كل مطور يمر بتلك اللحظة.

أنت تحاول إضافة ميزة بسيطة، وتكتشف أن "الحل السريع" الذي كتبه شخص ما قبل ثلاثة أعوام قد تحول الآن إلى فوضى معقدة من الحلول البديلة والتبعيات الهشة وتعليقات الكود التي تقول أشياء مثل "لا تلمس هذا وإلا سينهار كل شيء".

حسنًا، إليك رقمًا سيجعلك تتألم: في مؤسسات البرمجيات الكبيرة، تستهلك إدارة الديون التقنية حوالي 25٪ من إجمالي وقت التطوير. هذا يعني أن كل أربعة أسابيع يقضيها فريقك في البرمجة، يتم قضاء أسبوع كامل في معالجة القرارات القديمة، وتصحيح الأنظمة القديمة، وإعادة هيكلة الكود الذي كان يجب إصلاحه منذ شهور.

ما هو الجزء المحبط؟ الديون التقنية خادعة. فهي تتراكم تدريجياً بسبب المواعيد النهائية المستعجلة والمتطلبات المتغيرة. ولكن يمكن التحكم فيها باستخدام الأنظمة المناسبة.

في هذا الدليل، سنتناول كيف يمكن للمطورين تجنب الديون التقنية باستخدام أدوات مثل ClickUp، التطبيق الشامل للعمل. لنبدأ البرمجة! 🧑‍💻

ما هو الدين التقني في تطوير البرمجيات؟

في مجال تطوير البرمجيات، الديون التقنية هي التكلفة المتراكمة لاختيار حلول أسرع أو أسهل الآن والتي ستتطلب المزيد من العمل لاحقًا.

يظهر ذلك عندما تتخطى كتابة الاختبارات للوفاء بموعد نهائي، أو تقوم بترميز القيم لأنك بحاجة إلى نشر سريع، أو تنسخ وتلصق كتل الكود لأن إنشاء وظيفة قابلة لإعادة الاستخدام يستغرق وقتًا طويلاً.

فكر في وحدة المصادقة التي تربطها عبارات if المتداخلة لأن المطور الأصلي غادر قبل الانتهاء من إعادة الهيكلة. أو مخطط قاعدة البيانات الذي كان منطقيًا تمامًا بالنسبة إلى MVP، ولكنه يتطلب الآن ربط سبعة جداول لإجراء استعلامات أساسية. هذه هي الحقائق اليومية للديون التقنية.

🧠 حقيقة ممتعة: صاغ وارد كننغهام مصطلح الديون التقنية في عام 1992. واستخدمه كاستعارة لتوضيح سبب منطقية اتخاذ طرق مختصرة في بعض الأحيان (مثل الشحن السريع) على حساب تكلفة إصلاح الأمور لاحقًا.

أنواع الديون التقنية

لفهم كيف يمكن للمطورين تجنب الديون التقنية، حدد أولاً ما إذا كانت الديون مقصودة أم عرضية أم تتراكم ببطء بمرور الوقت. إليك مقارنة واضحة:

النوع التعريف الأسباب الشائعة المخاطر مثال متعمد الديون التي تتحملها الفرق عن علم لتحقيق أهداف قصيرة الأجل مواعيد نهائية ضيقة، ضغوط لإطلاق المنتج، مقايضات استراتيجية صعوبة الصيانة في المستقبل، واحتمال حدوث اختناقات تقنية شحن منتج قابل للتطبيق بحد أدنى (MVP) مع اختصارات كود سريعة للوفاء بموعد الإطلاق عرضي الديون التي تنشأ عن الأخطاء أو نقص المعرفة أو سوء الفهم سوء تخطيط البنية، عدم كفاية التوثيق، سوء فهم المتطلبات أخطاء غير متوقعة، إعادة هيكلة إضافية لاحقًا، تطوير أبطأ تنفيذ واجهة برمجة تطبيقات (API) بشكل غير صحيح بسبب مواصفات غير واضحة، مما يتطلب إعادة كتابة لاحقًا تلف البتات الديون التي تتراكم تدريجياً بمرور الوقت دون اهتمام فعال مكتبات قديمة، أطر عمل غير مدعومة، كود قديم غير مصان تدهور الأداء، الثغرات الأمنية، عدم استقرار النظام نظام قديم لا يزال يعمل على أطر عمل قديمة مع تبعيات مهملة

الأسباب الشائعة للديون التقنية

الديون التقنية لا تظهر من العدم. إنها تتراكم من خلال أنماط محددة يتعرف عليها معظم فرق التطوير على الفور. وإليك كيف يحدث ذلك. 👇

مواعيد نهائية ضيقة وشحن MVP بسرعة

تؤثر تواريخ الإطلاق على القرارات. عليك أن تقوم بالشحن بحلول يوم الجمعة، لذا تقوم بترميز مفتاح API بدلاً من إعداد متغيرات البيئة المناسبة. عرض المستثمرين سيكون غدًا، لذا تتخطى الحالات الاستثنائية وتركز على المسار السعيد. هذه الخيارات منطقية في الوقت الحالي لأن إطلاق شيء ما أهم من جعله مثاليًا.

تظهر المشكلة بعد ثلاثة أشهر عندما لا يزال MVP قيد التشغيل في الإنتاج وتكون خارطة الطريق مليئة بالميزات الجديدة. لا أحد لديه الوقت للعودة وإصلاح الاختصارات لأن هناك دائمًا ما هو أكثر إلحاحًا. يصبح الحل المؤقت دائمًا بشكل افتراضي، والآن أنت تبني ميزات جديدة على أساس هش.

🔍 هل تعلم؟ الديون التقنية ليست موحدة. وجدت إحدى الدراسات أن الديون يمكن أن تظهر أيضًا في مشكلات الأداء أو الثغرات الأمنية أو عند استخدام مكونات تجارية جاهزة (COTS) بطرق غير مثالية.

سوء التوثيق وعزلة المعرفة

وهذا يرتبط مباشرة بضغط المواعيد النهائية.

عندما تكون في عجلة من أمرك لتسليم المنتج، تبدو الوثائق الفنية وكأنها رفاهية لا يمكنك تحملها. تفهم مطورة البرامج الكبيرة لديك منطق معالجة الدفع تمامًا لأنها هي من أنشأته، لكنها الوحيدة التي تعرف سبب وجود وظائف معينة أو وظيفة ملف التكوين هذا.

بعد ستة أشهر، كانت في إجازة عندما ظهر خطأ فادح في تدفق المدفوعات. قام باقي أعضاء الفريق بالبحث في الكود الحالي، محاولين عكس هندسة القرارات التي لم يتم تدوينها مطلقًا. استغرق إصلاح الخطأ الذي كان من المفترض أن يستغرق ساعة واحدة ثلاثة أيام لأن المعرفة كانت موجودة في رأس شخص واحد.

💡 نصيحة احترافية: شاهد هذا الفيديو لتتعلم كيفية إنشاء وثائق تقنية مفيدة لفريقك:

عدم وجود مراجعات لجودة الكود أو ممارسات اختبار

عندما تكون الوثائق قليلة والمواعيد النهائية ضيقة، تبدأ مراجعات الكود في إبطاء كل شيء. تتخطاها لتسريع عملية الشحن، وينطبق نفس المنطق على الاختبارات. لماذا تقضي ساعتين في كتابة الاختبارات بينما يمكنك شحن الميزة الآن والانتقال إلى التذكرة التالية؟

باستثناء الأخطاء التي قد تمر دون أن يلاحظها أحد والتي كان من الممكن اكتشافها من خلال مراجعة سريعة. تصل الأخطاء المنطقية إلى مرحلة الإنتاج، وتتحول القرارات الفنية التي كان من الممكن مناقشتها في مراجعة للكود مدتها خمس دقائق إلى حوادث.

تختفي السرعة التي اكتسبتها عندما تقضي سباقات كاملة في إصلاح مشكلات لم يكن ينبغي أن تحدث في المقام الأول.

في الوقت نفسه، تستمر التبعيات الخاصة بك في التقدم بهدوء في الخلفية. لا تزال نسخة React من عام 2021 تعمل بشكل جيد، وتستمر تصحيحات الأمان في الظهور، وتبدو الترقية بمثابة إلهاء عندما يكون لديك ميزات لتطويرها وأخطاء لإصلاحها.

ولكن في النهاية، تتوقف التصحيحات عن الظهور، ولن تدعم المكتبات الجديدة التبعيات القديمة، وتتراكم مشكلات التوافق. عندما تضطر في النهاية إلى الترقية بسبب ظهور ثغرة أمنية خطيرة، ستواجه أسابيع من أعمال الترحيل بدلاً من التحديثات التدريجية التي كان بإمكانك القيام بها على طول الطريق.

الديون التي أجلتها لمدة عامين أصبحت مستحقة الدفع دفعة واحدة. 😖

عدم التوافق بين المطورين ومديري المشاريع وأصحاب المصلحة

كل هذه الأسباب تؤدي إلى مشكلة أكبر: عمل الفرق في اتجاهات مختلفة دون أن يدركوا ذلك.

أظهرت الأبحاث أن انقطاع الاتصال وعدم التوافق بين هياكل الفريق وبنية النظام يؤديان إلى تراكم الديون بسرعة. تتبعت الدراسة الفرق خلال الدورات التي تراكمت فيها الديون، وسددوا بعضها، ثم تراكمت عليهم ديون أخرى مرة أخرى.

يحدث هذا عندما يقوم مطورو البرامج بإنشاء ميزات دون فهم سياق العمل، أو عندما يعطي مديرو المشاريع الأولوية لخطط العمل دون مراعاة القيود التقنية.

لماذا يجب على المطورين الاهتمام بتجنب الديون التقنية

تؤثر الديون التقنية في Scrum بشكل مباشر على عملك اليومي بطرق تتفاقم بمرور الوقت. إليك ما يتغير عندما تتراكم الديون:

تنخفض سرعة الميزات لأن كل تغيير يتطلب فهم الاختصارات الحالية والتغلب عليها

يتم إصلاح الأخطاء من خلال كود مترابط بشكل وثيق، مما يحول المشكلات البسيطة إلى تحقيقات متعددة الوحدات.

تتضاءل الثقة في النشر عندما تكون تغطية الاختبار ضعيفة، ولا أحد يعرف جميع التبعيات

يستغرق تدريب المطورين الجدد وقتًا أطول عندما تفتقر قاعدة الكود إلى أنماط ووثائق واضحة.

📮ClickUp Insight: يشير 33٪ من المشاركين في الاستطلاع إلى تطوير المهارات كأحد حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التي يهتمون بها أكثر. على سبيل المثال، قد يرغب الموظفون غير التقنيين في تعلم كيفية إنشاء مقتطفات كود لصفحة ويب باستخدام أداة ذكاء اصطناعي. في مثل هذه الحالات، كلما زادت المعلومات التي تمتلكها الذكاء الاصطناعي عن عملك، كلما كانت استجاباته أفضل. باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يتفوق الذكاء الاصطناعي في ClickUp في هذا المجال. فهو يعرف المشروع الذي تعمل عليه ويمكنه أن يوصي بخطوات محددة أو حتى يؤدي مهام مثل إنشاء مقتطفات من الكود بسهولة.

استراتيجيات للمطورين لتجنب الديون التقنية

تجنب فخ الديون التقنية من خلال الالتزام بهذه الاستراتيجيات المجربة. 📝

اكتب كودًا نظيفًا ومعياريًا وقابلًا للصيانة

يصبح من السهل إدارة قاعدة الكود عندما يكون لكل جزء مسؤولية محددة. تقلل المكونات الأصغر حجماً والقابلة للتعديل من التكرار، وتجعل عملية تصحيح الأخطاء أكثر سلاسة، وتمنحك المرونة عند التوسع.

على سبيل المثال، إذا قمت بفصل التحقق من صحة عملية الدفع ومعالجة الدفع وإنشاء الإيصال في منصة التجارة الإلكترونية، يمكنك إضافة ميزات مثل خصومات الولاء أو بوابات جديدة دون إعادة كتابة نصف المكدس.

اطلب الدعم من ClickUp Brain عند برمجة الوظائف

يأتي ClickUp Brain ليكون مساعدك في البرمجة، ويمنحك عينين إضافيتين.

يمكنك لصق وظيفة أو وصف ما تقوم ببنائه، وسيقوم البرنامج بتمييز المناطق التي قد تتحول إلى ديون فوضوية.

📌 جرب هذه المطالبات: أعد هيكلة هذه الوظيفة إلى أجزاء أصغر قابلة لإعادة الاستخدام تتبع مبادئ المسؤولية الفردية.

اقترح طرقًا لتقسيم تدفق مصادقة المستخدم هذا إلى وحدات

حلل هذا المقتطف من حيث سهولة القراءة واقترح تحسينات

بالإضافة إلى ذلك، عند تخطيط الميزات، يمكنك أن تطلب من أداة الكود AI: "قسّم مهمة إنشاء خدمة إعلام إلى مهام فرعية معيارية ذات تبعيات واضحة." يقوم ClickUp Brain بإنشاء مهام فرعية منظمة مرتبطة بالمهمة الأصلية، بحيث يميل تخطيط السباق الخاص بك تلقائيًا نحو التصميم القابل للصيانة.

وعندما يناقش فريقك الهندسة المعمارية، يمكنك أن تطلب منه سحب المستندات ذات الصلة أو المناقشات السابقة من ClickUp حتى لا تتعارض مع المعايير التي حددتها بالفعل.

استثمر في الاختبار وخطوط إنتاج CI/CD

تمنحك خطوط الإنتاج الآلية الثقة اللازمة لدفع الميزات دون الحاجة إلى التمني.

فكر في منصة FinTech حيث تؤكد الاختبارات الفردية دقة المعاملات وتثبت اختبارات التكامل صحة تدفقات الدفع — تلك الفحوصات، المرتبطة بخط أنابيب CI/CD، تمنع إدارة الأزمات في المراحل المتأخرة.

تتيح لك تكاملات ClickUp مع GitHub و GitLab و Bitbucket وأنظمة CI/CD الأخرى رؤية عمليات الاختبار وفشل البناء وطلبات السحب في نفس مساحة العمل التي تدير فيها قائمة المنتجات المتأخرة. بهذه الطريقة، يمكنك تتبع حالة خط أنابيبك بجوار قصص المستخدمين وتذاكر الأخطاء التي تؤثر عليها.

حافظ على ظهور حالة خط الأنابيب وتحديثات الاختبار مع تكامل GitHub من ClickUp

استخدم التحكم في الإصدارات بفعالية

يمنح التحكم في الإصدارات فريقك مصدرًا واحدًا للمعلومات الصحيحة. تعني استراتيجيات التفرع الواضحة والالتزام بالانضباط والدمج المنظم أنك لن تقضي ساعات في حل النزاعات.

مع GitFlow، على سبيل المثال، توجد كل ميزة جديدة في فرعها الخاص، وتدمج في التطوير بعد التحقق من صحتها، وتبقي الفرع الرئيسي جاهزًا دائمًا للإنتاج. يمكن التراجع عن أي تغيير سيئ بسهولة لأن السجل ذو مغزى.

🧠 حقيقة ممتعة: يتيح نموذج قياس الديون التقنية (TDQM) للفرق مقارنة طرق مختلفة لقياس الديون التقنية — مثل الروائح، ومقارنات الجودة، أو عائد الاستثمار في إعادة الهيكلة — حتى تتمكن من اختيار النموذج الذي يناسب مشروعك.

التبعيات هي عوامل صامتة لتراكم الديون. كلما طالت مدة تجنبك للتحديثات، زادت صعوبة عملية الترقية. التغييرات التدريجية في كل سباق أسرع بكثير من عمليات الترحيل الضخمة التي تستغرق شهورًا.

على سبيل المثال، يستفيد مشروع Node.js الذي يعمل على إصدار Express أقدم من ترقيات مستوى السبرينت — حيث يتم تطبيق تصحيحات الأمان مبكرًا، وتبقى مشاكل التوافق طفيفة.

احصل على نموذج مجاني تتبع ترقيات التبعية وقم بتعيينها وتحديد أولوياتها باستخدام نموذج تسجيل الديون التقنية من ClickUp.

يجعل قالب تسجيل الديون التقنية من ClickUp هذا الأمر منهجيًا. يصبح كل بند من بنود الديون مهمة يمكنك تسجيل تفاصيلها مثل النوع والخطورة والجهد المقدر والحالة. يمكنك أيضًا وضع علامات على العناصر كمشكلات في البنية أو تبعيات مهام ClickUp قديمة أو شفرات سيئة، مما يسهل التصفية وتحديد الأولويات.

مارس مراجعة الكود والبرمجة الزوجية

تكشف عمليات المراجعة التعاونية نقاط الضعف قبل أن تتفاقم. يمكن لعيون جديدة أن تكتشف مشكلة في الأداء في تصميم واجهة برمجة التطبيقات (API) أو تحدد حالة حافة مفقودة قبل أن يتم تشغيلها.

تقوم البرمجة الزوجية بنفس الشيء في الوقت الفعلي، مما يخلق ملكية مشتركة للمنطق المعقد.

تتبع وتعيين مهام مراجعة الكود داخل ClickUp Tasks

تسهل ClickUp Tasks هذه العملية. يمكنك تخصيص التعليقات مباشرة لزملائك في الفريق، وتحويل الملاحظات إلى مهام متابعة، وتتبع الحلول دون فقدان السياق.

لنفترض أنك تقوم بمراجعة خط أنابيب جديد لاستيعاب البيانات: يقوم أحد المراجعين بتمييز الاستعلامات غير الفعالة، وتعيين التعليق إلى المؤلف، ويتم حل المشكلة داخل المهمة.

🔍 هل تعلم؟ بالنظر إلى تطبيقات Java مفتوحة المصدر على مدى أكثر من 10 سنوات، وجد الباحثون أن مبدأ باريتو صحيح: حوالي 20٪ من أنواع المشكلات تسببت في حوالي 80٪ من الديون التقنية في تلك المشاريع.

توثيق القرارات والأسباب المنطقية

توثيق أسباب اتخاذ القرار يمنع حدوث مشاكل في المستقبل. بدون ذلك، سينتهي الأمر بالموظفين الجدد أو حتى أنت في المستقبل إلى إعادة النظر في قرارات الهندسة.

إذا قررت استخدام قاعدة بيانات بيانية لمحرك التوصيات، فسجل الأسباب، مثل قابلية التوسع ومعايير الأداء والمفاضلات السابقة، حتى لا "يحسن" أحدهم أداءك مرة أخرى إلى عالم العلاقات بعد ستة أشهر.

تقوم ميزة Talk to Text في ClickUp بتسهيل هذه المهمة.

التقط وقم بتنسيق قرارات الهندسة المعمارية باستخدام Talk to Text في ClickUp

اضغط على مفتاح الاختصار، وشرح تفكيرك بصوت عالٍ، ودع ClickUp Brain MAX ينظمه في ملاحظات واضحة ومنسقة. الصقها في مستند مرتبط بالمهمة ذات الصلة، وستحصل على سجل يمكن الوصول إليه على الفور ويمكن لفريقك الرجوع إليه عندما يطرح نفس النقاش مرة أخرى.

كيف يمكن للفرق إدارة الديون التقنية الحالية

لا يمكنك إصلاح كل ديونك التقنية دفعة واحدة، ومحاولة القيام بذلك ستؤدي إلى تعطيل خطة العمل بأكملها. المفتاح هو بناء نهج مستدام يركز على معالجة الديون التقنية دون إيقاف تطوير الميزات. ⚒️

ابدأ بقياس ما يهم

قبل إعادة هيكلة أي شيء، تحتاج إلى قياس الديون التقنية عبر قاعدة الكود الخاصة بك.

يمكن لأدوات مثل SonarQube و CodeClimate تتبع التعقيد الدوري ونسب تكرار الكود وفجوات تغطية الاختبار تلقائيًا. لكن الرؤية الحقيقية تأتي من تجربة فريقك المباشرة مع قاعدة الكود.

قارن وقت تسليم الميزات الفعلي بالتقديرات الأولية لتحديد نقاط الاحتكاك. اسأل فريقك عن الوحدات النمطية التي تسبب معظم الأخطاء وأين يتعثر المطورون الجدد باستمرار. تخبرك نقاط الضعف هذه عن المكان الذي تكبد فيه أكبر قدر من الديون.

💡نصيحة احترافية: استخدم نماذج ClickUp لجمع تقارير الأخطاء أو طلبات الديون التقنية من الفريق. تصبح كل استجابة تلقائيًا مهمة، مما يسهل إنشاء قائمة المهام في مكان واحد.

🔍 هل تعلم؟ في المتوسط، يقول 30٪ من مديري تكنولوجيا المعلومات أن أكثر من 20٪ من ميزانياتهم التقنية (المخصصة للمشاريع الجديدة) يتم تحويلها في الواقع إلى سداد الديون.

اختر نهج إعادة الهيكلة بناءً على المخاطر

يعمل إعادة الهيكلة التدريجية في معظم الحالات. يمكنك تحسين الكود تدريجياً أثناء تعديله لإضافة ميزات جديدة، باتباع قاعدة الكشافة المتمثلة في ترك الأشياء أنظف مما كانت عليه. يتناسب هذا النهج بشكل طبيعي مع دورة حياة تطوير البرامج لأنك لا توقف كل شيء لإصلاح الكود القديم.

إعادة الكتابة الكبيرة مختلفة. فهي تكون مجدية عندما يكون أحد المكونات معطلاً لدرجة أن إصلاحه يكلف أكثر من إعادة بنائه.

فكر في السيناريوهات التالية:

أنظمة المصادقة المرتبطة بشروط متداخلة وحلول بديلة

مخططات قواعد البيانات التي تتطلب 10 عمليات ربط للاستعلامات الأساسية لأن التصميم الأصلي لم يكن قابلاً للتوسع

منطق معالجة الدفع الهش للغاية بحيث لا يمكن تعديله دون إحداث خلل ما

وهذا يتطلب سباقات سريعة مخصصة ومعايير نجاح واضحة وتجميد الميزات في ذلك الجزء من النظام. المخاطر أعلى، ولكن في بعض الأحيان يكون هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا.

وازن بين التنظيف والعمل على الميزات باستخدام نظام الحصص

تحتاج الأعمال المتعلقة بالديون الحالية إلى وقت تطوير محمي، وإلا فلن يتم تنفيذها أبدًا. خصص 20-25٪ من سعة كل سباق بشكل خاص للديون التقنية. قد يعني هذا أن يركز مطور واحد بالكامل على الديون بينما يتولى الآخرون الميزات، أو أن يقضي الفريق بأكمله يومًا واحدًا في الأسبوع في التنظيف. لا يهم التقسيم المحدد بقدر ما يهم الاتساق.

عندما يتنافس الدين مع الميزات على نفس الوقت، تفوز الميزات دائمًا لأنها مرئية لأصحاب المصلحة. يضمن فصل الميزانيات إجراء عملية التنظيف.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل الأدوات التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية لإدارة الديون التقنية لمديري المنتجات

أعط الأولوية للديون حسب تأثيرها على الفريق

ليست كل الديون التقنية تستحق اهتمامًا فوريًا. يساعدك مربع الديون التقنية على تصنيف ما يجب إصلاحه أولاً:

الديون المسببة لمعاناة شديدة والتي تتطلب جهدًا قليلًا يتم التعامل معها على الفور لتحقيق مكاسب سريعة

الديون المكلفة والمجهدة تتطلب تخطيط خارطة طريق وموافقة الأطراف المعنية

الديون غير المؤلمة يمكن تأجيلها إلى أجل غير مسمى ما لم تمنع شيئًا مهمًا.

إدارة الديون التقنية الحالية باستخدام مربع الأولويات

يمكنك أيضًا تصنيف الديون إلى متهورة مقابل حكيمة، ومتعمدة مقابل غير متعمدة.

يجب إعطاء الأولوية للديون المتهورة الناتجة عن الاختصارات المتهورة على الديون الحكيمة الناتجة عن المقايضات المعقولة التي لم تصمد أمام الزمن. الهدف هو إصلاح ما يضر بإنتاجية المطورين أكثر من غيره، وليس تحقيق كود مثالي.

🔍 هل تعلم؟ إذا جمعت كل الديون التقنية المتراكمة على مدار الأربعة عقود الماضية، فسوف يستغرق الأمر من الشركات والحكومات ما يقرب من 61 مليار يوم عمل من وقت البرمجة للقضاء عليها.

دعنا نستعرض بعض الأدوات وأفضل الممارسات التي يمكنك تطبيقها لتقليل الديون التقنية. ⚙️

تكتشف أدوات التحليل الثابت المشكلات قبل وصولها إلى مرحلة الإنتاج من خلال الاختبار الآلي لتعقيد الكود والخلل المحتمل والثغرات الأمنية وانتهاكات الأسلوب. بعض أدوات الديون التقنية التي تستحق دمجها في سير عملك:

SonarQube يُشير إلى الوظائف المعقدة للغاية وتكرار الكود والأخطاء المحتملة عبر لغات متعددة، مما يمنحك أرقامًا محددة عن أماكن اختباء الديون التقنية.

ESLint يكتشف الأخطاء الشائعة في JavaScript مثل المتغيرات غير المحددة، والاستيرادات غير المستخدمة، والأنماط المضادة أثناء كتابة الكود.

CodeClimate تحدد درجات قابلية الصيانة وتترجم المفاهيم المجردة مثل "الكود الفوضوي" لتقييم الديون التقنية بالساعات.

لكن اكتشاف المشكلات ليس سوى نصف المعركة.

يمكنك تسجيل كل مشكلة تم الإبلاغ عنها كمهمة في ClickUp لفرق البرمجيات — مع علامات الخطورة والتقديرات الزمنية والمسؤولين عن المهام. على سبيل المثال، إذا أبرز SonarQube وظيفة متضخمة، يمكنك إنشاء مهمة "إعادة هيكلة"، وتعيينها كاعتمادية للميزات القادمة، وإبقائها مرئية.

استخدم المهام مع الوكلاء المخصصين لتحويل تنبيهات التحليل الثابت إلى عناصر متأخرة قابلة للتنفيذ

الآن، استخدم ClickUp Custom Agents لتقليل العمل اليدوي.

لنفترض أن ESLint يرسل تنبيهات جديدة إلى قناة مراجعة الكود الخاصة بك. يمكن للوكيل تحويلها على الفور إلى مهام، وإرفاق الناتج الدقيق للخطأ، وتعيين الإصلاح للمطور المناسب.

يمكنك حتى تكوين قواعد بحيث لا تؤدي سوى الأخطاء الحرجة إلى مهام فورية، بينما يتم تجميع التحذيرات الطفيفة المتعلقة بالأسلوب في مهمة تنظيف أسبوعية.

توحيد المعايير والإصلاحات المتكررة

تتفاقم الديون التقنية عندما تظل المعرفة محصورة في عقول الأفراد أو مدفونة في سلاسل المحادثات.

يقوم مهندس كبير بإصلاح تسرب ذاكرة معقد، ويسجل التفاصيل في الدردشة، وبعد ثلاثة أشهر، يواجه زميل آخر في الفريق نفس الخطأ لأن تلك المعرفة لم يتم إدخالها في نظام قابل للبحث. ضاعف ذلك عبر عشرات المشكلات المتكررة، وستجد نفسك تدفع نفس الديون مرارًا وتكرارًا. 🙃

لتجنب ذلك، تحتاج الفرق إلى كتابة وثائق للكود بطريقة توضح "ماهية" الإصلاحات والمعايير المتكررة والأسباب الكامنة وراءها. تؤدي مركزية هذه القرارات إلى منع الانحراف، لذا بدلاً من خمس طرق مختلفة قليلاً لهيكلة معالجة أخطاء API، يكون لديك نهج واحد قياسي قابل للتوسع.

تأكد من أن معايير البرمجة والتطوير متاحة دائمًا مع ClickUp Docs

يوفر لك ClickUp Docs طريقة لإنشاء هذا المستودع الحي دون فصله عن العمل اليومي. استخدم الذكاء الاصطناعي المدمج لرسم مخطط سريع، على سبيل المثال، للطريقة الصحيحة لتوثيق قرارات الترميز.

يمكنك أيضًا الاحتفاظ بوثيقة "دليل الديون" التي تحدد أنماطًا مثل كيفية تقسيم الوظائف المتجانسة التي تم تحديدها بواسطة SonarQube، أو الحدود التي اتفق عليها فريقك لإعادة الهيكلة مقابل إعادة الكتابة.

بالإضافة إلى ذلك، ترتبط المستندات مباشرة بالمهام، لذلك لا يحتاج المطورون إلى البحث في المجلدات للعثور على السياق.

أعط الأولوية للديون التقنية في قائمة المهام المتأخرة

يجب التعامل مع الديون التقنية كأي عنصر عمل آخر، وليس كشيء "ستقوم به في النهاية". إذا لم تكن مدرجة في قائمة الأعمال المتأخرة مع أولوية واضحة، فلن يتم إنجازها.

تصور الأعمال المتراكمة باستخدام عرض القائمة في ClickUp لتحقيق تقدم متسق في تنظيف الديون.

تتيح لك قائمة ClickUp تنظيم بنود الديون بشكل منفصل عن مهام الميزات مع الحفاظ على كل شيء مرئيًا في مكان واحد.

كيف يبدو ذلك في الممارسة العملية:

تم تحديدها و تم فرزها و قيد إعادة الهيكلة و تم حلها . استخدم حالات المهام المخصصة في ClickUp لتتبع الديون عبر مراحل مثل

اضبط تذكيرات ClickUp لمراجعة بنود الديون بانتظام أثناء تخطيط السباق لتقييم تأثيرها على السرعة

اسحب الديون ذات الأولوية العالية إلى السباقات القادمة جنبًا إلى جنب مع العمل على الميزات لإدارة المتأخرات بشكل فعال

يشارك راؤول بيسيرا تجربته في استخدام ClickUp في Atrato:

أدركنا أننا نفتقر إلى طريقة فعالة لتتبع المهام ولم يكن لدينا رؤية واضحة لما يفعله فريق المنتج، لذلك بدأنا في البحث عن منصة جديدة. ثم وجدنا ClickUp. كانت المنصة مزيجًا مثاليًا – ليست تقنية ومربكة للغاية، وليست بسيطة للغاية. لقد منحتنا المرونة اللازمة لإنشاء ونقل وتنظيم الفرق والمشاريع بطريقتنا الخاصة.

أدركنا أننا نفتقر إلى طريقة فعالة لتتبع المهام ولم يكن لدينا رؤية واضحة لما يفعله فريق المنتج، لذلك بدأنا في البحث عن منصة جديدة. ثم وجدنا ClickUp. كانت المنصة مزيجًا مثاليًا – ليست تقنية ومربكة للغاية، وليست بسيطة للغاية. لقد منحتنا المرونة اللازمة لإنشاء ونقل وتنظيم الفرق والمشاريع بطريقتنا الخاصة.

أتمتة سير العمل المتكرر

تؤدي الديون العملية إلى إبطاء عمل الفرق تمامًا مثل الديون البرمجية. عندما يضطر المطورون إلى إنشاء مهام يدويًا لكل فحص برمجي فاشل أو إخطار الأشخاص شخصيًا بالمشكلات، فإن ذلك يمثل وقتًا ضائعًا في الأعمال الإدارية التي يمكن أتمتتها.

استخدم ClickUp Automations لتحويل عمليات الفحص الفاشلة وأخطاء العلاقات العامة إلى مهام دين قابلة للتنفيذ

تتولى ClickUp Automations الخطوات المتكررة دون الحاجة إلى إشراف بشري مكثف:

إنشاء مهام الديون تلقائيًا عندما يشير فحص الكود إلى وجود مشكلة

قم بتعيين المهمة إلى مالك الوحدة على الفور

انقل مهام الديون تلقائيًا من "تم فرزها" إلى "قيد إعادة الهيكلة" عند بدء العمل

أخطر المطور في ClickUp Chat عند فشل طلب السحب في التحليل الثابت

أعد فتح مهام الديون تلقائيًا إذا فشلت الاختبارات ذات الصلة بعد الدمج

فيما يلي بعض النصائح المفيدة حول استخدام الأتمتة لتوفير ساعات من العمل كل أسبوع:

استفد من الذكاء الاصطناعي لتحديد أنماط الديون

إن النظر إلى 200 مهمة ديون فردية لا يكشف عن المشاكل النظامية. تحتاج إلى التعرف على الأنماط لترى أن 40٪ من الأخطاء تنشأ في وحدة معالجة الدفع، أو أن مشاكل أداء قاعدة البيانات ترتفع كلما قمت بشحن ميزة جديدة.

يتطلب ربط هذه النقاط يدويًا عبر السباقات والفرق ونتائج فحص الكود ساعات من التحليل التي لا تمتلكها معظم الفرق.

دع ClickUp Brain يعرض تحديثات الحالة الخاصة بعناصر الديون الخاصة بفريقك

يقوم ClickUp Brain بتحليل مساحة العمل بالكامل للكشف عن الأنماط والتحديات التي تواجه تطوير البرامج والتي قد تظل مخفية لولا ذلك.

يمكنه فحص أشهر من المهام والتعليقات ونتائج فحص الكود وتقارير الأخطاء لتحديد الوحدات التي تسبب معظم المشكلات وأنواع الديون التي تتكرر باستمرار والأماكن التي يواجه فيها فريقك عقبات باستمرار.

اطرح أسئلة متابعة على ClickUp Brain بشأن بنود الديون الخاصة بك

يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain للإجابة على الأسئلة التي تتطلب عادةً البحث في عشرات المهام والوثائق. اسألها عن التبعيات المهملة التي لا تزال قيد الاستخدام، وستقوم بالبحث في مساحة العمل الخاصة بك للعثور على الإشارات.

📌 جرب هذه المطالبات: أرني جميع بنود الديون التي كانت قيد التقدم لأكثر من أسبوعين

لخص بنود الديون التقنية التي تعيق ميزات خارطة الطريق للربع الرابع

ما هي المهام ذات الأولوية القصوى التي تم تكليف المطورين بها في الوقت الحالي؟

قم بإنشاء ملخص لاتجاهات جودة الكود لدينا استنادًا إلى نتائج الفحص خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

تعزيز الشفافية بين الفرق

تتضاعف الديون التقنية عندما لا تستطيع الفرق رؤية ما تتعامل معه الفرق الأخرى. لا يعرف فريق الخلفية أن فريق الواجهة الأمامية يواجه أيضًا مشكلات في المصادقة. أمضى مطوران أسبوعًا في إعادة هيكلة نفس وظائف المرافق لأن كلاهما لم يكن يعلم أن الآخر يعمل عليها.

تتبع تقدم الديون التقنية وحلها عبر السباقات السريعة باستخدام لوحات معلومات ClickUp

تجعل لوحات معلومات ClickUp الديون - والعمل - مرئية لجميع أعضاء فريق الهندسة لديك:

اعرض إجمالي بنود الديون حسب درجة خطورتها حتى يتفهم القادة حجم ما تديره.

راقب سرعة حل الديون بمرور الوقت لتثبت ما إذا كنت تحرز تقدمًا أم تغرق.

اعرض الفرق التي تتحمل أكبر عبء من الديون وأين توجد التبعيات بين الفرق

قسّم تخصيص سعة السباق بين التنظيف والتطوير الجديد بحيث تصبح المقايضات واضحة.

لذلك، عندما يرى مدير المشروع أن 30% من قدرة فريق الخلفية تذهب إلى ديون تحسين قاعدة البيانات، فإنه يتخذ قرارات مختلفة بشأن الجداول الزمنية للميزات. تتوقف الديون عن كونها عائقًا غير مرئي على السرعة وتصبح جزءًا قابلًا للقياس ويمكن إدارته من عملية التطوير.

💡نصيحة احترافية: يتيح لك ClickUp إضافة مهام إلى قوائم متعددة (على سبيل المثال، يمكن أن يظهر خطأ في كل من قائمة الأخطاء السريعة وقائمة الأخطاء الرئيسية)، مما يضمن ظهور الديون التقنية في جميع سير العمل ذات الصلة.

تتبع الديون وتقليصها باستخدام ClickUp

يمكن للمطورين تجنب الديون التقنية من خلال الرؤية الواضحة وتحديد الأولويات وسير العمل القابل للتنفيذ.

يساعد ClickUp في هذا الصدد من خلال تحويل هذا التحدي إلى عملية قابلة للإدارة والتتبع. بفضل إدارة المهام في ClickUp، والتوثيق التعاوني، ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي، والذكاء الاصطناعي والأتمتة، تصبح كل بند من بنود الديون قابلاً للتنفيذ، وذو أولوية، ومرئيًا عبر السباقات. يعرف المطورون ما يجب إصلاحه أولاً، ويرى المديرون التقدم المحرز في الوقت الفعلي، ولا يتم تفويت المشكلات المتكررة مرة أخرى.

تحكم في الديون التقنية اليوم وحافظ على تقدم سباقاتك. اشترك في ClickUp اليوم! ✅

الأسئلة المتداولة (FAQ)

من الأمثلة الشائعة على الديون التقنية المتعمدة أو غير المتعمدة في مشاريع البرمجيات: الكود الفوضوي أو المكرر، ونقص الوثائق، والحلول السريعة بدلاً من الحلول المناسبة، والمكتبات القديمة، والاختبارات غير المكتملة.

تشير قاعدة 80/20 إلى أن 80% من المشكلات في النظام غالبًا ما تنشأ من 20% من الكود. التركيز على تلك النسبة الحاسمة البالغة 20% أولاً يساعد الفرق على معالجة المجالات الأكثر تأثيرًا في الديون التقنية بكفاءة.

يمكن قياس الديون التقنية بالوقت أو الجهد اللازم لإصلاح المشكلات، وعدد الأخطاء في الكود، وتعقيد قاعدة الكود، وتكرار الأخطاء أو الفشل. يمكن لأدوات الديون التقنية توفير مقاييس جودة الكود لهذه العوامل.

غالبًا ما تتحمل الشركات الناشئة ديونًا تقنية متعمدة لإطلاق المنتجات بسرعة. وهي توازن ذلك من خلال تتبع الديون، وإعطاء الأولوية للإصلاحات الأكثر أهمية، وتخطيط دورات إعادة هيكلة منتظمة بمجرد استقرار المنتج. كما تساعد الوثائق الواضحة ومعايير الترميز والتطوير القائم على الاختبار.

تحسين الكود يعمل على تحسين بنية الكود دون تغيير سلوكه. قد يتضمن سداد الديون التقنية تحسين الكود، ولكنه يشمل أيضًا إصلاح الاختراقات السريعة وتحديث المكتبات القديمة ومعالجة الاختصارات التي قد تسبب مشكلات طويلة الأجل.

يمكن للفرق سداد أو إدارة الديون التقنية عن طريق إعادة هيكلة الكود وتحديث المكتبات وتحسين التوثيق وإضافة الاختبارات واتباع معايير الترميز. يمكنك إعطاء الأولوية للمجالات ذات التأثير الكبير ودمج تخفيض الديون في دورات التطوير المنتظمة لضمان عدم تراكمها أكثر.