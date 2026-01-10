الخدمات القليلة الأولى سهلة. دوران واحد، قناة، ثم نسخة احتياطية.

ومع ذلك، بمجرد أن تصل شركتك إلى عشرات الخدمات الصغيرة والمناطق المتعددة والملكية المتعددة المستويات، فإن عمليات التصعيد اليدوية تتوقف عن كونها سير عمل وتصبح عبئًا.

يشرح هذا الدليل كيفية أتمتة مسارات تصعيد الحوادث التي تتناسب مع حجم مؤسستك الهندسية دون التسبب في ثغرات في نظام الاستدعاء الخاص بك.

وسنرى أيضًا كيف يتناسب ClickUp مع إنشاء نظام تصعيد يمكن لفرق الهندسة لديك الوثوق به. 🎯

⭐ نموذج مميز استجب بسرعة وفعالية أثناء حالات الطوارئ، من الكوارث الطبيعية إلى انتهاكات البيانات، باستخدام نموذج خطة عمل الحوادث (IAP) من ClickUp. احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج خطة عمل الحوادث من ClickUp للتصرف بسرعة وتقليل المخاطر وتقليل تأثير أي حادث. يوفر لك النموذج أقسامًا محددة مسبقًا من أجل: حدد أهداف الحوادث وأولويات الاستجابة

إنشاء هيكل قيادة واضح

تنسيق الإجراءات بين الفرق في الوقت الفعلي

سجل القرارات والجداول الزمنية والتحديثات الرئيسية فور حدوثها

ابق على اتصال بالتصعيد والمتابعة ونظرًا لوجوده داخل ClickUp، فإنه يعمل كوثيقة قيادة حوادث مباشرة، وليس كقائمة مراجعة ثابتة.

لماذا يجب أتمتة مسارات تصعيد الحوادث

عندما يمتلك فريقك أنظمة معقدة ذات اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) صارمة، فإن التدرج اليدوي يؤدي فقط إلى إبطاء العمل. أما التدرج الآلي فيجعل عملية الاستجابة قابلة للتنبؤ وأقل إجهادًا، حتى أثناء الحوادث التي تتطلب ضغطًا كبيرًا.

إليك الأسباب التي تجعلك تضطر إلى أتمتة مسارات التصعيد في مؤسستك. 👇

مخاطر التصعيد اليدوي

عندما تتعامل مع عشرات الخدمات، ودورات متعددة من المناوبة، وتغييرات مستمرة في الملكية، تصبح الخطوات التي يقوم بها البشر مشكلة سريعة.

تشمل الأخطاء الشائعة ما يلي:

الإخطارات الفائتة أو المتأخرة عندما يتجاهل شخص ما رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية قصيرة أو إشعار دردشة

الارتباك أثناء عمليات التسليم ، خاصةً عندما لا تكون مسارات التصعيد موثقة بوضوح

التصعيد إلى الفريق الخطأ بسبب عدم تحديث خريطة الملكية

العقبات الناتجة عن الاعتماد على شخص واحد لـ "توجيه التنبيه إلى الأمام"

📖 اقرأ أيضًا: كيفية كتابة تقرير الحادث

مزايا الأتمتة

تمنح أتمتة ITSM مسارات التصعيد لديك هيكلًا وزخمًا. بدلاً من الأمل في أن يرى شخص ما التنبيه، يقوم نظامك بتنفيذ تسلسل محدد مسبقًا على الفور وبشكل متسق.

إليك ما تكسبه الفرق عند استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام:

أوقات استجابة أسرع لأن التنبيهات تصل إلى الشخص أو الفريق المناسب في غضون ثوانٍ

تنفيذ متسق لخطوات التصعيد، حتى في الساعة 3 صباحًا، عندما يكون اتخاذ القرار أبطأ.

تكرار مدمج يضمن إخطار المستجيبين الاحتياطيين في حالة عدم استجابة المستجيبين الأساسيين للإنذار

رؤية واضحة عبر الفرق لأن الجميع يفهم كيفية سير عمليات التصعيد

تقليل حالات الإطفاء وتجارب استدعاء أكثر قابلية للتنبؤ

📖 اقرأ أيضًا: أمثلة على خطط استمرارية الأعمال

تقليل إرهاق التنبيهات والإشراف البشري

إن إرهاق التنبيهات يقلل من فعالية الاستجابة عند الطلب. عندما يتلقى فريقك تنبيهات متكررة أو لأسباب غير صحيحة، فإنه يتوقف عن الاستجابة بسرعة. تساعد الأتمتة في تصفية وتصعيد ما يحتاج حقًا إلى اهتمام بشري.

باستخدام منطق التصعيد الآلي:

يتم منع التنبيهات ذات الإشارة المنخفضة أو المكررة قبل وصولها إلى المناوب.

تضمن القواعد القائمة على درجة الخطورة عدم إيقاظ أي شخص دون داعٍ بسبب مشكلات بسيطة.

لا يتم تصعيد التنبيهات إلا إذا اكتشف النظام عدم الاستجابة خلال فترة زمنية محددة.

تقضي الفرق وقتًا أقل في فرز الضوضاء ووقتًا أطول في حل المشكلات الحقيقية

دعم الامتثال لاتفاقية مستوى الخدمة (SLA) وسياسة الاستدعاء

تسهل عملية التصعيد الآلي الامتثال للمعايير دون الحاجة إلى الإشراف اليدوي المستمر. بالنسبة لقادة عمليات تكنولوجيا المعلومات الذين يديرون اتفاقيات مستوى الخدمة الصارمة أو التزامات الموثوقية الداخلية، تعمل الذكاء الاصطناعي كحاجز حماية يفرض السلوك المتوقع. وهي تساعدك على:

تأكد من أن إخطارات الحوادث تتبع قواعد محددة مسبقًا للتوجيه

حافظ على جداول زمنية استجابة SLA تلقائيًا، مع تصعيدات محددة زمنيًا

فرض جداول المناوبة دون الاعتماد على جداول البيانات القديمة

قم بإنشاء سجلات تدقيق لكل تنبيه وتصعيد وإقرار

🎥 هل تريد تشغيل سير عمل مسار التصعيد بالكامل دون استخدام اليدين؟ Super Agents سيساعدك في ذلك. 👇🏼

🔍 هل تعلم؟ يعمل مركز مراقبة المهام التابع لوكالة ناسا بشكل أساسي على أساس منطق التصعيد الآلي. إذا خرجت القياسات عن النطاق، يقوم النظام على الفور بتوجيه تنبيهات آلية إلى المتخصصين حسب المجال.

ما هي سياسة التصعيد في إدارة الحوادث؟

سياسة التصعيد هي مجموعة محددة مسبقًا من القواعد التي تحدد من يتم إخطاره ومتى يتم إخطاره وكيف يتم نقل المسؤولية إلى المستويات الأعلى أو عبر الفرق.

فكر في الأمر على أنه خارطة طريق منظمة تمنع تعطل الحوادث، وتضمن تدخل الخبراء المناسبين في الوقت المناسب، وتساعد الفرق على الوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة.

عادةً ما تتضمن سياسة إدارة التصعيد جيدة التنظيم ما يلي:

التوجيه القائم على القواعد الذي يحدد من هو التالي في التسلسل الهرمي عندما يفشل شخص ما في الاعتراف بالحادث أو لا يتمكن من حله

مشغلات موقوتة تتصاعد تلقائيًا بعد 5 أو 15 أو 30 دقيقة بناءً على درجة الخطورة

طرق الإخطار مثل المكالمات الهاتفية أو الرسائل القصيرة أو الدردشة أو البريد الإلكتروني

مستويات خطة التصعيد من المستوى 1 (الاستدعاء الأولي) > المستوى 2 (المهندسون الكبار/الخبراء) > المستوى 3 (القيادة)

توقعات التوثيق حتى يتمكن المستجيبون الجدد من تولي المهمة دون فقدان السياق المهم

📖 اقرأ أيضًا: كيفية ترتيب المهام حسب الأولوية إلى P0 و P1 و P2 و P3 و P4

أنواع سياسات التصعيد

فيما يلي الأنواع الأساسية للسياسات التي يجب أن يفهمها فريقك:

1. التصعيد الهرمي (الرأسي)

تنتقل التنبيهات لأعلى سلسلة القيادة، من المهندسين المبتدئين إلى كبار المتخصصين إلى القيادة. استخدم هذا عندما تتطلب الحالة خبرة أعمق أو سلطة اتخاذ القرار أو رؤية تنفيذية.

2. التصعيد الوظيفي (أفقي)

بدلاً من الانتقال إلى المستويات العليا، تنتقل التنبيهات عبر الفرق إلى الوظيفة المسؤولة عن النظام المتأثر. وهذا مثالي للحوادث المرتبطة بمجال معين، مثل قواعد البيانات أو الشبكات أو المدفوعات أو واجهات برمجة التطبيقات.

3. التصعيد على أساس الوقت

هذا هو العمود الفقري لمعظم الأنظمة المؤتمتة. في هذا النوع، ينتقل التنبيه إلى المستوى التالي بعد فترة زمنية محددة، وغالبًا ما يرتبط مباشرة باتفاقيات مستوى الخدمة (SLA). وهو أمر ضروري بشكل خاص عندما تحتاج إلى استجابة مضمونة بعد ساعات العمل.

4. التصعيد بناءً على التأثير

يعتمد التصعيد القائم على التأثير على شدة الحادث أو تأثيره على الأعمال، وليس على التسلسل الهرمي أو الوقت. وهو مفيد في حالات الانقطاع أو فشل الدفع أو المشكلات التي تواجه العملاء أو الانتهاكات الأمنية.

5. التصعيد المتوازي

هنا، يتم إخطار عدة أشخاص أو فرق في وقت واحد. يتم استخدام التصعيد المتوازي للمشكلات شديدة الخطورة التي تتطلب تخصصات متعددة أو للحالات التي لا يمكن فيها قبول أي تأخير.

🔍 هل تعلم؟ أظهرت دراسة حديثة حول إشارات التنبيه أن التنبيهات البارزة للغاية أو " الصاخبة/الساطعة " يمكن أن تبطئ أوقات الاستجابة، خاصةً إذا كان التنبيه غير متوقع. ولكن بمجرد أن يصبح نوع التنبيه متوقعًا (أي جزءًا من نظام تصعيد/إخطار مسبق التصميم)، تتحسن أوقات الاستجابة. وهذا يشير إلى أنه عند أتمتة مسارات التصعيد، لا ينبغي أن تغرق الأشخاص بإنذارات ذات أولوية عالية.

متى يتم تشغيل التدرج التلقائي

الآن بعد أن تعرفت على كيفية تنظيم مسارات التصعيد، فإن الخطوة التالية هي تحديد متى يجب تشغيل هذه القواعد تلقائيًا.

فيما يلي المواقف الأساسية التي تؤدي إلى التصعيد التلقائي، وتشكل الطبقة المنطقية وراء سياساتك. 💁

التصعيد بناءً على درجة الخطورة

يتم تشغيل التدرج التلقائي عندما تتجاوز خطورة الحادث أو تأثيره حدًا معينًا. تتطلب الحوادث شديدة الخطورة اهتمامًا فوريًا من كبار المسؤولين، ويؤدي التدرج التلقائي إلى تجاوز العقبات وإشراك الخبراء في غضون ثوانٍ.

📌 مثال: يتطلب انقطاع الخدمة بالكامل أو فشل بوابة الدفع أو تدهور كبير يؤثر على العديد من المستخدمين أو الأنظمة الأساسية تصعيدًا تلقائيًا.

التصعيد على أساس الوقت

إذا لم يقم أحد بالاعتراف بالحادث أو حله خلال فترة زمنية محددة، يتم تصعيد التنبيه تلقائيًا إلى المستوى التالي. وهذا يمنع تراكم التذاكر، خاصة خارج ساعات العمل العادية، أو عندما يكون أول مستجيب غير متاح أو مثقل بالأعباء.

📌 مثال: بعد 10-15 دقيقة من عدم الاستجابة، يتم تصعيد الحادث من أول مستجيب إلى مهندس كبير؛ وبعد 30-60 دقيقة أخرى دون حل، يتم تصعيده أكثر.

التصعيد السياقي

تأخذ منطقية التصعيد هذه في الاعتبار السمات السياقية للحادث، مثل الخدمة أو النظام المتأثر، ومالك الخدمة، وشريحة العملاء المتأثرة (داخلية مقابل خارجية، VIP مقابل عادية)، أو المجال الوظيفي (قاعدة البيانات، الشبكة، التكامل). بناءً على هذا السياق، يتم توجيه التنبيهات إلى المستجيب أو الفريق الأكثر صلة.

هنا، يمكنك تجنب إثقال كاهل الفرق بحوادث غير ذات صلة، وتقليل وقت الاستجابة، وضمان معالجة المتخصصين للمشكلات في مجال اختصاصهم.

📌 أمثلة: يجب أن يؤدي ارتفاع زمن الاستجابة في خدمة المدفوعات إلى إرسال إشعار مباشر إلى فريق المدفوعات، أو يجب أن يؤدي خطأ في الخدمة الصغيرة للفوترة إلى إخطار فريق الفوترة.

التصعيد المستند إلى البيانات الوصفية

تقوم أدوات التنبيه والحوادث الحديثة بالتقاط البيانات الوصفية مثل مصدر المنشأ (أداة المراقبة أو قاعدة التنبيه التي تم تشغيلها) وهوية المستخدم/العميل والموقع وتكرار الحوادث المماثلة في الماضي أو التسميات. يساعدك ذلك على تطبيق منطق أكثر دقة وذكاءً بدلاً من الاعتماد على قواعد صارمة أو قائمة على الوقت.

📌 أمثلة: قد تشير التنبيهات المتكررة من نفس النظام الفرعي إلى وجود مشكلة أعمق ونظامية، مما يستدعي تصعيدًا أسرع. أو قد تؤدي التنبيهات الخاصة بالعملاء المهمين إلى إرسال إشعارات إضافية.

الجمع بين المحفزات لإنشاء سياسات تصعيد أكثر ذكاءً وقابلية للتكيف

في الممارسة العملية، لا تعتمد العديد من الفرق على نوع واحد فقط من المحفزات. بدلاً من ذلك، تقوم بوضع سياسات تصعيد مختلطة تجمع بين قواعد الخطورة والوقت والسياق والبيانات الوصفية.

يتيح هذا النهج متعدد المستويات للفرق إنشاء سياسات تصعيد تكون سريعة الاستجابة (سريعة عند الحاجة) وذكية (انتقائية لتقليل الضوضاء)، مما يؤدي إلى تحسين نتائج الحوادث وتخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة.

🔍 هل تعلم؟ في القرن الثامن عشر، كان طاقم السفن يستخدم سلسلة تصعيد صارمة أثناء حالات الطوارئ. إذا لاحظ بحار من رتبة أدنى وجود خطر، كان يقرع جرسًا ويمرر الرسالة إلى أعلى التسلسل الهرمي حتى يتخذ القبطان القرار النهائي.

كيفية تصميم مسارات تصعيد فعالة

يتعلق تصميم مسارات التصعيد ببناء نظام يقوم بتوجيه التنبيهات الصحيحة إلى الأشخاص المناسبين بشكل موثوق وبأقل قدر من الاحتكاك.

إليك إطار عمل عملي ومفصل يمكنك استخدامه في البيئات المعقدة والموزعة.

ملاحظة: سنستكشف أيضًا كيف تساعدك بعض ميزات ClickUp في هذا الصدد! 🤩

الخطوة رقم 1: حدد معايير ومستويات ومسؤوليات التسلسل الهرمي بوضوح

ابدأ بتحديد ما يشكل حادثًا يتطلب التصعيد. قم بتوثيق المعايير الموضوعية بحيث يفسر كل مهندس مناوب، سواء كان مستجيبًا جديدًا من المستوى L1 أو مهندسًا متمرسًا في مجال SRE، خطورة الحادث بنفس الطريقة.

يوفر هذا سير عمل واضحًا للتصعيد، ويزيل الغموض، ويضمن تشغيل الأتمتة فقط عندما يكون ذلك ضروريًا حقًا.

قم بتضمين معايير مثل:

عتبات الخطورة: تعطل الخدمة، وفشل الدفع، ومشكلات المصادقة، وتلف البيانات، وتنبيهات الأمان

التأثير: انقطاع الخدمة للعملاء، تدهور الخدمة الداخلية، فشل واجهة برمجة التطبيقات (API) للشركاء، الامتثال، أو مخاطر السلامة

السياق المهم للأعمال: التأثير الكبير على العملاء، التدفقات التي تؤثر على الإيرادات، الأنظمة عالية المخاطر (مثل المدفوعات والفواتير)

بمجرد تحديد المعايير والمحفزات، حدد من سيتم تنبيهه وما هي مسؤولياته في كل نقطة تصعيد.

حدد المستويات بوضوح:

المستوى الأول (مدير الحوادث الأساسي المناوب): يعمل كأول مستجيب وهو مسؤول عن الإقرار بالحادث والفرز الأولي ومحاولات التخفيف من آثاره.

المستوى الثاني (النسخ الاحتياطي/المتخصص/SME): يوفر خبرة تقنية عميقة ويحل مشكلات النظام المعقدة

المستوى الثالث (مدير الهندسة/القيادة): يشرف على الحوادث الكبرى، ويوافق على الإجراءات الكبرى، وينسق التواصل بين الفرق، ويقوم بتصعيد الموردين إذا لزم الأمر.

🚀 ميزة ClickUp: استخدم ClickUp Docs للحفاظ على مصدر واحد موثوق لمعايير التصعيد ومستوياته ومسؤولياته، وتوثيق الأدوار والمسؤوليات، بما في ذلك من: الاعتراف والتخفيف

التواصل مع أصحاب المصلحة

يتعامل مع تصعيدات الموردين أو الشركاء الخارجيين

يقود قيادة الحوادث

يمكنك أيضًا ربط هذه الأدوار المحددة بمهام ClickUp ذات الصلة للحفاظ على ترابط السياق.

أنشئ إرشادات حول سياسة التصعيد الخاصة بك في ClickUp Docs وقم بربطها بالمهام ذات الصلة

قم ببناء قاعدة المعرفة الخاصة بك:

بمجرد تحديد معايير التصعيد والملكية، تحتاج الفرق إلى طريقة متسقة لالتقاط الحوادث الفنية وتتبعها وتحليلها. يوفر نموذج تقرير الحوادث من ClickUp نظامًا منظمًا وسهل الوصول إليه لتوثيق حوادث تكنولوجيا المعلومات والحوادث التشغيلية في مكان واحد.

احصل على نموذج مجاني صنف الحوادث وقم بإدارتها لتسهيل عرضها باستخدام نموذج تقرير الحوادث من ClickUp.

تم تصميمه ضمن ClickUp Docs، وهو يساعد فرق الاستجابة للحوادث على تسجيل التفاصيل المهمة مثل خطورة الحادث والخدمات المتأثرة والجداول الزمنية وملخصات الأسباب الجذرية وإجراءات التخفيف وإجراءات المتابعة.

الخطوة رقم 2: توحيد إنشاء الحوادث

قبل تفعيل مسارات التصعيد، يحتاج فريقك إلى طريقة موثوقة لالتقاط بيانات الحوادث وتوحيدها وإثرائها. إذا كان سجل الحادث الأولي غير مكتمل أو غير متسق، فستفشل حتى أكثر منطق التصعيد تطوراً.

يجب أن تحقق التوحيد القياسي ما يلي:

فرز التنبيهات الواردة: تحويل التنبيهات إلى حقول مخصصة متسقة مثل الخطورة والفئة والخدمة المتأثرة ونوع الحادث وحالة الإقرار

إثراء الحادث تلقائيًا: سحب البيانات الوصفية، بما في ذلك المجموعة، ومعرف النشر، ومالكي الخدمة، أو التبعيات

تأكد من أن كل حادث يلتقط السياق: سجل من أبلغ عنه، وكيف تم اكتشافه، والبيئة (الإنتاج/المرحلة التجريبية)، وأي سجلات أو لقطات شاشة ذات صلة.

أنشئ نموذج ClickUp مباشرة من القائمة التي يتم فيها تتبع الحوادث وصممه بحيث يعكس واقع عملياتك والبيانات ذات الصلة التي تعتمد عليها منطقية التصعيد. بهذه الطريقة، بدلاً من الرسائل المجزأة عبر الدردشة أو البريد الإلكتروني أو لوحات المعلومات، تدخل كل حادثة إلى نظامك بتنسيق متسق يمكن للأتمتة العمل عليه بشكل موثوق.

أنشئ نموذج ClickUp من القائمة التي توجد بها حوادثك

قم بتجميع الحقول بشكل متعمد بحيث يتم وضع كل حادث في سياقه الكامل:

التعريف (العنوان، الملخص)

التصنيف (الخطورة، النوع، الخدمة المتأثرة)

المصدر (المراقبة، المستخدم، واجهة برمجة التطبيقات)

الأدلة (السجلات، لقطات الشاشة)

سياق العمل (مستوى اتفاقية مستوى الخدمة، تأثير العميل)

يؤدي إرسال كل نموذج تلقائيًا إلى إنشاء مهمة ClickUp جديدة، مع تعيين جميع الردود إلى حقول ClickUp المخصصة. وهذا يضمن تطبيع الحوادث في وقت إنشائها، مما يزيل الغموض ويقضي على الحاجة إلى الاستجابة اليدوية للحوادث.

سلط الضوء على الأمور الأكثر أهمية وحافظ على تركيز فريقك باستخدام ClickUp Tasks

بمجرد إنشاء المهام، يمكنك استخدام الحقول المخصصة لتوجيه عملية الفرز وتحديد الأولويات (على سبيل المثال، الخطورة والتأثير ومجموعة المستجيبين)، وتحديد حالات ClickUp المخصصة التي تعكس مراحل الحادث (جديد > فرز > تحقيق > تخفيف > حل).

الخطوة رقم 3: إنشاء مسار التصعيد (أي التسلسل + التوقيت + القنوات)

هذا هو جوهر المسار. قم بتخطيط المسار على مراحل، حيث تحدد كل مرحلة من يتم إخطاره، وعبر أي قناة (قنوات)، وبعد كم من الوقت دون أي إقرار أو حل.

حدد "مهلة الإقرار" و"مهلة الحل".

فيما يلي مثال على سير العمل:

المرحلة الأولى: يجب على أول شخص يتم إخطاره على الفور عبر قناة الرسائل القصيرة/الدردشة أن يقرّ بالاستلام في غضون 5-10 دقائق.

المرحلة الثانية: إذا لم يتم الرد أو اتخاذ أي إجراء خلال 15-20 دقيقة، قم بالتصعيد إلى فريق الدعم/SRE + المهندس الأول عبر SMS/قناة الدردشة/البريد الإلكتروني.

المرحلة الثالثة: إذا لم يتم حل المشكلة بعد 30-60 دقيقة أخرى، قم بتصعيدها إلى مدير/قيادة قسم الهندسة واختر تشغيل قناة "الحوادث الكبرى" إذا رغبت في ذلك.

قرر ما إذا كان مسار التصعيد يجب أن "يتكرر" (إعادة إخطار نفس المستوى) أو "يمضي قدماً". بالنسبة للحوادث الخطيرة، قم بإعداد إخطارات متكررة حتى يستجيب أحدهم. بالنسبة للأولويات الأقل، قد ترغب في تدفق تصعيد واحد. تأكد من توثيق المسار باستخدام نموذج استجابة خدمة العملاء وإتاحته لجميع الموظفين المعنيين.

❗️ ملاحظة: "مهلة الإقرار" هي المدة التي يتعين على أول مستجيب تأكيد خلالها أنه قد شاهد التنبيه، بينما "مهلة الحل" هي المدة التي يتعين على الفريق خلالها إصلاح المشكلة أو التخفيف من حدتها قبل بدء التدرج التالي.

الخطوة رقم 4: دمج الأتمتة ودعم الأدوات

بمجرد وضع المعايير وعملية الفرز ومعايير الإثراء، فإن الخطوة التالية هي تمكين التصعيد دون الاعتماد على البشر لتذكر متى أو إلى من يتم التصعيد. وهنا تصبح أتمتة ClickUp جزءًا أساسيًا من سير عملك.

قم بتشغيل الأتمتة التي تحتاجها أو قم بتخصيص القواعد عبر الذكاء الاصطناعي بناءً على سير عملك.

يمكنك إعداد فرص أتمتة تستجيب لنفس الإشارات التي يستخدمها فريقك أثناء الحوادث. فيما يلي بعض الأمثلة:

إذا تم تحديث درجة الخطورة إلى SEV-1 ➡️ قم على الفور بتعيين SRE كبير + أبلغ قناة الدردشة المناوبة

إذا بقيت الحالة دون تغيير لمدة X دقيقة ➡️ قم بتشغيل التدرج إلى المستوى التالي

إذا انقضى الموعد النهائي (على سبيل المثال، موعد الإقرار) ➡️ قم بالتصعيد إلى المستوى 2

وهنا يأتي دور ClickUp Brain ليأخذ الأمور إلى أبعد من ذلك. فهو يستخدم سياق مساحة العمل الخاصة بك لتقديم إجابات فورية وإنشاء تحديثات تلقائيًا ودعم الوصول إلى المعرفة.

استخدم أدوات مثل AI Prioritize لتقييم الحوادث تلقائيًا وتحديد الأولوية الصحيحة باستخدام منطقك الخاص. أمثلة على المطالبات:

إذا كان الحادث يؤثر على الإنتاج ويؤثر على العملاء، فاضبط الأولوية على: عاجل

إذا كان المكلف بالمهمة هو فريق SRE وتضمنت السجلات ذكر "زمن الاستجابة"، فاضبط الأولوية على: عالية

إذا كان الوصف يتضمن كلمات رئيسية متعلقة بالأمان مثل "خرق"، فاضبط الأولوية على: عاجل

وبمجرد تحديد الأولوية، يتولى AI Assign المهمة ويقوم تلقائيًا بتعيين الحوادث بناءً على الشروط التي تحددها.

يمكنك إنشاء مطالبات مثل:

إذا كانت الأولوية عاجلة وكانت الخدمة المتأثرة تحتوي على "مدفوعات"، فقم بتعيينها إلى SRE الأقدم.

إذا كان نوع الحادث هو قاعدة بيانات والمنطقة هي شرق الولايات المتحدة، فقم بتعيينه إلى DB On-Call

إذا كان اسم المهمة يتضمن كلمة "أمن"، فقم بتعيينها إلى رئيس SecOps.

اختبر هذه المطالبات في المهام الثلاث الأولى قبل تطبيقها على القائمة بأكملها.

🚀 ميزة ClickUp: نشر روبوتات أتمتة ذكية تعمل داخل مساحة العمل الخاصة بك وتستجيب للأنشطة في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Super Agents. إنهم على دراية تامة بمهامك ووثائقك ومحادثاتك وعملياتك، لذا فإن كل إجراء آلي يتم في سياقه الصحيح. على سبيل المثال، يمكنك وضع Team StandUp Agent في "مجلد حوادث الإنتاج" بحيث ينشر تقريرًا يوميًا تلقائيًا كل صباح. يتلقى فريقك لقطة فورية توضح عدد الحوادث المفتوحة، والحوادث التي لا تزال دون حل، والتغييرات التي حدثت في آخر 24 ساعة. الآن قم بإقران ذلك مع وكيل Ambient Answers في قناة "#incident-room" الخاصة بك. عندما يطرح المستجيبون أسئلة مثل "أين دفتر التشغيل SEV-1؟" أو "هل فشلت واجهة برمجة التطبيقات هذه من قبل؟"، فسوف يستمد من معرفة مساحة العمل الخاصة بك لتقديم إجابات فورية ودقيقة. عزز غرفة الحوادث الخاصة بك باستخدام ClickUp Super Agents التي تراقب التغييرات وتشارك التحديثات اليومية وتجلب الإجابات والمزيد

الخطوة رقم 5: توحيد قنوات الاتصال

مع تصاعد الحوادث، فإن كيفية ومكان تواصل الفرق لا يقل أهمية عن من يتم إخطاره. بدون قنوات موحدة، تضيع التحديثات، وتتكرر القرارات، ويتلقى أصحاب المصلحة معلومات متضاربة.

حدد قنوات تصعيد واضحة لكل مرحلة من مراحل دورة حياة الحادث، واستخدمها بشكل متسق عبر الفرق:

المعايير اسم القناة الغرض تم الكشف عن SEV-1 أو SEV-2 #الحوادث_الحاسمة مساحة مركزية للتنبيهات عالية الخطورة والتصنيف الفوري جاري إجراء استكشاف الأخطاء وإصلاحها #غرفة_عمليات_الحوادث مركز تعاون في الوقت الفعلي للمهندسين والمنتجات وضمان الجودة والدعم يلزم وجود رؤية قيادية #قيادة_الحوادث تحديثات عالية الإشارة للمديرين والمديرين التنفيذيين يلزم التواصل مع العملاء #incident-comms مساحة لصياغة ومراجعة ومواءمة الاتصالات الخارجية مع العملاء بدء مراجعة ما بعد الحادث #incident-retro مناقشة منظمة للملاحظات الاستعادية والدروس المستفادة وبنود العمل

لكل قناة جمهورها وغرضها المحدد، مما يساعد الفرق على تقليل الضوضاء مع إبقاء الفرق المعنية على اطلاع.

🚀 ميزة ClickUp: طابق استراتيجية القناة الخاصة بك مع طبقة اتصال مدمجة باستخدام ClickUp Chat. تظل كل تنبيهات وتحديثات وقرارات مرتبطة مباشرة بمهمة الحادث أو القائمة أو المساحة التي يتم فيها العمل. أنشئ مهام مباشرة من سلاسل محادثات ClickUp Chat واربطها بالمحادثات للحصول على السياق الكامل إليك كيفية قيام ClickUp Chat بتحسين سير عمل الحوادث لديك: أنشئ سلاسل محادثات مخصصة للمناقشات الهامة أو الخاصة بغرفة العمليات أو القيادة أو اتصالات العملاء.

حوّل رسائل الدردشة إلى مهام ClickUp على الفور، مما يضمن عدم ضياع القرارات والمتابعات في المحادثة.

انضم إلى مكالمات صوتية أو مرئية سريعة باستخدام باستخدام ClickUp SyncUps لتنسيق الحوادث بشكل مباشر أو إجراء إحاطات قيادية.

انشر "إعلانات" أو تحديثات لنشر حالة الحوادث عالية المستوى في جميع أنحاء الشركة

قم بتمييز زملائك في الفريق، وإدراج لقطات الشاشة، وإرفاق السجلات مباشرة في الدردشة، مع الحفاظ على السياق الفني قريبًا.

الخطوة رقم 6: اختبر مسار التصعيد وقم بمراجعته وصقله

يجب أن تتطور سياسات التصعيد مع أنظمتك. إليك ما يجب عليك القيام به بانتظام:

النشاط ما يجب اختباره أو مراجعته لماذا هذا مهم تدريبات على الاستجابة لحالات الطوارئ (ربع سنوية) قم بمحاكاة الحوادث P1 و P2، وتحقق من توقيت التصعيد وتوجيهه. يضمن عمل الأتمتة ومسارات التصعيد تحت الضغط التحقق من صحة مسار التصعيد تحقق من وجود تصعيدات مسدودة أو مالكين مفقودين يمنع تعطل الحوادث دون رؤية مؤقتات عملية الإقرار والحل قارن المؤقتات المكونة مع MTTA و MTTR الفعليين يحافظ على توقيت التصعيد واقعيًا وفعالًا تقييم إرهاق التنبيهات تحديد المستجيبين الذين يتلقون تنبيهات مفرطة أو متكررة يقلل من الإرهاق وفقدان التنبيهات الهامة دقة تقييم الخطورة وتحديد الأولويات تحقق من صحة تصنيف الحوادث يحسن التوجيه وسرعة الاستجابة ودقة التصعيد المتابعة بعد الحادث تأكد من إكمال بنود العمل من المراجعات يمنع تكرار الحوادث والأعطال النظامية

يقدم لك هذا القسم شرحًا تفصيليًا لبرنامج إدارة الحوادث الذي يساعدك على اكتشاف الحوادث بشكل أسرع وتوجيهها على الفور وإبقاء كل فريق على اطلاع دون الحاجة إلى متابعة يدوية.

1. ClickUp (الأفضل لتوحيد عمليات التصعيد متعددة الوظائف في مساحة عمل واحدة متصلة للحوادث)

قم بتبديل وجهات النظر على الفور باستخدام ClickUp Views وتتبع كل تصعيد من الزاوية الأكثر أهمية

تجبر طرق التصعيد التقليدية الفرق على التوفيق بين رسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات ومحادثات الدردشة والملاحظات المتفرقة، مما يجعل من المستحيل تقريبًا الحصول على رؤية واضحة وفي الوقت الفعلي لما يحدث.

يقلل برنامج ClickUp لإدارة المهام من الضوضاء من خلال دمج جميع تفاصيل التصعيد في مساحة عمل واحدة منظمة.

دعونا نلقي نظرة على بعض ميزات برامج إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات التي تجعل ClickUp الخيار الأفضل للفرق التي تدير عمليات تصعيد كبيرة الحجم وسير عمل معقدة للحوادث.

اعمل على طريقتك

تصور مهامك من زوايا متعددة لتلائم احتياجاتك التشغيلية باستخدام ClickUp Views:

حوّل مناقشات الاجتماعات إلى إجراءات

أثناء عمليات التصعيد ومراجعة الحوادث، قد يكون تسجيل المناقشات والإجراءات المطلوبة بشكل موثوق أمرًا صعبًا. ينضم ClickUp AI Notetaker تلقائيًا إلى الاجتماعات المجدولة في Google Calendar أو Outlook أو Zoom أو Teams، ويقوم بتسجيل المحادثة وتدوينها.

بعد الاجتماع:

الوصول إلى النصوص القابلة للبحث وملخصات بنود العمل

تأكد من الوضوح باستخدام الملاحظات المحفوظة في ClickUp Docs . هذا يجعل من السهل الرجوع إلى مهام الحوادث أو التقارير الاستعادية.

اطرح أسئلة على ClickUp AI حول محتوى الاجتماعات لتوضيح القرارات أو الكشف عن المتابعات الفائتة.

وراء الكواليس، تضمن تكاملات ClickUp ونظام Webhooks اتصالاً سلساً مع بقية مكونات نظامك.

أتمتة عمليات التكامل الأعمق باستخدام ClickUp Webhooks التي يتم تشغيلها كلما حدثت نشاطات متعلقة بالمهام

تتكامل المنصة بشكل أساسي مع أدوات مثل Slack و GitHub و Zoom وغيرها، وتدعم Webhooks عبر واجهة برمجة التطبيقات العامة (API) الخاصة بها لبث الأحداث (تحديثات المهام وتغييرات الحالة) إلى الخدمات الخارجية أو خطوط الأنابيب الآلية. وهذا يسهل تشغيل سير العمل ومزامنة البيانات أو تصعيد الحوادث عبر الأنظمة دون الحاجة إلى عمليات التسليم اليدوية.

للارتقاء بالأتمتة والسياق إلى المستوى التالي، يوفر ClickUp BrainGPT ذكاءً اصطناعيًا سياقيًا عبر سير عمل التدرج. إنه تطبيق ذكاء اصطناعي سياقي فائق يفهم مهامك ووثائقك والسياق التاريخي.

اعتمد على ClickUp BrainGPT لإظهار الأنماط والإصلاحات السابقة وسجل التذاكر ذات الصلة على الفور

باستخدام Enterprise Search وConnected Apps، يمكنك سحب المعلومات على الفور من مساحة العمل الخاصة بك وSlack وGoogle Drive وGitHub والمزيد. أثناء المكالمات الحية المتعلقة بالحوادث، تتيح لك ميزة Talk-to-Text في ClickUp إملاء ملاحظات أو تعليمات التصعيد دون استخدام اليدين، مما يضمن عدم تفويت أي شيء.

يمكنك أيضًا توحيد المهام القابلة للتكرار باستخدام مطالبات الذكاء الاصطناعي المخصصة والمطالبات المحفوظة، مثل: "تلخيص جميع الحوادث التي لم يتم حلها والتوصية بإجراءات التصعيد".

أفضل ميزات ClickUp

أعط الأولوية للمشكلات الحرجة: استخدم استخدم أولويات المهام في ClickUp لتسليط الضوء على حالات التصعيد العاجلة أو ذات التأثير الكبير.

تنظيم تسلسلات التصعيد المعقدة: قم بإعداد قم بإعداد تبعيات مهام ClickUp لربط المهام ذات الصلة (على سبيل المثال، "في انتظار" أو "حظر") بحيث تتجنب خطوات التصعيد الإجراءات المبكرة أو الاختناقات.

قسّم الحوادث إلى أجزاء قابلة للتنفيذ: قسّم عمليات التصعيد إلى عناصر عمل تفصيلية وقم بتوزيعها على الفرق باستخدام المهام الفرعية المتداخلة.

تتبع سرعة الحل بدقة: سجل وراقب المدة التي تستغرقها مهام التصعيد للاعتراف بها وحلها باستخدام سجل وراقب المدة التي تستغرقها مهام التصعيد للاعتراف بها وحلها باستخدام ميزة تتبع وقت المشروع في ClickUp.

قيود ClickUp

مع وجود العديد من الميزات والعروض وخيارات التخصيص، غالبًا ما تواجه الفرق منحنى تعليمي قبل أن يصبح كل شيء بديهيًا.

أسعار ClickUp

[جدول الأسعار]

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,300 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

هذا الاستعراض يوضح كل شيء:

يجمع ClickUp جميع مهامي ومشاريعي واتصالاتي في مكان واحد، مما يجعل من السهل للغاية الحفاظ على التنظيم. أحب كيف يمكن تخصيص كل شيء - من العروض وسير العمل إلى لوحات المعلومات - حتى أتمكن من تنظيم مساحة العمل الخاصة بي بالطريقة التي أريدها تمامًا. تعد القدرة على التعاون في الوقت الفعلي وتعيين المهام وتتبع التقدم دون الحاجة إلى تبديل الأدوات ميزة كبيرة.

يجمع ClickUp جميع مهامي ومشاريعي واتصالاتي في مكان واحد، مما يجعل من السهل للغاية الحفاظ على التنظيم. أحب كيف يمكن تخصيص كل شيء - من طرق العرض وسير العمل إلى لوحات المعلومات - حتى أتمكن من تنظيم مساحة العمل الخاصة بي بالطريقة التي أحتاجها بالضبط. تعد القدرة على التعاون في الوقت الفعلي وتعيين المهام وتتبع التقدم دون الحاجة إلى تبديل الأدوات ميزة كبيرة.

📮 ClickUp Insight: يقول 21٪ من الأشخاص أن أكثر من 80٪ من يوم عملهم يقضونه في مهام متكررة. ويقول 20٪ آخرون أن المهام المتكررة تستهلك ما لا يقل عن 40٪ من يومهم. هذا يمثل ما يقرب من نصف أسبوع العمل (41٪) المخصص للمهام التي لا تتطلب الكثير من التفكير الاستراتيجي أو الإبداع (مثل رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة 👀). تساعدك ميزة Super Agents من ClickUp على التخلص من هذه المهمة الشاقة. فكر في إنشاء المهام والتذكيرات والتحديثات وملاحظات الاجتماعات وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وحتى إنشاء سير عمل شامل! كل ذلك (وأكثر) يمكن أتمتته في لمح البصر باستخدام ClickUp، تطبيقك الشامل للعمل. 💫 نتائج حقيقية: توفر Lulu Press ساعة واحدة يوميًا لكل موظف باستخدام ClickUp Automations، مما أدى إلى زيادة كفاءة العمل بنسبة 12٪.

2. PagerDuty (الأفضل للتنبيه في الوقت الفعلي والاستجابة الذكية عند الطلب)

عبر PagerDuty

PagerDuty هي منصة سحابية لإدارة حوادث تكنولوجيا المعلومات والعمليات الرقمية تساعد الفرق على اكتشاف الحوادث الخطيرة مثل الانقطاعات أو التهديدات الأمنية والاستجابة لها وحلها بسرعة. توفر هذه المنصة لقادة SRE و DevOps والدعم مسارًا واضحًا من الإشارة إلى الحل، مدعومًا بالأتمتة والتصنيف المدعوم بالذكاء الاصطناعي وسير العمل المتكامل بعمق.

تساعد ميزات مثل Jeli Incident Analysis وPagerDuty Analytics وRunbook Automation الفرق على تقليل وقت التعطل، والقضاء على المهام الروتينية، والتعلم من كل حادث.

أفضل ميزات PagerDuty

أتمتة توجيه الحوادث باستخدام إدارة المناوبة المدمجة و سياسات التصعيد الديناميكية

قم بتسريع عملية الفرز باستخدام AIOps ، الذي يقوم بتصفية التنبيهات غير المهمة، وربط الأحداث، وتسليط الضوء على الإشارات الحقيقية.

حافظ على تنسيق الجهات المعنية الداخلية والخارجية باستخدام اتصالات الجهات المعنية و قوالب تحديث الحالة و صفحات الحالة .

قم بتوحيد مجموعة أدواتك مع أكثر من 700 عملية تكامل وواجهات برمجة تطبيقات قابلة للتوسيع باستخدام أنظمة المراقبة والتسجيل و CI/CD والدعم.

قيود PagerDuty

ارتفاع حجم التنبيهات في حالة عدم ضبط عمليات التكامل والعتبات الذكية، مما يؤدي إلى الضوضاء والإرهاق

قد تحدث تنبيهات مكررة أو متكررة أثناء فترات الذروة، مما يجعل الإقرار بها أكثر صعوبة تحت الضغط.

أسعار PagerDuty

مجاني

المحترفون: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات PagerDuty

G2: 4. 5/5 (أكثر من 900 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن PagerDuty؟

على حد تعبير أحد المستخدمين الحقيقيين:

PagerDuty يجعل تنبيهات الحوادث سريعة وموثوقة. فهو يرسل الإخطارات المناسبة في الوقت المناسب ويحافظ على تنظيم فريقنا. […] قد يبدو PagerDuty مزعجًا في بعض الأحيان عندما لا يتم تصفية التنبيهات جيدًا. بعض الإعدادات معقدة بعض الشيء بالنسبة للمستخدمين الجدد.

PagerDuty يجعل تنبيهات الحوادث سريعة وموثوقة. فهو يرسل الإخطارات المناسبة في الوقت المناسب ويحافظ على تنظيم فريقنا. […] قد يبدو PagerDuty مزعجًا في بعض الأحيان عندما لا يتم تصفية التنبيهات جيدًا. بعض الإعدادات معقدة بعض الشيء بالنسبة للمستخدمين الجدد.

💡 نصيحة احترافية: قم بإنشاء استثناءات، حتى في مسار تصعيد واضح. اجعل حالات الانقطاع الحرجة أو التنبيهات الأمنية أو حوادث البيئة الخاضعة للتنظيم تنتقل مباشرة إلى المستجيبين الكبار أو المتخصصين.

3. GLPi (الأفضل لإدارة الأصول من البداية إلى النهاية وعمليات الخدمة المتوافقة مع ITIL)

عبر GLPi

Gestionnaire Libre de Parc Informatique (GLPi) هي منصة شاملة ومفتوحة المصدر لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) وإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAM). تحصل الفرق على رؤية شاملة للبنية التحتية (الأجهزة والبرامج والتراخيص وأجهزة الشبكة) ويمكنها إدارة الحوادث وطلبات الخدمة والتغييرات باستخدام عمليات متوافقة مع ITIL.

تظل جميع عقودك ووثائقك، بما في ذلك الضمانات واتفاقيات الخدمة، منظمة بشكل جيد، مما يمنع ضياعها عبر الأنظمة المختلفة. إذا كنت تدير مراكز بيانات، فإن GLPi يتيح لك حتى تصور التخطيطات ومسارات الكابلات واستخدام الطاقة حتى تكون دائمًا على دراية بما يحدث خلف الكواليس.

أفضل ميزات GLPi

استخدم المكونات الإضافية GLPI Inventory أو OCS Inventory أو FusionInventory للكشف عن الأصول الجديدة لتكنولوجيا المعلومات وتصنيفها تلقائيًا.

أتمتة المهام المتكررة وتخصيص التذاكر والإشعارات والأحداث المتكررة لتقليل العمل اليدوي

قم ببناء قاعدة معرفية للأسئلة الشائعة والوثائق والمقالات المرتبطة بالتذاكر من أجل الخدمة الذاتية ودعم الفنيين.

اتصل بـ Azure/Entra و Centreon و Google و OAuth2 و webhooks لمزامنة البيانات وتشغيل سير العمل وتحسين CMDB الخاص بك.

قيود GLPi

قد تتعطل توافقية المكونات الإضافية بين الإصدارات، مما يتسبب في زيادة تكاليف الصيانة

تبدو إمكانات إعداد التقارير والتحليلات والتصدير محدودة وتحتاج إلى تحسين

أسعار GLPi

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات GLPi

G2: 4. 6/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن GLPi؟

إليك ما قاله أحد المستخدمين:

نظام إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات وتذاكر الدعم مفتوح المصدر وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة مع مجتمع دعم كبير. واجهة المستخدم معقدة بعض الشيء بالنسبة للمبتدئين. لا يتم دائمًا دعم المكونات الإضافية من الإصدارات القديمة إلى الإصدارات الجديدة.

نظام إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات وتذاكر الدعم مفتوح المصدر وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة مع مجتمع دعم كبير. واجهة المستخدم معقدة بعض الشيء بالنسبة للمبتدئين. لا يتم دائمًا دعم المكونات الإضافية من الإصدارات القديمة إلى الإصدارات الجديدة.

4. Splunk On-Call (الأفضل لتوجيه تنبيهات المراقبة مباشرة إلى المهندسين)

يوفر Splunk On-Call لفرق الهندسة والفرق المناوبة طريقة أسرع وأكثر نظافة لإدارة الحوادث، مما يلغي الحاجة إلى سير العمل البطيء والتقليدي لإصدار التذاكر. بدلاً من دفع التنبيهات إلى قائمة انتظار عامة، يتكامل البرنامج مباشرة مع مجموعة المراقبة والرصد الخاصة بك، ويقوم على الفور بتوجيه المشكلات إلى الأشخاص المناسبين بناءً على الجداول الزمنية والقواعد والسياق.

تسهل عمليات تكامل الهاتف المحمول والدردشة الاعتراف بالحوادث أو إعادة توجيهها أو حلها من أي مكان. وفي الخلفية، يحتفظ Splunk On-Call بسجل مفصل للاتجاهات والأنماط المؤكدة وسلوك التدرج.

أفضل ميزات Splunk On-Call

قم بتوسيع قدرات المنصة باستخدام أكثر من 1000 عملية تكامل وإضافة تم فحصها من Splunk والمجتمع الأوسع نطاقًا.

أنشئ لوحات معلومات مخصصة وتقارير مرئية لمراقبة حجم التنبيهات وحالة الحوادث وأداء المستجيبين وحجم عمل الفريق.

قم بتصفية الحوادث بسرعة حسب نشاطك الخاص أو حوادث فريقك أو كل ما يحدث في المؤسسة.

قم بالتبديل بين طرق العرض المُشغلة والمُقرّة والمُحلّة لمعرفة حالة كل حادث.

قيود Splunk On-Call

قد يصبح جدولة المناوبات عبر فرق متعددة أمرًا معقدًا إذا لم تكن القواعد محددة مسبقًا.

قدرة محدودة على إنشاء تقارير تفصيلية عن الحوادث حسب التاريخ

أسعار Splunk On-Call

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Splunk On-Call

G2: 4. 6/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Splunk On-Call؟

لخص أحد المستخدمين ذلك على النحو التالي:

إن القدرة على التعامل مع الحوادث والتصعيدات وتولي مهام زملائي في الفريق من خلال التطبيق المحمول أمر رائع. […] أود أن أتمكن من جدولة التجاوزات وتغيير الجدولة العادية من التطبيق المحمول لإجراء تغييرات طارئة على الجدول.

إن القدرة على التعامل مع الحوادث والتصعيدات وتولي مهام زملائي في الفريق من خلال التطبيق المحمول أمر رائع. […] أود أن أتمكن من جدولة التجاوزات وتغيير الجدولة العادية من التطبيق المحمول لإجراء تغييرات طارئة على الجدول.

🔍 هل تعلم؟ منطق "توجيه المكالمة إلى الشخص المناسب في حالة فشل المستوى الأول" له جذوره في المقاسم الهاتفية القديمة: عندما لم يتمكن المشغلون اليدويون من توصيل المكالمة، كان النظام يوجهها (أو يرفعها) إلى مشغل أو مقسم آخر.

5. ServiceNow (الأفضل لتنسيق العمليات على نطاق المؤسسة باستخدام الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر ServiceNow

يقوم ServiceNow تلقائيًا بتصنيف الحوادث وترتيبها حسب الأولوية وتوجيهها فور تسجيلها. بفضل إمكانات مثل Now Assist لتوصيات تذاكر الحوادث الآلية وإنشاء المحتوى الذكي، يمكن للمستجيبين حل المشكلات بشكل أسرع وبمزيد من السياق.

فهي تجمع بين إدارة الحوادث والتغييرات والأصول. وبهذه الطريقة، يمكنك الحصول على عرض في الوقت الفعلي لكيفية ارتباط الخدمات، وأين تظهر الاختناقات، والمكونات التي قد تساهم في حدوث اضطرابات متكررة.

أفضل ميزات ServiceNow

قم بتعيين المهام الميدانية وتوجيهها ومراقبتها من خلال إدارة الخدمات الميدانية و مساحة عمل المرسل .

قم بتمكين الموظفين والعملاء من خلال بوابة الخدمة الذاتية المدعومة بـ AI Search والوكلاء الافتراضيين

استخدم سير العمل المدمج وأدوات البرمجة البسيطة في App Engine لتوسيع أو تخصيص عمليات الخدمة.

أتمتة المهام المتكررة وسير العمل عبر الفرق باستخدام Flow Designer وAutomation Engine

قيود ServiceNow

تبدو خيارات واجهة المستخدم والعلامة التجارية للبوابة قديمة أو مقيدة

الاعتماد الكبير على الموظفين أو الاستشاريين المهرة للتنفيذ

أسعار ServiceNow

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ServiceNow

G2: 4. 4/5 (أكثر من 3300 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ServiceNow؟

إليك كيف وصفها أحد المستخدمين:

[…] تعتبر التدفقات المعدة مسبقًا ميزة أخرى مهمة بالنسبة لي، حيث إنها تبسط العمليات وتوفر وقتًا كبيرًا، وتقلل من الحاجة إلى التكوينات المخصصة وتسمح بسير عمل أكثر سلاسة وكفاءة. […] بالإضافة إلى ذلك، واجهت صعوبات في ملاءمة الحل المخصص الخاص بي مع نظام إدارة خدمة العملاء، الأمر الذي تطلب الكثير من التكرار.

[…] تعتبر التدفقات المعدة مسبقًا ميزة أخرى مهمة بالنسبة لي، حيث إنها تبسط العمليات وتوفر وقتًا كبيرًا، وتقلل من الحاجة إلى التكوينات المخصصة وتسمح بسير عمل أكثر سلاسة وكفاءة. […] بالإضافة إلى ذلك، واجهت صعوبات في ملاءمة الحل المخصص الخاص بي مع نظام إدارة خدمة العملاء، الأمر الذي تطلب الكثير من التكرار.

أفضل الممارسات والحوكمة

فيما يلي بعض أفضل الممارسات التي تضمن دقة الأتمتة وتجنب إرهاق التنبيهات وتتماشى مع توقعات الأعمال واللوائح التنظيمية.

حدد معايير تصعيد غير قابلة للتفاوض: اربط المحفزات بإشارات قابلة للقياس مثل انتهاكات SLO، أو ارتفاعات غير عادية، أو تأثير مستوى العملاء، أو الحساسية التنظيمية.

تحديد الأدوار بوضوح في كل مستوى: استخدم استخدم خريطة RACI بسيطة لكل مستوى من مستويات التصعيد حتى لا تكون المسؤوليات غامضة أبدًا أثناء الحوادث التي تتطلب ضغطًا كبيرًا.

فرض حوكمة ديناميكية على أساس الاستدعاء: ضبط مسارات التصعيد تلقائيًا في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد وحدود السعة وعمليات التسليم لتقليل الإرهاق ومنع الصفحات الصامتة

أدخل نقاط تفتيش بشرية للسيناريوهات عالية المخاطر: حتى مع الأتمتة، اشترط الإقرار اليدوي للحوادث التي تنطوي على تعرض بيانات العملاء أو المدفوعات أو سير العمل الخاضع للتنظيم.

الحفاظ على سجلات تدقيق كاملة: احتفظ بسجلات ثابتة لمن تم استدعاؤهم، ومتى أقروا بذلك، وما هي الخطوات الآلية التي تم تنفيذها، وما هي القرارات التي تم اتخاذها.

🧠 حقيقة ممتعة: أقدم شكوى مكتوبة معروفة في العالم تم نقشها على لوح طيني حوالي عام 1750 قبل الميلاد. كانت في الأساس تصعيدًا مبكرًا لحالة المشروع. كتب عميل يدعى ناني إلى التاجر إيا ناصر، غاضبًا لأن النحاس الذي حصل عليه كان أقل جودة مما وعد به ولأن رسوله تعرض لسوء المعاملة.

التحديات الشائعة وكيفية التغلب عليها

حتى مع وجود سياسة تصعيد واضحة، غالبًا ما تواجه الفرق عقبات تشغيلية تؤدي إلى إبطاء الاستجابة للحوادث أو تسبب الارتباك.

يبرز هذا الجدول التحديات الشائعة التي تتجاوز خطوات الإعداد الأساسية ويقدم استراتيجيات قابلة للتنفيذ للتغلب عليها.

التحديات ❌ الحلول ✅ عدم اتساق السياق أثناء عمليات التسليم استخدم نماذج ربط المهام وتقارير الحوادث في ClickUp للحفاظ على سجل تدقيق كامل لتفاصيل الحوادث والأنظمة المتأثرة والإجراءات السابقة في كل مستوى من مستويات التصعيد. إرهاق المستجيبين بتنبيهات منخفضة الأولوية قم بتنفيذ الترتيب الديناميكي للأولويات باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp و AI Prioritize لتصفية الحوادث بناءً على درجة الخطورة والتأثير وعتبات اتفاقية مستوى الخدمة (SLA). نقص الرؤية بين الفرق قم بإعداد مساحات عمل مشتركة، وإضافة تعليقات، وإنشاء لوحات ClickUp بيضاء مرئية لعرض التحديثات في الوقت الفعلي لأصحاب المصلحة. تأخير اتخاذ القرار أثناء الحوادث الحرجة أتمتة الإخطارات باستخدام الإجراءات المقترحة في ClickUp Brain Max لتنبيه الموظفين المناسبين على الفور بناءً على نوع الحادث وخطورته والأنماط التاريخية. صعوبة تتبع المشكلات المتكررة استفد من قوالب التقارير المخصصة والمهام المتكررة في ClickUp لتحديد الأنماط والأسباب الجذرية والحوادث المتكررة من أجل الوقاية الاستباقية. المعرفة المجزأة أثناء التصعيد حافظ على إجراءات التشغيل القياسية المركزية ودفاتر التشغيل وتوثيق الحوادث في ClickUp Docs، واربطها بالمهام ذات الصلة للرجوع إليها على الفور أثناء عمليات التصعيد المباشرة. عدم توافق المسؤوليات بين النوبات استخدم عروض ClickUp لعبء العمل والجدول الزمني لتصور المهام والتأكد من عدم وجود تداخلات أو فجوات أثناء تغييرات النوبات أو عمليات التسليم. تتبع الامتثال اليدوي وثغرات التدقيق أتمتة الملخصات الجاهزة للتدقيق باستخدام ClickUp Brain لتسجيل جميع إجراءات الحوادث والإخطارات والحلول.

قياس تأثير التصعيد الآلي

يتطلب تتبع فعالية التصعيد الآلي التركيز على المقاييس الرئيسية من حيث الحجم والكفاءة والجودة. تكشف هذه المؤشرات ما إذا كانت عمليات التصعيد أسرع وأكثر دقة وأقل إحباطًا لكل من الفرق والعملاء.

تتبع هذه المقاييس:

معدل التصعيد (الحجم): النسبة المئوية للمشكلات التي تم تصعيدها إلى ما بعد المستوى الأول. قد تشير المعدلات المرتفعة إلى وجود ثغرات في الفرز الأولي أو قواعد المعرفة.

معدل التكرار (الحجم): تكرار تصعيد نفس المشكلة عدة مرات. يشير إلى حلول غير كاملة أو فقدان السياق.

وقت التصعيد (الكفاءة): المدة من الاكتشاف إلى التصعيد. تشير المدد الزمنية الأقصر إلى التعرف الآلي الأسرع على المشكلات الحرجة.

وقت تأخير التسليم (الكفاءة): الفجوة بين التسلسل الهرمي وبدء الفريق التالي العمل لإبراز التضارب في التوجيه أو الإخطار

وقت حل الحالات التي تم تصعيدها (الكفاءة): إجمالي الوقت من التصعيد إلى الحل. الحل الأسرع يظهر فعالية الأتمتة

درجة رضا العملاء (CSAT) (الجودة): تعليقات على التفاعلات التي تم تصعيدها لقياس سلاسة المسار

تمرير السياق (الجودة): ما إذا كان الموظفون يتلقون سجل الحوادث الكامل لضمان عدم تكرار العملاء للمعلومات

حل المشكلة من أول اتصال (FCR) (الجودة): النسبة المئوية للمشكلات التي تم حلها في تفاعل واحد

🚀 ميزة ClickUp: احصل على رؤى في الوقت الفعلي وبصريّة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر جميع مقاييس التصعيد باستخدام لوحات معلومات ClickUp. يمكنك تتبع اتجاهات التصعيد والاختناقات والأداء باستخدام بطاقات الجدول والدائرة والشريط والخط والحساب وتقارير الوقت. راقب معدل التصعيد وتكرار التصعيد والوقت المستغرق للتصعيد باستخدام البطاقات المرتبطة بالمهام والحقول المخصصة والحالات أيضًا. للمضي قدمًا، استخدم بطاقات AI مثل AI Executive Summary وAI Project Update وAI StandUp لإبراز الاتجاهات والتأخيرات ونتائج الحلول. تتبع كل خطوة من خطوات عملية التصعيد الآلية وقم بتصورها وتحليلها باستخدام لوحات معلومات ClickUp وبطاقات AI

قم بإدارة حوادثك بشكل أسرع باستخدام ClickUp

يعتقد الكثيرون أن تصعيد الحوادث يقتصر على تمرير التذكرة إلى الشخص التالي، ولكنه أكثر من ذلك بكثير. إنه نظام منظم تعمل فيه كل خطوة، من الفرز إلى الحل، في تناغم تام.

يوفر لك ClickUp مساحة عمل موحدة مثالية. باستخدام ClickUp Automations، يمكنك تشغيل التنبيهات وتوجيه المهام وتحديث الحالات تلقائيًا. ويساعدك ClickUp Brain في تحديد أولويات الحوادث وإنشاء ملخصات واقتراح الخطوات التالية.

تعمل وكلاء ClickUp AI كمساعديك الأذكياء داخل مساحة عملك، بينما توفر لوحات معلومات ClickUp عرضًا مباشرًا لتصعيداتك.

اشترك في ClickUp مجانًا اليوم!

الأسئلة الشائعة (FAQ)

مسار تصعيد الحوادث هو تسلسل محدد مسبقًا من الخطوات التي تحدد كيفية توجيه المشكلات إلى الفريق أو الفرد المناسب بناءً على درجة الخطورة والتأثير والتوقيت. ويضمن ذلك معالجة الحوادث بكفاءة ووضوح المسؤولية. نص

استخدم الأتمتة للحوادث المحددة جيدًا وذات الأولوية العالية مع معايير واضحة (على سبيل المثال، انقطاع الخدمة، انتهاكات الأمان). احتفظ بالتصعيد اليدوي للحالات الغامضة أو الحرجة التي تتطلب حكمًا بشريًا أو سياقًا إضافيًا.

تتيح منصات مثل ClickUp و PagerDuty و Jira Service Management و ServiceNow التوجيه الآلي والإشعارات والتحديثات. وهي تساعد الفرق على تقليل التأخيرات والحفاظ على سير عمل منظم للحوادث.

ضع عتبات واضحة للتنبيهات، وحدد الأولويات حسب الخطورة، واستخدم الإشعارات الذكية. قم بتحديد الإشعارات المتكررة للحوادث الخطيرة واستفد من لوحات المعلومات أو أدوات الذكاء الاصطناعي لتلخيص التحديثات بدلاً من إرسال كل تغيير بسيط.

راجع سياسات التصعيد بانتظام على الأقل كل ثلاثة أشهر أو بعد الحوادث الكبرى. يضمن ذلك أن تعكس المعايير والمسؤوليات وقواعد الأتمتة سير العمل الحالي وهياكل الفريق وأولويات العمل.