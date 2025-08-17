أفضل 8 بدائل لـ FogBugz لتتبع الأخطاء وإدارة المشاريع بمرونة

هل تعاني من أداة تتبع الأخطاء التي تعمل أبطأ من سرعة سباقك؟

إذا كانت واجهة FogBugz القديمة وسير العمل غير الفعال يعيقان فريقك المرن، فأنت لست وحدك. يتطلب تطوير البرمجيات اليوم تعاونًا في الوقت الفعلي وتصميمًا بديهيًا وأدوات تسرع بالفعل من عمليتك، ولا تبطئها.

أنت بحاجة إلى منصة إدارة مشاريع مرنة تدعم تتبع الأخطاء وقصص المستخدمين وتخطيط السباقات السريعة ومراجعة الأكواد والتعاون بين الوظائف المختلفة، دون أي عوائق.

تم تصميم بدائل FogBugz هذه لفرق التطوير عالية الأداء التي ترغب في تقديم منتجاتها بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

دعنا نلقي نظرة على أفضل الأدوات التي تساعدك على تتبع المشكلات والمهام بسهولة أكبر وقوة أكبر.

نظرة عامة على بدائل FogBugz المجانية

فيما يلي أفضل البدائل لـ FogBugz لمختلف سير العمل وهياكل الفرق:

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp الأفراد والشركات الصغيرة والوكالات والمؤسسات التي تحتاج إلى إدارة مشاريع مرنة شاملة وتعاون جماعي طرق عرض قابلة للتخصيص، ومساعدة الذكاء الاصطناعي، ومخططات سبرينت، وقوالب، ولوحات معلومات في الوقت الفعلي، وتعاون الفريق، والأتمتة تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Jira الشركات الكبيرة وفرق تطوير البرمجيات التي تبحث عن تتبع الأخطاء والمشكلات لوحات Kanban، تقارير مرنة، سير عمل قابل للتخصيص، تتبع المشكلات والأخطاء، تكامل أدوات المطورين يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7.53 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا YouTrack الفرق المرنة والمطورون الفرديون الذين يحتاجون إلى تتبع المشكلات وسير العمل المرن لوحات Agile (Scrum، Kanban)، البحث الذكي، تتبع الوقت، إعداد التقارير، المساعدة بالذكاء الاصطناعي تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 4.40 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Linear فرق البرمجيات الحديثة التي تحتاج إلى إدارة سريعة ومتابعة المشكلات الدورات والمشاريع، خرائط الطريق، تتبع المشكلات (الأخطاء والميزات والمهام)، تصميم يركز على لوحة المفاتيح، الذكاء الاصطناعي الخطي، تكامل GitHub، يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 8 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا (تُفوتر سنويًا) Zoho BugTracker فرق تطوير البرمجيات واختبارها التي تستخدم نظام Zoho البيئي إرسال الأخطاء، الحقول القابلة للتخصيص وسير العمل، التقارير، الأتمتة، تتبع الوقت، الدردشة المدمجة، مشاركة الملفات، إدارة اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 3 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا (تُفوتر سنويًا) GitLab فرق DevOps التي تبحث عن إدارة شاملة لدورة حياة تطوير البرمجيات إدارة شفرة المصدر (مستودعات Git)، خطوط أنابيب CI/CD، تتبع المشكلات، المهام الضخمة، خرائط الطريق، لوحات Kanban، الفحص الأمني (SAST، DAST)، GitLab Duo يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (تُفوتر سنويًا) Backlog فرق مشاريع تطوير البرمجيات التي تبحث عن أدوات تخطيط السباق والتعاون بين أعضاء الفريق إدارة المهام، تتبع الأخطاء، مخططات جانت، مخططات البيرندون، مستودعات Git و SVN، الويكي، مشاركة الملفات، لوحات كانبان تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 35 دولارًا شهريًا Trello الأفراد والفرق التي تحتاج إلى طريقة بسيطة ومرئية لتنظيم المهام والمشاريع باستخدام لوحات على غرار Kanban لوحات، قوائم، بطاقات، قوائم مراجعة، مرفقات، تعزيزات، أتمتة (Butler)، قوالب يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 5 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا (تُفوتر سنويًا)

لماذا تختار بدائل FogBugz؟

على الرغم من أن FogBugz قد قدم خدمات جيدة للفرق في تتبع الأخطاء الأساسية، إلا أن العديد من المستخدمين يجدون قيوده محبطة. إنه أشبه باستخدام الهاتف الأرضي اليوم — إنه يعمل، لكنك تفقد الكثير من الإمكانات الحديثة.

فيما يلي بعض عيوب أداة تتبع المشكلات:

واجهة قديمة : يفتقر تصميم FogBugz القديم إلى : يفتقر تصميم FogBugz القديم إلى لوحات التحكم الحديثة المرنة والتصفح البديهي واختصارات لوحة المفاتيح، مما يجعل من الصعب على الفرق العمل بكفاءة. تبدو الواجهة قديمة الطراز وتفتقر إلى التجربة المصقولة وسهلة الاستخدام التي توفرها الأدوات الحديثة

نظام تكامل محدود : على الرغم من أنه يتصل بأنظمة التحكم في الإصدارات مثل Git، إلا أن Fogbugz لا يوفر نظام التطبيقات الواسع (Slack و Google Workspace و CI/CD والتخزين السحابي وما إلى ذلك) الذي توفره الأدوات الحديثة

أساسيات المرونة المفقودة : على الرغم من أن FogBugz يحتوي على : على الرغم من أن FogBugz يحتوي على تخطيط سريع أساسي ونقاط القصة ومخططات الإنجاز، إلا أنه لا يوفر تتبع السرعة التلقائي وتوجيه التذاكر المدعوم بالذكاء الاصطناعي وعرض المحفظة عبر الفرق أو سير العمل المرن القابل للتخصيص

باهظ الثمن مقارنة بما يقدم : ترتفع تكلفة الاستخدام لكل مستخدم بسرعة، خاصةً عندما توفر أدوات أخرى ميزات أكثر بتكلفة أقل أو حتى مجانًا

ضعف التقارير والتحليلات: يوفر دعمًا محدودًا للتقارير المخصصة ورؤية محدودة لتقدم السباق أو اتجاهات الأخطاء أو أداء الفريق

🧠 حقيقة ممتعة: هل تتذكر Y2K — خطأ الكمبيوتر الذي جعل الجميع يعتقد أن أجهزة الكمبيوتر ستتعطل في منتصف ليلة رأس السنة 2000؟ بينما استمر العالم في الدوران، وُلد FogBugz في نفس العام. هذا يعني أنه موجود منذ أن كانت الأقراص المرنة لا تزال موجودة! في عالم التكنولوجيا، هذا عمليًا يعود إلى العصر الحجري. ومثل برامج عصر Y2K، بدأ FogBugz يظهر علامات تقدمه في العمر، خاصة بالنسبة لفرق التطوير الحديثة التي تحتاج إلى أدوات تتبع الأخطاء أسرع وأكثر مرونة.

أفضل بدائل FogBugz للفرق المرنة

لماذا تقضي على الأخطاء باستخدام أدوات قديمة بينما توجد حلول رائعة بميزات متقدمة يمكنها مساعدتك في تحقيق المزيد؟ إليك أفضل بدائل FogBugz لإدارة المشكلات وإدارة المشاريع بمرونة لفرق التطوير.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع المرنة من البداية إلى النهاية)

جرب ClickUp الآن بسّط سير العمل الهندسي بالكامل — من خارطة الطريق إلى الإصدار — باستخدام ClickUp لفرق البرمجيات، وقم بالتسليم بشكل أسرع، كل ذلك من مكان مركزي واحد

إذا كنت تبحث عن بديل FogBugz حديث وقابل للتطوير ويدعم التعاون بشكل كبير لفريق التطوير لديك، فلدينا ما يناسبك.

ClickUp،تطبيقك الشامل للعمل، مصمم للفرق المرنة والمطورين ومديري المنتجات الذين يحتاجون إلى تتبع المشكلات وإدارة المشاريع والتعاون بين أعضاء الفريق ضمن منصة واحدة.

يتيح لك ClickUp for Software Teams التقاط الأخطاء أو قصص المستخدمين وتعيينها وترتيبها حسب الأولوية بسرعة. بفضل الحالات والحقول والقوالب القابلة للتخصيص، يمكن للفرق تكييف سير العمل ليتناسب مع أي عملية تطوير برمجيات.

حدد أولويات المهام المتأخرة بوضوح باستخدام ClickUp for Agile Teams — استخدم الحقول المخصصة والصيغ لتقييم المزايا والعيوب واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن المنتجات

يتيح ClickUp for Agile Teams لمطوري البرامج والمهندسين إنشاء سير عمل فعال ومرن (لوحات Scrum أو مسارات Kanban أو مزيج مناسب لفريقك) للحفاظ على سير المشاريع وتناسق الفريق.

اعمل بذكاء أكبر باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة

تعمل ميزات الذكاء الاصطناعي والأتمتة القوية في ClickUp على التخلص من الأعمال الروتينية حتى يتمكن فريقك من التركيز على الإنجاز.

أتمتة الأعمال المتأخرة واحصل على اقتراحات الذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain

يقوم ClickUp Brain تلقائيًا بتعيين التذاكر وتحديث السباقات والمهام وتحسين الأعمال المتأخرة، وحتى تحويل المراجعات السابقة ومراجعات PRD ومحادثات Slack إلى مهام قابلة للتنفيذ مع تحديد المسؤولين والخطوات التالية بوضوح. ويبقى كل شيء متصلاً — تظهر طلبات السحب والملفات وروابط المشاريع في المكان الذي تحتاجها فيه، حتى لا يضطر فريقك إلى التخمين.

مع ClickUp Automations، تتم الإجراءات المتكررة مثل تعيين الأخطاء وتحديث الحالات وإخطار أصحاب المصلحة على الفور — مما يحافظ على كفاءة سير العمل وتناسق فريقك.

ابق على اطلاع على كل سباق مع ClickUp Sprints — قم بتخصيص النقاط وتتبع التقدم حسب المكلفين وإدارة عبء العمل بطريقتك الخاصة، كل ذلك في عرض واحد

إدارة السباقات أصبحت سهلة

تم تصميم وحدة ClickUp Sprints خصيصًا للفرق المرنة لتتبع التقدم المحرز، ومعرفة العوائق، وإدارة الأعمال المتأخرة، كل ذلك في مكان واحد.

خطط لسباقاتك بفعالية باستخدام تقديرات نقاط القصة والجداول الزمنية

حافظ على مرونتك من خلال تعديل الخطط بناءً على قدرة الفريق، وتحويل المهام بسرعة بين السباقات

وفر وقت إعداد التقارير من خلال اجتماعات يومية وتحديثات المهام التي يتم إنشاؤها تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطنا

راقب التقدم المحرز باستخدام بطاقات Sprint Dashboard مثل تقارير Sprint Velocity و Sprint Burndown و Sprint Burnup

يمكنك أيضًا تكوين ClickUp Autopilot Agents لمراقبة أنشطة المشروع أو السباقات السريعة والإبلاغ عنها لمشغلات محددة، مثل إكمال المهام أو تحديثات حالة المشكلات أو تقارير الأخطاء الجديدة.

إدارة مشاريع مرنة لكل فريق

ClickUp ليس مخصصًا لفرق البرمجيات فقط. يمكن لفرق إدارة المشاريع إدارة سير العمل المعقد مع تبعيات المهام والمهام الفرعية وقوائم المراجعة، مما يسهل اكتشاف العوائق.

تسهل مخططات جانت التفاعلية واختيار أكثر من 15 عرضًا، مثل عرض القائمة وعرض كانبان وعرض التقويم وعرض الجدول الزمني، التنسيق بين الوظائف المختلفة. أبقِ أصحاب المصلحة على اطلاع دائم من خلال تقارير مفصلة باستخدام لوحات معلومات ClickUp القابلة للتخصيص.

قم بإدارة المشاريع المعقدة وتخطيط الجداول الزمنية للمشاريع وتصورها وتنسيق العمل متعدد الوظائف باستخدام ClickUp لفرق إدارة المشاريع

من الشركات الناشئة إلى المؤسسات الكبيرة، تتكيف بنية ClickUp المرنة بسهولة لدعم كل شيء بدءًا من الفرق الصغيرة المرنة إلى فرق الهندسة الموزعة عالميًا.

أفضل ميزات ClickUp

أتمتة الأعمال المتأخرة، واكتشف الأفكار، وحوّل المحادثات إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Brain

ادمج مع GitHub و GitLab و Bitbucket وأدوات المطورين الأخرى لربط الالتزامات وطلبات السحب ومراجعات الكود مباشرة بالمهام

قم بتخصيص بيانات المهام باستخدام الحقول المخصصة لتتبع الأخطاء وطلبات الميزات ومراحل التطوير

قم بإنشاء وصيانة وثائق المشروع، ومواقع الويكي، وقصص المستخدمين، وقواعد المعرفة الداخلية باستخدام ClickUp Docs التعاوني

تواصل بسلاسة في الوقت الفعلي من خلال ميزة ClickUp Chat المدمجة عبر المهام والمشاريع

قم بتصور وتحويل البنية والتقارير السابقة وسير العمل إلى مهام باستخدام ClickUp Whiteboards و Mind Maps

تتبع الوقت المستغرق في المهام والمشاريع لضمان التوافق مع أهداف الشركة

قيود ClickUp

قد يجد بعض المستخدمين الميزات الشاملة مربكة في البداية

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (10,300+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (4,400+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول إحدى تقييمات G2:

ClickUp مرن للغاية وسهل الاستخدام. يتيح لنا إدارة سير العمل السريع والمرن بسهولة، ويتكيف تمامًا مع الاحتياجات المختلفة لكل فريق. المنصة سهلة الاستخدام للغاية وسريعة التكوين ومليئة بالميزات مثل لوحات المعلومات والحقول المخصصة والأتمتة والمزيد. تتميز قابليتها للاستخدام بشكل كبير — حتى المستخدمون غير التقنيين يمكنهم التعلم بسرعة، مما جعل اعتمادها سلسًا في جميع الأقسام.

🧠 حقيقة ممتعة: كلمة "Scrum" في كلمة agile لم تأت من عالم التكنولوجيا، بل من لعبة الرجبي! تمامًا مثلما يتجمع اللاعبون ويدفعون الكرة إلى الأمام معًا، تعمل فرق Scrum عن كثب للحفاظ على سير المشاريع. استعارت كلمة Agile هذا الاسم للتأكيد على العمل الجماعي والزخم وسرعة اتخاذ القرار.

2. Jira (الأفضل لتخطيط وتتبع تطوير البرمجيات)

عبر Jira

Jira هي منصة متكاملة مصممة لدعم احتياجات فرق تطوير البرمجيات الحديثة. صممت Atlassian Jira بحيث تركز على سير العمل المرن، وتساعد الفرق على البقاء على اطلاع على كل جزء متحرك، من تخطيط السباقات السريعة وتجهيز الأعمال المتأخرة إلى تتبع الأخطاء وإصدار الإصدارات.

يتكامل Jira بشكل عميق مع الأدوات التي يستخدمها المطورون بالفعل. من منصات التحكم في المصادر مثل GitHub و Bitbucket إلى أدوات CI/CD ومجموعات الاختبار، يعمل Jira كمركز قيادة مركزي، حيث يجلب التحديثات والسياق من جميع أنحاء مجموعتك التقنية.

على عكس الأدوات القديمة مثل FogBugz، يوفر Jira تجربة أكثر حداثة وقابلية للتطوير والتخصيص.

أفضل ميزات Jira

استخدم أنواع المشكلات المتقدمة مثل المهام الضخمة والأخطاء وقصص المستخدمين المصممة خصيصًا للتطوير السريع

أتمتة المهام المتكررة باستخدام قواعد مخصصة لإغلاق المشكلات تلقائيًا أو إعادة تخصيص التذاكر

تكامل عميق مع Bitbucket و GitHub وأدوات CI/CD للحصول على رؤية كاملة من الكود إلى النشر

خطط للسباقات السريعة، وقم بتنظيم الأعمال المتأخرة، وتتبع المعالم البارزة باستخدام قوالب وخرائط طريق مرنة مدمجة

استفد من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلخيص المشكلات وإنشاء المحتوى والحصول على اقتراحات ذكية

قيود Jira

قد يبدو الإعداد والتكوين الأولي أمرًا صعبًا مقارنة ببعض بدائل Jira ، خاصةً بالنسبة للفرق الصغيرة أو المستخدمين الجدد

أسعار Jira

مجاني

قياسي: يبدأ من 7.53 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Premium: يبدأ من 13.53 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Jira ومراجعاتها

G2 : 4. 3/5 (6,500+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (15,200+ تقييم)

💡 نصيحة للمحترفين: هل تستخدم Jira بالفعل ولكنك تريد الاستفادة من مرونة ClickUp؟ لا داعي للبدء من الصفر — استخدم أداة استيراد Jira من ClickUp لنقل مشكلاتك ومشاريعك وسير عملك بسلاسة. إنها سريعة وقابلة للتخصيص وتساعد فريقك على المضي قدمًا دون أي تأخير.

3. YouTrack (الأفضل لتتبع المشكلات وإدارة سير العمل السريع)

عبر YouTrack

يعد YouTrack رائعًا لإدارة المشاريع المرنة وتتبع المشكلات. كما أنه قابل للتخصيص بدرجة كبيرة — ولا يُجبر الفريق على اتباع سير عمل صارم.

يمكنك تخصيص كل شيء بدءًا من حقول المشكلات وسير العمل إلى الأوامر والتقارير. تتناسب الأداة مع طريقة عملك، وليس العكس. بينما يقتصر FogBugz على تتبع الأخطاء دون مرونة أو عمق، يدعم YouTrack من JetBrains دورة حياة تطوير البرامج بالكامل، من الفكرة إلى النشر، بمزيد من الوضوح والتحكم.

يعد YouTrack خيارًا جذابًا بشكل خاص للفرق التي استثمرت بالفعل في نظام JetBrains البيئي لأدوات المطورين.

أفضل ميزات YouTrack

قم بإعداد لوحات مرنة مع سير عمل قابل للتخصيص لطرق Scrum أو Kanban أو الهجينة

استخدم البحث الذكي والتحديثات القائمة على الأوامر للتعامل مع المهام بسرعة

تتبع الوقت مباشرةً داخل المهام لمراقبة الجهد المبذول عبر السباقات السريعة

أنشئ تقارير ولوحات معلومات قابلة للتخصيص لتصور أداء الفريق

استخدم المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلخيص المناقشات وإنشاء الردود وإنشاء المهام

قيود YouTrack

قد تبدو واجهة المستخدم معقدة بالنسبة لأولئك الذين لا ينتمون إلى فرق التطوير أو ضمان الجودة

على الرغم من قوتها، إلا أن لغة الاستعلام للبحث المتقدم قد تتطلب بعض الوقت للتعلم

أسعار YouTrack

مجاني

أكثر من 11 مستخدمًا: 4.40 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات YouTrack ومراجعاته

G2 : 4. 3/5 (50+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن YouTrack؟

تقول مراجعة G2:

أفضل ما يميز YouTrack هو مرونته وقدرته على التكيف مع سير العمل المختلف. يمكنني تخصيصه ليعكس عمليات تتبع مشاريع محددة، مما يجعل إدارة المهام أكثر كفاءة وتخصيصًا.

أفضل ما يميز YouTrack هو مرونته وقدرته على التكيف مع سير العمل المختلف. يمكنني تخصيصه ليعكس عمليات تتبع مشاريع محددة، مما يجعل إدارة المهام أكثر كفاءة وتخصيصًا.

4. Linear (الأفضل لعمليات الانتقال والإدراج والحذف المباشرة)

عبر Linear

تم تصميم Linear خصيصًا لفرق المنتجات والهندسة الحديثة التي ترغب في قضاء وقت أقل في التعامل مع الأدوات ووقت أطول في شحن الكود.

تتميز بعمليات الانتقال والإدراج والحذف السهلة، مما يعني أنه من السهل للغاية التنقل بين المهام وتحديث الحالات وتعيين المهام وحذف أو أرشفة العناصر غير ذات الصلة.

بفضل التكامل السلس مع Git، يمكنك مزامنة الالتزامات وطلبات السحب والفروع تلقائيًا مع المشكلات. كما تحصل على تخطيط قائم على الدورات (نسخة Linear من السباقات السريعة)، وتتبع السرعة المدمج، وأتمتة قوية تقلل من الإدخال اليدوي.

Linear AI، المساعد الذكي، يمكنه تلقائيًا فرز الأخطاء الواردة، وصياغة وصف للمشكلات، وحتى المساعدة في إدارة الأعمال المتراكمة من خلال تحديد المشكلات المماثلة.

أفضل ميزات Linear

تنقل بواسطة واجهة سريعة للغاية باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح لكل إجراء

أتمتة سباقات التطوير الخاصة بك باستخدام Cycles، الذي يدير الإصدارات والمهام المتأخرة نيابة عنك

قم بإدارة السباقات السريعة وخرائط الطريق وتتبع المشكلات باستخدام سير العمل المدمج

تعاون في الوقت الفعلي من خلال التكامل السلس مع GitHub/GitLab

أتمتة إدارة الأعمال المتأخرة للمنتجات للحفاظ على سير العمل بشكل منظم ومركّز وقابل للتنفيذ

قيود خطية

قد يبدو محدودًا بالنسبة لاحتياجات المؤسسات الكبيرة أو الفرق التي تعتمد على التخصيص المكثف

ميزات إعداد التقارير أقل شمولاً مقارنة بالبدائل الخطية الأكثر تركيزًا على المؤسسات

أسعار ثابتة

مجاني

الأساسي: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 16 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات خطية

G2 : 4. 5/5 (40+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

5. Zoho BugTracker (الأفضل لتتبع الأخطاء وحل المشكلات)

عبر Zoho BugTracker

على عكس المنصات الأكبر حجمًا التي تحاول أن تكون كل شيء في وقت واحد، يركز Zoho BugTracker بشكل دقيق على حل المشكلات. ويوفر واجهة نظيفة وبديهية يسهل التنقل فيها، حتى بالنسبة للفرق التي لا ترغب في قضاء الوقت في تعلم نظام آخر معقد للغاية.

كجزء من نظام Zoho الشامل، يعد برنامج تتبع المشكلات هذا خيارًا منطقيًا بشكل خاص للشركات التي تستخدم تطبيقات Zoho الأخرى. من تسجيل الأخطاء وتعيين المسؤولية إلى تتبع الحلول والتحليل اللاحق، تم تبسيط كل شيء من أجل السرعة والوضوح.

يمكن لمساعد AI من Zoho، Zia، المساعدة في إنشاء التقارير وتقديم رؤى من بيانات مشروعك. يمكن للفرق أيضًا تحديد سير عمل مخصص يعكس دورة حياة الأخطاء بدقة، وإعداد قواعد لتشغيل التنبيهات أو الإجراءات تلقائيًا، واستخدام اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) وتتبع الوقت لضمان عدم تفويت أي شيء.

أفضل ميزات Zoho BugTracker

قم بتكوين الإشعارات وتبعيات المهام والتذكيرات لإبقاء الأشخاص المناسبين على اطلاع في الوقت المناسب

قم بمزامنة عمليات التطوير مع تكامل GitHub و Bitbucket داخل نظام Zoho البيئي

تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي من خلال الدردشة والمنتديات والمزيد

استخدم أذونات قائمة على الأدوار لضمان الوصول الآمن والمركّز

تتبع الوقت المستغرق في إصلاح الأخطاء وإدارة اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)

قيود Zoho BugTracker

يفتقر إلى تكامل أعمق لفرق عمل أكبر

قد يكون أقل سهولة في الاستخدام بالنسبة لمشاريع البرامج شديدة التعقيد

أسعار Zoho BugTracker

مجاني

قياسي: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Premium: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zoho BugTracker

G2 : 4. 4/5 (40+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (170+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho BugTracker؟

تقول إحدى تقييمات Capterra:

كنت أبحث عن برنامج يساعدنا في الإبلاغ عن الأخطاء في البرامج التي نطورها. لحسن الحظ، وجدت برنامج Zoho Bug Tracker وهو مريح للغاية وسهل الاستخدام بالنسبة لنا.

كنت أبحث عن برنامج يساعدنا في الإبلاغ عن الأخطاء في البرامج التي نطورها. لحسن الحظ، وجدت برنامج Zoho Bug Tracker، وهو برنامج مريح للغاية وسهل الاستخدام بالنسبة لنا.

6. GitLab (الأفضل لمنصة DevOps والتعاون)

عبر GitLab

هل تحتاج إلى مركز تحكم DevOps مفتوح المصدر شامل؟ يغطي GitLab كل شيء بدءًا من التخطيط والترميز إلى الاختبار والأمان والنشر والمراقبة. يمكنك أتمتة الاختبارات وإجراء فحوصات الأمان والنشر بسهولة باستخدام تكوينات YAML البسيطة.

بالإضافة إلى ذلك، بفضل الدعم المدمج لـ Kubernetes والأدوات المتكاملة، مثل SAST و DAST ومسح التبعيات، يدمج GitLab الأمان في خط أنابيبك.

تم تجميع إمكانات المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في GitLab Duo، الذي يساعد الفرق طوال دورة الحياة من خلال ملخصات المناقشات واقتراحات الأكواد.

على عكس FogBugz، الذي يعد أداة لتتبع المشكلات بشكل أساسي، يوفر GitLab لفريقك بأكمله، من المطورين إلى مديري الإصدارات، منصة واحدة للتعاون والتسليم بشكل أسرع.

أفضل ميزات GitLab

استخدم خطوط أنابيب CI/CD المدمجة لأتمتة عمليات النشر وتسريعها

قم بتركيز الكود والمشكلات والوثائق في مصدر واحد موثوق

تتبع العمل باستخدام المشكلات، ونظمها باستخدام المهام الكبيرة والتكرارات والمعالم

قم بإدارة الموافقات على طلبات الدمج ومراجعات الكود من مكان واحد موحد

ادمج مباشرة مع اختبارات الأمان القوية في دورة حياة DevOps الخاصة بك

قيود GitLab

على الرغم من أن GitLab يتمتع بالعديد من الميزات، إلا أنه قد يبدو معقدًا للمستخدمين الجدد، كما أن إعداده يستغرق وقتًا طويلاً، خاصةً بالنسبة للفرق الصغيرة التي ليست معتادة على أدوات DevOps كاملة الميزات

مجموعة الميزات الكاملة، بما في ذلك الأمان المتقدم والامتثال وقدرات الذكاء الاصطناعي، محجوزة للمستويات المدفوعة المميزة

أسعار GitLab

مجاني

Premium: 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

Ultimate: أسعار مخصصة

تقييمات GitLab ومراجعاته

G2 : 4. 5/5 (840+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (1,180+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن GitLab؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أكثر ما يعجبني هو أن GitLab يجمع بين التحكم في الإصدارات و CI/CD وتتبع المشكلات وإدارة المشاريع في أداة واحدة. يعجبني حقًا سلاسة الانتقال من كتابة الكود إلى نشره، كل ذلك دون مغادرة المنصة. CI/CD المدمج سهل الإعداد، ويساعد سير عمل طلب الدمج في الحفاظ على جودة الكود عالية. قد يبدو بطيئًا بعض الشيء في بعض الأحيان، خاصة مع المستودعات الكبيرة أو خطوط الأنابيب الأكثر تعقيدًا.

أكثر ما يعجبني هو أن GitLab يجمع بين التحكم في الإصدارات و CI/CD وتتبع المشكلات وإدارة المشاريع في أداة واحدة. يعجبني حقًا سلاسة الانتقال من كتابة الكود إلى نشره، كل ذلك دون مغادرة المنصة. CI/CD المدمج سهل الإعداد، ويساعد سير عمل طلب الدمج في الحفاظ على جودة الكود عالية. قد يبدو بطيئًا بعض الشيء في بعض الأحيان، خاصة مع المستودعات الكبيرة أو خطوط الأنابيب الأكثر تعقيدًا.

7. Backlog (الأفضل لمنهجيات Agile و Scrum)

عبر Backlog

إذا كنت تدير سير عمل مرنًا أو سريعًا وتحتاج إلى تتبع الوقت إلى جانب تتبع الأخطاء، فإن Backlog من Nulab هو الحل الأمثل لك. فهو يجمع بين ميزات إدارة المشاريع وأدوات المطورين مثل مستودعات Git و SVN المدمجة، بحيث يمكن لفريقك التخطيط والتتبع والشحن، كل ذلك في مكان واحد.

ستجد أيضًا لوحات تخطيط السباقات السريعة ومخططات الإنجاز وتتبع المعالم ودعم نقاط القصة والمشاريع الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، تضمن التحديثات في الوقت الفعلي والمناقشات المترابطة تنسيق الجميع دون فوضى.

أفضل ميزات Backlog

قم بتعيين المهام والأخطاء لأعضاء الفريق، وتحديد مواعيد الاستحقاق، وتلقي إشعارات فورية للتحديثات والمساءلة

نظم العمل عن طريق تقسيم المهام الكبيرة إلى مشكلات رئيسية ومهام فرعية مفصلة

خطط للسبرينتات بمرونة باستخدام مخططات جانت المرئية ولوحات كانبان

تتبع التقدم وحدد العقبات باستخدام مخططات الإنجاز وأدوات إعداد التقارير الشاملة

أنشئ صفحات ويكي للتوثيق الداخلي والتعاون السلس بين أعضاء الفريق

قيود الأعمال المتأخرة

يحتوي فقط على ميزات أساسية لإعداد التقارير والتحليلات، مما يجعل من الصعب على الفرق التي تعتمد على البيانات استخراج رؤى متعمقة أو إنشاء تقارير متقدمة

يجب عليك تتبع الوقت يدويًا، حيث لا توجد أداة مدمجة لتتبع الوقت لتسجيل الساعات تلقائيًا

أسعار Backlog

مجاني

المبتدئين: 35 دولارًا شهريًا

قياسي: 100 دولار شهريًا

الاشتراك المميز: 175 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات الأعمال المتأخرة

G2 : 4. 6/5 (380+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (158+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Backlog؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أستخدم هذه الأداة لتتبع الأخطاء. فهي تساعدني وفريقي في العثور على الأخطاء وإصلاحها بسرعة. قبل استخدام هذه الأداة، كنا نستخدم جداول Excel لتتبع الأخطاء. لكن ذلك كان يستغرق وقتًا طويلاً ويؤدي أحيانًا إلى إرباك المطورين. أما الآن، فقد أصبح الأمر سهلاً بفضل هذه الأداة، وأصبح المطورون يفهمونها بسهولة. الشيء الوحيد الذي لا يعجبني هو تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهم، فهو بطيء جدًا.

أستخدم هذه الأداة لتتبع الأخطاء. فهي تساعدني وفريقي في العثور على الأخطاء وإصلاحها بسرعة. قبل استخدام هذه الأداة، كنا نستخدم جداول Excel لتتبع الأخطاء. لكن ذلك كان يستغرق وقتًا طويلاً ويؤدي أحيانًا إلى إرباك المطورين. أما الآن، فقد أصبح الأمر سهلاً بفضل هذه الأداة، وأصبح المطورون يفهمونها بسهولة. الشيء الوحيد الذي لا يعجبني هو تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهم، فهو بطيء جدًا.

8. Trello (الأفضل للتعاون الجماعي وإدارة المهام)

عبر Trello

هل تبحث عن برنامج رائع بواجهة قابلة للتخصيص يمكنه تتبع المهام والأخطاء بنفس السهولة؟ تعرف على Trello، أداة إدارة المشاريع المرئية وسهلة الاستخدام التي تساعد الفرق على تنظيم العمل وتحديد أولوياته وتنفيذه من خلال نظام لوحات وبطاقات بديهي.

على الرغم من أن Trello ليست أداة مخصصة لتتبع المشكلات، إلا أنها توفر لوحات وقوائم وبطاقات مرنة يمكن تهيئتها لسير عمل تتبع الأخطاء. صُممت Trello على أساس بساطة Kanban، وتتيح لك إنشاء لوحة مخصصة لتتبع الأخطاء، واستخدام القوائم لتمثيل حالات الأخطاء المختلفة، وتعيين البطاقات لأعضاء الفريق لحلها.

تم تصميم أداة المهام والتعاون هذه خصيصًا لإدارة الفريق بأكمله عبر الأدوار الفنية وغير الفنية. وهي تشجع الرؤية عبر الوظائف، وهو أمر لا يدعمه FogBugz بشكل طبيعي.

باعتباره أحد منتجات Atlassian، يشتمل Trello أيضًا على Atlassian Intelligence لتبسيط الاتصال والتخطيط.

أفضل ميزات Trello

أتمتة الإجراءات المتكررة مثل نقل البطاقات أو تحديد مواعيد الاستحقاق أو إرسال التذكيرات باستخدام أتمتة Butler

يمكنك دمجها بسهولة مع أدوات مثل Slack وGoogle Drive والمزيد باستخدام Power-Ups

استخدم القوالب لتخطيط المشاريع وتتبع السباقات السريعة وتقويمات المحتوى

استفد من الذكاء الاصطناعي لإنشاء قوائم مهام قابلة للتنفيذ وتلخيص المعلومات مباشرة داخل البطاقات

اجمع تقارير الأخطاء عبر النماذج، وأرفق لقطات الشاشة، وتواصل مع المبلغين من خلال أدوات تعزيز القدرات مثل Hipporello Service Desk أو Marker

قيود Trello

قد تحتاج المشاريع المعقدة إلى هيكل أكثر مما يوفره Trello

يفتقر إلى الميزات المتقدمة الموجودة في برامج تتبع الأخطاء المتخصصة، مثل الحقول المخصصة والتقارير المعقدة

أسعار Trello

مجاني

قياسي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الاشتراك المميز: 12.5 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 210 دولارات أمريكية سنويًا لكل مستخدم

تقييمات وتصنيفات Trello

G2 : 4. 4/5 (13,700+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (23,600+ تقييم)

تتبع الأخطاء وأصلحها والمزيد مع ClickUp!

لا يقتصر تطوير البرمجيات على كتابة أكواد برمجية رائعة فحسب، بل يتعلق أيضًا بتنسيق العمل بين الفرق والأدوات والعمليات التجارية بسلاسة.

من إدارة قصص المستخدمين وتتبع الأخطاء إلى تنظيم جلسات مراجعة الكود، تحتاج إلى أداة لإدارة المشاريع تفهم حقًا كيفية عمل الفرق المرنة.

تتكيف سير العمل المخصصة في ClickUp مع الأساليب المفضلة لفريقك، سواء كنت تستخدم Scrum أو Kanban أو Agile أو مزيجًا منهما.

فهي تجمع بين إدارة المشاريع وتتبع المشكلات والتعاون بين أعضاء الفريق في منصة واحدة مبسطة، مما يلغي الحاجة إلى استخدام أدوات متعددة. يصبح التعاون بين الأقسام المختلفة أمرًا طبيعيًا عندما يعمل مديرو المنتجات والمطورون وفرق نجاح العملاء من نفس المصدر الموثوق!

هل أنت مستعد لتسريع دورة التطوير وخفض التكاليف وتقديم منتجات أفضل؟

اشترك في ClickUp اليوم (مجانًا)!