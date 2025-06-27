قالب مجاني لخطة الدرس في Google Sheets للمعلمين

يبدأ تخطيط الدروس دائمًا بنوايا حسنة، ولكنه ينتهي بـ 17 علامة تبويب مفتوحة وثلاثة إصدارات من نفس المستند وساعة تدق. هل يبدو هذا مألوفًا؟

يلجأ معظم المعلمين إلى Google Sheets و Google Docs لأنهما سريعان ومألوفان. ولكن هل يجب إنشاء خطة درس من الصفر في كل مرة؟ هذا مجرد عمل شاق بخط أنيق.

هذا المنشور يختصر كل ما هو غير ضروري. لقد جمعنا خمسة قوالب لخطط الدروس في Google Sheets يمكنك استخدامها اليوم. بالإضافة إلى ذلك، تحقق من قوالب ClickUp المصممة لمساعدتك في التخطيط والتنظيم والتدريس دون إضاعة ساعات في التنسيق وإعادة العمل.

👀 هل تعلم؟ تأثرت طريقة تخطيط الدروس كما نعرفها اليوم بفكر جون ديوي، الفيلسوف والمعلم الأمريكي الرائد. على الرغم من أن ديوي لم يخترع خطط الدروس، إلا أنه أعاد تشكيل طريقة استخدامها من خلال التركيز على التعلم التجريبي وجعل الدروس ذات صلة بحياة الطلاب. ولا يزال تركيزه على الخبرات العملية والواقعية يوجه الممارسات التعليمية الحديثة.

5 قوالب لخطط الدروس في Google Sheets

تم تصميم قوالب Google Sheets الخمسة هذه لتحقيق نتائج سريعة. سواء كنت تخطط أسبوعيًا أو تدرس طلابًا صغارًا أو تعمل حول موضوع معين، يوفر كل قالب تخطيطًا عمليًا يمكنك تعديله دون الحاجة إلى التفكير المطول.

1. قالب خطة الدرس في Google Sheets من Template. Net

يمنحك قالب خطة الدرس في Google Sheet من Template.net نظرة شاملة على الدرس، بدءًا من الأهداف وحتى التقييمات، وكل ذلك في تنسيق بسيط وقابل للتعديل. وهو مجاني ويتضمن أقسامًا مخصصة لأهداف التعلم والمواد المطلوبة واستراتيجيات التدريس وطرق التمايز وحتى التأمل بعد الدرس.

تم تصميم الهيكل للمعلمين الذين يرغبون في الوضوح والاتساق عبر الدروس دون الحاجة إلى إعادة تنسيق كل درس.

في بيئة الفصل الدراسي الحقيقية، يساعدك ذلك على:

قم بتغطية عنوان الدرس والصف والموضوع والمدة واسم المعلم

أضف أقسامًا واضحة للأهداف والمواد والأنشطة

قدم تلميحات مدمجة لاستراتيجيات التدريس والتمايز والتقييمات

بسّط عمليات المراجعة الإدارية أو التخطيط المشترك مع المعلمين الآخرين

دعم التفكير بعد انتهاء الحصة الدراسية من أجل التحسين المستمر

🖊️ مثالي لـ معلمي المرحلة الابتدائية العليا أو الإعدادية الذين يحتاجون إلى نموذج مجاني شامل لتخطيط دروسهم وتنفيذها وتقييمها في مكان واحد.

2. قالب خطة الدرس في Google Sheets من GooDocs

عبر GooDocs

قالب خطة الدرس في Google Sheets من GooDocs هو مخطط دروس أسبوعي سهل الاستخدام ومصمم خصيصًا لسرعة الاستخدام والبساطة. يوفر للمعلمين لمحة واضحة عن أسبوعهم بأكمله، مع مساحات محددة للأنشطة اليومية والأهداف وتخطيط المواد الدراسية.

التصميم قابل للتعديل بالكامل ومختصر ليشمل الأساسيات فقط، وهو مثالي لأي شخص يحتاج إلى تخطيط الدروس بسرعة دون التورط في التنسيق.

إليك ما يجعله مفيدًا في بيئة الفصل الدراسي الحقيقية:

قدم جدولًا تفصيليًا لأيام الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة

أضف مساحة للأهداف الأسبوعية وملاحظات الأنشطة

استخدم تنسيقًا بسيطًا لتحرير وإعادة استخدام سريعين

ابق على اطلاع على سير الدرس بسهولة

أضف وضوحًا بصريًا باستخدام تخطيط مرمز بالألوان

🖊️ مثالي لـ: معلمي رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية الذين يرغبون في إلقاء نظرة سريعة على مخطط رقمي أسبوعي بتصميم بسيط وملون.

🧠 حقيقة ممتعة: هل تفضل استخدام الذكاء الاصطناعي لتصميم عملك؟ أنت في المكان الصحيح. 71% من المعلمين و65% من الطلاب يعتقدون أن أدوات الذكاء الاصطناعي ضرورية للنجاح في الجامعة ومكان العمل.

3. قالب خطة الدرس بسمات Google Sheets الداكنة من GooDocs

عبر GooDocs

يوفر قالب خطة الدرس ذو المظهر الداكن في Google Sheets تخطيطًا واضحًا وعالي التباين مع مساحة إضافية للملاحظات والتعليمات التفصيلية. وهو مصمم للدروس التي تتطلب مزيدًا من الشرح، مما يجعله مناسبًا للمواد التي تتضمن إرشادات تفصيلية أو ملاحظات موسعة.

بفضل قسمين للموضوع والموضوع والمعلومات الخاصة بالمعلم، بالإضافة إلى حقل كبير للأنشطة والملاحظات، يساعدك هذا النموذج في الاحتفاظ بجميع المحتويات في مكان واحد. وهذا يمنع حشر كل شيء في مربعات صغيرة.

إليك كيف يساعدك ذلك في بيئة الفصل الدراسي الحقيقية:

تميز بتصميم جريء وعالي التباين ومريح للعين

وفر مساحة كبيرة لكتابة ملاحظات الدروس التفصيلية والتعليقات

أضف حقولًا واضحة للموضوع والموضوع الفرعي ومهمة المعلم

خطط لدروس متعددة المراحل أو مناقشات موجهة بسهولة

اطبع أو شارك رقميًا مع تعديلات بسيطة على التنسيق

🖊️ مثالي لـ: معلمي المدارس الثانوية أو الصفوف العليا الذين يحتاجون إلى مساحة إضافية لتفصيل الموضوعات المعقدة وتتبع رؤى الدروس.

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4. قالب خطة الدراسة من Google Sheets بواسطة قوالب Google Sheets

عبر قوالب Google Sheets

إذا كنت طالبًا، فإن وجود خطة دراسة قوية يمكن أن يحدد نجاحك أو فشلك. تم تصميم قالب خطة الدراسة في Google Sheets من Google Sheets Template للطلاب الذين يحتاجون إلى طريقة بسيطة ومرئية لإدارة أعباء عملهم الأسبوعية، خاصةً عند مقارنتها بالمخططات الورقية التقليدية.

يقسم المهام يومًا بيوم — الواجبات المنزلية، والتحضير للاختبارات القصيرة، والقراءات — حتى لا يفوتك أي شيء.

التصميم بسيط وخالٍ من العناصر المشتتة للانتباه ويسهل تعديله مع تغير المواعيد النهائية. سواء كنت تستعد لامتحان أو تحاول فقط البقاء متقدمًا في واجباتك، يساعدك هذا النموذج في إنشاء روتين ثابت.

يساعد مخطط الدراسة هذا، في بيئة أكاديمية حقيقية، في:

نظم مهام الدراسة من الاثنين إلى السبت

أضف كتل قابلة للتعديل للواجبات المنزلية والقراءات والجلسات الجماعية

تتبع المهام والمواعيد النهائية في لمحة

اطبعه أو استخدمه رقميًا كمرجع يومي

خطط لامتحانات منتصف الفصل الدراسي أو النهائية أو جداول المراجعة الأسبوعية

🖊️ مثالي لـ: المعلمون الذين يدعمون الطلاب في إعدادهم للاختبارات أو خطط الدراسة المستقلة، خاصة في المدارس الثانوية أو الجامعات.

5. قالب خطة درس رياض الأطفال من Google Sheets بواسطة Google Sheets Template

عبر قالب Google Sheets

إدارة روضة أطفال ليست لعبة أطفال (لا أقصد التلاعب بالكلمات!). تم تصميم قالب خطة الدرس لروضة الأطفال في Google Sheets ليكون بسيطًا ومركّزًا، وهو مثالي للمعلمين الذين يحتاجون إلى تنظيم ووضوح في تخطيط دروسهم.

يوفر هذا النموذج أقسامًا واضحة للدروس اليومية والأنشطة والأولويات والأهداف والجداول الزمنية، مما يساعد المعلمين على تنظيم يومهم دون تعقيد التصميم. كما يوفر مساحة للملاحظات والمواد، مما يسهل إعداد كل شيء مسبقًا وتجنب التسرع في اللحظة الأخيرة.

الميزات الرئيسية التي تدعم النجاح في الفصل الدراسي:

استخدم تخطيطًا بسيطًا ومرئيًا مقسمًا إلى أقسام بديهية

أضف مساحة للدروس والأهداف والجدول اليومي والأولويات الموجهة للطلاب

خطط لأنشطة الفصل الدراسي بمرونة

قم بإعداد المواد والتواصل مع الطلاب بسهولة

حافظ على تنظيم يومك دون إضافة أعباء التخطيط

🖊️ مثالي لـ: معلمي رياض الأطفال الذين يحتاجون إلى خطة يومية واضحة ومرئية توازن بين الهيكل والمرونة للمتعلمين الصغار.

قيود استخدام Google Sheets لتخطيط الدروس

بالنسبة للعديد من المعلمين، تعد Google Sheets أسرع طريقة لتنظيم الخطة. فهي مألوفة ومرنة ومجانية، ويمكنك الوصول إليها بسهولة عبر Google Drive.

ولكن بمجرد تجاوز مرحلة الجدولة البسيطة أو البدء في إدارة تعليمات أكثر تفصيلاً، ستتضح حدودها، خاصة إذا كنت تحاول التعاون أو تخصيص التعلم أو تتبع التقدم الحقيقي.

هنا تبدأ أوراق Google في التقصير في تخطيط الدروس:

تصبح عملية التحكم في الإصدارات معقدة بسرعة: سواء كنت تخطط مع مدرس آخر أو تشارك الخطط الأسبوعية مع رئيس القسم، فمن السهل أن تفقد تتبع التغييرات. بدون سواء كنت تخطط مع مدرس آخر أو تشارك الخطط الأسبوعية مع رئيس القسم، فمن السهل أن تفقد تتبع التغييرات. بدون أدوات تعاون مدمجة للطلاب والمعلمين، تتم التعديلات بشكل منفصل وتفقد التناسق

يفتقر إلى الأتمتة أو التكامل أو الدعم للمهام المتكررة: يجب إجراء كل مهمة يدويًا، بدءًا من نسخ الصفوف إلى تحديث تواريخ الدروس. يمكن للأدوات المصممة يجب إجراء كل مهمة يدويًا، بدءًا من نسخ الصفوف إلى تحديث تواريخ الدروس. يمكن للأدوات المصممة لبرامج التعليم والتدريب أتمتة هذه الإجراءات المتكررة، مما يتيح لك قضاء المزيد من الوقت في التدريس

لا يتتبع تقدم الدرس أو نتائجه: تتيح لك Sheets تدوين ما هو مخطط له، ولكن ليس ما تم تدريسه أو تعديله أو إكماله. لا توجد طريقة مدمجة للتحقق مما تم إنجازه أو التفكير في سير الدرس

يجعل التخطيط الرقمي شبه مستحيل: هل تريد أن ترى كيف سيكون أسبوعك في لمحة سريعة؟ هل تريد تخطيط وتيرة الدروس أو تغطية المعايير على مدار الشهر؟ بدون عرض الجداول الزمنية أو التقويمات أو تتبع التبعيات، لا يمكن لـ Google Sheets القيام بما توفره حتى أبسط هل تريد أن ترى كيف سيكون أسبوعك في لمحة سريعة؟ هل تريد تخطيط وتيرة الدروس أو تغطية المعايير على مدار الشهر؟ بدون عرض الجداول الزمنية أو التقويمات أو تتبع التبعيات، لا يمكن لـ Google Sheets القيام بما توفره حتى أبسط بدائل Google Sheets الجاهزة للاستخدام

يجعل المحتوى يبدو غير مترابط وصعب التنظيم: قد يبدو صياغة أهداف الدرس أو كتابة تعليمات الأنشطة أو تحديد التقييمات أمرًا صعبًا. خاصةً عند مقارنته باستخدام قد يبدو صياغة أهداف الدرس أو كتابة تعليمات الأنشطة أو تحديد التقييمات أمرًا صعبًا. خاصةً عند مقارنته باستخدام أدوات الكتابة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تساعدك على تنظيم أفكارك أثناء التخطيط

لا تزال Google Sheets أداة مفيدة، ولكن إذا تجاوزت عملية التخطيط لديك إمكانيات جدول البيانات، فهناك طرق أفضل لإنشاء الدروس وإدارتها.

📮 ClickUp Insight: 46% من العاملين في مجال المعرفة يعتمدون على مزيج من الدردشة والملاحظات وأدوات إدارة المشاريع ووثائق الفريق لمجرد متابعة عملهم. بالنسبة لهم، يتوزع العمل على منصات غير متصلة، مما يجعل من الصعب الحفاظ على التنظيم. باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يوحد ClickUp كل شيء. بفضل ميزات مثل ClickUp Email Project Management و ClickUp Notes و ClickUp Chat و ClickUp Brain، يتم تجميع كل عملك في مكان واحد، ويمكن البحث فيه، وربطه بسلاسة. قل وداعًا لتراكم الأدوات — ورحب بالإنتاجية السهلة.

أفضل بديل لقوالب خطط الدروس في Google Sheets

إذا كنت مستعدًا للارتقاء بمستوى إدارة الدروس والمواد وتقدم الطلاب والتعليقات في مكان واحد، فإن ClickUp — التطبيق الشامل للعمل — هو الخيار الأمثل لك. فهو يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة — كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأذكى.

تم تصميم قوالب ClickUp لتناسب سير العمل الفعلي في الفصول الدراسية، مما يجعلها مفيدة لكل من المعلمين والإداريين. فهي ليست مجرد ملفات قابلة للتحرير، بل هي أنظمة مرئية وديناميكية وتعاونية تساعدك على تنظيم الخطط وتتبع التقدم وإدارة الجداول الزمنية والتكيف في الوقت الفعلي. كل شيء متصل ببعضه البعض، ولا يفوتك أي شيء.

فيما يلي بعض البدائل الأفضل:

1. قالب خطة الدرس الجامعي من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع تقدم الدرس حسب الصف والهيكل والحالة باستخدام قالب خطة الدرس الجامعية من ClickUp

يوفر قالب خطة الدرس الجامعي من ClickUp للأساتذة طريقة أكثر ابتكارًا لتنظيم محتوى الدورة التدريبية وتتبعه وتحسينه. وهو مصمم لتخطيط الدروس على المدى الطويل، حيث يربط أهداف التعلم بالنتائج الفعلية بشكل أفضل مع الاحتفاظ بالمواد والجداول الزمنية ودورات التغذية الراجعة في مكان واحد.

يضمن تحديد أهداف ذكية منذ البداية أن تظل خطة الدورة التدريبية مركزة وقابلة للقياس.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

نظم سير عملك وفقًا لمراحل ADDIE: التحليل، التصميم، التطوير، التنفيذ، التقييم

قم بإدارة محتوى الدروس وتركيزه عبر عروض مخططات الدروس المخصصة

تتبع تقدم الدرس من خلال الحالات المخصصة

حافظ على تنسيق أعضاء هيئة التدريس والمتعاونين من خلال التحديثات المدمجة وإمكانية رؤية المهام

راقب كفاءة التخطيط من خلال تتبع الوقت وعلامات الإنجازات المهمة

🖊️ مثالي لـ: مدرسو الجامعات الذين يضعون خططًا دراسية لمدة فصل دراسي كامل ويحتاجون إلى التنظيم والمرونة والوضوح في كل مرحلة من مراحل التخطيط.

2. قالب تخطيط المنهج الدراسي من ClickUp

احصل على نموذج مجاني نظم الدروس حسب الموضوع، وتابع التقدم حسب الحالة، وقم بإدارة المطبوعات باستخدام قالب تخطيط المنهج الدراسي من ClickUp

تجاوز المستندات الثابتة وقم بتنزيل منهج دراسي قابل للتنفيذ باستخدام قالب تخطيط المنهج الدراسي من ClickUp. يجمع هذا القالب بين الهيكل والمرونة حتى تتمكن من تخطيط الموضوعات والمواعيد النهائية والمواد في مكان واحد، ثم تكييفها مع تطور الدورة التدريبية.

كما أنه يكمل برامج إدارة الجامعات الأوسع نطاقًا من خلال منحك تحكمًا عمليًا في تفاصيل الدروس وتتبع التقدم اليومي.

استخدم هذا النموذج من أجل:

أنشئ خريطة طريق مرئية لدورتك التدريبية باستخدام عرض الجدول الزمني

تتبع المواعيد النهائية والنتائج المطلوبة من خلال عرض التقويم واللوحة

نظم الدروس والواجبات باستخدام الحالات المخصصة عبر المراحل

قم بتركيز الموارد ومعايير التقييم وجداول المواضيع في مساحة عمل واحدة قابلة للمشاركة

ابقَ على اطلاع دائم من خلال الإشعارات، وتخلص من المتابعة اليدوية

🖊️ مثالي لـ: المعلمين الذين يضعون مناهج دراسية لمدة فصل دراسي كامل ويرغبون في نظام لتنظيم الخطط وتتبعها وتكييفها في الوقت الفعلي، مع توفير الوقت الذي يقضونه في البحث بين التحديثات والمراجعات التي لا تنتهي.

💡 نصيحة احترافية: قم بترميز أقسام خطة الدرس بألوان مختلفة للوصول إليها بسرعة. على سبيل المثال، استخدم لونًا واحدًا لمهام الواجبات المنزلية، ولونًا آخر للتقييمات، ولونًا ثالثًا للأنشطة داخل الفصل. هذا يسهل كثيرًا التمرير والعثور على مهام معينة، مما يوفر لك الوقت عند البحث عن خطتك أو مراجعتها أو تحديثها.

3. قالب تخطيط الدروس من ClickUp

احصل على نموذج مجاني خطط للدروس الصفية وقم بتوزيعها وتتبعها حسب القسم والحالة باستخدام قالب تخطيط الدروس الصفية من ClickUp

إذا كان عملك موزعًا على عدة منصات، فأنت تضيع الكثير من الوقت قبل الدرس وأثناءه. يتيح قالب تخطيط الدروس من ClickUp للمعلمين إدارة جميع جوانب تخطيط الدروس في مكان واحد، من الدروس والواجبات إلى المهام اليومية والأهداف على مستوى الفصل.

بدلاً من التبديل بين المستندات والجداول الزمنية، يمكنك تنظيم جدولك الزمني وتخزين المواد وتتبع كل شيء دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب. كما يسهل عليك بدء التخطيط من الصفر — ما عليك سوى فتح ClickUp Docs لوضع مخطط لأهداف وموضوعات الفصل قبل البدء في إعداد الباقي.

يتيح لك هذا النموذج ما يلي:

حافظ على تركيزك على المهام المطلوبة الآن من خلال عرض "هذا الأسبوع" و"اليوم"

نظم مهام الفصل حسب الحالة: مطلوب، ناجح، راسب، أو مؤرشف

قم بتخزين وإدارة التفاصيل الخاصة بالفصل الدراسي في عرض واحد باستخدام All Lists

راجع النصائح والموارد المفيدة من خلال عرض الدليل المدمج

راقب كفاءة تخطيط الفصل الدراسي من خلال تحديثات الحالة وتتبع المهام

تعاون مع مساعدي التدريس أو زملائك في التدريس في الوقت الفعلي

🖊️ مثالي لـ: المعلمين الذين يديرون عدة فصول دراسية ويرغبون في تبسيط تخطيط الدروس والمواعيد النهائية والمهام اليومية في الفصل الدراسي في نظام واحد.

4. قالب خطة إدارة الفصل الدراسي من ClickUp

احصل على نموذج مجاني خطط ونظم جداول الحصص الدراسية حسب الدورة التدريبية والقسم والموضوع باستخدام قالب خطة إدارة الفصول الدراسية من ClickUp

هل تريد الاطلاع على جميع فصولك الدراسية في لمحة واحدة؟ يوفر قالب خطة إدارة الفصل الدراسي من ClickUp للمعلمين هيكلًا لإدارة السلوك والتوقعات والروتين اليومي للفصل الدراسي في مكان واحد.

من تتبع التقدم إلى تبسيط التواصل مع أولياء الأمور، يحول هذا النموذج الانضباط التفاعلي إلى تخطيط استباقي. يتيح لك التركيز على بناء بيئة تعليمية آمنة وداعمة.

يمكنك أيضًا إضافة أدوات جدولة مثل ClickUp Calendar، وهو تقويم مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك على إدارة روتينك اليومي وجداولك الزمنية.

شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد عن ما يمكن أن يقدمه لك تقويم ClickUp.

استخدم هذا النموذج من أجل:

تتبع ملفات تعريف الطلاب وديناميكيات الفصل الدراسي من خلال عرض قائمة الفصل

ضع خطة سلوك واضحة باستخدام دليل البدء

نظم التواريخ والأنشطة والروتينات المهمة في عرض تقويم الفصل الدراسي

راقب تقدم المهام وتطبيق القواعد باستخدام مخطط جانت

تتبع الإجراءات عبر حالات "المهام المطلوبة" و"قيد التنفيذ" و"مكتملة"

حافظ على تماسك فريقك من خلال التحديثات الفورية وأدوات الاتصال

🖊️ مثالي لـ: المعلمين في المراحل الدراسية من رياض الأطفال حتى الثانوية الذين يحتاجون إلى طريقة مرنة ومنظمة لإدارة سلوك الطلاب في الفصل الدراسي والروتين اليومي ومسؤوليات الطلاب.

5. قالب خطة عمل المعلم من ClickUp

احصل على نموذج مجاني خطط وأعط الأولوية وتتبع مهام التدريس اليومية باستخدام قالب خطة عمل المعلم من ClickUp

يساعد قالب خطة عمل المعلم من ClickUp المعلمين على تحويل التخطيط إلى تقدم.

سواء كنت تقوم بإعداد الدروس أو تحديد الأهداف الأكاديمية أو معالجة التحديات في الفصل الدراسي، يوفر هذا النموذج هيكلًا بسيطًا لتتبع المهام وتحديد التوقعات وتقييم النتائج دون الحاجة إلى التبديل بين أدوات التدريس أو الأعمال الورقية.

يتيح لك هذا النموذج ما يلي:

حدد الأهداف الأكاديمية أو السلوكية وتابعها باستخدام عرض الأهداف

قسّم الخطط طويلة المدى باستخدام عرض الجدول الزمني للحصول على وتيرة أكثر وضوحًا

نظم المهام اليومية حسب المرحلة في عرض خطوات الإجراءات

ابدأ العمل بسرعة باستخدام دليل البدء المدمج

انقل المهام عبر مراحل مثل "المهام المطلوب تنفيذها" و"قيد التنفيذ" و"مكتملة" لتظل مسؤولاً عن إنجازها

حلل اتجاهات الأداء واضبط خطة العمل حسب الحاجة

🖊️ مثالي لـ: المعلمين الذين يرغبون في خطة يومية منظمة لمواءمة الأهداف والحفاظ على الاتساق وإدارة مسؤوليات الفصل الدراسي بوضوح.

قبل بضع سنوات، قمنا بتطبيق ClickUp في المؤسسة التعليمية التي أعمل بها لأننا كنا بحاجة إلى تحسين العمليات في المؤسسة، فقد كان الأمر معقدًا للغاية في شركة تضم حوالي 150 موظفًا، حيث كان من الصعب معرفة ما يفعلونه وقياس التقدم المحرز، وهو ما تم تحقيقه من خلال استخدام ClickUp.

قبل بضع سنوات، قمنا بتطبيق ClickUp في المؤسسة التعليمية التي أعمل بها لأننا كنا بحاجة إلى تحسين العمليات في المؤسسة، وكان الأمر معقدًا للغاية في شركة تضم حوالي 150 موظفًا، حيث كان من الصعب معرفة ما يفعلونه وقياس التقدم المحرز، وهو ما تم تحقيقه من خلال استخدام ClickUp.

6. قالب جدول الفصول الدراسية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني اعرض جدول حصصك الأسبوعي بالكامل وقم بإدارته حسب المادة والوقت باستخدام قالب جدول الفصول الدراسية من ClickUp

إذا كنت معلمًا وترغب في تنظيم يومك وتكييفه وإدارته بوضوح، فإن قالب جدول الفصل الدراسي من ClickUp هو المكان المثالي للبدء. سواء كنت توازن بين مواد متعددة أو أنشطة مجموعات العمل، يوفر هذا القالب الهيكل الذي تحتاجه، مع منحك المرونة لتخصيص كل جدول حسب الطالب أو الموضوع أو الفترة.

كما يمكن أن تكمل أدوات الدعم الأخرى، مثل أدوات الذكاء الاصطناعي للطلاب، للحفاظ على نتائج التعلم متسقة وفي الوقت المناسب.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

خطط الأنشطة حسب الموضوع وقم بتجميعها باستخدام 15 طريقة عرض مختلفة

تتبع حضور الطلاب باستخدام حالات مثل "غائب" و"حاضر" و"الدرس ملغى" و"سيحضر"

قم بتعيين المهام والجداول الزمنية لطلاب معينين أو أقسام معينة من الفصل

راقب التقدم في الوقت الفعلي باستخدام عرض الجدول

قم بتعيين الإشعارات والتذكيرات لبدء الأنشطة وانتهائها

قم بإجراء مراجعات تعاونية وتحديث حالة الدروس على مدار اليوم

🖊️ مثالي لـ: المعلمين الذين يديرون جداول المواد الدراسية أو يخططون لعدة فصول دراسية ويحتاجون إلى هيكل واضح مع طرق عرض قابلة للتخصيص.

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7. قالب جدول الحصص الدراسية ودراسة الوقت من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع الفصول الدراسية والتقييمات والتقدم المحرز خلال الفصل الدراسي باستخدام قالب جدول الحصص الدراسية ودراسة الوقت من ClickUp

يوفر قالب جدول الحصص الدراسية ودراسة الوقت من ClickUp للطلاب والمعلمين الأدوات اللازمة لتنظيم يومهم الدراسي بوضوح.

من الدروس الأسبوعية ومواعيد تسليم الواجبات إلى الأهداف الدراسية طويلة المدى، يساعدك هذا النموذج على تحديد الأولويات وجدولة كل شيء وتتبعه في نظام مركزي واحد. وهذا يضمن عدم إغفال أي شيء، حتى خلال أسابيع ذروة العمل.

يتيح لك هذا النموذج ما يلي:

ركز على أهم الأمور كل أسبوع باستخدام عرض الأولويات

تتبع الأهداف طويلة المدى من خلال عرض YEAR وراقب المعالم الرئيسية

تصور حجم العمل اليومي باستخدام عرض الجدول الزمني

ابدأ التخطيط بسرعة باستخدام "ابدأ من هنا" اعرض جدولك الزمني ونظمه بسرعة

خطط للدروس ومواعيد التسليم وجلسات الدراسة باستخدام عرض جدول الحصص الدراسية

انقل المهام عبر الحالات مثل "مهام مطلوبة" و"قيد التنفيذ" و"مكتملة" أثناء العمل

🖊️ مثالي لـ: الطلاب الذين يوازنون بين الدروس والواجبات وفترات الدراسة، أو المعلمين الذين يدعمون الطلاب بأدوات تخطيط أكاديمي منظمة.

8. قالب جدول ساعات ClickUp

احصل على نموذج مجاني تصور المهام والفترات الزمنية ومسؤوليات الفريق في مكان واحد باستخدام قالب الجدول الزمني لكل ساعة من ClickUp

هل يمكن أن يكون تنظيم يومك الدراسي خاليًا من التوتر؟ مع قالب الجدول الزمني لكل ساعة من ClickUp، يمكن أن يكون كذلك!

تم تصميم هذا النموذج للمعلمين والطلاب والمهنيين الذين يحتاجون إلى تنظيم دون ضغوط. من تخطيط الدروس والواجبات إلى إدارة مدفوعات المهام أو الأولويات، يجمع هذا النموذج كل شيء في نظام واحد منظم، بحيث تقضي ساعاتك في إنجاز المهام، وليس في محاولة معرفة ما يجب القيام به بعد ذلك.

استخدم هذا النموذج من أجل:

خطط الجداول اليومية ساعة بساعة باستخدام عرض التقويم الأسبوعي

قم بتخزين المهام وتخطيطها بسهولة باستخدام دليل البدء

انقل المهام عبر الحالات مثل "مهام مطلوبة" و"قيد التنفيذ" و"مكتملة" و"ملغاة"

أتمتة التذكيرات للمساعدة في الحفاظ على المسار الصحيح دون الحاجة إلى إدارة وقتك بدقة

راقب التقدم من خلال لوحات المعلومات وقم بتعديل يومك حسب الحاجة

🖊️ مثالي لـ: المعلمون والمعلمون المنزليون الذين يديرون حصص الدروس وجداول الحصص اليومية، ساعة بساعة.

9. قالب جدول حصص التعليم الخاص من ClickUp

احصل على نموذج مجاني نسق أنشطة التعلم والعلاج والدعم باستخدام قالب جدول الفصول الدراسية للتعليم الخاص من ClickUp

يساعد قالب جدول الفصول الدراسية للتعليم الخاص من ClickUp المعلمين على تخطيط جداول مرنة تركز على الطلاب وتناسب احتياجات التعلم الفردية. سواء كنت تنسق أوقات الدروس أو تقدم الدعم للموظفين أو ترتب أماكن إقامة الطلاب، يوفر لك هذا القالب إطارًا واضحًا وقابلًا للتعديل لإدارة كل شيء في مكان واحد.

يمكنك أيضًا إقرانه بقوالب KWL أو أدوات تعليمية مماثلة لتتبع التقدم ودعم أهداف IEP بشكل أكثر فعالية.

دع هذا النموذج:

نظم الأنشطة اليومية باستخدام عرض "أنشطة جميع الفصول"

تتبع الملاحظات الخاصة بالفصل باستخدام عرض ملاحظات فصل التعليم الخاص

أنشئ جداول زمنية واضحة وقابلة للتعديل لكل فصل في عرض جدول الفصول الدراسية

ابدأ بسرعة باستخدام دليل الإعداد التفصيلي

راقب المهام عبر حالات "ملغاة" و"مكتملة" و"مطلوب"

قم بتعيين المسؤوليات وتعديل الجداول الزمنية باستخدام الأتمتة حسب الحاجة

🖊️ مثالي لـ: المعلمين ومنسقي التعليم الخاص الذين يخططون جداول زمنية خاصة بالطلاب، ودعم التعلم، والروتين اليومي في الفصل.

💡 نصيحة احترافية: امنح نفسك مرونة في جدولك الزمني. حتى إذا كان لديك أوقات محددة لكل درس أو نشاط، فقد تحدث أمور غير متوقعة في الفصل. أضف وقتًا إضافيًا للمناقشات العفوية أو أسئلة الطلاب أو الأنشطة الإضافية، حتى لا تضطر إلى الاستعجال في إنهاء بقية الخطة.

10. قالب ملاحظات الفصل الدراسي من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع المحاضرات والقراءات وجلسات الدراسة في مكان واحد باستخدام قالب ClickUp Class Notes

هل تضطرب في اللحظة الأخيرة بسبب تداخل المطبوعات والأوراق المتناثرة؟ يمكن أن يساعدك قالب ClickUp Class Notes في تنظيم تعلمك بشكل أفضل.

يوفر لك نظامًا منظمًا وسهل الاستخدام لتتبع ملاحظاتك وواجباتك وأفكارك الخاصة بالفصل الدراسي، كل ذلك في مكان واحد. سواء كنت جالسًا في محاضرة أو تعيد مراجعة الموضوعات لاحقًا، فإن هذا النموذج المستند إلى Docs يحافظ على ترابط كل شيء وإمكانية البحث فيه.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

نظم ملاحظات المواد الدراسية والواجبات والروابط داخل مستند منظم

انتقل إلى أقسام محددة باستخدام جدول محتويات مسبق الإعداد وقابل للنقر

اترك تعليقات في سياق الملاحظات لمتابعة المعلمين لاحقًا

سجل أفكارك على الفور باستخدام المفكرة المثبتة

قم بتكرار تخطيطات الملاحظات وتخصيصها لكل مشروع أو موضوع أو فصل دراسي

قم بتنسيق الملاحظات باستخدام الجداول والعناوين والمهام والروابط المضمنة

🖊️ مثالي لـ: المعلمون الذين يرغبون في نظام أدوات تدوين ملاحظات واضح وقابل للبحث للحفاظ على التنظيم وجعل جلسات الدراسة أكثر إنتاجية.

11. قالب مهام الفصل الدراسي من ClickUp

احصل على نموذج مجاني نظم المهام حسب الموضوع والموعد النهائي والحالة باستخدام قالب مهام الفصل الدراسي من ClickUp

يخفف قالب ClickUp Class Assignment Template من ضغوط إدارة أعمال الطلاب. يمكن للمعلمين تنظيم المهام وتحديد المواعيد النهائية وتتبع الدرجات في مكان واحد دون عناء استخدام جداول البيانات.

بالنسبة للواجبات الأكثر تعقيدًا، يمكنك أيضًا ربط الموارد أو استخدام برامج الفيديو التدريبية لتوجيه الطلاب بصريًا خلال التعليمات، مما يوفر الوقت ويقلل من الالتباس.

استخدم هذا النموذج من أجل:

تتبع كل مهمة باستخدام عرض القائمة أو تاريخ الاستحقاق

قم بتعيين المهام للطلاب ومراقبة تقدمهم في الوقت الفعلي

استخدم المعايير المدمجة لتوحيد التقييم والتغذية الراجعة

أضف ملاحظات وقوائم مراجعة وروابط إلى المواد الداعمة

صنف المهام حسب النوع (امتحانات، أوراق بحثية، عمل جماعي) لتسهيل التصفية

أبقِ الطلاب على اطلاع دائم من خلال التذكيرات التلقائية وتحديثات الحالة

🖊️ مثالي لـ: المعلمين الذين يديرون مهام متعددة للطلاب عبر الفصول الدراسية ويبحثون عن مصدر واحد موثوق لتبسيط التدريس والتصحيح.

12. قالب تقدم الطالب من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع السلوك والجهود والتقدم الأكاديمي في مكان واحد باستخدام قالب تقدم الطلاب من ClickUp

إذا كنت تعتمد على تتبع المسار الأكاديمي لطلابك على جداول Google الثابتة، فهناك طريقة أفضل! يجمع قالب تقدم الطلاب من ClickUp بين تتبع الأداء والرؤى السلوكية وتخطيط الإجراءات في مكان واحد، حتى لا تفوتك أي علامة تحذير أو فرصة للنمو.

سواء كنت تدير تقارير التقدم الفردية أو تتعامل مع الاتجاهات على مستوى الفصل، يساعدك هذا النموذج على تحديد الأنماط مبكرًا واتخاذ الإجراءات بسرعة.

دع هذا النموذج:

تتبع المعالم الرئيسية وخصص الدعم لكل طالب باستخدام عرض الدليل

راقب التحديات والاتجاهات السلوكية عبر عرض المشكلات السلوكية

قم بتمييز الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي في عرض "يحتاج إلى اهتمام"

اعرض أداء الطلاب بشكل عام في لمحة سريعة في عرض القائمة

صنف التقدم المحرز باستخدام حالات واضحة مثل "أداء جيد" أو "يحتاج إلى تعزيز الثقة"

تتبع المعلومات الأساسية مثل الجهد والسلوك والاتصال بالوالدين والمزيد باستخدام الحقول المخصصة

🖊️ مثالي لـ: المعلمين والمعلمين المنزليين الذين يحتاجون إلى أداة مركزية لتتبع الأداء الأكاديمي والسلوكي لجميع الطلاب.

13. قالب ClickUp للتعليم الطلابي

احصل على نموذج مجاني تتبع جداول الدورات الدراسية والائتمانات والأداء باستخدام قالب ClickUp للتعليم الطلابي

قد يكون من الصعب متابعة الواجبات والدورات الدراسية والأهداف الأكاديمية مع وجود ملاحظات متناثرة وتطبيقات متعددة. باستخدام قالب ClickUp للتعليم الطلابي، يمكنك تنظيم المهام وإدارة الدورات الدراسية وتتبع الأهداف الأكاديمية دون الحاجة إلى ملاحظات متناثرة أو تطبيقات متعددة.

سواء كنت طالبًا أو معلمًا، يمكنك الاحتفاظ بكل شيء في ملف واحد. لتخطيط أكاديمي أوسع نطاقًا، يتيح ClickUp Education للمؤسسات أيضًا تبسيط إدارة التعليم من خلال تجميع الموارد الأكاديمية والإدارية في مكان واحد.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

نظم مواد الدورة التدريبية والجداول الزمنية باستخدام عرض المنهج الدراسي

تتبع ترابط الدورات التدريبية باستخدام عرض المتطلبات الأساسية

شارك النصائح والمواد عبر دليل البدء

تصور تقدم الفصل الدراسي باستخدام حالات مثل "قيد التقدم" و"قيد الانتظار" و"مكتمل"

خطط مسبقًا باستخدام المعالم ومخطط جانت

راقب المهام وقم بتعديلها من خلال التحديثات الفورية والتحقق المتكرر

🖊️ مثالي لـ: المعلمين والمعلمين المنزليين الذين يديرون جداول الدورات الدراسية والمتطلبات الأساسية وواجبات الطلاب في نظام واحد منظم.

💡استخدم ClickUp AI لصياغة خطط الدروس في دقائق سواء كنت تدرس الرياضيات والعلوم لطلاب الصف الخامس أو تدير وقت القراءة عبر عدة مستويات صفية، يساعدك ClickUp Brain على تخطي الصفحة الفارغة. ما عليك سوى بدء تخطيط درسك باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال وصف هدفك التعليمي وسياق الفصل الدراسي والجدول الزمني. يقوم البرنامج بإنشاء درس منظم يتضمن وتيرة الدرس والأنشطة ونقاط التحقق. لا توجد قوالب. مجرد أداة إنشاء خطط دروس تناسب أسلوبك في التدريس ووقتك المتاح. 📝 جرب هذا الموجه: "أنا مدرس في الصف الخامس وأخطط لدرس مدته 60 دقيقة عن دورة الماء. تضم الفصل طلابًا بصريين وحركيين. اقترح خطة منظمة تتضمن تمارين إحماء جذابة وأنشطة جماعية عملية ومفردات أساسية وملخصًا مدته 5 دقائق يساعد الطلاب على تلخيص ما تعلموه." أنشئ تدفقات الدروس ومؤشرات المحاضرات والمزيد على ClickUp Brain

ما الذي يجعل قالب خطة الدرس في Google Sheets جيدًا؟

ليست كل قوالب Google Sheets مصممة لتناسب طريقة تخطيط معلمي المرحلة الثانوية. أفضلها ليست قابلة للتحرير فحسب، بل إنها مصممة لتتناسب مع طريقة تفكير المعلمين وطريقة تدريسهم وتكيفهم على مدار الأسبوع.

إليك ما يجعل قالب خطة الدرس في Google Sheets جديرًا بالاستخدام:

هيكل أسبوعي أو يومي: تتطلب بعض الدروس رؤية شاملة، بينما تحتاج أخرى إلى خطة يومية دقيقة. توفر لك القوالب الجيدة كلا الأمرين

مساحة خالية للأهداف والمعايير: سواء كنت تتوافق مع أطر المناهج الدراسية أو تنشئ أطرًا خاصة بك، فإن تحديد الأهداف مسبقًا يجعل التخطيط أكثر تركيزًا

أقسام قابلة للتعديل للأنشطة والمواد والتوقيت: تعد القدرة على تعديل سير الدرس — دون الإخلال بالتصميم — أمرًا أساسيًا، خاصةً عندما تتغير جدولك اليومي بشكل مفاجئ

سهولة التعاون والمشاركة: يجب أن تناسبك القوالب وتناسب عملك، سواء كنت تشارك في التدريس أو تخطط عبر المواد الدراسية أو تشارك الخطط مع المسؤولين الإداريين

تمنحك القوالب التي تتبع هذه الأساسيات نفس مرونة التخطيط التي توفرها العديد من تطبيقات التخطيط اليومي، ولكن دون الحاجة إلى البدء من شبكة فارغة في كل مرة.

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خطط الدروس، وتابع التقدم، وحافظ على المرونة مع ClickUp

قد تساعدك Google Sheets على البدء، ولكنها لم تصمم لتلائم واقع الفصول الدراسية. تخطى ذلك مع قوالب ClickUp؛ فهي مصممة لمساعدة المعلمين على جعل التخطيط جزءًا أكثر سلاسة من يومهم.

كل نموذج قابل للتخصيص ومشاركة ومجاني الاستخدام، بدءًا من تنظيم جداول الحصص الدراسية وحتى تتبع تقدم الطلاب. يمكنك قضاء وقت أقل في تجميع الأشياء ووقت أطول في التركيز على التدريس.

بالإضافة إلى ذلك، بفضل طرق العرض المرنة والأتمتة والأدوات مثل ClickUp Brain، لن تقتصر مهمتك على تنظيم عملك فحسب، بل ستتمكن من التدريس بشكل أكثر فعالية دون إضافة ساعات إضافية إلى يومك.

اشترك في ClickUp لتبسيط التخطيط واستعادة وقت التحضير.