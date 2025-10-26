أفضل 10 بدائل لـ Teamflow للتعاون الافتراضي

عندما يسجل فريقك الدخول إلى منصة مكتب افتراضي لأول مرة، عادة ما يحدث أحد الأمرين التاليين:

الجميع متحمسون، ينقرون هنا وهناك، ويخصصون مكاتبهم الجميع في حيرة من أمرهم، صامتون، ويتساءلون عما إذا كانت هذه ستكون أداة أخرى ينسون فتحها بحلول يوم الجمعة

تهدف المكاتب الافتراضية مثل Teamflow إلى جمع الفرق معًا، ولكنها غالبًا ما تترك السياق مبعثرًا عبر الدردشات والمستندات والمهام. والنتيجة؟ البحث اليومي عن إجابات لأسئلة مثل "ما آخر المستجدات بشأن ذلك؟" أو "أين الملف الذي أحتاجه؟" هذا السياق المفقود والتنقل بين الأدوات يُعرف باسم تشتت العمل: وهو استنزاف شامل لإنتاجية فريقك وإمكاناته. يجب أن يجمع البديل المناسب فريقك و يحافظ على كل السياق في مكان واحد. في هذا المنشور على المدونة، قمنا بتجميع 10 بدائل لـ Teamflow تقدم طرقًا مختلفة للتعاون الافتراضي. لنبدأ! 🎯

أفضل بدائل Teamflow في لمحة

هذه هي أفضل بدائل Teamflow مقارنةً ببعضها البعض. 📄

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp إدارة الاجتماعات عن بُعد والتحديثات والتعاون غير المتزامن في مكان واحد حجم الفريق: مثالي للفرق المختلطة وغير المتزامنة والموزعة ClickUp Chat، فيديو غير متزامن عبر Clips، ملخصات الاجتماعات مع AI Notetaker، ذكاء مشاريع مدمج مع ClickUp Brain و ClickUp Brain MAX مجاني إلى الأبد، تخصيصات متاحة للمؤسسات SpatialChat استضافة أحداث تفاعلية عن بُعد ومحادثات عفوية حجم الفريق: مثالي لفرق تنظيم الأحداث والمجموعات التي تعمل عن بُعد في المقام الأول صوت مكاني، رسائل مؤقتة، محادثات خاصة، عروض تقديمية مقسمة إلى مناطق مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم (المكتب الافتراضي) اجمع إنشاء مكتب ثنائي الأبعاد حيث يمكن للفرق التحرك والتفاعل بشكل طبيعي حجم الفريق: مثالي للوكالات الإبداعية والفرق المحبة للألعاب منشئ خرائط البكسل، الصوت المكاني، الاجتماعات المفتوحة، المساحات الخاصة مجاني (حتى 10 مستخدمين)؛ خطط مدفوعة تبدأ من 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم Kumospace تكرار تخطيطات المكاتب الحقيقية باستخدام مخططات أرضية افتراضية ومكاتب شخصية حجم الفريق: مثالي للفرق التي ترغب في مقرات افتراضية واقعية التنقل بين الطوابق، حجز المكاتب، حجز الغرف بصريًا، والعلامة التجارية المخصصة مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ivCAMPUS تصميم حرم جامعي افتراضي مع مراعاة سير العمل الأكاديمي حجم الفريق: مثالي للجامعات والكليات ومراكز التدريب ساعات العمل الافتراضية والمحاضرات التفاعلية وتتبع الحضور والفعاليات على مستوى الحرم الجامعي تجربة مجانية؛ أسعار مخصصة Sococo تشغيل سير عمل عن بُعد منظم داخل مكتب افتراضي حجم الفريق: مثالي للفرق التي تركز على الإنتاجية والشركات الصغيرة والمتوسطة سير العمل القائم على الغرف وحالة التوافر والمساحات الجاهزة للأرشفة يبدأ السعر من 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Tandem الانطلاق في محادثات صوتية فورية دون الحاجة إلى جدولة اجتماعات حجم الفريق: مثالي للفرق سريعة الوتيرة التي تحتاج إلى تفاعلات سريعة مكالمات صوتية/مرئية فورية، مؤشرات النشاط، مشاركة الشاشة مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 59 دولارًا شهريًا (10 مستخدمين) Teemyco تخصيص مساحات عمل رقمية تحمل العلامة التجارية مع ميزات اجتماعية حجم الفريق: مثالي للفرق التي تهتم بالعلامة التجارية وفرق العمليات الداخلية تسمية الغرف، لوحات الإعلانات، تكامل Slack/التقويم، أدوات استراحة القهوة تجربة مجانية لمدة 14 يومًا؛ خطط مدفوعة تبدأ من 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم Slack تنسيق اتصالات الفريق التي تعتمد على النصوص أولاً من خلال القنوات والمواضيع حجم الفريق: مثالي للفرق البعيدة التي تحتاج إلى مراسلة منظمة القنوات، ردود المواضيع، سير عمل الروبوتات، أكثر من 2000 تكامل للتطبيقات مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم Roam إعادة تشكيل مساحات العمل الافتراضية لتلائم احتياجات الاجتماعات المتغيرة حجم الفريق: مثالي للفرق التي تتعامل مع العملاء والفرق القائمة على المشاريع غرف قابلة للتكوين، ووصول خارجي، وأدوات تفاعلية، وأرشيفات الغرف يبدأ من 18.88 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

لماذا تختار بدائل Teamflow؟

إليك الأسباب التي تدفع العديد من الفرق إلى البحث عن بدائل لـ Teamflow:

لقد تغير سير عملك: قد تحتاج الفرق الهجينة أو غير المتزامنة إلى حضور أقل ومرونة أكبر

تفتقد إلى التكاملات الأساسية: إذا لم تتصل إذا لم تتصل بأدوات العمل عن بُعد الخاصة بك، فإنها تسبب المزيد من الإزعاج بدلاً من المساعدة

عدم وضوح الرؤية بالنسبة للعملاء المحتملين أو قسم الموارد البشرية: البيانات المحدودة تجعل من الصعب تتبع الاستخدام أو اكتشاف الثغرات

يبدو صارمًا للغاية: قد لا يناسب الإعداد المكاني قد لا يناسب الإعداد المكاني الفرق سريعة الحركة أو متعددة الوظائف

تحتاج إلى خيارات غير متزامنة أفضل: قد تفضل الفرق التي تقدر التركيز والمرونة الأدوات المصممة قد تفضل الفرق التي تقدر التركيز والمرونة الأدوات المصممة للتواصل غير المتزامن بين أعضاء الفريق

🧠 حقيقة ممتعة: تتزايد فرص العمل عن بُعد. أفادت FlexJobs بزيادة بنسبة 8% في إعلانات الوظائف عن بُعد بالكامل. أكبر طلب هو في مجال الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، يليه إدارة المشاريع والمبيعات والعمليات والرعاية الصحية.

أفضل بدائل Teamflow

هذه هي اختياراتنا لأفضل بدائل Teamflow. 👇

1. ClickUp (الأفضل لتشغيل الاجتماعات وتسجيلها وتنفيذها في مساحة عمل واحدة)

ادعم التعاون عن بُعد باستخدام ClickUp Chat سهّل التعاون عن بُعد دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات في ClickUp Chat

يوفر برنامج إدارة مشاريع الفرق عن بُعد من ClickUp للفرق عن بُعد مكانًا واحدًا للتحدث وتوزيع المهام وتسجيل التحديثات وتتبع النتائج دون الحاجة إلى تغيير السياق. يحل ClickUp مشكلة توسع نطاق العمل من خلال جمع كل أعمالك في مساحة عمل موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وإليك كيفية القيام بذلك:

تحدث حيث توجد مهامك

تربط ClickUp Chat المحادثات بمهامك أو قوائمك أو مشاريعك بحيث ينتقل السياق مع المناقشة.

اطلب من ClickUp Brain تلخيص سلاسل محادثات ClickUp Chat

لذلك، عندما يبلغ مصمم عن مشكلة في المزامنة الأسبوعية، يمكنك إدراجها في دردشة المهام، ووضع علامة على فريق التطوير، وإنشاء مهمة متابعة على الفور. لا تحتاج إلى إعادة ذكر المشكلة أو نسخ التحديثات ولصقها عبر الأدوات.

والمساعد الذكي المدمج، ClickUp Brain، يجعل هذا الأمر أكثر سلاسة. على سبيل المثال، إذا انضم شخص ما إلى سلسلة المحادثات لاحقًا وسأل عما يجري، فيمكنه تلخيص المحادثة بأكملها وربطها بالعمل الذي تم إنجازه حتى الآن.

💡 مكافأة: هل تبحث عن تطبيق أكثر من مجرد مكتب افتراضي؟ ابحث على الفور في ClickUp و Google Drive و GitHub و OneDrive و SharePoint وجميع تطبيقاتك المتصلة - بالإضافة إلى الويب - للعثور بسرعة على الملفات والمستندات والمرفقات

يحتوي على ميزة Talk to Text لطرح الأسئلة وإملاء الملاحظات وإدارة عملك بالصوت - بدون استخدام اليدين تمامًا، أينما كنت

استبدل العشرات من أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة مثل ChatGPT وClaude وGemini بمنصة موحدة واحدة جاهزة للاستخدام في المؤسسات تجمع بين جميع قدراتك في العمل والذكاء الاصطناعي جرب ClickUp Brain MAX —التطبيق الفائق الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يفهمك حقًا، لأنه يعرف عملك. تخلص من انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، واستخدم صوتك لإنجاز العمل وإنشاء المستندات وتعيين المهام لأعضاء الفريق والمزيد. التقط الأفكار وشارك التعليمات وأنجز المهام أسرع بأربع مرات مع Talk to Text في ClickUp Brain MAX

شارك السياق السريع دون الحاجة إلى عقد اجتماعات

بالطبع، لا يعمل كل شيء في النص. غالبًا ما يكون الفيديو غير المتزامن أسهل عندما يعمل فريقك عبر مناطق زمنية مختلفة. يتيح لك ClickUp Clips تسجيل شاشتك وصوتك من داخل المنصة.

استخدم ClickUp Clips للحصول على تحديثات غير متزامنة وحوّلها إلى عناصر عمل واضحة في نفس المساحة

لنفترض أن مدير المنتج لا يمكنه الانضمام إلى مراجعة خارطة الطريق. يمكنك استخدام مسجلات الشاشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتصفح التحديثات ومشاركتها في المهمة، وترك ClickUp Brain يلخص تلقائيًا القرارات الرئيسية. يرى الفريق التغييرات التي تطرأ، وأهميتها، وما يحتاج إلى متابعة. شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد:

أو إذا كنت ترغب في اللحاق بالركب في الواقع، فإن ClickUp SyncUps تحافظ على تماسك الفرق البعيدة من خلال عمليات تسجيل دخول سريعة ومنظمة، مباشرة داخل مساحة العمل الخاصة بك.

يمكنك أيضًا تخطي التبادل المعتاد للرسائل لأن المقاطع تظل مرتبطة بالعمل الذي تشرحه. يمكن لأي شخص الرد في التعليقات أو طلب تغييرات أو إنشاء مهام جديدة في ClickUp دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

خطط للعمل عن بُعد دون فوضى

احصل على نموذج مجاني تتبع عملية التهيئة، وقم بمواءمة الفرق، وإدارة السعة باستخدام نموذج خطة العمل عن بُعد من ClickUp

الآن، أصبحت البنية التنظيمية مهمة بقدر أهمية التواصل. يساعدك نموذج خطة العمل عن بُعد من ClickUp على بناء ذلك منذ اليوم الأول. يتضمن النموذج أيضًا عروضًا مدمجة لحجم العمل ولوحات معلومات.

يمكن للمديرين اكتشاف الحمل الزائد مبكرًا وإعادة توزيع العمل وتجنب الاختناقات دون الحاجة إلى أداة موارد منفصلة. يملأ ClickUp Brain الفجوات من خلال تلخيص التقدم المحرز واقتراح الخطوات التالية أو إبراز المهام ذات الصلة.

أفضل ميزات ClickUp

سجل الاجتماعات واعرض ملخصاتها على الفور: سجل المكالمات باستخدام AI Notetaker من ClickUp، وهو جزء من سجل المكالمات باستخدام AI Notetaker من ClickUp، وهو جزء من Meetings في ClickUp ، لإنشاء نصوص وملخصات ومهام دون بذل أي جهد

اكتب حيث يتم العمل: أنشئ جداول أعمال، وأضف ملاحظات، وقم بتعيين الخطوات التالية داخل أنشئ جداول أعمال، وأضف ملاحظات، وقم بتعيين الخطوات التالية داخل ClickUp Docs حتى لا يضيع أي شيء بين الأدوات

مزامنة أدواتك المفضلة: قم بتوصيل Zoom و Outlook و Google Drive والمزيد مع قم بتوصيل Zoom و Outlook و Google Drive والمزيد مع تكاملات ClickUp بحيث تظل التحديثات والملفات والاجتماعات في مكان واحد

الانتقال إلى المكالمات السريعة: ابدأ مكالمات SyncUps الصوتية أو المرئية مباشرةً داخل ClickUp Chat لحل العقبات بسرعة والحفاظ على السياق كما هو

تواصل مع مساحة عملك من جهاز الكمبيوتر المكتبي: استخدم استخدم ClickUp Brain MAX للتنقل وطرح الأسئلة وإدارة العمل بدون استخدام اليدين باستخدام الأوامر الصوتية

جدولة أسبوعك تلقائيًا: دع دع ClickUp Calendar يقترح الأوقات المثالية للمهام والاجتماعات بناءً على توفر فريقك والمواعيد النهائية

تنسيق العمل قبل البدء: حدد التوقعات بسرعة باستخدام حدد التوقعات بسرعة باستخدام قوالب خطة الاتصال في ClickUp التي تحدد ما يجب مشاركته ومتى ومع من

قيود ClickUp

قد يؤدي وجود العديد من الميزات إلى إرباك المستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

شارك أحد المستخدمين على Reddit ما يلي:

ClickUp Brain يوفر عليّ الكثير من الوقت في التنقل بين الصفحات بصراحة. أعلم أن هناك أدوات ذكاء اصطناعي مع مستوى مجاني فعال للغاية، ولكن التبديل المستمر بين علامات التبويب له تأثير سلبي. وبصراحة، عندما أكون في منطقة العمل المكثف، هذا هو آخر شيء أريد القيام به. أستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي لكتابة الأشياء لأنني أعمل في مجال المحتوى. كما أنه يقوم بتحرير ما أكتبه (رائع!). شيء آخر يساعدني حقًا هو Docs. أحب خيارات التنسيق، خاصة تلك اللافتات. إنها رائعة!

ClickUp Brain يوفر عليّ الكثير من الجهد بصراحة. أعلم أن هناك أدوات ذكاء اصطناعي مع مستوى مجاني فعال للغاية، ولكن التبديل المستمر بين علامات التبويب له تأثير سلبي. وبصراحة، عندما أكون في منطقة العمل المكثف، هذا هو آخر شيء أريد القيام به. أستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي لكتابة الأشياء لأنني أعمل في مجال المحتوى. كما أنه يقوم بتحرير ما أكتبه (مذهل!). شيء آخر يساعدني حقًا هو Docs. أحب خيارات التنسيق، خاصة تلك اللافتات. إنها رائعة!

💡 نصيحة احترافية: هل سئمت من نسيان ما قيل في الاجتماعات؟ استخدم ClickUp AI Notetaker لتسجيل الملاحظات وعناصر العمل والقرارات تلقائيًا، ثم اربطها بالمهام حتى يظل فريقك متزامنًا دائمًا.

2. SpatialChat (الأفضل لاستضافة الأحداث التفاعلية)

عبر SpatialChat

تتيح لك أداة التعاون عن بُعد من SpatialChat الابتعاد عن المحادثات المملة والانجذاب نحو مجموعات أكثر إثارة للاهتمام، تمامًا كما تفعل في حدث حقيقي. أنت لست محبوسًا في شبكة من الرؤوس العائمة؛ يمكنك التجول والانضمام إلى المحادثات بشكل طبيعي.

الصوت المكاني يعني أنك تسمع الناس يتحدثون كلما اقتربت منهم، مما يخلق تلك اللحظات الطبيعية من نوع "أوه، ما الذي تتحدثون عنه؟" التي تجعل الأحداث تستحق الحضور.

أفضل ميزات SpatialChat

استضف أحداثًا افتراضية للتواصل حيث يمكن للحاضرين الانقسام إلى دوائر أصغر وإعادة تشكيل المجموعات بشكل طبيعي

أرسل رسائل تختفي بعد الفترة الزمنية التي تختارها، وهي مثالية لمشاركة الروابط المؤقتة أو التحديثات السريعة أثناء الأحداث المباشرة

قم بتمكين المحادثات الخاصة السلسة حيث يمكن للمشاركين الابتعاد عن الحشد الرئيسي دون لحظات محرجة من نوع "هل يمكننا التحدث على انفراد؟"

بث العروض التقديمية إلى مناطق محددة من مساحتك الافتراضية مع السماح للأشخاص بالدردشة في مناطق مخصصة

قيود SpatialChat

تتطلب الأداة فترة تعلم للمستخدمين غير المعتادين على مفاهيم التفاعل المكاني

قد يشعر المشاركون الذين يفضلون صيغ الاجتماعات المنظمة بالارتباك

هناك خيارات تخصيص محدودة للتجارب ذات العلامات التجارية

أسعار SpatialChat

مجاني

المكتب الافتراضي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات SpatialChat

G2: 4. 7/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SpatialChat؟

تقول مراجعة G2:

يوفر SpatialChat مساحة افتراضية حيث يمكنك الالتقاء بالأصدقاء أو زملاء العمل. الميزة المفضلة لدي هي أنه يمكنك مشاركة الغرفة، وسيتم تضخيم أو خفض حجم الصوت في المحادثة كلما اقتربت أو ابتعدت على التوالي. يمكنك أيضًا مشاركة شاشتك أو مقطع فيديو سيتم تشغيله كما لو كان على الشاشة.

يوفر SpatialChat مساحة افتراضية حيث يمكنك الالتقاء بالأصدقاء أو زملاء العمل. الميزة المفضلة لدي هي أنه يمكنك مشاركة الغرفة، وسيتم تضخيم أو تقليل حجم الصوت في المحادثة كلما اقتربت أو ابتعدت على التوالي. يمكنك أيضًا مشاركة شاشتك أو مقطع فيديو سيتم تشغيله كما لو كان على الشاشة.

🔍 هل تعلم؟ يتفوق الموظفون الذين يعملون عن بُعد بشكل كامل باستمرار على نظرائهم في المكتب من حيث المشاركة. يظهر تقرير Gallup أن 31٪ من الموظفين عن بُعد يشعرون بمشاركة عالية، مقارنة بـ 23٪ للوظائف المختلطة والوظائف في الموقع التي تسمح ببعض العمل عن بُعد، و 19٪ فقط لأولئك الذين لا يسمح لهم بذلك.

3. Gather (الأفضل لبيئات مكاتب فن البكسل)

عبر Gather

هل تتذكر عندما كانت الحياة المكتبية أشبه بالتسكع أكثر من العمل؟ يجلب Gather تلك الطاقة من خلال بيئات بكسل ثنائية الأبعاد تشبه تلك الموجودة في لعبة Super Nintendo.

يظهر أعضاء فريقك كأفاتار صغيرة تتجول في مساحات مكتبية مخصصة، مزودة بغرف اجتماعات ومناطق لتناول القهوة ونباتات زخرفية عشوائية.

يخلق الصوت القريب تفاعلات طبيعية. يمكنك الذهاب إلى مكتب شخص ما لبدء محادثة، وهو ما يبدو مزعجًا حتى تدرك مدى اشتياقك لتلك اللحظات العفوية من نوع "مرحبًا، سؤال سريع...".

اجمع أفضل الميزات

قم بإنشاء تخطيطات مكتبية متقنة باستخدام محرر خرائط سهل الاستخدام، مزود بأثاث وديكورات وعناصر تفاعلية تؤدي إلى إجراءات مختلفة

استمتع بتدفق محادثة طبيعي حيث ترتفع الأصوات عندما تقترب من زملائك وتخفت عندما تبتعد، مما يحاكي الديناميكيات المكانية الحقيقية

احجز غرف الاجتماعات بالدخول إليها والاتصال تلقائيًا بالمشاركين الآخرين الموجودين بالفعل داخل المكان

صمم مكاتب خاصة ومناطق هادئة حيث يحتاج أعضاء الفريق إلى إذن صريح للدخول

جمع القيود

قد لا يروق أسلوب البكسل آرت الخاص بالبرنامج لجميع الفئات المهنية

يتطلب اتصالاً جيداً بالإنترنت للحصول على حركة سلسة للأفاتار وجودة صوت عالية

قد يكون Gather مصدر إلهاء لأعضاء الفريق الذين يحتاجون إلى وقت للتركيز العميق

جمع الأسعار

مجاني (لـ 10 مستخدمين)

بريميوم: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

اجمع التقييمات والمراجعات

G2: 4. 9/5 (أكثر من 260 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Gather؟

من سلسلة مناقشات على Reddit:

استخدمه فريقي على نطاق واسع في جميع الاجتماعات الداخلية. كفريق يعمل عن بُعد بالكامل، كنا نستخدمه طوال اليوم. كان وسيلة رائعة للإشارة مسبقًا إلى توفرنا للمحادثات. لم تكن هناك حاجة إلى إرسال رسالة إلى شخص ما تسأله "هل يمكنك الدردشة؟". أعجبني هذا الجانب حقًا.

استخدمه فريقي على نطاق واسع في جميع الاجتماعات الداخلية. كفريق يعمل عن بُعد بالكامل، كنا نستخدمه طوال اليوم. كان وسيلة رائعة للإشارة مسبقًا إلى توفرنا للمحادثات. لم تكن هناك حاجة إلى إرسال رسالة إلى شخص ما تسأله "هل يمكنك الدردشة؟". أعجبني هذا الجانب حقًا.

🎥 شاهد: كيف يمكن لـ ClickUp أن يحدث ثورة في طريقة عمل فريقك

4. Kumospace (الأفضل لإنشاء نسخ طبق الأصل من المكاتب مع غرف افتراضية)

عبر Kumospace

يوفر Kumospace بيئات واقعية حيث يمكنك إعادة إنشاء التصميم المادي لشركتك حتى الملصقات التحفيزية الغريبة في غرفة الاستراحة. يركز هذا البديل لـ Teamflow على الذاكرة المكانية، مما يساعد العاملين عن بُعد على الحفاظ على الخريطة الذهنية التي كانت لديهم عندما كان بإمكانهم المشي فعليًا إلى مكتب بيكي أو تناول القهوة بالقرب من ركن فريق التسويق.

ستحصل على نفس التصميم المألوف دون الحاجة إلى التنقل، بالإضافة إلى القدرة على تخصيص المساحات التي تتطلب تجديدات باهظة الثمن في الحياة الواقعية.

أفضل ميزات Kumospace

تنقل بين الطوابق والأقسام المختلفة بالنقر على المصاعد أو السلالم، مع الحفاظ على الهيكل الهرمي للمباني المكتبية التقليدية.

احصل على مكاتب ومحطات عمل شخصية يمكن للزملاء زيارتها بالسير إليها، مع الحفاظ على عمليات تسجيل الدخول غير الرسمية التي تحدث في المكاتب الفعلية.

احجز غرف الاجتماعات من خلال واجهة مرئية تعرض الإشغال والتوافر في الوقت الفعلي للحفاظ على آداب الاجتماعات الافتراضية

قم بتخصيص جماليات مساحة العمل الفردية مع الحفاظ على معايير التصميم وعناصر العلامة التجارية المتسقة على مستوى المكتب بأكمله.

قيود Kumospace

قد تؤدي المتطلبات العالية للموارد إلى إبطاء أجهزة الكمبيوتر القديمة

يستغرق إنشاء نسخ مكتبية مفصلة وقتًا طويلاً.

يمكن أن ترتفع التكاليف الشهرية بسرعة بالنسبة للفرق الكبيرة، مما يجبر المستخدمين على البحث عن بدائل Kumospace

أسعار Kumospace

مجاني

الأعمال: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Kumospace

G2: 4. 8/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

5. ivCAMPUS (الأفضل للمؤسسات التعليمية)

عبر ivCAMPUS

غالبًا ما تبدو محاضرات Zoom العادية مملة، خاصةً عندما تحاول إشراك 200 طالب لديهم كاميراتهم مغلقة. يقوم ivCAMPUS ببناء حرم جامعي افتراضي يناسب الحياة الأكاديمية.

تخيل قاعات محاضرات تفاعلية حيث يمكن للطلاب رفع أيديهم بصريًا، وصالات دراسة للمشاريع الجماعية، ومكاتب أساتذة مزودة بأنظمة انتظار مناسبة لساعات العمل.

هذا البديل لـ Teamflow يفهم سير العمل الأكاديمي بدلاً من محاولة فرض الاحتياجات التعليمية على برامج الاجتماعات العامة.

أفضل ميزات ivCAMPUS

حدد ساعات العمل الافتراضية باستخدام أنظمة الانتظار المرئية التي تتيح للطلاب رؤية مكانهم في الطابور ووقت الانتظار المتوقع.

أطلق محاضرات تفاعلية مع استطلاعات الرأي والمناقشات الجانبية واللوحات البيضاء التعاونية التي تحافظ على تفاعل الفصول الكبيرة طوال الجلسة.

تتبع الحضور والمشاركة تلقائيًا من خلال التفاعلات المكانية لتجربة غامرة.

نسق الأحداث على مستوى الحرم الجامعي مثل التوجيهات والمعارض المهنية وحفلات التخرج من خلال إدارة السعة والتحكم في تدفق الحشود.

قيود ivCAMPUS

وهي مصممة في المقام الأول للاستخدامات التعليمية، مما يحد من تطبيقاتها في الشركات.

يتطلب تدريبًا لأعضاء هيئة التدريس غير المعتادين على التنقل في البيئة الافتراضية

تحديات التكامل مع أنظمة معلومات الطلاب الحالية

أسعار ivCAMPUS

تجربة مجانية

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ivCAMPUS

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

📮 ClickUp Insight: 48٪ من الموظفين يقولون أن العمل المختلط هو الأفضل لتحقيق التوازن بين العمل والحياة. ومع ذلك، مع استمرار 50٪ من الموظفين في العمل في المكتب في الغالب، قد يكون الحفاظ على التنسيق بين المواقع تحديًا. لكن ClickUp مصمم لجميع أنواع الفرق: عن بُعد، ومختلطة، وغير متزامنة، وكل ما بين ذلك. باستخدام ClickUp Chat & Assigned Comments، يمكن للفرق مشاركة التحديثات بسرعة وتقديم الملاحظات وتحويل المناقشات إلى إجراءات دون الحاجة إلى اجتماعات لا نهاية لها. تعاون في الوقت الفعلي عبر ClickUp Docs و ClickUp Whiteboards، وقم بتعيين المهام مباشرة من التعليقات، وحافظ على تواصل الجميع بغض النظر عن مكان عملهم! 💫 نتائج حقيقية: شهدت STANLEY Security زيادة بنسبة 80٪ في رضا الفريق عن العمل الجماعي بفضل أدوات التعاون السلس من ClickUp.

6. Sococo (الأفضل لسير عمل الفرق المنظم)

عبر Sococo

إذا كان Gather هو زميل العمل المرح الذي يزين مكتبه بأشكال شخصيات كرتونية، فإن Sococo هو الزميل المنظم الذي يرمز إلى مواعيده بالألوان في تقويمه. فهو يعامل المكاتب الافتراضية كأدوات إنتاجية وليس كتجارب اجتماعية.

تحصل على غرف مخصصة لأنشطة عمل مختلفة، ومؤشرات توفر واضحة، وتكامل سلس مع التطبيقات التي يستخدمها فريقك بالفعل يوميًا.

تجذب Sococo الفرق التي ترغب في أن يكون العمل عن بُعد احترافيًا وفعالًا بدلاً من أن يكون جديدًا وتجريبيًا. لا تفكر في "لنلعب في شجرةنا الافتراضية" بل "لننجز العمل في مقرنا الرقمي".

أفضل ميزات Sococo

خصص غرفًا محددة لإدارة مشاريع إنتاج الفيديو الجارية، حيث يمكن لأعضاء الفريق الدخول والخروج حسب الحاجة.

راقب توفر الفريق وحالة التركيز من خلال مؤشرات التواجد في الوقت الفعلي التي يتم تحديثها تلقائيًا بناءً على موقع الغرفة والنشاط.

قم بأرشفة محادثات الغرفة والمحتوى المشترك للرجوع إليه في المستقبل، مع الحفاظ على استمرارية المشروع حتى عند تغيير أعضاء الفريق.

قيود Sococo

تبدو الواجهة أكثر احترافية وأقل جاذبية من بدائل Teamflow التي تشبه ألعاب الفيديو.

خيارات تخصيص محدودة لتصميمات الغرف وتصميم المكاتب

يتطلب اشتراكًا حتى للحصول على الميزات الأساسية التي توفرها المنصات الأخرى مجانًا.

أسعار Sococo

Sococo: 14.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (10 مستخدمين كحد أدنى)

غير محدود: 24.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (بحد أدنى 100 مستخدم، يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Sococo

G2: 4. 3/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: 4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sococo؟

وفقًا لمراجعة G2:

أكثر ما يساعدني في Sococo هو أنه يجعلني أشعر وكأنني في المكتب مع زملائي عن بُعد، على الرغم من أننا نعمل جميعًا من مواقع مختلفة. أستمتع بقدرة تخصيص مخططات المساحات المكتبية الافتراضية واستخدامها كمكتب حقيقي به غرف تخدم أغراضًا مختلفة. تساعد أدوات الحالة عبر الإنترنت والإشعارات والاجتماعات في إضفاء طابع أكثر شخصية على يوم العمل.

أكثر ما يساعدني في Sococo هو أنه يجعلني أشعر وكأنني في المكتب مع زملائي عن بُعد، على الرغم من أننا نعمل جميعًا من مواقع مختلفة. أستمتع بقدرة تخصيص مخططات المساحة المكتبية الافتراضية واستخدامها كمكتب حقيقي به غرف تخدم أغراضًا مختلفة. تساعد أدوات الحالة عبر الإنترنت والإشعارات والاجتماعات في إضفاء طابع أكثر شخصية على يوم العمل.

🧠 حقيقة ممتعة: يقول حوالي 83٪ من الموظفين أنهم يشعرون بأنهم أكثر إنتاجية في البيئات المختلطة/البعيدة عن المكتب/الموقع. هذه علامة واضحة على أن المرونة أصبحت إحدى الأولويات القصوى للقوى العاملة اليوم.

7. Tandem (الأفضل للاتصالات الصوتية الفورية)

عبر Tandem

هل تعرف تلك اللحظة التي تحتاج فيها إلى طرح سؤال سريع على شخص ما، ولكن جدولة اجتماع تبدو أمراً سخيفاً؟ Tandem يزيل هذا التوتر. يمكنك النقر على ملف تعريف أي عضو في الفريق والبدء في التحدث على الفور — بدون دعوات، بدون غرف انتظار، بدون طقوس "هل تسمعني الآن؟".

تفترض المنصة أن معظم المحادثات في مكان العمل تحدث بشكل عفوي ولا تتطلب نفس الإجراءات الرسمية التي تتطلبها اجتماعات مجلس الإدارة. تبدأ المكالمات الصوتية بشكل افتراضي، حيث أن معظم الأسئلة السريعة لا تتطلب فيديو، ولكن يمكنك الترقية إلى الفيديو في أي وقت.

أفضل ميزات Tandem

اعرض مؤشرات الحالة في الوقت الفعلي التي توضح من المتاح للإجابة على الأسئلة السريعة ومن في وضع التركيز الشديد ولا ينبغي مقاطعته.

شارك الشاشات بشكل تلقائي أثناء أي محادثة نشطة دون الحاجة إلى إعداد برامج إضافية أو طلبات إذن.

حافظ على وعي مستمر بنشاط الفريق من خلال إشارات صوتية ومرئية خفية لا تتطلب انتباهًا مستمرًا أو مراقبة نشطة.

قيود Tandem

ميزات محدودة تتجاوز الاتصالات الصوتية والمرئية الأساسية

لا توجد غرف اجتماعات دائمة أو مساحات مخصصة للمشاريع الجارية

قد يكون مزعجًا لأعضاء الفريق الذين يحتاجون إلى وقت تركيز دون انقطاع

أسعار Tandem

مجاني

الفرق الصغيرة: 59 دولارًا شهريًا (حتى 10 مستخدمين)

الفرق المتوسطة: 119 دولارًا شهريًا (حتى 50 مستخدمًا)

الفرق الكبيرة: 449 دولارًا شهريًا (عدد غير محدود من المستخدمين)

تقييمات ومراجعات Tandem

G2: عدد المراجعات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

8. Teemyco (الأفضل لتجارب المكاتب الافتراضية ذات العلامات التجارية)

عبر Teemyco

يتيح لك Teemyco إعادة إنشاء تصميم مكتبك رقميًا، مع ألوان العلامة التجارية وشعارات الشركة والاقتباسات الملهمة على الجدران (أنت تعرف ما الذي نتحدث عنه!).

يمكن للفرق تخصيص تخطيطات المكاتب الافتراضية بغرف مختلفة ودمج عناصر العلامة التجارية للشركة للحفاظ على الهوية المؤسسية التي عمل الجميع بجد لإنشائها.

يركز بديل Teamflow على جعل العمل عن بُعد يبدو أقل شبهاً بسلسلة من مكالمات الفيديو العشوائية وأكثر شبهاً بكونه جزءاً من ثقافة مكان عمل متماسكة.

أفضل ميزات Teemyco

ثبّت المستندات والموارد المهمة على لوحات الإعلانات الافتراضية داخل كل غرفة، مما يخلق مساحات مخصصة لمعلومات المشروع الجارية وتحديثات الفريق

ادمج التقويم وإشعارات Slack مباشرة في بيئة مكتبك الافتراضي لتحسين التعاون والحفاظ على إمكانية الوصول إلى جميع قنوات الاتصال

استخدم ردود الفعل بالرموز التعبيرية وأزرار استراحة القهوة والميزات الاجتماعية الأخرى للحفاظ على تواصل الفريق والاحتفال بالإنجازات

قيود Teemyco

يتطلب تخصيص مساحة مكتبك الافتراضي بالكامل ووضع علامتك التجارية عليها الكثير من الوقت للإعداد

قد يشعر الفريق الذي يفضل أدوات اتصال أبسط وأقل بصرية بالارتباك

ميزات متقدمة محدودة مقارنة ببدائل Teamflow المتخصصة في الاجتماعات أو إدارة المشاريع

أسعار Teemyco

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Teemyco

G2: 4. 8/5 (90+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Teemyco؟

استنادًا إلى مراجعة G2:

Teemyco يجعل التعاون داخل نفس المبنى أمرًا سهلاً. يمكنني ببساطة الدخول إلى مكتب زملائي بنقرة واحدة. نستخدم هذا أيضًا لعملائنا، فهم يدخلون مباشرة إلى مكتبنا الافتراضي ويحبونه. لم تعد هناك حاجة إلى Teams أو Google Meet أو غيرهما.

Teemyco يجعل التعاون داخل نفس المبنى أمرًا سهلاً. يمكنني ببساطة الدخول إلى مكتب زملائي بنقرة واحدة. نستخدم هذا أيضًا لعملائنا، فهم يدخلون مباشرة إلى مكتبنا الافتراضي ويحبونه. لم تعد هناك حاجة إلى Teams أو Google Meet أو غيرهما.

🔍 هل تعلم؟ معظم الموظفين الشباب ليسوا مستعدين للتخلي عن المرونة. في الواقع، 77٪ من جيل Z و 75٪ من جيل الألفية الذين يعملون عن بُعد أو في وظائف مختلطة يقولون إنهم سيفكرون في ترك العمل إذا طُلب منهم العمل بدوام كامل في الموقع.

9. Slack (الأفضل لتنسيق الفريق القائم على النصوص)

عبر Slack

بينما يعمل الجميع على إنشاء مكاتب افتراضية وتجارب صوتية مكانية، تلتزم Slack بما تجيده: تنظيم اتصالات الفريق حول الموضوعات والمشاريع بدلاً من المساحات المادية.

لا يحاول إعادة إنشاء تخطيط مكتبك أو جعلك تتجول كأفاتار رقمي. بدلاً من ذلك، يوفر البنية التحتية النصية التي تعتمد عليها معظم الفرق البعيدة للتعاون اليومي في الوقت الفعلي. تحافظ القنوات على تنظيم المحادثات، بينما تربط عمليات التكامل مجموعة أدواتك بالكامل.

أفضل ميزات Slack

أتمتة العمليات الروتينية باستخدام أداة إنشاء سير العمل وتكامل الروبوتات التي تتعامل مع المهام المتكررة مثل جدولة الاجتماعات وتحديثات الحالة

تواصل مع آلاف التطبيقات الخارجية من خلال سوق ناضج للعمل التعاوني

ردود متسلسلة على رسائل محددة داخل القنوات المزدحمة، مما يحافظ على الترابط حتى عند حدوث مناقشات متعددة في وقت واحد

قيود Slack

قد يصبح استخدامه أمرًا مرهقًا بسبب الإشعارات المستمرة وانتشار القنوات

تتأخر ميزات الاتصال المرئي قليلاً مقارنة بمنافسي Slack

يمكن أن تؤدي ميزات الترابط إلى تجزئة المحادثات وجعلها صعبة المتابعة

أسعار Slack

مجاني

المزايا: 8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

Business+: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Enterprise Grid: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Slack

G2: 4. 5/5 (35,375+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (24,045+ تقييم)

10. Roam (الأفضل للمساحات الافتراضية المرنة)

عبر Roam

تجبرك معظم بدائل Teamflow على الالتزام بتصميم واحد والالتزام به، كما لو كنت توقع عقد إيجار رقمي. يتخذ Roam نهجًا معاكسًا مع مساحات تعيد تشكيل نفسها بناءً على ما تفعله.

هل تحتاج إلى غرفة عصف ذهني لجلسات إبداعية؟ قم ببنائها. هل لديك عرض تقديمي للعملاء بعد ظهر اليوم؟ أعد تهيئة نفس المساحة باستخدام أدوات العرض التقديمي والعلامة التجارية الاحترافية. بالنسبة لورشة العمل التدريبية غدًا، قم بتحويلها مرة أخرى.

تجذب مرونة مكان العمل هذه شركات الاستشارات والوكالات وأي فريق يتغير عمله بشكل كبير من مشروع إلى آخر.

أفضل ميزات Roam

قم بالتبديل بين تكوينات الغرف المحفوظة مسبقًا لأنواع الاجتماعات المتكررة أو عروض العملاء أو مراحل المشروع دون الحاجة إلى إعادة إنشاء المساحات من البداية في كل مرة

قم بدعوة المتعاونين الخارجيين إلى مساحات مشاريع محددة مع الحفاظ على حدود الأمان التي تمنع الوصول إلى أعمال العملاء الآخرين أو المناقشات الداخلية

استخدم أدوات تفاعلية دائمة مثل اللوحات البيضاء التعاونية وجدران الملاحظات اللاصقة ومشاركة المستندات التي تحفظ التقدم تلقائيًا بين الجلسات

أرشِف إعدادات الغرفة الكاملة، بما في ذلك جميع المحتويات والتكوينات المشتركة، للرجوع إليها في المستقبل أو إعادة استخدامها مع أنواع مشاريع مماثلة

قيود Roam

قد تؤدي إعادة تهيئة المساحة بشكل متكرر إلى إرباك أعضاء الفريق الذين يفضلون الاتساق

قوالب وإعدادات مسبقة محدودة مقارنة ببدائل Teamflow، مع هياكل غرف ثابتة

أسعار Roam

2025: 18.88 دولارًا شهريًا لكل عضو نشط

2026: 19.88 دولارًا شهريًا لكل عضو نشط

تقييمات ومراجعات Roam

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Roam؟

كما تمت مشاركته على G2:

Roam هو مكتب افتراضي كامل، أستخدمه يوميًا منذ بضعة أشهر. يتيح لك معرفة من متصل بالإنترنت، ومعرفة من يطرق الباب (بدء مكالمة صوتية) ومعرفة من يتحدث مع من. مشاركة الشاشة تعرض مؤشرات الآخرين حتى يتمكنوا من الإشارة إلى الشاشة الأخرى بمجرد التمرير فوق مشاركة الشاشة (وهذا مفيد جدًا). [...] يستغرق الأمر بعض الوقت للتعود عليه، لأنه ليس بديهيًا. الإشعارات هي الأسوأ. المكالمة هي مجرد صوت تنبيه، إذا فاتك الصوت، فاتتك المكالمة. لا توجد إشعارات معلقة على مستوى سطح المكتب (على الأقل في مركز الإشعارات في Mac).

Roam هو مكتب افتراضي كامل، أستخدمه يوميًا منذ بضعة أشهر. يتيح لك معرفة من متصل بالإنترنت، ومعرفة من يطرق الباب (بدء مكالمة صوتية) ومعرفة من يتحدث إلى من. مشاركة الشاشة تظهر مؤشرات الآخرين حتى يتمكنوا من الإشارة إلى الشاشة الأخرى بمجرد التمرير فوق مشاركة الشاشة (وهذا مفيد جدًا). [...] يستغرق الأمر بعض الوقت للتعود عليه، لأنه ليس بديهيًا. الإشعارات هي الأسوأ. المكالمة هي مجرد صوت تنبيه، إذا فاتك صوت التنبيه، فاتتك المكالمة. لا توجد إشعارات معلقة على مستوى سطح المكتب (على الأقل في مركز الإشعارات في Mac).

🔍 هل تعلم؟ يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي ارتفاعًا كبيرًا في الوظائف الرقمية العالمية. بحلول عام 2030، من المتوقع أن تنمو هذه الوظائف بنسبة 25٪، لتصل إلى أكثر من 90 مليون وظيفة.

ClickUp هو المكان الذي تعمل فيه الفرق عن بُعد بشكل أفضل

لا تحتاج إلى مكتب افتراضي لإثبات أن فريقك يعمل. أنت بحاجة إلى مساحة حيث يتقدم العمل، وتبقى المحادثات واضحة، ولا يعلق أحد في انتظار ظهور شخص ما "عبر الإنترنت"

إذا كانت معظم بدائل Teamflow تبدو وكأنها عناصر مؤقتة أكثر من كونها حلولاً، فقد حان الوقت لتجربة شيء يساعدك على إنجاز عملك.

يجمع ClickUp مهامك ووثائقك وتحديثاتك وتسجيلات دخولك في مساحة واحدة متصلة دون إجبار أي شخص على الجلوس في غرفة رقمية.

