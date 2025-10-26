أفضل 10 بدائل لـ When2Meet لتخطيط سهل في عام 2025

أنت تحاول التخطيط لعقد اجتماع. في البداية، يبدو الأمر بسيطًا. ما عليك سوى إيجاد وقت يناسب الجميع.

ولكن بعد ذلك تبدأ المراسلات المتبادلة.

"أنا متفرغ صباح الاثنين!"

"لا أستطيع يوم الاثنين، ماذا عن الثلاثاء؟"

"الثلاثاء لا يناسبني، ربما الخميس؟"

قبل أن تدرك ذلك، ستجد نفسك غارقًا في العمل، ولا يزال الاجتماع غير مجدول.

لطالما كان When2Meet خيارًا شائعًا للتحقق السريع من التوافر، ولكنه يعاني من بعض القيود. إذا كنت تبحث عن تقاويم شائعة تتميز بتكامل أفضل أو جدولة آلية أو تجربة أكثر سلاسة، فهناك الكثير من الخيارات المتاحة أمامك.

في هذا المنشور على المدونة، سنتعرف على بعض أفضل بدائل When2Meet لمساعدتك في جدولة الأحداث دون فوضى.

نظرة عامة على بدائل When2Meet

دعنا نلقي نظرة سريعة على مقارنة بين أفضل بدائل When2Meet:

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp جدولة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقويم، عرض التقويم، تدوين ملاحظات الاجتماعات، تحليلات، تتبع الوقت، قوالب معدة مسبقًا الشركات الناشئة، والشركات الحديثة التي تعتمد على المواعيد، والمؤسسات التي تحتاج إلى جدولة شاملة وإدارة المهام تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Calendly روابط اجتماعات آلية، استطلاعات رأي، تذكيرات، جدولة الفريق، تكامل الدفع المستقلون والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على أتمتة جدولة الاجتماعات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم. تقويم Google التكامل مع Meet، الترميز اللوني للأحداث، وقت التركيز، رؤى الوقت المستقلون والشركات الصغيرة والمتوسطة داخل نظام Google مجاني مع حساب Google Doodle جدولة قائمة على الاستطلاعات، ودعم المناطق الزمنية، وصفحات حجز مخصصة، وتذكيرات العمال المستقلون والشركات الناشئة والشركات الصغيرة التي تنسق توفر المجموعات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 14.95 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا. تقويم Microsoft Outlook مساعد الجدولة، عرض مناطق زمنية متعددة، تكامل Teams/OneDrive الشركات والمؤسسات المتوسطة الحجم التي تستخدم نظام Microsoft مجاني مع حساب Microsoft Acuity Scheduling صفحات حجز مخصصة، تذكيرات ومتابعات آلية، نماذج استقبال، إدارة العملاء الشركات القائمة على الخدمات التي تبحث عن تطبيق حجز سهل الاستخدام للعملاء تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا HubSpot Meetings تكامل CRM، نماذج الحجز على الموقع الإلكتروني، المتابعة التلقائية الشركات الناشئة والمؤسسات التي تدمج الجدولة في سير عمل المبيعات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Bookafy التوجيه القائم على المهارات، طلبات المراجعة، واجهات برمجة التطبيقات/webhooks، العلامات التجارية المخصصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تحتاج إلى حجوزات وتذكيرات آلية تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا Setmore الحجوزات العامة/الخاصة، حجز العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تذكيرات عبر الرسائل القصيرة المستقلون والشركات الصغيرة التي تقدم خدمات جدولة المواعيد تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم Zoho Bookings بوابة الخدمة الذاتية، وتقويمات على مستوى الموظفين، وأتمتة CRM والفواتير الشركات الناشئة والشركات المتوسطة الحجم التي تحتاج إلى جدولة مرنة للتعامل مع العملاء تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 6 دولارات/مستخدم/شهر

ما هو When2Meet؟

When2Meet هي أداة جدولة بسيطة لا تتطلب التسجيل وتساعد الفرق على إيجاد وقت مناسب للقاء. بدلاً من الرسائل المتبادلة التي لا تنتهي، تتيح هذه الأداة للعديد من المستخدمين تحديد أوقات توافرهم المشتركة على شبكة مشتركة. تطبيق المخطط اليومي هذا خفيف الوزن وسهل الاستخدام ولا يتطلب من أي شخص إنشاء حساب.

بعد أن يقوم كل شخص بإدخال توفره، يتم تحديث هذه الأداة القائمة على الاستطلاع ديناميكيًا لإبراز الفترات المتاحة المتداخلة.

عبر When2Meet

قيود When2Meet

على الرغم من أن When2Meet هو برنامج بسيط ومفيد لجمع المعلومات المتاحة بسرعة، إلا أنه يفتقر إلى بعض الميزات التي قد تكون حاسمة اعتمادًا على احتياجاتك:

لا يوجد تكامل مع التقويم : لا يمكنك مزامنته مع تقويمات Google أو Outlook أو iCloud. هذا يعني أنك تحتاج إلى التحقق من توفر وقتك الحالي وتحديثه يدويًا

لا توجد تذكيرات تلقائية : بمجرد اختيار الوقت، عليك أن تتذكره. لا توجد تنبيهات متابعة أو رسائل بريد إلكتروني متعلقة بالأحداث

واجهة قديمة : التصميم عملي ولكنه يبدو قديمًا بعض الشيء، خاصةً بالمقارنة مع أدوات الجدولة الحديثة

لا يدعم المناطق الزمنية : إذا كنت تنسق بين مناطق زمنية مختلفة، فستحتاج إلى تحويل الأوقات يدويًا يفتقر إلى التخصيص : لا يمكنك إضافة علامتك التجارية أو تخصيص تصميم الاستطلاع أو جمع معلومات إضافية من المشاركين باستخدام When2Meet

ميزات تعاون محدودة: لا يحتوي When2Meet على نظام دردشة أو مشاركة ملفات أو تعليقات مدمج، لذا يجب إجراء أي مناقشة حول الجدولة في مكان آخر

هذه القيود تجعل When2Meet أكثر ملاءمة للتخطيط السريع وغير الرسمي بدلاً من الاستخدامات الأكثر احترافية أو المتكررة.

أفضل بدائل When2Meet للاستخدام

إذا كنت تبحث عن أدوات جدولة توفر ميزات وتكاملات أكثر أو تجربة مستخدم أكثر سلاسة من When2Meet، فإليك بعض البدائل الرائعة التي تستحق الاستكشاف:

1. ClickUp (أفضل أداة شاملة لإدارة المشاريع مع تقويم واجتماعات)

جرب ClickUp Calendar قم بتصور أحداثك، ودعوة الضيوف، وإنشاء المهام، والمزيد مع ClickUp Calendar

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يجمع بين الجدولة والفرق وإدارة الوقت، مما يجعله بديلاً قوياً لـ When2Meet.

على سبيل المثال، ClickUp Calendar هو مركز جدولة متكامل مصمم للتعاون. واحدة من مزاياه الفريدة هي القدرة على إنشاء الأحداث وتحريرها وإدارتها مباشرةً من داخل مساحة عمل ClickUp.

استخدم هذه الأداة لتكوين ساعات العمل، وحجز الوقت لزيادة الإنتاجية، أو إعداد تقاويم متعددة لفرق أو أدوار مختلفة. يوضح لك هذا الفيديو كيفية القيام بذلك!

يمكنك أيضًا دعوة ضيوف (حتى لو لم يكونوا جزءًا من مساحة العمل الخاصة بك) وتعيين قواعد تكرار مخصصة.

يربط ClickUp Calendar جدولك الزمني بعملك الفعلي. يمكن لبرنامج جدولة المهام هذا إرفاق المستندات والمهام والمهام الفرعية وحتى الملاحظات مباشرة بالأحداث.

💡 نصيحة احترافية: استخدم Calendar Glance لعرض الأحداث القادمة من أي مكان في مساحة العمل الخاصة بك! يمكنك الوصول إلى Calendar Glance عن طريق تمرير مؤشر الماوس فوق رمز التقويم أو اسم الحدث في شريط أدوات ClickUp.

عندما تحتاج إلى الانضمام إلى اجتماع مجدول، يمكنك القيام بذلك مباشرة من داخل ClickUp — دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات أو التنقل بين علامات التبويب.

إذا كان ClickUp Calendar يساعدك على جدولة مواعيدك بشكل أكثر ذكاءً، فإن ClickUp Meetings يخطو خطوة إلى الأمام بتحويل اجتماعاتك إلى أفعال.

قم بتوثيق جميع اجتماعاتك وشاركها مع فريقك باستخدام ClickUp Meetings

يقوم برنامج إدارة الاجتماعات هذا تلقائيًا بإنشاء جداول أعمال الاجتماعات، وتتبع نقاط الحوار، وتعيين بنود العمل في الوقت الفعلي، وربط كل شيء مباشرة بالمهام أو المستندات.

بالإضافة إلى ذلك، إذا فاتك اجتماع ما، يمكنك طرح أسئلة على ClickUp Brain مثل "ماذا قررنا بشأن الجدول الزمني للإطلاق؟" والحصول على إجابات فورية دون الحاجة إلى البحث في المستند بأكمله.

بينما يحافظ ClickUp Calendar and Meetings على تنظيم جدولك الزمني، يعمل ClickUp Calendar View كحل تفاعلي بالكامل لإدارة المهام.

يأتي مع أطر زمنية قابلة للتخصيص، بما في ذلك عرض اليوم والأربعة أيام والأسبوع والشهر، وهو مثالي للحصول على نظرة شاملة على المواعيد النهائية القادمة، وتغيير الجداول الزمنية، وتحديد أولويات ما يجب القيام به (دون مغادرة مساحة العمل).

قم بإدارة المهام وتتبع المواعيد النهائية باستخدام عرض التقويم في ClickUp

💡 نصيحة احترافية: من أفضل النصائح لزيادة الإنتاجية استخدام وظيفة السحب والإفلات في ClickUp Calendar View لإعادة جدولة المهام بسهولة. لمزيد من التركيز، استفد من خيارات التصفية للتركيز على المهام حسب الحالة أو الأولوية أو المكلف بها.

إذا كنت قد قمت بالفعل بتبسيط اجتماعاتك وجدولتك الزمنية، فاستخدم نموذج جدول موظفي ClickUp للحصول على طريقة واضحة ومنظمة لتعيين المناوبات وتتبع التوافر ومنع التضارب.

تتيح لك تنظيم العمل ومطابقة المهام مع توفر كل عضو في الفريق، مما يساعدك على تجنب الإرهاق وتحسين التواصل بين أعضاء الفريق.

احصل على قالب مجاني قم بإدارة جداول عمل الموظفين وأعباء العمل والمزيد باستخدام نموذج جدول عمل الموظفين من ClickUp.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك حتى إضافة حقول مخصصة مثل الأجور بالساعة والأدوار ومديري الورديات لتبقى على اطلاع على تخطيط القوى العاملة. وعندما يتعلق الأمر بكيفية عرض جدولك الزمني، فأنت المسؤول عن ذلك — يمكنك التبديل بين الجدول الأسبوعي أو سعة الموظفين أو لوحة الحالة للحصول على المعلومات الدقيقة التي تحتاجها.

⌛ توفير الوقت: جرب قالب مخطط التقويم من ClickUp لتبقى منظمًا من خلال دمج المهام والأحداث والمواعيد النهائية في مكان واحد.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

على الرغم من أن هذا هو أفضل تطبيق لجدولة الاجتماعات، إلا أن عدد الميزات الرئيسية قد يكون مربكًا للمستخدمين الجدد.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,500 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك تقييم G2:

منذ التحول إلى ClickUp، أصبح كل شيء في مكان واحد: المهام، والجداول الزمنية، والمستندات، ولوحات المعلومات، والتعليقات، وحتى ملاحظات الاجتماعات. إنه قابل للتخصيص بشكل لا يصدق ولكنه بديهي بما يكفي لكي يتبناه الجميع بسرعة. ميزات مثل الأتمتة، ومساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي، والتقويم المُجدد توفر الوقت بشكل حقيقي. وأفضل جزء؟ إنه يتكيف معنا — سواء كنا نطلق حملة جديدة أو ندير عمليات طويلة الأجل. لا يساعدنا ClickUp في الحفاظ على التنظيم فحسب، بل يساعدنا أيضًا في العمل بشكل أكثر ذكاءً. لا مزيد من إرهاق الأدوات. لا مزيد من العمل المكرر. فقط الوضوح والتنسيق والتنفيذ.

🌟مكافأة: تتيح لك ميزة Talk to Text في ClickUp (عبر Brain MAX) إنشاء حدث جديد في التقويم بسهولة باستخدام صوتك بدلاً من الكتابة. ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختصار "Talk to Text" (مثل fn أو مفتاحك المخصص)، وتلفظ تفاصيل الحدث (على سبيل المثال، "جدولة اجتماع مع فريق التسويق يوم الاثنين المقبل الساعة 10 صباحًا")، ثم حرر المفتاح

يتم تحويل كلامك على الفور إلى نص باستخدام الذكاء الاصطناعي ولصقه في حقل إنشاء الحدث أو شريط المساعدة السريعة في Brain Assistant

ثم يقوم ClickUp AI بتفسير تعليماتك الصوتية ويمكنه إنشاء حدث التقويم نيابة عنك، وملء العنوان والتاريخ والوقت والحاضرين والتفاصيل الأخرى - كل ذلك بدون استخدام اليدين

عبر Calendly

Calendly هي أداة جدولة تساعد في إدارة التوافر وتقليل فوضى التقويم. لمزيد من التحكم في من يحجز وقتًا معك، يوفر Calendly أنواع أحداث مخفية تساعدك في إنشاء روابط للدعوة فقط للحفاظ على خصوصية بعض الاجتماعات الفردية والجماعية.

عند التنسيق مع عدة أشخاص، تسهل استطلاعات الرأي الخاصة بالاجتماعات في Calendly العثور على وقت يناسب الجميع — حيث يصوت المدعوون على الأوقات المفضلة، وتختار أنت الوقت النهائي بناءً على توفر المجموعة.

أفضل ميزات Calendly

قم بتخصيص الإشعارات عن طريق ضبط التذكيرات واختيار المهل الزمنية وطرق التسليم مثل البريد الإلكتروني أو تنبيهات سطح المكتب

ادمج معالجة الدفع لتحصيل الرسوم من العملاء أثناء عملية الجدولة

نسق اجتماعات الفريق من خلال تجميع توفر الأعضاء، مما يسمح للمدعوين بحجز وقت يناسب الجميع

سجل الملاحظات وملخص الاجتماعات باستخدام Calendly Notetaker

قيود Calendly

في بعض الأحيان، قد تتغير إعدادات التقويم دون تدخلك، مما يؤدي إلى حدوث ارتباك

قد تكون الأنواع المختلفة من القواعد المرتبطة بجدولة المواعيد مربكة بعض الشيء

أسعار Calendly

مجاني

قياسي: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد شهريًا

Teams: 20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Enterprise: تبدأ من 15 ألف دولار في السنة

تقييمات ومراجعات Calendly

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2200 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (3900+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Calendly؟

إليك تقييم G2:

أحب القدرة على ربط عدة تقاويم (Google، Outlook، إلخ) وتضمين روابط Zoom تلقائيًا. فهي تحافظ على مزامنة كل شيء وتجنب التضارب.

أحب القدرة على ربط عدة تقاويم (Google، Outlook، إلخ) وتضمين روابط Zoom تلقائيًا. فهي تحافظ على مزامنة كل شيء وتجنب التضارب.

📮ClickUp Insight: 37% من الموظفين يرسلون ملاحظات متابعة أو محاضر اجتماعات لتتبع بنود العمل، لكن 36% لا يزالون يعتمدون على طرق أخرى غير متكاملة. بدون نظام موحد لتسجيل القرارات، قد تضيع المعلومات المهمة التي تحتاجها في المحادثات أو رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات. مع ClickUp، يمكنك تحويل المحادثات على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ عبر جميع مهامك ومحادثاتك ووثائقك، مما يضمن عدم إغفال أي شيء.

3. تقويم Google (الأفضل لجدولة المواعيد بسهولة داخل نظام Google)

عبر تقويم Google

Google Calendar هو أداة جدولة مدمجة في Google Workspace لإدارة مواعيد عدة أشخاص.

باستخدامه، يمكنك استخدام ميزة Focus Time (متاحة لحسابات العمل أو الدراسة المؤهلة) لإنشاء فترات خالية من التشتيت في يومك عن طريق كتم الإشعارات ووضع علامة على أنك غير متاح. تتيح لك ميزة Event Color Coding اختيار ألوان لاجتماعات العمل والخطط الشخصية والتقويمات المشتركة.

نظرًا لأن تطبيق التقويم هذا متكامل تمامًا مع Google Meet، فإن كل اجتماع مجدول يحصل تلقائيًا على رابط مكالمة فيديو. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمساعد Google Gemini AI الآن اقتراح أوقات اجتماعات مثالية لك بناءً على معلومات التقويم والبريد الإلكتروني.

أفضل ميزات تقويم Google

قم بإعداد ردود "خارج المكتب" لرفض دعوات الاجتماعات تلقائيًا خلال فترة إجازتك

شارك التقويمات بالكامل مع أعضاء الفريق مع أذونات عرض أو تحرير محددة

أنشئ صفحات حجز عامة قابلة للمشاركة لجدولة المواعيد

تتبع ساعات الاجتماعات باستخدام "Time Insights" لترى كم من وقت جدولك الزمني يقضيه في الاجتماعات

قم بإدارة مهامك وتذكيراتك مباشرة من خلال التقويم الخاص بك لإدارة المهام بشكل أكثر سلاسة

قيود تقويم Google

يقول البعض أن إدارة المهام في تقويم Google تفتقر إلى ميزات متقدمة مثل تكرار المهام التابعة أو تحديد الأولويات

تتطلب الميزات المتقدمة مثل تحصيل المدفوعات والتذكيرات التلقائية اشتراكًا مدفوعًا في Google Workspace

أسعار تقويم Google

مجاني للاستخدام الشخصي مع حساب Google

جزء من الخطط المدفوعة لـ Google Workspace

تقييمات ومراجعات تقويم Google

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 3700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن تقويم Google؟

إليك تقييم Capterra:

التكامل هو أفضل ما يميز Google Calendar. إلى جانب سهولة الاستخدام والتوافق والتحديث المستمر، يجعل استخدام البرنامج حلمًا.

التكامل هو أفضل ما يميز Google Calendar. إلى جانب سهولة الاستخدام والتوافق والتحديث المستمر، يجعل استخدام البرنامج حلمًا.

4. Doodle (الأفضل للعثور على أوقات اجتماعات مشتركة باستخدام الاستطلاعات)

عبر Doodle

Doodle يبسط عملية تحديد المواعيد الجماعية من خلال السماح للمستخدمين باقتراح أوقات الاجتماعات واستطلاع آراء المشاركين (لا يحتاج المدعوون إلى تسجيل الدخول). بمجرد اختيار موعد، يقوم Doodle بتثبيته من خلال تأكيد تلقائي.

يمكنك أيضًا إضافة أوقات فاصلة بين الاجتماعات لمنع الإرهاق وتعديل المناطق الزمنية تلقائيًا قبل أن يصوت المشاركون. بالنسبة للمسؤولين أو المساعدين التنفيذيين، فإن خيار الحجز نيابة عن الآخرين يجعل جدولة المواعيد لشخص آخر أمرًا سهلاً للغاية.

يمكنك دمجها مع مجموعة واسعة من التقويمات (Google و Outlook و O365) وأدوات مؤتمرات الفيديو (Zoom و Microsoft Teams).

أفضل ميزات Doodle

تتبع الجدولة باستخدام لوحة تحكم تجمع الاجتماعات القادمة وردود الاستطلاعات والدعوات المعلقة في مكان واحد

أنشئ استطلاعات جماعية للعثور على الوقت الأمثل للاجتماع لعدة مشاركين

أضف أسئلة مخصصة في الحجوزات لجمع معلومات مهمة عن العملاء قبل الاجتماع

بسّط عملية الجدولة باستخدام صفحة حجز تحمل علامتك التجارية تتيح للأشخاص الاطلاع على الأوقات المتاحة لديك والحجز على الفور

قيود Doodle

النسخة المجانية محدودة للغاية؛ تتطلب الميزات الأساسية مثل إرسال التذكيرات أو تحديد مواعيد نهائية للاستطلاعات اشتراكًا مدفوعًا

قد تكون الواجهة معقدة عند إعداد عدة أحداث أو اجتماعات فردية

أبلغ بعض المستخدمين أن الإشعارات لا تظهر بشكل موثوق عند اكتمال الاستطلاع أو الاستبيان

أسعار Doodle

مجاني

المزايا: 14.95 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الفريق: 19.95 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، تدفع سنويًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Doodle

G2: 4. 4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Doodle؟

إليك تقييم G2:

لقد سهّل Doodle عملية "استطلاع" التواريخ والأوقات الأفضل لعقد الاجتماعات. لقد وفّر لنا الكثير من الوقت والجهد في محاولة إيجاد أفضل الأوقات لعقد اجتماعات لمجموعات كبيرة من الأشخاص الذين لديهم جداول زمنية مختلفة.

لقد سهّل Doodle عملية "استطلاع" التواريخ والأوقات الأفضل لعقد الاجتماعات. لقد وفر لنا الكثير من الوقت والجهد في محاولة إيجاد أفضل الأوقات لعقد اجتماعات لمجموعات كبيرة من الأشخاص الذين لديهم جداول زمنية مختلفة.

5. تقويم Microsoft Outlook (الأفضل لجدولة المواعيد عبر المناطق الزمنية المختلفة داخل أنظمة Microsoft)

عبر Microsoft

يعمل Microsoft Outlook Calendar على تبسيط التنسيق بين أعضاء الفريق من خلال السماح لك بعرض مناطق زمنية متعددة جنبًا إلى جنب. وهو مفيد بشكل خاص عند الجدولة عبر المناطق.

يتكامل بشكل أساسي مع نظام Microsoft 365، بما في ذلك تقاويم Outlook و Microsoft Teams للاجتماعات الافتراضية. يمكنك إرفاق الملفات مباشرة من OneDrive وبدء اجتماعات Teams دون مغادرة عرض التقويم.

يستخدم Outlook أيضًا التصفية الذكية لتقليل فوضى الإشعارات، مما يسهل اكتشاف الدعوات ذات الأولوية دون تشويش.

أفضل ميزات تقويم Microsoft Outlook

اعرض عدة تقاويم في وقت واحد عن طريق تراكبها لتكتشف بسهولة أي تعارضات في الجدولة

اعثر على أفضل وقت للاجتماع من خلال تحليل توفر الجميع باستخدام "مساعد الجدولة"

حوّل محادثة البريد الإلكتروني إلى حدث في التقويم على الفور باستخدام ميزة "الرد باجتماع"

شارك رسائل البريد الإلكتروني ومرفقاتها من Outlook مباشرة في دردشة أو قناة Teams لجدولة متابعة

قيود تقويم Microsoft Outlook

يقول بعض المستخدمين أن البحث قد يتأخر عندما تمتلئ صناديق البريد الوارد برسائل البريد الإلكتروني التلقائية، مما يبطئ عمليات البحث السريعة.

يكون هذا البرنامج أكثر فاعلية عند استخدامه ضمن بيئة Microsoft 365 المدفوعة؛ أما النسخة المجانية المستقلة فهي محدودة.

أسعار تقويم Microsoft Outlook

حساب مجاني للاستخدام الشخصي (مدمج في Microsoft Outlook)

جزء من الخطط المدفوعة لـ Microsoft 365

تقييمات ومراجعات تقويم Microsoft Outlook

G2: 4. 5/5 (أكثر من 3200 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 2100 تقييم)

6. Acuity Scheduling (الأفضل لشركات الخدمات التي لديها احتياجات حجز معقدة)

عبر Acuity Scheduling

تقدم Acuity Scheduling، التي أصبحت الآن جزءًا من Squarespace، منصة قوية مصممة لتبسيط طريقة إدارة الشركات لمواعيدها والتفاعل مع العملاء.

يتيح لعملائك عرض التوافر في الوقت الفعلي وحجز الجلسات مباشرةً من خلال بوابة إلكترونية قابلة للتخصيص. بالإضافة إلى التوافر حسب نوع الموعد، يمكنك التحكم في المدة التي يمكن للعملاء الحجز فيها مسبقًا أو المدة التي يمكنهم فيها إلغاء/إعادة جدولة الموعد.

تدعم المنصة أيضًا التذكيرات التلقائية عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة، ونماذج استقبال العملاء، ومعالجة الدفع المتكاملة من خلال Stripe أو Square أو PayPal لتجربة مستخدم سلسة.

أفضل ميزات Acuity Scheduling

قم بمزامنة التوافر عبر عدة تقاويم (Google و Outlook و iCloud و Exchange و Office 365) لمنع الحجز المزدوج.

قدم خدمات ومواعيد غير محدودة من خلال صفحة حجز قابلة للتخصيص وتحمل علامتك التجارية

أنشئ نماذج تسجيل مخصصة لجمع المعلومات الضرورية عن العملاء قبل المواعيد

قم بإدارة العديد من الموظفين والمواقع، لكل منهم توفر ومناطق زمنية مختلفة

قيود جدولة Acuity

لا يقدم خطة مجانية، على الرغم من أنه يوفر نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام.

يذكر بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم، على الرغم من كونها وظيفية، قد تبدو أحيانًا أقل سهولة في الاستخدام أو قديمة بعض الشيء مقارنة بمنافسي Acuity Scheduling

أسعار Acuity Scheduling

تجربة مجانية

الباقة المبدئية: 20 دولارًا شهريًا

قياسي: 34 دولارًا شهريًا

الاشتراك المميز: 61 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Acuity Scheduling

G2: 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 5700 تقييم)

💡نصيحة احترافية: قم بإعداد وكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp لإنشاء أو تحديث أو تذكيرك تلقائيًا بأحداث التقويم والمهام بناءً على المحفزات (مثل تواريخ الاستحقاق أو المهام الجديدة أو التغييرات في جدولك الزمني). هذا يقلل من الجهد اليدوي. يمكن للوكلاء أيضًا الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالجدولة في قنوات الدردشة (على سبيل المثال، "ما هي الاجتماعات التي لدي اليوم؟")، ونشر التحديثات، أو حتى اتخاذ إجراءات - مثل إعادة جدولة الأحداث أو إخطار أعضاء الفريق - بناءً على تعليماتك.

7. HubSpot Meetings (الأفضل لدمج الجدولة في سير عمل CRM الخاص بك)

عبر HubSpot

يتيح HubSpot Meetings لفرق المبيعات إنشاء روابط اجتماعات لمختلف السيناريوهات، مثل الاجتماعات الفردية أو الجلسات الجماعية أو الأحداث الدورية.

تتيح لك أداة التقويم الشخصي المدمجة في أداة الاجتماعات عبر الإنترنت هذه وضع نموذج حجز مباشرة على موقعك الإلكتروني، مما يتيح للعملاء جدولة الاجتماعات دون الحاجة إلى الانتقال إلى موقع آخر.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن نتائج الاجتماعات التلقائية متابعة الاجتماعات بسهولة من خلال تسجيل نتائج الاجتماعات وتشغيل سير العمل، مما يقلل من إدخال البيانات يدويًا ويحافظ على تنسيق فرق المبيعات والدعم.

أفضل ميزات HubSpot Meetings

قم بتخصيص صفحات الجدولة بفترات زمنية محددة وأوقات احتياطية ومدد متنوعة للمواعيد

اضبط تلقائيًا فروق التوقيت الزمني، وعرض أوقات الاجتماعات المتاحة في التوقيت الزمني المحلي للجهة التي تتصل بها.

أتمت عملية المبيعات عن طريق تسجيل الاجتماعات في HubSpot CRM، وتشغيل مهام المتابعة، وتحديث مراحل الصفقة دون الحاجة إلى الإدخال اليدوي.

قيود HubSpot Meetings

يقدم تطبيق جدولة الاجتماعات هذا خيارات أقل لتصميم صفحة الحجز ويفتقر إلى خيارات التخصيص الشاملة

هذه الأداة جزء من نظام CRM كبير ومعقد، مما قد يكون مربكًا للمستخدمين الذين يحتاجون فقط إلى أداة جدولة بسيطة

أسعار HubSpot Meetings

خطة مجانية

Sales Hub Starter: 20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Sales Hub Professional: 100 دولار لكل مستخدم/شهر

Sales Hub Enterprise: 150 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

🔖 ملاحظة: HubSpot Meetings هو جزء من HubSpot Sales Hub، وأسعاره مرتبطة بهذا المنتج.

تقييمات ومراجعات HubSpot Meetings

G2: 4. 4/5 (أكثر من 12200 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 400 تقييم)

8. Bookafy (الأفضل لأتمتة الحجوزات والمدفوعات والتذكيرات)

عبر Bookafy

Bookafy يجعل عملية الجدولة سهلة وفعالة، سواء كنت تدير فريقًا صغيرًا أو شركة كبيرة.

بفضل التوجيه القائم على المهارات والتناوب، يتم تخصيص المواعيد لأعضاء الفريق المناسبين بناءً على خبراتهم أو توزيعها بالتساوي للحفاظ على توازن أعباء العمل.

يمكنك أيضًا وضع حدود للاجتماعات، حتى لا يتعرض أي شخص للحجز الزائد أو الإرهاق. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد مواعيد مسبقة قبل المواعيد التجارية، مما يمنح فريقك الوقت الكافي للاستعداد وتجنب الاندفاع في اللحظات الأخيرة.

أفضل ميزات Bookafy

قم بجدولة ما يصل إلى تذكيرين تلقائيين قبل الاجتماع واطلب مراجعات بعد الجلسة لتحسين تفاعل العملاء

ادمج Bookafy مع أنظمتك باستخدام واجهات برمجة التطبيقات (API) و webhooks لأتمتة سير العمل

قم بالمزامنة الثنائية مع تقويمات Google و Outlook و Exchange و iCloud

قم بتضمين أداة الحجز مباشرة في أي موقع ويب كإطار iframe أو نافذة منبثقة

أضف عناصر تخصيص العلامة التجارية مثل الشعارات والألوان وقوالب البريد الإلكتروني والمجال (عنوان URL مخصص) لإضفاء لمسة شخصية

قيود Bookafy

على عكس تطبيقات التقويم التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي يمكنها توفير الوقت، لا يقوم Bookafy بتحسين الجدولة تلقائيًا بناءً على عادات المستخدم أو حجم العمل. هذا يعني أنك تحتاج إلى الاعتماد بشكل كامل على الموافقة اليدوية لاختيار الفترات الزمنية

أسعار Bookafy

خطة مجانية

الخطة الاحترافية: 9 دولارات لكل مستخدم شهريًا

خطة Pro+: 13 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Bookafy

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Bookafy؟

إليك تقييم Capterra:

أنا أستخدم Bookafy منذ عام وأنا سعيد جدًا. Bookafy ميسور التكلفة وسهل الاستخدام ويقومون بتحسين برامجهم باستمرار.

أنا أستخدم Bookafy منذ عام وأنا سعيد جدًا. Bookafy ميسور التكلفة وسهل الاستخدام ويقومون بتحسين برامجهم باستمرار.

9. Setmore (الأفضل للسماح للعملاء بحجز المواعيد عبر الإنترنت)

عبر Setmore

يمنحك Setmore التحكم في توفر وقتك من خلال خيارات الحجز العامة والخاصة — اسمح لأي شخص بالحجز بحرية أو وافق على المواعيد يدويًا.

بالنسبة للفرق، يضمن تسجيل دخول الموظفين باستخدام الوصول القائم على الأدوار أن يدير كل شخص جدوله الزمني الخاص به دون التدخل في الإعدادات على مستوى الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك السماح للعملاء بجدولة الأحداث مباشرة من Instagram أو Facebook أو موقعك الإلكتروني، حتى يتمكنوا من حجز موعد دون تعقيدات. وبفضل Shoutout Pages التي تعرض تقييمات العملاء تلقائيًا، يحصل العملاء الجدد على دليل اجتماعي فوري قبل عملية الحجز مباشرة.

أفضل ميزات Setmore

قم بتخصيص تذكيرات الرسائل القصيرة بأسماء العملاء وتفاصيل المواعيد والرسائل المخصصة للحفاظ على سير الحجوزات على المسار الصحيح

قم بإدارة جداول الموظفين وقائمة العملاء الرقمية (rolodex) من لوحة تحكم واحدة

حلل حركة الحجوزات من خلال ربط Google Analytics بصفحة الجدولة الخاصة بك وتتبع سلوك الزوار

قم بتوجيه العملاء بعد الحجز باستخدام عنوان URL للرد على المكالمات، وتوجيههم إلى صفحة شكر، أو نموذج ملاحظات، أو أي رابط مخصص لمزيد من التفاعل

اقبل الدفعات عبر الإنترنت مقابل الخدمات

قيود Setmore

لا تسمح أداة حجز المواعيد هذه بإعداد خدمات محددة في أيام أو أوقات محددة

يقول بعض المستخدمين أنه لا توجد خيار لتلقي دفعة جزئية مقدماً

أسعار Setmore

مجاني

المزايا: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Setmore

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 260 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Setmore؟

إليك تقييم G2:

Setmore هي منصة ممتازة لجدولة المواعيد، ونحن نستخدمها لحجز مواعيد الطب النفسي. إنها بديهية وسهلة الاستخدام ومجانية وتتمتع بدعم فني ممتاز – سريعة وفعالة.

Setmore هي منصة ممتازة لجدولة المواعيد، ونحن نستخدمها لحجز مواعيد علم النفس. إنها بديهية وسهلة الاستخدام ومجانية وتتمتع بدعم فني ممتاز – سريعة وفعالة.

10. Zoho Bookings (الأفضل لإجراء اجتماعات فيديو آمنة مع جدولة مدمجة)

عبر Zoho Bookings

بفضل بوابة الخدمة الذاتية لـ Zoho Bookings، يمكن للعملاء حجز الاجتماعات أو إعادة جدولتها أو إلغاؤها بشكل مستقل.

بالنسبة للشركات التي تقدم خدمات متعددة أو تعمل في مواقع مختلفة، يمكن إنشاء صفحات حجز منفصلة لكل موظف أو خدمة أو موقع للحفاظ على تنظيم الجدولة.

تتضمن المنصة أيضًا حجز الموارد، الذي يركز إدارة الغرف والمعدات لمنع الحجز المزدوج. في الخلفية، تتولى سير العمل المخصص والأتمتة مهمة التذكير وتحديثات CRM والفوترة، مما يقلل من الحاجة إلى المتابعة اليدوية.

أفضل ميزات Zoho Bookings

حدد توفرًا محددًا لأنواع مختلفة من الاجتماعات، بما في ذلك ساعات خاصة أو حظر عدم التوفر

قم بتخصيص صفحات الحجز باستخدام العلامة البيضاء واستخدم نطاقًا مخصصًا

تكامل سلس مع مجموعة Zoho One، بما في ذلك Zoho CRM و Zoho Meetings

اسمح لعدة عملاء بحجز نفس الجلسة عن طريق تحديد العدد الإجمالي للمقاعد المتاحة

اجمع التفاصيل الأساسية من العملاء عند الحجز باستخدام الحقول المخصصة، حتى تحصل على جميع المعلومات التي تحتاجها قبل الموعد

قيود Zoho Bookings

قد تبدو واجهة Zoho مزدحمة وأقل سهولة من واجهات المنافسين

أسعار Zoho Bookings

خطة مجانية

الخطة الأساسية: 6 دولارات لكل مستخدم شهريًا

الخطة المميزة: 9 دولارات لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Zoho Bookings

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

قم بإدارة وقتك ومهامك باستخدام ClickUp

يمكن أن يؤدي العثور على أداة الجدولة المناسبة إلى زيادة إنتاجيتك أو تقليلها. في حين أن When2Meet رائع لإجراء استطلاعات سريعة حول توفر المشاركين، فإنك تحتاج إلى حل مثالي لتبسيط الاجتماعات عبر الإنترنت وإدارة المهام والحفاظ على التنظيم.

يبرز ClickUp كأفضل بديل، حيث يقدم ميزات متقدمة، مثل تقويم مدمج، وجدولة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإدارة اجتماعات سلسة، وتتبع مهام قوي، كل ذلك تحت سقف واحد.

مع اجتماعاتك وملاحظاتك ومهامك ومحادثات فريقك وبياناتك كلها في مساحة عمل واحدة مدمجة تعمل بالذكاء الاصطناعي، يقلل ClickUp من توسع العمل ويبسط يوم عملك.

هل أنت مستعد لتبسيط عملية الجدولة وزيادة إنتاجيتك؟

سجل في ClickUp مجانًا.