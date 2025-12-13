أفضل 11 بديلاً ومنافساً لـ Sendible في [السنة] (مجاني ومدفوع)

تتحسن إنتاجيتك في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي عندما لا تضطر إلى نشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو إدارة الجداول الزمنية يدويًا عبر جداول البيانات.

لهذا السبب أصبحت أدوات مثل Sendible شائعة. فهي تساعد الفرق على جدولة المنشورات والتعاون في المحتوى وإدارة حسابات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي من لوحة تحكم واحدة.

ومع ذلك، فهي لا تناسب الجميع. أبلغ العديد من المستخدمين على G2 عن مشكلات في إدارة المنشورات المدفوعة على وسائل التواصل الاجتماعي ونقص إعدادات المسؤول الإداري.

إذن، ما هي خياراتك إذا كنت مستعدًا لاستكشاف بدائل Sendible؟

دعنا نلقي نظرة على أفضل الأدوات التي تستحق التجربة.

أفضل بدائل Sendible في لمحة

فيما يلي لمحة سريعة عن أفضل بدائل Sendible ومقارنة بينها.

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp ذكاء اصطناعي مدمج، ميزات إدارة المهام، أكثر من 15 عرضًا مخصصًا لتصور أحمال العمل، أتمتة سهلة، وسير عمل وكيل. مساحة عمل شاملة للفرق الاجتماعية التي ترغب في التخطيط وإنشاء المحتوى والتعاون وإعداد التقارير في مكان واحد مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات Hootsuite OwlyGPT للمساعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، Whiteboard للتخطيط المرئي، Heatmaps للحصول على رؤى حول التفاعل الفرق الكبيرة التي تدير عمليات الوسائط الاجتماعية متعددة القنوات تتوفر نسخة تجريبية مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 99 دولارًا شهريًا. Buffer مجدول بسيط، صندوق بريد للمشاركة، منشئ تسميات توضيحية بالذكاء الاصطناعي، منشئ صفحات هبوط المبدعون الفرديون والفرق الصغيرة التي ترغب في جدولة منشورات غير محدودة وتحليلات مباشرة مجاني إلى الأبد؛ خطط مدفوعة بـ 6 دولارات شهريًا Sprout Social جدولة SmartQ، النشر الجماعي، مراقبة العلامة التجارية، وتكامل CRM الفرق التي تحتاج إلى تحليلات على مستوى المؤسسة ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي تتوفر نسخة تجريبية مجانية؛ تبدأ الأسعار من 249 دولارًا شهريًا. Zoho Social الذكاء الاصطناعي السياقي، لوحة تحكم مدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى، وكلاء ذكاء اصطناعي بدون كود، تقويم مدعوم بالذكاء الاصطناعي الشركات الموجودة بالفعل في نظام Zoho البيئي مجاني إلى الأبد؛ تبدأ الأسعار من 10 دولارات شهريًا Agorapulse صندوق بريد موحد، استماع اجتماعي، قواعد إشراف آلية، تقرير المنافسين الوكالات التي تحتاج إلى مقارنة أداء المنافسين وصندوق الوارد الاجتماعي الذكاء الاصطناعي السياقي، لوحة تحكم مدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى، وكلاء ذكاء اصطناعي بدون كود، تقويم مدعوم بالذكاء الاصطناعي لاحقًا تقويم مرئي، علامات منشورات لمجموعات الأداء، اكتشاف المؤثرين، تنظيم الوسائط العلامات التجارية البصرية الأولى التي تخطط المحتوى لـ Instagram و Pinterest و TikTok تتوفر نسخة تجريبية مجانية؛ تبدأ الأسعار من 25 دولارًا شهريًا. Loomly صندوق وارد اجتماعي موحد، استماع متقدم، تحليلات مفصلة، وسير عمل للموافقة الفرق التي تريد سير عمل يركز على التقويم أولاً أسعار مخصصة CoSchedule مهام مرمزة بالألوان، محرر Mia، Headline Studio، قوالب المهام فرق التسويق التي تريد تقويمًا مركزيًا واحدًا للمدونات والنشرات الإخبارية والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتوفر تقويم مجاني؛ تبدأ الأسعار من 29 دولارًا شهريًا SocialBee فئات المحتوى، إعادة التدوير التلقائي، مساعد وسائل التواصل الاجتماعي لوضع الاستراتيجيات الشركات التي تعتمد على الجدولة القائمة على الفئات تجربة مجانية مع خطط مدفوعة تبدأ من 29 دولارًا شهريًا ContentStudio تقويم محتوى متعدد التنسيقات، أدوات محتوى تعمل بالذكاء الاصطناعي، أتمتة RSS، بحث في الوسائط، تتبع الروابط الفرق التي ترغب في اكتشاف محتوى متعدد القنوات ونشر مدعوم بالذكاء الاصطناعي تتوفر نسخة تجريبية مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا.

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Sendible؟

أطلق Gavin Hammar Sendible في عام 2009، وهو أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي مصممة للوكالات والعلامات التجارية. يتصل Sendible بجميع شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية ويوفر تقويم محتوى لإدارة الحملات.

إليك ما يجب أن تبحث عنه في بديل Sendible:

تقويم مدعوم بالذكاء الاصطناعي: اختر منصة لا تقتصر على جدولة المنشورات فحسب، بل تستخدم أيضًا الذكاء الاصطناعي لتنظيم سير عمل المحتوى تلقائيًا. فهي تقترح أوقات النشر المثلى، وتسلط الضوء على الثغرات، وتحل تعارضات جدولة وسائل التواصل الاجتماعي، وتحافظ على توافق خطة التسويق الخاصة بك في تقويم موحد واحد.

تكامل سلس للتطبيقات: يدعم الدردشة والفيديو والمستندات والمهام والتقويمات في واجهة واحدة سهلة التصفح

البحث الموحد والوصول إلى المعرفة: تتيح لك تتيح لك أداة الذكاء الاصطناعي للوسائط الاجتماعية البحث في جميع التطبيقات ومصادر البيانات المتصلة

سير عمل وعروض قابلة للتخصيص : تتيح لك تعيين الحالات واللوحات والجداول الزمنية والأتمتة التي تناسب طريقة عمل فريقك.

أدوات التعاون في الوقت الفعلي : تدعم الدردشة والتحرير المشترك ولوحات المعلومات المشتركة وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي المباشرة للحفاظ على تماسك الجميع.

تقارير متقدمة: توفر لك تحليلات متعددة القنوات وتقارير مدعومة بالذكاء الاصطناعي وخيارات تصدير لتتبع أداء وسائل التواصل الاجتماعي بالطريقة التي تفضلها.

ضوابط قوية للموافقة والامتثال: يوفر موافقات متعددة المستويات وسجلات الإصدارات وسجلات الأنشطة حتى يظل المحتوى الخاص بك دقيقًا ومتوافقًا مع العلامة التجارية.

الذكاء الاصطناعي السياقي: الذكاء الاصطناعي السياقي الذي يفهم منشوراتك وموجزاتك ومحادثاتك ويولد نصوصًا وإجابات متوافقة مع العلامة التجارية مستمدة من جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك.

🧠 حقيقة ممتعة: الفرق التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحقق بالفعل تفوقًا. يقول أكثر من ربع المسوقين أن المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي يحقق أداءً أفضل من المحتوى الذي يصممه البشر فقط.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب مجانية لوسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز إنتاجيتك

أفضل بدائل Sendible

1. ClickUp (الأفضل لإدارة مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي)

جرب أول مساحة عمل متكاملة في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي وتوحد جميع سير العمل في مكان واحد.

قد تجعل إدارة وسائل التواصل الاجتماعي عبر عدة أدوات منفصلة من الصعب رؤية كيفية ترابط كل شيء معًا.

ClickUp، أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، تجمع العديد من الأدوات والوثائق والمحادثات وسير العمل في منصة موحدة. كل شيء، من تقويمات المحتوى والأصول الإبداعية إلى مناقشات الفريق والتحليلات، يبقى في مكان واحد.

دعنا نرى كيف يسهل برنامج ClickUp Marketing Project Management Software حياتك.

قم بتسريع إنشاء المحتوى باستخدام ClickUp Brain و Docs

احصل على دعم الذكاء الاصطناعي السياقي مباشرةً داخل مستنداتك عبر ClickUp

يساعدك ClickUp Brain، المساعد المدمج للذكاء الاصطناعي، على أتمتة إنشاء محتوى وسائل التواصل الاجتماعي وتوليد رؤى تستند إلى عملك الفعلي. بدلاً من العمل كروبوت دردشة مستقل، يعمل مع السياق الكامل لكل ما تخطط له فرقك وتنتجه.

إذا كنت تتساءل عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق، فإن هذا الفيديو يقدم لك إرشادات حول كيفية البدء وماذا تفعل.

إليك كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى لتحقيق أقصى تأثير:

تسريع إنشاء المحتوى: حوّل أفكار المنشورات أو الملخصات أو الملاحظات إلى تعليقات أو هاشتاغات أو نصوص جاهزة للاستخدام مباشرةً داخل مساحة العمل الخاصة بك.

إنشاء أصول إبداعية: أنشئ صورًا مباشرةً داخل مساحة العمل الخاصة بك، مما يسرع من عملية إنشاء النماذج الأولية والمسودات المفاهيمية أو العناصر المرئية المؤقتة أثناء التخطيط.

إعادة الاستخدام الذكي: حوّل محتوى واحد إلى عدة نغمات أو تنسيقات دون الحاجة إلى إعادة كتابة كل شيء يدويًا.

لخص حلقات التغذية الراجعة الطويلة: قم بتلخيص سلاسل التعليقات الطويلة وملاحظات المراجعة ومناقشات الاستراتيجية في ملخصات قصيرة لفهم التغييرات بسرعة.

تحليل السوق والمنافسين: قم بتحميل الاستطلاعات أو التعليقات الاجتماعية أو المراجعات، ودع ClickUp Brain يحدد الاتجاهات والأنماط والمشاعر والرؤى القابلة للتنفيذ التي يمكنك استخدامها في استراتيجية المحتوى.

احفظ أفكار منشوراتك ومسودات المحتوى في ClickUp Docs وقم بتحريرها مع زملائك في الفريق في الوقت الفعلي، حتى لا تضطر إلى التبديل إلى Google Docs لمجرد الحصول على ميزات التعاون الجماعي.

💡 نصيحة احترافية: يمنحك ClickUp Docs التحكم في الأذونات. على سبيل المثال، استخدم "عرض فقط" للقراء، و"تعليق" للمراجعين، واحتفظ بأذونات "تحرير" أو "تحرير كامل" للمتعاونين الموثوق بهم.

خطط وخصص سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك باستخدام ClickUp Tasks

تبدأ ClickUp Tasks من هناك وتتيح لك تخطيط سير عمل محتوى وسائل التواصل الاجتماعي بدقة. يمكنك إنشاء مهام لمراجعة التسميات التوضيحية أو تصميم الرسومات أو تسجيل مقاطع الفيديو أو الحصول على صور جاهزة.

استخدم AI Assign و AI Prioritize و AI Cards من ClickUp لأتمتة إدارة المهام والحصول على رؤى في الوقت الفعلي على الفور.

دع الأتمتة ووكلاء الذكاء الاصطناعي يتولون الأعمال الروتينية

تتولى ClickUp Automations و AI Agents و Brain المهام المتكررة.

وهذا يعني تخصيص المهام عند اكتمال المسودة، وتحديث الحالات عند الموافقة على التصميمات، ونقل المنشورات إلى المجلدات المناسبة، أو إخطار الأطراف المعنية عند الحاجة إلى مراجعة شيء ما.

أتمتة مهام سير العمل المتكررة على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام ClickUp Automations

وكلاء الذكاء الاصطناعي يذهبون إلى أبعد من ذلك. بدلاً من تراكم العشرات من القواعد، يمكنك ببساطة إخبار الوكيل بالنتيجة التي تريدها. قل "راجع هذا التعليق"، "أرسل هذا إلى قسم التصميم"، "خصصه إلى المسؤول عن الشبكات الاجتماعية"، "حدّث الحالة عند الانتهاء من المراجعات"، ودعه يتعامل مع المنطق بشكل مستقل. يفسر الوكلاء السياق من المهام أو التعليقات أو النماذج أو الأصول أو الملخصات لاتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية.

أعط تعليمات بسيطة باستخدام Brain، وسيقوم بإنشاء سير عمل ذكي.

يساعدك تقويم ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي على التحكم من خلال جدولة مهام المحتوى واجتماعات وسائل التواصل الاجتماعي تلقائيًا في الأوقات المناسبة. يمكنك سحب المهام وإفلاتها في تواريخ محددة، ومزامنة كل شيء مع التقويمات الخارجية، والاطلاع على خطة الأسبوع أو الشهر.

بعد كل اجتماع، تحصل على نصوص قابلة للبحث وملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي تلتقط القرارات والخطوات التالية في ثوانٍ.

اضبط العمليات وحسّنها باستخدام لوحات معلومات ClickUp

توفر لك لوحات معلومات ClickUp عرضًا مركزيًا في الوقت الفعلي لسير عمل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك. تتبع حجم المهام واتجاهات الحالة إلى جانب العقبات والمهام المتأخرة.

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية وتقدم المشروع باستخدام لوحات معلومات ClickUp.

قوالب معدة مسبقًا

يقدم ClickUp أكثر من 1000 نموذج جاهز للاستخدام مع معلوماتك.

على سبيل المثال، يوفر لك قالب الوسائط الاجتماعية من ClickUp إطارًا لتخطيط وجدولة منشورات الوسائط الاجتماعية في مكان واحد. يمكنك تنظيم المنشورات حسب المنصة أو الحملة أو الحالة (مسودة، مجدولة، منشورة)، وإدارة تواريخ الاستحقاق، والحفاظ على تقويم المحتوى المرئي واضحًا.

احصل على نموذج مجاني نظم أفكار المحتوى وبسّط التعاون باستخدام قالب الوسائط الاجتماعية من ClickUp.

أو جرب قالب جدول نشر الوسائط الاجتماعية من ClickUp إذا كنت تريد إنشاء استراتيجية فعالة للوسائط الاجتماعية وجدولة المنشورات مسبقًا.

أفضل ميزات ClickUp

تبادل الأفكار بصريًا مع فريقك: قم بتخطيط الأفكار وتدفقات الحملات وخطط المحتوى في الوقت الفعلي باستخدام قم بتخطيط الأفكار وتدفقات الحملات وخطط المحتوى في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Whiteboards

سجل كل اجتماع تلقائيًا: استخدم استخدم ClickUp AI Notetaker لتسجيل مكالمات العملاء وإنشاء ملخصات وسحب عناصر العمل.

تعاون على الفور دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك: استفد من استفد من ClickUp Chat لمناقشة الأفكار الجديدة ومشاركة الملفات ووضع علامات على زملائك في الفريق والحفاظ على جميع المحادثات مرتبطة مباشرة بمهامك وخطط المحتوى الخاصة بك.

اعرض عملك بالطريقة التي تريدها: قم بالتبديل بين القائمة أو اللوحة أو التقويم أو الجدول الزمني أو الجدول باستخدام قم بالتبديل بين القائمة أو اللوحة أو التقويم أو الجدول الزمني أو الجدول باستخدام عروض ClickUp المخصصة لرؤية التقدم المحرز بالشكل الذي يناسب سير عملك.

اربط جميع أدوات التسويق الخاصة بك في مكان واحد: قم بمزامنة بيانات التسويق الخاصة بك عبر أكثر من 1000 تطبيق باستخدام قم بمزامنة بيانات التسويق الخاصة بك عبر أكثر من 1000 تطبيق باستخدام ClickUp Integrations لتوحيد عملك وأصولك ومحادثاتك.

قيود ClickUp

قد يكون ClickUp مربكًا للمستخدمين الجدد نظرًا لتنوع الميزات المتاحة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد مستخدمي G2:

يساعد ClickUp فريق المحتوى والتسويق لدينا على البقاء منظمين في مكان واحد. يعجبني كيف يمكننا إدارة كل شيء بدءًا من المهام والمواعيد النهائية إلى المستندات والتعليقات والملاحظات دون الحاجة إلى تبديل الأدوات. توفر لوحات المعلومات نظرة عامة واضحة على تقدم المشروع، كما أن القدرة على تخصيص طرق العرض (قائمة، لوحة، تقويم) تجعل من السهل العمل بالطريقة التي يفضلها كل عضو في الفريق. كما أن التكامل مع Slack و Google Drive يوفر الكثير من الوقت.

يساعد ClickUp فريق المحتوى والتسويق لدينا على البقاء منظمين في مكان واحد. يعجبني كيف يمكننا إدارة كل شيء بدءًا من المهام والمواعيد النهائية إلى المستندات والتعليقات والملاحظات دون الحاجة إلى تبديل الأدوات. توفر لوحات المعلومات نظرة عامة واضحة على تقدم المشروع، كما أن القدرة على تخصيص طرق العرض (قائمة، لوحة، تقويم) تجعل من السهل العمل بالطريقة التي يفضلها كل عضو في الفريق. كما أن التكامل مع Slack و Google Drive يوفر الكثير من الوقت.

📮ClickUp Insight: 62٪ من المشاركين في الاستطلاع يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT و Claude. قد تكون واجهة روبوت الدردشة المألوفة وقدراتها المتنوعة — لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وغير ذلك — هي السبب وراء شعبيتها الكبيرة في مختلف الأدوار والصناعات. ومع ذلك، إذا كان على المستخدم التبديل إلى علامة تبويب أخرى لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي في كل مرة، فإن تكاليف التبديل المرتبطة بذلك وتكاليف تبديل السياق تتراكم بمرور الوقت. ليس مع ClickUp BrainGPT. فهو موجود في مساحة العمل الخاصة بك، ويعرف ما تعمل عليه، ويمكنه فهم المطالبات النصية البسيطة، ويقدم لك إجابات وثيقة الصلة بمهامك! جرب تحسين الإنتاجية بمقدار الضعف مع ClickUp!

2. Hootsuite (الأفضل لإدارة عمليات الوسائط الاجتماعية متعددة القنوات الكبيرة)

عبر Hootsuite

Hootsuite هو منصة شاملة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تساعدك على تخطيط المحتوى ومراقبة النشاط وتحليل الأداء.

عندما تدير العديد من الأطراف المعنية، فإن وجود كل شيء في مكان واحد، بما في ذلك جدولة وسائل التواصل الاجتماعي وإعداد التقارير والاستماع والتعاون، يوفر الكثير من الوقت.

تساعدك لوحات المعلومات المعدة مسبقًا داخل المنصة على عرض نتائجك بسهولة على المديرين التنفيذيين. يمكنك الحصول على تكامل عبر القنوات المدفوعة والعضوية، بالإضافة إلى تدفقات الموافقة للحفاظ على استمرار الحملات.

يوفر لك Hootsuite مساعدًا يعمل بالذكاء الاصطناعي: OwlyGPT. تم تدريب مساعد الذكاء الاصطناعي للوسائط الاجتماعية على ملايين المنشورات الأفضل أداءً وأفضل الممارسات للمنصة، مما يساعدك على كتابة تعليقات تتناسب مع العلامة التجارية، وتوليد أفكار للمنشورات، وحتى إعادة استخدام المحتوى الموجود.

كما يقترح علامات التصنيف ويحسن النبرة ويكيف نصوصك لتناسب الشبكات المختلفة. تم دمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في أداة الإنشاء في Hootsuite، ليصبح جزءًا لا يتجزأ من سير عمل الجدولة لديك.

أفضل ميزات Hootsuite

قم بالوصول إلى قوالب Canva مباشرة من نافذة Composer لتصميم المنشورات بسرعة

جدول ما يصل إلى 350 منشورًا في وقت واحد باستخدام أداة جدولة الوسائط الاجتماعية الجماعية

راقب مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المحتوى مثل المشاهدات والتفاعل والنقرات وتقارير الإعلانات أو الرسائل التفصيلية.

قيود Hootsuite

قد يبدو التطبيق المحمول بسيطًا للغاية، حيث يفتقر إلى أدوات سير عمل الموافقة أو غيرها من القدرات الأساسية.

أسعار Hootsuite

تجربة مجانية لمدة 30 يومًا

قياسي: 149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 399 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Hootsuite

G2: 4. 3/5 (أكثر من 6600 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 3700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Hootsuite؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أنا أدير حسابات التواصل الاجتماعي لشركة SaaS متخصصة في التكنولوجيا المالية. هناك شيء ما في وجود كل شيء في مكان واحد يجعل الأمر سهلاً للغاية. لا أحتاج إلى تسجيل الدخول إلى LinkedIn، ثم Twitter، ثم Facebook بشكل منفصل على مدار اليوم. كل شيء موجود هناك، في انتظاري في هذه التدفقات التي يمكنني تخصيصها.

أنا أدير حسابات التواصل الاجتماعي لشركة SaaS متخصصة في التكنولوجيا المالية. هناك شيء ما في وجود كل شيء في مكان واحد يجعل الأمر سهلاً للغاية. لا أحتاج إلى تسجيل الدخول إلى LinkedIn، ثم Twitter، ثم Facebook بشكل منفصل على مدار اليوم. كل شيء موجود هناك، في انتظاري في هذه التدفقات التي يمكنني تخصيصها.

📚 اقرأ المزيد: أفضل بدائل Hootsuite لتحسين أدائك على وسائل التواصل الاجتماعي

ميزة ClickUp: BrainGPT هو رفيقك على سطح المكتب المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يجعل إدارة وسائل التواصل الاجتماعي سلسة وفعالة. بفضل التكامل العميق بين تقويمات المحتوى وأدوات التحليل ومنصات المراسلة، يجمع كل مهام وسائل التواصل الاجتماعي في مساحة عمل واحدة موحدة. يمكنك استخدام ميزة التحويل الصوتي إلى نص لتبادل الأفكار حول المنشورات أو صياغة التعليقات أو جدولة المحتوى دون استخدام اليدين، بينما تساعدك العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة على إنشاء نصوص جذابة وتحليل مقاييس الأداء واقتراح أفضل الأوقات للنشر.

3. Buffer (الأفضل للمبدعين والشركات الصغيرة)

عبر Buffer

صُمم Buffer للشركات الصغيرة والمبدعين الأفراد، وهو يجعل تخطيط المحتوى وجدولته أمرًا سهلاً عبر حسابات متعددة. تتيح لك المنصة تخزين أفكار منشورات وسائل التواصل الاجتماعي في أي وقت، عبر تطبيق جوال سهل الاستخدام ويمكن الوصول إليه.

يمكنك أيضًا إنشاء صفحة هبوط مخصصة في دقائق، مثل موقع الويب المصغر الخاص بعلامتك التجارية. تتيح لك هذه الصفحة إبراز الروابط أو المنتجات أو العروض وتوجيه المتابعين إلى أي مكان تريده.

أفضل ميزات Buffer

أضف الصور ومقاطع الفيديو مباشرة من Google Drive وDropbox وCanva ومصادر أخرى

استخدم الذكاء الاصطناعي في Buffer لتبادل الأفكار وتحسين المسودات وتوليد اقتراحات للمحتوى.

تعاون بسهولة وفي الوقت الفعلي من خلال مناقشة الأفكار وتحسين المنشورات وترك التعليقات داخل المنصة مباشرةً.

قيود Buffer

لا توفر المنصة ميزات متقدمة للاستماع الاجتماعي مثل تحليل المشاعر أو الكشف عن الاتجاهات التنبؤية.

أسعار Buffer

مجاني إلى الأبد

الأساسيات: 6 دولارات شهريًا

الفريق: 12 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Buffer

G2: 4. 3/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Buffer؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

Buffer يجعل إدارة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لشركتي أمرًا بسيطًا ومنظمًا! منصتهم سهلة الاستخدام ومريحة للغاية. تتمتع الشركة أيضًا بخدمة عملاء رائعة، وتبدو صادقة وحقيقية، وتقدم بودكاست رائعًا عن وسائل التواصل الاجتماعي!

Buffer يجعل إدارة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لشركتي أمرًا بسيطًا ومنظمًا! منصتهم سهلة الاستخدام ومريحة للغاية. تتمتع الشركة أيضًا بخدمة عملاء رائعة، وتبدو صادقة وحقيقية، وتقدم بودكاست رائعًا عن وسائل التواصل الاجتماعي!

👀 هل تعلم؟ تعود أول منصة رسمية للتواصل الاجتماعي إلى عام 1997. أطلق أندرو وينريش موقع Six Degrees، وهو موقع يتيح للمستخدمين إنشاء ملفات تعريفية والتواصل مع الأصدقاء قبل وقت طويل من ظهور المنصات الحالية.

4. Sprout Social (الأفضل للتحليلات على مستوى المؤسسات والاستماع الاجتماعي)

عبر Sprout Social

Sprout Social هي أداة ذكاء اصطناعي للوسائط الاجتماعية تجمع كل المحتوى والرسائل والرؤى في لوحة تحكم واحدة بسيطة.

تتدفق جميع الرسائل والتعليقات والإشارات إلى العلامة التجارية من كل منصة وسائط اجتماعية متصلة إلى "صندوق وارد ذكي" واحد. يمكنك الرد فورًا من صندوق الوارد أو تعيين مهام لأعضاء فريقك الذين يحتاجون إلى المتابعة.

توفر الأداة تحليلات شاملة وتقارير مفصلة. تتبع المشاركة والانطباعات والديموغرافيا الجماهيرية وأداء المنشورات عبر القنوات، ثم قم بتصدير هذه الرؤى كتقارير بتنسيقات PDF أو CSV لمشاركتها مع عملائك أو الإدارة العليا.

بفضل ميزة الاستماع الاجتماعي المدمجة وتتبع الكلمات المفتاحية أو الهاشتاغات، يمكن أن تساعدك هذه البديلة لـ Sendible في تحديد الاتجاهات الناشئة واكتشاف الفرص لتعزيز سمعة علامتك التجارية.

أفضل ميزات Sprout Social

اجذب المزيد من الزيارات إلى موقعك الإلكتروني أو صفحاتك المقصودة باستخدام SproutLink كحل للرابط في السيرة الذاتية.

تتبع وإدارة التقييمات من المنصات الرئيسية مثل Apple App Store وGoogle Play Store وFacebook وGoogle Business Profile وYelp في مكان واحد.

قم بإعداد إشعارات دفع مخصصة على الهاتف المحمول لأي نوع من الرسائل على أي ملف تعريف أو شبكة لتبقى على اطلاع أثناء التنقل.

قيود Sprout Social

يذكر بعض المستخدمين أن قدرات التحليل وإعداد التقارير تفتقر إلى المزيد من التخصيص والمرونة.

أسعار Sprout Social

تجربة مجانية لمدة 30 يومًا

قياسي: 199 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المحترفون: 299 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 399 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Sprout Social

G2: 4. 4/5 (أكثر من 5700 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sprout Social؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أكثر ما يعجبني في Sprout Social هو سهولة استخدامه وموثوقيته. أنا أستخدم المنصة كل يوم، طوال اليوم، وهي تجعل جدولة المحتوى، وسحب التقارير، وإجراء مقارنات بين العملاء أمرًا في غاية البساطة. فريق دعم العملاء وإدارة الحسابات لديهم رائع

أكثر ما يعجبني في Sprout Social هو سهولة استخدامه وموثوقيته. أنا أستخدم المنصة كل يوم، طوال اليوم، وهي تجعل جدولة المحتوى، وسحب التقارير، وإجراء مقارنات بين العملاء أمرًا في غاية البساطة. فريق دعم العملاء وإدارة الحسابات لديهم رائع

⚡ أرشيف القوالب: قوالب كتابة محتوى مجانية لإنشاء محتوى أسرع

5. Zoho Social (الأفضل لمستخدمي Zoho)

عبر Zoho Social

تعمل منصة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي Zoho Social على تبسيط سير عملك بالكامل. أنشئ تقويمًا واضحًا للمحتوى، وقم بجدولة ووضع العديد من المنشورات في قائمة الانتظار بذكاء (حتى باستخدام الفترات الزمنية التي يكون فيها جمهورك أكثر نشاطًا)، وقم بمعاينة المنشورات ونشرها عبر العديد من شبكات التواصل الاجتماعي.

تتنبأ ميزة SmartQ بأفضل أوقات النشر باستخدام بيانات تفاعل الجمهور، مما يتيح لك النشر عندما يكون متابعيك أكثر نشاطًا. بفضل ميزات مثل الأدوار المخصصة والأذونات ومعاينة المنشورات في الوقت الفعلي، يمكنك أنت وفريقك التعاون بسلاسة وإدارة علامات تجارية متعددة دون أي ارتباك.

إذا كنت تستخدم بالفعل منتجات Zoho أخرى، مثل CRM أو أدوات دعم التذاكر أو أدوات التصميم، فإن Zoho Social يتكامل جيدًا معها. يتيح لك ذلك ربط التفاعلات الاجتماعية بالعملاء المحتملين أو تذاكر الدعم، مما يحافظ على اتصال سير العمل بالكامل.

أفضل ميزات Zoho Social

استخدم مساعد Zia AI لكتابة الردود والتعليقات بسرعة عن طريق إدخال موجه مباشرة في أداة الإنشاء.

أنشئ قائمة انتظار النشر الخاصة بك باستخدام محتوى منظم تم استخراجه من موجزات RSS وملحق متصفح zShare.

يمكنك الوصول إلى بث مباشر في الوقت الفعلي للتعليقات والإشارات والرسائل في علامة تبويب مخصصة للرد على الفور.

قيود Zoho Social

لا تسمح المنصة بربط عدة صفحات تحت نفس الحساب في Zoho Social.

أسعار Zoho Social

مجاني إلى الأبد

قياسي: 10.15 دولارًا شهريًا

المحترف: 27.07 دولارًا شهريًا

بريميوم: 42.85 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Zoho Social

G2: 4. 6/5 (أكثر من 2800 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 3300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho Social؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

أستخدم Zoho Social منذ فترة لإدارة قنوات متعددة لعلامتي التجارية، وهو بصراحة أحد أكثر الأدوات ملاءمة التي عملت بها. الواجهة واضحة، والجدولة سهلة، وأحب الطريقة التي يوصي بها بأفضل الأوقات للنشر بناءً على اتجاهات التفاعل

أستخدم Zoho Social منذ فترة لإدارة قنوات متعددة لعلامتي التجارية، وهو بصراحة أحد أكثر الأدوات ملاءمة التي عملت بها. الواجهة واضحة، والجدولة سهلة، وأحب الطريقة التي يوصي بها بأفضل الأوقات للنشر بناءً على اتجاهات التفاعل

⭐ مكافأة: يمكن أن تصبح إدارة وسائل التواصل الاجتماعي فوضوية بسرعة. أنت بحاجة إلى ClickUp BrainGPT كطيار مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي. يساعدك الذكاء الاصطناعي المكتبي على تخطيط الحملات الاجتماعية وإنشائها وتنفيذها دون عناء. مع Brain MAX، يمكنك: ابحث في جميع أصولك الاجتماعية على الفور : ابحث عن الصور والمنشورات السابقة والتعليقات ومسودات الحملات والتحليلات من ClickUp أو Google Drive أو غيرها من المنصات المتصلة باستخدام : ابحث عن الصور والمنشورات السابقة والتعليقات ومسودات الحملات والتحليلات من ClickUp أو Google Drive أو غيرها من المنصات المتصلة باستخدام Enterprise Search.

أنشئ المحتوى وقم بجدولته دون استخدام يديك : هل خطرت لك فكرة رائعة لمنشور أثناء اجتماع؟ استخدم : هل خطرت لك فكرة رائعة لمنشور أثناء اجتماع؟ استخدم ميزة Talk to Text لتسجيل الفكرة والعمل على تحسينها لاحقًا.

الوصول إلى نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي: استخدم ChatGPT أو Claude أو DeepSeek داخل Brain MAX لإنشاء نصوص وإعداد حملات والحصول على رؤى بينما يفهم النظام علامتك التجارية ومشاريعك الجارية.

تخلص من انتشار الذكاء الاصطناعي عند إدارة الحملات: يجمع Brain MAX جميع أعمال الذكاء الاصطناعي في مكان واحد، بحيث لا تضطر إلى التبديل بين الأدوات أو فقدان السياق أو إعادة إنشاء المطالبات. يجمع Brain MAX جميع أعمال الذكاء الاصطناعي في مكان واحد، بحيث لا تضطر إلى التبديل بين الأدوات أو فقدان السياق أو إعادة إنشاء المطالبات. إذا كنت تعاني بالفعل من انتشار الذكاء الاصطناعي، فإليك بعض الطرق الذكية لإصلاح المشكلة قبل أن تتفاقم.

6. Agorapulse (الأفضل للبريد الوارد الاجتماعي ومقارنة الأداء مع المنافسين)

عبر Agorapulse

Agorapulse هو الخيار المفضل للفرق التي تحتاج إلى ميزات تعاون أقوى.

توفر الأداة صندوق وارد اجتماعي موحد، حيث يتم جمع جميع الرسائل والتعليقات والإشارات والرسائل الخاصة وسلاسل التعليقات في عرض واحد، مما يجعل إدارة المجتمع والتعامل مع الردود أسهل بكثير.

يمكنك إعداد قواعد لتصفية الرسائل الواردة، والتخصيص التلقائي لأعضاء الفريق، وحذف الرسائل غير المرغوب فيها أو التعليقات غير ذات الصلة، وإدارة المتابعات بسهولة.

يتيح لك "تقرير المنافسين" إضافة صفحات Facebook أو ملفات تعريف Instagram الخاصة بعلامات تجارية أخرى. ثم يمكنك مقارنة البيانات جنبًا إلى جنب: عدد المتابعين، وعدد المنشورات في فترة زمنية معينة، وإجمالي التفاعل، ومتوسط التفاعل لكل منشور. سيساعدك ذلك في تحديد الفرص لتحسين استراتيجيتك الاجتماعية.

أفضل ميزات Agorapulse

اربط Agorapulse بـ HubSpot أو Salesforce لربط التفاعل الاجتماعي بالعملاء المحتملين وأنشطة العملاء.

تتبع الزوار والمعاملات والإيرادات من المحتوى الاجتماعي (أي ما وراء الإعجابات/التعليقات) باستخدام لوحة معلومات العائد على الاستثمار.

احصل على تحليلات وتقارير مفصلة، بما في ذلك تتبع مدى الوصول والتفاعل ونمو المتابعين والتغير الشهري.

قيود Agorapulse

لا يوفر إمكانية إدارة جميع التعليقات والإشارات والرسائل في مكان واحد

أسعار Agorapulse

تجربة مجانية لمدة 30 يومًا

قياسي: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المحترف: 149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 199 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مخصص: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Agorapulse

G2: 4. 5/5 (960+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (710+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Agorapulse؟

يقول أحد مستخدمي G2:

ميزات إعداد التقارير هي بالتأكيد عامل تغيير جذري وهي الجزء المفضل لدي في Agorapulse. يمكنني تخصيص التقارير للتحليل الأسبوعي والشهري ودمج المقاييس عبر جميع المنصات، مما يسهل تقديم بيانات واضحة للقيادة

ميزات إعداد التقارير هي بالتأكيد عامل تغيير جذري وهي الجزء المفضل لدي في Agorapulse. يمكنني تخصيص التقارير للتحليل الأسبوعي والشهري ودمج المقاييس عبر جميع المنصات، مما يسهل تقديم بيانات واضحة للقيادة

🧠 حقيقة ممتعة: ستحقق مقاطع الفيديو القصيرة وحملات المؤثرين أعلى عائد على الاستثمار في عام 2025، حيث سيحقق المحتوى القصير وحده 21٪.

7. Later (الأفضل للعلامات التجارية المرئية والتخطيط المخصص لـ Instagram)

عبر Later

إذا كانت علامتك التجارية تعتمد على منصات التواصل الاجتماعي مثل Instagram أو TikTok أو Pinterest، فإن Later هي أداة التواصل الاجتماعي المثالية لك.

توفر المنصة تقويمًا مرئيًا للمحتوى يتيح لك سحب الصور أو مقاطع الفيديو وإفلاتها في الفترات الزمنية المجدولة. تساعدك علامات النشر في Later على فهم أداء وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق أوسع. بدلاً من تحليل المنشورات واحدة تلو الأخرى، يمكنك تجميعها حسب الحملة أو المنتج أو التنسيق أو الاستراتيجية وعرض النتائج عبر القنوات والفترات الزمنية.

إذا كنت تدير حملات المؤثرين، فإن Later يتولى هذه العملية نيابة عنك.

من اكتشاف المبدعين إلى مراجعة أعمالهم وجمع محتواهم، يمكنك تتبع كل شيء دون استخدام جداول البيانات أو التنقل بين التطبيقات.

أفضل ميزات Later

استخدم Later EdgeAI لوضع استراتيجية مؤثرة مدعومة بالرؤى. يقوم بتحليل مليارات الإشارات المتعلقة بالمبدعين والتجارة والثقافة لتوصية المبدعين المناسبين والتنبؤ بالأداء.

اعثر على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون من خلال البحث عن العلامات والإشارات والهاشتاغات، واحصل على صور من Unsplash.

حافظ على تنظيم الوسائط الخاصة بك عن طريق تجميع الملفات وفرزها حتى تتمكن من الحصول على المادة المناسبة بسرعة.

قيود لاحقة

لا يدعم النشر التلقائي للمنصة منشورات أو قصص Instagram carousel.

أسعار Later

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

المبتدئ : 25 دولارًا شهريًا

النمو : 50 دولارًا شهريًا

الحجم: 110 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات لاحقة

G2: 4. 5/5 (أكثر من 340 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (390+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Later؟

يقول أحد مستخدمي Reddit:

أوصي باستخدام Later إذا كنت تدير حسابًا واحدًا وتنشر الكثير من الصور المتحركة ومقاطع الفيديو، وترغب في الإشارة إلى أشخاص في منشوراتك. تعمل ميزة Link in Bio بشكل جيد لدفع الأشخاص إلى منتجات أو صفحات معينة

أوصي باستخدام Later إذا كنت تدير حسابًا واحدًا وتنشر الكثير من الصور المتحركة ومقاطع الفيديو، وترغب في الإشارة إلى أشخاص في منشوراتك. تعمل ميزة Link in Bio بشكل جيد لدفع الأشخاص إلى منتجات أو صفحات معينة

📚 اقرأ المزيد: أفضل تطبيقات جدولة Instagram لتخطيط المحتوى الخاص بك وأتمتته وتحسينه

8. Loomly (الأفضل للفرق التي تريد سير عمل يعتمد على التقويم أولاً مع تعاون مدمج)

عبر Loomly

يبسط Loomly تخطيط وسائل التواصل الاجتماعي من الفكرة إلى النشر. يوفر لك تقويمًا مرئيًا ومكتبة محتوى وسير عمل موحد عبر جميع القنوات لإدارة وجودك على وسائل التواصل الاجتماعي.

بالنسبة للفرق أو الوكالات، يدعم Loomly العديد من المستخدمين، ومراجعات العملاء/أصحاب المصلحة، والتعليقات الخاصة مقابل العامة، وسجل الإصدارات، وتدفقات الموافقة.

لتسريع عملية إنشاء المحتوى، يمكنك الحصول على محرر فيديو وقوالب منشورات قابلة لإعادة الاستخدام. يمكنك حتى سحب العناصر المرئية من Canva أو Unsplash أو Google Drive من خلال عمليات التكامل وإعادة مزجها مباشرة داخل المنصة.

بفضل ميزات مثل سير عمل التعاون والتذكيرات التلقائية ونصائح تحسين المنشورات والتحليلات الواضحة، فإنه يتولى عملية النشر من البداية إلى النهاية.

أفضل ميزات Loomly

قم بإعداد سير عمل متعدد المستويات على وسائل التواصل الاجتماعي لضمان مراجعة كل منشور من قبل الأشخاص المناسبين قبل نشره.

قم بإدارة جميع أصولك في مكان واحد عن طريق تخزين الصور ومقاطع الفيديو والملفات في مكتبة مركزية.

احصل على إشعارات فورية على Slack أو Microsoft Teams لتبقى على اطلاع على الموافقات وتغييرات الجدولة.

قيود Loomly

قد يبدو Loomly مقيّدًا بعض الشيء من حيث سير العمل أو التعاون عندما تدير العديد من الحسابات.

أسعار Loomly

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Loomly

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1700 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Loomly؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أستخدم Loomly منذ بداياته (2022!) ولدي العديد من العملاء الذين يستخدمون Loomly لتخطيط وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. أستخدمه يوميًا، ووجود المنشورات المجدولة يجعلني لا أقلق بشأن النشر يدويًا، وهو أمر رائع. كان تنفيذ هذا البرنامج في عملي أمرًا بسيطًا، وجميع عملائي يستمتعون باستخدامه لأنه يوفر عليهم تبادل الرسائل الإلكترونية

أستخدم Loomly منذ بداياته (2022!) ولدي العديد من العملاء الذين يستخدمون Loomly لتخطيط وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. أستخدمه يوميًا، ووجود المنشورات المجدولة يجعلني لا أقلق بشأن النشر يدويًا، وهو أمر رائع. كان تنفيذ هذا البرنامج في عملي أمرًا بسيطًا، وجميع عملائي يستمتعون باستخدامه لأنه يوفر عليهم تبادل الرسائل الإلكترونية

⚡ أرشيف القوالب: خطط وجدول ونشر مثل المحترفين باستخدام قوالب تقويم المحتوى المجانية

9. CoSchedule (الأفضل لفرق التسويق التي تريد تقويمًا موحدًا)

عبر CoSchedule

CoSchedule هو تقويم تحريري مصمم لفرق التسويق التي ترغب في إدارة مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات النشر الأخرى معًا. للبدء، يمكنك إنشاء تقويم رئيسي يجمع بين مقالات المدونة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والنشرات الإخبارية والمحتويات الأخرى.

بالإضافة إلى تخطيط المحتوى، يوفر ميزات إدارة مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي لتركيز المهام. قم بتعيين المهام لأعضاء الفريق (مثل الكتابة والتحرير والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي) وحدد المواعيد النهائية وتابع التقدم المحرز حتى لا تفوت المواعيد النهائية.

تقوم ميزة ReQueue بإعادة نشر منشوراتك الأفضل أداءً على وسائل التواصل الاجتماعي تلقائيًا للحفاظ على الاتساق وتعظيم الوصول. يحتوي هذا البديل لـ Sendible على مجموعة أدوات تسويقية توفر لوحات معلومات تحليلية وأدوات ذكاء اصطناعي اجتماعي وصندوق وارد اجتماعي والمزيد.

أفضل ميزات CoSchedule

استخدم محرر Mia لإنشاء الصور والأفكار ونصوص الرسائل الاجتماعية.

حوّل مقاييسك إلى إرشادات استراتيجية باستخدام محلل مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقدم توصيات قابلة للتنفيذ لتسريع النمو.

قم بترميز المهام في التقويم الخاص بك بالألوان لتحديد العناصر ذات الأولوية العالية والمواعيد النهائية بسرعة.

قيود CoSchedule

قد تكون إمكانيات وضع العلامات عبر منصات التواصل الاجتماعي المتعددة صعبة بعض الشيء.

أسعار CoSchedule

تقويم مجاني

Social Calendar: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقويم الوكالة: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقويم المحتوى: أسعار مخصصة

مجموعة التسويق: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات CoSchedule

G2: 4. 3/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن CoSchedule؟

تقول مراجعة Capterra:

CoSchedule هو أداة رائعة للمدونين الفرديين والفرق. يمكنك تخطيط المحتوى الخاص بك وجدولته وحتى جدولته قبل عدة أشهر إلى سنة مقدمًا. يمكنك ضبطه وتركه دون الحاجة إلى متابعته. كما أنه سهل الاستخدام للغاية ويعمل مباشرة في لوحة تحكم WordPress الخاصة بك

CoSchedule هو أداة رائعة للمدونين الفرديين والفرق. يمكنك تخطيط المحتوى الخاص بك وجدولته وحتى جدولته قبل عدة أشهر إلى سنة مقدمًا. يمكنك ضبطه وتركه دون الحاجة إلى متابعته. كما أنه سهل الاستخدام للغاية ويعمل مباشرة في لوحة تحكم WordPress الخاصة بك

10. SocialBee (الأفضل للنشر على أساس الفئات)

عبر SocialBee

يركز SocialBee على جعل النشر على وسائل التواصل الاجتماعي فعالًا ومنظمًا، خاصةً عندما تتعامل مع محتوى متكرر وتحديثات متكررة.

يتيح لك تصنيف المحتوى إلى فئات مثل روابط المدونات ودراسات الحالة والترقيات والمنشورات الدائمة، وإعادة تدوير منشوراتك تلقائيًا.

يأخذ مساعد وسائل التواصل الاجتماعي في SocialBee هذا الأمر إلى أبعد من ذلك من خلال بناء استراتيجية مخصصة لقطاعك ومنتجاتك. يطرح عليك بعض الأسئلة البسيطة، ثم يوصيك بأفضل القنوات الاجتماعية لك، ويقترح فئات المحتوى.

أفضل ميزات SocialBee

قم بتحرير منشوراتك على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي في مكان واحد ودع الذكاء الاصطناعي يقوم بتعديلها تلقائيًا.

أنشئ مجموعات هاشتاج من المحتوى الخاص بك للحفاظ على تنظيم منشوراتك وتوجيهها بشكل مستهدف.

جدول المنشورات الحساسة للوقت لتنشر في أوقات محددة وتتوافق تمامًا مع خطط الإطلاق الخاصة بك.

قيود SocialBee

يفتقر SocialBee إلى التحكم بعد النشر، مما يجعل من الصعب تعديل التنسيق أو وضع العلامات بمجرد نشر المنشور.

أسعار SocialBee

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

Bootstrap: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Accelerate: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Pro: 99 دولارًا شهريًا (3 مستخدمين)

تقييمات ومراجعات SocialBee

G2: 4. 8/5 (أكثر من 470 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SocialBee؟

تقول مراجعة G2:

يعجبني أنه يمكنني النشر على عدة منصات تواصل اجتماعي في وقت واحد، وتخصيص كل منها. إنه بسيط بما يكفي لشخص مثلي ليس خبيرًا في التكنولوجيا لاستخدامه وفهمه دون الحاجة إلى مشاهدة الكثير من مقاطع الفيديو التدريبية

يعجبني أنه يمكنني النشر على عدة منصات تواصل اجتماعي في وقت واحد، وتخصيص كل منها. إنه بسيط بما يكفي لشخص مثلي ليس خبيرًا في التكنولوجيا لاستخدامه وفهمه دون الحاجة إلى مشاهدة الكثير من مقاطع الفيديو التدريبية

✅ تحقق من الحقيقة: 63٪ من المسوقين يستخدمون بالفعل الذكاء الاصطناعي التوليدي في حملاتهم، و 27٪ آخرون يخططون لاعتماده في غضون الأشهر الستة المقبلة.

11. ContentStudio (الأفضل لاكتشاف المحتوى متعدد القنوات والنشر المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر ContentStudio

ContentStudio هو تقويم محتوى تفاعلي متعدد القنوات يساعدك على تصور استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك في مكان واحد. يمكنك تخطيط منشورات شهر كامل والتبديل بين عرض التقويم أو القائمة أو الشبكة بناءً على الطريقة التي يفضل فريقك العمل بها.

كما يوفر لك خمسة خيارات نشر مرنة: تتيح لك النشر الفوري، أو الجدولة لوقت لاحق، أو حفظ المسودات، أو استخدام فئات المحتوى، أو نقل العناصر إلى قائمة انتظار على مواقع التواصل الاجتماعي. من هناك، يمكنك تتبع أداء كل منشور من خلال تحليلات على مستوى المنصة تظهر مدى الوصول والتفاعل.

لتسريع عملية الإنشاء، يمكنك الحصول على قوالب جاهزة للوسائط الاجتماعية لتعليقات Instagram والتغريدات والاقتباسات الملهمة. ثم يساعدك مساعد الذكاء الاصطناعي في ContentStudio على تحويل الأفكار إلى صور ومحتوى نصي جذاب بأقل جهد ممكن.

أفضل ميزات ContentStudio

انشر المحتوى تلقائيًا من المدونات المفضلة لديك عن طريق ربط موجزات RSS الخاصة بها بقنواتك الاجتماعية.

استورد العناصر المرئية مباشرة من Flickr أو Pixabay أو Imgur أو Giphy لتسريع عملية إنشاء المنشورات.

راقب الروابط المشتركة عبر ملفاتك الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لتحسين حملاتك باستخدام بيانات أداء أكثر وضوحًا.

قيود ContentStudio

تفتقر المنصة إلى المزيد من إمكانات الاستماع الاجتماعي التي يمكن أن تساعدك على فهم جمهورك.

أسعار ContentStudio

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

قياسي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 69 دولارًا شهريًا (مستخدمان)

Agency Unlimited: 139 دولارًا شهريًا (عدد غير محدود من المستخدمين)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ContentStudio

G2: 4. 6/5 (أكثر من 350 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (670+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ContentStudio؟

تقول مراجعة Capterra:

أنا راضٍ تمامًا عن ContentStudio بشكل عام. فقد سهّل مشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، والأهم من ذلك، توفير المحتوى المناسب لمشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي! أحصل على تفاعل رائع من المنشورات التي أشاركها أنا ومساعدتي الافتراضية من علامات تبويب الاكتشاف في ContentStudio، والآن يتيح لي التطبيق المحمول مشاركة التحديثات السريعة والأخبار اللحظية مع متابعي على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا.

أنا راضٍ تمامًا عن ContentStudio بشكل عام. فقد سهّل مشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، والأهم من ذلك، توفير المحتوى المناسب لمشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي! أحصل على تفاعل رائع من المنشورات التي أشاركها أنا ومساعدتي الافتراضية من علامات تبويب الاكتشاف في ContentStudio، والآن يتيح لي التطبيق المحمول مشاركة التحديثات السريعة والأخبار اللحظية مع متابعي على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا.

📚 اقرأ المزيد: أفضل أدوات إدارة الحملات التي يمكنك تجربتها

⚠️ تحذير: على الرغم من الكثير مما قيل عن تعزيز الذكاء الاصطناعي للكفاءة وإنتاج المحتوى، فإن الواقع أكثر تعقيدًا، كما ورد في تقرير Co-Schedule عن حالة الذكاء الاصطناعي في التسويق. لا يزال 40٪ من المسوقين يعتبرون مخاوف خصوصية البيانات أكبر عائق أمام اعتماد الذكاء الاصطناعي، مما يعكس التدقيق المتزايد حول كيفية قيام الأدوات بجمع بيانات العملاء وتخزينها واستخدامها. يعاني 38٪ آخرون من نقص الخبرة التقنية، مما يجعل من الصعب تنفيذ أو إدارة حلول الذكاء الاصطناعي دون تدريب أو دعم إضافي. ويشير ثلث المسوقين إلى التكلفة العالية للتنفيذ كسبب رئيسي لتأخيرهم في اعتمادها. بالإضافة إلى هذه المخاوف الرئيسية، تواجه الفرق أيضًا تحديات مثل مشكلات تكامل الأنظمة، وعدم وضوح عائد الاستثمار، والمقاومة الداخلية، والتي يمكن أن تعطل أو تبطئ المبادرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

بسّط إدارة وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام ClickUp

"عندما يتعلق الأمر بـ إدارة وسائل التواصل الاجتماعي ، لا توجد أداة أخرى قوية مثل ClickUp. إذا كنت تريد معرفة كل ما يحدث في أي وقت، فلا توجد أداة أخرى يمكنها أن توفر لك نفس المستوى من المعلومات".

— سارة ليفلي، مديرة وسائل التواصل الاجتماعي في Cartoon Network

تنطبق بدائل Sendible التي تناولناها في هذا المدونة على أنواع مختلفة من حالات الاستخدام.

يتميز ClickUp بتزويد فرق التسويق بمركز مركزي للأفكار وتقويمات المحتوى ولوحات المعلومات والموافقات والمساعدة بالذكاء الاصطناعي. يتم تشغيل سير العمل بالكامل من مركز موحد واحد.

سجل في ClickUp مجانًا وجربه.

الأسئلة الشائعة

يبحث بعض المستخدمين عن بدائل Sendible لأنهم يحتاجون إلى قدرات تحليلية وإبلاغية أكثر تقدمًا. لا تتمتع ميزات التحليل في المنصة بالعمق الكافي لتتبع الأداء التفصيلي أو التحسين الاستراتيجي. الأسعار هي سبب آخر يدفع المستخدمين إلى استكشاف خيارات أخرى. تبدأ خطة المبدعين من 29 دولارًا شهريًا وتصل إلى 638 دولارًا شهريًا لفرق المؤسسات. إذا كنت مبدعًا فرديًا أو شركة صغيرة، فقد تكون الأسعار باهظة. فكر في استكشاف بدائل Sendible الأخرى التي تقدم ميزات مماثلة بأسعار معقولة.

إذا كنت تبحث عن أفضل بديل مجاني لـ Sendible، فإن ClickUp هو أحد أقوى الخيارات. يوفر لك مساحة عمل متقاربة مدعومة بالذكاء الاصطناعي السياقي، مما يساعدك على إدارة كل جزء من سير عمل المحتوى الخاص بك في مكان واحد. يمكنك تخطيط الحملات، وتخطيط جداول المحتوى، وإنشاء المحتوى، وإنشاء الصور، وإدارة المهام، والتعاون مع فريقك، وتتبع الأداء في منصة واحدة. نظرًا لأن ClickUp Brain يتكيف مع سير عملك ويبقي كل شيء متصلاً، فلن تحتاج إلى التبديل بين تطبيقات مختلفة أو نماذج ذكاء اصطناعي متعددة.

قد يكون Hootsuite أفضل من Sendible في حالات معينة، ولكن الاختيار يعتمد على احتياجاتك. يشتهر Hootsuite بتحليلاته القوية ومجموعة واسعة من عمليات التكامل وميزات التعاون القوية بين أعضاء الفريق. وهذا يجعله مناسبًا للفرق الكبيرة أو العلامات التجارية التي تعتمد على التقارير التفصيلية والمشاركة عبر منصات متعددة. من ناحية أخرى، Sendible أسهل في الاستخدام ويعمل جيدًا في الجدولة اليومية وإدارة العملاء. تفضل العديد من العلامات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم والمستقلون Sendible لأنه يوفر ميزات أساسية دون تعقيدات غير ضرورية.

إذا كنت تدير وكالة وتريد بديلاً فعالاً لـ Sendible، فإن ClickUp و Agorapulse هما الخياران المناسبان. يتجاوز ClickUp إدارة وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك تنظيم الحملات وتخزين الأصول وأتمتة المهام دون الحاجة إلى تبديل الأدوات. علاوة على ذلك، تساعد الذكاء الاصطناعي السياقي أيضًا في تسريع سير عمل إنشاء المحتوى. بينما يوفر Agorapulse صندوق وارد موحد للرسائل والتعليقات وسير عمل الموافقة وإمكانيات إعداد التقارير الجاهزة للعملاء. وهذا يجعله مثاليًا لوكالات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تريد حلاً متخصصًا للتعامل مع شبكات متعددة.

نعم، يمكنك إدارة Instagram باستخدام معظم بدائل Sendible، وبعضها يدعم أيضًا TikTok. ومع ذلك، فإن واجهة برمجة تطبيقات TikTok أكثر محدودية، لذا قد تختلف ميزات مثل الجدولة أو النشر المباشر اعتمادًا على الأداة التي تختارها.