كيفية أتمتة عملية المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق تحويلات أسرع

بصفتك محترفًا في مجال المبيعات، لم تنضم إلى هذا المجال لتقضي وقتك في متابعة دعوات التقويم أو تحديث أنظمة إدارة علاقات العملاء أو كتابة نفس رسالة المتابعة عبر البريد الإلكتروني خمس مرات في اليوم. ولكن في كثير من الأحيان، يتم استنزاف يومك في هذه المهام المتكررة.

الخبر السار؟ يمكن للذكاء الاصطناعي (AI) أن يتولى الأعمال الروتينية حتى تتمكن من القيام بما تجيده: بناء العلاقات وإبرام الصفقات.

في هذا المدونة، سنتناول كيفية أتمتة عملية المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp. 💁

لماذا يجب أتمتة عملية المبيعات؟

بين مطاردة العملاء المحتملين، وكتابة عروض المبيعات، وإضافة المعلومات إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، يقضي مندوبو المبيعات وقتًا أطول في إدارة المهام أكثر من الوقت الذي يقضونه في البيع الفعلي. وهنا يأتي دور برامج أتمتة المبيعات، التي تساعدك على العمل بشكل أسرع وبأخطاء أقل.

إليك ما يمكنك تحقيقه باستخدام أدوات أتمتة المبيعات. 👇

تقليل الجهد اليدوي: أتمتة إدخال بيانات العملاء وتحديثات العملاء المحتملين والمتابعات والتذكيرات لتوفير ساعات من العمل كل أسبوع

بيانات CRM أنظف: تخلص من الإدخالات غير المتسقة باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يثري المعلومات المتعلقة بالعملاء المحتملين ويحقق صحتها ويملأها تلقائيًا

أوقات استجابة أسرع: استخدم روبوتات الدردشة واقتراحات الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع العملاء المحتملين على الفور، حتى خارج ساعات العمل

تحديد أولويات العملاء المحتملين بشكل أكثر ذكاءً: تقييم العملاء المحتملين وتصنيفهم بناءً على سلوكهم ومدى تفاعلهم واحتمالية تحويلهم إلى عملاء فعلي

معدلات تحويل أعلى: اكتشف فرص البيع الإضافي والبيع المتقاطع باستخدام رؤى الذكاء الاصطناعي المستمدة من عمليات الشراء السابقة

تنسيق أقوى بين التسويق والمبيعات: مزامنة عمليات التسليم بين الفرق باستخدام تقييم العملاء المحتملين المدعوم بالذكاء الاصطناعي

🔍 هل تعلم؟ تقضي فرق المبيعات في الولايات المتحدة وكندا أكثر من ثلث وقتها في القيام بأي شيء عدا البيع. بين تحديث أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) والقيام بالأعمال الإدارية، يضيع مندوبو المبيعات ساعات ثمينة كل يوم كان من الممكن قضاؤها في التحدث مع العملاء.

المهام الرئيسية للمبيعات التي يمكنك أتمتتها باستخدام الذكاء الاصطناعي

يأتي يوم مدير المبيعات مع تكلفة خفية: الوقت والاهتمام والفرص الضائعة. تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي على تخفيف هذه الخسائر من خلال أتمتة المهام التي لا تتطلب تدخلًا بشريًا.

فيما يلي المهام التي يمكنه القيام بها بسهولة.

توليد العملاء المحتملين وتقييمهم: يستخدم التعلم الآلي لتحليل الأنشطة السابقة والديموغرافيا والسلوك لتحديد العملاء المحتملين الأكثر احتمالاً للتحويل وترتيبهم حسب الأولوية

التواصل التسويقي الآلي متعدد القنوات: يعمل على أتمتة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الاجتماعية والرسائل النصية القصيرة بناءً على سلوك العملاء المحتملين ويحسن أوقات الإرسال لتحقيق أقصى قدر من الت

نسخ المكالمات وتحديثات CRM: تسجيل المكالمات التجارية ونسخها وتلخيصها مع تسجيل التفاصيل الأساسية مباشرة في CRM

توقعات المبيعات: تحليل اتجاهات المبيعات السابقة وسلوك الشراء للتنبؤ بالإيرادات المستقبلية وتوجيه التخطيط الاستراتيجي

إنشاء العروض: إنشاء عروض مخصصة وقائمة على البيانات باستخدام الصفقات السابقة وتفضيلات العملاء إنشاء عروض مخصصة وقائمة على البيانات باستخدام الصفقات السابقة وتفضيلات العملاء والذكاء الاصطناعي التوليدي في المبيعات

تحليل مشاعر العملاء: يراقب المراجعات والاستطلاعات ووسائل التواصل الاجتماعي لتقييم المشاعر وتخصيص الرسائل

استهداف المبيعات الإضافية والمبيعات المتقاطعة: يوصي بمنتجات تكميلية من خلال تحليل سجل الشراء وأنماط الشراء

🧠 حقيقة ممتعة: نشأت فكرة مسار المبيعات في عام 1898 عندما اقترح عالم الإعلان E. St. Elmo Lewis نموذج AIDA —الانتباه، الاهتمام، الرغبة، والعمل.

كيفية أتمتة عملية المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي

تتسم عملية المبيعات اليدوية بوجود الكثير من المجالات التي قد تؤدي إلى التأخير، مثل المتابعة المفقودة والمهام المنسية والملاحظات المتناثرة وجداول البيانات القديمة. يمكن للذكاء الاصطناعي حل هذه المشكلة، ولكن فقط إذا كان كل شيء في مكان واحد.

ClickUp هو تطبيق شامل للعمل يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة — وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. مع برنامج ClickUp لإدارة مشاريع المبيعات، تحصل على أدوات مدمجة لإدارة خط أنابيب المبيعات وأتمتة المهام الإدارية في مساحة عمل موحدة.

دعنا نستعرض الخطوات الرئيسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المبيعات وكيف يمكن أن يساعدك ClickUp في ذلك. 💼

الخطوة رقم 1: قم بتخطيط سير عمل المبيعات

قبل إضافة الأتمتة أو الذكاء الاصطناعي، حدد المسار الذي يتبعه العملاء المحتملون، من أول اتصال إلى إبرام الصفقة. ابدأ بتحديد المراحل التالية:

➡️ جذب العملاء المحتملين

➡️ التأهيل

➡️ الاكتشاف

➡️ الاقتراح

➡️ التفاوض

➡️ إبرام الصفقات

حدد لكل مرحلة الإجراء الذي يجب اتخاذه، والمسؤول عنه، والمعلومات التي يجب جمعها لتحسين إنتاجية المبيعات.

💡 نصيحة احترافية: تصور عملية المبيعات المخططة عن طريق إنشاء حالات المهام في ClickUp لكل مرحلة من مراحل المبيعات التي حددتها مسبقًا (على سبيل المثال، عميل محتمل جديد، مكالمة اكتشاف، إرسال العرض) واستخدم حقول ClickUp المخصصة مثل قيمة الصفقة، مصدر العميل المحتمل، حجم الشركة، وتاريخ الإغلاق المتوقع لتتبع معلومات المبيعات الرئيسية. تخصيص حالات المهام في ClickUp

الخطوة رقم 2: أتمتة عملية التقاط العملاء المحتملين

يعد الإدخال اليدوي للبيانات أحد أكبر العوامل التي تستهلك وقت فرق المبيعات. فيما يلي بعض الطرق لأتمتة عملية التقاط العملاء المحتملين باستخدام الذكاء الاصطناعي:

اجذب العملاء المحتملين على الفور باستخدام النماذج الذكية وروبوتات الدردشة التي تسجلهم مباشرة في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك

استخرج التفاصيل الأساسية مثل الاسم والشركة ورقم الهاتف باستخدام أدوات تحليل البريد الإلكتروني

أدخل حملات التسويق مباشرة إلى نظامك باستخدام التكامل مع منصات الإعلانات

قم بتعبئة تفاصيل الشركة أو جهة الاتصال الناقصة تلقائيًا من خلال أدوات الإثراء المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Clearbit أو ZoomInfo

🤩 مكافأة: لتوحيد إدخال العملاء المحتملين بشكل أكبر، استخدم نماذج ClickUp التي تحول الطلبات تلقائيًا إلى مهام CRM. يمكنك ببساطة سحب وإسقاط حقول مثل البريد الإلكتروني واسم الشركة والميزانية والاهتمام بالخدمة باستخدام الحقول المخصصة وتطبيق المنطق الشرطي لتخصيص الأسئلة بناءً على الإجابات (على سبيل المثال، لا تظهر "حجم الفريق" إلا إذا اختاروا "مؤسسة"). استفد من الحقول المخصصة في ClickUp لالتقاط رؤى العملاء الرئيسية

🧠 حقيقة ممتعة: يمكن إرجاع مفهوم نصوص المبيعات الحديثة إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر، عندما قامت شركة National Cash Register Company بتدريب مندوبيها باستخدام تسلسلات عرضية محفوظة عن ظهر قلب.

الخطوة رقم 3: قم بتعيين العملاء المحتملين وترتيبهم حسب الأولوية تلقائيًا

هل هناك عملاء جدد محتملون؟ حان الوقت لأتمتة هذه المهام لضمان متابعة المندوب المناسب بسرعة. إليك ما يمكنك القيام به:

قم بتعيين مندوبي المبيعات تلقائيًا باستخدام قواعد توجيه العملاء المحتملين بناءً على المنطقة أو حجم الصفقة أو خط الإنتاج

رتب العملاء المحتملين باستخدام نماذج التقييم بالذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي التي تقيّم التفاعل أو الملاءمة أو النية

حدد الحسابات الأكثر احتمالًا للتحويل باستخدام الرؤى التنبؤية

💡 نصيحة احترافية: أنشئ أتمتة ClickUp التي تخصص المهام على الفور بناءً على معايير (على سبيل المثال، قيمة الصفقة، المصدر). يمكنك حتى تعيين قواعد تحديد الأولويات تلقائيًا بحيث يتم تمييز العملاء المحتملين على مستوى المؤسسة على أنهم ذوو أولوية عالية. أنشئ أتمتة ClickUp مخصصة تتناسب مع سير عمل المبيعات الفريد الخاص بك

📮 ClickUp Insight: 47٪ من المشاركين في استطلاعنا لم يجربوا أبدًا استخدام الذكاء الاصطناعي للتعامل مع المهام اليدوية، لكن 23٪ ممن استخدموا الذكاء الاصطناعي يقولون إنه قلل بشكل كبير من عبء العمل لديهم.

الخطوة رقم 4: تفعيل التذكيرات والمتابعات

غالبًا ما تؤدي المتابعة في الوقت المناسب إلى إبرام الصفقة أو إفشالها. يمكن للذكاء الاصطناعي ضمان عدم فقدان أي عميل محتمل من خلال:

إنشاء تذكيرات آلية بعد مكالمة أو اجتماع

إرسال رسائل بريد إلكتروني متتالية بناءً على نشاط العملاء المحتملين أو عدم نشاطهم

وضع علامة على الصفقات المتوقفة التي لم تتقدم إلى مرحلة تالية في إطار زمني محدد

تقدم العديد من الأدوات، من إضافات Gmail إلى أنظمة إدارة علاقات العملاء المخصصة، الآن تنبيهات الذكاء الاصطناعي أو تذكيرات ذكية توصي بموعد وكيفية إعادة التواصل.

📍 مثال على الأتمتة: إذا تغيرت الحالة إلى اكتشاف → قم بإنشاء مهمة فرعية: أرسل بريدًا إلكترونيًا للمتابعة في غضون ثلاثة أيام

إذا لم تتغير الحالة خلال خمسة أيام → انشر تعليقًا: "مرحبًا، تابع مع هذا العميل المحتمل!"

إذا كان تاريخ الاستحقاق هو اليوم → انقل المهمة إلى "عاجل" وأبلغ المكلف بها

الخطوة رقم 5: استخدم الذكاء الاصطناعي لصياغة رسائل البريد الإلكتروني وتلخيص المكالمات وتقييم العملاء المحتمل

لن تضطر إلى قضاء ساعات من يومك في صياغة الرسائل وتدوين الملاحظات. يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين الإنتاجية وتوفير الوقت على الفور.

لا تعرف من أين تبدأ؟ جرب هذه الأفكار:

أتمتة صياغة رسائل البريد الإلكتروني: استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي (مثل Copy.ai و Lavender و ClickUp Brain) لتخصيص رسائل البريد الإلكتروني الباردة والمتابعات والتواصل، ثم اختبر إصدارات A/B للتأكد من الأداء

تلخيص المكالمات تلقائيًا: سجل واكتب محاضر الاجتماعات باستخدام أدوات مثل سجل واكتب محاضر الاجتماعات باستخدام أدوات مثل ClickUp AI Notetaker أو Gong أو Chorus أو Otter؛ واستخرج إشارات الشراء والاعتراضات والخطوات التالية

تأهيل العملاء المحتملين بشكل أسرع: تطبيق نماذج التقييم المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتصنيف العملاء المحتملين حسب النية أو الملاءمة أو التفاعل

تبسيط العمل بعد المكالمة: أتمتة تحديثات CRM وإنشاء المهام وتشغيل المتابعات باستخدام أدوات مثل Hints AI أو Zapier workflows، أو ببساطة أتمتة سير العمل هذا باستخدام ClickUp Brain

تدريب باستخدام رؤى الذكاء الاصطناعي: مراجعة التحليلات من محادثات المبيعات لتحديد السلوكيات الناجحة وتحسين الرسائل

🚀 ميزة ClickUp: هل تقلقك فكرة التبديل بين العديد من الأدوات وسير العمل المعطل؟ يجلب ClickUp Brain قوة الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى مساحة عمل المبيعات الخاصة بك، حيث يعمل عبر المهام والمستندات والمحادثات للقضاء على العمل المنعزل ومساعدة فريقك على إبرام الصفقات بشكل أسرع. داخل أي مهمة، استخدم AI Writer لإنشاء ما يلي على الفور: رسائل التواصل الباردة

رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة

نصوص التعامل مع الاعتراضات قم بإنشاء بريد إلكتروني للمتابعة أو نص بيان صحفي باستخدام ClickUp Brain

🚀 جرب مطالبات مثل: اكتب رسالة بريد إلكتروني غير رسمية لتقديم نموذج التسعير الجديد لدينا إلى الشركات الناشئة في مجال SaaS في الولايات المتحدة. لخص هذه المكالمة الاستكشافية وسلط الضوء على إشارات الشراء والمخاوف والخطوات التالية أدرج بنود العمل من هذه المكالمة المبيعية وقم بتعيين المهام الفرعية بناءً على مدى إلحاحها

الخطوة رقم 6: تبسيط إدارة العروض والعقود

قد يكون إعداد العروض والعقود عملية متكررة وعرضة للأخطاء، ولكن يمكنك تغيير هذا الوضع من خلال:

إنشاء مسودات العقود تلقائيًا مع بنود وشروط معتمدة

تحديد البيانات المفقودة قبل إرسال العرض

الإبلاغ عن اللغة الخطرة التي تحتاج إلى مراجعة قانونية

تتبع سجل الإصدارات للتأكد من الامتثال

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Docs لتخزين العروض والعقود ومحتوى تمكين المبيعات لسهولة الوصول إليها وتوحيدها عبر فريقك. قم بإنشاء مهام العقود وتحريرها وتعيينها باستخدام ClickUp Docs يمكنك: استخدم الصفحات المتداخلة لتنظيم العملاء حسب النوع أو خط الخدمة أو مرحلة الصفقة

تعاون في الوقت الفعلي عن طريق وضع علامات على أعضاء الفريق، وترك تعليقات للقسم القانوني أو المالي، وتعيين بنود العمل مباشرة داخل المستند

استخدم أوامر السلاش لإضافة جداول وأزرار وبانرات وحتى ملفات مضمنة، بحيث تكون كل عروضك غنية ومنظمة ومتوافقة مع العلامة التجارية

لتوفير الوقت، يمكنك أيضًا تجربة قوالب ClickUp القابلة للتخصيص.

يمكن أن يجمع نموذج عملية المبيعات من ClickUp كل شيء في سير عمل واحد واضح وتعاوني يمكن لفريقك بأكمله اتباعه. يساعدك نموذج خطة المبيعات الجاهز للاستخدام هذا على:

قم بتخزين معلومات الصفقات والاتصالات المهمة باستخدام قاعدة بيانات تعاونية لا تتطلب كتابة أي أكواد برمجية

تصور أنشطة مندوبي المبيعات والجداول الزمنية وحركة خط أنابيب المبيعات باستخدام المخططات البيانية والتقويمات ولوحات المعلومات

اجعل عملية تدريب الموظفين الجدد سهلة للغاية من خلال تزويدهم بمسار واضح وقابل للتكرار ليتبعوه

الخطوة رقم 7: توقع المبيعات والأداء

تساعدك التوقعات الدقيقة على التخطيط المسبق ووضع أهداف واقعية والمضي قدمًا في تحقيقها. ولكن من الصعب توقع أداء المبيعات عندما تكون بياناتك مبعثرة.

استخدم لوحات المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف المبيعات الخاصة بك:

تتبع معدلات التحويل وسرعة إبرام الصفقات

تحديد الحسابات المعرضة للخطر أو إشارات التقلب

نمذجة أفضل الحالات وأسوأ الحالات وأكثر النتائج المحتملة للإيرادات

تدمج العديد من أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الآن ميزات التنبؤ الاستباقي المدعومة بالتعلم الآلي، مما يمنح قادة المبيعات رؤية أفضل.

🚀 ميزة ClickUp: توفر لوحات المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp تقارير في الوقت الفعلي لتتبع كل مرحلة من مراحل خط أنابيب المبيعات. راقب تقدم الصفقات وأنشطة مندوبي المبيعات ومعدلات التحويل — كل ذلك في مكان واحد — لتوقع الإيرادات باستخدام لوحة معلومات المبيعات. تتبع مؤشرات المبيعات الرئيسية ورضا العملاء باستخدام لوحات معلومات ClickUp مع هذه اللوحات المعلوماتية البديهية، يمكنك إضافة بطاقات مثل: عدد المهام حسب الحالة (لرؤية تدفق خط الأنابيب)

مجموع قيمة الصفقات (لإجمالي إيرادات خط الأنابيب)

المهام حسب المكلف بها (لتتبع عبء العمل على المندوبين)

اتجاهات إنجاز المهام (لمراقبة التقدم)

فيما يلي بعض من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لف رق المبيعات:

*يستخدم Gong ذكاء المحادثة لتحليل مكالمات المبيعات وتقديم رؤى تدريبية. يساعد ذلك مندوبي المبيعات على فهم ما ينجح (وما لا ينجح) في المحادثات Lavender هو مساعد مبيعات يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد مندوبي المبيعات على كتابة رسائل بريد إلكتروني غير مطلوبة ذات معدل تحويل مرتفع. يوفر تعليقات في الوقت الفعلي وتعديلات في النبرة ونصائح للتخصيص لزيادة معدلات الرد *تركز Clari على ذكاء الإيرادات، باستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بنتائج الصفقات وصحة خط الأنابيب بدقة. توفر لرؤساء المبيعات الرؤية التي يحتاجونها لإدارة المخاطر واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: تشهد الشركات التي تستخدم أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي بالفعل ارتفاعًا ملحوظًا في عائد الاستثمار، حيث أبلغت بعضها عن مكاسب تتراوح بين 10 و20٪.

لماذا تختار ClickUp؟

في حين أن جميع أدوات أتمتة المبيعات تحل أجزاء محددة من لغز المبيعات، فإن ClickUp هو المكان الذي يجتمع فيه كل شيء.

إليك الأسباب التي تجعل ClickUp مميزًا ولماذا سيحب فريقك استخدامه. 😍

اعرض وإدارة التواصل مع العملاء من خلال القوائم في ClickUp

🔍 هل تعلم؟ في عام 1911، أدخل فريدريك وينسلو تايلور مبادئ الإدارة العلمية إلى المبيعات الصناعية. ركزت أساليبه على تتبع البيانات وتوحيد العمليات، مما أرسى الأساس لخطوط المبيعات المنظمة التي لا تزال مستخدمة حتى اليوم.

حافظ على سير الصفقات مع ClickUp

المبيعات لا تتباطأ، فلماذا تتباطأ عمليتك؟

بالتأكيد، هناك الكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة للتعامل مع أجزاء مختلفة من دورة المبيعات. ولكن إلى متى يمكنك الاستمرار في التبديل بين علامات التبويب وتجميع سير العمل معًا؟ انتشار الذكاء الاصطناعي أمر حقيقي، وهو يؤثر سلبًا على الفرق!

يجمع ClickUp العديد من إمكانيات أدوات الذكاء الاصطناعي في مكان واحد، مع السياق الكامل لعملك. باستخدام ClickUp، يمكنك تبسيط كل مرحلة من مراحل العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة المدمجين.

أتمتة المهام المتكررة ومتابعة العملاء المحتملين وتحديثات خط أنابيب المبيعات باستخدام ClickUp Automations. استخدم ClickUp Brain لصياغة مسودات فورية للتواصل مع العملاء أو تلخيص ملاحظات العملاء أو إنشاء الخطوات التالية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك البقاء على اطلاع بأداء مندوبي المبيعات وتقدم الصفقات وحجم عمل الفريق باستخدام لوحات المعلومات القابلة للتخصيص.

اشترك في ClickUp اليوم!