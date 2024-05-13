10 أدوات ذكاء اصطناعي لفرق ومشاريع التصنيع في 2025

على مدى السنوات القليلة الماضية، انتقل الذكاء الاصطناعي (AI) من مفهوم نظري إلى حد كبير إلى جزء فعال من إدارة الفريق والمشروع. سواء كان بناء

جدول المشروع

أو تنفيذه بحذافيره، فالذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تغيير طريقة تفكيرك في إدارة أعمالك التصنيعية.

إن مجرد بحث سريع على Google سيظهر لك أن الذكاء الاصطناعي هو الغرب المتوحش الرقمي. حيث يحاول العديد من البائعين بيع خدماتهم للشركات التي تسعى جاهدةً للقفز على هذا الاتجاه. وهذا ما يجعل البحث عن أفضل منصات الذكاء الاصطناعي لفرق ومشاريع التصنيع أمراً صعباً للغاية.

لقد جئت إلى المكان الصحيح. انضم إلينا لمناقشة أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال التصنيع، بدءاً من نظرة عامة على المتغيرات التي يجب البحث عنها قبل التعمق في أفضل الأدوات المتاحة لإدارة الفرق والمشاريع اليوم.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات التصنيع القائمة على الذكاء الاصطناعي؟

التطبيقات المحتملة للذكاء الاصطناعي واسعة جدًا. خوارزميات التعلم الآلي وأتمتة العمليات الروبوتية والصيانة التنبؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي كلها تطبيقات مختلفة لنفس العملية. ومع ذلك، فإن

أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي

تميل جميعها إلى الاشتراك في بعض القواسم المشتركة التي يمكن أن تساعدك على تحسين عملك:

سهولة الاستخدام: يجب أن تكون الأداة التي تختارها سهلة الاستخدام بما يكفي دون أن تكون حاصلاً على درجة علمية متقدمة في هندسة الكمبيوتر

يجب أن تكون الأداة التي تختارها سهلة الاستخدام بما يكفي دون أن تكون حاصلاً على درجة علمية متقدمة في هندسة الكمبيوتر فرص التعاون: كلما مكنتك الأداة من العمل معًا كفريق واحد، كلما كانت الأداة أكثر نجاحًا في تحسين عمليات التصنيع لديك

كلما مكنتك الأداة من العمل معًا كفريق واحد، كلما كانت الأداة أكثر نجاحًا في تحسين عمليات التصنيع لديك تحسينات عملية ملموسة: أدوات التصنيع القائمة على الذكاء الاصطناعي هي في جوهرها أدوات تحسين العمليات . تأكد من أن أي ميزات يقدمونها من المحتمل أن تؤدي إلى نتائج ملموسة تحسينات في كفاءة العملية

أدوات التصنيع القائمة على الذكاء الاصطناعي هي في جوهرها أدوات تحسين العمليات . تأكد من أن أي ميزات يقدمونها من المحتمل أن تؤدي إلى نتائج ملموسة تحسينات في كفاءة العملية الوصول المرن: هل يمكنك استخدام أداة الذكاء الاصطناعي على أجهزة الكمبيوتر المكتبية وكذلك الأجهزة المحمولة؟ يجب أن تكون فوائده غير مرتبطة بالموقع، مما يساعد في كل من مصانع التصنيع والمكتب

هل يمكنك استخدام أداة الذكاء الاصطناعي على أجهزة الكمبيوتر المكتبية وكذلك الأجهزة المحمولة؟ يجب أن تكون فوائده غير مرتبطة بالموقع، مما يساعد في كل من مصانع التصنيع والمكتب إمكانيات الأتمتة: يجب أن تعمل أي أداة ذكاء اصطناعي للصناعة التحويلية على أتمتة بعض الممارسات اليدوية على الأقل لتوفير وقت العمل وتعزيز الكفاءة

الأهم من ذلك بالطبع، يجب أن تتوافق أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك مع

استراتيجية تطوير المشروع

. كلما كان بإمكانه الاندماج في عملياتك الحالية، كان ذلك أفضل.

أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للتصنيع لاستخدامها في عام 2024

خذ جميع الميزات المذكورة أعلاه وقم بمواءمتها مع قطاع التصنيع، وستحصل على القائمة التالية. هذه هي أفضل الأدوات التي يمكنها تحسين عمليات التصنيع لديك، والاستفادة من خوارزميات التعلم الآلي والصيانة التنبؤية وغيرها.

1. ClickUp

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

قد تعرف ClickUp في المقام الأول كبرنامج لإدارة المشاريع، ولكن أفضل عمل له يحدث خلف الكواليس. يتضمن ذلك تحسين كيفية إدارة عمليات التصنيع والمشاريع الخاصة بك وإنشاء خطة مشروع شاملة مع ميزة الذكاء الاصطناعي في ClickUp .

مع ClickUp، يشق الذكاء الاصطناعي طريقه في جميع أجزاء معادلة الإنتاجية. حيث يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تلخيص مستندات الاستراتيجية، وإنشاء عناصر العمل، وترجمة التعليمات، وغير ذلك الكثير. باختصار، إنها الأداة المثالية لتحسين إنتاجيتك أثناء إنشاء خطة مشروع شاملة وتحسينها.

ClickUp أفضل الميزات

مجموعة متقدمة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على وجه التحديد على تحسين الإنتاجية ومراقبة الجودة من خلال أتمتة المهام المتكررة وأتمتة العمليات بشكل أفضل

مكتبة قوالب واسعة، بما في ذلك خيارات خاصة بالصناعة مثل خطة مشروع التصنيع

أدوات تخطيط العمليات لتخطيط عمليات الإنتاج الخاصة بك، بما في ذلك اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية، التي يمكنها ربط مناقشاتك الاستراتيجية بالتنفيذ التكتيكي القائم على الذكاء الاصطناعي

التركيز على لوحات المعلومات المرئية وسهولة الاستخدام لجعل عملية التأهيل واستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي سهلة

قيود ClickUp

يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على مجموعة محدودة من الميزات، مما قد يؤدي إلى مشاكل في التنقل لبعض المستخدمين

لا تزال أنظمة وأدوات الذكاء الاصطناعي جديدة نسبيًا، وهناك المزيد من الميزات التي يتم زرعها

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متوفر في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو/شهر لعضو Workpace

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,700 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

2. أودو

عبر

أودو

أودو هو مجموعة من التطبيقات التي تتكامل بسلاسة لتحسين هيكل أعمالك بالكامل. إدارة علاقات العملاء، والمبيعات، والتجارة الإلكترونية، والجداول الزمنية، ومكتب المساعدة، والفواتير، والمخزون، وأتمتة التسويق، هي فقط بعض من التطبيقات العديدة التي يمكن لشركات التصنيع استخدامها.

أفضل ميزات أودو

أتمتة النفقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تصنف الفواتير الرقمية والورقية وتتحقق من صحتها تلقائيًا

مكتبة واسعة لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتكامل التطبيقات من قِبل بائعين خارجيين، بما في ذلك المعايرة الآلية للمعدات وسير عمل طلبات المواد

محرك ذكاء اصطناعي مدعوم من ChatGPT يسمح لمديري المشاريع باستخدام المطالبات النصية لإنشاء وتنفيذ مهام سير العمل الخاصة بهم

مجتمع مستخدمين واسع النطاق يمكنه مساعدة الشركات الجديدة على البرنامج على تحسين استخدامهم له

قيود أودو

يمكن أن يؤدي استخدام العديد من التطبيقات الفردية إلى تعقيد إدارة الأعمال بشكل عام في بعض الأحيان

عمليات تكامل محدودة مع تطبيقات غير أودو، مما يتطلب التزاماً كاملاً مع البائع لتحقيق أقصى استفادة من أدواته

تسعير أودو

مجاني لتطبيق واحد

قياسي: 24.90 دولار شهريًا لكل مستخدم

مخصص: 37.40 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أودو

G2: 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم)

كابيترا: 4.1/5 (أكثر من 700 تقييم)

3. أسانا

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أسانا

رائدة منذ فترة طويلة في

برنامج إدارة المشاريع الإنشائية

، أسانا يقفز على قطار الذكاء الاصطناعي. تركيزه على تصميم جميع الميزات لربط الذكاء الاصطناعي بوظائفه الحالية يمكن أن يساعد فريقك على اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استراتيجية داخل مشاريعك وعبرها.

أفضل ميزات أسانا

تحليل سعة الفريق بناءً على أعباء العمل التاريخية والمستقبلية المتوقعة وتقديم توصيات ديناميكية حول كيفية تحويل السعة

مهام سير العمل المؤتمتة التي تنشئ تدفقات أكثر كفاءة للمشروعات وتُحسِّن نفسها ذاتيًا بمرور الوقت وفقًا لأهدافك وأفضل الممارسات

تحديثات ديناميكية لحالة المشروع يمكنها تحليل حالة المشروع وتحديث الفريق وفقًا لذلك

قدرة مخصصة لتمكين وظائف الذكاء الاصطناعي وتعطيلها للعمليات التي لا تزال تتطلب لمسة يدوية أكثر ثقلًا

قيود أسانا

محدودية وظائف التوحيد، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالمهام والعمليات المتكررة الشائعة في مجال التصنيع

الميل إلى إرسال الكثير من الإشعارات إلى المستخدمين فيما يتعلق بأنشطة المهام، مما يجعل من الصعب التقاط كل إشعار في المشاريع الأكثر تعقيدًا

تسعير #### تسعير أسانا

بريميوم: 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.3/5 (أكثر من 9,400 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

4. العمل الجماعي

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العمل الجماعي

يهدف العمل الجماعي، كما يوحي اسمه، إلى القيام بذلك بالضبط - مساعدة فريقك على العمل معًا بشكل أفضل لتحقيق أهداف العمل الأساسية. سواء كان

إنشاء جداول زمنية للمشروع

أو تحسين كيفية تنفيذ أعمال التصنيع الخاصة بك للمهام الفردية، يمكن أن تساعدك ميزاته على تحسين عملك.

أفضل ميزات فريق العمل الجماعي

الإدارة الآلية للمهام التي تعمل على تبسيط بيانات ومشاريع التصنيع المعقدة بشكل خاص

مكتبة قوالب واسعة تشمل جداول أعمال الاجتماعات البسيطة وخطط المشاريع المعقدة

تحليلات متقدمة و أدوات إعداد التقارير التي تحافظ على نظرة عامة على جميع مشاريعك وتقترح تحسينات لجميع مشاريعك وتضمن تنبؤًا أكثر دقة للطلب

الإشادة بخدمة العملاء الممتازة والسريعة

قيود العمل الجماعي

محدودية واجهة برمجة التطبيقات التي أدت إلى مشاكل في تصدير البيانات لبعض المستخدمين

على الرغم من الذكاء الاصطناعي المدمج في الواجهة الخلفية، لا توجد ميزات واضحة للذكاء الاصطناعي يمكن للمستخدمين الاستفادة منها

تسعير العمل الجماعي

مجاني

المبتدئ: 5.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

التوصيل: 9.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

النمو: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

التوسّع: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات فريق العمل الجماعي

G2: 4.4/5 (1,000+ تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)

5. واي برو

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ويبرو

بصفتها شريكاً شاملاً للتحول الرقمي والابتكار، تُعد ويبرو أكثر من مجرد أداة تصنيع تعتمد على الذكاء الاصطناعي. حيث توفر الشركة خدمات الذكاء الاصطناعي الشاملة التي لديها القدرة على تحويل الطريقة التي تمارس بها أعمالك.

أفضل ميزات WiPro

AI360 عبارة عن منظومة ابتكارية تدمج نماذج التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في جميع أدوات وعمليات أعمالك

فريق استشاري وتنفيذي مخصص لكل عميل لتحسين عملية الإنتاج وإدارة سلسلة التوريد لديك

استشارات شاملة بشأن الاستراتيجية الأولية، والتنفيذ المستمر، وإدارة المشاريع، والتنبؤ الدقيق بالطلب

قيود WiPro

نظرًا لأن WiPro هي خدمة استشارية، فإنها تميل إلى أن تكون أكثر تكلفة من أنظمة الذكاء الاصطناعي التكنولوجية فقط

قد تتأخر الشركة في بعض المشاريع بسبب عملياتها العالمية وقاعدة عملائها العالمية

تسعير WiPro

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات WiPro

G2: 4.1/5 (أكثر من 40 تقييم)

كابيترا: لا توجد مراجعات حتى الآن

6. بروكور

عبر

بروكور

Procore هو حل رائد في مجال إدارة الإنشاءات يعمل على تحسين العمل اليدوي، بدءًا من تقديم العطاءات الأولية وحتى تحسين سلسلة التوريد والبناء وإغلاق المشروع. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التي تزيد من الكفاءة أن تعزز الإدارة المالية وإدارة المشاريع وغيرها.

أفضل ميزات Procore

التحليلات التنبؤية المتقدمة التي يمكنها أخذ بيانات البناء وبناء نماذج أكثر دقة للتنبؤ بالطلب مع تقدير التأثيرات المستقبلية لأي شيء، بما في ذلك المواد والجداول الزمنية

تدفقات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية اتخاذ القرار وعمليات البناء

تصوُّر ذكي للبيانات يمكنه عرض حالات المشروع الحالية والمستقبلية

قدرات التخصيص لمراعاة مشاريع وعمليات الإنشاء المختلفة عبر الأعمال التجارية

قيود Procore

كأداة لصناعة البناء والتشييد فقط، فإن مرونته محدودة

واجهة المستخدم ليست بديهية بالضرورة للمستخدمين الجدد في إدارة المشاريع الرقمية

تسعير Procore

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Procore

G2: 4.6/5 (2,000+ تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 2,600 تقييم)

7. الإثنين

عبر

الاثنين

تضيف منصة Monday، وهي حل شهير لإدارة المشاريع، الذكاء الاصطناعي إلى ذخيرتها. ومع طرحه، سيصبح متاحًا على المزيد من التطبيقات وللمزيد من المستخدمين الذين يتطلعون إلى تبسيط إدارة مشاريعهم على المنصة.

أفضل ميزات يوم الاثنين

إنشاء المهام آلياً لإنشاء مهام أكثر كفاءة في سير العمل والمشاريع نيابةً عنك

قوالب مستندات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتجنب البدء من الصفر بتعليمات مهمة جديدة أو مستندات مشروع جديد

يسمح لك مُنشئ الصيغ بوصف مهمة أو هدف، ثم يقوم بإنشاء عملية فعالة نيابةً عنك

واجهة مستخدم بديهية وأنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجعل استخدام الأداة سهلاً، حتى للمستخدمين الجدد

قيود يوم الاثنين

وظيفة الذكاء الاصطناعي هي حالياً إصدار تجريبي متاح فقط لمجموعة محدودة من العملاء

متاحة فقط في عدد قليل من تطبيقات Monday الأساسية قبل طرحها بالكامل

أسعار يوم الاثنين

مجاناً

أساسي: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

قياسي: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

احترافي: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

الاثنين التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,600 تقييم)

كابيترا: 4.6/5 (أكثر من 4,100 تقييم)

8. مشروع إنسايت

عبر

مشروع إنسايت

صممت Project Insight نظام إدارة المشاريع الخاص بها من أجل البساطة، لذا فهي لا تروّج لقدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وبدلاً من ذلك، فإنه ينسجها بمهارة في وظائفه الأساسية، مما يساعد مديري التصنيع على بناء مشاريعهم وتحسينها بسهولة أكبر.

أفضل ميزات مشروع بروجكت إنسايت

عمليات الموافقة الآلية على المهام والنواتج القابلة للتسليم لتبسيط عمل الفرق الكبيرة، مما يؤدي إلى توفير كبير في التكاليف

تخطيط ديناميكي للمشروع يأخذ في الاعتبار محفظة المشاريع والمهام وسير العمل في الشركة بالكامل

تقارير أداء المشروع التي تقوم بتحليل البيانات وتقييم مشاريع التصنيع أثناء وبعد الانتهاء منها

النماذج المخصصة التي تتدفق مباشرةً إلى مهام سير العمل والمهام الديناميكية لاستلام المعلومات وتسليمها

قيود مشروع إنسايت

لا يمكنك تحسين بعض الميزات، مثل تحديثات حالة المشروع

مجموعة ميزات محدودة نسبيًا مقارنة ببعض أدوات إدارة المشاريع الأخرى في هذه القائمة

تسعير بروجكت إنسايت

مجاني للأبد

الوظائف الإضافية: 3 دولارات شهريًا لكل ميزة تضيفها

المؤسسة: 45 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات مشروع إنسايت

G2: 3.6/5 (أكثر من 10 تقييمات)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

9. وريك

عبر

وريك

يعد Wrike من أفضل

برنامج إدارة مشاريع المؤسسات

ولسبب وجيه. فتصميمه يعني أنه قادر على رفع مستوى التعاون والعمل حتى لأكبر فرق التصنيع، وتلعب أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة به دورًا كبيرًا في الوصول إلى هذه النقطة.

أفضل ميزات Wrike

أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتوليد المحتوى بسرعة، بما في ذلك ملخصات المشاريع الأولية والخطط الشاملة

تحليل عوامل الخطر داخل المشاريع التي تستخدم البيانات التاريخية للتوصية بكيفية تجنب التأخير وتحسين العمل وغير ذلك

إنشاء المهام الديناميكية بناءً على الملخصات والمحادثات التي توفر الوقت في المشاريع المعقدة

واجهة انسيابية وبسيطة تسهّل عملية الإعداد للفرق الصغيرة والكبيرة

قيود Wrike

تشهد أجهزة سطح المكتب واجهة مستخدم محسّنة؛ بينما تجربة تطبيق الهاتف المحمول أقل اتساقاً

بعض ميزات الذكاء الاصطناعي، مثل مساعد العمل والبحث الذكي، لا تزال قيد التطوير وغير متوفرة بعد

تسعير Wrike

مجاني

الفريق: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

Pinnacle: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4.2/5 (3,400+ تقييم)

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,400 تقييم)

10. سيلز فورس أينشتاين

عبر

فريق المبيعات

آينشتاين هو مكون الذكاء الاصطناعي في أشهر إدارة علاقات العملاء في العالم (ناهيك عن

أفضل إدارة علاقات العملاء للتصنيع

). يعزز الإنتاجية ويحسن

اتصالات العملاء

بفضل عمليات التكامل اللغوي والذكاء الاصطناعي المتقدمة التي ترتبط مباشرةً بحسابك في Salesforce.

Salesforce Einstein أفضل الميزات

رسائل البريد الإلكتروني التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي التي تتعلم من الرسائل الأفضل أداءً وتحسّن التواصل مع العملاء بمرور الوقت

رؤى تنبؤية تتيح اتخاذ قرارات استراتيجية أكثر تركيزًا على البيانات

واجهة مرئية تمكّن المستخدمين دون أي خبرة للمطورين من الاستفادة من جميع وظائفه

تكامل مباشر مع حسابات وإعدادات Salesforce الحالية

قيود Salesforce Einstein

يميل النطاق إلى أن يكون محدودًا، سواء بالنسبة لقوة المبيعات أو الوظائف داخل قوة المبيعات

وفقًا لبعض المستخدمين، يتطلب النموذج اللغوي الكبير مزيدًا من التدريب ليصبح أكثر موثوقية

تسعير #### تسعير Salesforce Einstein

الأساسيات: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة: 150 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

غير محدود: 300 دولار شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Salesforce

G2: لا توجد مراجعات حتى الآن

Capterra: 4/5 (2+ مراجعات)

## اعثر على أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة لتحسين عملية التصنيع لديك

حان الوقت لتصبح أكثر كفاءة عند إدارة عملية التصنيع والمشاريع الخاصة بك. باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة، يمكنك الوصول إلى هناك - وهذه الأداة هي ClickUp.

قدرات الذكاء الاصطناعي لدينا قوية وتستمر في التوسع. والأهم من ذلك أنها مصممة لتحسين عملك وتحسين سير عملك، مما يساعدك على إدارة عملياتك وفرقك بكفاءة أكبر.

ولكن كفى حديثاً. حان الوقت لاختباره بنفسك!

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