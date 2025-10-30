قوالب مخطط تعليم منزلي مجانية لتنظيم تعلم طفلك

"هل سندرس التاريخ أم الفن اليوم؟" يسألك ابنك هذا السؤال في الساعة 11 صباحًا يوم الثلاثاء. تنظر إلى ملاحظاتك وتدرك... أنك لست متأكدًا أيضًا. تحتوي إحدى علامات تبويب المتصفح على منهج الرياضيات، وأخرى على وحدة دراسة الطبيعة، والثالثة هي لوحة Pinterest مليئة بالأعمال اليدوية.

يوفر التعليم المنزلي الحرية، ولكنه قد يكون مرهقًا أيضًا عندما تتراكم الموارد دون خطة عمل. 📚

في الواقع، أفادت جامعة جونز هوبكنز أن 19 ولاية من أصل 21 ولاية تشارك البيانات شهدت زيادة في التسجيل في التعليم المنزلي في العام الدراسي 2023-24. مع اختيار المزيد من العائلات لهذا المسار، يزداد الطلب على طرق بسيطة لتنظيم الدروس وتتبع التقدم المحرز.

وفي هذا المنشور على المدونة، سنتعرف على 18 نموذجًا مجانيًا لمخطط التعليم المنزلي في ClickUp for Students يمكن أن يساعدك في التحكم في تعليم طفلك. 🏁

ما هي قوالب مخطط التعليم المنزلي؟

قالب مخطط التعليم المنزلي هو أداة رقمية أو قابلة للطباعة مصممة لمساعدة الآباء والأمهات والمعلمين أو الطلاب على تنظيم الأنشطة الأكاديمية في المنزل.

يجمع هذا النموذج خطط الدروس والواجبات والحضور والدرجات والجداول الزمنية في مكان واحد، مما يسهل إدارة الأهداف اليومية والأسبوعية والطويلة الأجل. غالبًا ما تتضمن هذه النماذج عروضًا قابلة للتخصيص وتتبع المواد الدراسية وأدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي ومؤشرات التقدم لتبسيط التخطيط المدرسي وحفظ السجلات.

ما الذي يجعل قالب مخطط التعليم المنزلي جيدًا؟

يوفر نموذج مخطط التعليم المنزلي الجيد نظامًا كاملاً لإدارة الشؤون الأكاديمية والموارد والروتين العائلي. فيما يلي بعض العناصر التي يجب مراعاتها عند اختيار أحد هذه النماذج:

يحدد الأهداف العامة: يحدد الأهداف السنوية ويقدم نظرة عامة على العام لتخطيط الروتين والأولويات والمراحل المهمة.

ينظم الخطط الشهرية والأسبوعية: يستخدم التقويمات ولوحات المعلومات والجداول الزمنية لتنظيم الدروس والواجبات والأنشطة.

تفاصيل الدروس اليومية: تقسيم كل يوم إلى مواد دراسية ومهام وفترات زمنية محددة لتنفيذ أكثر سلاسة

إدارة المناهج والموارد: تتبع الكتب والمواد وتخطيط الرحلات الميدانية وخطط الدروس الخاصة بالمواد الدراسية طوال العام الدراسي بأكمله.

تسجيل الحضور والتأملات: يسجل سجلات الحضور ويتيح لك استخدام صفحات التأمل لمراجعة التقدم المحرز.

يتتبع الأهداف والعادات: يراقب التقدم الأكاديمي يراقب التقدم الأكاديمي والتطور الشخصي من خلال أدوات التتبع

تخصيص حسب احتياجاتك: يوفر صفحات إضافية لتخطيط المشاريع أو دراسات الوحدات أو مناهج التعليم غير النظامي.

شجع مشاركة الطلاب: ادعُ الأطفال للمساعدة في تخطيط الدروس أو اختيار الموارد لتعزيز الشعور بالملكية والمشاركة.

🧠 حقيقة ممتعة: شارلوت ماسون كانت معلمة بريطانية في القرن التاسع عشر ، ولا تزال فلسفتها تلهم العديد من العائلات التي تعتمد التعليم المنزلي حتى اليوم. كانت تؤمن بأن الدروس القصيرة أفضل من الدروس الطويلة لأن انتباه الطفل يكون أفضل في فترات قصيرة ويزداد قوة مع الممارسة المستمرة. كان نهجها في إنشاء "كتب حية" والمشي في الطبيعة يعتبر جذريًا جدًا في ذلك الوقت.

18 نموذجًا لمخطط التعليم المنزلي

يوفر لك برنامج ClickUp لإدارة المشاريع التعليمية مكانًا واحدًا لتخطيط جميع الجوانب المتغيرة للتعليم المنزلي. يمكنك رسم خطط الدروس، وتتبع المهام المنجزة، وتسجيل ساعات الأنشطة، وحتى تدوين ملاحظات سريعة عن تعلم كل يوم.

إليك 18 نموذجًا لتبسيط وتنظيم ومتابعة العام الدراسي المنزلي.

1. قالب خطة الدروس من ClickUp

احصل على نموذج مجاني احتفظ بخطط الدروس ونماذج التقييم والواجبات مع قالب خطة الدروس من ClickUp.

تم تصميم قالب خطة الدروس من ClickUp لمساعدة المعلمين في إنشاء وإدارة وتتبع خطط الدروس للدورات الجامعية بكفاءة. ابدأ بتحديد الموضوعات والمواد التي سيتم تناولها في الدورة، ثم حدد أهدافًا وغايات واضحة لكل دورة داخل الأداة.

يتيح لك قالب مخطط التعليم المنزلي وضع خطط دروس مفصلة لكل موضوع، بما في ذلك الأنشطة والتقييمات لضمان مشاركة الطلاب. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التحقق بانتظام من تقدم كل دورة دراسية لإجراء التعديلات في وقت مبكر.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

التحليل و التصميم و التطوير و التنفيذ و التقييم . تتبع كل مرحلة من مراحل إعداد الدرس باستخدام الحالات المخصصة من ClickUp مثل

الأهداف و المستوى الدراسي و هيكل الدرس و نماذج التقييم و الملاحظات التفصيلية . قم بتخصيص خططك باستخدام حقول ClickUp المخصصة المعدة مسبقًا، مثل

خطط الدروس و مرحلة ADDIE و دليل البدء . اعرض منهجك الدراسي من زوايا متعددة باستخدام عروض ClickUp المخصصة ، مثل

وفر الوقت باستخدام أتمتة ClickUp المدمجة التي تنقل المهام إلى الأمام مع تقدم الدروس.

📌 مثالي لـ: الآباء والأمهات والأوصياء أو المعلمين الذين يرغبون في الحصول على نموذج خطة دروس لتخطيط الدروس ومتابعتها عبر مواد دراسية متعددة ومستويات صفية مختلفة في التعليم المنزلي.

📮 ClickUp Insight: 45٪ يقولون إن تقسيم الأهداف الكبيرة إلى خطوات صغيرة يحافظ على حماسهم. المفهوم واضح، ولكن تطبيقه عمليًا هو المكان الذي يبدأ فيه العمل الحقيقي (وغالبًا ما يتعثر). 🚥 هل تشعر بالارتباك بسبب هدف كبير مثل "إنشاء منهج دراسي كامل للفصل الدراسي"؟ دع ClickUp Brain يساعدك. صِف هدفك، وسيقوم ClickUp AI بتقسيمه إلى مهام ومهام فرعية قابلة للتنفيذ، وتعيين تواريخ استحقاق، ومساعدتك على الاقتراب من أحلامك. 💫 نتائج حقيقية: يقول المستخدمون إن إنتاجيتهم تضاعفت منذ التحول إلى ClickUp.

2. قالب مخطط يومي من ClickUp

احصل على نموذج مجاني نظم المهام في فئات مثل "شخصي" و"عمل" و"أهداف" باستخدام نموذج مخطط ClickUp اليومي.

ينظم قالب مخطط ClickUp اليومي دروس التعليم المنزلي والمهام المنزلية والمهام الشخصية في مكان واحد. باستخدام عروض مخصصة مثل عرض تقويم ClickUp وجميع المهام، يمكنك إدارة المهام اليومية مثل التسوق من البقالة أو روتين العناية الشخصية أو حتى المشاريع الجانبية دون عناء.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

نظم المهام حسب الفئة باستخدام حقول مخصصة لـ الشؤون الشخصية أو العمل أو المدرسة أو الأهداف .

ابق على اطلاع على الأولويات من خلال تحديثات الحالة مثل المهام المطلوبة و المهام المكتملة .

قم بتجميع المهام حسب تاريخ الاستحقاق واطلع على المهام المتأخرة و المستحقة اليوم أو المنجزة بالفعل في لمحة سريعة.

أضف تفاصيل مثل التذكيرات والملاحظات والمهام الفرعية لكل مهمة حتى لا تنسى الخطوات المهمة.

📌 مثالي لـ: الآباء والأمهات والمعلمين الذين يدرسون أطفالهم في المنزل والذين يرغبون في طريقة موثوقة لإدارة الدروس اليومية مع تحقيق التوازن بين المسؤوليات المنزلية والمهام الشخصية في تطبيق مخطط يومي.

3. قالب مخطط أسبوعي من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع المواعيد النهائية والأحداث والاجتماعات والمزيد بطريقة جذابة باستخدام قالب مخطط ClickUp الأسبوعي.

يوفر قالب مخطط ClickUp الأسبوعي خريطة مرئية للأسبوع القادم، مما يتيح لك معرفة ما سيحدث بالضبط كل يوم، والأهداف التي تركز عليها، والأمور التي قد تحتاج إلى تعديلها.

بدلاً من التسرع كل صباح، ستتمتع برؤية شاملة للدروس والأنشطة والأولويات المحددة مسبقًا. بفضل تصميمه الملون على شكل لوحة، والمساحات المخصصة للأهداف، والمهام التي يمكن سحبها وإفلاتها، لا يبدو قالب مخطط التعليم المنزلي هذا كدليل أسبوعي إبداعي.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

خطط لأسبوعك بصريًا باستخدام لوحة Kanban لمدة سبعة أيام، حيث يمثل كل عمود أيام الأسبوع من الاثنين إلى الأحد.

حدد بسرعة ما هو معلق أو مكتمل باستخدام حالات مثل مفتوح و مكتمل .

استخدم عرض لوحة المخطط لترتيب المهام حسب اليوم بطريقة ملونة وسهلة السحب والإفلات.

حدد أهم الأهداف للأسبوع في أقسام مخصصة مثل الأولوية! وأفكار للتفكير.

📌 مثالي لـ: الآباء والأمهات أو المعلمين أو الأوصياء الذين يدرسون أطفالهم في المنزل ويرغبون في الحصول على نظرة متوازنة على أسبوعهم.

🧠 حقيقة ممتعة: في القرن السابع عشر، كانت العائلات الأوروبية الثرية غالبًا ما تستأجر مربيات لتعليم الأطفال في المنزل، حيث تجمع بين الدروس الأكاديمية وتعليم آداب السلوك والأخلاق.

4. قالب جدول الساعات اليومية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني خطط لدروسك وأنشطتك وفترات الراحة ساعة بساعة باستخدام قالب الجدول الزمني اليومي من ClickUp.

يساعد قالب الجدول الزمني اليومي من ClickUp الآباء الذين يدرسون أطفالهم في المنزل على التخطيط لكل يوم بشكل منظم. يمكنك تخصيص ساعات محددة للدروس ووقت القراءة والأنشطة العملية وحتى الاستراحات، مع ترك وقت إضافي للتعامل مع الأسئلة غير المتوقعة أو الانتقال بين المواد الدراسية.

تسهل التذكيرات المدمجة وتتبع الوقت الالتزام بالجدول الزمني، مما يضمن حصول كل وحدة تعليمية ونشاط على الاهتمام الذي يستحقه.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قسّم يومك إلى فترات زمنية بالساعة باستخدام عرض الجدول الزمني للحصول على أوقات بدء وانتهاء واضحة.

استخدم الحقول لتسجيل تفاصيل مثل سبب الغياب أو ملاحظات لكتل معينة.

قم بالتبديل بين عروض سير العمل اليومي و الغيابات و الجدول اليومي لتلبية احتياجات التخطيط المختلفة.

قم بتمييز فترات الراحة أو الانتقالات المهمة (مثل الغداء أو جلسات المراجعة) بعلامات زمنية مرئية.

📌 مثالي لـ: الآباء والأمهات والمعلمين والطلاب الذين يرغبون في تنظيم دروس التعليم المنزلي على أساس كل ساعة.

5. قالب جدول المدرسة من ClickUp

احصل على نموذج مجاني اعرض الدروس القادمة والوقت الذي تقضيه في المشاريع باستخدام قالب جدول المدرسة من ClickUp.

يوفر قالب جدول المدرسة من ClickUp عرضًا واضحًا للجدول الزمني للفصول الدراسية ووقت الدراسة والأنشطة.

يعمل هذا النموذج كنظام لإدارة المعرفة. وهذا يعني أنه يمكنك تخطيط الدروس وإضافة فترات دراسية وحتى تضمين أنشطة غير أكاديمية مثل الرياضة أو الاستراحات. بفضل التفاصيل مثل أسماء الأساتذة/المعلمين ومواقع الدروس أو حتى الملاحظات على الواجبات، من السهل إبقاء كل شيء مرئيًا.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

أضف سياقًا باستخدام حقول مثل الأستاذ و النشاط و الموقع لكل فصل أو وحدة دراسية.

قم بالتبديل بين عروض الأنشطة و جدول المدرسة و ملاحظات الفصل للتركيز على ما تحتاجه.

تتبع الحضور أو الإنجاز باستخدام حالات مثل مفتوح و مكتمل

اضبط مهام ClickUp المتكررة للتعامل مع الدروس المستمرة والمهام المتكررة في الجدول الزمني.

📌 مثالي لـ: الآباء والأمهات والمعلمين أو الأوصياء الذين يرغبون في الحصول على مخطط شهري منظم لإدارة عدة فصول دراسية وفترات دراسية وروتينات شخصية في بيئة التعليم المنزلي.

💡 نصيحة احترافية: استخدم 10 دقائق يوميًا لتنظيم ملفاتك الرقمية كأسلوب لإدارة الوقت لمسح الإشعارات وتحديث المهام وإعداد مساحة العمل الخاصة بك.

6. قالب ClickUp لجدول الحصص الدراسية ودراسة الوقت

احصل على نموذج مجاني حقق أداءً أكاديميًا أفضل من خلال التوفيق بين التزامات متعددة في وقت واحد باستخدام قالب جدول الحصص الدراسية ودراسة الوقت من ClickUp.

تم تصميم نموذج ClickUp لجدول الحصص الدراسية ودراسة الوقت لتتبع الحصص الدراسية والدرجات والتقييمات وجلسات الدراسة. وهو يربط بين أوقات الحصص الدراسية اليومية والأداء الأكاديمي وتقدم الدراسة. باستخدام المهام المتكررة لكل مادة والحقول المخصصة للتقييمات، يمكنك إدارة أوقات حصصك الدراسية ومدى تقدمك فيها.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تتبع الأداء الأكاديمي من خلال 11 حقلًا لـ لون الفصل و الفصل الدراسي و زملاء الفصل و الملاحظات .

قم بإدارة الدورات الدراسية باستخدام حالات مثل المهام المطلوبة و قيد التقدم و مكتملة .

ابق على اطلاع على الامتحانات والمواعيد النهائية من خلال لوحات متأخر و غير مجدول .

استخدم خمسة عروض مخصصة (السنة، الجدول الزمني، الأولويات، جدول الحصص) في تكوينات مختلفة لتخطيط مرن.

📌 مثالي لـ: الطلاب أو المُعلمين أو المدرسين الذين يرغبون في ربط جداول الحصص الدراسية بالتتبع الأكاديمي عند استخدام ClickUp للطلاب.

تعرف على كيفية تحسين الإنتاجية باستخدام تقويم مشاريع شامل. 👇🏼

7. قالب تخطيط الفصل الدراسي من ClickUp

احصل على نموذج مجاني احصل على مساحة عمل واضحة لكتابة الدروس وتوزيع المسؤوليات باستخدام قالب تخطيط الفصل الدراسي من ClickUp.

يعد قالب تخطيط الفصول الدراسية من ClickUp رائعًا للمعلمين أو الآباء الذين يدرسون أطفالهم في المنزل والذين يرغبون في طريقة منظمة لتخطيط الدروس وتنظيمها وتتبعها لمواد دراسية متعددة. يمكن أن تتضمن كل درس موارد ومواعيد نهائية وملاحظات.

على سبيل المثال، إذا كنت تدرس طفلاً أكبر سناً الجبر وطفلاً أصغر سناً مهارات القراءة الأساسية، يمكنك إعداد قوائم منفصلة في نموذج مخطط التعليم المنزلي لكل طفل. أضف مهام الدرس، وأرفق أوراق العمل أو مقاطع الفيديو أو مواد القراءة، وقم بتمييزها على أنها "مكتملة" بمجرد أن تصبح جاهزة.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تتبع تقدم الدروس باستخدام حالات مثل المهام المطلوبة و المخطط لها و المكتملة و الفاشلة و الناجحة و المحفوظة .

قم بإدارة تفاصيل الدروس باستخدام حقول لمعلومات الفصل الدراسي والمواعيد النهائية والأولويات.

يمكنك الوصول إلى إعداد الدروس بسرعة من خلال عروض مثل هذا الأسبوع واليوم وجميع القوائم والدليل.

📌 مثالي لـ: الآباء الذين يدرسون أطفالهم في المنزل ويرغبون في تنظيم الدروس لعدة أطفال وتتبع التقدم المحرز في مختلف المواد الدراسية.

🔍 هل تعلم؟ كان هوريس مان، الذي يُطلق عليه غالبًا لقب "أبو حركة المدارس العامة"، له دورًا أساسيًا في الدعوة إلى نظام تعليم عام مجاني وشامل وغير طائفي في الولايات المتحدة. شملت إصلاحاته إنشاء مؤسسات لتدريب المعلمين تُعرف باسم "المدارس العادية"، والتي لعبت دورًا محوريًا في إضفاء الطابع المهني على التدريس وتوسيع فرص التعليم.

8. نموذج تخطيط المنهج الدراسي من ClickUp

احصل على نموذج مجاني استخدم قالب تخطيط المنهج الدراسي من ClickUp لتتبع أهداف الدورة التدريبية والجداول الزمنية والمواد الداعمة.

يوفر قالب تخطيط المنهج الدراسي من ClickUp أداة منظمة لتخطيط الدروس والأنشطة والتقييمات، مما يضمن للمعلمين تقديم تجربة تعليمية جيدة.

تعاون مع زملائك لجمع وتنظيم الموضوعات المحتملة للمنهج الدراسي. بمجرد جمع الأفكار، قم بوضع خطة شاملة تتضمن وصف الدورات الدراسية والأهداف وسياسات التقييم وجدول زمني للموضوعات والأنشطة.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

نظم المناهج الدراسية حسب المادة باستخدام المجلد و التسلسل الهرمي للقائمة (على سبيل المثال، اللغة الإنجليزية والرياضيات)

تتبع إعداد الدروس باستخدام 10 حالات مثل حالي و قيد التقدم و يحتاج إلى مراجعة و قديم و للتخطيط .

أضف التفاصيل الأساسية باستخدام حقول الموضوعات و المطبوعات و تواريخ الاستحقاق ومستويات الأولوية .

خطط على مدار الفصل الدراسي باستخدام طرق العرض مثل الجدول الزمني واللوحة والتقويم والدليل وجميع القوائم.

📌 مثالي لـ: المعلمين ومصممي المناهج الدراسية أو المنسقين الأكاديميين الذين يرغبون في طريقة منظمة لإنشاء ومتابعة وتحسين المناهج الدراسية على مدار العام الدراسي.

🚀 ميزة ClickUp: هل تتساءل عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتخطيط الدروس؟ مع ClickUp Brain، يمكنك صياغة خطط دروس عالية الجودة وفعالة في ثوانٍ. كل ما عليك فعله هو أن تطلب! أدخل التفاصيل الأساسية مثل المادة الدراسية والمستوى الدراسي وأهداف التعلم، وسيقوم البرنامج بإنشاء خطة مخصصة تتوافق مع مناهجك الدراسية. تفهم تقنية الذكاء الاصطناعي المتصلة سياق مشاريعك وتقدم اقتراحات قابلة للتنفيذ، مما يجعلها مثالية لأولياء الأمور والمعلمين الذين يدرسون في المنزل. ابق على المسار الصحيح مع مواعيد تسليم الواجبات باستخدام ClickUp Brain مع أداة الذكاء الاصطناعي للطلاب إلى جانبك، يمكنك: قم بصياغة مخطط تفصيلي للمنهج الدراسي وقسم الموضوعات بسهولة.

حوّل الملاحظات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى مستندات أو مهام قاب

نظم الواجبات وقوائم القراءة ومواعيد تسليم المشاريع في مركز واحد

حدد أولويات الدروس وتابع التقدم المحرز باستخدام إرشادات الذكاء الاصطناعي الذكية. ✅ جرب هذه المهمة: قم بإنشاء خطة دروس لمدة أسبوع لطالب يبلغ من العمر 10 سنوات تغطي الكسور الأساسية في الرياضيات. قم بتضمين الأهداف اليومية والأنشطة وتقييم قصير في نهاية الأسبوع.

9. قالب منهج ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد أهدافًا واضحة لكل فصل دراسي وتابع التقدم في الوقت الفعلي باستخدام نموذج المنهج الدراسي من ClickUp.

باستخدام قالب المنهج الدراسي من ClickUp، يمكنك إنشاء منهج دراسي منظم ومحكم يوضح الأهداف والموضوعات والواجبات لكل فصل دراسي. تم تصميمه ضمن ClickUp Docs، لذا يمكنك إنشاء مخطط جيد التنسيق مع وصف الدورات الدراسية وسياسات التقييم وجدول الأنشطة.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قم بتنظيم المحتوى باستخدام Doc View لإنشاء منهج دراسي غني بالنصوص.

تتبع تحديثات المنهج الدراسي باستخدام حقول البيانات الوصفية مثل المُنشئ/المالك و آخر تحديث .

نظم أساسيات الدورة في جدول معلومات الدورة مع حقول لاسم الدورة والقسم ووحدات الائتمان ومعلومات المعلم وتفاصيل الاتصال.

تنقل بسرعة باستخدام شريط التنقل الجانبي لصفحات مثل قالب المنهج الدراسي ودليل البدء و+ صفحة جديدة.

📌 مثالي لـ: الآباء والأمهات والمعلمين والمربين الذين يدرسون أطفالهم في المنزل ويرغبون في الحصول على منهج دراسي احترافي ومركزي لكل مادة أو دورة دراسية.

🔍 هل تعلم؟ أكد جون ديوي، أحد الشخصيات البارزة في مجال التعليم التقدمي، على أهمية التعلم من خلال الممارسة. ورأى أن التعليم يجب أن يرتبط بتجارب الحياة الواقعية، ويشجع على حل المشكلات والتفكير النقدي والمشاريع العملية.

10. قالب متتبع الواجبات المنزلية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني اعرض جميع واجباتك المنزلية في مكان واحد حتى لا تفوتك أي موعد نهائي مع قالب ClickUp لتتبع الواجبات المنزلية.

يساعدك قالب ClickUp Homework Tracker على رؤية كل مهمة (أو جزء من الواجب) في مكان واحد، وتحديد الأولويات، والتركيز على مراقبة الواجبات الفردية.

يجمع قالب مخطط التعليم المنزلي الواجبات المنزلية في عرض مهام منظم، حيث تكون كل مهمة فرعية لها تاريخ استحقاق وعلامة موضوع وحالة إكمال خاصة بها. تجعل مؤشرات التقدم المرئية، جنبًا إلى جنب مع القدرة على إضافة ملاحظات أو تقسيم المهام إلى خطوات أصغر، من السهل إدارة مواضيع ومواعيد نهائية متعددة.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تتبع الواجبات باستخدام حالات مثل المهام المطلوبة و قيد التقدم و مكتملة لكل مهمة فرعية.

صنف الواجبات المنزلية حسب المواد الدراسية باستخدام علامات ملونة للرجوع إليها بسرعة.

تصور التقدم المحرز باستخدام شريط تقدم الإنجاز لمعرفة ما تم إنجازه وما هو قيد الانتظار.

قم بتعيين المهام للطلاب أو المساعدين وقم بتعيين علامات الأولوية لإبراز الأعمال العاجلة.

📌 مثالي لـ: الآباء والأمهات أو المعلمين أو الأوصياء الذين يرغبون في مراقبة الواجبات عبر مواد دراسية متعددة وتتبع التقدم بصريًا داخل تطبيق إنتاجية.

إليك ما قاله مايكل تورنر من جامعة ميامي عن ClickUp:

ClickUp هي أداة رائعة نستخدمها للتنظيم ومتابعة الأحداث. لقد وفرت لنا هذه المنصة مستودعًا للمعرفة.

ClickUp هي أداة رائعة نستخدمها للتنظيم ومتابعة الأحداث. لقد وفرت لنا هذه المنصة مستودعًا للمعرفة.

11. قالب واجبات الفصل الدراسي من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع المهام والدرجات بسهولة لفصلك الدراسي باستخدام نموذج مهام الفصل الدراسي من ClickUp.

يجمع قالب مهام الفصل الدراسي من ClickUp جميع أعمال الطلاب والمواعيد النهائية والدرجات في عرض قائمة ClickUp سهل الاستخدام. كما يعمل كقالب لتتبع المهام، حيث يراقب ويدير المهام لجميع الطلاب والمواد الدراسية.

يتم تنظيم كل واجب بوضوح حسب حالة الإنجاز، مع حقول مفصلة للتصنيف والمواضيع التي تمت تغطيتها والسياق الخاص بالدورة التدريبية. يمكن للآباء أو المعلمين تعيين المهام بسرعة وتتبع التقدم ومشاركة الموارد، مما يجعل من السهل الإشراف على العديد من المتعلمين أو المواد الدراسية دون تفويت أي شيء.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

صنف الواجبات حسب المادة باستخدام حقل الصف (على سبيل المثال، الرياضيات 102، اللغة الإنجليزية 201، التاريخ 102)

وفر وصولاً فوريًا إلى الموارد واربط المواد الخاصة بالواجبات أو القراءات أو أدوات الدراسة عبر الإنترنت.

نظم المهام واعرضها في تخطيطات متعددة باستخدام عروض القائمة و القائمة حسب تاريخ الاستحقاق و الامتحانات و الأوراق .

تتبع الموضوعات التي تمت تغطيتها وأنواع الواجبات باستخدام حقول نوع المهمة والموضوعات التي تمت تغطيتها.

📌 مثالي لـ: الآباء والأوصياء أو المعلمين الذين يديرون التعليم المنزلي لعدة طلاب، ويبحثون عن طريقة سهلة لتعيين الواجبات ومتابعتها وتقييمها في مختلف المواد الدراسية.

12. قالب قائمة مراجعة تخطيط الطالب من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ قائمة بكل ما تريد تحقيقه خلال العام الدراسي باستخدام قالب قائمة مراجعة تخطيط الطالب من ClickUp.

يوفر قالب قائمة مراجعة التخطيط للطلاب من ClickUp للطلاب وأولياء الأمور الذين يدرسون في المنزل مركزًا لتتبع جميع المهام المهمة للتخطيط الأكاديمي، من الطلبات إلى الامتحانات. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنظيم كل خطوة في مهام فرعية قابلة للتنفيذ. هذا يجعل من السهل تقسيم التخطيط المعقد إلى أجزاء يمكن إدارتها، والاطلاع على التقدم المحرز في لمحة، والبقاء على اطلاع بالمواعيد النهائية.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

نظم سير عمل التحضير للجامعة بالكامل باستخدام المهمة الرئيسية التي تعمل كمركز رئيسي لك.

قسّم التخطيط المعقد إلى مهام فرعية متميزة مثل الموارد و جدول الامتحانات و متتبع المشاريع و متتبع الأنشطة الجماعية و المحاضرات والملاحظات .

أضف ملاحظات أو علامات أو تبعيات على المهام للحصول على إرشادات واضحة وسياق واضح طوال عملية التخطيط.

📌 مثالي لـ: الآباء والأمهات أو الأوصياء أو المعلمين الذين يوجهون الطلاب خلال مرحلة الإعداد للجامعة والقبول والتخطيط الأكاديمي طويل الأجل.

13. قالب تقدم الطالب من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قدم الدعم الموجه لكل طالب باستخدام نموذج تقدم الطالب من ClickUp.

هل تساءلت يومًا ما إذا كان طلابك أو أطفالك يواكبون الدراسة حقًا؟ تم تصميم نموذج تقدم الطلاب من ClickUp للآباء والأمهات والمعلمين ومدربي التعليم المنزلي الذين يحتاجون إلى رؤية في الوقت الفعلي لأداء طلابهم وسلوكهم وتطورهم.

يمكنك تتبع عدة طلاب في وقت واحد، ومعرفة من يتفوق، ومن يحتاج إلى تشجيع إضافي، والمجالات التي تتطلب مزيدًا من الاهتمام. ينظم قالب مخطط التعليم المنزلي الطلاب حسب حالتهم، ويراقب سلوكهم وجهودهم، ويخزن التفاصيل الشخصية والأكاديمية المهمة في مكان واحد.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

راقب أداء كل طالب باستخدام حالات مثل أداء جيد ، يحتاج إلى اهتمام ، يحتاج إلى بناء الثقة ، و يحتاج إلى مهام إضافية .

تتبع التفاصيل الأساسية باستخدام حقول تاريخ الميلاد و الفصول الدراسية و الجهد و السلوك .

احصل على وجهات نظر متعددة من خلال عروض مشكلات السلوك و القائمة و تحتاج إلى اهتمام .

سجل جهودك بصريًا باستخدام حقل تصنيف النجوم والتقدم الأكاديمي باستخدام حقل التقدم .

📌 مثالي لـ: الآباء والأمهات والأوصياء أو المعلمين الذين يقومون بتعليم عدة أطفال في المنزل ويريدون أداة لتتبع التقدم الفردي والسلوك والإنجازات، لضمان حصول كل طالب على الاهتمام الذي يحتاجه.

🔍 هل تعلم؟ كان توماس جيفرسون، أحد أقوى المدافعين عن التعليم، يؤمن بالتعلم الذاتي ويشجع الأطفال على القراءة بكثرة في المنزل.

14. قالب ClickUp لتحديد الأهداف

احصل على نموذج مجاني حافظ على حافزك لتحقيق الأهداف طويلة المدى من خلال تصور الخطوات الصغيرة التي تقودك إليها باستخدام قالب الأهداف الذكية من ClickUp.

تم تصميم قالب الأهداف الذكية من ClickUp للمعلمين وأولياء الأمور وطلاب التعليم المنزلي الذين يرغبون في تحديد أهداف قابلة للقياس وتتبع التقدم المحرز في مكان واحد.

يتيح لك هذا النموذج تقسيم الأهداف الأكاديمية الكبيرة، مثل إتقان مادة دراسية جديدة أو إكمال مشروع فصلي، إلى خطوات يمكن إدارتها. يساعدك نموذج مخطط التعليم المنزلي أيضًا على قياس الجهد المبذول وتوزيع المسؤوليات وتتبع النجاح بمرور الوقت، مما يجعل تحقيق الأهداف أمرًا محفزًا للطلاب.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

محددة ، قابلة للقياس ، قابلة للتحقيق ، ذات صلة ، محددة زمنيًا حدد أهدافًا قابلة للتنفيذ باستخدام حقول إطار عمل SMART

تتبع التقدم بصريًا باستخدام حالات مثل تحقيق هدف كبير و على المسار الصحيح و خارج المسار و مهام مطلوبة .

قم بتحديد الجهد والجدوى باستخدام حقول مقدار الجهد المطلوب و هل لديك المهارات المطلوبة .

راقب تقدم الأهداف باستخدام عروض مخصصة مثل أهداف SMART وجهود الأهداف وورقة عمل أهداف SMART.

📌 مثالي لـ: الآباء والأمهات والمعلمين والطلاب الذين يتلقون تعليمهم في المنزل والذين يرغبون في اتباع نهج منظم وقابل للقياس لتحقيق أهدافهم الأكاديمية.

🚀 ميزة ClickUp: يقوم AI Writer for Work من ClickUp Brain بإنشاء محتوى بناءً على موجه لغوي بسيط، مع ميزة التدقيق الإملائي المدمجة وتعديلات النبرة والردود السريعة بالذكاء الاصطناعي والقوالب القابلة للتخصيص. اطلب من ClickUp Brain إنشاء خطط دروس مكتوبة لك جرب هذه المطالبات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تدوين الملاحظات وأغراض أخرى: اكتب خطة درس مفصلة لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات حول موضوع دورة الماء.

أنشئ ورقة عمل قابلة للطباعة تحتوي على 10 مسائل ضرب مناسبة لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات.

لخص النقاط الرئيسية لفصل عن الثورة الأمريكية لطفل يبلغ من العمر 12 عامًا.

أنشئ جدولًا أسبوعيًا للتعليم المنزلي لطالب في الصف العاشر، بما في ذلك الرياضيات والعلوم والتاريخ والقراءة والفنون.

15. قالب ClickUp لتعليم الطلاب

احصل على نموذج مجاني أنشئ خطط مشاريع لإدارة عبء عملك بفعالية باستخدام قالب ClickUp Student Education Template.

يوفر قالب ClickUp Student Education مركزًا واحدًا لتنظيم التقدم الأكاديمي عبر الفصول الدراسية، وتتبع أحمال الدورات الدراسية الكاملة، والمتطلبات الأساسية، والتخطيط الأكاديمي طويل الأجل.

يمكنك عرض الفصل الدراسي بأكمله في لمحة، وتتبع أداء الطلاب، وإدارة تفاصيل الدورة التدريبية الأساسية مثل وحدات الائتمان والمعلمين والمناهج الدراسية. إنه مثالي للتأكد من أن الطلاب يواكبون عبء عملهم الدراسي مع إعطاء أولياء الأمور والمعلمين رؤية واضحة للتقدم المحرز.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

نظم جميع الدورات الدراسية حسب التسلسل الزمني باستخدام مجموعات الفصول الدراسية (على سبيل المثال، الفصل الدراسي الأول لعام 2022، الفصل الدراسي الثاني لعام 2023)

تتبع التقدم المحرز في كل دورة دراسية باستخدام حالات مثل مهام ، جاري ، مكتمل ، ناجح ، راسب ، منسحب .

قم بتخزين التفاصيل الأكاديمية الرئيسية في حقول مثل رقم المقرر و الوحدات الدراسية و بيانات الاتصال بالمدرس و رابط المنهج و الدرجة النهائية .

تصور ترابط الدورات التدريبية باستخدام عرض المتطلبات المسبقة لتخطيط التعلم التسلسلي بفعالية.

📌 مثالي لـ: الآباء والأوصياء والمعلمين الذين يدرسون في المنزل والذين يحتاجون إلى نظام لإدارة دورات متعددة وتتبع الدرجات والإشراف على التقدم الأكاديمي بمرور الوقت.

🚀 ميزة ClickUp: مع ClickUp Brain MAX، يمكنك البقاء على اطلاع على كل درس وواجب ومورد دون أن تفوت أي شيء. ابحث على الفور في المهام والمستندات وخطط الدروس والتطبيقات المتصلة مثل Google Drive أو Dropbox للعثور على ما تحتاجه بالضبط. استخدم ميزة Talk-to-Text في ClickUp Brain MAX لتدوين الملاحظات دون استخدام اليدين تتيح لك ميزة Talk-to-Text في ClickUp إملاء ملاحظات الفصل الدراسي أو تذكيرات الواجبات المنزلية أو أفكار المشاريع دون استخدام اليدين، حتى تتمكن من التركيز على تعليم طفلك أو توجيهه. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التبديل بين نماذج الذكاء الاصطناعي مثل Brain أو ChatGPT أو Claude أو Gemini لتبادل الأفكار حول الدروس أو إنشاء أدلة دراسية أو إنشاء واجبات تناسب أسلوب تعلم طلابك.

16. قالب ملاحظات الفصل الدراسي من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتسجيل محتوى الفصل الدراسي وتنظيمه ومراجعته باستخدام نموذج ملاحظات الفصل الدراسي من ClickUp.

يجمع قالب ملاحظات الفصل الدراسي من ClickUp مواد المحاضرات والواجبات وموارد الدراسة في مستند واحد قابل للتحرير. يمكنك التحكم في هوية المستند ومساهماتك من خلال إعدادات وبيانات وصفية سهلة الوصول. بالإضافة إلى ذلك، يعد المفكرة المثبتة في الجزء السفلي مثالية لتدوين الملاحظات السريعة أو أفكار المشاريع أو التذكيرات السريعة أثناء الدراسة.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تتبع واجباتك المنزلية وأرسلها مباشرة من ملاحظاتك باستخدام جدول الواجبات المنزلية الذي يحتوي على أعمدة للواجبات والردود.

أضف تعليقات أو قم بتعيين أسئلة أو اترك ملاحظات لنفسك وللمعلمين باستخدام لوحة التعليقات .

قم بتمييز المصطلحات أو الأقسام المهمة باستخدام ميزة التمييز و التعليق للرجوع إليها بسرعة.

راجع القواعد النحوية والأسلوب والنبرة باستخدام الاقتراحات/التنبؤات المتميزة للحصول على ملاحظات مصقولة.

📌 مثالي لـ: الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الذين يرغبون في مكان منظم لتدوين ملاحظات الفصل والواجبات باستخدام أدوات التعاون والتعليق التوضيحي.

17. قالب ورقة الحضور من ClickUp

احصل على نموذج مجاني راقب الحضور والمشاركة اليومية في الفصل باستخدام نموذج ورقة الحضور من ClickUp.

يساعدك نموذج ClickUp Attendance Sheet Template على تسجيل الحاضرين والغائبين والمتأخرين بسرعة، ويحافظ على تنظيم جميع معلومات الاتصال بالطلاب والدروس. اعرض اتجاهات الحضور، وتتبع تغطية الدروس، وحتى إدارة التذكيرات للفصول القادمة أو الدروس التعويضية. إنها طريقة بسيطة ومنظمة لتحديد الأنماط أو المخالفات في الحضور.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تتبع حضور الطلاب اليومي باستخدام حالات مثل حاضر و غائب و متأخر و مجدول .

سجل معلومات الدرس الأساسية، مثل درس اليوم و المعلم و اسم الفصل .

احتفظ بمعلومات الاتصال في متناول اليد باستخدام حقول البريد الإلكتروني و رقم الهاتف لكل طالب.

اعرض وانتقل بين وجهات نظر متعددة باستخدام طرق عرض مثل ورقة الحضور أو نموذج الحضور أو قائمة الحاضرين.

📌 مثالي لـ: الآباء والأمهات والمعلمين أو منسقي التعليم المنزلي الذين يحتاجون إلى تتبع حضور الطلاب وإدارة مواد دراسية متعددة والحفاظ على معلومات الاتصال والدروس.

🔍 هل تعلم؟ يمكن أن يؤدي الانخراط العاطفي في التعلم، مثل ذلك الذي يتم من خلال سرد القصص، إلى تسهيل فهم الموضوعات المعقدة وتذكرها. شعر أكثر من 80٪ من المشاركين في دراسة ما بالارتباط العاطفي بمقاطع الفيديو التي تحتوي على سرد قصصي، مما عزز فهمهم.

18. قالب ClickUp للطلاب

احصل على نموذج مجاني ادمج المنهج الدراسي والواجبات المنزلية وملاحظات الفصل والحضور وتتبع التقدم مع نموذج ClickUp Student Template.

على عكس القوالب الأخرى التي تركز على مجالات محددة، فإن قالب ClickUp Student Template هو مساحة عمل شاملة مصممة لإدارة كل جانب من جوانب الحياة الأكاديمية للطالب. تضمن التذكيرات والإشعارات التلقائية عدم تفويت المواعيد النهائية المهمة، بينما تضمن القدرة على تخصيص المهام للمشاريع الجماعية التعاون الواضح والمنسق.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قم بتجميع جميع القوائم الأكاديمية والوثائق والجداول الزمنية في مكان واحد مخصص مساحة الطالب

تتبع ملاحظات المحاضرات والواجبات كمهام مع مؤشرات الحالة والمكلفين بها وتواريخ الاستحقاق والأولويات.

خطط الدورات والدروس حسب الصف أو الفصل الدراسي أو المادة، باستخدام سير العمل مثل حالي ويحتاج إلى مراجعة ومهام.

📌 مثالي لـ: الطلاب أو المعلمين أو منسقي التعليم المنزلي الذين يرغبون في الحصول على نموذج إنتاجي لتخطيط الدروس وتتبع الدرجات وإدارة الواجبات والملاحظات.

اجعل التعليم المنزلي أكثر إفادة مع ClickUp

يمنحك التعليم المنزلي بالفعل ميزة المرونة. ولكن بدون خطة، من السهل أن ينتهي بك الأمر بملاحظات متناثرة وعلامات تبويب مفتوحة وأفكار نصف مكتملة.

قوالب ClickUp قابلة للتخصيص بالكامل، مما يتيح لك تنظيم المواد الدراسية والواجبات والجداول الزمنية والرحلات الميدانية لتناسب روتين عائلتك الفريد. تحفظ ClickUp Docs خطط الدروس والملاحظات والموارد في مكان واحد. وفي الوقت نفسه، يعد ClickUp Brain مثاليًا للعصف الذهني وتحديد الأولويات وتبسيط سير عملك.

