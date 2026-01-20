ما هي مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة لفرق التصميم والإبداع؟

تتكاثر أدوات الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر من مراجعات التصميم في صباح يوم الاثنين. 🚀

تعد كل أداة من هذه الأدوات بتقليل وقت التصميم إلى النصف، وإنتاج أصول عالية الجودة على الفور، أو إطلاق العنان لإبداعك بمقدار 10 أضعاف. السؤال الحقيقي هو: هل تحتاج إلى كل واحدة من هذه الأدوات؟

لا.

ما تحتاجه حقًا هو مجموعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعمل معًا بشكل جيد وتدعم عمليتك الإبداعية من البداية إلى النهاية. بعبارة أخرى، مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي.

دعنا نلقي نظرة فاحصة على هذا الإعداد ونستكشف كيف يمكنك بناء أو اختيار المجموعة المثالية لفريقك!

المكونات الأساسية لمجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي للفرق الإبداعية

ستختلف الأدوات المحددة في مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على أهداف فريقك وأولوياته.

ومع ذلك، فإن مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الرائعة لأي عمل إبداعي تحتوي دائمًا على خمسة مكونات أساسية:

هذه برامج ذكاء اصطناعي تساعدك على تبادل الأفكار بسرعة وإنشاء وتحرير أصولك الإبداعية في بضع دقائق فقط. على الرغم من أن النتائج تحتاج عادةً إلى بعض التحسين (فهي ليست دائمًا مثالية من البداية)، إلا أنها تسرع من إنتاج المحتوى الخاص بك.

فيما يلي بعض أدوات إنشاء المحتوى الشائعة التي تع تمد على الذكاء الاصطناعي والتي يجب أن تفكر في إضافتها:

مساعدو النصوص والكتابة: استخدمهم لإنشاء نصوص إعلانية، وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنشورات مدونات، ومسودات رسائل بريد إلكتروني، وملخصات، ووصفات ميتا، استخدمهم لإنشاء نصوص إعلانية، وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنشورات مدونات، ومسودات رسائل بريد إلكتروني، وملخصات، ووصفات ميتا، وملخصات منتجات ، وإجراءات تشغيلية قياسية، وما إلى ذلك.

مولدات الصور والتصميمات: احصل على رسومات وسائل التواصل الاجتماعي، ونماذج المنتجات، وملصقات الأحداث، والرسوم التوضيحية، واللوحات القصصية، والمزيد باستخدام احصل على رسومات وسائل التواصل الاجتماعي، ونماذج المنتجات، وملصقات الأحداث، والرسوم التوضيحية، واللوحات القصصية، والمزيد باستخدام مولدات الفن بالذكاء الاصطناعي.

أدوات إنشاء الفيديو: مثالية لإنشاء مقاطع فيديو ترويجية قصيرة أو عروض توضيحية للمنتجات أو مقاطع فيديو توضيحية أو مقاطع Reels سريعة. يمكنها أيضًا تحويل النصوص إلى مقاطع فيديو متحركة أو مقاطع على غرار العروض التقديمية.

أدوات البحث عن المحتوى وتحسينه: طرح أفكار للمواضيع، وتحديد الثغرات في المحتوى، وتحسين مدوناتك باستخدام الكلمات المفتاحية المناسبة، وإنشاء موجزات تحسين محركات البحث (SEO)، وتحليل المحتوى الأفضل أداءً للمنافسين.

أدوات الصوت والصوت: قم بتحويل النصوص إلى كلام طبيعي، ونسخ المقابلات، وإنشاء مقتطفات صوتية لوسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء سرد أو تعليق صوتي للفيديوهات والإعلانات.

مصممو مواقع الويب: رائعة للنماذج الأولية السريعة، فهي تتيح لك التكرار بشكل أسرع. استخدمها لإنشاء تخطيطات الصفحة الرئيسية والصفحة المقصودة، وإنشاء نماذج واجهة المستخدم، وتصميم الصفحات تلقائيًا باستخدام عناصر علامتك التجارية.

📝 ملاحظة سريعة: تجمع أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي بين الذكاء الاصطناعي التقليدي (مثل التعلم الآلي والتحليلات التنبؤية) ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الأحدث. على سبيل المثال، يستخدم Grammarly الذكاء الاصطناعي التقليدي لمهام التحرير مثل التدقيق النحوي والتدقيق في النبرة، ولكن ميزاته الأحدث تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء محتوى جديد تمامًا من الصفر.

مكتبة أصول الذكاء الاصطناعي

لا يُتحدث عنه كثيرًا، ولكنه أحد أهم أجزاء مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك.

تقوم مكتبة أصول الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بوضع علامات على أصولك وتجميعها وتصنيفها في اللحظة التي تقوم فيها بتحميلها. وهذا يجعل تخزين وتنظيم جميع ملفاتك الإبداعية أمرًا سهلاً للغاية.

أصبح البحث عن الملفات أسهل بكثير أيضًا! بدلاً من تذكر أسماء الملفات بالضبط أو البحث في مواقع المجلدات، اكتب استعلامًا بلغة طبيعية مثل: "أرني جميع صور حملة العطلة ذات الخلفية الحمراء." وها هو ذا!

ميزة أخرى كبيرة؟ يمكن لهذه الأدوات حذف الملفات المكررة، حتى لا تضيع ساعات في تنظيف مساحة التخزين يدويًا.

✅ تحقق من الحقيقة: 83٪ من الموظفين ينتهي بهم الأمر إلى إعادة إنشاء ملفات موجودة بالفعل! لماذا؟ لأنهم ببساطة لا يستطيعون العثور على النسخ الأصلية في نظامهم الحالي. هذا التكرار المستمر يستنزف الإنتاجية بشكل كبير. وهذا بالضبط هو السبب في أن مكتبة أصول الذكاء الاصطناعي أمر بالغ الأهمية — فهي تحل مشكلة إمكانية العثور على الملفات على الفور.

يعمل الذكاء الاصطناعي على تبسيط التواصل بين أعضاء الفريق بطريقتين رئيسيتين:

يجمع كل شيء معًا: لا داعي للتنقل بين أدوات الدردشة والبريد الإلكتروني والاجتماعات. يدمج الذكاء الاصطناعي كل ذلك، بحيث يمكنك الوصول إلى أي محادثة أو قناة اتصال من مكان مركزي واحد.

يسهل التواصل: يمكن للذكاء الاصطناعي تلخيص سلاسل المحادثات الطويلة وترجمة الرسائل وتدوين الاجتماعات واستخراج التفاصيل المهمة من التسجيلات الصوتية. وهذا يعني أنه يمكنك الدردشة والتعاون مع فريقك ليس فقط بسهولة، بل وبشكل أكثر ذكاءً وسرعة وكفاءة.

📮 ClickUp Insight: ما يقرب من 20٪ من المشاركين في استطلاعنا يرسلون أكثر من 50 رسالة فورية يوميًا. قد يشير هذا الحجم الكبير إلى أن الفريق يتبادل الرسائل بسرعة كبيرة، وهو أمر رائع من حيث السرعة ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى إرهاق في التواصل. بفضل أدوات التعاون المدمجة في ClickUp، مثل ClickUp Chat و ClickUp Assigned Comments، ترتبط محادثاتك دائمًا بالمهام الصحيحة، مما يعزز الرؤية ويقلل من الحاجة إلى المتابعة غير الضرورية.

يحتاج فريق التصميم لديك إلى نظام ذكي لإدارة المشاريع تمامًا مثل فرق الهندسة أو المنتجات. خاصة إذا كنت وكالة تتعامل مع عملاء مختلفين، يمكن للذكاء الاصطناعي إدارة الفوضى نيابة عنك.

باستخدام أداة إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك تلقائيًا:

حلل قدرات الفريق ووزع المهام على الأعضاء المتاحين

توقع الجداول الزمنية للمشروع وتقدير التكاليف

قم بتحديث حالات المهام وإرسال التذكيرات ومراقبة التقدم في الوقت الفعلي

📚 اقرأ المزيد: اختبرنا أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لمديري المنتجات

كيفية إنشاء أو اختيار مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي لفرق العمل الإبداعية

لست متأكدًا مما إذا كان عليك إنشاء مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي من الصفر أم اختيار واحدة فقط؟

إليك قاعدة عامة سريعة لمساعدتك في اتخاذ القرار:

انطلق وابدأ في البناء إذا كنت تعمل في مؤسسة أو وكالة كبيرة لديها احتياجات مخصصة معقدة، أو أصول حساسة للغاية يجب إدارتها، أو برامج خاصة لا يمكن دمجها مع أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة على نطاق واسع.

يجب عليك اختيار حل موجود مسبقًا إذا كنت تدير شركة صغيرة أو متوسطة الحجم، ولديك ميزانية أو موارد محدودة لبناء مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي، وترغب في استخدام الذكاء الاصطناعي على الفور.

بمجرد اتخاذ هذا القرار، حان الوقت للبدء.

دعنا نرشدك خطوة بخطوة إلى كيفية إنشاء أو اختيار مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك:

الخطوة 1: حدد احتياجاتك

قم بتقييم أنواع الأصول التي ينتجها فريقك في أغلب الأحيان.

هل تقود فريقًا يركز بشكل كامل على المحتوى ويقدم منشورات مدونة ونصوصًا مع عناصر بصرية من حين لآخر؟ في هذه الحالة، يكفي استخدام مجموعة تصميم خفيفة الوزن. مجموعة توفر إمكانية إنشاء صور بسيطة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

أم أن فريقك يركز على التصميم، مثل إنتاج هويات العلامات التجارية، والمرئيات للحملات التسويقية، ونماذج واجهة المستخدم، والرسوم التوضيحية للمنتجات؟ إذاً فأنت بحاجة إلى أدوات تصميم المنتجات في مجموعة أدواتك التقنية لدعم التكرار السريع وسير العمل متعدد التصدير.

قارن بين كل أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي من حيث الوظيفة الأساسية التي من المفترض أن تؤديها.

📌 مثال: إذا كان لديك خمسة مولدات نص إلى صورة في قائمتك، فانظر إلى مدى سرعة ودقة كل واحد منها في إنشاء الصور فعليًا.

تذكر أن الأداة المعقدة التي لا يستخدمها أحد هي مضيعة للمال. اختر أداة سهلة الاستخدام يمكن لمصمميك وكتابك ومحرريك وغيرهم البدء في استخدامها في غضون دقائق، وليس أسابيع.

بعد ذلك، ضع في اعتبارك قابلية التوسع لتلبية متطلبات عبء العمل المستقبلي وقدرة الفريق والرسوم الإضافية.

خصوصية البيانات مهمة بنفس القدر هنا. تحقق مما إذا كانت الأداة توفر التشفير وشهادات الامتثال وأذونات المستخدم التفصيلية. تأكد من أنه يمكنك بسهولة تقييد مشاركة البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

ولكن هل تعرف ما هو العامل الحقيقي الذي يحدد النجاح؟ التكامل.

يجب أن تتكامل كل أداة تضيفها إلى مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك مع الأدوات الأخرى ونظامك الحالي لضمان تدفق سلس للبيانات.

📮ClickUp Insight: 70% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم يبقون علامات التبويب مفتوحة لأنهم يخططون "للعودة إليها لاحقًا". لقد سمعنا ذلك من قبل. 🤭 ومن المفارقات أن 30٪ يقولون إنهم سيشعرون بالارتياح إذا فقدوا جميع علامات التبويب السابقة في حالة تعطل المتصفح، على سبيل المثال. هذا هو تأثير زيغارنيك في العمل. يركز دماغنا على المهام غير المكتملة، مما يجعل كل علامة تبويب بمثابة موقف مشوق. تشعر أنك مشغول، حتى عندما لا يكون هناك أي تقدم فعلي. باعتباره مساحة عمل ذكاء اصطناعي متقاربة، يضع ClickUp أولوياتك في المقدمة. اطلب من ClickUp Brain عرض أولوياتك اليومية أو الأسبوعية، أو قم بإجراء بحث على الويب في الوقت الفعلي للعثور على المعلومات ذات الصلة في الوقت الذي تحتاجها. الآن يمكنك إغلاق علامات التبويب دون إغلاق الحلقات. 🕊️

الخطوة 3: ربط سير عمل الذكاء الاصطناعي بالتنسيق الموحد

تؤدي تعدد الأدوات في مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالتصميم إلى انتشار الأدوات، مما يستنزف الإنتاجية والميزانية والتركيز. سيتحول ذلك إلى انتشار العمل، حيث تنتشر ملفاتك وتحديثاتك وقراراتك عبر التطبيقات ومواضيع الدردشة وصناديق البريد الوارد.

هل تعرف تأثير هذه المشكلة؟ خسارة مذهلة تبلغ 2.5 تريليون دولار في الإنتاجية العالمية كل عام.

عبر استطلاع ClickUp

لتجنب ذلك، بمجرد بدء تشغيل مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك، ستحتاج إلى طبقة تنسيق واحدة لربط جهودك عبر الأدوات والأقسام.

ClickUp يصبح طبقة التنسيق تلك.

أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم تربط التطبيقات وسير العمل في منصة موحدة.

ماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟ 👇

📮 ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات لاستخدام أكثر من 15 أداة، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على كفاءتها من خلال قصر مجموعة أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ووثائقك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات في منصة واحدة، مع سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ ClickUp يعمل مع كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهم بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

الخطوة 4: قم بنشر المجموعة وتدريب فريقك

بمجرد أن تصبح مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي جاهزة، قم بتطبيقها على مراحل لتسهيل عملية التبني واختبار الأداء.

ابدأ بالمهام التي تقدم قيمة فورية. قد تكون هذه المهام تجميع عمليات بحث المستخدمين أو أتمتة أجزاء من عملية تسليم التصميم. ثم قم بتحسين سير العمل.

أو إذا كان فريقك صغيرًا، فاستخدم مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي لمشروع واحد فقط.

استخدم هذه المزايا لكسب تأييد الأطراف المعنية قبل توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Clips لتسجيل الشاشة بسرعة وإنشاء عروض توضيحية للمنتج لتدريب أعضاء الفريق. يمكنك تضمين هذه المقاطع مباشرة في مهام ClickUp أو مستندات Docs، أو مشاركتها عبر الروابط. شارك السياق والتعليقات بسرعة مع فريقك من خلال رسائل فيديو قصيرة باستخدام ClickUp Clips

الخطوة 5: مراقبة الأداء والتكرار

لحظة الحقيقة! عليك أن تطرح هذه الأسئلة:

ما مدى كفاءة أداء مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي لديك؟

هل ساعدت هذه الأدوات فريقك حقًا في إنتاج وتقديم الأعمال الإبداعية بشكل أسرع؟

هل تلاحظ زيادة في جودة وكمية أعمال التصميم؟

هل قلل نظام الذكاء الاصطناعي من عدد المراجعات أم زادها، بل وأسوأ من ذلك؟

تتبع هذا التقدم من اليوم الأول — ليس فقط خلال المرحلة التجريبية الأولية، ولكن بشكل مستمر. بهذه الطريقة، يمكنك اكتشاف بشكل استباقي متى تتوقف بعض الأدوات عن العمل بفعالية أو متى تظهر احتياجات جديدة تتطلب حلولاً أكثر تقدمًا.

⭐ مكافأة: فيما يلي المقاييس الرئيسية التي يجب عليك تتبعها: رضا أصحاب المصلحة، رؤى العملاء، أو درجات التقييم

وقت إنجاز كل مشروع (قبل استخدام الذكاء الاصطناعي وبعده)

عدد دورات المراجعة المطلوبة

توفير الوقت في المهام المتكررة

حجم الإبداعات المنتجة أسبوعيًا/شهريًا

نسبة التسليم في الوقت المحدد

مثال على مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي لفرق التصميم والإبداع في عام 2026

لقد قمنا بتجميع مجموعة أساسية من تقنيات الذكاء الاصطناعي لفرق التصميم والإبداع لديك. لا تتردد في إضافة أو استبدال الأدوات وفقًا لاحتياجاتك:

1. توليد الأفكار والمحتوى

تغذي هذه الطبقة التفكير الإبداعي في المراحل المبكرة وتسرع من عملية إنشاء المحتوى لفرق التصميم لديك. فهي تساعد المصممين على الانتقال من اللوحة الفارغة إلى المفاهيم القابلة للاستخدام بشكل أسرع، سواء كان ذلك في مجال التوجيه البصري أو أفكار الحملات أو مسودات النصوص.

ChatGPT

ابدأ باستخدام ChatGPT لتبادل الأفكار حول مفاهيم التصميم وأفكار الحملات التسويقية وخرائط الطريق التسويقية والتوجهات الإبداعية وما إلى ذلك.

الميزات الرئيسية:

توليد الأفكار للحملات والتصميمات وموضوعات التصميم

مسودات نصوص لصفحات الهبوط، والنصوص المصغرة، والموجزات الإبداعية

التحفيز التخاطبي لتكرار المفاهيم بسرعة

الأسعار: مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Midjourney

استخدم Midjourney كأداة تصميم الذكاء الاصطناعي المفضلة لديك لإنشاء الصور أو الأعمال الفنية بسرعة. لكل موجه تدخله، يقوم على الفور بإنشاء أربعة أشكال مختلفة للصورة، وهو أمر رائع للتكرار السريع في تلك المراحل المبكرة.

الميزات الرئيسية:

توليد النص إلى صورة من أجل استكشاف بصري سريع

تجارب الأسلوب والجماليات باستخدام المطالبات والمراجع

صور مفاهيمية عالية الجودة للعروض التقديمية ولوحات المزاج والإلهام

السعر: يبدأ من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

جاسبر

انتقل إلى Jasper لإنشاء محتوى مكتوب مثل نصوص الإعلانات، وتعليقات وسائل التواصل الاجتماعي، ونصوص YouTube، ووصف المنتجات، والسير الذاتية، ومنشورات LinkedIn، والمزيد.

الميزات الرئيسية:

تكوين صوت العلامة التجارية ونبرتها لضمان اتساق الرسائل

قوالب للعناوين الرئيسية ونصوص المنتجات ومحتوى الحملات

ميزات التعاون لمراجعة النصوص الإبداعية وصقلها

السعر: يبدأ من 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

📚 اقرأ المزيد: أفضل 20 أداة تسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الإنتاجية في عام 2025

2. التصميم والتحرير

ستساعدك هذه الطبقة على الانتقال بسرعة أكبر من مرحلة التصور إلى مرحلة التنفيذ. فهي تعمل على أتمتة مهام التصميم المتكررة، مما يتيح التكرار السريع عبر التنسيقات والقنوات.

Figma AI

استخدم Figma AI لإنشاء تخطيطات وتحسين المكونات وتسريع التكرار دون مغادرة بيئة التصميم الأساسية.

الميزات الرئيسية:

تصميمات ومكونات واقتراحات تصميمية من إنتاج الذكاء الاصطناعي

إعادة كتابة النصوص الذكية وتعبئة المحتوى داخل الإطارات

تكرار أسرع من خلال التغيير التلقائي للحجم وتحسينات التصميم

الأسعار: مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Adobe Firefly

إذا كنت من مستخدمي Adobe، فإن Adobe Firefly يتيح لك إنشاء وتحرير الصور ومقاطع الفيديو واللوحات القصصية وأصول العلامة التجارية وقوالب التسويق والمزيد داخل نظام Adobe البيئي.

الميزات الرئيسية:

تحويل النص إلى صورة وتحويل النص إلى متجهات لإنشاء أصول إبداعية

ملء وتوسيع توليدي لإجراء تعديلات وتغييرات سريعة

مخرجات آمنة تجاريًا مدمجة في أدوات Adobe

السعر: يبدأ من 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Canva Magic Studio

يعد Magic Studio من Canva مفيدًا لإنشاء الرسومات بسرعة وإجراء تعديلات جماعية وإنتاج محتوى سريع.

الميزات الرئيسية:

Magic Design لتصميم تخطيطات فورية بناءً على المطالبات أو المحتوى

Magic Edit وإزالة الخلفية لإجراء تغييرات بصرية سريعة

مجموعات العلامة التجارية لتطبيق الخطوط والألوان والأنماط بشكل متسق

الأسعار: مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

3. التعاون وتتبع المشاريع

قد تصبح إدارة سير العمل الإبداعي مهمة شاقة إذا لم تكن محترفًا في إدارة المشاريع. فهناك مواعيد نهائية متغيرة، وعملاء يحدّثون متطلباتهم، وأعضاء فريق عالقون في حلقات لا نهاية لها من التعليقات.

لإدارة كل ذلك، انتقل إلى ClickUp، التطبيق الشامل للعمل.

تم تصميم برنامج إدارة مشاريع التصميم من ClickUp خصيصًا لهذا الغرض.

يأتي هذا الدليل مزودًا مسبقًا بجميع المكونات الأساسية لمجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي القوية في مجال التصميم، وبالتالي يربط بين كل مرحلة من مراحل عملية التصميم ويقلل من انتشار الذكاء الاصطناعي.

ابدأ باستخدام نموذج طلب الإبداع من ClickUp لتجميع ومراقبة وإدارة كل طلب إبداعي بسهولة.

احصل على نموذج مجاني أتمتة وتتبع عملية الإبداع بأكملها باستخدام نموذج طلب الإبداع من ClickUp.

قسّم المشاريع إلى عناصر بسيطة وقابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Tasks. أضف تواريخ الاستحقاق والتبعيات والمكلفين والحالات المخصصة لكل عنصر، حتى يكون الجميع على دراية تامة بمسؤولياتهم ومواعيدهم النهائية.

ثم استخدم ClickUp Brain، المساعد المتكامل للذكاء الاصطناعي، لتبادل الأفكار وصقلها، وإنشاء موجزات تصميم منظمة، وإنتاج محتوى تسويقي أثناء التنقل.

يمكنك أيضًا استخدامه لإنشاء نماذج تصميم مرئية ولوحات مزاجية ورسومات تخطيطية للمفاهيم باستخدام مطالبات باللغة الطبيعية. لا حاجة إلى هندسة مطالبات معقدة.

أنشئ فنًا بالذكاء الاصطناعي داخل مساحة عملك باستخدام ClickUp Brain

علاوة على ذلك، يزيل ClickUp Brain الحمل الزائد للسياق الذي يبطئ معظم دورات التصميم.

نظرًا لأن مساعد الذكاء الاصطناعي يفهم مساحة عملك، يمكنه شرح المقصد من الملخص، وتلخيص اتجاهات التعليقات، أو إبراز التغييرات التي طرأت بين الإصدار V2 والإصدار V8 من أحد الأصول.

📌 جرب هذا الموجه: لخص جميع التعليقات على إصدارات V3 إلى V5 من شعار الصفحة الرئيسية، واذكر ما لا يزال قيد الانتظار، وأخبرني إذا كان هناك أي تعارض مع وثيقة إرشادات العلامة التجارية الخاصة بنا.

يمكن أن تصبح ClickUp Chats منصة المراسلة الفورية المفضلة لديك. نظرًا لأنها مدمجة في مساحة عمل ClickUp، فلن تضطر بعد الآن إلى ترك عملك للتواصل مع الآخرين.

⭐ مكافأة: قم بإعداد ClickUp Automations للتخلص من الأعمال اليدوية المتكررة من عملياتك الداخلية. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء أتمتة بدون كود تبلغ المصادق على الفور كلما تم تحديث حالة المهمة. بهذه الطريقة، لن يضطر أحد إلى إضاعة الوقت في التحقق باستمرار من التحديثات. أنشئ أتمتة مخصصة بناءً على المشغلات والشروط، وقواعد "إذا حدث هذا، فافعل ذلك".

الأسعار:

4. التعليقات والإصدارات

توفر هذه الأدوات لفرق التصميم مكانًا واحدًا لجمع المدخلات وتتبع الإصدارات ونقل الأصول نحو الموافقة دون أي ارتباك أو إعادة عمل.

Frame. io

لاستعراض موارد الفيديو، استخدم Frame.io. يمكنك إضافة تعليقات توضيحية إطارًا بإطار وحتى الرسم مباشرة على الفيديو مع تعليقات دقيقة ومؤرخة.

الميزات الرئيسية:

تعليقات موقوتة على تصميمات الفيديو والحركة

مقارنة الإصدارات لتتبع التغييرات عبر الإصدارات المتتالية

روابط مشاركة آمنة للمراجعين الخارجيين والعملاء

ومع ذلك، فإنه يبدأ في التقصير عندما تحتاج إلى إدارة التعليقات على أنواع أخرى من الإبداعات، مثل نسخ المحتوى، أو للتواصل العام بين أعضاء الفريق.

الأسعار: مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

ClickUp Proofing

لا يمكنك (أو عملاؤك) إضافة تعليقات مفصلة على مقاطع الفيديو والصور والمستندات فحسب، بل إن ClickUp يقوم بالفعل بتجميع كل هذه التعليقات وربطها مباشرة بمساحة العمل الرئيسية الخاصة بك.

باستخدام ميزة التدقيق في ClickUp، يمكن للمراجعين إضافة تعليقات أو تخصيصها أو حلها على أي ملف PNG أو GIF أو PDF دون مغادرة ClickUp.

باستخدام ClickUp لمراجعة التصميمات، يمكنك تخصيص التعليقات مباشرة لأحد أعضاء الفريق من التعليق نفسه، وتحويل الاقتراحات السلبية إلى عناصر قابلة للتنفيذ.

استخدم ميزة التدقيق في ClickUp للحصول على تعليقات حول عناصر محددة من إبداعاتك وصقلها

الميزات الرئيسية:

تعليقات مضمنة وتوضيحات على ملفات التصميم

سجل الإصدارات المرتبط مباشرة بالمهام وسير العمل

الموافقات على أساس الحالة لنقل العمل من مرحلة المراجعة إلى المرحلة النهائية

السعر: مجاني مع خطط ClickUp Business و Enterprise

5. إدارة الأصول وتسليمها

تريد أن تظل الأصول الإبداعية منظمة وسهلة الوصول لإعادة استخدامها. تساعدك هذه الطبقة في تحقيق ذلك. بهذه الطريقة، يمكنك توصيل الأصول المناسبة إلى الأشخاص المناسبين دون الحاجة إلى البحث باستمرار في المجلدات أو التعامل مع الروابط القديمة.

Bynder

Bynder هو نظام لإدارة الأصول الرقمية (DAM) لتنظيم وتخزين وإدارة كميات كبيرة من الأصول الإبداعية. يمكنك تخزين ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو والشعارات ومواد العلامة التجارية بين الفرق والعملاء.

الميزات الرئيسية:

مكتبة موارد مركزية مع بيانات وصفية وعلامات

التحكم في الإصدارات لضمان استخدام الفرق للملفات المعتمدة فقط

مشاركة خاضعة للرقابة للفرق الداخلية والشركاء الخارجيين

ClickUp Docs

استخدم مزيج ClickUp Docs + Brain لإنشاء وتخزين إرشادات العلامة التجارية وأنظمة التصميم والموجزات الإبداعية وملاحظات التسليم.

استخدم Docs + Brain لإنشاء موجزات التصميم وإجراءات التشغيل القياسية

الميزات الرئيسية:

مستندات مركزية (مع إصدارات وأذونات المستخدمين) لإرشادات العلامة التجارية وأنظمة التصميم وتسليم الأصول

ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسلط الضوء على التحديثات أو التغييرات أو الموافقات الرئيسية

كتابة وتحرير يراعي السياق ويستمد من المهام والتعليقات والأعمال السابقة

السعر: مجاني مع جميع خطط ClickUp

التكامل مع Google Drive و Dropbox يعني أنه يمكنك تحميل جميع أصولك والوصول إليها بسرعة البرق.

توجد جميع معلومات المشروع — الأفكار والمهام والملفات والتعليقات والموافقات — في ClickUp، بحيث يكون لدى فريقك دائمًا سجل واضح وقابل للبحث لكل خطوة.

⭐ مكافأة: تخيل أنك لن تضطر أبدًا إلى فرز الملفات يدويًا في المجلدات الصحيحة أو دمج الملفات المكررة في مساحة العمل الخاصة بك؟ مع ClickUp Super Agents، هذا ممكن تمامًا! على سبيل المثال، يمكنك إنشاء "وكيل فائق لتصنيف الملفات" في ClickUp يقوم تلقائيًا بتحليل محتوى الملفات والبيانات الوصفية لفرز الملفات في المجلدات الصحيحة. هل ترغب في معرفة المزيد؟ شاهد هذا الفيديو لترى مدى سهولة إعداد Super Agents في ClickUp!

6. التقارير والرؤى

القطعة الأخيرة من الأحجية؟ أداة تحليل مشاريع قوية تساعدك على مراقبة قدرات الفريق، وتتبع أداء المشاريع، وإعداد تقارير عن الرؤى الرئيسية.

توفر لوحات معلومات ClickUp الطريقة المثالية للقيام بذلك (دون الحاجة إلى أداة تحليل منفصلة).

أنشئ لوحات معلومات مخصصة لإدارة المشاريع باستخدام أدوات سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات وبطاقات الذكاء الاصطناعي لتتبع كل جانب من جوانب أداء فريقك.

من خلال تجميع هذه الأفكار، يمكنك تقييم بسرعة ما إذا كانت تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك تحقق نتائج إيجابية من حيث السرعة وجودة المخرجات واعتماد الفريق والتعاون.

أنشئ تحديثات مباشرة وملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي على لوحة معلومات ClickUp باستخدام بطاقات الذكاء الاصطناعي

يمكنك إنشاء تصورات مخصصة باستخدام مجموعة متنوعة من بطاقات الذكاء الاصطناعي لتتبع كل جزء من مجموعتك التقنية للذكاء الاصطناعي وتحسينه. ومن الأمثلة على ذلك:

مخطط دائري لمعرفة كيفية توزيع وقت التصميم على المشاريع أو العملاء أو أنواع الأصول مثل الشبكات الاجتماعية أو الويب أو الفيديو

مخطط شريطي لمقارنة إنتاج التصميم الأسبوعي أو الشهري، وعدد المراجعات، أو وقت الإنجاز بين الفرق

مخطط البطارية لمراقبة التقدم المحرز في مهام التصميم النشطة أو مراحل المراجعة أو جاهزية الموافقة

يمكنك أيضًا استخدام بطاقات الذكاء الاصطناعي المدمجة لإظهار رؤى مثل الأماكن التي تتباطأ فيها دورات التعليقات، أو الأصول العالقة في المراجعة، أو المصممين الذين يعانون من عبء عمل زائد. يمكن لبطاقات الذكاء الاصطناعي أيضًا الإشارة إلى الحالات الشاذة مثل عدد المراجعات المرتفع بشكل غير عادي أو المواعيد النهائية التي لم يتم الالتزام بها.

ونظرًا لأن لوحات المعلومات يتم تحديثها تلقائيًا ويمكنها إرسال ملخصات مجدولة، لا يحتاج قادة التصميم إلى اجتماعات حالة لمجرد فهم العوائق.

السعر: مجاني مع خطط ClickUp Business و Enterprise

⭐ مكافأة: تعرض لك ميزة Workload View في ClickUp المهام الحالية لكل عضو في الفريق. ستعرف من يعاني من إرهاق في العمل ويمكنك تخصيص الموارد وفقًا لذلك. يُشير اللون الأحمر إلى الطاقة الزائدة، ويُشير اللون الأخضر إلى الطاقة المثلى، ويُشير اللون البرتقالي إلى أن لديهم نطاقًا تردديًا لقبول المزيد من العمل. استخدم عرض حجم العمل في ClickUp لتقييم مدى توفر كل عضو في الفريق وتوزيع المهام بشكل فعال

🚀 ميزة ClickUp: اجمع كل الأدوات الإبداعية في مكان عمل واحد مع تكاملات ClickUp. يتصل ClickUp بسلاسة مع أكثر من 1000 أداة، من Figma وAdobe وCanva إلى Slack وGoogle Drive وDropbox وNotion. تتدفق ملفاتك وتعليقاتك وتقويماتك ورسائلك ونماذج التصميم الخاصة بك إلى مساحة عمل موحدة واحدة، مما يزيل الفوضى الناتجة عن استخدام أدوات متعددة. أتمتة عمليات التسليم، ومزامنة التحديثات على الفور، والحفاظ على كل الأصول الإبداعية مرتبطة بالمهمة أو المشروع المناسب. لا حاجة لإعادة بناء مجموعتك. لا حاجة لتبديل السياق. فقط سير عمل أكثر سلاسة وذكاءً من البداية إلى النهاية. أنشئ مجموعة متكاملة من تقنيات الذكاء الاصطناعي للفرق الإبداعية باستخدام تكاملات ClickUp

7. طبقة تنسيق العمل بواسطة ClickUp

في مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة لفرق التصميم والإبداع، ستعمل طبقة تنسيق سير العمل على توحيد كل العناصر، ويقوم ClickUp بهذا الدور.

تم تصميم ClickUp BrainGPT لهذا الغرض — للقضاء على انتشار الذكاء الاصطناعي.

يجمع هذا الدليل العديد من إمكانات الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل واحدة على سطح المكتب، بحيث لا يضطر المصممون إلى استخدام أدوات منفصلة للتفكير والكتابة والبحث والتحديث.

إليك كيفية استخدام فرق التصميم له:

الوصول إلى نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي في مكان واحد: استخدم ChatGPT لكتابة المسودات، وGemini للبحث والتفكير المنظم، أو Claude لتحسين السرد والمفاهيم دون مغادرة ClickUp.

استخدم Talk-to-Text لتسجيل أفكارك الإبداعية بشكل أسرع: إملي الملخصات أو التعليقات أو تحديثات المهام على الفور. يمكن للمصممين التعبير عن أفكارهم فورًا عند وصول الإلهام بدلاً من مقاطعة تدفق الأفكار للكتابة إملي الملخصات أو التعليقات أو تحديثات المهام على الفور. يمكن للمصممين التعبير عن أفكارهم فورًا عند وصول الإلهام بدلاً من مقاطعة تدفق الأفكار للكتابة

البحث المؤسسي عبر مجموعة أدوات التصميم الخاصة بك: اطرح أسئلة باللغة الطبيعية للعثور على العمل عبر المهام والمستندات والتعليقات والملفات والأدوات المتصلة وحتى الويب. لا داعي للبحث في المجلدات أو التطبيقات. اطرح أسئلة باللغة الطبيعية للعثور على العمل عبر المهام والمستندات والتعليقات والملفات والأدوات المتصلة وحتى الويب. لا داعي للبحث في المجلدات أو التطبيقات.

مع BrainGPT، يصبح ClickUp مركز القيادة لأعمال التصميم. تتحول الأفكار إلى مهام، وتتحول التعليقات إلى إجراءات، وتنتقل الأصول إلى مرحلة التسليم دون الحاجة إلى التنسيق اليدوي أو التحقق المستمر من الحالة.

كما قال أحد مستخدمي Reddit:

"يمكنه الوصول إلى ClickUp الخاص بك (كما هو مكتوب) مما يجعل العمل أكثر سلاسة. يمكنك بسهولة إنشاء المهام وتحديثها وما إلى ذلك. إنه مفيد للغاية... يتيح لك استخدام نماذج مختلفة من الذكاء الاصطناعي، وهو أمر مهم للبعض، ولكنه ليس مهمًا بالنسبة لي، لكنني أقدر هذه الميزة... يمكنه الوصول إلى تطبيقاتك الأخرى، على سبيل المثال، لدي محرك أقراص متزامن، ومن الأسرع بكثير العثور على جدول بيانات أو أي شيء آخر من خلال Brain Max بدلاً من (كذا) فتح محرك الأقراص والبحث عنه وما إلى ذلك."

"يمكنه الوصول إلى ClickUp الخاص بك (كما هو مكتوب) مما يجعل العمل أكثر سلاسة. يمكنك بسهولة إنشاء المهام وتحديثها وما إلى ذلك. إنه مفيد للغاية... يتيح لك استخدام نماذج مختلفة من الذكاء الاصطناعي، وهو أمر مهم للبعض، ولكنه ليس مهمًا بالنسبة لي، لكنني أقدر هذه الميزة... يمكنه الوصول إلى تطبيقاتك الأخرى، على سبيل المثال، لدي محرك أقراص متزامن، ومن الأسرع بكثير العثور على جدول بيانات أو أي شيء آخر من خلال Brain Max بدلاً من (كذا) فتح محرك الأقراص والبحث عنه وما إلى ذلك."

إذا كنت تستخدم بالفعل عددًا كبيرًا جدًا من أدوات الذكاء الاصطناعي، فإليك كيفية معالجة هذه المشكلة قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة 👇

فوائد مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتكاملة للفرق الإبداعية

ربما تتساءل عما إذا كانت مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة للأعمال الإبداعية ستجعلك أكثر إنتاجية بالفعل.

أو هل تتساءل عن الحاجة إلى إنشاء مجموعة متكاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي للفرق الإبداعية بينما يمكنك شراء بضع أدوات بدلاً من ذلك!

إليك كيف تعمل مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي على تسريع نمو الإيرادات ولماذا تستحق كل قرش تنفقه عليها.

جداول زمنية أسرع من المفهوم إلى التسليم

يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة الأكثر ذكاءً وإدارة المشاريع المركزية معًا على تسريع عملياتك الإبداعية.

يتيح ذلك للفرق المختلفة إطلاق الحملات في وقت أسرع، والاستجابة للاتجاهات في الوقت المناسب، واختبار المزيد من الأفكار، والاستفادة من فرص المبيعات.

تقليل دورات التغذية الراجعة والمواعيد النهائية الفائتة

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة تقديم مسودات جاهزة للنشر تقريبًا في خطوة واحدة. وهذا يقلل بشكل كبير من جولات المراجعة ويساعدك على إطلاق الحملات في الوقت المحدد (أو حتى قبل الموعد المحدد).

👀 هل تعلم؟ قبل وقت طويل من ظهور مولدات الفن بالذكاء الاصطناعي الحالية، ابتكر الفنان البريطاني المولد هارولد كوهين برنامج AARON، وهو أحد أوائل برامج صناعة الفن المستقلة. عُرضت لوحاته التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي في متاحف كبرى، بما في ذلك متحف تيت.

إلهام إبداعي معزز من خلال التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

هل تعرف أين تضيع معظم الفرق الإبداعية وقتها؟ في تبادل الأفكار، والبحث، وتحويل تلك الأفكار المجردة إلى فن ملموس.

تزيل مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي المتكاملة هذه العوائق الإبداعية من خلال مساعدة الفرق على استكشاف اتجاهات جديدة بسرعة والتعاون خلال جلسات العصف الذهني، مما يؤدي إلى أفكار أفضل بكثير.

🧠 حقيقة ممتعة: تم بيع عمل "The First 5000 Days" للفنان Beeple — وهو عبارة عن ملصقة رقمية مكونة من 5000 صورة — في مزاد كريستيز بمبلغ 69 مليون دولار. الشيء المثير للاهتمام هو أن المزايدة بدأت بمبلغ 100 دولار فقط، لكنها في النهاية حققت مبلغًا مذهلاً على الرغم من كونها ملفًا رقميًا يمكن لأي شخص نسخه أو مشاهدته بسهولة عبر الإنترنت.

تحسين الرؤية عبر الحملات والأصول

لا شيء يبطئ الإنتاج الإبداعي مثل الرؤية السيئة لحملاتك.

تضيع الأفكار والطاقة عندما تقضي وقتًا طويلاً في التنقل بين الأدوات والبحث عن الملفات المناسبة ومحاولة تنسيق عمل الجميع.

يمكن حل هذه المشكلة من خلال مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي المتكاملة. فهي توفر مساحة عمل موحدة واحدة تنظم الأصول وتتبع التقدم تلقائيًا، حتى تتمكن في النهاية من التركيز على العمل الحقيقي.

سرد قصص متسق للعلامة التجارية عبر المنصات

يمكن للذكاء الاصطناعي فرض قواعد العلامة التجارية، والحفاظ على النبرة، ومواءمة الألوان والأساليب، والإبلاغ عن الأصول غير الصحيحة، وإنشاء محتوى يتوافق مع العلامة التجارية عبر جميع القنوات.

تساهم اتساق العلامة التجارية في تحسين أداء الحملات التسويقية وتساعدك على اكتساب عملاء بشكل أكثر كفاءة.

🧠 حقيقة ممتعة: قام بانكسي، الفنان البريطاني المجهول المعروف بجدارياته الساخرة واللاذعة، بتهريب أحد أعماله الفنية إلى المتحف البريطاني دون إذن. بقيت اللوحة " Wall Art or Peckham Rock " هناك لمدة ثلاثة أيام قبل أن يدرك الموظفون أنها غير مصرح بها.

📚 اقرأ المزيد: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية لزيادة المبيعات

قبل أن نختتم، دعنا نلقي نظرة سريعة على ثلاثة أشياء يجب عليك تجنبها تمامًا عند تجميع مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الإبداعية الخاصة بك:

❌ الأخطاء الشائعة ✅ الحلول الحصول على أداة ذكاء اصطناعي منفصلة لكل مهمة صغيرة قم بتقييم واختيار الأدوات التي تغطي احتياجات متعددة وتناسب سير عملك الحالي بسلاسة. استبدال كل شيء دفعة واحدة قم بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على مراحل. ابدأ بسير عمل واحد أو فريق واحد، ثم قم بالتوسع عند تحقيق النجاح. تخطي فحوصات الأداء تعامل مع مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك كأي استثمار أساسي: قم بقياس عائد الاستثمار بانتظام، وتتبع المقاييس الرئيسية، واضبط الأدوات التي لا تحقق النتائج المتوقعة.

📚 اقرأ المزيد: أدوات الذكاء الاصطناعي لفرق التصنيع والمشاريع

عزز سير عملك الإبداعي باستخدام ClickUp

مع تيسير الذكاء الاصطناعي التوليدي على أي شخص إنشاء التصميمات والإبداعات، فإن السؤال الحقيقي هو: كيف يمكنك أن تبرز؟

الجواب بسيط: من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بحكمة في كل خطوة من خطوات سير العمل الإبداعي.

من خلال دمج الذكاء الاصطناعي بذكاء في عملك، ستتوقف عن تقديم محتوى باهت تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي مثلما يفعل الجميع. وبدلاً من ذلك، ستطلق العنان لإمكانات فريقك القصوى وتصل إلى ذروة قدراته الإبداعية، حيث يتولى الذكاء الاصطناعي مهام الاتصال المعطلة والأعمال المتكررة وإدارة المشاريع.

يتيح لك ClickUp إضافة الذكاء الاصطناعي وأتمتة أجزاء مختلفة من سير عملك بسهولة دون إضافة المزيد من الأدوات إلى مجموعتك.

قم بتبادل الأفكار، وتعاون مع فريقك، وصمم إبداعات، واطلب تعليقات العملاء، وتابع المشاريع، وقدم تقارير عن الرؤى - كل ذلك من مساحة عمل واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

للبدء، قم بالتسجيل في ClickUp مجانًا.

الأسئلة المتداولة (FAQs)

مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي هي مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعمل معًا لدعم كل مرحلة من مراحل سير العمل الإبداعي — من التفكير إلى التصميم أو إنشاء المحتوى، والتعاون، والتدقيق، وإدارة الأصول، وتسليم المشروع. فكر فيها على أنها مساحة عمل متصلة تساعد فريقك على العمل بشكل أسرع، بدلاً من أدوات متعددة مستقلة تؤدي إلى تبديل السياق.

يعمل الذكاء الاصطناعي على تسريع عملية العصف الذهني وإنشاء المسودات الأولية، مما يوفر الوقت. كما يمكنه أيضًا التعامل مع المهام المتكررة مثل التحرير الجماعي وتنظيم الملفات وتحديث الحالات وإرسال التذكيرات ومشاركة تحديثات التقدم.

عند البحث عن أداة ذكاء اصطناعي للتعاون في التصميم، أعط الأولوية لميزات الاتصال الموحد والتدقيق. نوصي باستخدام ClickUp لتبسيط التعاون في الوقت الفعلي وتركيز التعليقات لفريق التصميم الخاص بك. على سبيل المثال، يمكن لعدة أعضاء من الفريق استخدام ClickUp Whiteboards في وقت واحد لتبادل الأفكار الإبداعية والأفكار الجديدة. يمكنك إرسال رسائل فورية إلى أفراد الفريق وكذلك إنشاء قنوات مخصصة لمشاريع مختلفة باستخدام ClickUp Chats. تتيح ميزات التدقيق في ClickUp للمراجعين والعملاء إضافة تعليقات توضيحية إلى الأصول الإبداعية مثل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات.

يُعد ClickUp بمثابة المحور المركزي لجميع الأعمال الإبداعية. فهو يربط بين أدوات التصميم وأدوات الذكاء الاصطناعي والمهام والأصول والموجزات والتعليقات في مكان واحد. وهذا يمنح الفرق نظامًا واحدًا للتخطيط والتتبع والتعاون وأتمتة المراحل المختلفة من العملية الإبداعية دون الحاجة إلى التنقل بين منصات متعددة.

تحافظ الفرق على إبداعها باستخدام الذكاء الاصطناعي كنقطة انطلاق وليس كحل نهائي. يساعد الذكاء الاصطناعي في كسر الحواجز الإبداعية وإطلاق اتجاهات جديدة والتعامل مع الأعمال المتكررة، ولكن الفريق لا يزال يوجه الأفكار ويصقل المفاهيم ويضفي الحكم البشري على النتيجة النهائية. يعمل الذكاء الاصطناعي على تسريع العملية؛ ولكنه لا يحل محل التفكير الإبداعي.