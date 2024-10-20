أفضل 9 برامج لإدارة الجامعات للتعليم العالي في عام 2025

سواء كنت تدير مدرسة من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر أو مؤسسة للتعليم العالي، فإن الحفاظ على سلامة الجميع وإنتاجيتهم ودعمهم ليس بالأمر الهين. كمنسق مدرسة، قد يكون من الصعب إدارة جميع الأنشطة المتعلقة بالجامعة، خاصةً إذا كنت تدير كل شيء من خلال مخطط ورقي أو سبورة بيضاء أو قائمة ذهنية.

دعونا ندخل بعض العقلانية في عملية إدارة الجامعة، هلا فعلنا؟

البرنامج هو أسهل طريقة لإدارة طلابك وعمليات المنشأة والموظفين وغير ذلك. احتفظ ببيانات أدائك في مكان واحد، وقم بأتمتة أوامر العمل الصعبة، وأنشئ تدفقات عمل محسنة للإنتاجية مع برنامج إدارة المرافق الجامعية المناسب. 🛠️

ومع ذلك، هناك الكثير من حلول برامج إدارة الجامعات في السوق، واختيار الخيار الصحيح ليس بالأمر السهل. في هذا الدليل، سنشاركك قائمة مرجعية سريعة لمساعدتك في العثور على برنامج إدارة الجامعة المناسب، وأفضل تسعة برامج مفضلة لدينا لعام 2024.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مرافق الجامعة برمجيات الإدارة؟

تختلف احتياجات كل مؤسسة عن الأخرى، ولكن هذه الميزات الأساسية توفر الكثير من الأمان لمنسقي الجامعات:

الوحدات الإضافية: نحن نحب برامج نظام إدارة الجامعات المعيارية لأنه يمكنك تخصيص أنظمة الإدارة للقيام بما تحتاج إليه بالضبط. ابحث عن الوحدات النمطية التي تدير جميع جوانب إدارة المدرسة، بما في ذلك التسجيل، ومعلومات الطلاب، وإدارة الدورات والمناهج الدراسية، وإدارة الرسوم، وإدارة الحضور

نحن نحب برامج نظام إدارة الجامعات المعيارية لأنه يمكنك تخصيص أنظمة الإدارة للقيام بما تحتاج إليه بالضبط. ابحث عن الوحدات النمطية التي تدير جميع جوانب إدارة المدرسة، بما في ذلك التسجيل، ومعلومات الطلاب، وإدارة الدورات والمناهج الدراسية، وإدارة الرسوم، وإدارة الحضور الحلول المستندة إلى السحابة: الحلول المحلية باهظة الثمن وقديمة. إذا كان ذلك ممكناً، استخدم برنامج إدارة المرافق الجامعية القائم على السحابة والذي يمكنك الوصول إليه من أي مكان. كل ما تحتاجه هو اتصال بالإنترنت لمراقبة كل شيء من أداء الطلاب إلى الصيانة العامة

الحلول المحلية باهظة الثمن وقديمة. إذا كان ذلك ممكناً، استخدم برنامج إدارة المرافق الجامعية القائم على السحابة والذي يمكنك الوصول إليه من أي مكان. كل ما تحتاجه هو اتصال بالإنترنت لمراقبة كل شيء من أداء الطلاب إلى الصيانة العامة تحسين سير العمل: لديك الكثير من المهام، لذا دع نظام إدارة الجامعة يقوم ببعض المهام الشاقة نيابةً عنك. استخدم الأدوات التي تقدم أتمتة سير العمل أو الذكاء الاصطناعي أو أشكال أخرى من إدارة التعليم العملية

لديك الكثير من المهام، لذا دع نظام إدارة الجامعة يقوم ببعض المهام الشاقة نيابةً عنك. استخدم الأدوات التي تقدم أتمتة سير العمل أو الذكاء الاصطناعي أو أشكال أخرى من إدارة التعليم العملية الوصول في الوقت الفعلي: في بعض الأحيان تحتاج إلى رؤية مقاييس في الوقت الفعلي لعمليات الصيانة أو حضور الطلاب أو جدولة الموظفين. ابحث عن برنامج إدارة الجامعات الذي يعرض البيانات في الوقت الفعلي للحصول على أحدث الرؤى

في بعض الأحيان تحتاج إلى رؤية مقاييس في الوقت الفعلي لعمليات الصيانة أو حضور الطلاب أو جدولة الموظفين. ابحث عن برنامج إدارة الجامعات الذي يعرض البيانات في الوقت الفعلي للحصول على أحدث الرؤى واجهة سهلة الاستخدام: أنت تستخدم هذا النظام للعمليات الإدارية، ولكنك قد تحتاج أيضاً إلى استخدام الطلاب وأولياء الأمور والموظفين لهذا النظام أيضاً. سهولة الاستخدام مهمة دائماً، ولكنها مهمة للغاية إذا كنت تطلب من عدد كبير من السكان استخدام نفس الأداة. اختر برنامج إدارة الجامعة الذي يتميز بمنحنى تعليمي منخفض للغاية

أفضل 9 برامج إدارة جامعية لاستخدامها في عام 2024

تتعامل برامج الإدارة الجامعية مع القليل من كل شيء، بدءاً من إدارة مساحة الفصول الدراسية إلى اختيار الجداول الزمنية للعام الدراسي. وبالطبع، فإن اختيار أداة حسنة السمعة يقطع شوطاً طويلاً أيضاً. هذه هي أفضل تسعة حلول برمجيات لإدارة المدارس في عام 2024.

1. انقر فوق

التنسيق والتعاون بسهولة على المستندات جنبًا إلى جنب مع الفريق دون تداخل في ClickUp

يُعرف ClickUp بأنه الحل المفضل لإدارة المشاريع في العالم، ولكننا نقوم بأكثر من ذلك بكثير. يثق المعلمون في ClickUp في إدارة الموارد الأكاديمية والإدارية في مكان واحد للحصول على نظام إدارة التعليم المثالي.

استخدم مستندات ClickUp لإنشاء مناهج دراسية وإنشاء قواعد معرفية أو ويكي وتخزين تفاصيل المحاضرات. قد لا ينجز الطلاب واجباتهم المدرسية في الوقت المحدد، ولكن مهام ClickUp تجعل الأمر أسهل كثيرًا على الطلاب - وأعضاء هيئة التدريس، في هذا الشأن - لتذكر المواعيد النهائية. 👀

بدلًا من عزل الاتصالات في رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل Slack، اسحب جميع محادثاتك في انقر فوق الدردشة للتحدث مع أفراد أو مجموعات. يمكنك حتى ربط بريدك الإلكتروني بـ ClickUp وتحويل الرسائل إلى مهام بنقرة واحدة.

على سبيل المثال، يجعل ClickUp من السهل إرسال الطلبات إلى فرق الصيانة لديك - مما يوقف أعطال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في مساراتها.

ولن تحتاج إلى قضاء ساعات في تصميم وتنسيق لوحات المعلومات والتقارير والمستندات الأخرى بعد الآن. قوالب ClickUp تجعل من السهل إنشاء مستندات ولوحات معلومات واضحة واحترافية في وقت قصير.

استخدم قالب مقترح مشروع نظام إدارة جامعة ClickUp نموذج مقترح نظام إدارة الجامعة لتتبع كل شيء من التسجيل إلى تقييمات أداء الموظفين إلى تتبع النفقات.

أفضل ميزات ClickUp

يُقدِّم ClickUp خصومات أكاديمية للطلاب والإداريين والمعلمين

إنشاء نماذج مخصصة لعملية القبول، وتقديم المقررات الدراسية، وغير ذلك الكثير

استخدم ClickUp AI t o كتابة الإعلانات وتلخيص ملاحظات الاجتماعات

تقارير ClickUp تصور سعة الفصول الدراسية ومقاييس الأداء وإدارة المخزون ببضع نقرات

#### قيود ClickUp

يحتوي ClickUp على العديد من الميزات لدرجة أن المستخدمين الجدد يجدونه أحيانًا مربكًا بعض الشيء - لكننا نعلم أنك قادر على ذلك!

لا يتوفر ClickUp AI إلا في الخطط المدفوعة فقط

ClickUp الأسعار

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. سويدو

عبر سويدو تُصنف شركة Sweedu نفسها على أنها برنامج متكامل لمنصة موارد المؤسسات (ERP) للتعليم. مقرها في الهند، وتدعم هذه الشركة الاتصالات الداخلية والخارجية، وإدارة حضور الفصول الدراسية، وحتى حلول إدارة المرافق الجامعية مثل تتبع الطرود.

أفضل ميزات سوييدو

يدعم سويدو ميزات الأمان مثل الماسحات الضوئية البيومترية والبوابات وبطاقات الهوية والماسحات الضوئية RFID والمزيد

إرسال أوامر عمل تكنولوجيا المعلومات وطلبات صيانة المرافق وأي مشكلات أخرى في منصة واحدة

إرسال رسائل نصية قصيرة أو رسائل واتساب إلى الطلاب والموظفين وأولياء الأمور

قبول المدفوعات لوجبات الغداء المدرسية، ورسوم الممرضات، وغير ذلك من خلال بوابة الدفع عبر الإنترنت من سويدو

استخدم تطبيق سويدو للجوال لنظام أندرويد أو iOS

قيود سويدو

يقع مقرها خارج الهند، لذلك إذا كنت في الولايات المتحدة، فقد لا تكون أوقات الاستجابة للدعم كبيرة

لا يحتوي سويدو على الكثير من المراجعات مقارنة بخيارات نظام إدارة الجامعات الأخرى في هذه القائمة

Sweedu الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Sweedu

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

3. HDSchool

عبر هايبر درايف هايبر درايف هي شركة تكنولوجيا تصنع منتجات للصالونات والمطاعم والمستودعات، وبالطبع المدارس. تساعدك HDSchool على إدارة سجلات الطلاب وبياناتهم، ومراجعة الكتب في المكتبة، وإدارة الحضور، وتتبع سجلات الوقت، وغير ذلك الكثير. 📚

أفضل ميزات HDSchool

إدارة الرسوم الدراسية وتكاليف الكافتيريا ورسوم الزي المدرسي

تعيين الواجبات المنزلية وإرسال رسائل تذكير للطلاب عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني

إنشاء جداول زمنية على مستوى المدرسة لكل فصل دراسي وإدارة استراحات الغداء بسهولة لضمان التغطية

معالجة كشوف المرتبات للمعلمين وغير المعلمين على حد سواء

برنامج إدارة المكتبة لتتبع الوسائط بسهولة

قيود HDSchool

ليس لدى HDSchool الكثير من المراجعات

إنهم يصنعون برامج لمختلف الصناعات، لذلك قد لا يكونون على دراية جيدة باحتياجات عمليات الصيانة في التعليم الأساسي أو الجامعي

HDSchool الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات HDSchool

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

4. جيبون

عبر جيبون قد لا يكون الحل الأرقى على الإطلاق، ولكن Gibbon هو منصة مجانية مفتوحة المصدر لإدارة المدارس صممها المعلمون من أجل المعلمين. استخدم Gibbon لجمع البيانات عن أداء الطلاب، ومنح جميع أصحاب المصلحة إمكانية الوصول إلى منصة واحدة، وترجمة المحتوى إلى 22 لغة مختلفة.

أفضل ميزات جيبون

نظرًا لأنه مفتوح المصدر، يمكنك تعديل برنامج إدارة الجامعات هذا حسب الحاجة

وسّع وظائف جيبون باستخدام وحدات مفتوحة المصدر لشارات الشارات، وإدارة الخريجين، والتسجيل في الفصول الدراسية، وجدولة العيادات، ومكتب المساعدة، والسياسات، والمزيد

استخدم الكتل الذكية لتخطيط الدروس بسرعة باستخدام مصادر الوسائط المتعددة

عرض الجداول الزمنية لجميع المعلمين والطلاب في وقت واحد

أضف وحدات إدارية لإدارة الأصول وطلبات العمل وإدارة الخدمات لجميع ممتلكاتك

قيود جيبون

تقييمات جيبون مختلطة

يقول المستخدمون أنه من الصعب الحصول على تحديثات في الوقت المناسب أو دعم فني مفيد

جيبون الأسعار

مجاني

تقييمات ومراجعات جيبون

G2: 3.5/5 (1 مراجعة)

3.5/5 (1 مراجعة) Capterra: 4.5/5 (2 مراجعة)

5. الحرم الجامعي اللانهائي

عبر الحرم الجامعي اللانهائي Infinite Campus هو نوع من حلول برمجيات إدارة المرافق الجامعية لإدارة تحليلات الطلاب والتعلم الرقمي وإدارة البائعين, تحسين العمليات وبيانات الميزانية

إذا كنت تريد المزيد من الدعم، تقدم Infinite Campus أيضًا التدريب والدعم المخصص والخدمات الفنية والتنفيذ مقابل رسوم إضافية.

أفضل ميزات الحرم الجامعي اللانهائي

يتعامل نظام معلومات الطلاب (SIS) مع التعلم عبر الإنترنت، وخدمة الطعام، ومعالجة المدفوعات، واتصالات المنطقة التعليمية

يستخدم نظام Infinite Campus خوارزميات تنبؤية متخصصة لتحديد الطلاب المعرضين لخطر التسرب من المدرسة

إنشاء ندوات عبر الإنترنت من خلال نظام إدارة التعلُّم المتكامل (LMS)

الاستغناء عن تسجيل الحضور اليدوي لتحسين الدقة

قيود الحرم الجامعي اللانهائي

لا يتمتع Infinite Campus بأفضل التقييمات

ستظل بحاجة إلى إدارة المهام للبقاء على رأس مهامك اليومية

الحرم الجامعي اللانهائي الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات الحرم الجامعي اللانهائي

G2: 3.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

3.7/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 120 تقييم)

6. openSIS

عبر openSIS openSIS هو برنامج إدارة جامعي مستضاف على السحابة يبسّط عملية الإعداد ويسرّع من وقت تحقيق القيمة. تتعامل هذه المنصة مع كل شيء بدءاً من تدخلات الطلاب إلى قواعد بيانات الموظفين إلى إدارة الفواتير والانضباط.

يمكنك العمل على خطط الدروس، وتسجيل الحضور، وإدارة جميع احتياجات المرافق المدرسية في منصة واحدة منظمة .

أفضل ميزات OpenSIS

نادرًا ما يتوقف OpenSIS عن العمل، مع ضمان وقت تشغيل بنسبة 99.99%

إنشاء لوحة معلومات مخصصة تعرض الإشعارات والمقاييس الرئيسية

إنشاء كتالوج مقرر دراسي قابل للبحث

يعمل برنامج إدارة المرافق الجامعية هذا على تبسيط تسجيل بيانات الفصول الدراسية، مع ميزات لإدارة السعة وخطط الطوابق, توثيق سير العمل ومهام الصيانة

يحتوي openSIS على تكاملات واجهة برمجة تطبيقات بارعة مع Stripe و HubSpot و Google Workspace والمزيد

قيود OpenSIS

لا يحظى OpenSIS بأفضل التقييمات

لا يتم تحديث البرنامج إلا بضع مرات في السنة، وهو ما قد يكون مصدر قلق أمني

OpenSIS الأسعار

النواة / بدء التشغيل: مجانًا لخمسة موظفين و50 طالبًا

مجانًا لخمسة موظفين و50 طالبًا السنوي الأساسي: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم بحد أدنى خمسة مستخدمين، ويتم دفعها سنوياً

8 دولارات شهرياً لكل مستخدم بحد أدنى خمسة مستخدمين، ويتم دفعها سنوياً سنوي متقدم: 12 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم بحد أدنى 10 مستخدمين، يتم دفعها سنويًا

تقييمات ومراجعات OpenSIS

G2: 3.8/5 (3 تقييمات)

3.8/5 (3 تقييمات) Capterra: غير متاح

7. إيدوسيس

عبر EduSys يدعم EduSys ما يقرب من مليون طالب في 900 مدرسة في 11 دولة. إنه حل شامل لتخطيط موارد المؤسسات, إدارة علاقات العملاء و LMS الذي يمزج بين إدارة الموارد والتعلم عبر الإنترنت وإدارة بيانات الطلاب في حزمة واحدة أنيقة.

قد لا يكون الحل الأكثر رقيًا، ولكن EduSys يبسط الأنشطة اليومية مثل عمليات تسجيل الخروج من المكتبة، وكشوف المرتبات، وإدارة الخريجين، وبطاقات الهوية الذكية.

أفضل ميزات EduSys

عرض الوقت الفعلي بيانات الحضور دمج أجهزة القياسات الحيوية وأجهزة RFID في المبنى الفعلي الخاص بك

تقدير الواجبات المنزلية وإصدار بطاقات التقارير من نفس النظام الأساسي

إذا كنت تعمل في مدرسة ذات مواقع أو امتيازات متعددة، فاستخدم EduSys Multi-Branch Management لتسهيل إدارة العمليات

قيود EduSys

ليس لدى EduSys الكثير من المراجعات

يحتوي على الكثير من الميزات، ولكن حتى مع ذلك، فإنه لا يتتبع المهام الإدارية، لذلك ستظل بحاجة إلى حل منفصل لإدارة المشاريع EduSys التسعير

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات EduSys

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

8. إيدومارشال

عبر إيدومارشال إيدومارشال هو برنامج لتخطيط موارد المؤسسات وإدارة الجامعات قائم على الحوسبة السحابية مع ما يقرب من 50 وحدة ودعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. بالنسبة للكليات والجامعات، يتعامل إدومارشال مع إدارة القبول والأكاديميين وحتى إدارة الاختبارات المعملية.

يحتوي حل إدارة المدارس K-12 الخاص به على ميزات مثل مدير مركزي للمناهج الدراسية، وإدارة الفصول الدراسية، وإدارة الجداول الدراسية، وإدارة الحضور، والحضور، وغير ذلك الكثير. 🙌

أفضل ميزات #### إدومارشال

وسّع ميزات إيدومارشال بوحدات للإدارة المالية وإعداد التقارير والاتصالات والموارد البشرية وإدارة الطلاب

عرض أداء الطلاب بسرعة على مستوى عالٍ مع تقارير مرمزة بالألوان

إنشاء بوابة مخصصة لتدريب المعلمين والموظفين

يدعم Edumarshal إدارة النقل والأسطول، مع إمكانية تتبع المركبات في الوقت الفعلي

قيود إدومارشال

يحتوي على الكثير من الميزات، ولكن هذه المنصة لا تزال تفتقر إلى طريقة متماسكة للمسؤولين لإدارة أعباء العمل الخاصة بهم

لا يحتوي Edumarshal على الكثير من المراجعات

إدومارشال الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات إدومارشال

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

### 9. فيكارا

عبر فيكارا feKara هو برنامج مجاني لإدارة الجامعات يدير كل شيء من القبول إلى بطاقات التقارير. ويصف نفسه بأنه حل شامل لإدارة المدرسة يمكنه التعامل مع التخطيط الأكاديمي والتخطيط المالي والبوابات المخصصة للطلاب وأولياء الأمور.

أفضل ميزات فيكارا

توسيع نطاق وظائف feKara بوحدات للحضور والقبول وإدارة الجداول الزمنية والنقل وإدارة المكتبات

يتوفر تطبيق FeKara عبر الويب والأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي Android أو iOS

هل تحتاج إلى خدمة مجموعة متنوعة من الطلاب؟ تدعم فيكارا لغات متعددة وتوفر أدوات الترجمة

يمكنك الانتقال بسهولة إلى الفصول الافتراضية باستخدام تكامل زووم والتنبيهات المخصصة من فيكارا

قيود فيكارا

أبلغ العديد من المستخدمين عن بطء أو عدم استجابة خدمة العملاء

تدعم الفئة المجانية 50 طالبًا فقط

feKara الأسعار

مجاني

شهريًا غير محدود: 39.50 دولارًا شهريًا ل 600 طالب ومعلمين غير محدودين

39.50 دولارًا شهريًا ل 600 طالب ومعلمين غير محدودين سنوي غير محدود: 100 دولار في السنة ل 600 طالب ومعلمين غير محدودين، بالإضافة إلى 295 دولارًا رسوم إعداد

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات فيكارا

G2: 5/5 (مراجعة واحدة)

5/5 (مراجعة واحدة) Capterra: 4/5 (6 مراجعات)

## تنظيم مرفقك التعليمي: انطلق مع ClickUp

عزز الإنتاجية بين المشرفين والموظفين في مدرستك من خلال تبسيط المهام واستخدام طرق عرض ClickUp Views القابلة للتكيف لتنظيم ومراقبة جميع أنواع العمل

سواء كنت بحاجة إلى التحكم في تكاليف التشغيل أو كنت ترغب في إعادة الالتزام بنجاح الطلاب، فإن أداة إدارة مكان العمل المدرسية المناسبة ستوصلك إلى حيث تريد. الخيارات المدرجة هنا جيدة وجيدة، ولكن عندما تحتاج إلى حل يقوم بكل شيء وأكثر من ذلك، اختر ClickUp. ✨

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