أفضل 3 برامج لإدارة المشاريع لإدارة أولويات متعددة

تخيل عالماً موازياً حيث تتوفر لديك وقت وموارد لا حصر لها. يمكنك تنفيذ مشاريع طموحة، ومتابعة أولويات لا حصر لها، والقيام بكل ذلك دون أي ضغوط.

لسوء الحظ، لا تسير الأمور على هذا النحو. بصفتك مدير مشروع، فإنك تدير عدة مشاريع وأولويات في أي وقت.

أنت دائمًا تحت ضغوط: ضغوط الوقت والموارد وكل شيء آخر.

لكي ترى جميع مشاريعك تصل إلى خط النهاية، عليك أن تكون صارمًا في طريقة إدارتك لها.

لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل 3 برامج لإدارة المشاريع لإدارة أولويات ومشاريع متعددة، على الرغم من الفوضى والعقبات المصاحبة لها.

أفضل برامج إدارة المشاريع لإدارة أولويات متعددة — نظرة عامة

فيما يلي مقارنة بين أفضل ثلاثة برامج لإدارة المشاريع لإدارة أولويات متعددة:

اسم الأداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp إدارة المشاريع والتعاون المدعومان بالذكاء الاصطناعي إدارة المهام وتحديد الأولويات، ذكاء سياقي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وكلاء ذكاء اصطناعي بدون كود مجاني إلى الأبد؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات Asana تتبع المشاريع وسير عمل الفرق متعددة الوظائف مهامي، AI Studio، المحافظ، زملاء الفريق AI مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 13.49 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Trello إدارة المهام البصرية والتعاون لوحات وبطاقات مرئية، قوائم مراجعة، أتمتة بتلر، تعزيزات القوة مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 6 دولارات/مستخدم/شهر

👀 هل تعلم؟ في أي وقت من الأوقات، يعمل مدير المشروع على عدة مشاريع. يحتاجون إلى قوى خارقة لضمان نفس المستوى من التركيز وجودة المخرجات في جميع المشاريع. لأن تكلفة الأداء الضعيف للمشروع هي إهدار هائل للاستثمار - 11. 4٪ على وجه الدقة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة المشاريع لإدارة أولويات متعددة؟

عندما تبدو كل مهمة عاجلة، فإن ما يحتاجه مديرو المشاريع حقًا ليس المزيد من التخطيط للمشاريع، بل المزيد من الوضوح.

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها في أداة إدارة المشاريع لإدارة أولويات متعددة بفعالية:

حدد أولويات المهام بصريًا: ابحث عن برنامج إدارة مشاريع مزود بعلامات أولوية أو تسميات أو حقول مخصصة توضح ما يحتاج إلى الاهتمام أولاً. يساعدك ذلك في إدارة مهام المهام وتتبع مشاريع متعددة عبر فرق متعددة دون حدوث أي ارتباك.

استخدم طرق عرض متعددة لتقييم العمل من زوايا مختلفة: التبديل بين طرق العرض "القائمة" و"اللوحة" و"التقويم" و"جانت/الجدول الزمني" يسهل تخطيط المشاريع، بغض النظر عن مدى تعقيدها، ويتيح لك رؤية كيفية تأثير تغيير الأولويات على الجداول الزمنية.

تتبع حجم العمل وقدرة الفريق: اختر اختر أداة إدارة مشاريع تعرض قدرة الفريق وحجم العمل حتى لا تثقل كاهل نفس الأشخاص بالعمل في عدة مشاريع للعملاء أو مسارات عمل داخلية.

تعيين التبعيات وإعادة الجدولة التلقائية: إذا تأخرت إحدى المهام، يجب أن يتم تعديل المهام الأخرى تلقائيًا. يساعد ذلك في تقليل المخاطر ودعم إدارة المخاطر للمشاريع المعقدة أو ذات المخاطر العالية.

مركزية الاتصال داخل المهام: ابحث عن أدوات تعاون مدمجة تربط المحادثات والموافقات والملفات مباشرة بالمهام. يوفر لك الكثير من الوقت عند تتبع مشاريع متعددة

أتمتة التذكيرات والتسليم والتحديثات: عندما تتغير الأولويات، يجب أن تقوم الأتمتة بتحديث الحالات وإخطار المالكين ونقل المهام إلى المرحلة الصحيحة، مما يقلل من الجهد اليدوي لإدارة المشاريع بكفاءة.

تكامل سلس: يجب أن يتكامل برنامج إدارة المشاريع الخاص بك مع التطبيقات الموجودة في مجموعتك التقنية، مثل البريد الإلكتروني والدردشة وتخزين الملفات، لمنع يجب أن يتكامل برنامج إدارة المشاريع الخاص بك مع التطبيقات الموجودة في مجموعتك التقنية، مثل البريد الإلكتروني والدردشة وتخزين الملفات، لمنع التبديل بين السياقات عند إدارة المشاريع.

🧠 حقيقة ممتعة: كلمة " أولوية " مشتقة من الكلمة اللاتينية prioritas، التي تعني "الأول في الترتيب أو التسلسل". تاريخياً، كانت تستخدم بصيغة المفرد، مما يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى أولوية واحدة في كل مرة. ولم تصبح صيغة الجمع "أولويات" شائعة إلا في القرن العشرين، عندما بدأ العاملون في مجال المعرفة في التعامل مع عدة مشاريع ومواعيد نهائية وأطراف معنية في وقت واحد.

أفضل برامج إدارة المشاريع لإدارة أولويات متعددة

يريد عميلك تحديثًا عن إنجازات الأسبوع الماضي، وينتظر فريقك التعليقات على مسودة ما. تقوم بمسح لوحة المشروع، ولا يبدو أنك تجد العقبة.

هذا هو ما يشكل كابوس مدير المشروع.

فيما يلي برامج إدارة المشاريع التي تتميز بميزات مصممة خصيصًا لإدارة مشاريع متعددة:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع والتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

ClickUp لإدارة المشاريع هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المهام والتواصل بين أعضاء الفريق، كل ذلك في منصة واحدة — مدعومًا بأتمتة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي.

فيما يلي الميزات الرئيسية لأداة إدارة المشاريع ClickUp التي تجعل من السهل إدارة مشاريع متعددة (والحفاظ على سلامتك العقلية):

حافظ على تركيزك مع أولويات المهام في ClickUp

تصبح مهام ClickUp اللبنات الأساسية لكل مشروع في مساحة العمل الخاصة بك. يمكنك إنشاء مهمة لـ "إطلاق الصفحة المقصودة" ثم تقسيمها إلى مهام فرعية مثل "كتابة النص" و"اختبار ضمان الجودة" باستخدام ميزة إدارة المهام هذه. قم بتعيينها لأعضاء الفريق المناسبين، وأضف العلامات وتواريخ الاستحقاق والأوصاف، وحتى اربطها ببعضها البعض.

لإضافة المزيد من المساءلة، قم بتمييز كل مهمة بأحد مستويات الأولوية الأربعة التي يوفرها ClickUp Task Priorities. اختر من بين عاجل، عالي، عادي، أو منخفض حتى يعرف فريقك دائمًا ما يحتاج إلى الاهتمام أولاً.

أضف أولويات المهام في ClickUp إلى مهام ClickUp لترتيب أولوياتك في خضم الفوضى.

على سبيل المثال، يمكن لفريق التسويق الذي يخطط لإطلاق منتج ما تحديد ما يلي:

عاجل: إصلاح خطأ في عملية الدفع قبل الإطلاق

عالي: إنهاء تصميمات الإعلانات

عادي: جدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي

منخفض: خطط لاجتماع استعراضي

يمكن فرز المهام حسب الأولوية والتقديرات الزمنية، مما يمنح كل عضو في الفريق خطة عمل يومية واضحة.

تضيف ClickUp Dependencies طبقة أخرى من السياق. قم بتمييز مهمة تصميم على أنها "تعوق" التطوير، وستشير أولويتها على الفور إلى مدى إلحاحها للأشخاص المعنيين. يمكنك أيضًا حفظ المرشحات لإنشاء طرق عرض مخصصة، مثل عرض المهام العالية والعاجلة المستحقة هذا الأسبوع فقط.

يوضح لك هذا الفيديو كيفية تحديد أولويات المهام كالمحترفين:

اعمل بذكاء أكبر مع ClickUp Brain

بالمقارنة مع أداة إدارة المشاريع التقليدية، يضيف ClickUp Brain ذكاءً سياقيًا إلى سير عمل مشاريعك.

إنه يفهم سياق مكان عملك والمشاريع المتعددة التي تديرها.

يبرز ClickUp Brain المهام الأكثر أهمية عبر مشاريع متعددة

تم تصميم ClickUp Brain لربط المهام والمستندات والمحادثات في نظام ذكي واحد. إليك كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة سير العمل:

مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي: بدلاً من البحث في مستندات لا حصر لها، ما عليك سوى أن تسأل: "ما هو وضع حملتنا للربع الرابع؟" أو "أرني تعليقات العملاء من مكالمة الأسبوع الماضي. " وسيقوم بسحب الإجابات من المهام والمستندات والدردشة على الفور.

مدير مشروع الذكاء الاصطناعي: أتمتة التحديثات المملة مثل كتابة التقارير اليومية أو ملخصات التقدم عن طريق طلب "تلخيص المهام المكتملة لمشروع تطبيق الهاتف المحمول هذا الأسبوع"

AI Writer for Work: هل تحتاج إلى إرسال بريد إلكتروني لتحديث العميل؟ يمكن لـ Brain صياغته في ثوانٍ معدودة، بما يتناسب مع أسلوبك ودورك. اطلب منه "كتابة بريد إلكتروني إلى أصحاب المصلحة يشرح فيه سبب تأخير الإصدار والإجراءات المتخذة لحل المشكلة" وستحصل على النتيجة المرجوة ✨

يضمن تضمين ClickUp Brain مباشرة في سير عملك قضاء وقت أقل في البحث عن بيانات المشروع (جداول التسليم، ومخاطر المشروع، وما إلى ذلك) وقضاء وقت أطول في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

يوضح لك هذا الفيديو كيفية تبسيط إدارة المشاريع باستخدام ClickUp Brain:

أتمتة الأولويات باستخدام ClickUp Automations

يتيح لك ClickUp Automations إنشاء قواعد بدون كود تؤدي إلى تنفيذ إجراءات عبر عدة مشاريع. باستخدام منطق "إذا حدث هذا، فسيحدث ذلك" البسيط، يمكنك أتمتة تغييرات الأولويات والمهام وتحديثات الحالة وعمليات التسليم. لا حاجة إلى التتبع اليدوي.

قم بإعداد ClickUp Automations للتعامل مع المهام المتكررة دون عناء.

يمكنك إعداد عمليات أتمتة لتحديث الأولوية أو الملكية عندما:

تنتقل المهمة إلى حالة معينة

موعد الاستحقاق يقترب أو قد فات

يتم إنشاء مهمة في قائمة أو مشروع معين

يتم تحديث حقل مخصص، مثل الأولوية أو اسم العميل.

أمثلة:

قم بتعيين مهمة تلقائيًا إلى قائد المشروع عندما تكون الأولوية = عالية

انقل المهام إلى "محجوزة" عندما تتأخر إحدى التبعيات

وكلاء الذكاء الاصطناعي يقومون بالأعمال الشاقة نيابة عنك

تأخذ وكالات ClickUp Autopilot الأتمتة خطوة إلى الأمام من خلال العمل على تغييرات الأولويات فور حدوثها. على عكس الأتمتة القائمة على القواعد، تراقب وكالات الذكاء الاصطناعي هذه المهام والتعليقات والمستندات باستمرار، ثم تقوم بتحديث الأولويات أو إخطار المالكين بناءً على السياق.

استخدم وكلاء الطيار الآلي من ClickUp لمراقبة تقدم المشروع نيابة عنك.

يمكنك استخدام وكيل Autopilot مسبق الصنع أو إنشاء وكيل مخصص لسير عملك.

استخدم وكلاء الطيار الآلي المُعدّين مسبقًا عندما تريد أتمتة سريعة وجاهزة للاستخدام لسير العمل الشائع، مثل تقارير الحالة اليومية/الأسبوعية أو التحديثات التلقائية.

من ناحية أخرى، تعد وكلاء الطيار الآلي المخصصين الخيار الأفضل عندما تحتاج إلى وكلاء يتبعون منطقك الخاص (محفزات متعددة الخطوات أو شروط أو قواعد خاصة بمساحة العمل) لإدارة الأولويات بطريقة مخصصة.

الميزات الرئيسية لـ ClickUp

عمليات المستندات: احتفظ بإجراءات التشغيل القياسية وموجزات المشاريع وملاحظات الاستراتيجية في مكان واحد، واربطها دائمًا بالمهام التي تدعمها باستخدام احتفظ بإجراءات التشغيل القياسية وموجزات المشاريع وملاحظات الاستراتيجية في مكان واحد، واربطها دائمًا بالمهام التي تدعمها باستخدام ClickUp Docs

تبسيط المحادثات الداخلية: استخدم استخدم ClickUp Chat لمناقشة الملاحظات ومشاركة التحديثات والإشارة إلى زملاء الفريق وإنجاز العمل في نفس أداة إدارة المشاريع.

إدارة المشاريع والعمل في الوقت الفعلي: تتبع المهام العاجلة والمعطلة والمهام التي تحتاج إلى موافقة عبر مشاريع متعددة باستخدام تتبع المهام العاجلة والمعطلة والمهام التي تحتاج إلى موافقة عبر مشاريع متعددة باستخدام لوحات معلومات ClickUp.

تصور سير عملك: قم بالتبديل بين قم بالتبديل بين أكثر من 15 عرضًا لتخطيط الأولويات وإعادة تقييمها وإعادة ترتيبها بناءً على احتياجات المشروع المتغيرة

تتبع الوقت لتحديد الأولويات بشكل أفضل: اطلع على الأماكن التي يقضي فيها فريقك الوقت، وقارنها بالتقديرات، واضبط الأولويات باستخدام اطلع على الأماكن التي يقضي فيها فريقك الوقت، وقارنها بالتقديرات، واضبط الأولويات باستخدام ClickUp Time Tracking

تصور سير العمل بشكل تعاوني: قم بتحديد التبعيات، وطرح الأفكار، وإعادة تنظيم المهام، وإعادة ترتيب الأولويات في الوقت الفعلي باستخدام قم بتحديد التبعيات، وطرح الأفكار، وإعادة تنظيم المهام، وإعادة ترتيب الأولويات في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Whiteboards

ادمجها مع مجموعتك التقنية: استخدم استخدم تكاملات ClickUp لنقل البيانات بسلاسة عبر الأدوات التي يستخدمها فريقك وعملاؤك.

مزايا ClickUp

ميزات التخصيص والمرونة التي يمكن توسيعها لتناسب أي فريق أو نوع مشروع

تتبع الوقت وإدارة عبء العمل لتخصيص الموارد على النحو الأمثل في المشاريع المعقدة

تقارير مفصلة ولوحات معلومات في الوقت الفعلي لضمان الوضوح في جميع المشاريع

عيوب ClickUp

قد تربك مجموعة الميزات الواسعة المستخدم الجديد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

لماذا تعتبر رائعة لإدارة أولويات متعددة

بفضل تنفيذ المشاريع المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يزيل ClickUp تكاليف تبديل الأدوات ويقوم بمركزية إدارة المهام. يتقدم العمل دون الحاجة إلى البحث عن التحديثات. يحول السياق إلى إجراءات من خلال وضع العلامات تلقائيًا وتعيين المهام وتصعيدها.

يجمع ClickUp المهام والمستندات والجداول الزمنية والمحادثات والذكاء الاصطناعي في مساحة عمل واحدة متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي، بحيث تظل كل الأولويات متوافقة مع نفس مصدر الحقيقة.

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقييم G2 هذا يوضح كل شيء:

لقد أحدث ClickUp تغييرًا جذريًا في تنظيم المشاريع والحفاظ على تماسك فريقي. أحب مدى قابليته للتخصيص — سواء كنت بحاجة إلى لوحة Kanban أو مخطط Gantt أو مجرد قائمة مهام بسيطة، فكل ذلك متوفر. توفر لنا القدرة على إنشاء مستندات وتتبع الأهداف وحتى الدردشة داخل المنصة عناء التنقل بين أدوات متعددة. ومع ذلك، قد تكون المرونة مربكة بعض الشيء في البداية. استغرق فريقنا بعض الوقت لمعرفة أفضل إعداد، ويتطلب ضم أعضاء جدد بعض التدريب.

2. Asana (الأفضل لتتبع المشاريع المنظمة وسير عمل الفرق متعددة الوظائف)

عبر Asana

Asana هو برنامج لإدارة المهام يجمع قوائم المهام الخاصة بك في مكان واحد مركزي. من خلال ربط عملك بمهامك، يساعدك البرنامج على تحديد أولويات المهام بفعالية.

على عكس الملاحظات اللاصقة المتناثرة، يمنحك Asana رؤية موحدة لكل ما لديك من مهام عبر عدة مشاريع وفرق.

تجمع طريقة العرض MyTasks جميع المهام المخصصة في قائمة يمكن إدارتها. كما أنها تتعامل مع علاقات المهام. عندما تؤثر إحدى المهام على عدة مشاريع، يمكنك تخصيص المهمة لعدة مشاريع بدلاً من إنشاء نسخ مكررة.

تعمل ميزة المحافظ كمركز تحكم للمشرفين على المشاريع الذين يشرفون على مبادرات متعددة. باستخدام لوحة التحكم، يمكنك معرفة المشاريع التي تتأخر عن الجدول الزمني المحدد والمجالات التي قد يكون فيها فريقك مثقلًا بالأعباء قبل أن تخرج المشاكل عن نطاق السيطرة.

تدمج Asana AI ميزات ذكية مباشرة في سير عملك. توفر الذكاء الاصطناعي رؤى حول خطط المشاريع، ويمكنها الإجابة على الأسئلة حول الخطوات التالية، وإنشاء ملخصات لأحدث التقدم المحرز. يتيح لك AI Studio إنشاء سير عمل ذكاء اصطناعي بدون كود لأتمتة المهام المتكررة دون الاعتماد على فرق التقنية.

الميزات الرئيسية لبرنامج Asana

استخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة خطط المشاريع وإنشاء ملخصات للمهام أو المشاريع أو المحافظ حتى تظل على اطلاع دائم دون الحاجة إلى قراءة كل التفاصيل.

استخدم زملاء العمل من الذكاء الاصطناعي الذين يراقبون بيانات المشروع، ويحددون المخاطر أو العقبات، ويقترحون الإجراءات التي يمكنك اتخاذها.

خطط للقدرة وتوازن عبء العمل باستخدام إدارة الموارد لمعرفة من الذي يعاني من عبء عمل زائد وقم بتغيير الأولويات قبل حدوث الاختناقات.

اربط المهام اليومية بأهداف الشركة باستخدام ميزات الأهداف والتقارير حتى تتمكن من إدارة الأولويات مع مراعاة التأثير.

أنشئ قواعد ونماذج وأتمتة لنقل العمل بين المراحل دون تدخل يدوي، مما يقلل من الاحتكاك بين المشاريع.

مزايا Asana

مرونة في التعامل مع المشاريع المعقدة متعددة المستخدمين وتخطيط الموارد

أتمتة واسعة النطاق وقوالب وتكاملات لتقليل العمل اليدوي

عيوب Asana

ما لم يتم وضع علامة على كل تحديث لكل شخص، لن يراه أعضاء الفريق، مما يتعارض مع الغرض من رؤية المشروع المشتركة في برامج إدارة المشاريع.

يتيح Asana التبعيات، ولكنه يفتقر إلى إعادة الجدولة التلقائية، وهو ما يجعلك بحاجة إلى استكشاف بدائل Asana الأخرى.

أسعار Asana

مجاني

المبتدئين: 13.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 30.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Enterprise+: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Asana

G2: 4. 4/5 (أكثر من 12,300 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 13,500 تقييم)

لماذا تعتبر رائعة لإدارة أولويات متعددة

يربط Asana بين المشاريع والتبعيات وأحمال العمل لتسهيل الرؤية وإجراء التعديلات بسرعة. تدعم طرق العرض المتعددة المستويات تتبع المهام على مستويات مختلفة، حتى مع تغير الأولويات. تضمن الأتمتة والتحديثات في الوقت الفعلي التعاون بين الوظائف المختلفة دون إغفال الأهداف.

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Asana؟

من مراجعة G2:

تصميم Asana جذاب للغاية وتفاعلي ويحتوي على العديد من الميزات مثل الأتمتة، والحقول التي تملأ مشروعك مباشرة من نماذج الطلبات التي تم إنشاؤها، وقدرة هائلة على إعداد التقارير على مستويات متعددة من سير العمل. كما أنه يتكامل مع عدد كبير من المنصات الخارجية التي تستخدمها الشركات بانتظام، مما يسمح بتدفق كل شيء إلى مكان واحد لفرقك وعملائك المختلفين.

🧠 حقيقة ممتعة: اكتشفت عالمة النفس بلوما زيغارنيك أن الناس يميلون إلى تذكر المهام غير المكتملة أو المتوقفة بشكل أفضل من المهام المكتملة. تشير هذه الظاهرة، المعروفة باسم تأثير زيغارنيك، إلى أن المهام غير المكتملة تخلق توتراً معرفياً يجعلها في مقدمة الذهن، مما يعزز الاحتفاظ بالذاكرة.

3. Trello (الأفضل لإدارة المهام المرئية باستخدام اللوحات)

عبر Trello

يعد تخطيط وجدولة مشروع واحد أمرًا بسيطًا من منظور السعة. ولكن عندما يتم تنفيذ عدة مشاريع في وقت واحد مع عرض منفصل، سرعان ما تتراكم المهام على عاتقك. قبل أن تدرك ذلك، سيكون لديك ثلاث مهام لتنفيذها في نفس الوقت.

تساعدك أداة إدارة المشاريع والتعاون المرئي Trello على إدارة جميع هذه الأولويات وقدراتك بشكل استباقي.

لفهم حجم العمل الذي يقوم به فريقك في أي وقت، يوفر Trello طرق عرض مختلفة.

تعرض طريقة عرض التقويم الأعمال القادمة حتى لا تفرط في تحميل أيام أو أسابيع معينة. تسلط لوحة التحكم الضوء على مقاييس عبء العمل مثل مواعيد الاستحقاق والبطاقات المخصصة لمنع الاختناقات.

يجمع الجدول المهام من جميع اللوحات في قائمة واحدة قابلة للفرز. ويقوم المخطط الزمني بتعيين المهام على غرار مخطط جانت.

يمكنك إضافة الموارد ذات الصلة، مثل المرفقات والمحادثات، إلى البطاقات. قم بتجميع التعليقات وتحديثات الحالة ومحادثات المشروع في البطاقات.

أنشئ قوائم مراجعة متقدمة لتسجيل تفاصيل مهام المشروع. استخدم لوحات المعلومات لتتبع أي مجموعة من المهام عبر لوحات Trello الخاصة بك، مثل المهام أو المشاريع المتأخرة، كل شهر.

يقوم Trello Inbox AI بتحليل رسائل Slack و Teams المحفوظة في Trello Inbox لاستخراج تواريخ الاستحقاق والأولويات وعناصر العمل.

الميزات الرئيسية لـ Trello

قم بإعداد قواعد لنقل البطاقات تلقائيًا، أو تعيين أعضاء الفريق، أو إنشاء قوائم مراجعة بناءً على محفزات محددة باستخدام Butler، أداة الأتمتة من Trello.

وسّع قدرات مساحة العمل الخاصة بك عن طريق ربطها بمجموعة التقنيات الحالية لديك باستخدام Power-Ups.

باستخدام Trello Inbox، يمكنك تسجيل المهام من ملاحظات الاجتماعات والرسائل والبريد الإلكتروني والملاحظات الصوتية.

اسحب المهام من صندوق الوارد أو اللوحات في Trello وأفلتها مباشرة في Planner.

تتيح لك قوالب إدارة المشاريع المعدة مسبقًا تسجيل جميع التفاصيل المتعلقة بمشاريع متعددة بطريقة منظمة.

مزايا Trello

واجهة سهلة الاستخدام تدعم الوصول عبر الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية للعمل أثناء التنقل

يتكامل مع أكثر من 200 أداة عبر Power-Ups

عيوب Trello

تتطلب التقارير المتقدمة والتتبع عبر المشاريع الحصول على Power-Ups مدفوعة الثمن.

غالبًا ما تحتاج المشاريع الكبيرة أو المعقدة إلى لوحات متعددة للحفاظ على التنظيم

أسعار Trello

مجاني

قياسي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الاشتراك المميز: 12.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 17.50 دولارًا شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4. 5/5 (أكثر من 13,700 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 23,600 تقييم)

لماذا تعتبر رائعة لإدارة أولويات متعددة

يبرز Trello أولويات المشروع من خلال إشارات بصرية، مما يساعد على التغيير السريع عبر اللوحات. تعمل الأتمتة والتكاملات على تبسيط حركة المهام مع تطور الخطط. وهو فعال بشكل خاص للبيئات الديناميكية.

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trello؟

إليك ما قاله أحد مستخدمي Capterra:

أستخدم Trello منذ أكثر من عقد من الزمان. لقد مرت النسخة المجانية بعدة إصدارات، ولكنها لا تزال تمثل قيمة جيدة مقابل المال - خاصة في وكالة / شركة استشارية حيث يكون سعر كل مقعد للاستخدام العرضي للعملاء باهظًا. أجد أن عملائي يحبون سهولة استخدامه مقارنة بالبدائل الأخرى.

📮 ClickUp Insight: 7% فقط من المهنيين يقولون إنهم يعتمدون على الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي لإدارة المهام والتنظيم. قد يكون أحد الأسباب أن معظم الأدوات تغطي مجالات ضيقة فقط مثل التقويمات وقوائم المهام أو البريد الإلكتروني. مع ClickUp، يمتد نطاق الذكاء الاصطناعي إلى أبعد من ذلك. فهو يربط بريدك الإلكتروني واتصالاتك وتقويمك ومهامك ووثائقك في مكان واحد. يمكنك حتى أن تسأل: "ما هي أولوياتي اليوم؟" وسيقوم ClickUp Brain بمسح مساحة عملك لتزويدك بقائمة واضحة قائمة على الأهمية. وبذلك، يجمع ClickUp قوة خمسة تطبيقات أو أكثر في تطبيق واحد بسيط وفائق القوة.

أمور أخرى جديرة بالذكر

فيما يلي بعض أدوات إدارة المشاريع الأخرى التي تمنع تضارب الأولويات:

Monday.com: يتيح لك تعيين الأولويات وتصور أحمال العمل وأتمتة المتابعة عبر مشاريع متعددة. تعرض طرق عرض الجدول الزمني والتقويم وحجم العمل مشكلات السعة في وقت مبكر حتى تتمكن من إعادة توازن أحمال العمل.

Notion: يجمع المهام والمستندات وملاحظات الاجتماعات وقواعد البيانات في مكان واحد حتى لا يضيع أي شيء في الأدوات المتفرقة. تتيح لك قواعد البيانات المرتبطة رؤية كيفية ارتباط المهام عبر المشاريع، مما يسهل تحديد الأولويات المتغيرة وتحديثها في مكان واحد.

Jira: بالنسبة لفرق المنتجات والهندسة، يستخدم Jira السباقات السريعة والمتأخرات وتتبع التبعية لترتيب الأولويات. توضح خرائط الطريق كيف تؤثر التغييرات في أحد المشاريع على المشاريع الأخرى، مما يمنع حدوث اختناقات عند إدارة المبادرات المتوازية.

Smartsheet: أداة إدارة المشاريع على غرار جداول البيانات مع عروض Gantt و Grid و Card. تتبع المسار الحرج وإدارة التبعية يجعلان إعادة ترتيب الأولويات وإعادة الجدولة أمرًا سهلاً. مفيدة عندما تتحرك جداول زمنية متعددة في وقت واحد.

Wrike: لوحات المعلومات في الوقت الفعلي والأتمتة القائمة على الحالة تجعل تغييرات الأولويات مرئية على الفور. تبرز مخططات عبء العمل زملاء الفريق الذين يعانون من عبء عمل زائد، بينما تقوم نماذج الطلبات بتوجيه الأعمال الواردة دون الإخلال بالأولويات الحالية.

Airtable: مدير مهام على غرار قاعدة البيانات يربط المشاريع ذات الصلة عبر سجلات مرتبطة. تساعدك طرق العرض مثل Gallery و Kanban و Timeline على تصور تغير الأولويات والقدرات عبر الفرق.

العمل الجماعي: مصمم للوكالات التي تتعامل مع عدة عملاء في وقت واحد. يساعد تتبع الوقت ومخططات عبء العمل والربحية على مستوى المشروع الفرق على تحديد أولويات الأعمال التي تحقق الإيرادات.

💡 نصيحة احترافية: وفقًا لقاعدة " الذروة والنهاية "، يحكم الناس على التجارب بناءً على ما شعروا به في لحظة الذروة والنهاية، وليس على المدة الإجمالية. في إدارة المهام، يمكن أن يؤدي إنجاز الأولويات الرئيسية مبكرًا أو إنهاء اليوم بإنجازات صغيرة إلى تعزيز الحافز.

كيفية إدارة أولويات متعددة بفعالية (نصائح + أفضل الممارسات)

الأدوات لا يمكنها أن تساعدك إلا إلى حد معين. عندما تواجه صعوبة في تنظيم وإدارة العمل عبر عدة مشاريع، ستساعدك هذه الاستراتيجيات على الحفاظ على سير كل شيء على ما يرام:

1. احفظ سير عملك وقم بتحويله إلى نماذج

تخيل ما يلي: لقد انتهيت للتو من حملة التسويق للربع الأخير من العام وتستعد للعام المقبل. لا تتذكر كيف قمت بإعداد لوحة معلومات التقارير.

علاوة على ذلك، أنت تدير عدة مشاريع. أنت لست متأكدًا من المكونات الأولية، فكيف يمكنك تكرار الحملة دون إغفال المهام والتفاصيل المهمة؟

✅ الحل: قم بإنشاء قوالب لسير العمل المهم. بهذه الطريقة، عندما تبدأ مشروعًا جديدًا، ما عليك سوى توصيل البيانات وتشغيلها. اعمل بسرعة أكبر وكفاءة أعلى.

💡 نصيحة احترافية: استخدم نموذج تقرير حالة المشاريع المتعددة من ClickUp للحفاظ على جميع مشاريعك قابلة للوصول ومنظمة. احصل على نموذج مجاني احصل على حالة الأنشطة من المشاريع في محفظتك باستخدام نموذج تقرير حالة المشاريع المتعددة من ClickUp. يمكنك الحصول على نظرة شاملة على جميع التفاصيل الضرورية، بما في ذلك مرحلة المشروع وحالته والتكلفة والجودة والجداول الزمنية. بفضل وضع العلامات والمهام الفرعية وعلامات الأولوية والمسؤولين المتعددين، يتم إخطارك كلما كان هناك تأخير أو عوائق.

2. حدد أولويات العمل بصرامة

عندما تدير أولويات متعددة، يبدو كل شيء عاجلاً.

تنتقل بين المهام وترد على الرسائل وتحضر الاجتماعات. وبحلول نهاية اليوم، لم تتقدم أعمالك ذات الأولوية الفعلية.

✅ الحل: طبق طريقة Ivy Lee.

في نهاية كل يوم عمل، اكتب المهام الستة الأكثر أهمية لليوم التالي، مع ترتيبها حسب الأولوية. ركز على إنجازها واحدة تلو الأخرى، ولا تنتقل إلى المهمة التالية إلا بعد الانتهاء من المهمة السابقة.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب مجانية لتتبع مشاريع متعددة لتشغيل مشاريعك كالساعة

3. حدد الأهداف والخطط والتوقعات في البداية

بدون عملية تخطيط مشاريع قياسية أو منهجية واضحة لإدارة المشاريع، يتم إدارة كل مشروع جديد بطريقة مختلفة.

النتيجة؟ تصبح النتائج غير متسقة، ويضطر مديرو المشاريع إلى إعادة اختراع العجلة، وتعمل الفرق انطلاقًا من افتراضات مختلفة. لا أحد لديه رؤية موحدة للأولويات أو الملكية أو الجداول الزمنية.

✅ الحل: خطط للعملية والمسؤوليات حتى قبل بدء المشروع.

على مستوى المشروع، حدد الأهداف والمعالم والتبعيات وخطوات الملاحظات/الموافقة. على مستوى البرنامج، حدد الأهداف على مستوى الفريق وأظهر كيفية ارتباطها بأهداف العمل.

عندما يتم تحديد التوقعات مسبقًا، يصبح التعاون بين أعضاء الفريق أسهل ويصبح التنفيذ قابلاً للتكرار، خاصةً عندما يدعم برنامج إدارة المهام الخاص بك القوالب وبدء المشاريع.

⚒️ حيلة سريعة: بمجرد تحديد الأهداف والمعالم والنتائج المتوقعة والمسؤوليات في مستند المشروع، أضف بطاقات AI إلى لوحة معلومات ClickUp للحفاظ على تلك التوقعات مرئية ومحدثة تلقائيًا. استخدم بطاقات الذكاء الاصطناعي من أجل: اعرض الهدف وحالة المشروع في الوقت الفعلي

أضف بطاقة ملخص تنفيذي بالذكاء الاصطناعي إلى لوحة معلومات مشروعك للحصول على لمحة عامة عن الحالة والتكلفة والجدول الزمني والمخاطر.

استخدم بطاقة AI StandUp في الصفحة الرئيسية حتى يرى كل مالك بالضبط ما هو مسؤول عنه اليوم. حوّل أهدافك وخططك إلى مصدر حقيقي للمعلومات باستخدام بطاقات AI Cards.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب مجانية لتحديد أولويات المشاريع لتنظيم مهامك

4. موازنة أعباء العمل من خلال النظر إلى العمل عبر المشاريع

عندما تخطط لكل مشروع في مكان مختلف، لا يمكنك رؤية جميع الأعمال التي يقوم بها الشخص في المشاريع المختلفة.

أنت تعتمد على الشخص ليخبرك إذا كان حجم العمل قليلًا جدًا أو كثيرًا جدًا. لا تعرف ذلك إلا عند تجاوز المواعيد النهائية أو عندما يتحدثون أخيرًا. هذا يقضي على الغرض الكامل من تخصيص الموارد بكفاءة.

✅ الحل: الخطوة الأولى لحل هذه المشكلة هي إدارة جميع مشاريعك في مكان واحد (تلميح: أداة إدارة المشاريع). بعد ذلك، سترغب في رؤية جميع المهام في كل مشروع ومن تم تعيينها له.

بناءً على ذلك، يمكنك إزالة المهام أو تفويضها للحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح ومنع الإرهاق. ولكن تذكر أن أدوات إدارة المشاريع لا تتضمن جميعها أدوات إدارة الموارد أو مرشح عرض حجم العمل. لذا اختر بحكمة.

💡 نصيحة احترافية: تتيح لك ميزة "عرض حجم العمل" في ClickUp تصور السعة المتاحة لكل شخص بناءً على تقديرات الوقت أو نقاط القصة أو حقول الجهد المخصصة. يتم عرض سعة كل شخص باللون الأحمر أو الأخضر أو الأصفر، مما يشير إلى حجم عمله في لمحة. استخدم عرض حجم العمل في ClickUp لتحقيق التوازن بين جميع الأعمال في فريقك كل يوم أو أسبوع أو شهر.

👀 هل تعلم؟ " تعدد المهام " هو مصطلح خاطئ. لا يستطيع الدماغ البشري أداء مهمتين أو أكثر في وقت واحد. تشير الأبحاث إلى أنه عندما نحاول التعامل مع مهام متعددة في وقت واحد، ينخرط دماغنا في "التبديل بين المهام". يؤدي الطلب المتزايد على الأنظمة العصبية المعرفية التي تدعم التحكم والانتباه المستمر إلى إبطاء الأداء وزيادة الأخطاء مقارنة بالتركيز على مهمة واحدة.

حدد الأولويات بفعالية باستخدام برنامج إدارة المشاريع ClickUp

قل وداعًا للفوضى الناتجة عن التنافس بين أولويات متعددة من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات البسيطة والفعالة.

عند استخدامها مع أداة إدارة المشاريع مثل ClickUp، ستتمكن من تتبع تقدم المشروع، والحفاظ على التنظيم، وتحقيق أهداف أداء المشروع في كل مرة.

