى من تكاليف إدارة المشاريع)

عبر Basecamp

Basecamp هي منصة لإدارة المشاريع والتعاون تجمع المهام والاتصالات في مكان واحد.

كل ما يتعلق بالمشروع، بما في ذلك المهام والرسائل والملفات والجداول الزمنية، موجود في مكان واحد مركزي. يمكن لأعضاء فريقك رؤية السياق الكامل في لمحة، مما يقلل من الالتباس.

يقدم مخطط التل منظورًا فريدًا للتقدم. بدلاً من النسبة المئوية العامة للإنجاز، يمثل منحنى على شكل تل دورة حياة المهمة.

البقاء على اتصال مع فريقك أمر بسيط أيضًا. لديك Campfire Group Chat للمناقشات الجماعية و Pings لإرسال الرسائل الخاصة.

أفضل ميزات Basecamp

أتمتة تحديثات الحالة من خلال عمليات تسجيل الدخول التي تحث فريقك على مشاركة التقدم المحرز وفقًا لجدول زمني منتظم

اربط الرسائل والمهام والبطاقات والأحداث والمستندات أو الملفات لإنشاء مراجع تلقائيًا وربط العناصر ذات الصلة

تتبع الوقت المستغرق في المهام والوثائق لقياس جهد المشروع ودعم الفوترة الدقيقة

قيود Basecamp

عدم وجود ميزات أحدث، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والرسوم البيانية التفاعلية، يجعل الأداة أقل حداثة

أسعار Basecamp

مجاني

Basecamp Plus: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Basecamp Pro Unlimited: 349 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Basecamp

G2: 4. 1/5 (أكثر من 5400 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 14,300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Basecamp؟

تقول إحدى التقييمات على G2:

يبسط Basecamp إدارة المشاريع مع تزويدني بالعمق الذي أحتاجه للبقاء على اطلاع على سير العمل المعقد. تبدو المنصة سهلة الاستخدام ولكنها قوية بما يكفي للتعامل مع الصرامة التقنية لمشاريعي

📖 اقرأ المزيد: أفضل بدائل Basecamp

8. Jira (الأفضل لتطوير البرامج المرنة مع تتبع المشكلات وإعداد التقارير المتقدم)

عبر Jira

Jira، من Atlassian، هو تطبيق لإدارة المشاريع Agile يركز على سير العمل المتمركز حول المطورين لفرق البرمجيات والهندسة. تم تصميمه في الأصل لتتبع الأخطاء، وهو الآن يدعم فرق Agile من خلال Jira Software وService Management وWork Management وAlign.

بفضل لوحات Scrum و Kanban، يمكنك مراقبة التقدم وتحديد العوائق بسرعة. تساعدك إدارة المشكلات على تتبع المهام والقصص والأخطاء والملاحم مع الأولويات والحالات وتواريخ الاستحقاق والمرفقات. كما تحتفظ بسجل كامل لجميع التحديثات من أجل التتبع الكامل.

بالنسبة للفرق الأكبر حجمًا، يوفر Jira إدارة المحافظ والموارد من خلال Advanced Roadmaps. يمكنك تخطيط الجداول الزمنية وقدرات الفريق وضمان توزيع أعباء العمل بالتساوي.

أفضل ميزات Jira

تتبع أداء الفريق وصحة المشروع باستخدام مخططات الإنجاز ومخططات السرعة ومخططات التحكم ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص

تحكم في الوصول باستخدام إعدادات أمان مفصلة لإدارة من يمكنه عرض عناصر المشروع أو تحريرها أو إدارتها

ادمج الأدوات عن طريق ربط Jira بآلاف التطبيقات، بما في ذلك Confluence و GitHub و Bitbucket و Microsoft Teams

قيود Jira

قد تكون إشعارات Jira مربكة وتتطلب إدارة متكررة لتجنب ازدحام صندوق الوارد

أسعار Jira

مجاني

قياسي: 7.91 دولار شهريًا لكل مستخدم

بريميوم: 14.54 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jira

G2: 4. 3/5 (أكثر من 7200 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 15200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jira؟

تقول إحدى تقييمات Capterra:

أستخدمه منذ 4 سنوات متتالية حتى الآن، وكانت التجربة رائعة. إنه أول شيء أستخدمه عند بدء يومي في العمل. أقوم بتتبع المهام المطلوبة وأبدأ العمل على العناصر ذات الأولوية الأعلى. إنه أسهل في الاستخدام على مدار فترة زمنية، ويسهل التحقق من الفروع في github باستخدام الأوامر المحددة في واجهة مستخدم Jira.

📖 اقرأ المزيد: أفضل بدائل ومنافسين لـ Jira للفرق المرنة

9. Zoho Projects (الأفضل لتنفيذ المشاريع والفوترة داخل نظام Zoho البيئي)

عبر Zoho Projects

إذا كان فريقك يستخدم بالفعل أدوات Zoho، فإن Zoho Projects هو حل لإدارة المشاريع يوسع نطاق الإعدادات الحالية لديك.

تساعدك المنصة على تخطيط المشاريع وتنفيذها من خلال هيكل مهام واضح مبني على المعالم والمهام والمهام الفرعية. بالإضافة إلى ذلك، تضمن تبعيات المهام أن العمل يتبع التسلسل الصحيح وتوفر لك رؤية واضحة للتقدم المحرز.

أثناء تنفيذ المهام، يتيح لك نظام تتبع الوقت المدمج تسجيل الساعات والموافقة عليها من خلال أجهزة ضبط الوقت وجداول الدوام. يمكن تحويل هذه الإدخالات إلى فواتير باستخدام تكامل Zoho Books أو Zoho Invoice، مما يساعدك على ربط تنفيذ المشروع بالفوترة.

أفضل ميزات Zoho Projects

راقب قدرة الفريق وأعد توزيع العمل باستخدام مخططات عبء العمل التي تساعد على منع الحمل الزائد والاختناقات

أتمتة تنفيذ المهام وتسليمها باستخدام المخططات وقواعد سير العمل التي تعين المالكين وتحدّث الحقول وتطلق الإشعارات

تواصل وتعاون في السياق من خلال الدردشة المدمجة وتحديثات المهام عبر البريد الإلكتروني

قيود Zoho Projects

تقارير المنصة ليست دقيقة دائمًا ويمكن أن تسبب مشاكل عند تقديم البيانات إلى أصحاب المصلحة

أسعار Zoho Projects

مجاني

بريميوم: 3.90 دولار شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 7.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

Ultimate: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Zoho Projects Plus: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zoho Projects

G2: 4. 3/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (840+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho Projects؟

تقول إحدى التقييمات على Reddit:

أستخدم Zoho Projects منذ حوالي عام، وعمومًا، إنها أداة جيدة لإدارة المهام والمشاريع. التكامل مع تطبيقات Zoho الأخرى سلس، وهو ميزة كبيرة إذا كنت بالفعل في نظام Zoho البيئي

⚡ أرشيف القوالب: قوالب مخطط يومي مجانية تعزز تحديد الأولويات بذكاء والتركيز في العمل

10. Notion (الأفضل لإدارة المشاريع المرنة جنبًا إلى جنب مع التوثيق ومراكز المعرفة)

عبر Notion

Notion هي أداة لإدارة المشاريع تدعم التخطيط المنظم والتنفيذ المرن.

بدلاً من تنسيقات المهام الثابتة، يتيح لك Notion إنشاء قواعد بيانات مخصصة بحقولك الخاصة (الأولوية، الحالة، المكلف، المواعيد النهائية، العلامات). يمكن بعد ذلك عرض قاعدة البيانات نفسها بعدة طرق لتخطيط المهام التفصيلي والإشراف على المشاريع عالية المستوى.

تجمع لوحات المعلومات البيانات من مصادر متعددة في مخططات مرئية، مما يمنح الفرق رؤية واضحة للتقدم المحرز.

لتقليل الجهد اليدوي، يدعم Notion أيضًا الأتمتة من خلال الملء التلقائي بالذكاء الاصطناعي. يعمل مع المعلومات الموجودة في مساحة العمل الخاصة بك لتعيين العلامات أو الفئات واستخراج النقاط المهمة مثل المقاييس أو النتائج الرئيسية أو عناصر الإجراء من الأوصاف.

أفضل ميزات Notion

قم بتعيين أذونات دقيقة باستخدام قواعد الوصول على مستوى الصفحة التي تمنح الوصول تلقائيًا بناءً على المكلف أو المالك

قم بتشغيل سباقات السرعة الآلية باستخدام سير العمل المدمج لتنظيم الأعمال المتراكمة وتتبع الأخطاء في مكان واحد

حافظ على اتصال PRDs عن طريق تخزين المتطلبات ومعلومات المشروع ذات الصلة مباشرةً في كل صفحة مهمة

قيود Notion

يمكن أن تكون ميزات إدارة المشاريع أقوى وتسمح للمستخدمين بإنشاء قوائم المهام وتأريخها دون الاعتماد على قاعدة بيانات

أسعار Notion

مجاني

بالإضافة إلى: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion

G2: 4. 6/5 (أكثر من 8900 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion؟

تقول إحدى التقييمات على G2:

أستخدم Notion في دراستي لتدوين الملاحظات وإدارة سير عملي باستخدام قائمة المهام. يعجبني كيف يمكنني ترتيب كل شيء بشكل مثالي، تمامًا كما في دفتر الملاحظات، مما يسهل علي الوصول إلى كل ما أحتاجه بطريقة منظمة ونظيفة. يساعدني ذلك على تقليل التوتر من خلال ترتيب الأمور، حتى أتمكن بسهولة من رؤية ما تبقى لي لأفعله وماذا أفعل بعد ذلك

📚 اقرأ المزيد: أفضل بدائل Notion لإدارة المشاريع بفعالية

11. Todoist (الأفضل لإدارة المهام الخفيفة وبناء العادات بأقل قدر من الصعوبات)

عبر Todoist

يوفر Todoist إمكانية إدخال المهام باللغة الطبيعية، مما يتيح لك إضافة المهام ببساطة عن طريق كتابة نص عادي. ما عليك سوى إدخال "تقديم التقرير غدًا في الساعة 5 مساءً #Work p1" وسيقوم Todoist تلقائيًا بتعيين تاريخ الاستحقاق والأولوية لك.

يتم التعامل مع الأعمال المتكررة بدرجة عالية من المرونة. يمكنك إنشاء جداول زمنية مرنة مثل المهام التي تتكرر كل يوم عمل، أو كل ثالث جمعة، أو على فترات مخصصة. وهذا يجعلها فعالة بشكل خاص في إدارة الروتينات والأعمال التشغيلية المستمرة.

بالإضافة إلى ذلك، تشجع المنصة على الاتساق من خلال ميزة Karma المدمجة. من خلال تتبع المهام المكتملة واتجاهات الإنتاجية بمرور الوقت، توفر لك Karma نظرة ثاقبة على تقدمك وتساعدك في الحفاظ على عادات متسقة.

أفضل ميزات Todoist

قم بتعيين التذكيرات بسرعة عن طريق كتابتها في "إضافة سريعة" حتى لا تفوتك أي مهمة حساسة من حيث الوقت

ركز على اليوم باستخدام عرض "اليوم" لإنجاز المهام المستحقة وتحقيق #TodoistZero بنهاية اليوم

قم بإدارة الوصول إلى المشاريع عن طريق إنشاء مشاريع فريق عامة لسهولة المشاركة أو مشاريع خاصة للأعمال الحساسة

قيود Todoist

يمكن تحسين دعم المهام المتكررة، ويجب أن تتضمن الوظيفة الإضافية لـ Outlook أقسامًا وميزات تخصيص المهام

أسعار Todoist

مبتدئ: مجاني

المزايا: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Todoist

G2: 4. 5/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Todoist؟

تقول إحدى تقييمات Capterra:

كان البدء في استخدامه أمرًا بسيطًا للغاية. ما عليك سوى تنزيله والبدء في إضافة المهام على الفور. لا يوجد أي إعدادات معقدة أو أي شيء آخر. التصميم بسيط، وهو ما يعجبني. إنه غير مزدحم، لذا يمكنني رؤية ما عليّ القيام به دون تشتيت انتباهي. يمكنني التحقق من مهامي على هاتفي المحمول وجهاز الكمبيوتر المحمول، وهو أمر مفيد للغاية

قم بتوسيع قدرات فريقك دون تكاليف إضافية من خلال اعتماد وكلاء الذكاء الاصطناعي هؤلاء للأعمال. 👇

تحكم في عملك وقلل من الفوضى باستخدام ClickUp

يعمل Upbase بشكل جيد للتخطيط البسيط، ولكنه قد يبدأ في الشعور بالقيود بمجرد أن يصبح عملك أكثر ديناميكية. تم تصميم ClickUp لهذه المرحلة التالية. فهو يتبع نهجًا موحدًا للحفاظ على تنظيم العمل وتقليل التبديل المستمر بين التطبيقات.

مع ClickUp، يمكن رؤية التقدم المحرز عبر عدة طرق عرض، وتبقى المواعيد النهائية واضحة بفضل التقويم المدعوم بالذكاء الاصطناعي. تظل المعرفة والتنفيذ مرتبطين، بينما تساعد المطالبات والملخصات الذكية الفرق على التركيز على ما هو أكثر أهمية.

إذا كنت تريد نظامًا واحدًا ينمو مع سير عملك وليس حوله، فإن ClickUp هو بديل قوي لـ Upbase.

ابدأ في استخدام ClickUp مجانًا وحافظ على تقدم جميع أعمالك في مكان واحد.