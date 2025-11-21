كيفية استخدام ClickUp كنظام لإصدار التذاكر

سواء كنت تتعامل مع دعم تكنولوجيا المعلومات أو طلبات الموارد البشرية أو المشكلات الداخلية أو شكاوى العملاء، فأنت بحاجة إلى نظام تذاكر لتتبع المهام وترتيبها حسب الأولوية وحلها.

يقوم بتحويل الطلبات الواردة إلى عناصر قابلة للتتبع والتخصيص مع ملكية واضحة ومواعيد نهائية وسجل اتصالات.

تجبرك أنظمة التذاكر التقليدية على اتباع سير عمل صارم. ومع ذلك، يمنح ClickUp فرق الدعم والعمليات لديك المرونة اللازمة لإنشاء نظام التذاكر المكتبي الخاص بهم.

بصفتك مدير دعم أو عمليات، يمكنك الاطلاع على:

من يتولى ماذا

ما الذي تأخر أو تم تصعيده

حيث تتراكم المشكلات المتكررة

في الأقسام أدناه، سنرشدك إلى كيفية إعداد ClickUp لإدارة التذاكر، ويغطي كل شيء من نماذج الاستلام إلى تدفقات الأتمتة إلى لوحات معلومات SLA.

لماذا تستخدم ClickUp كنظام لإصدار التذاكر؟

يتعامل كل فريق مع الطلبات الواردة، بدءًا من العملاء وحتى تلك الموجودة داخل المؤسسة.

يحصل قسم تكنولوجيا المعلومات على استفسارات حول الوصول والأجهزة. ويجيب قسم الموارد البشرية على الأسئلة المتعلقة بالسياسات والتأهيل الوظيفي والمزايا. وتستجيب فرق الدعم لمشكلات العملاء. ويقوم قسم الإدارة والعمليات بتنسيق طلبات المرافق والموارد.

بدون نظام تذاكر مكتب المساعدة، تصل هذه الطلبات عبر قنوات متفرقة: رسائل البريد الإلكتروني، وجداول البيانات، ورسائل Slack المباشرة، أو المحادثات المباشرة. لا توجد طريقة متسقة لتعيين المهام أو تحديد أولوياتها أو متابعتها.

باعتباره أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، يجمع ClickUp جميع سير العمل الخاص بك. اعتبره نظام تذاكر مكتبي يناسب طريقة عمل فريقك، ويحل مشكلة توسع العمل وسير العمل غير المترابط.

يحدث توسع العمل عندما تضطر الفرق إلى التعامل مع العديد من التطبيقات غير المتصلة ببعضها البعض — حيث يتعين عليهم التبديل بين علامات التبويب باستمرار وتحديث أنظمة متعددة وفقدان التركيز في أثناء ذلك. والمفارقة هي أن معظم الشركات تحاول حل هذه المشكلة بإضافة المزيد من البرامج، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع.

يتبع ClickUp نهجًا مختلفًا: يتم توحيد كل شيء — المهام والمحادثات والمستندات وحتى الذكاء الاصطناعي — في مكان واحد، مبني على أساس واحد. يعني هذا التكامل تقليل الوقت الضائع في تبديل السياق وزيادة الوضوح لفريقك، حتى تتمكن أخيرًا من القضاء على فوضى توسع العمل والتحرك بشكل أسرع معًا.

إليك الأسباب التي تجعل ClickUp يبرز كأفضل نظام برمجيات لإصدار التذاكر. يمكنك:

لا داعي للتبديل بين برامج إدارة المشاريع المختلفة وأدوات الاتصال وجداول البيانات والمتابعات الشفوية وغير ذلك. كل شيء بدءًا من الاستلام وحتى الحل موجود في مساحة عمل واحدة قابلة للبحث.

📖 اقرأ أيضًا: أسئلة يجب طرحها على موظفيك لتحسين التفاعل

إعداد ClickUp لإصدار التذاكر

إليك كيفية تكوين ClickUp كنظام تذاكر مكتبي يتناسب مع سير عملك.

1. أنشئ مساحة/مجلد/قائمة للتذاكر

لتحويل ClickUp إلى نظام مكتب مساعدة وظيفي وفعال، تحتاج إلى إنشاء بنية مساحة عمل تعكس كيفية تعامل فريقك مع الطلبات.

مثال على عرض قائمة ClickUp مع المكلفين والمواقف المخصصة وتواريخ الاستحقاق ومستويات الأولوية

أنشئ مساحة مخصصة مثل "دعم تكنولوجيا المعلومات" أو "مكتب مساعدة الموارد البشرية" أو "طلبات العملاء" لتجميع جميع تذاكر الدعم في مكان واحد.

داخل هذا الفضاء، قم بإنشاء مجلدات لفصل فئات التذاكر أو مسؤوليات الفريق.

🎯 مثال: قد يستخدم فريق تكنولوجيا المعلومات مجلدات مثل "مشكلات الأجهزة" و"الوصول إلى البرامج" و"طلبات الشبكة"، بينما قد يستخدم فريق الموارد البشرية مجلدات مثل "طلبات الإجازة" و"التأهيل" و"استفسارات السياسة". استخدم هذا التسلسل الهرمي للحفاظ على تنظيم مكتب المساعدة وسهولة التنقل فيه.

داخل كل مجلد، قم بإنشاء قوائم تمثل سير العمل أو أنواع الطلبات أو مستويات الأولوية. على سبيل المثال، قد يتضمن مجلد "مشكلات الأجهزة" قوائم مثل "أجهزة الإدخال" و"قيد التقدم" و"أجهزة الإخراج".

يجب أن يكون لديك هذا الهيكل حتى يكون لكل تذكرة مجلد خاص بها. يمكنك تتبع جميع الطلبات الواردة وإعداد تقارير عنها.

🛠️ مجموعة الأدوات: يتطلب تشغيل مكتب مساعدة فعال تقنية موثوقة ونظام تتبع التذاكر. يحتوي نموذج تذكرة مكتب المساعدة في ClickUp على كل ما تحتاجه لضمان تسجيل ملاحظات العملاء بسرعة وترتيبها حسب الأولوية ومعالجتها في الوقت المناسب. احصل على نموذج مجاني تتبع الطلبات بسهولة باستخدام هذا النموذج الجاهز للاستخدام ما بداخله: الحقول المخصصة: لجمع بيانات العملاء وتخزينها في كل تذكرة مكتب المساعدة

الأتمتة: لإعداد المشغلات والإجراءات لطلبات العملاء، حتى لا تفوتك أي شيء.

لوحات المعلومات: لمراقبة ومراجعة التقدم المحرز في كل تذكرة وطلب دعم استخدم نموذج مكتب المساعدة هذا لزيادة معدل الاستجابة، وتقليل معدل ترك العملاء، وتتبع المهام بدقة، وتحسين التواصل بين الأقسام.

2. جمع الطلبات باستخدام نماذج ClickUp

الخطوة التالية هي إعداد طريقة متسقة وسهلة الاستخدام لجمع الطلبات داخل نظام تذاكر مكتب المساعدة.

باستخدام ClickUp Forms، يمكنك توحيد طريقة إرسال بيانات العملاء. يضمن وصول كل تذكرة مع التفاصيل الصحيحة.

ادمج نماذج ClickUp في بوابة العملاء الخاصة بك لتتبع مشكلات العملاء وتعليقاتهم، وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ.

داخل أي قائمة قمت بتعيينها لاستلام التذاكر، ما عليك سوى إضافة عرض النموذج. من هناك، يمكنك إنشاء نماذج مخصصة لاحتياجات فريقك الفريدة. يمكنك تضمين حقول مثل "نوع الطلب" و"مستوى الاستعجال" و"القسم" ومربع وصف تفصيلي لجمع تفاصيل محددة من عملائك.

💡 نصيحة احترافية: قم بتخصيص نماذج ClickUp باستخدام المنطق الشرطي، بحيث تظهر حقول معينة فقط عندما تكون ذات صلة. على سبيل المثال، إذا حدد المستخدم "مشكلة فنية" كنوع الطلب، يمكن أن تظهر حقول إضافية مثل "نوع الجهاز" أو "رسالة الخطأ" تلقائيًا. هذا يحافظ على بساطة النموذج وتركيزه للمستخدم مع ضمان قيام فريق الدعم بجمع جميع التفاصيل اللازمة لحل التذاكر بكفاءة. أنشئ نماذج دعم ديناميكية تتكيف باستخدام المنطق الشرطي في نماذج ClickUp.

يمكنك مشاركة نموذج ClickUp باستخدام رابط عام أو تضمينه في مورد داخلي.

شارك نماذج الدعم مع رابط لالتقاط الطلبات من أي قناة

📮 ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات لاستخدام أكثر من 15 أداة، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على كفاءتها من خلال قصر مجموعة أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ووثائقك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات في منصة واحدة، مع سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ ClickUp يعمل مع كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهم بينما تتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

3. توجيه التذاكر وتخصيصها بمساعدة الذكاء الاصطناعي (بالإضافة إلى الأتمتة)

استخدم AI Assign و AI Prioritize و AI Cards من ClickUp لأتمتة إدارة المهام والحصول على رؤى في الوقت الفعلي على الفور.

عندما تتعامل فرق الدعم أو العمليات مع عشرات (أو مئات) التذاكر يوميًا، يمكن أن تصبح حتى الإجراءات الصغيرة مثل تعيين المهام أو تحديث الحالات أو إخطار زملاء الفريق مضيعة للوقت.

للبدء، لديك مساعد ذكاء اصطناعي مدمج في ClickUp، ClickUp Brain، لتعزيز سير عمل التذاكر. أكثر من مجرد عرض تفاصيل التذاكر أو تلخيص المحادثات، يعمل ClickUp Brain كحل مشاكل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لفريقك.

يمكن أن يساعد في تصحيح أخطاء مقتطفات الكود الأساسية المشتركة في التذاكر، ومراجعة المتطلبات أو طلبات العملاء من أجل الوضوح، وحتى مساعدة فريقك في صياغة ردود البريد الإلكتروني الاحترافية - مباشرة من داخل سير عملك. هل تحتاج إلى تحديد الاتجاهات في طلبات الدعم، والإجابة على الأسئلة المتعلقة بالتذكرة، أو استخراج السياق الرئيسي بسرعة من المهام والمستندات؟ يقوم ClickUp Brain بكل ذلك، حتى يتمكن فريقك من حل المشكلات بشكل أسرع، والتواصل بشكل أكثر وضوحًا، والتركيز على ما هو أكثر أهمية.

بعد ذلك، تعمل ClickUp Automations ووكلاء الذكاء الاصطناعي على إزالة الاحتكاك التشغيلي. تعمل قدرات الأتمتة هذه من خلال ربط ثلاثة عناصر أساسية: المحفزات والشروط والإجراءات.

قلل من سير عمل التذاكر اليدوية من خلال ClickUp Automations. ما عليك سوى تشغيل ما تحتاجه

⏯️ ابدأ في غضون دقائق: انتقل إلى المساحة أو المجلد أو القائمة التي تريد الأتمتة فيها

في الزاوية العلوية اليمنى، انقر على أتمتة . حدد إدارة الأتمتة .

انقر على إضافة أتمتة

اختر محفزًا (على سبيل المثال، تقديم تذكرة، تحديث حقل مخصص، أو تغيير الحالة)

أضف شروط اختيارية (متوفرة في خطة Business Plan+)

اختر إجراء (على سبيل المثال، إرسال إشعار، تعيين أولوية، تغيير الحالة)

قم بالتصفية حسب المهام/المهام الفرعية ومصدر إنشائها (النماذج، واجهة برمجة التطبيقات، المستخدمون، إلخ).

احفظ وأدِر عمليات الأتمتة من نفس النموذج أو يمكنك أن تطلب من أحد الوكلاء تشغيل سير العمل نيابة عنك. انظر هنا:

يمكنك البدء في إنشاء سير عمل يتعامل مع الأجزاء الأكثر شيوعًا وتكرارًا في عمليات إدارة التذاكر نيابة عنك.

على سبيل المثال، يمكنك الاختيار من بين خيارات الأتمتة التالية:

أتمتة تخصيص التذاكر بناءً على حقول مثل الفئة أو نوع المشكلة أو ردود النموذج. إذا تم وضع علامة "الدعم الفني" على تذكرة، يمكنك تعيينها لتنتقل مباشرة إلى مهندس الدعم أو رئيس الفريق.

حدد الأولويات لحظة وصول التذكرة. استخدم الحقول المخصصة مثل "الاستعجال" أو الكلمات الرئيسية في ردود النماذج لتمييز التذاكر تلقائيًا على أنها ذات أولوية عالية أو متوسطة أو منخفضة. يساعد ذلك فريق دعم العملاء على التركيز على الأمور الأكثر أهمية على الفور.

قم بتشغيل الإشعارات لإبقاء الجميع على اطلاع. إذا تم تقديم تذكرة ذات أولوية عالية، يمكنك على الفور إخطار الشخص أو الفريق المناسب عبر البريد الإلكتروني أو التعليق داخل التطبيق أو رسالة Slack.

تخيل أنك لن تضطر أبدًا إلى البحث في تفاصيل التذاكر التي لا نهاية لها أو ملاحقة آخر التحديثات — حقول AI في ClickUp تقوم بالأعمال الشاقة نيابة عنك. بنظرة واحدة، تحصل على ملخصات فورية وتحديثات التقدم في الوقت الفعلي وحتى قائمة بالعناصر التي يجب اتخاذ إجراء بشأنها مستمدة مباشرة من كل تذكرة. هل تحتاج إلى ترجمة تذكرة أو فرز المشكلات بسرعة حسب النوع أو مدى إلحاحها؟ حقول AI تتولى ذلك أيضًا، مما يسهل تحديد أولويات التذاكر وتوجيهها إلى الأشخاص المناسبين.

4. إدارة التذاكر وحلها

بينما تتولى الأتمتة تخصيص التذاكر تلقائيًا بناءً على قواعدك، يمكنك دائمًا تخصيصها يدويًا باستخدام ClickUp Tasks لأعضاء الفريق مع تحكم أكبر. يتيح لك حقل Assignees داخل كل مهمة تخصيص شخص واحد أو عدة أشخاص، وهو أمر مثالي للتعاون أو توزيع المسؤوليات.

يمكنك أيضًا تعيين تواريخ استحقاق واضحة للمهام لإبقاء المواعيد النهائية مرئية أو تفويض المهام لضمان عدم تفويت فريقك للمتابعات المهمة. بالنسبة للتذاكر الأكثر تعقيدًا، يتيح لك ClickUp Tasks إنشاء مهام فرعية أو قوائم مراجعة.

صنف جميع هذه الطلبات وخصصها باستخدام ClickUp Tasks.

🎯 مثال: إذا كانت التذكرة تتضمن حل مشكلة في برنامج يتطلب مدخلات من مطور ومختبر ضمان الجودة، يمكنك تعيين المهمة لكلا عضوي الفريق. حدد تاريخًا نهائيًا، على سبيل المثال "30 يونيو" لتقرير الخطأ. أضف قائمة مراجعة تتضمن خطوات مثل "تحديد الخطأ" و"تطوير الحل" و"اختبار الحل" للتأكد من أنك قد غطيت جميع المهام المهمة.

ثم، باستخدام حالات المهام المخصصة في ClickUp، يمكنك تحديد كل مرحلة من مراحل رحلة التذكرة، بحيث يكون من الواضح دائمًا ما يحدث ومن المسؤول.

قد يبدو تدفق الحالة الشائع كما يلي: جديد : تم إرسال تذكرة للتو عبر النموذج

قيد التنفيذ : يعمل أحد أعضاء الفريق على التذكرة بشكل فعال

في انتظار العميل : أنت في انتظار رد أو مزيد من المعلومات من العميل

مغلق: تم حل المشكلة، وتم إكمال التذكرة.

يمكنك إنشاء وتخصيص الحالات على مستوى المساحة أو المجلد أو القائمة، بحيث يمكن للفرق المختلفة (مثل قسم تكنولوجيا المعلومات ودعم العملاء والفوترة) تشغيل سير العمل الخاص بها داخل نفس مساحة العمل.

عندما تحتاج إلى تعديل الترتيب، ما عليك سوى السحب والإفلات باستخدام المقابض الموجودة على اليسار لتحريك الحالات لأعلى أو لأسفل وضبط تدفق التذاكر حسب الحاجة.

💡 نصيحة احترافية: استخدم عرض اللوحة في ClickUp للحصول على عرض مرئي واضح لحالة التذاكر عن طريق السحب والإفلات. يتيح لك ذلك معرفة التذاكر الجديدة أو قيد التقدم أو في انتظار العميل أو المغلقة بسرعة، ونقلها بسهولة بين المراحل عن طريق سحب البطاقات بين الأعمدة. إنها طريقة بسيطة للحفاظ على تماسك فريق الدعم لديك واكتشاف العقبات قبل أن تصبح حرجة.

بفضل أدوات وإمكانيات التعاون في ClickUp، يمكن لفريقك التواصل مباشرةً داخل كل تذكرة والحفاظ على المحادثات منظمة وسهلة المتابعة.

التعليقات : استخدم : استخدم ClickUp Assign Comments داخل التذاكر لتسجيل خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، أو تأكيد الحلول، أو تنسيق الإجراءات التالية. هذا يحافظ على ربط جميع المحادثات بالمشكلة المحددة، مما يخلق سجلاً كاملاً يسهل الرجوع إليه.

المرفقات : قم بتحميل لقطات الشاشة وسجلات الأخطاء والتسجيلات والملفات الداعمة الأخرى مباشرة إلى التذكرة لتزويد فريقك بكل ما يحتاجونه لحل المشكلة.

@Mentions: قم بتمييز زملائك في الفريق عندما تكون هناك حاجة إلى مدخلاتهم في تذكرة، سواء كان ذلك لتصعيد مشكلة فنية أو التنسيق مع قسم الفوترة. سيتم إخطارهم على الفور ويمكنهم المشاركة مباشرة في السياق.

⏩ حيلة سريعة: للحصول على تحديثات ومناقشات في الوقت الفعلي خارج المهام الفردية، استخدم ClickUp Chat. إنه مثالي لمراجعة الطلبات الواردة ومناقشة القضايا الصعبة والتنسيق بشأن الأولويات دون الحاجة إلى الانتقال إلى Slack أو البريد الإلكتروني.

علاوة على ذلك، تريد أن يكون نظام التذاكر المكتبي مزودًا بالموارد المناسبة لأي شخص لحل مشكلات الدعم. على سبيل المثال، فكر في ربط مستند ClickUp المناسب مباشرة بالمهمة الجديدة باستخدام ميزة العلاقات.

افتح التذكرة، وانتقل إلى قسم العلاقات على اليمين، وانقر على +، وحدد Doc. من هناك، يمكنك ربط أي مستند ClickUp موجود مثل دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو الأسئلة الشائعة أو مستند العمليات الداخلية.

إنها طريقة بسيطة لتخطي التمرير ومساعدة فريقك في الوصول مباشرة إلى المعلومات التي يحتاجونها.

أنشئ مستندًا مباشرةً داخل مهمتك للتذكرة واحتفظ بكل شيء متصلاً. نعم، يمكنك حتى إنشاء مستند باستخدام تكامل طرف ثالث مثل Gdocs.

💡 نصيحة احترافية: بعد حل التذكرة، خذ دقيقة لتحديث أو ربط المستند ذي الصلة بأي تفاصيل جديدة اكتشفتها. بهذه الطريقة، في المرة التالية التي تظهر فيها مشكلة مماثلة، لن يبدأ فريقك من الصفر. بمرور الوقت، يتم بناء هذا كنظام إدارة معرفة أكثر فائدة دون أي جهد إضافي.

5. التقارير والتحليلات

أخيرًا، تحتاج إلى بيانات واضحة وقابلة للتنفيذ لفهم ومراقبة أداء فريق الدعم لديك. مع لوحات معلومات ClickUp، يمكنك القيام بكل هذا في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، يمكنك إعداد بطاقة قائمة المهام التي تمت تصفيتها لإبراز تذاكر الدعم العالقة في "قيد التقدم" لأكثر من 48 ساعة.

احصل على هذه الملخصات بشكل أسرع باستخدام ملخصات الذكاء الاصطناعي في لوحات معلومات ClickUp.

تم إنجازه من أجلك: بطاقات لا غنى عنها للوحة معلومات التذاكر مخطط خطي: راقب متوسط أوقات حل التذاكر ذات الأولوية العالية التي ترد عبر الدردشة من خلال تطبيق عوامل تصفية مثل الأولوية = عالية والقناة = الدردشة

الرسم البياني الشريطي: احصل على مقارنة واضحة لحجم التذاكر عبر أنواع المشكلات الرئيسية مثل "الفواتير" و"الأخطاء" و"مشكلات الوصول".

مخطط دائري: قسّم التذاكر حسب مستوى الأولوية أو قناة الدعم أو حالة التصعيد للحصول على نظرة عامة سريعة.

بطاقة الأرقام: قم بتمييز المقاييس المهمة مثل بطاقات عدد المهام المغلقة لإظهار إجمالي التذاكر التي تم حلها هذا الأسبوع.

بطاقة تتبع الوقت: تتبع الوقت الذي يقضيه الموظفون في معالجة التذاكر، مرتبة حسب الفرد أو فئة التذكرة. أنشئ لوحات معلومات بدون كود بسهولة باستخدام ClickUp

لن يعمل أي من هذا بدون الحقول المخصصة المناسبة. من خلال إضافة تفاصيل لدعم التذاكر باستخدام الحقول المخصصة مثل السبب الجذري (القائمة المنسدلة) ومستوى التصعيد (التسمية) واتفاقية مستوى الخدمة للرد الأول (التاريخ)، يمكنك بناء الهيكل الذي يدعم هذه الرؤى.

بعد إعداد لوحة المعلومات الخاصة بك، ستتمكن من الإجابة على أسئلة مهمة مثل:

أي وكيل يتعامل مع "مشكلات الوصول" الأكثر تصعيدًا؟

كم عدد تذاكر "فشل الدفع" التي لم تستوف شروط اتفاقية مستوى الخدمة الأسبوع الماضي؟

🛠️ مثال واقعي على استخدام ClickUp كنظام تذاكر مكتبي

Made In Cookware هي علامة تجارية سريعة النمو تبيع أدوات طهي احترافية للطهاة المنزليين. مع ارتفاع الطلب، ارتفع أيضًا حجم تذاكر الدعم، ولم تتمكن الأدوات الحالية من مواكبة هذا الارتفاع.

تضمنت التحديات تضخم الأدوات، وتجزئة سير العمل، وصعوبة التنسيق بين الفرق المتعددة الأقسام.

كنا نستخدم Airtable و Monday و Trello و Notion... كان الأمر فوضوياً. لم يكن أي شيء يعمل.

كنا نستخدم Airtable و Monday و Trello و Notion... كان الأمر فوضوياً. لم يكن أي شيء يعمل.

إدراكًا للحاجة إلى منصة مركزية لتبسيط العمليات، اختار كريس ClickUp لتغيير طريقة عمل Made In Cookware عبر الفرق.

ميزات ClickUp التي ساعدت في ذلك:

النماذج + الأتمتة: أنشئ نظام تذاكر منظم للتعامل مع طلبات تكنولوجيا المعلومات بكفاءة

التعاون بين الفرق: يمكن الآن لفرق التسويق والمنتجات وغيرها من الفرق وضع العلامات والتعاون مباشرة في ClickUp.

سير العمل المخصص: تتيح مرونة ClickUp لكريس تصميم سير عمل مخصص لطريقة عمل كل فريق.

ClickUp Brain + إدارة المعرفة: تمكين الفرق من خلال وثائق المساعدة الذاتية وتوثيق العمليات، مما يقلل العبء على قسم تكنولوجيا المعلومات.

بعد أن انتهينا من تقييم ClickUp، لم نرغب في تجربة أي شيء آخر. أدركنا أن هذا النظام رائع، ولا داعي للبحث عن أي شيء آخر.

بعد أن انتهينا من تقييم ClickUp، لم نرغب في تجربة أي شيء آخر. أدركنا أن هذا النظام رائع، ولا داعي للبحث عن أي شيء آخر.

التأثير:

تخفيض بنسبة 20٪ في الوقت الإجمالي لحل تذاكر الخدمة

توفير 3-5 دقائق لكل تذكرة بفضل عملية استلام مبسطة

80٪ من الفريق اعتمدوا النظام في أقل من 4 أشهر بفضل تصميمه المرن الذي يضع المستخدم في المقام الأول.

أفضل الممارسات لإصدار التذاكر في ClickUp

فيما يلي بعض أفضل الممارسات لاستخدام ClickUp كنظام تذاكر:

التنظيم باستخدام العروض المخصصة: قم بإنشاء قم بإنشاء عروض ClickUp محفوظة ومخصصة لمختلف الفرق أو الأولويات، مثل عرض قائمة مفلترة تعرض التذاكر العاجلة فقط أو عرض تقويم يبرز مواعيد SLA القادمة.

وازن أعباء العمل قبل التخصيص: استخدم استخدم عرض أعباء العمل لتحليل أعباء العمل الحالية لفريقك قبل تخصيص مهام تذاكر جديدة. يمنحك هذا عرضًا في الوقت الفعلي لمن يعمل بأقصى طاقته ومن يمكنه تحمل المزيد، مما يساعدك على توزيع التذاكر بشكل أكثر فعالية وتجنب الإرهاق.

قم بتحليل وتوازن عبء عمل فريقك بسهولة باستخدام ClickUp Brain.

استفد من القوالب المجانية: استخدم استخدم قوالب تتبع المشكلات المجانية من ClickUp لإضفاء الوضوح على سير عملك.

تحسين العمليات: عندما يحين وقت تحسين سير عمل التذاكر، لماذا تلتزم بجداول البيانات المملة أو سلاسل البريد الإلكتروني التي لا تنتهي؟ باستخدام عندما يحين وقت تحسين سير عمل التذاكر، لماذا تلتزم بجداول البيانات المملة أو سلاسل البريد الإلكتروني التي لا تنتهي؟ باستخدام ClickUp Mind Maps ClickUp Whiteboards، يمكنك جمع فريقك معًا لتبادل الأفكار وإعادة تصور كيفية تدفق التذاكر عبر نظامك بصريًا.

استخدم ClickUp Whiteboards لتصور عمليات الدعم وتحسينها.

📚 اقرأ المزيد: كيفية تحسين تجربة الموظفين لتطوير ثقافة مكان العمل

أمثلة على نظام التذاكر ClickUp وحالات الاستخدام

تتيح مرونة ClickUp للفرق إنشاء أنظمة تذاكر بسيطة ومتطورة دون الحاجة إلى أدوات خارجية. إليك كيف يمكن للفرق استخدام ClickUp لحل التحديات الواقعية وتبسيط تقديم الخدمات:

1. مكتب المساعدة التقنية

المشكلة: لنفترض أن الكمبيوتر المحمول الخاص بمسؤول إدارة المشاريع توقف عن العمل قبل يومين من موعد مراجعة مهمة.

بدلاً من إرسال سلاسل رسائل البريد الإلكتروني إلى فريق تكنولوجيا المعلومات أو الاتصال بهم عبر Slack، يمكنك استخدام ClickUp لفرق تكنولوجيا المعلومات لجمع تذاكر الدعم وفرزها وحلها بشكل مركزي. إليك كيف يساعدك ClickUp: يمكن للموظفين إرسال المشكلة من خلال نموذج ClickUp، الذي يحتوي على حقول مخصصة لنوع الجهاز ووصف المشكلة ومستوى الاستعجال والموقع.

يتم تصنيف المهمة تلقائيًا على أنها ذات أولوية عالية وتعيينها إلى الفني المناوب.

يرسل ClickUp إشعارًا إلى الفني ويزود مقدم الطلب بوقت الاستجابة المتوقع.

إذا كانت المشكلة متكررة، مثل أعطال البطارية في طراز معين من أجهزة الكمبيوتر المحمولة، يتم وضع علامة على المهمة لتتبع الاتجاهات واتخاذ إجراءات وقائية في المستقبل.

2. طلبات الموارد البشرية

المشكلة: من توظيف الموظفين الجدد إلى التعامل مع الأسئلة السريعة المتعلقة بالسياسات، يتعامل فريق الموارد البشرية مع عشرات الأمور في أي وقت.

يعمل ClickUp، كنظام تذاكر للموارد البشرية ، على تبسيط سير عمل إدارة الموظفين. إليك كيفية القيام بذلك: استخدم النماذج لجمع الطلبات بطريقة منظمة

قم بإنشاء سير عمل خاص بالموارد البشرية للتعيين أو التسريح أو تغيير السياسات، باستخدام قوالب تقوم بتعيين المهام تلقائيًا.

اربط الطلبات الشائعة (مثل "كيف أقوم بتحديث عنواني؟") بوثائق ClickUp الداخلية حتى يتمكن الموظفون من الخدمة الذاتية قبل إرسال التذكرة.

أنشئ لوحة معلومات مشتركة حيث يمكن لقسم الموارد البشرية تتبع جميع الطلبات المفتوحة حسب الفئة أو الأهمية أو الموقع.

قم بإعداد المهام المتكررة والتبعيات للحفاظ على سير العمليات مثل التسجيل في المزايا أو قوائم مراجعة الخروج في الموعد المحدد، دون الحاجة إلى المتابعة اليدوية.

3. إدارة المرافق

المشكلة: غالبًا ما تظهر طلبات المرافق في أسوأ الأوقات. شيء ما يتعطل، شيء ما يتسرب، أو شيء ما لا يعمل بالشكل المطلوب.

يوفر ClickUp لفرق المرافق الأدوات اللازمة لإدارة كل شيء بدءًا من تذاكر الصيانة وحتى مهام البناء المتكررة في مكان واحد منظم. إليك كيفية القيام بذلك: استخدم السبورات البيضاء لرسم مخططات الطوابق أو إعادة تهيئة المكاتب القادمة وتحويل تلك الصور إلى مهام قابلة للتنفيذ.

أنشئ نظام استمارات إدخال يتم إدخاله في قوائم منفصلة للصيانة أو الإمدادات أو الموردين أو تخطيط المساحات.

قم بإعداد حالات مخصصة مثل "تم الإبلاغ عنه" و"مجدول" و"قيد التقدم" و"تم تأكيده من قبل المورد" لتتبع أكثر وضوحًا في كل مرحلة.

استفد من عروض التقويم وجانت لإدارة المواعيد المتداخلة للموردين، أو جداول التنظيف العميق، أو عمليات الانتقال.

أنشئ مركز مستندات لتخزين معلومات الاتصال بالموردين وعقود الخدمة وبروتوكولات الطوارئ في مكان واحد.

4. دعم العملاء

المشكلة: يتعلق دعم العملاء اليوم بشكل أكبر بتتبع الأخطاء، والإجابة على أسئلة "كيف أفعل"، واكتشاف العقبات، وجعل كل عميل يشعر بأن صوته مسموع وأنه مهم.

يناسب ClickUp الفرق التي تضطلع بأدوار متعددة وتحتاج إلى نظام مرن بما يكفي لمواكبة طريقة عملها الفعلية.

إليك كيفية استخدام فرق الدعم لـ ClickUp كنظام تذاكر مكتب المساعدة: استخدم التعليقات المخصصة لتفويض الخطوات التالية المحددة داخل مهمة الدعم دون إنشاء مهام فرعية إضافية لإدارة المشروع.

قم بإعداد لوحات معلومات مفلترة تعرض فقط المشكلات المفتوحة حسب مستوى العميل أو مجال المنتج أو من ينتظر الرد.

ادمج مع أدوات مثل Intercom أو HubSpot باستخدام عمليات الدمج الأصلية والخارجية، بحيث يمكن تحويل الطلبات إلى مهام تلقائيًا.

تتبع جودة الاستجابة الداخلية باستخدام قائمة مراجعة لضمان الجودة أو اطلب من ClickUp Brain مراجعة النبرة، خاصةً في حالات التصعيد الحساسة.

سجل الأخطاء التي أبلغ عنها العملاء باستخدام ClickUp Time Tracker لمعرفة المدة التي يستغرقها حلها بالفعل، ثم استخدم تلك البيانات للتحسين.

5. فرق الشؤون القانونية والامتثال

المشكلة: تتعامل الفرق القانونية مع أنواع مختلفة من الطلبات، مثل اتفاقيات عدم الإفشاء، وتعديلات العقود، والموافقات على السياسات، أو مراجعات الخصوصية. غالبًا ما تتضمن هذه التذاكر العديد من الأطراف المعنية، وجداول زمنية حساسة، ووثائق يجب أن تمر عبر الأيدي الصحيحة بشكل صحيح.

كيف تعمل الفرق القانونية بذكاء داخل ClickUp: أنشئ مساحات خاصة للحفاظ على سرية المهام القانونية الحساسة مع إتاحتها في الوقت نفسه لأصحاب المصلحة الرئيسيين من أجل التعاون.

استخدم أذونات مخصصة على مستوى المهمة للسماح بالتعليق أو تحميل المستندات دون الكشف عن سجل الطلبات الكامل.

قم بتنظيم المستندات كصفحات متداخلة داخل ClickUp Docs، مصنفة حسب نوع الاتفاقية أو الاختصاص القضائي أو القسم.

حدد أولويات المهام + التبعيات لضمان عدم المضي قدمًا في العناصر عالية المخاطر حتى تعطي الجهة القانونية الضوء الأخضر.

نظام تذاكر مكتب المساعدة من ClickUp يجعل حياتك أسهل

نأمل أن تكون قد اقتنعت الآن بالتخلي عن استخدام أدوات متعددة لضمان رضا العملاء وحل المشكلات.

يمكن أن يعمل ClickUp كنظام تذاكر مكتب المساعدة وبرنامج إدارة المشاريع، وهو حل مثالي لفرق تكنولوجيا المعلومات والدعم والموارد البشرية والعمليات وغيرها من الفرق.

من الاستلام المنظم باستخدام النماذج إلى الأتمتة الذكية وسير العمل المخصص والتقارير في الوقت الفعلي، يوفر لك ClickUp كل ما تحتاجه لإدارة التذاكر والطلبات بكفاءة.

سجل في ClickUp مجانًا وابدأ في استخدامه كنظام تذاكر مكتب المساعدة.