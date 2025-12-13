أنت تعرف أهمية أوصاف المنتجات. فهي أكثر من مجرد ملخص لما تبيعه.

يمكن أن يؤدي وصف المنتج المكتوب جيدًا إلى زيادة معدل التحويل في متجرك وزيادة القيمة المتصورة لمنتجاتك.

ومع ذلك، فإن كتابة هذه الأوصاف أسهل قولًا من فعلًا، خاصةً عندما تكون مشغولًا بإدارة المبيعات والنمو واستفسارات العملاء وتحديثات المخزون وجميع المهام الأخرى التي تحافظ على استمرار متجرك في العمل يوميًا.

يساعدك الذكاء الاصطناعي في إنشاء أوصاف المنتجات في ثوانٍ. يمكنك بعد ذلك صقلها وتحسينها من أجل تحسين محركات البحث (SEO) وغير ذلك.

تابع القراءة لتتعلم كيفية أتمتة أوصاف المنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

أهمية أتمتة أوصاف المنتجات

المبدع بداخلك يحب كتابة أوصاف المنتجات.

ومع ذلك، عند إطلاق متجرك الإلكتروني أو توسيع نطاقه، لن تكفي الإبداع وحده لمواكبة الوتيرة. تساعدك الأتمتة في الحفاظ على الجودة مع التحرك بسرعة أكبر.

إليك سبب أهمية ذلك:

توفر ساعات كل أسبوع كانت ستقضيها في كتابة وتحرير وإعادة كتابة الأوصاف لكل SKU جديد وتباين جديد

يمكنك الحفاظ على صوت متسق للعلامة التجارية في جميع أنحاء الكتالوج الخاص بك، حتى إذا كان هناك عدة أشخاص يساهمون في المحتوى الخاص بك.

يمكنك إطلاق المنتجات بشكل أسرع لأن الأوصاف لم تعد تشكل عائقًا أثناء التسويق أو تخطيط الحملات

يمكنك تحسين محركات البحث باستخدام نصوص غنية بالكلمات المفتاحية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تتوافق مع أفضل الممارسات في جميع صفحات المنتجات.

يمكنك التخلص من الأخطاء البشرية والتخمينات — لن تكون هناك تفاصيل مفقودة أو أخطاء في النسخ واللصق أو تنسيق غير متسق باستخدام — لن تكون هناك تفاصيل مفقودة أو أخطاء في النسخ واللصق أو تنسيق غير متسق باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التجارة الإلكترونية.

يمكنك توسيع نطاق المحتوى عبر القنوات عن طريق إنشاء أوصاف خاصة بالمنصة لـ Shopify أو Amazon أو Instagram أو الأسواق في غضون دقائق باستخدام بضع مطالبات فقط.

يمكنك توفير الوقت للقيام بأعمال ذات تأثير أكبر، مثل التسويق والعمليات والتنسيق مع الموردين والتفاعل مع العملاء.

👀 هل تعلم؟ وفقًا لـ BuiltWith، هناك أكثر من 26 مليون متجر للتجارة الإلكترونية على الويب. Shopify تستحوذ على الحصة الأكبر بنحو 27٪، تليها Wix بنحو 18٪.

كيف يكتب الذكاء الاصطناعي أوصاف المنتجات

يبدأ مسار أتمتة أوصاف المنتجات بإلقاء نظرة على عمليات المحتوى الخاصة بك.

تعتمد معظم فرق التجارة الإلكترونية على مجموعة متنوعة من الأدوات وجداول البيانات والملفات النصية.

تظهر أبحاث IBM أن 50% من الرؤساء التنفيذيين يقولون إن مؤسساتهم لا تزال تعمل بتكنولوجيا غير متصلة. قبل أن يتمكن الذكاء الاصطناعي من توسيع نطاق الكتالوج الخاص بك، تحتاج إلى فهم نقاط القوة في سير عمل المحتوى الخاص بك وأين يبطئك.

الخطوة ماذا يحدث كيف يعمل الذكاء الاصطناعي هنا جمع المدخلات تزود الذكاء الاصطناعي بتفاصيل المنتج يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى مدخلات منظمة مثل الميزات والمواد والمواصفات والأبعاد والجمهور المستهدف والنبرة. بناء فهم سياقي يقوم النموذج بتحليل مدخلاتك باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، يفسر الذكاء الاصطناعي التفاصيل الخاصة بك لفهم ماهية المنتج وما يهم العملاء أكثر. مطابقة الأنماط يربط الذكاء الاصطناعي منتجك بأنماط مستمدة من ملايين الأمثلة يتم تدريب نماذج اللغة على مجموعات بيانات ضخمة. فهي تتعرف على الطريقة التي تُكتب بها أوصاف المنتجات عادةً في مختلف الصناعات وتحاكي تلك الأنماط. إنشاء المسودات الذكاء الاصطناعي ينتج وصف منتجك يولد نصًا شبيهًا بالنص البشري بناءً على تعليماتك المتعلقة بالنبرة والطول والكلمات الرئيسية وتفضيل المزايا أو الخصائص أولاً، وما إلى ذلك. تكامل تحسين محركات البحث يتم إضافة الكلمات الرئيسية والتنسيق يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدمج تلقائيًا كلمات SEO الرئيسية، ويصمم نقاط المزايا، ويضمن سهولة القراءة لكل من المستخدمين ومحركات البحث. مواءمة صوت العلامة التجارية الوصف يتطابق مع أسلوبك في الكتابة عند تحديد النبرة، يقوم النموذج بتعديل الكتابة لتكون مرحة أو تقنية أو غير ذلك. الدقة والتحقق من صحة المعلومات تقوم بالمراجعة والتحسين يحقق الذكاء الاصطناعي 80-90% من النتيجة المرجوة. يقوم البشر بالتحقق من حقائق المنتج وإزالة الأوهام وإضافة الفروق الدقيقة للعلامة التجارية. التغييرات النهائية تقوم بإنشاء نسخ متعددة بسرعة مثالي لاختبار A/B، وتنسيق السوق (Shopify مقابل Amazon)، أو التوزيع متعدد القنوات.

🧠 حقيقة ممتعة: في 3 أبريل 1997، أصبح جون وينرايت، مهندس برمجيات أسترالي، أول عميل خارجي لشركة أمازون عندما اشترى كتاب "المفاهيم المرنة والتشبيهات الإبداعية: نماذج حاسوبية للآليات الأساسية للتفكير" للكاتب دوغلاس هوفستادتر. أول كتاب تم شراؤه على Amazon، وقسيمة التعبئة الخاصة به

خطوة بخطوة: أتمتة أوصاف المنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي

قد تقضي ساعات في سرد الميزات والتفاصيل الفنية. لكن هذا وحده لا يكفي لبيع المنتج.

يرغب عملاؤك في معرفة كيفية ملاءمة المنتج لحياتهم ولماذا يستحق الاختيار بدلاً من البدائل الأخرى.

إليك سير العمل العملي لأتمتة أوصاف المنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

1. قم بتركيز بيانات منتجاتك

ابدأ بجمع جميع المواد المتعلقة بمنتجاتك في مكان واحد. فكر في مواصفات المنتج والصور والتفاصيل الفنية ومعلومات الأسعار وربما سيناريوهات حالات الاستخدام.

ربما تكون هذه المعلومات موزعة بالفعل على جداول البيانات ومعارض الوسائط والوثائق الفنية ومجلدات الشهادات.

بدلاً من الذهاب والإياب لتغذية الذكاء الاصطناعي بهذه المعلومات، قم بتنظيمها في مكان واحد. سيساعد ذلك الذكاء الاصطناعي على فهم نطاق منتجاتك بشكل شامل.

في كل خطوة، نوضح لك كيف يعمل ClickUp ، أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، على تبسيط هذه العملية لك* من خلال جمع جميع سير العمل في منصة واحدة موحدة.

كيف يساعدك ClickUp؟

قم بتنزيل نموذج مستند موجز المنتج من ClickUp. في الأساس، هو مجرد مستند ClickUp مهيكل مسبقًا يجمع كل معلومات منتجاتك في مساحة عمل تعاونية واحدة.

استخدم هذا النموذج لتنظيم مواصفات المنتج وبيانات المشكلات والمتطلبات الفنية والمعلومات الإضافية عن المنتج. للحصول على مزيد من التفاصيل، يمكنك أيضًا إضافة صفحات متداخلة داخل المستند.

احصل على نموذج مجاني قم بتجميع جميع معلومات منتجاتك في مكان واحد باستخدام نموذج مستند موجز المنتج من ClickUp.

نظرًا لأنها وثيقة تعاونية، يمكن للأقسام الأخرى المساهمة في تجميع التفاصيل.

يضيف فريق المنتج المواصفات وآراء المستخدمين، بينما يقوم فريق التصميم بتحميل الصور وملفات التغليف. يضيف فريق التسويق صوت العلامة التجارية، ويقوم فريق العمليات بتحديث الأسعار أو أرقام تعريف المنتجات أو التفاصيل المتعلقة بالمخزون.

يمكنك تعيين التعليقات والمهام لأعضاء الفريق (مباشرة من المستندات)، والإشارة إلى أحد أعضاء الفريق لتوضيح الشكوك، وحتى ربط المهام والجداول الزمنية ذات الصلة للحفاظ على تماسك الفريق.

يصبح هذا النموذج المصدر المركزي للمعلومات عندما يحتاج أعضاء فريقك إلى معلومات متعلقة بالمنتج.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب مجانية لتطوير المنتجات لتوضيح العمليات وتوحيدها

2. إنشاء إرشادات وقوالب قابلة لإعادة الاستخدام

تريد أن تعكس أوصاف المنتجات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي صوتك الفريد وموقعك، وأن يتم ذلك على نطاق واسع.

يمكنك تحقيق هذا الاتساق من خلال تزويد الذكاء الاصطناعي بهيكل قابل للتكرار يجب أن يتبعه كل وصف.

ابدأ بتحديد قالب بسيط وقابل لإعادة الاستخدام يمكن للذكاء الاصطناعي الرجوع إليه في كل مرة. يحل هذا النهج مشكلة الصفحة الفارغة للذكاء الاصطناعي من خلال تزويده بهيكل يمكن التنبؤ به ليتبعه. سيتضمن القالب الخاص بك ما يلي:

جملة جذابة تجذب الانتباه

فقرة قصيرة تشرح الغرض من المنتج، ومن هو المستهدف به، وأهميته

نقاط الميزات والفوائد وترجمتها إلى نتائج للعملاء

مواصفات المنتج التي يرغب المتسوق في معرفتها قبل الشراء

كلمات SEO الرئيسية حتى يصبح الوصف قابلاً للاكتشاف

صوت العلامة التجارية هو جانب آخر مهم سيكون جزءًا من القالب الخاص بك. ستحتاج إلى تحديد تفضيلات اللغة (المصطلحات الفنية التي يجب تضمينها والكلمات القوية التي يجب استخدامها) ومستوى الرسمية وأي قيود على النبرة.

كلما كانت إرشادات الصوت أكثر وضوحًا، كلما اقترب الذكاء الاصطناعي من أن يبدو صوته مثل صوتك.

نصيحة احترافية هنا هي إضافة أمثلة. يتعلم الذكاء الاصطناعي جيدًا من الأمثلة. قم بتضمين بعض الأوصاف المثالية، والأشياء التي يجب فعلها وتلك التي يجب تجنبها، وطول الجمل وأساليبها المفضلة.

كيف يساعدك ClickUp؟

استخدم ClickUp Docs + ClickUp BrainGPT لإنشاء وتخزين جميع إرشادات العلامة التجارية ومتطلبات الصوت. هنا يمكنك تنسيق مستنداتك باستخدام خيارات تنسيق مختلفة.

قم بإنشاء إرشادات شاملة للمنتجات باستخدام ClickUp Docs + ClickUp AI

يتيح لك Docs إضافة جداول، وتضمين روابط YouTube وملفات PDF، وربط المستندات ببعضها البعض، وتضمين مواقع الويب، ودمج لوحة ألوان علامتك التجارية لتحقيق الاتساق.

أنت تعلم أيضًا أن كل منصة تبيع عليها تتطلب أسلوبًا مختلفًا في الوصف. بدلاً من الاحتفاظ بهذه القواعد في ملفات منفصلة، يمكنك دمجها في مستند ClickUp واحد. ما عليك سوى الوصول إلى زر Ask AI في مستندك للحصول على هذا الدعم الإضافي وستحصل على كاتب/محرر يعمل معك مباشرة!

على سبيل المثال، أضف أقسام إرشادات خاصة بالمنصة مثل:

Shopify: فقرات واضحة + نقاط المزايا

أمازون: خمس نقاط رئيسية غنية بالكلمات المفتاحية + نظرة عامة من 400 إلى 500 حرف

Instagram: نبرة محادثة + رموز تعبيرية + CTA

الأسواق: قواعد تنسيق صارمة + إرشادات الامتثال

فيما يلي نموذج يمكنك استخدامه لإنشاء أوصاف منتجات جذابة 👇 الوصف التعريفي: 140-150 حرفًا

العنصر الجذاب العاطفي: 15-20 كلمة

نظرة عامة على المنتج: 50-80 كلمة وصف موجز يشرح ماهية المنتج، ومن هو المستهدف به، والمشكلة الرئيسية التي يحلها. ركز على المزايا أكثر من الميزات واستخدم لغة تلقى صدى لدى جمهورك المستهدف. الفائدة الأساسية مع الدليل: 25-30 كلمة

4-6 ميزات رئيسية: عنوان متبوع بوصف من 15 إلى 25 كلمة لكل منها

شهادة العملاء اقتباس قصير وأصيل يسلط الضوء على المزايا أو التجارب الرئيسية

أوصاف الصور : 4-5 نقاط يجب إبرازها في الصورة

الكلمات المفتاحية: قائمة الكلمات المفتاحية ذات الصلة لتحسين محركات البحث (SEO)

إرشادات صوت العلامة التجارية: رابط إلى مستند صوت العلامة التجارية للحفاظ على اتساق النبرة تفاصيل المنتج: [رابط إلى وثيقة موجزة عن المنتج]

⚒️ حيلة سريعة: استخدم التحيز المرجعي عند تحديد أسعارك. يعني التحيز المرجعي أن القالب الخاص بك يجب أن يتضمن حقولًا للسعر الأصلي والسعر المخفض ومقارنة القيمة حتى يدرك المتسوقون بشكل غريزي أن العرض أكثر جاذبية. عبر كولومبيا

3. اختر أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك لإنشاء وصف المنتج

لا يوجد نقص في أدوات الذكاء الاصطناعي لكتابة أوصاف المنتجات.

لكن السؤال الحقيقي هو: أي ذكاء اصطناعي يناسب طريقة عملك؟ لأن الذكاء الاصطناعي إذا كان خارج سير عملك، فسوف تضطر إلى التبديل بين علامات التبويب باستمرار، ولصق البيانات يدويًا، وتصحيح التناقضات، مما يتعارض مع الغرض من الأتمتة.

تحتاج إلى ذكاء اصطناعي يفهم منتجاتك وعلامتك التجارية وهيكل الكتالوج والمهام المرتبطة بكل SKU جديد.

كيف يساعدك ClickUp؟

ClickUp BrainGPT هو الذكاء الاصطناعي السياقي الذي يفهم عملك.

يستخرج السياق من مستندات المنتج وإرشادات صوت العلامة التجارية ورؤى العملاء وتقويم التسويق وغير ذلك لإنشاء أوصاف منتجات عالية التحويل. شاهد سير العمل هذا حيث يقوم BrainGPT بإنشاء نسخة تلقائيًا!

بالمقارنة مع التطبيقات المستقلة الأخرى التي لا تعرف كتالوجك، يستمد ClickUp BrainGPT المعلومات من صفحات المنتجات والقوائم والمهام وقاعدة المعرفة والتعليقات والمستندات.

ما الذي يجعل BrainGPT قويًا للغاية؟

اطلب من الذكاء الاصطناعي كتابة وصف منتج لـ SKU-147. يقوم باستخراج المواصفات والمواد والأبعاد والأسئلة الشائعة للعملاء وحتى أصول التصميم من مساحة العمل الخاصة بك.

نظرًا لأن إرشادات صوت علامتك التجارية مخزنة في ClickUp Docs، فإن أداة الذكاء الاصطناعي السياقية هذه تتعلم باستمرار طريقة كتابتك وتطبق هذا الأسلوب في كل وصف جديد.

إليك كيفية عمل ذلك خطوة بخطوة:

أضف فكرة منتج : أدخل قائمة أفكار المنتجات في ClickUp كمهام. ستصبح هذه الأفكار نقاط البداية التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي لإنشاء الأوصاف والتباينات.

الاختيار التلقائي للفئة : يقوم النظام بتخصيص كل فكرة منتج للفئة الأكثر صلة باستخدام : يقوم النظام بتخصيص كل فكرة منتج للفئة الأكثر صلة باستخدام الحالات المخصصة والحقول المخصصة التي قمت بإعدادها مسبقًا.

أبرز الميزات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي : باستخدام : باستخدام حقل الذكاء الاصطناعي ، يقوم النظام على الفور بإنشاء ثلاثة أشكال مختلفة من أبرز الميزات التي تركز على الميزات بناءً على أطر عمل مثبتة لنسخ المنتجات.

تنويعات وصف المنتج التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي : في مجال آخر من مجالات الذكاء الاصطناعي، ينتج الذكاء الاصطناعي ثلاثة خيارات كاملة لوصف المنتج، تم تشكيلها من خلال أفضل ممارسات التجارة الإلكترونية وتسويق المنتجات عالية الأداء.

تسريع فوري للمحتوى: من خلال فكرة منتج واحدة، يمكنك الحصول على ميزات بارزة جاهزة للاستخدام وخيارات وصف كاملة وتصنيف في ثوانٍ معدودة، مما يقلل من الوقت المستغرق في صياغة المسودات الأولية.

📮 ClickUp Insight: نصف المشاركين في الاستطلاع يواجهون صعوبات في اعتماد الذكاء الاصطناعي ! 23٪ لا يعرفون من أين يبدأون، بينما يحتاج 27٪ إلى مزيد من التدريب للقيام بأي شيء متقدم. يحل ClickUp AI هذه المشكلة من خلال واجهة دردشة مألوفة ومساعدة سياقية عالية. يمكن للفرق البدء مباشرةً بأسئلة وطلبات بسيطة، ثم اكتشاف ميزات أتمتة وسير عمل أكثر قوة بشكل طبيعي أثناء العمل، دون الحاجة إلى التعلم الصعب الذي يثبط عزيمة الكثير من الناس.

4. مكافأة: إنشاء مستودع مطالبات

أنشئ مجموعة من المطالبات المجربة التي يمكنها إنشاء أوصاف منتجات عالية الجودة بشكل متسق.

يمكن لفريقك استخدام هذه المطالبات المختبرة التي تتضمن بالفعل صوت علامتك التجارية ومتطلبات منصتك. لقد أنشأنا بعض مطالبات الذكاء الاصطناعي لوصف المنتجات التي يمكنك حفظها:

مطالبة بعرض عام للمنتج

اكتب ملخصًا من 50 إلى 80 كلمة عن [اسم المنتج] يستهدف [الجمهور]. ابدأ بالمشكلة الرئيسية التي يحلها، ووضح ما يميزه، واختم بمن يستفيد منه أكثر. استخدم ضمير المخاطب "أنت". تجنب قوائم الميزات – ركز على النتائج والتجارب.

ميزة للاستفادة من موجه التحويل

خذ هذه الميزات التقنية: [قائمة الميزات] وأعد كتابة كل منها على أنها ميزة للعميل. التنسيق: "اسم الميزة: شرح الميزة في 15-20 كلمة. " ركز على ما يكتسبه العميل، وليس على ما يقدمه المنتج. استخدم لغة عاطفية واربطها بتحسينات الحياة اليومية.

محفز عاطفي

اكتب جملة افتتاحية من 15 كلمة لـ [اسم المنتج] تجعل [الجمهور المستهدف] يشعر بأنه مفهوم. عالج إحباطهم أولاً، ثم أشر إلى الحل. استخدم أسلوبًا حواريًا. تجنب استخدام صيغ التفضيل. ابدأ بـ "أخيرًا" أو "توقف" أو "تخيل" لإحداث تأثير.

موجه تحسين محركات البحث

أعد كتابة هذا الوصف لتضمين [الكلمة الرئيسية الأساسية] 2-3 مرات و[الكلمات الرئيسية الثانوية] بشكل طبيعي. حافظ على قابلية القراءة فوق 70. احتفظ بالكلمة الرئيسية الأساسية في أول 50 حرفًا. أضف كلمات رئيسية طويلة: [قائمة]. لا تضحي بالسلاسة الطبيعية من أجل حشو الكلمات الرئيسية.

مطالبة بالقيام بعمل

اكتب عبارة ختامية جذابة لـ [اسم المنتج] تخلق إحساسًا بالاستعجال دون أن تكون متسلطة. أدرج تذكيرًا بفائدة واحدة، وعالج الاعتراض الأخير، واستخدم كلمات تحث على الفعل. اجعل العبارة أقل من 25 كلمة. تجنب عبارة "اشترِ الآن" – استخدم عبارات مثل "ابدأ الاستمتاع" أو "جرب الفرق".

تذكر أن خطوتك التالية لا تعتمد على هذا. خذ وقتك، وجرب هذه المطالبات، واستمر في تحديث هذا المستودع.

👀 هل تعلم؟ استخدام لغة حسية في أوصاف منتجاتك يمكن أن يساعد المشترين على تخيل ما يعنيه امتلاك منتجك. تستند هذه النتيجة إلى دراستين. أظهرت إحدى الدراسات أن منشورات المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي التي تحتوي على كلمات حسية مثل "عصير" و"تفتت" حققت تفاعلًا أعلى. وجدت دراسة أخرى أن الأفعال الحسية، مثل "لمس"، يمكن أن تحفز دماغك على الاستجابة كما لو كان بالفعل يلمس شيئًا ما. يستخدم وصف المنتج أدناه، من The Oodie، عبارات مثل "ستشعر وكأنك تعانق الجراء".

5. مراجعة الدقة وصوت العلامة التجارية

يمنحك استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة النصوص وصفًا رائعًا للمنتجات.

لديك كل شيء: وثائق المنتج التي تجمع كل المعلومات الضرورية + إرشادات العلامة التجارية والصوت + قوالب خاصة بالمنصة + مطالبات تم اختبارها.

تحتاج إلى إضفاء طابع إنساني على محتوى الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من وجود تعليمات واضحة، قد يتجاهل الذكاء الاصطناعي تعليمات الكتابة ويقدم لك نسخة تبدو آلية.

استخدم قائمة المراجعة هذه لتحرير أوصاف المنتجات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي:

تحقق من دقة المعلومات: قارن التفاصيل الفنية مثل المواصفات والأبعاد ومزاعم التوافق مع الوثائق المصدرية.

ركز على المزايا: حوّل الميزات إلى نتائج للعملاء، أي بدلاً من كتابة "طلاء مقاوم للماء"، اكتب "حماية أثناء المغامرات في الهواء الطلق".

أضف تفاصيل محددة: أضف نقاط إثبات ملموسة مثل "حافظة الهاتف هذه تتحمل السقوط من ارتفاع 10 أقدام" بدلاً من القول إنها متينة.

اختبر الترابط العاطفي: اسأل ما إذا كان الوصف يجعلك تشعر بشيء تجاه المنتج

تأكد من توافق المنصة: تحقق من حدود عدد الأحرف وموضع الكلمات المفتاحية ومتطلبات التنسيق.

كيف يساعدك ClickUp؟

يوفر برنامج إدارة مشاريع التسويق من ClickUp نظام مراجعة شاملًا، بحيث تخضع الأوصاف التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لنفس الدقة التي تخضع لها أي نصوص مكتوبة بشكل احترافي.

إليك كيفية توحيد سير عملك:

🎷 للإلهام: لا داعي لتضمين جميع الكلمات المفتاحية في وصف قصير. يمكنك أيضًا توسيع تفاصيل المنتج، كما فعلت North Brewer مع مجموعة أدوات صناعة البيرة الحرفية.

6. تحسين محركات البحث

الحقيقة هي أن لا أحد سيشتري منتجاتك إذا لم يتمكن من العثور عليها.

حتى إذا كان موقعك الإلكتروني مُحسّنًا من جميع النواحي — سرعة الموقع، صور عالية الجودة، وغير ذلك — فإنه لا يزال بحاجة إلى تحسينه لمحركات البحث.

كيف تفعل ذلك؟

أضف كلمات رئيسية طويلة إلى أوصاف منتجاتك. اكتب للمشترين، وليس للروبوتات.

يجب أن يجيب المحتوى الخاص بك على سؤال واحد: هل يثقف المشتري ويساعده في اتخاذ قرار الشراء؟ لا يجب أن يقتصر الوصف على ذكر الميزات فحسب. بل يجب أن يوضح لك كيف ستستفيد منها.

❌ وصف المنتج الغني بالميزات

صُنعت Aanya the Elephant من خيوط قطنية 100٪. يبلغ طولها 9 بوصات. تتميز هذه الدمية بتفاصيل مخيطة يدويًا وحشوة من ألياف ناعمة ودرزات معززة. يمكن غسلها في الغسالة وهي آمنة للأطفال من عمر 6 أشهر فما فوق.

✅ وصف المنتج القائم على المزايا

تم تصميم Aanya the Elephant لتكون أول رفيق مريح لطفلك. خيوطها المصنوعة من القطن بنسبة 100٪ تمنحها ملمسًا ناعمًا ومريحًا تحب الأيدي الصغيرة حمله، بينما التفاصيل المخيطة يدويًا تجعلها تبدو دافئة وشخصية، مثل لعبة مصنوعة خصيصًا لطفلك. يبلغ طولها 9 بوصات، وهي الحجم المثالي للعناق قبل النوم أو ركوب عربة الأطفال. ونظرًا لأنها قابلة للغسل في الغسالة مع درزات معززة، تظل Aanya آمنة ونظيفة وجاهزة لسنوات من الذكريات.

تذكر أن تضع الكلمات الرئيسية بشكل استراتيجي في عنوان URL وعنوان الصفحة والنص البديل للصورة وعناوين H2 وبشكل مقتصد في نص الصفحة.

7. إنشاء سير عمل آلي

إذا كان عملك يطلق منتجات جديدة باستمرار، فستكون لديك دائمًا مهام وصف المنتجات في طور الإعداد.

تحتاج إلى أداة إنشاء محتوى تعمل على أتمتة إنشاء الأوصاف دون الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا. ستكون هذه الأداة جزءًا من سير عمل إطلاق المنتج بدلاً من أن تكون مهمة منفصلة.

كيف يساعدك ClickUp؟

باستخدام ClickUp، يمكنك تشغيل أتمتة ClickUp القائمة على القواعد ووكلاء الذكاء الاصطناعي لإنشاء أوصاف في وضع الطيار الآلي.

بالنسبة لعمليات سير العمل الأساسية للأتمتة، قم بتعيين محفزات مثل "عند إنشاء مهمة منتج جديد" أو "عند تغيير حالة المنتج إلى جاهز للوصف". ثم أضف إجراءات مثل "إنشاء وصف المنتج باستخدام ClickUp AI" أو "تعيين المهمة إلى كاتب محتوى".

قم بإنشاء عمليات أتمتة قائمة على القواعد باستخدام ClickUp Automations

يمكنك أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp للمساعدة في إنشاء وكلاء يقومون تلقائيًا بتعبئة تفاصيل المنتج وتعيين المراجعين ونقل المهام عبر سير العمل الخاص بك — دون الحاجة إلى تدخل يدوي.

على سبيل المثال، عند إضافة منتج جديد إلى قائمة الإطلاق، يمكن للأتمتة إنشاء مسودة وصف على الفور وإخطار فريقك وتحديث حالة المهمة. وهذا يضمن حصول كل منتج على وصف عالي الجودة في الوقت المحدد، في كل مرة.

أنشئ وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين في ClickUp للتعامل مع سير عمل محدد دون تدخل يدوي

فيما يلي بعض عمليات الأتمتة التي يمكنك ضبطها لتبسيط سير عمل وصف المنتج: تم تحديث الحقل المخصص "ملخص المنتج" → إنشاء مهمة فرعية "كتابة وصف المنتج" → إضافة قائمة مراجعة النموذج

تم نقل المهمة إلى "الوصف مكتمل" → إرسال إشعار بالبريد الإلكتروني إلى فريق تحسين محركات البحث → تعيين الأولوية إلى عالية

اقتراب موعد استحقاق مهمة الوصف → نشر تعليق تذكيري → تعيين مراقب للمتابعة

6. مراقبة سير العمل وتحسينه

الخطوة الأخيرة في أتمتة سير عمل الذكاء الاصطناعي هي تتبع أداء الأوصاف التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

تعرف على عدد الزوار الذين يتحولون إلى عملاء والمنتجات التي تحصل على أكبر عدد من النقرات.

قم بإجراء اختبارات A/B. انتبه إلى العوامل العاطفية وعروض الميزات وأساليب الدعوة إلى اتخاذ إجراء التي تحفز تفاعل العملاء.

قم بتحديث مستودع المطالبات بناءً على رؤى الأداء. إذا كانت الأوصاف ذات التنسيق المحدد تتفوق باستمرار على غيرها، فقم بتحسين مطالباتك لتكرار تلك البنية.

إذا كانت أداء فئات معينة من المنتجات ضعيفًا، فاضبط إرشادات صوت العلامة التجارية أو أضف مواصفات أكثر تفصيلاً إلى مطالباتك.

كيف يساعدك ClickUp؟

اجمع المقاييس الرئيسية مثل معدلات التحويل والنقرات، وقم بتصور نجاح المنتج في لوحات معلومات ClickUp. أنشئ أدوات قابلة للتخصيص لتحديد الاتجاهات في كامل كتالوج منتجاتك.

قم بإعداد بطاقات الذكاء الاصطناعي التي تعرض معدلات التحويل لمختلف فئات المنتجات، وراقب الأوصاف التي تزيد من حركة المرور العضوية، وتتبع معدلات إكمال سير العمل الآلي.

ستحصل أيضًا على ملخص تنفيذي يوضح حالة ووضع قسمك أو فريقك أو مشاريعك.

دع الذكاء الاصطناعي يتولى تحليل وتلخيص بيانات مساحة العمل الخاصة بك

فيما يلي قائمة بأدوات الذكاء الاصطناعي الشائعة لإنشاء أوصاف المنتجات. لكل منها ميزات رئيسية وحالات استخدام مختلفة.

1. ClickUp BrainGPT

يستخرج الذكاء الاصطناعي السياق من مهامك ووثائقك ومصادر الويب وجميع الأدوات الخارجية التي تستخدمها.

ClickUp هو أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم وتفهمك وتفهم عملك.

يعمل على تبسيط عملية إنشاء المحتوى بالكامل من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في سير عملك.

يمكنك بدء المشاريع من خلال تبادل الأفكار وتلخيص الأبحاث أو الملخصات باستخدام ClickUp BrainGPT، واستخراج المعلومات الأساسية من جميع أنحاء مساحة العمل والتطبيقات المدمجة. عندما يحين وقت إنشاء المحتوى، يقوم Brain بإنشاء منشورات مدونة أو أوصاف منتجات أو نصوص اجتماعية تتوافق مع العلامة التجارية مباشرةً في مستنداتك، مما يلغي الحاجة إلى تبديل الأدوات أو إعادة إدخال المعلومات.

المحتوى المرئي سهل بنفس القدر، مع إنشاء صور فوري مدعوم بالذكاء الاصطناعي بناءً على موجزاتك أو تفاصيل المهمة. خلال العملية، يمكنك التعاون مع فريقك في ClickUp Chat لتحسين الرسائل أو طلب إعادة الكتابة، بينما يتم تتبع الملاحظات والمهام في الوقت الفعلي.

بالنسبة لعمليات سير العمل المتكررة أو المعقدة، يمكنك إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين لأتمتة مهام مثل البحث عن الكلمات المفتاحية أو تحسين محركات البحث أو جدولة المحتوى، مما يضمن عدم إغفال أي شيء. حتى الاجتماعات يتم تغطيتها، حيث يقوم ClickUp AI Notetaker بتسجيل القرارات وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ أو مسودات محتوى. بفضل الوعي السياقي العميق والأتمتة التي يوفرها Brain، تصبح كل خطوة من خطوات عملية التفكير إلى النشر أسرع وأكثر ذكاءً وتتماشى دائمًا مع العلامة التجارية.

أفضل ميزات BrainGPT

الذكاء الاصطناعي متعدد النماذج : يستفيد من قوة نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة لأتمتة النصوص والصور وسير العمل، مما يضمن أفضل ملاءمة لكل مهمة.

الفهم السياقي : يقرأ ويفهم المستندات والمهام والتعليقات والمرفقات والحقول المخصصة والمهام الفرعية للحصول على مخرجات أكثر ذكاءً وأكثر صلة بالموضوع.

إنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي : قم بإنشاء الصور والرسومات على الفور من مطالبات نصية، مباشرة داخل مساحة العمل الخاصة بك.

منشئ الوكلاء : قم بإنشاء ونشر وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين لأتمتة سير عمل المحتوى والمهام المتكررة ومشغلات العمليات.

دردشة مساحة العمل : تعاون مع فريقك وBrain وقم بتبادل الأفكار وصقل المحتوى دون مغادرة ClickUp.

AI Notetaker : قم بتسجيل ملاحظات الاجتماعات والقرارات والإجراءات المطلوبة من المكالمات، وتحويلها إلى مهام تلقائيًا. : قم بتسجيل ملاحظات الاجتماعات والقرارات والإجراءات المطلوبة من المكالمات، وتحويلها إلى مهام تلقائيًا.

مخرجات مخصصة للعلامة التجارية والمنصة: تتكيف مع أسلوبك في الكتابة وتطبق التنسيق لأي منصة أو قناة

قيود BrainGPT

قد يكون هناك منحنى تعلم أولي مع سير العمل الوكالي

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات BrainGPT

G2: 4. 7/5 (10,585+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن BrainGPT؟

يشارك أحد مستخدمي ClickUp تجربته على G2:

لقد كان ClickUp Brain MAX إضافة رائعة إلى سير عملي. الطريقة التي يجمع بها بين عدة نماذج لغة كبيرة (LLM) في منصة واحدة تجعل الاستجابات أسرع وأكثر موثوقية، كما أن تحويل الكلام إلى نص عبر المنصة يوفر الكثير من الوقت. كما أنني أقدر حقًا الأمان على مستوى المؤسسات، والذي يمنحني راحة البال عند التعامل مع المعلومات الحساسة. [...] ما يبرز أكثر هو كيف يساعدني على تجاوز الضوضاء والتفكير بشكل أوضح — سواء كنت ألخص الاجتماعات أو أصوغ المحتوى أو أطرح أفكارًا جديدة. أشعر وكأنني أمتلك مساعدًا شاملاً يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتكيف مع كل ما أحتاجه.

لقد كان ClickUp Brain MAX إضافة رائعة إلى سير عملي. الطريقة التي يجمع بها بين عدة نماذج لغة كبيرة (LLM) في منصة واحدة تجعل الاستجابات أسرع وأكثر موثوقية، كما أن تحويل الكلام إلى نص عبر المنصة يوفر الكثير من الوقت. كما أنني أقدر حقًا الأمان على مستوى المؤسسات، والذي يمنحني راحة البال عند التعامل مع المعلومات الحساسة. [...] ما يبرز أكثر هو كيف يساعدني على تجاوز الضوضاء والتفكير بشكل أوضح — سواء كنت ألخص الاجتماعات أو أصوغ المحتوى أو أطرح أفكارًا جديدة. أشعر وكأنني أمتلك مساعدًا شاملاً يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتكيف مع كل ما أحتاجه.

2. جاسبر

عبر Jasper

تساعدك منصة أتمتة المحتوى بالذكاء الاصطناعي على إنشاء نصوص متسقة ومتوافقة مع العلامة التجارية عبر قنوات متعددة. فهي تركز صوت علامتك التجارية وإرشادات المحتوى والأصول في مساحة عمل واحدة.

من إنشاء أوصاف المنتجات إلى المحتوى الطويل والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل الحملات التسويقية، يمكنك استخدامه في جميع مراحل إنتاج المحتوى. يحافظ Jasper IQ على اتساق صوت علامتك التجارية في كل مكان من خلال تطبيق قواعد النبرة والرسائل والأسلوب الخاصة بك على كل الأصول.

أفضل ميزات Jasper

استخدم Canvas، وهو مساحة عمل مرنة للكتابة، لصياغة وتحرير وتحسين أوصاف المنتجات الطويلة أو متعددة الأقسام بمساعدة الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي.

يقوم Studio بتنظيم تدفق إنشاء المحتوى الخاص بك، مما يساعدك على مواءمة الرسائل واللهجة ومتطلبات تحسين محركات البحث عبر وحدات التخزين والفئات.

قم بتعيين عمليات أتمتة باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهام قابلة للتكرار مثل إعادة كتابة الأوصاف، وإنشاء تنويعات، وتطبيق قواعد صوت العلامة التجارية، أو إعداد تنسيقات خاصة بالسوق.

قيود Jasper

على الرغم من تدريبه المتقدم، قد يفتقر المحتوى أحيانًا إلى الأصالة الحقيقية أو الذوق الشخصي أو العمق السردي، مما يجعله يبدو آليًا في الموضوعات الشائعة.

أسعار Jasper

المحترفون: 69 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد شهريًا

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jasper

G2: 4. 7/5 (1,264+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 1000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jasper؟

يقول أحد المستخدمين في تعليقه:

واجهة المستخدم واضحة للغاية وسهلة التصفح، حتى بالنسبة للأشخاص الجدد على أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي. كان منحنى التعلم منخفضًا بشكل مدهش.

واجهة المستخدم واضحة للغاية وسهلة التصفح، حتى بالنسبة للأشخاص الجدد على أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي. كان منحنى التعلم منخفضًا بشكل مدهش.

3. Copy. ai

Copy. ai هي منصة Go-to-Market (GTM) قائمة على الذكاء الاصطناعي ومصممة لمساعدة فرق التسويق والمبيعات والمحتوى على تبسيط عملية إنشاء المحتوى وتوسيع نطاق حملاتهم التسويقية.

فهي تدمج أتمتة سير العمل وإنشاء المحتوى وإرشادات العلامة التجارية في مكان واحد. يمكنك إنتاج أوصاف المنتجات ونصوص الإعلانات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني والمدونات والمزيد بسرعة.

تتيح لك أدوات Copy.ai المركزة على GTM ترميز أدلة التسويق وتوحيد البيانات والمحتوى الناتج والحفاظ على اتساق العلامة التجارية عبر القنوات.

أفضل ميزات Copy.ai

أتمتة تسلسل المحتوى بالكامل باستخدام سير عمل الذكاء الاصطناعي من خلال ربط عدة خطوات معًا — بدءًا من توليد العملاء المحتملين وتحديد الجمهور المستهدف وحتى صياغة حملات البريد الإلكتروني الكاملة ومنشورات المدونة.

أنشئ محتوى متنوعًا بسرعة باستخدام مكتبة قوالب شاملة تضم أكثر من 90 أداة وقالبًا جاهزًا

حدد هوية متسقة للعلامة التجارية باستخدام أدوات Infobase و Brand Voice

أسعار Copy.ai

الدردشة: 29 دولارًا شهريًا

الوكلاء : 249 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

قيود Copy.ai

G2: 4. 9/5 (أكثر من 4000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 1000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Copy.ai؟

اقرأ ما ورد في أحد التعليقات على Reddit:

تعد تقنية Copy AI جيدة من حيث السرعة، ولكن لا تتوقع منها أن تفوز في حروب تحسين محركات البحث (SEO) فور استخدامها. النص الخام الذي تنتجه تقنية AI = عام، وقابل للكشف، وعادةً ما لا يحصل على ترتيب جيد على المدى الطويل دون تحرير بشري مكثف.

تعد تقنية Copy AI جيدة من حيث السرعة، ولكن لا تتوقع منها أن تفوز في حروب تحسين محركات البحث (SEO) فور استخدامها. النص الخام الذي تنتجه تقنية AI = عام، وقابل للكشف، وعادةً ما لا يحصل على ترتيب جيد على المدى الطويل دون تحرير بشري مكثف.

تطبيق واحد فائق لجميع أعمالك يتصل Brain MAX بملفاتك وأدواتك وقاعدة معارفك. ويصبح مركز الذكاء الاصطناعي الوحيد الذي يكتب ويلخص ويحلل ويسترجع كل ما تحتاجه أثناء إنشاء وصف المنتج. استخدم Brain MAX من أجل: حوّل الأفكار الصوتية إلى أوصاف منتجات جاهزة للاستخدام باستخدام Talk to Text

يمكنك الوصول إلى المعلومات وتحليلها على الفور عبر المهام والمستندات والتعليقات والأنظمة المتصلة باستخدام Enterprise Search

سحب التفاصيل تلقائيًا من المهام والصور والمستندات والتقويمات وعمليات التكامل تخلص من إجهاد الكتابة باستخدام ميزة Talk to Text من Brain MAX

4. ChatGPT

عبر ChatGPT

يعد ChatGPT من OpenAI أحد أبسط مساعدات الكتابة بالذكاء الاصطناعي لوصف المنتجات. يتكيف بسرعة مع مختلف النغمات والأشكال والمنصات، مما يجعله مفيدًا للبائعين الذين يديرون عدة وحدات تخزين.

يمكنك تحميل الملفات ومشاركة الأمثلة والتكرار في الوقت الفعلي لتشكيل النسخة النهائية. يدعم ChatGPT أيضًا التفكير المتقدم، مما يتيح له تحليل التفاصيل وإنشاء أوصاف دقيقة تركز على الفوائد.

إذا كنت تريد أداة مستقلة للتعامل مع البحث والكتابة، فإن ChatGPT هو خيار مناسب.

أفضل ميزات ChatGPT

قم بتحميل المواصفات والصور والموجزات والأمثلة حتى يتمكن ChatGPT من إنشاء أوصاف بناءً على سياق المنتج الكامل.

أنشئ GPT مخصصة لسير العمل القابل للتكرار — مدربة على صوت علامتك التجارية وقواعد التنسيق ومتطلبات السوق

قم بتشغيل كود Python أو تحليل مجموعات البيانات أو استخراج المعلومات من أوراق المنتجات لإثراء أوصافك بتفاصيل دقيقة.

قيود ChatGPT

قد يتم وضع المستخدمين المجانيين على طرز أقدم أو أبطأ خلال ذروة الطلب، مما يؤثر على سرعة الاستجابة والجودة.

أسعار ChatGPT

مجاني

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

المحترف: 200 دولار شهريًا

الأعمال: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4. 7/5 (1,045+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 260 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ChatGPT؟

يقول أحد المستخدمين في تعليقه:

في بعض الأحيان، يفقد السياق، مما يعطل التدفق العام. كانت الإصدارات السابقة عرضة للهلوسة وغالبًا ما كانت تختلق المعلومات. على سبيل المثال، عندما طلبت توصيات بكتب، اقترح أحيانًا عناوين لا وجود لها في الواقع. بالإضافة إلى ذلك، عندما أستخدمه لإنشاء كود، غالبًا ما يؤكد لي أن الكود سيعمل، ولكن في الواقع، لا يعمل كما هو موعود.

في بعض الأحيان، يفقد السياق، مما يعطل التدفق العام. كانت الإصدارات السابقة عرضة للهلوسة وغالبًا ما كانت تختلق المعلومات. على سبيل المثال، عندما طلبت توصيات بكتب، اقترح أحيانًا عناوين لا وجود لها في الواقع. بالإضافة إلى ذلك، عندما أستخدمه لإنشاء كود، غالبًا ما يؤكد لي أن الكود سيعمل، ولكن في الواقع، لا يعمل كما هو موعود.

التحديات الشائعة في أتمتة أوصاف المنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي وكيفية التغلب عليها

على الرغم من أن الأتمتة توفر بالفعل ساعات وأيامًا، إلا أن هناك عيوبًا محتملة يجب أن تكون على دراية بها.

الخطأ 1: هلوسة الذكاء الاصطناعي

يختلق الذكاء الاصطناعي ميزات غير موجودة للمنتجات، مثل الادعاء بأن سماعات الرأس اللاسلكية تعمل لمدة 50 ساعة، في حين أنها تعمل في الواقع لمدة 8 ساعات فقط. يقوم الذكاء الاصطناعي ببساطة بإنشاء ميزات تبدو معقولة لملء الفجوات في المحتوى.

✅ الحل: زود الذكاء الاصطناعي ببيانات منتجات منظمة وموثوقة من قاعدة البيانات الرسمية الخاصة بك. تجنب السماح للذكاء الاصطناعي بالتخمين أو ملء الفجوات بافتراضات.

قم بدمج عمليات التحقق أو خطوات التحقق الآلية التي تقارن الأوصاف التي تم إنشاؤها بمواصفات منتجك قبل النشر. سيتم إخطارك على الفور في حالة وجود أي تناقضات.

⚠️ تحيز LLM: حتى عندما يبدو نموذج اللغة سلسًا، يمكن أن يعكس تحيزات جماعية متأصلة. توصلت هذه الدراسة إلى أن العديد من نماذج اللغة الكبيرة تظهر تفاؤلًا قويًا داخل المجموعة وسلبية خارج المجموعة، مما يسلط الضوء على أن "الهلوسة" ليست مجرد حقائق مختلقة، بل هي أيضًا نتائج متحيزة اجتماعيًا.

الخطأ 2: مشكلات التنسيق لمختلف المنصات

التحدي: لكل منصة (eBay و Amazon و Shopify) إرشادات مختلفة بشأن الوصف. في حين أن Amazon تضع قوائم الميزات ذات النقاط في مرتبة أعلى في نتائج البحث، فإن Shopify تعمل بشكل أفضل مع تنسيقات الفقرات القصيرة.

✅ الحل: قم بإنشاء قوالب خاصة بالمنصة مع قواعد تنسيق واضحة وقيود على عدد الأحرف.

الخطأ 3: الحفاظ على الجاذبية العاطفية

قد يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في إدخال عناصر مثل سرد القصص أو التعاطف العاطفي أو سياق نمط الحياة، وهي عناصر تدفع إلى التحويلات.

✅ الحل: باستخدام مطالبات قائمة على القصص، قم بتوجيه الذكاء الاصطناعي لتضمين سيناريوهات العملاء أو المزايا أو حالات الاستخدام (مثالي للاحتضان قبل النوم أو الراحة أثناء السفر).

الخطأ 4: سوء دمج الكلمات المفتاحية

التحدي: إما أن يقوم الذكاء الاصطناعي بحشو الكلمات المفتاحية بشكل غير طبيعي في جميع أنحاء الأوصاف أو يغفل تمامًا مصطلحات البحث المهمة التي يستخدمها العملاء. وكلاهما يضر بتصنيفات محرك البحث الخاص بك وإمكانية اكتشاف المنتج.

الحل: ابحث عن الكلمات الرئيسية المستهدفة قبل إنشاء الأوصاف وقدم قوائم مرتبة بالمصطلحات التي يجب تضمينها في مطالباتك. أنشئ قواعد دمج الكلمات الرئيسية التي تحدد تكرار وضعها وطرق دمجها بشكل طبيعي في المحتوى الخاص بك.

أتمتة أوصاف منتجاتك باستخدام ClickUp

على عكس الاعتقاد الخاطئ بأن أتمتة أوصاف المنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي تجعلها عامة، يمكنك إنشاء أوصاف منتجات عالية الجودة ومتوافقة مع العلامة التجارية على نطاق واسع باستخدام سير العمل المناسب.

يقدم ClickUp، بالطبع، ميزة بفضل الذكاء الاصطناعي السياقي الذي لا يحتاج إلى تغذية مستمرة بالمعلومات. كل شيء يحدث في مساحة عمل واحدة — ملخصات المنتجات، وإرشادات العلامة التجارية، وتوليد الذكاء الاصطناعي، وتعاون الفريق، وتتبع الأداء.

لماذا تختار عناء التبديل بين 10 أدوات بينما يمكنك التسجيل مجانًا الآن وأتمتة الأوصاف؟