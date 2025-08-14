أفضل 10 أدوات لإدارة النطاق للفرق في عام 2025

توسع النطاق. هاتان الكلمتان يمكن أن تحول مشروعًا جيد التخطيط إلى فوضى. ما بدأ كنتائج واضحة للمشروع غالبًا ما يتحول إلى قائمة لا تنتهي من التغييرات. تفوتك المواعيد النهائية، ويشعر فريقك بالإرهاق.

مع وجود فرق عمل مختلطة وتوقعات عالية من أصحاب المصلحة، من الضروري الحفاظ على سير العمل. ولكن بدون الأدوات المناسبة، تتسلل المتطلبات دون أن يلاحظها أحد، وينتهي الأمر بفرق العمل إلى العمل لساعات إضافية لمجرد اللحاق بالركب.

لمساعدتك في الحفاظ على التحكم، قمنا بتجميع قائمة بأفضل أدوات إدارة النطاق. تساعد هذه الأدوات الفرق على إنشاء بيان نطاق مشروع مركزي، ومنع توسع النطاق، والبقاء على المسار الصحيح من البداية إلى النهاية. 🚀

ما هو توسع النطاق؟ يشير مصطلح "توسع النطاق" إلى التوسع التدريجي وغير المنضبط لأهداف المشروع أو مهامه أو مخرجاته دون إجراء تعديلات مقابلة على الوقت أو الميزانية أو الموارد. وغالبًا ما يحدث ذلك عند إضافة ميزات أو طلبات جديدة دون المرور بعملية موافقة رسمية. تساعد إدارة نطاق المشروع بشكل فعال واستباقي على منع توسع النطاق.

فيما يلي مقارنة سريعة بين الميزات الرئيسية لهذه الأدوات وأسعارها.

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp ClickUp Brain، وكلاء الذكاء الاصطناعي، والتعاون بين أعضاء الفريق، والقوالب، وأكثر من 15 عرضًا مخصصًا، ولوحات معلومات في الوقت الفعلي، وأتمتة سير العمل من الشركات الناشئة إلى المؤسسات الكبيرة التي تبحث عن منصة شاملة للمشاريع والإنتاجية تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات Jira عرض الجدول الزمني، جدول النطاق، عوامل التصفية، الاستعلامات المخصصة، عرض المهام، Atlassian AI الفرق التقنية والمطورون وشركات البرمجيات المتوسطة والكبيرة التي تحتاج إلى إدارة مشاريع مرنة وتتبع المشكلات يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 8.60 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا Asana طرق عرض متعددة، Asana AI، تسميات وحقول مخصصة، أتمتة المهام، تقارير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والفرق متعددة الوظائف التي تبحث عن أداة لإدارة العمل وتنسيق المهام يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 13.49 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا Smartsheet WBS، تقارير موجزة، تحليل المسار الحرج، المساعدة بالذكاء الاصطناعي، قوالب الشركات المتوسطة إلى الكبيرة التي لديها عمليات منظمة وتستخدم الكثير من البيانات لإدارة المشاريع والموارد باستخدام جداول البيانات لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا Wrike تنبيهات تلقائية، سير عمل الموافقة، مخططات جانت، لوحات كانبان الفرق متوسطة الحجم التي تبحث عن برامج لإدارة المشاريع والعمل مع تقارير متقدمة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا Monday. com لوحات مرمزة بالألوان، ومخططات جانت، ومساعدة الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وسير العمل المرن الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي تبحث عن منصة مرئية لإدارة المشاريع وسير العمل يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا Microsoft Project سجل المهام، طرق العرض، الشبكات، لوحات Kanban، تتبع حالة المشروع، Copilot، نظام Microsoft البيئي الشركات ومكاتب إدارة المشاريع التي لديها مديرو مشاريع معتمدون وتبحث عن أداة متقدمة لتخطيط المشاريع وجدولتها تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا العمل الجماعي نماذج قابلة للتخصيص وإعدادات الخصوصية وسير عمل الموافقة وتتبع الوقت ومساعدة الذكاء الاصطناعي الوكالات وفرق خدمة العملاء التي تحتاج إلى منصة لإدارة المشاريع تركز على العملاء والخدمات يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 13.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا Basecamp مخططات هيل، ومراقبة المهام، وأدوات التواصل بين أعضاء الفريق، وقوائم المهام المجمعة الفرق الصغيرة والشركات الناشئة والفرق غير التقنية التي تبحث عن أداة بسيطة للتعاون في المشاريع يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا OpenProject عرض القائمة، تحليل EVA، لوحات الأصل والفرع، المساعدة بالذكاء الاصطناعي الوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية والفرق المتمكنة من التكنولوجيا التي تبحث عن برامج إدارة مشاريع مفتوحة المصدر يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7.25 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

📚 اقرأ المزيد: ما هي إدارة التغيير؟ 3 مراحل لانتقال سلس

كيفية اختيار أداة إدارة النطاق المناسبة

يجب أن تتوافق أفضل أداة لإدارة نطاق المشروع مع مدى تعقيد مشروعك وأن تتناسب مع سير العمل في مؤسستك، مع تمكين إدارة فعالة للنطاق.

إليك ما يمكن أن تقدمه لك:

هيكل تقسيم العمل: يساعد في إنشاء يساعد في إنشاء هيكل تقسيم العمل (WBS) لتقسيم المشاريع إلى مكونات أصغر يمكن إدارتها، مما يسهل تخصيص المهام وتتبعها

إدارة التغيير والمخاطر: يدعم سير العمل المدمج يدعم سير العمل المدمج لطلبات التغيير ويقيم المخاطر قبل أن تؤثر على خططك

التعاون في الوقت الفعلي: يوفر ميزات مثل التعليقات والإشعارات ومشاركة المستندات، للحفاظ على تزامن فريق المشروع

سير عمل قابل للتخصيص: يتيح لك تشكيل العملية لتلائم احتياجات مشروعك المحددة، بدلاً من فرض نهج صارم واحد يناسب الجميع

التقارير ولوحات المعلومات: توفر تقارير ولوحات معلومات متقدمة حتى تتمكن من تتبع حالة النطاق وتحديد الاختناقات في وقت مبكر

إدارة الأذونات والأدوار: تتيح التحكم في من يمكنه الوصول إلى عناصر النطاق أو تعديلها

📖 اقرأ المزيد: تعرف على كيفية إنشاء وإدارة خط أساس للنطاق في إدارة المشاريع للحفاظ على سير مشاريعك على المسار الصحيح.

فيما يلي قائمة بأفضل أدوات إدارة النطاق التي يمكنك استخدامها:

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة النطاق المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع دعم مرن)

جرب ClickUp مجانًا قم بإدارة المشاريع المعقدة وتخطيط الجداول الزمنية للمشاريع وتصورها وتنسيق العمل متعدد الوظائف باستخدام ClickUp لفرق إدارة المشاريع

ClickUp هي منصة غنية بالميزات تساعد الفرق على تخطيط المشاريع وتنفيذها بسهولة وشفافية تامة.

بفضل إدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة المدمجة، يمكنك إدارة النطاق بفعالية، وتحديد توقعات واضحة مع أصحاب المصلحة في المشروع، وتحديد كيفية التعامل مع التغييرات، وضمان خضوع أي تعديلات لمراجعة مناسبة.

أنشئ حقول مخصصة للمال في ClickUp لتسجيل وتصنيف التكاليف التقديرية والفعلية

باستخدام برنامج إدارة المشاريع من ClickUp، يمكن للفرق تقسيم المشاريع إلى مراحل ومهام ومهام فرعية وسباقات قصيرة يمكن إدارتها من أجل التخطيط والتنفيذ المنظمين.

للتحكم في نطاق المشروع بفعالية، يمكنك إضافة المزيد من التفاصيل إلى كل مهمة باستخدام الحقول المخصصة التي تناسب سير عملك وتصنيف مخرجات المشروع حسب الأولوية أو القسم.

استفد من الذكاء الاصطناعي لتتبع ومراقبة دقيقة

يعمل المساعد الذكي المدمج، ClickUp Brain، على ربط مهامك ووثائقك وأفراد فريقك ومعرفتك في مكان واحد. وهو يبسط إدارة نطاق المشروع لمديري المشاريع من خلال:

احصل على إجابات فورية للأسئلة المتعلقة بالنطاق باستخدام البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي و مساعدات الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك

الكشف عن تغيير النطاق عن طريق وضع علامة على المهام أو المتطلبات الجديدة التي قد تؤثر على النطاق الأصلي

تحديثات تلقائية حول تقدم المشروع وتغييرات النطاق للمساهمين

تحليل الأثر لتقييم تأثير التغييرات المقترحة على الجداول الزمنية والموارد والنتائج المطلوبة بسرعة

اعرض مهامك وقم بترتيبها حسب الأولوية بناءً على مدى إلحاحها وأهميتها باستخدام ClickUp Brain

قم بالتبسيط والتوحيد باستخدام قوالب قابلة للتخصيص

توفر قوالب نطاق المشروع المخصصة من ClickUp إطارًا واضحًا لتحديد حدود المشروع والنتائج المتوقعة والجداول الزمنية والمسؤوليات منذ البداية. وهذا يحدد التوقعات ويبقي الجميع على نفس الصفحة ويساعد على التعاون.

على سبيل المثال، يحدد نموذج نطاق العمل في ClickUp خطة الاتصال وعملية إدارة التغيير وتفاصيل الميزانية وخطوات الموافقة اللازمة لضمان نجاح المشروع.

احصل على نموذج مجاني شارك نطاق المشروع وخطة العمل بسهولة باستخدام نموذج نطاق العمل من ClickUp

حدد بوضوح المهام المحددة و النتائج المتوقعة مع أصحابها والنتائج المتوقعة من المشروع لمنع أي تضارب حول النطاق

حدد الجدول الزمني والمراحل الرئيسية ، مما يوفر خارطة طريق واضحة ويمنع إضافة مهام جديدة في وقت لاحق

حدد أي قيود تتعلق بالموارد والميزانية وما إلى ذلك، وما هو غير مشمول في النطاق

قم بتخصيصها باستخدام الحقول المخصصة والحالات المخصصة حتى تتمكن من تتبع المشروع بطريقتك الخاصة

وبنفس الطريقة، يحدد نموذج خطة إدارة النطاق من ClickUp أهداف المشروع خلال مرحلة التخطيط ويحدد الضوابط المستخدمة لإدارة التغييرات طوال دورة حياة المشروع.

احصل على نموذج مجاني قم بإعداد استراتيجية تنفيذ مشروعك باستخدام نموذج خطة إدارة النطاق من ClickUp

حدد المشكلة التي يهدف المشروع إلى حلها، و الفرص التي يوفرها، و الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها

حدد ما هو ضمن النطاق وما هو خارج النطاق لضمان فهم جميع المعنيين لحدود المشروع

شاركها مع الأطراف المعنية الرئيسية لمراجعتها والموافقة عليها عبر رابط آمن

هذا المستند هو اتفاق مشترك للحفاظ على تركيز المشروع ومساره الصحيح وخالٍ من المفاجآت.

أفضل ميزات ClickUp

طرق عرض متعددة : تصور المهام بالطريقة التي تريدها باستخدام : تصور المهام بالطريقة التي تريدها باستخدام أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة ، مثل القائمة واللوحة وجانت والتقويم لكل سير عمل

التعاون في الوقت الفعلي: اعمل مع الفرق وأصحاب المصلحة لتخطيط المشاريع ومراقبتها بشكل جماعي باستخدام أدوات التعاون في الوقت الفعلي مثل اعمل مع الفرق وأصحاب المصلحة لتخطيط المشاريع ومراقبتها بشكل جماعي باستخدام أدوات التعاون في الوقت الفعلي مثل ClickUp Docs واللوحات البيضاء

الدردشة السياقية: حافظ على تواصل الجميع من خلال المحادثات التي تجري في مكان العمل مباشرةً باستخدام حافظ على تواصل الجميع من خلال المحادثات التي تجري في مكان العمل مباشرةً باستخدام ClickUp Chat

تتبع الأهداف: حدد أهدافًا واضحة للمشروع في حدد أهدافًا واضحة للمشروع في ClickUp Goals ، وقسمها إلى أهداف قابلة للقياس، وتابع التقدم في الوقت الفعلي

إعداد التقارير: أنشئ تقارير مخصصة تعرض كل شيء بدءًا من أداء الحملة وحتى الساعات القابلة للفوترة باستخدام أنشئ تقارير مخصصة تعرض كل شيء بدءًا من أداء الحملة وحتى الساعات القابلة للفوترة باستخدام لوحات معلومات ClickUp

هل تريد التخلص من الالتباس بشأن الأولويات أو التقدم المحرز أو توزيع المسؤوليات؟ شاهد هذا الفيديو لتتعلم كيفية إنشاء لوحة معلومات قابلة للمشاركة توفر للفرق والعملاء لمحة واضحة عن الحالة دون الحاجة إلى إرسال تقارير تحديث طويلة.

قيود ClickUp

تأتي الميزات المتقدمة أو سير العمل الأكثر تعقيدًا مع منحنى تعليمي

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك تقييم G2:

توجد كل حملة وتصعيد وتحسين عملية ومهمة في مكان واحد — متصلة من خلال طرق عرض مخصصة وأتمتة ومستندات ولوحات معلومات. وهي تحل محل جداول البيانات المتناثرة ومواضيع Slack التي لا تنتهي والأدوات المنعزلة. يمكنني بسهولة مراقبة ملكية المهام وأداء اتفاقية مستوى الخدمة وسير العمل متعدد الوظائف دون مغادرة المنصة. ببساطة، يمنحني ClickUp رؤية كاملة وتحكمًا كاملاً عبر فرق ووظائف متعددة.

توجد كل حملة وتصعيد وتحسين عملية ومهمة في مكان واحد — متصلة من خلال طرق عرض مخصصة وأتمتة ومستندات ولوحات معلومات. وهي تحل محل جداول البيانات المتناثرة ومواضيع Slack التي لا تنتهي والأدوات المنعزلة. يمكنني بسهولة مراقبة ملكية المهام وأداء اتفاقية مستوى الخدمة وسير العمل متعدد الوظائف دون مغادرة المنصة. ببساطة، يمنحني ClickUp رؤية كاملة وتحكمًا كاملاً عبر فرق ووظائف متعددة.

📚 اقرأ أيضًا: كيفية تطوير قائمة مراجعة نطاق المشروع

2. Jira (الأفضل لإدارة مشاريع البرامج المرنة)

Jira هي أداة لإدارة النطاق تساعد الفرق على تخطيط قوائم المهام البسيطة ومتابعتها وإدارتها، وصولاً إلى مشاريع تطوير البرمجيات المعقدة التي تعتمد على منهجية Agile.

تمنحك طرق عرض النطاق نظرة عامة على العمل في خطتك. على سبيل المثال، تعرض طريقة عرض الجدول الزمني خريطة طريق مرئية لجميع المهام، بينما تعمل طريقة عرض جدول النطاق ك قائمة المهام المطلوب إنجازها. يمكنك عرض جميع المعلومات من خلال المهام الكبيرة والمهام الصغيرة والمهام الفرعية، مما يسهل تحديد ما يجب القيام به وما يمكن تأجيله.

تساعد الفلاتر والاستعلامات المخصصة على تعديل نطاق المشروع ومراقبة ما يدخل في النطاق أو يخرج منه في أي وقت.

أفضل ميزات Jira

حدد أولويات المهام المتأخرة في المشروع وقم بإدارتها لضمان عمل الفريق على العناصر الأكثر أهمية

أتمتة سير العمل الشائع باستخدام Atlassian AI

تتبع التقدم باستخدام منهجيات مثل Scrum أو Kanban أو نموذج هجين يناسب سير عمل فريقك

قم بإدارة ترابط المهام من خلال فهم ترتيب المهام وتحديد العقبات ومنع التأخير

قم بتخصيص طرق عرض المهام لتتبع المهام وتحسين سير العمل من خلال تكرار النشر ووقت الدورة

أنشئ تقارير ولوحات معلومات مفصلة للحفاظ على رؤية واضحة لحالة المشروع

قيود Jira

قد يكون إعدادها وتكوينها معقدًا، خاصةً للفرق غير التقنية

قد يكون التصفية أمرًا صعبًا، مما يجعل من الصعب العثور على ما تريده بالضبط

أسعار Jira

مجاني

قياسي : 8.60 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Premium : 17 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jira

G2: 4. 3/5 (6,600+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (15,200+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن JIRA؟

إليك تقييم G2:

أكثر ما يميز Jira هو قدرته على التكيف مع مختلف احتياجات إدارة المشاريع. فهو يدعم إعداد التقارير التفصيلية والتكامل مع العديد من الأدوات الخارجية، ويساعد على ضمان المساءلة من خلال توزيع المهام وتتبعها بشكل واضح.

أكثر ما يميز Jira هو قدرته على التكيف مع مختلف احتياجات إدارة المشاريع. فهو يدعم إعداد التقارير التفصيلية والتكامل مع العديد من الأدوات الخارجية، ويساعد على ضمان المساءلة من خلال توزيع المهام وتتبعها بشكل واضح.

📚 اقرأ المزيد: أفضل بدائل ومنافسين لـ Jira للفرق المرنة

3. Asana (الأفضل لإدارة سير العمل وتتبع المهام)

عبر Asana

Asana هو برنامج لإدارة المشاريع يوفر أدوات جدولة متقدمة تساعدك على تخصيص الموارد والتحقق من بنود العمل وتتبع التقدم وإدارة المشاريع.

باستخدام قوالب المشاريع والحقول القابلة للتخصيص، يمكنك تفصيل جميع التفاصيل حتى يعرف الجميع ما هو داخل النطاق وما هو خارج النطاق. عندما تحتاج إلى إجراء تغييرات، يمكنك استخدام تبعيات المهام وسير العمل المدمج للموافقة لمراجعتها والتحكم فيها.

تتبع كل طلب تغيير، واحصل على الموافقة، وقم بالتدقيق بفعالية كجزء من إدارة توسع النطاق.

أفضل ميزات Asana

قسّم العمل إلى مهام قابلة للإدارة مع معلومات عن المالكين ومواعيد الاستحقاق والأولويات

قم بتصور العمل في تنسيقات متعددة، مثل القوائم والتقويمات ومخططات جانت أو لوحات كانبان

تواصل وتعاون مع أعضاء الفريق مباشرةً أثناء أداء المهام

أضف تسميات وحقول مخصصة لفرز التقارير وتصفيتها وإنشائها تلقائيًا

أتمتة المهام الروتينية وسير العمل لتوفير الوقت وتقليل الأخطاء

استفد من Asana AI لإنشاء تحديثات الحالة وتحديد مخاطر المشروع

قيود Asana

قدرة محدودة على البحث في حقول محددة، مثل التعليقات أو الأوصاف

أسعار Asana

شخصي: 0 دولار

المبتدئين: 13.49 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

متقدم: 30.49 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

Enterprise+: أسعار مخصصة

تقييمات Asana وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (12,200+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (13,500+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Asana؟

إليك تقييم G2:

أنا أستمتع حقًا باستخدام تطبيق Asanas. كانت عملية إعداد المشروع بسيطة للغاية؛ والقوالب مفيدة جدًا. قوالب المهام جعلت الحياة أسهل. تعجبني القواعد وسير العمل التي يمكنني إعدادها، والتي جعلت أتمتة بعض المهام سهلة الاستخدام للغاية.

أنا أستمتع حقًا باستخدام تطبيق Asanas. كانت عملية إعداد المشروع بسيطة للغاية؛ والقوالب مفيدة جدًا. قوالب المهام جعلت الحياة أسهل. تعجبني القواعد وسير العمل التي يمكنني إعدادها، والتي جعلت أتمتة بعض المهام سهلة الاستخدام للغاية.

📚 اقرأ المزيد: أفضل بدائل ومنافسين لـ Asana

📮 ClickUp Insight: هل تعتقد أن قائمة المهام الخاصة بك فعالة؟ فكر مرة أخرى. تظهر استطلاعاتنا أن 76% من المهنيين يستخدمون نظامهم الخاص لتحديد أولويات إدارة المهام. ومع ذلك، تؤكد الأبحاث الحديثة أن 65% من الموظفين يميلون إلى التركيز على المهام السهلة بدلاً من المهام عالية القيمة دون تحديد أولويات فعالة. تغير أولويات المهام في ClickUp طريقة تصورك للمشاريع المعقدة والتعامل معها، حيث تسلط الضوء على المهام الحرجة بسهولة. بفضل سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وعلامات الأولوية المخصصة في ClickUp، ستعرف دائمًا ما يجب عليك القيام به أولاً.

4. Smartsheet (الأفضل لإدارة الأعمال بنمط جداول البيانات)

عبر Smartsheet

يتيح Smartsheet للفرق تحديد نطاق المشروع بوضوح من خلال إنشاء خطة مشروع مفصلة تتضمن المهام والمهام الفرعية والتبعيات والمواعيد النهائية في شكل شبكة.

تساعد مكتبة قوالب نطاق المشروع الجاهزة الفرق على توثيق نطاق المشروع والنتائج المتوقعة والجداول الزمنية والاستثناءات في تنسيق منظم. توفر التقارير المجمعة عرضًا موحدًا لحالة النطاق والتقدم المحرز في النتائج المتوقعة والمقاييس الرئيسية عبر عدة مشاريع.

تساعد الأداة أيضًا الفرق على تصور التبعيات وقياس التقدم المحرز مقارنة بخط الأساس للمشروع باستخدام مخططات جانت وتحليل المسار الحرج. وهذا يسهل رؤية تأثير تغييرات النطاق على الجداول الزمنية أو تخصيص الموارد.

أفضل ميزات Smartsheet

قم بتركيز الملفات والمحادثات المتعلقة بالمشروع عن طريق إرفاقها مباشرة بالمهام

احصل على التحكم في الإصدارات والتعليقات على مستوى الصفوف لمستندات المشروع والتعليقات والموافقات

أتمتة العمليات وسير العمل للبقاء على اطلاع على التغييرات وطلب الموافقات

استخدم عرضًا ديناميكيًا لتصفية بيانات معينة ليتمكن الآخرون من عرضها وتحريرها

تتبع التقدم والمقاييس الرئيسية في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات وتقارير قابلة للتخصيص

استخرج المعلومات الأساسية، وأنشئ الصيغ، وأتمت عملية إنشاء المحتوى باستخدام مساعدة الذكاء الاصطناعي

قيود Smartsheet

تفتقر إلى أدوات اتصال مدمجة، وتطبيق الهاتف المحمول له وظائف محدودة

قد تصبح الواجهة الشبيهة بجدول البيانات، على الرغم من أنها مألوفة، مرهقة لإدارة المشاريع الكبيرة والمعقدة للغاية

أسعار Smartsheet

المزايا: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 24 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

إدارة متقدمة للعمل: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Smartsheet

G2: 4. 4/5 (أكثر من 19,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (3400+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Smartsheet؟

إليك تقييم G2:

تستخدم شركتي Smartsheet لتخزين المعلومات المفيدة من أسعار الوقود إلى طلبات تكنولوجيا المعلومات إلى تتبع التقدم المحرز في تحويل المتاجر الصغيرة. لا يوجد حدود لعدد الطرق التي يمكن أن تساعدك بها Smartsheet. يمكنك إنشاء سير عمل وأتمتة لإنقاذك من جميع رسائل البريد الإلكتروني المتابعة. فهي تحتفظ بجميع المعلومات في مكان واحد لتتمكن شركتنا بأكملها من الوصول إليها، وتحصل على تحديثات في الوقت الفعلي عبر جميع الأقسام.

تستخدم شركتي Smartsheet لتخزين المعلومات المفيدة من أسعار الوقود إلى طلبات تكنولوجيا المعلومات إلى تتبع التقدم المحرز في تحويل المتاجر الصغيرة. لا يوجد حدود لعدد الطرق التي يمكن أن تساعدك بها Smartsheet. يمكنك إنشاء سير عمل وأتمتة لإنقاذك من جميع رسائل البريد الإلكتروني المتابعة. فهي تحتفظ بجميع المعلومات في مكان واحد لتتمكن شركتنا بأكملها من الوصول إليها، وتحصل على تحديثات في الوقت الفعلي عبر جميع الأقسام.

📚 اقرأ المزيد: أفضل بدائل ومنافسين لـ Smartsheet

5. Wrike (الأفضل لتوحيد استقبال العمل)

عبر Wrike

يستخدم Wrike الذكاء الاصطناعي لتحسين خطة إدارة النطاق من خلال تحديد المخاطر المحتملة، وتسليط الضوء على مجالات التحسين، واقتراح قواعد الأتمتة لضمان بقاء المشاريع ضمن النطاق المحدد.

تساعد أدوات التتبع القوية مثل مخططات جانت ولوحات كانبان الفرق على تصور التقدم المحرز مقارنة بخط الأساس الأصلي للنطاق، مما يسهل اكتشاف أي تغييرات أو تأخيرات غير متوقعة قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة.

تعد نماذج الطلبات المخصصة من Wrike مفيدة لتوحيد عملية استلام الأعمال الجديدة. وهذا يساعد في التحكم في النطاق من خلال ضمان خضوع جميع الطلبات الجديدة لعملية مراجعة وموافقة رسمية قبل إضافتها إلى المشروع.

أفضل ميزات Wrike

قم بربط الفرق ببعضها البعض لمساعدتها على عرض المهام الخاصة بمشاريعها

تعاون مع أعضاء الفريق من خلال التعليقات الخاصة بالمهام والتحرير المباشر

تصور جداول المشروع والتبعيات باستخدام مخططات جانت التفاعلية

سجل التغييرات وأنشئ سجلاً قابلاً للتدقيق لضمان الشفافية

استخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد المخاطر المتعلقة بالنطاق، مثل التأخير والحمل الزائد على الموارد

قيود Wrike

تفتقر النسخة المحمولة إلى بعض الوظائف مقارنةً بالتطبيق المكتبي

قد تكون أكثر تكلفة للفرق الكبيرة مقارنة ببدائل Wrike الأخرى

أسعار Wrike

مجاني: 0 دولار

الفريق: 10 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 25 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

Pinnacle: أسعار مخصصة

تقييمات وريك ومراجعات

G2: 4. 2/5 (أكثر من 4000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Wrike؟

إليك تقييم G2:

أنا معجب حقًا بالطريقة التي تساعد بها Wrike فريقنا على التنسيق بين العديد من المشاريع والمواعيد النهائية. تتيح لوحات المعلومات القابلة للتخصيص وعروض المهام سهولة معرفة من يعمل على ماذا، كما تقلل أدوات التعاون المدمجة (مثل التعليقات ومشاركة الملفات) من الحاجة إلى سلاسل الرسائل الإلكترونية التي لا تنتهي.

أنا معجب حقًا بالطريقة التي تساعد بها Wrike فريقنا على التنسيق بين العديد من المشاريع والمواعيد النهائية. تتيح لوحات المعلومات القابلة للتخصيص وعروض المهام سهولة معرفة من يعمل على ماذا، كما تقلل أدوات التعاون المدمجة (مثل التعليقات ومشاركة الملفات) من الحاجة إلى سلاسل الرسائل الإلكترونية التي لا تنتهي.

📚 اقرأ المزيد: أهم مؤشرات الأداء الرئيسية ومقاييس إدارة التغيير التي يجب تتبعها

6. Monday.com (الأفضل لتبسيط سير العمل والوضوح)

يساعد Monday.com الفرق على تحديد نطاق المشروع وتوثيقه وإدارته بوضوح من خلال تحديد أهداف المشروع والنتائج المتوقعة والاستثناءات والقيود والافتراضات وتحليل أصحاب المصلحة والجداول الزمنية.

يمكنك تحويل عناصر النطاق إلى لوحات قابلة للتخصيص، مما يتيح للفرق تعيين المالكين وتحديد مواعيد الاستحقاق وتتبع الحالة وتصور التقدم باستخدام طرق عرض متعددة، بما في ذلك Kanban و Gantt و Timeline.

تقوم لوحات المعلومات القابلة للتخصيص بسحب المعلومات من لوحات مشاريع متعددة إلى عرض واحد عالي المستوى، مما يتيح للمديرين مراقبة التقدم وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية واكتشاف أي تجاوزات محتملة في النطاق وتجاوزات الميزانية قبل أن تصبح مشكلة.

تساعد في منع الإفراط في الإنفاق من خلال ضمان توافق جميع الأعمال بشكل صارم مع نطاق المشروع الموثق وضرورة الحصول على موافقة رسمية لأي تغييرات أو إضافات.

أفضل ميزات Monday.com

تصور الجداول الزمنية وحدد المعالم الرئيسية باستخدام مخططات جانت

حدد المشكلات، وحدد الأهداف، وقم بتصورها باستخدام قوالب خطط المشاريع

قم بتخصيص كل شيء بسهولة، من اللوحات المرمزة بالألوان إلى سير العمل المرن

أتمتة المهام الروتينية والإشعارات لتبسيط سير العمل والتواصل

تعاون عن طريق إضافة التعليقات والملفات والتحديثات مباشرةً في سياق كل مهمة

أتمتة المهام وإنشاء المهام وسير العمل باستخدام مساعدة الذكاء الاصطناعي

قيود Monday.com

تتطلب بعض الميزات إعدادات متقدمة لتعمل بكفاءة، مما قد يؤدي إلى إبطاء عملية انضمام المتعاونين الجدد

أسعار Monday.com

مجاني (لما يصل إلى مستخدمين)

الأساسي: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

قياسي: 14 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المزايا: 24 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Monday.com

G2: 4. 7/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 5000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Monday.com؟

إليك تقييم G2:

يعجبني مدى قابلية تخصيص اللوحات والأتمتة، مما يسهل تكييف النظام مع سير العمل لدينا. التكامل مع أدوات مثل Slack و Google Drive سلس للغاية.

يعجبني مدى قابلية تخصيص اللوحات والأتمتة، مما يسهل تكييف النظام مع سير العمل لدينا. التكامل مع أدوات مثل Slack و Google Drive سلس للغاية.

📚 اقرأ المزيد: أفضل بدائل ومنافسين لـ monday.com

7. Microsoft Project (الأفضل لتخطيط المشاريع على مستوى المؤسسات)

عبر Microsoft Project

Microsoft Project هو برنامج تخطيط يوفر مساحة عمل مركزية لإدارة المشاريع والمهام وقوائم المهام عبر تطبيقات Microsoft 365. ويوفر ميزات مثل التخطيط السريع المرن والحقول المخصصة وسجل المهام.

تكمن القوة الأساسية لـ Microsoft Project في إدارة النطاق في قدراته الصارمة في التخطيط والتتبع . بمجرد تحديد الخطة الأولية (خط الأساس للنطاق)، يمكن بسهولة تحديد أي انحراف عن طريق مقارنة التقدم الحالي بها.

علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد تقنية الذكاء الاصطناعي Copilot في إنشاء خطط المشاريع، وتحديد التكاليف الزائدة والمخاطر، وصياغة تقارير الحالة، واقتراح الأهداف بناءً على نطاق المشروع.

تتميز الأداة بتصميم بديهي مع عروض مثل "يومي" و"مهامي" و"خططي"، بحيث تعرف دائمًا ما الذي يجب التركيز عليه بعد ذلك. يمكنك تخطيط المشاريع باستخدام عروض مثل مخططات جانت والشبكات ولوحات كانبان.

أفضل ميزات Microsoft Project

قم بتطوير هيكل تفصيلي لتقسيم العمل (WBS) لتحديد النطاق بدقة

قم بإدارة التبعيات المعقدة للمهام وحدد المسار الحرج للمشروع

استخدم القوالب لإنشاء الخطط واختيار طرق العرض مثل القوائم واللوحات والجداول الزمنية

اطلع على التقدم المحرز وميزانية المشروع وتخصيص الموارد من خلال لوحات المعلومات والتقارير في الوقت الفعلي

أنشئ مجموعات ومهام بناءً على أهداف التخطيط الخاصة بك

أنشئ تقارير مفصلة وقابلة للتخصيص لتحليل أداء المشروع وحالته

ادمجها بشكل أساسي مع تطبيقات Microsoft الأخرى مثل Teams و Power BI لتحسين التعاون وإعداد التقارير

قيود Microsoft Project

خيارات تخصيص محدودة، ونقص المرونة، وصعوبات محتملة في التكامل مع الأنظمة الأخرى

البرنامج باهظ الثمن، مما قد يشكل عائقًا أمام المؤسسات أو الفرق الصغيرة

أسعار Microsoft Project

Microsoft Planner: مجاني

خطة Planner 1: 10 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

Planner and Project Plan 3: 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Planner and Project Plan 5: 55 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Microsoft Project

G2: 4. 0/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Project؟

إليك تقييم G2:

تسهل ميزة تخطيط السعة التي تتميز بها هذه الأدوات عملنا في تخصيص الموارد بكفاءة. كما أن أدوات الجدولة والتخطيط رائعة – الجدول الزمني المرئي (مخططات جانت) وتتبع التبعيات، مما يساعدنا على مراقبة تقدم المشروع.

تسهل ميزة تخطيط السعة التي تتميز بها هذه الأدوات عملنا في تخصيص الموارد بكفاءة. كما أن أدوات الجدولة والتخطيط رائعة – الجدول الزمني المرئي (مخططات جانت) وتتبع التبعيات، مما يساعدنا على مراقبة تقدم المشروع.

8. Teamwork (الأفضل لإدارة المشاريع وإعداد التقارير)

عبر Teamwork

Teamwork هي منصة شاملة لإدارة المشاريع مصممة للتعامل مع أعمال العملاء، مما يجعلها مناسبة للغاية لإدارة نطاق المشاريع.

تسهل عملية إدارة النطاق من خلال السماح لك بتحديد الأهداف ونقاط المراجعة. يمكنك أيضًا تعيين المعالم الرئيسية وتتبع تقدم المشروع وتزويد العملاء بإمكانية الرؤية في الوقت الفعلي في كل مرحلة من مراحل المشروع.

باستخدام نماذج قابلة للتخصيص، يمكنك جمع الطلبات والتعليقات، والتي يتم تحويلها تلقائيًا إلى مهام قابلة للتنفيذ. بفضل الأذونات المرنة وإعدادات الخصوصية، يمكن للفرق السماح للعملاء بالتعاون مباشرةً بينما تحتفظ أنت بالسيطرة على ما يرونه.

Teamwork AI يساعد الفرق على تجميع المعلومات والحصول على رؤى سريعة حول القدرات وتعبئة سجلات النفقات تلقائيًا.

أفضل ميزات العمل الجماعي

اعرض جميع المهام للحصول على صورة عامة عن حجم العمل الذي يقوم به فريقك

تتبع الوقت بدقة على مستوى المهام لمراقبة الجهد والميزانية

قم بتوحيد إعداد المشاريع باستخدام قوالب قابلة لإعادة الاستخدام للمشاريع وقوائم المهام

استخدم الأقسام القابلة للطي للتكبير أو التصغير من المشاريع عالية المستوى إلى المهام الفرعية التفصيلية

بسّط عملية المراجعة والموافقة من قبل العملاء من خلال إدارة كل شيء بدءًا من المسودات الأولية والمراجعات وحتى التوقيع النهائي في مكان واحد

قيود العمل الجماعي

بعض الميزات غير متوفرة أو يصعب التنقل فيها في تطبيق الهاتف المحمول مقارنةً بإصدار سطح المكتب

قد يتباطأ الأداء أحيانًا عند إدارة عدد كبير من المشاريع المتزامنة

أسعار العمل الجماعي

مجاني

التسليم: 13.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Grow: 25.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الحجم: 69.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Enterprise+: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات العمل الجماعي

G2: 4. 4/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (900+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Teamwork؟

إليك تقييم G2:

يتميز Teamwork بواجهة سهلة الاستخدام للغاية؛ لم أضطر إلى البحث في عدد كبير من الإعدادات لبدء العمل. تمكنت من إنشاء مشاريع وتعيين مهام وتحديد مواعيد نهائية دون الشعور بأنني أحاول فك شفرة سرية. أحد الأشياء التي أحدثت فرقًا كبيرًا هو الطريقة التي تتيح لك تنظيم عملك باستخدام التبعيات والمهام الفرعية.

يتميز Teamwork بواجهة سهلة الاستخدام للغاية؛ لم أضطر إلى البحث في عدد كبير من الإعدادات لبدء العمل. تمكنت من إنشاء مشاريع وتعيين مهام وتحديد مواعيد نهائية دون الشعور بأنني أحاول فك شفرة سرية. أحد الأشياء التي أحدثت فرقًا كبيرًا هو الطريقة التي تتيح لك تنظيم عملك باستخدام التبعيات والمهام الفرعية.

📚 اقرأ المزيد: أفضل البدائل والمنافسين لبرنامج Teamwork

9. Basecamp (الأفضل لإدارة المشاريع والتعاون)

عبر Basecamp

Basecamp هي أداة لإدارة المشاريع والتواصل بين أعضاء الفريق تشتهر ببساطتها. تقسم نطاق المشروع إلى قوائم مهام حتى يعرف الجميع المهام التي يجب إنجازها وأجزاء المشروع.

يعد التصميم الواضح والتسلسل الزمني للمنصة وأدوات الاتصال من المزايا التي تساعد في إدارة النطاق. تعمل لوحة الرسائل على تجميع الإعلانات والمناقشات المتعلقة بالنطاق على مستوى المشروع، بينما تتيح قوائم المهام إمكانية تخصيص المهام المحددة وتتبعها بوضوح. تتيح الجدول إمكانية عرض جميع التواريخ والمواعيد النهائية المهمة للجميع.

أفضل ميزات Basecamp

احصل على نظرة عامة على جميع المهام في مكان واحد للحصول على صورة كاملة عن مشروعك

حدد المواعيد الهامة والمعالم والمواعيد النهائية لضمان رؤية كاملة لجميع أعضاء الفريق

أتمتة الأسئلة المتكررة للتحقق من التقدم المحرز للحفاظ على تماسك الفريق

استخدم Hill Charts و Lineup و Mission Control لتتبع التقدم بصريًا

استخدم قوائم المهام المجمعة للتكبير على مهام معينة أو التصغير للحصول على عرض أكبر

قيود Basecamp

يصبح من الصعب تتبع كل شيء عندما تتنقل بين بطاقات ومشاريع مختلفة

تفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع المتقدمة مثل مخططات جانت وتتبع الوقت وإعداد التقارير التفصيلية، والتي قد تكون ضرورية للمشاريع المعقدة

أسعار Basecamp

شخصي: مجاني

بالإضافة إلى: 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Pro Unlimited: 299 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُفوتر سنويًا)

تقييمات ومراجعات Basecamp

G2: 4. 1/5 (أكثر من 5000 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Basecamp؟

إليك تقييم G2:

شعرت بارتياح كبير عندما دخل Basecamp إلى حياتي العملية؛ فواجهة الاستخدام البديهية تضمن أن حتى أولئك الذين ليس لديهم أي معرفة يمكنهم فهمه. إن إنشاء قوائم المهام يتيح لي تنظيم يومي وتوزيع المهام على فريقي والتحقق من المهام عند الانتهاء منها. إن شطب تلك المهام من القائمة يمنحني شعورًا رائعًا!

شعرت بارتياح كبير عندما دخل Basecamp إلى حياتي العملية؛ فواجهة الاستخدام البديهية تضمن أن حتى أولئك الذين ليس لديهم أي معرفة يمكنهم فهمه. إن إنشاء قوائم المهام يتيح لي تنظيم يومي وتوزيع المهام على فريقي والتحقق من المهام عند الانتهاء منها. إن شطب تلك المهام من القائمة يمنحني شعورًا رائعًا!

📚 اقرأ المزيد: أفضل بدائل Basecamp

10. OpenProject (الأفضل لإدارة المشاريع المعقدة)

عبر OpenProject

OpenProject هو برنامج مفتوح المصدر لإدارة المشاريع يساعد الفرق على البقاء منظمين ومسيطرين طوال دورة حياة المشروع. يمكنك بسهولة جمع الأفكار وتحديد نطاق مشروعك والنتائج المطلوبة. علاوة على ذلك، يمكنك تقسيمها إلى حزم عمل منظمة باستخدام عرض القائمة.

يمكن للفرق تتبع الوقت والتكلفة المنفقة على كل حزمة عمل، ومقارنتها بالميزانية الأولية لمنع تجاوز النطاق وضمان الرقابة المالية. يمكن إدارة أي تغييرات في النطاق بشكل رسمي من خلال سير العمل وتحديثات الحالة.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك EVA (تحليل القيمة المكتسبة) مراقبة التقدم المحرز مقارنة بالوقت والتكاليف الفعلية.

أفضل ميزات OpenProject

تتبع المهام بتفاصيل دقيقة مع الأوصاف والأولويات والحالات والمسؤولين

استخدم لوحات الأصل والفرع لإنشاء وتصور هيكل WBS لمشاريعك

خطط واعرض الجداول الزمنية والتبعيات والمسارات الحرجة باستخدام مخططات جانت

شارك خارطة طريق المشروع مع أصحاب المصلحة، واطلب التعليقات، وأنشئ خطة قابلة للتنفيذ

أنشئ جداول أعمال الاجتماعات وملخصاتها باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي لتسجيل القرارات المهمة

قيود OpenProject

نظرًا لكونها أداة مفتوحة المصدر، تتطلب النسخة المستضافة ذاتيًا خبرة تقنية كبيرة لتثبيتها وتكوينها وصيانتها

واجهة المستخدم، على الرغم من قوتها، ليست حديثة أو سهلة الاستخدام مثل بعض منافسيها التجاريين

أسعار OpenProject

المجتمع: مجاني

Cloud Basic: 7.25 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

Cloud Professional: 13.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (تُفوتر سنويًا)

Cloud Premium: 19.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (تُفوتر سنويًا)

السحابة الشركات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات OpenProject

G2: 3. 8/5 (20+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (180+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن OpenProject؟

إليك تقييم G2:

OpenProject هي أداة شاملة تتمتع بقدرات واسعة في إدارة المشاريع. تتيح هذه الأداة حتى إدارة الجداول الزمنية للمهام وتتبع المشكلات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأعضاء الفريق تخصيص سير العمل وإعداد خارطة طريق مفصلة للمشروع باستخدام واجهتها البديهية.

OpenProject هي أداة شاملة تتمتع بقدرات واسعة في إدارة المشاريع. تتيح هذه الأداة حتى إدارة الجداول الزمنية للمهام وتتبع المشكلات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأعضاء الفريق تخصيص سير العمل وإعداد خارطة طريق مفصلة للمشروع باستخدام واجهتها البديهية.

📚 اقرأ المزيد: استراتيجيات لوضع خطة واضحة لإدارة أصحاب المصلحة

تحكم في توسع نطاق المشروع باستخدام ClickUp

تشكل المراقبة الواضحة للنطاق مسار مشروعك. من خلال إدارة نطاق المشروع بعناية، لا تمنع الفوضى فحسب، بل تفسح المجال لتقديم ما هو مطلوب بالضبط وفي الموعد المحدد.

باستخدام ClickUp، يمكنك اكتشاف مشكلات النطاق مبكرًا والتكيف معها ومواصلة سير مشروعك بسلاسة. تدمج المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي جميع مهام مشروعك ووثائقه ومحادثاته وتقاريره في مساحة عمل مشتركة واحدة، مما يجعل إدارة نطاق المشروع خالية من الإجهاد للفرق.

هل أنت مستعد لتحويل توسع النطاق إلى تحكم في النطاق؟ اشترك في ClickUp مجانًا.