أفضل 11 بديلاً لـ Product Hunt لإطلاق منتجك والترويج له

يشتهر Product Hunt بمساعدة الأشخاص على إطلاق منتجات جديدة واكتشافها والتحدث عنها، خاصة بين المستخدمين الأوائل وعشاق التكنولوجيا.

لكن الحصول على الاهتمام على Product Hunt ليس دائمًا أمرًا سهلاً. فالمنصة مزدحمة، والتوقيت مهم، وحتى المنتجات البرمجية الممتازة يمكن أن تضيع دون الشبكة أو الدفع المناسبين. بالنسبة للمصنعين المستقلين والشركات الناشئة الصغيرة أو منتجات SaaS المتخصصة، فإن الاعتماد فقط على Product Hunt يمكن أن يحد من مقدار التعليقات القيمة التي تحصل عليها من جمهورك المستهدف.

لهذا السبب يبحث العديد من المؤسسين والمسوقين عن مواقع ويب ومجتمعات أخرى للوصول إلى مختبري الإصدارات التجريبية والتواصل مع المستخدمين الحقيقيين وبناء قاعدة عملاء خطوة بخطوة.

في هذه المقالة، سنلقي نظرة على بعض أفضل بدائل Product Hunt لمساعدتك في الوصول إلى الجمهور المناسب، وجمع التعليقات، وتوسيع نطاق إطلاق منتجك التالي بشكل أكثر استدامة.

أفضل 11 بديلاً لـ Product Hunt في لمحة سريعة

فيما يلي مقارنة سريعة بين أفضل الحلول البديلة لـ Product Hunt لمساعدتك في اختيار الحل المناسب بناءً على بعض الميزات الرئيسية والميزات الإضافية والأسعار وتقييمات المستخدمين.

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* BetaList تعليقات مبكرة وجذب العملاء قبل الإطلاق تسجيل المستخدمين في الإصدار التجريبي، والمواضيع الشائعة، والملخص اليومي، وصفحات المنتجات أسعار مخصصة Indie Hackers دعم المجتمع وتعليقات الأقران منتديات نشطة، دراسات حالات حقيقية، لوحة الأفكار، ومقابلات مع المؤسسين مجاني Reddit مجتمعات متخصصة وتعليقات المستخدمين الأولية مجموعات فرعية مركزة، تعليقات في الوقت الفعلي، رؤية التصويت الإيجابي، جمهور واسع مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 5.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم AlternativeTo مقارنة البرامج والمستخدمين الذين انتقلوا إلى البرامج الجديدة تصنيفات المستخدمين، قوائم المنافسين، تقييمات حقيقية، تصويتات جماعية مجاني BetaPage عرض الشركات الناشئة على مختبري الإصدارات التجريبية قوائم المنتجات، مجتمع مستخدمي الإصدار التجريبي، ميزات النشرة الإخبارية، رؤى خارطة الطريق مجاني الإطلاق التالي عرض مستمر وجذب مبكر ميزات يومية للشركات الناشئة، ونشرات إخبارية، ووصول إلى مجتمع التكنولوجيا مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 99 دولارًا (لمرة واحدة) قصة البداية التعلم من كتب إرشادية حقيقية للمؤسسين أكثر من 4400 دراسة حالة، ووصول إلى المجتمع، وتقارير متعمقة، ودورات تدريبية أسعار مخصصة Betafy ربط الشركات الناشئة بمستخدمي الإصدار التجريبي مجموعة مختبري الإصدار التجريبي، جمع التعليقات، توليد العملاء المحتملين، قوائم الاكتشاف أسعار مخصصة G2 بناء الثقة والتحقق من المصداقية تقييمات موثوقة، مقارنات مع المنافسين، إشارات ثقة، مجتمع كبير من المشترين مجاني Capterra الوصول إلى المشترين التجاريين لبرامج B2B تقييمات موثوقة، صفحات منتجات مفصلة، عروض أسعار PPC، ميزات لبناء الثقة مجاني SaaSWorthy قوائم مختصرة غير متحيزة للبرامج SW Scores، أكثر من 75000 أداة، تقييمات موثوقة، قوائم منظمة، اقتباسات حقيقية مجاني

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Product Hunt؟

عند استكشاف بدائل Product Hunt، من المفيد اختيار المنصات التي تتناسب مع جمهورك المستهدف وتسهل عرض منتجاتك البرمجية أمام الأشخاص المناسبين.

إليك ما يجب أن تبحث عنه في الأداة المثالية:

مجتمعات نشطة حيث يقوم المستخدمون الأوائل ومستخدمو الإصدارات التجريبية ومحبي التكنولوجيا بانتظام بتجربة الأدوات الجديدة ومشاركة آرائهم الصادقة

جمهور يناسب مجال تخصصك ، حتى لا تعرض منتجاتك التقنية على ، حتى لا تعرض منتجاتك التقنية على المستخدمين غير المناسبين

خطوات تقديم بسيطة و موافقات سريعة حتى تتمكن من التركيز على إطلاق منتجاتك، وليس على نماذج لا نهاية لها

التفاعل مع قاعدة عملائك المخلصين ، وبناء مشاركة مجتمعية حقيقية طرق واضحة لجمع تعليقات قيّمة ، وبناء مشاركة مجتمعية حقيقية

خيارات توازن بين التكلفة والفائدة — بعض المنصات مجانية، بينما تفرض منصات أخرى رسومًا مقابل زيادة الظهور أو الحصول على مكان مميز

أفضل 11 بديلاً لـ Product Hunt

غالبًا ما تقول الشركات التي تستخدم منصات SaaS المستندة إلى السحابة إنها يمكنها طرح منتجات وميزات جديدة في السوق بسرعة أكبر بنسبة 20% إلى 40% مقارنة بالسابق.

هذا يعني أن هناك إمكانية حقيقية لأدوات الوصول المبكر والمنتجات التقنية للوصول إلى جمهور أوسع وإحداث ثورة في السوق عندما يكون لديهم خطة إطلاق مناسبة.

إذا كنت ترغب في مقارنة برامج إطلاق المنتجات أو الاستفادة من مجتمع رائع خارج Product Hunt، فإليك أفضل البدائل لمساعدتك على التواصل مع المستخدمين الأوائل.

هل أنت مستعد لتعزيز اعتماد المنتج؟

1. BetaList (الأفضل للحصول على تعليقات مبكرة وجذب الانتباه قبل الإطلاق)

عبر BetaList

تُظهر بيانات Gallup أن 80% من الموظفين الذين يتلقون تعليقات مفيدة كل أسبوع يشعرون بالالتزام التام. وينطبق المبدأ نفسه عند تطوير منتجات جديدة.

بدون مدخلات حقيقية من المستخدمين الأوائل ومستخدمي الإصدار التجريبي، غالبًا ما يفوت صانعو المنتجات المستقلون والفرق الصغيرة فرص تحسين إبداعاتهم. يساعد BetaList في معالجة مثل هذه المشكلات من خلال عرض مشروعك على الأشخاص الذين يرغبون في اختبار أدوات جديدة وتقديم تعليقات قيّمة قبل الإطلاق الكامل.

يمكن أن تساعدك هذه العرض المبكر في جذب أول مستخدمين حقيقيين لك، وبناء الثقة، وتشكيل منتج يناسب جمهورك المستهدف من اليوم الأول.

أفضل ميزات BetaList

تواصل مع مستخدمي الإصدار التجريبي والمتحمسين للتكنولوجيا المهتمين باختبار منتجات SaaS وأدوات الويب

أنشئ صفحات منتجات بسيطة لجمع التسجيلات والحصول على آراء المستخدمين الحقيقية

استخدم الموضوعات الشائعة مثل التطبيقات وأدوات المطورين وأدوات الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع لتتناسب مع مجال تخصصك

تواصل مع مجتمع يبحث بنشاط عن أدوات جديدة ومشاريع جانبية

احصل على مزيد من الظهور من خلال الملخص اليومي والنشرة الإخبارية لـ BetaList

قيود BetaList

تحدث معظم الزيارات في الأيام القليلة الأولى بعد عرض المنتج

لا تحظى كل المنتجات بنفس القدر من الظهور دون ترويج إضافي

مشاركة مجتمعية أقل عمقًا مقارنة بمنصات الإطلاق الأكبر حجمًا

أسعار BetaList

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات BetaList

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن BetaList

شارك هذا التعليق على Reddit:

في الأيام العشرة الأولى، زار 209 زائرًا موقع المنتج من BetaList وسجل 53 منهم... باعتباره أول عدد زيارات لمنتج جديد، يبدو لي أن هذا الرقم إيجابي إلى حد ما.

2. Indie Hackers (الأفضل لدعم المجتمع وتعليقات الأقران)

عبر Indie Hackers

قد يشعر منشئو المنتجات الجديدة أو المشاريع الجانبية أو أدوات SaaS بالعزلة، خاصةً المؤسسين المستقلين الذين يعملون بمفردهم. فبدون مجتمع متفاعل، من السهل أن تفوتك الأفكار والاتصالات والتعليقات القيمة التي تشكل أساس الإطلاق الناجح.

Indie Hackers يحل هذه المشكلة من خلال توفير مساحة للمؤسسين لمشاركة قصص حقيقية والتعلم من الآخرين.

تساعدك هذه الشبكة المفتوحة في العثور على المستخدمين الأوائل، والحصول على نصائح عملية، والتواصل مع العملاء المحتملين مع الحفاظ على حافزك على المدى الطويل.

أفضل ميزات Indie Hackers

منتديات نشطة حيث يشارك المصنعون المستقلون والمطورون والشركات الناشئة نجاحاتهم وإخفاقاتهم ونصائحهم

الوصول إلى دراسات حالات حقيقية من مشاريع جانبية مربحة ومنتجات تقنية

لوحة أفكار للمشاركة الفورية للمجتمع والحصول على تعليقات حول الأفكار الجديدة

دعم الأقران للمساعدة في اختبار الأدوات الجديدة وإطلاقها وتسويقها

قصص ومقابلات تلهمك لاتخاذ خطواتك التالية وتبقيك على اطلاع

قيود Indie Hackers

لا توجد "صفحة إطلاق" مباشرة مثل Product Hunt — المزيد من النقاش أكثر من الترويج

قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يتم ملاحظتك إذا لم تكن نشطًا في المجتمع

تعتمد التعليقات على مدى مشاركتك ومساهمتك

أسعار Indie Hackers

مجاني

تقييمات ومراجعات Indie Hackers

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

3. Reddit (الأفضل للمجتمعات المتخصصة وتعليقات المستخدمين الأولية)

عبر Reddit

تقلل العديد من الشركات الناشئة والمصنعين المستقلين من أهمية Reddit، ولكن المنشور المناسب في المنتدى المناسب يمكن أن يجلب عددًا هائلاً من الزيارات دون إنفاق أي مبلغ.

على عكس مواقع الإطلاق المزدحمة، يوفر Reddit ميزة تتيح لك التواصل مع جمهورك المستهدف في المواقع المفضلة لديهم، مثل r/SideProject للأفكار المستقلة، و r/Entrepreneur للمؤسسين، أو r/InternetIsBeautiful للمنتجات التقنية الذكية.

إذا تم استخدامه بالشكل الصحيح، يساعدك Reddit على جمع تعليقات أولية غير مفلترة، وجذب المستخدمين الأوائل، وبناء الثقة بطريقة لا تستطيع صفحات الإطلاق المصقولة وحدها القيام بها.

أفضل ميزات Reddit

تواصل مع المستخدمين الأوائل في منتديات فرعية مخصصة

اختبر الأفكار أمام الجمهور واحصل على تعليقات صادقة وسريعة

يمكنك الوصول إلى جمهور كبير من مستخدمي المنتجات التقنية مجانًا إذا لاقى منشورك صدىً جيدًا.

حافظ على ظهورك بمرور الوقت من خلال التصويت الإيجابي ومواضيع النقاش النشطة.

تعرف على ما يريده جمهورك المستهدف بالفعل قبل أن تقضي المزيد من الوقت في البناء

قيود Reddit

من السهل خرق قواعد المجتمع وحذف المنشورات إذا قمت بالترويج لنفسك بشكل مفرط

يتطلب البحث والصبر — تعتمد النتائج على النشر بالطريقة الصحيحة

قد يكون التفاعل غير متوقع وقاسياً في بعض الأحيان

أسعار Reddit

مجاني

Reddit Premium: 5.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Reddit

G2 : 4. 2/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Reddit

تضمنت مراجعة G2 ما يلي:

Reddit هي منصة تواصل اجتماعي متميزة تتيح لمستخدميها الانضمام إلى مجتمع، ونشر المحتوى، والمشاركة في المناقشات مع المستخدمين الآخرين. تسهل Reddit إنشاء مجتمع أو الانضمام إليه والتواصل مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل.

4. AlternativeTo (الأفضل لمقارنة البرامج والفائزين بالانتقال)

عبر AlternativeTo

إن عرض منتجاتك البرمجية أمام الأشخاص الذين يبحثون بالفعل عن بدائل هو طريقة ذكية لتوجيه حركة المرور والعثور على مستخدمين مبكرين مستعدين لتجربة شيء جديد.

يقوم AlternativeTo بتصنيف الأدوات بناءً على تصويتات المستخدمين الحقيقية ومراجعاتهم، لذلك عندما يبحث شخص ما عن بديل لتطبيق شهير، يمكن أن يظهر منتجك الجديد جنبًا إلى جنب مع الأسماء الأكثر شهرة.

أفضل ميزات AlternativeTo

اظهر مباشرة بجانب المنافسين الرئيسيين عندما يبحث المستخدمون عن خيارات أفضل

تواصل مع مجتمع كبير ونشط يبحث عن مقارنة البرامج واكتشاف منتجات SaaS جديدة

استخدم تقييمات المستخدمين الحقيقية وأصواتهم لبناء الثقة وجذب العملاء المحتملين.

استفد من حركة المرور العضوية الثابتة حيث يبحث الناس عن أدوات أفضل

حافظ على أهميتك من خلال التصنيفات الجماعية وصفحات المنتجات الجديدة.

قيود AlternativeTo

يستغرق الأمر وقتًا لتتميز إذا لم تحصل أداتك على العديد من الأصوات الإيجابية بعد

ليست منصة إطلاق كلاسيكية، وهي أكثر فائدة للاكتشاف المستمر من الإعلانات الكبيرة.

مشاركة مباشرة محدودة — تعتمد على زوار موقعك الإلكتروني الذين ينقرون عليه

أسعار AlternativeTo

مجاني

تقييمات ومراجعات AlternativeTo

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

5. BetaPage (الأفضل لعرض الشركات الناشئة على المستخدمين الأوائل ومختبري الإصدارات التجريبية)

عبر BetaPage

قبل بضع سنوات، أطلقت Ray-Ban و Meta نظارات ذكية تسمى Ray-Ban Stories. بدت الفكرة مستقبلية: نظارات تتيح لك التقاط الصور ومقاطع الفيديو بكاميرات مخفية. ومع ذلك، فشل الإطلاق في جذب المشترين الحقيقيين.

تم بيع أقل من 10٪ من المخزون، وتم إرجاع أكثر من 13٪، مما يثبت مدى صعوبة نجاح منتج جديد عندما يفشل في الوصول إلى جمهوره المستهدف ويتجاهل التعليقات الحقيقية.

تساعد BetaPage المصنعين المستقلين والشركات الناشئة على تجنب هذا الخطأ من خلال سرد المشاريع الجانبية ومنتجات SaaS والأدوات التقنية التي يبحث فيها المستخدمون الأوائل عن أفكار جديدة. تساعدك على جذب مستخدمي الإصدار التجريبي وجمع تعليقات قيّمة واختبار عرضك التسويقي قبل وقت طويل من إطلاق المنتج الكبير.

أفضل ميزات BetaPage

أدرج منتجاتك أو تطبيقاتك البرمجية، سواء كانت قيد التطوير أو في مرحلة تجريبية خاصة أو متاحة للاستخدام.

تواصل مع مجتمع من عشاق الشركات الناشئة ومختبري الإصدارات التجريبية والباحثين عن الأفكار

احصل على تصويتات إيجابية وميزات النشرة الإخبارية التي تجذب الزوار الأوائل إلى صفحات منتجاتك.

قم بقياس الاهتمام الحقيقي وصقل عرضك التسويقي قبل الإنفاق على إطلاق أكبر.

اجمع معلومات مفيدة لتحسين خطة عملك وبناء الثقة مع العملاء المحتملين.

قيود BetaPage

قد تكون جودة التسجيلات متفاوتة إذا كان مجال تخصصك واسعًا للغاية.

يعمل بشكل أفضل جنبًا إلى جنب مع بدائل Product Hunt الأخرى للحصول على قوة جذب كافية

أقل فائدة بالنسبة للبرامج التي تم إطلاقها بالكامل ولا تحتاج إلى اختبار تجريبي

أسعار BetaPage

مجاني

تقييمات ومراجعات BetaPage

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

6. Launching Next (الأفضل للتعرض المستمر والجاذبية المبكرة)

عبر Launching Next

غالبًا ما يكون عرض شركتك الناشئة أمام المستخدمين الحقيقيين هو أصعب جزء في إطلاق المنتج، خاصةً عندما تقوم ببناء مشاريع جانبية أو منتجات SaaS متخصصة دون ميزانية تسويقية كبيرة.

يتيح لك Launching Next إدراج الشركات الناشئة والمنتجات التقنية الجديدة يوميًا، وعرض فكرتك أمام آلاف القراء الذين يبحثون عن أدوات جديدة لتجربتها. إنها طريقة بسيطة لجمع تعليقات قيّمة، والتواصل مع المستخدمين الأوائل، والحفاظ على زخمك بعد يوم الإطلاق.

إطلاق أفضل الميزات التالية

اعرض منتجاتك البرمجية وأدواتك ومشاريعك الجديدة جنبًا إلى جنب مع آلاف الشركات الناشئة الرائجة.

وصل إلى جمهور من عشاق التكنولوجيا والمؤسسين والمستخدمين المحتملين للإصدار التجريبي

استفد من الزوار اليوميين الذين يبحثون عن مشاريع جانبية وأدوات جديدة لاختبارها.

خيار الإدراج في النشرة الإخبارية اليومية لزيادة تفاعل المجتمع

عملية تقديم سهلة مع مسار واضح للحصول على التميز

إطلاق Next القيود

قد تحصل القوائم الأساسية على رؤية أقل دون ترويج إضافي

يعتمد عدد الزيارات على مجال تخصصك ومدى تميز صفحات منتجاتك.

يعمل بشكل أفضل عند دمجه مع بدائل Product Hunt الأخرى

إطلاق Next التسعير

مجاني

الترقية: 99 دولارًا (لمرة واحدة)

إطلاق Next التقييمات والمراجعات

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تعليقات كافية

7. Starter Story (الأفضل للتعلم من كتب إرشادية حقيقية للمؤسسين)

عبر Starter Story

هل تعلم أن Google اضطرت إلى إغلاق تطبيق البودكاست المخصص للمستخدمين في الولايات المتحدة في منتصف عام 2024 بعد فشلها في جذب عدد كافٍ من المستخدمين؟

على الرغم من وجود علامة تجارية عالمية وراءه، لم يتمكن Google Podcasts من أن يصبح الخيار الأول إلا لحوالي 4٪ من المستمعين الأسبوعيين في الولايات المتحدة، بينما جذب YouTube أكثر من 23٪. يمكن أن يؤدي الإطلاق الضعيف والسوق غير الواضح إلى إعاقة نجاح حتى أكثر المنتجات أو الشركات ابتكارًا.

Starter Story موجود لهذا السبب - فهو يساعد المؤسسين على تجنب هذه النقاط العمياء من خلال تزويدهم بآلاف الأمثلة الحقيقية والمفصلة لاستراتيجيات إطلاق المنتجات وكيف يمكن للمؤسسين تحقيق النجاح في مشاريعهم القادمة

أفضل ميزات Starter Story

تعلم من أكثر من 4400 دراسة حالة لمؤسسين في مختلف الصناعات ونماذج الأعمال

احصل على تقارير وأبحاث متعمقة لاكتشاف الاتجاهات والفجوات المربحة

انضم إلى مجتمع مؤسسين نشط للحصول على تعليقات الزملاء ونصائح عملية

استخدم القوالب والأدوات للانتقال من الفكرة إلى الإطلاق بشكل أسرع

احصل على دورات متخصصة في Lean SEO والتسويق عبر البريد الإلكتروني وأنظمة ريادة الأعمال الفردية

قيود Starter Story

قد تكون تكلفة العضوية المسبقة المرتفعة صعبة على المؤسسين المبتدئين

أرقام الإيرادات مقدمة من الشركات نفسها، ولا يتم التحقق منها بشكل مستقل دائمًا

بعض القصص يمكن أن تكون أكثر إلهامًا من الإجراءات التفصيلية القابلة للتنفيذ

تختلف عمق المجتمع وتجربة الدعم حسب الموضوع والمستخدم

أسعار Starter Story

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Starter Story

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تعليقات كافية

8. Betafy (الأفضل لربط الشركات الناشئة بمستخدمي الإصدارات التجريبية)

عبر Betafy

عندما تطلق منتجًا جديدًا، لا شيء يؤلم أكثر من الصمت. بدون مجموعة من المختبرين الأوائل المتحمسين، من السهل أن تفوتك الأخطاء، أو تفقد الزخم، أو تصنع شيئًا لا يريده أحد حقًا.

تتصدى Betafy لهذه المشكلة من خلال ربط الشركات الناشئة مباشرةً بمستخدمي الإصدار التجريبي الحقيقيين الذين يتوقون إلى اختبار المنتج ومشاركة تعليقاتهم. إنها طريقة بسيطة لاكتشاف المشكلات وجمع الأفكار وبناء الولاء قبل طرح المنتج في الأسواق.

أفضل ميزات Betafy

تواصل مع مجتمع من مختبري الإصدارات التجريبية والمستخدمين الأوائل

احصل على تعليقات تساعدك على حل المشكلات قبل الإطلاق على نطاق أوسع

استخدم المنصة للعثور على مختبري التطبيقات وبرامج SaaS والمنتجات الرقمية الجديدة

اعرض شركتك الناشئة في مساحة مخصصة للاكتشاف

اجمع بين أبحاث المستخدمين وتوليد العملاء المحتملين في مكان واحد

قيود Betafy

تعتمد جودة التعليقات على مدى نشاط مختبري الإصدار التجريبي لديك

مجتمع أصغر مقارنة بمنصات الإطلاق الأكبر حجمًا

خيارات ترويج مدمجة محدودة تتجاوز مرحلة الاختبار التجريبي

أسعار Betafy

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Betafy

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

9. G2 (الأفضل لبناء الثقة والتحقق من مصداقية المستخدمين)

عبر G2

حتى أكثر عمليات إطلاق المنتجات ذكاءً يمكن أن تفشل إذا لم يثق المشترون الجدد في ما قمت بإنشائه. إن الترويج لمنتجات SaaS أو المنتجات التقنية على Product Hunt أمر، ولكن تقديم أدلة ملموسة من عملاء حقيقيين أمر آخر.

تسد G2 هذه الفجوة من خلال توفير مساحة مرئية وموثوقة لبرنامجك لعرض التقييمات التي تم التحقق منها. وهذا يسهل عليك كسب المستخدمين الأوائل، ومقارنة نفسك بالمنافسين الكبار، وتحويل التعليقات القيمة إلى مصداقية تدوم لفترة طويلة بعد يوم الإطلاق.

أفضل ميزات G2

اجمع تقييمات حقيقية من عملاء حقيقيين لبناء الثقة مع جمهورك المستهدف.

اعرض منتجك جنبًا إلى جنب مع المنتجات المنافسة حتى يتمكن المشترون من مقارنة البرامج مباشرةً.

استخدم شارات G2 وإشارات الثقة على موقعك الإلكتروني لتعزيز التحويلات.

استفد من مجتمع كبير من المحترفين الذين يشاركون ما ينجح وما لا ينجح.

اجذب حركة مرور عضوية ثابتة من المشترين الذين يبحثون عن أدوات جديدة ومنتجات SaaS

قيود G2

قد يستغرق جمع عدد كافٍ من التقييمات عالية الجودة وقتًا وجهدًا.

قد تحصل القوائم المنافسة على ترتيب أعلى إذا كان لديها عدد أكبر من التقييمات أو ميزانيات تسويقية أكبر.

التعليقات علنية، لذا يمكن أن تؤثر التعليقات السلبية على تقييمك إذا لم تتم إدارتها بشكل جيد.

أسعار G2

مجاني

تقييمات ومراجعات G2

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن G2

شارك هذا التقييم على G2:

أصبح موقع G2.com منصتي المفضلة كلما احتجت إلى تقييم برنامج جديد أو مقارنة أدوات. أستخدمه بشكل متكرر — غالبًا عدة مرات في الأسبوع — لأنه سهل الاستخدام للغاية ويوفر لي الوقت أثناء عملية اتخاذ القرار.

10. Capterra (الأفضل للوصول إلى المشترين من الشركات وعرض برامج B2B)

عبر Capterra

بدت تقنية الدفع "Just Walk Out" من Amazon مستقبلية عند إطلاقها، لكنها أغفلت ما يهم العملاء حقًا: رؤية المدخرات وتتبع الإيصالات والعثور على المنتجات في الوقت الفعلي.

هذا تذكير بأن حتى المنتجات المتطورة تفشل إذا لم تكن متوافقة مع ما يريده المستخدمون الحقيقيون.

تساعد Capterra في تجنب هذه المشكلة من خلال ربط برنامجك بالمشترين الذين يثقون في تقييمات الأقران والمقارنات المباشرة قبل اتخاذ قرار الشراء. إنها واحدة من أسهل الطرق لعرض أداتك أمام الشركات التي تبحث بنشاط عن حلول مثل حلولك.

أفضل ميزات Capterra

ساعد المشترين من الشركات على مقارنة الأدوات من خلال تقييمات المستخدمين التي تم التحقق منها

اعرض صفحات منتجات مفصلة تعزز الثقة والشفافية

قدم عروضًا على الفئات لتظهر أمام صانعي القرار في مجال تخصصك

اجمع تعليقات المستخدمين الحقيقية وسلط الضوء عليها لإثبات مصداقيتك.

تميز عن منافسيك الذين سبق أن اطلع عليهم المشترون

قيود Capterra

قد يكون نشر المراجعات بطيئًا أو غير متسق بالنسبة لبعض البائعين

قد تختلف جودة الدعم المقدم في حالات النزاعات المتعلقة بالمراجعات

البقاء في صدارة القائمة غالبًا ما يتطلب ميزانية إضافية لإعلانات الدفع مقابل النقر.

أسعار Capterra

مجاني

تقييمات ومراجعات Capterra

G2 : 3. 8/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Capterra

شارك هذا التقييم على G2:

Capterra هي منصة ضخمة تتكون من العديد من المراجعات التفصيلية للبرامج. تتميز Capterra بواجهة سهلة الاستخدام للغاية. أحب استخدام Capterra لأنني أعمل في شركة مالية، ولتشغيل المؤسسة بسلاسة، نحتاج إلى مجموعات مختلفة من البرامج مثل تحليل البيانات ومؤتمرات الفيديو وما إلى ذلك.

11. SaaSWorthy (الأفضل لقوائم البرامج المختارة غير المتحيزة)

عبر SaaSWorthy

قد يؤدي اختيار برنامج سيئ إلى إهدار الميزانية واستنزاف الوقت وتعطيل النمو قبل أن يبدأ فريقك العمل.

مع وجود آلاف الخيارات المتاحة في كل فئة، غالبًا ما يؤدي الاعتماد على الحدس وحده إلى نتائج غير مواتية. تتصدى SaaSWorthy لهذا التحدي من خلال تتبع أكثر من 75,000 منتج برمجي وتصنيفها بدرجات SW واضحة، حتى تتمكن من اختيار قائمة مختصرة بشكل أكثر ذكاءً ومقارنة ما يهم حقًا.

أفضل ميزات SaaSWorthy

تتبع أكثر من 75,000 أداة عبر أكثر من 600 فئة برمجية

استخدم SW Score لمقارنة المنتجات حسب الشعبية والرضا والزخم.

تصفح تقييمات المستخدمين المعتمدة ومعلومات الأسعار التفصيلية جنبًا إلى جنب.

احصل على قوائم مختارة بعناية مثل أفضل أدوات إدارة الموردين أو تدريب الموظفين

احصل على اقتباسات حقيقية من المستخدمين تشرح إيجابيات وسلبيات المنتج وحالات استخدامه في الحياة الواقعية.

قيود SaaSWorthy

بعض الفئات أكثر عمقًا من غيرها

النصائح المجانية ليست مخصصة لك مثل الاستشارات المدفوعة

قد تبدو القوائم مربكة بالنسبة للصناعات المتخصصة

أسعار SaaSWorthy

مجاني

تقييمات ومراجعات SaaSWorthy

G2 : لا توجد تعليقات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

إذا كنت تبحث عن المزيد من الطرق لعرض منتجك على المستخدمين الأوائل والمجتمعات خارج Product Hunt، فإليك ثلاثة بدائل رائعة تستحق الدراسة.

Hacker News : شارك المشاريع الجانبية والمنتجات الجديدة مع مجتمع Hacker News المؤثر للحصول على تعليقات صادقة.

GrowthHackers : قم بالترويج لإطلاق المنتجات وقصص النمو مع جمهور متمرس في مجال التسويق.

القادم : اكتشف وقدم الشركات الناشئة الجديدة الواعدة والمشاريع الجانبية

