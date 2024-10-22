أفضل 10 أدوات تعليمية عبر الإنترنت للتعلم الإلكتروني في 2025

أصبحت أدوات التدريس عبر الإنترنت وسيلة أساسية للمعلمين والطلاب لسد الثغرات في الفصل الدراسي. تساعد هذه الأدوات في تقليل عبء العمل على المعلم، وتحافظ على تفاعل الطلاب، وتخلق دروساً تفاعلية تقدم نقاطاً تعليمية رئيسية بفعالية.

إذا كنت مدرسًا تبحث عن أفضل الأدوات عبر الإنترنت لتحسين تجربتك في الفصل الدراسي، فلدينا 10 خيارات رائعة ستحتاج إلى الاطلاع عليها!

ما هي أداة التدريس عبر الإنترنت؟

أدوات التدريس عبر الإنترنت هي تطبيقات أو مواقع إلكترونية تعمل على تمكين المعلمين أو تسهيل تواصل الطلاب أو المساعدة في تحقيق أهداف التعلم. يمكن للمدرسين والطلاب الآن الوصول إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من أدوات التدريس عبر الإنترنت التي تعزز تجربة التدريس والتعلم.

وعلى هذا النحو، تلعب هذه الأدوات دورًا متزايد الأهمية في التعليم الحديث.

على سبيل المثال، إذا كنت تجد صعوبة في إنشاء عروض تقديمية تفاعلية في جلسات الفصل عن بُعد، فقد تستفيد من استخدام السبورة الرقمية.

أو، إذا كان طلابك يجدون صعوبة في التركيز على موضوعات محددة، يمكنك دمج أنشطة ممتعة، مثل الألعاب أو الأنشطة التفاعلية، لزيادة مستويات تفاعلهم.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات التدريس عبر الإنترنت؟

يجب أن تخدم أي أدوات تستخدمها عبر الإنترنت غرضًا ما وتحل مشكلة ما. علاوة على ذلك، يجب أن تكون أدواتك وموارد التدريس عبر الإنترنت:

سهلة الاستخدام: سواء كنت أنت المعلم أو الطالب، يجب أن تكون الأداة عبر الإنترنت سهلة الاستخدام بحيث تبدو وكأنها امتداد طبيعي للفصل الدراسي. إذا كانت الأداة عبر الإنترنت مشتتة للانتباه أو تستغرق وقتًا طويلاً لإعدادها واستخدامها، فمن المحتمل أنها لا تستحق وقتك وطاقتك

سواء كنت أنت المعلم أو الطالب، يجب أن تكون الأداة عبر الإنترنت سهلة الاستخدام بحيث تبدو وكأنها امتداد طبيعي للفصل الدراسي. إذا كانت الأداة عبر الإنترنت مشتتة للانتباه أو تستغرق وقتًا طويلاً لإعدادها واستخدامها، فمن المحتمل أنها لا تستحق وقتك وطاقتك سريعة التعلم: يجب أن تكون الأدوات سهلة الاستخدام للطلاب أو المعلمين في غضون دقائق قليلة. الوقت ثمين في الفصل الدراسي، وأنت لا تريد أن تقضي معظمه في قراءة الدليل

يجب أن تكون الأدوات سهلة الاستخدام للطلاب أو المعلمين في غضون دقائق قليلة. الوقت ثمين في الفصل الدراسي، وأنت لا تريد أن تقضي معظمه في قراءة الدليل آمنة: يجب أن توفر الأداة التي تختارها تدابير أمنية شاملة لضمان الامتثال للوائح البيانات وخصوصية الطلاب

يجب أن توفر الأداة التي تختارها تدابير أمنية شاملة لضمان الامتثال للوائح البيانات وخصوصية الطلاب قابلة للتخصيص: ستتمتع أفضل الأدوات بدرجة عالية من التخصيص بحيث يمكنها التكيف مع بيئة التعلم الواقعية أو عبر الإنترنت وأسلوب التدريس

ستتمتع أفضل الأدوات بدرجة عالية من التخصيص بحيث يمكنها التكيف مع بيئة التعلم الواقعية أو عبر الإنترنت وأسلوب التدريس ميسورة التكلفة: من غير المحتمل أن يكون في ميزانية فصلك الدراسي متسع كبير للاشتراكات في العديد من أدوات التدريس المختلفة عبر الإنترنت. ابحث عن صفقات ترخيص ميسورة التكلفة أو أدوات مجانية عبر الإنترنت

من المرجح أن تكون أدوات التدريس المفضلة لديك عبر الإنترنت هي تلك التي لديها مجتمع نشط على الإنترنت. يمكن أن تقدم لك هذه المجتمعات نصائح حول تعظيم إمكانات الأداة واستكشاف المشكلات وحلها. إنها مصدر رائع عند استكشاف أدوات التدريس عبر الإنترنت وكيفية استخدامها.

أفضل 10 أدوات تدريس عن بُعد لاستخدامها في عام 2024

1. ClickUp

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp عبارة عن منصة قوية لإدارة المشاريع، ومساعد تدريس عبر الإنترنت، وموثق تدريس افتراضي. هناك ثروة من الأدوات لمساعدتك في إدارة المستندات، وإنشاء العروض التقديمية، وتخطيط خطط الدروس، وإدارة التواصل مع الطلاب.

ابدأ ب ClickUp Clip , a

أداة مجانية لتسجيل الشاشة

بدون علامة مائية. تسمح لك هذه الميزة بالتقاط فيديو لشاشتك ومشاركته مع طلابك، مما يسهل مشاركة تحديثات الدرجات أو توضيح كيفية تصفح موقع ويب للطلاب أو المساعدة في واجب عبر الإنترنت. إنها أسهل بكثير من مشاركة الشاشة، ويمكنك مشاركة مقاطع الفيديو مع أي شخص يحتاج إليها، مما يوفر لك الوقت.

ثم، ضع ClickUp Docs للعمل. يتيح لك ClickUp Docs أكثر من مجرد معالج نصوص، حيث يتيح لك ClickUp Docs إنشاء مستندات بصفحات متداخلة وربطها معًا بطريقة تناسبك. باستخدام أداة مستندات المستندات، يمكنك إنشاء مستندات ويكي للفصل الدراسي، وإنشاء قسائم أذون، وإنشاء خطط دروس مع جميع المواد التعليمية الخاصة بك.

ClickUp قابلة للتخصيص بالكامل، مما يسمح لك بإنشاء أي مورد تحتاجه لفصلك الدراسي. تتضمن الأداة عبر الإنترنت العديد من القوالب المجانية لـ

إنتاج الفيديو

،إدارة الفصل الدراسي

قوائم المهام

وغير ذلك الكثير.

هل تريد أن تجعلها أفضل؟ اختر خطة مدفوعة، وستتمكن من الوصول إلى

ClickUp AI

الذي يساعدك على صياغة رسائل البريد الإلكتروني، والتوسع في أفكار خطة الدرس، وحتى التلخيص ملاحظات الاجتماع بنقرة على الفأرة. إنها طريقة رائعة لزيادة إنتاجيتك بشكل فائق وتتيح لك المزيد من الوقت للقيام بالأجزاء التي تحبها من عملك.

ClickUp أفضل الميزات

هناك الكثير من الأدوات المجانية داخل المنصة سهلة الاستخدام لمساعدة المعلمين على إدارة فصولهم الدراسية، بما في ذلك قوالب المخطط اليومي والمستندات المتداخلة ومسجلات الشاشة

تتكامل المنصة مع جميع تطبيقاتك وبرامجك المفضلة، مثل Google Slides و Slack، مما يجعل إنشاء مواردك واستخدامها ومشاركتها أسهل

يتوفر دعم ClickUp عالي الاستجابة، مع أوقات استجابة نموذجية مدتها يوم واحد لأي مشاكل أو أسئلة لديك

قيود ClickUp

ClickUp AI أداة رائعة، ولكنها غير متوفرة في الإصدار المجاني من المنصة

تسعير #### ClickUp

مجانًا للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

ClickUp AI متاح للشراء على جميع الباقات المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل والضيف الداخلي شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. جوجل كلاس روم

عبر جوجل للتعليم Google Classroom هو عبارة عن منصة للفصول الدراسية عبر الإنترنت من Google، وهو نفس الفريق الذي صنع محرك البحث المفضل لديك. إنها منصة شائعة ذات ميزات متنوعة للمعلمين والطلاب وأي شخص في بيئة الفصل الدراسي الرقمي.

أفضل ميزات Google Classroom

تتيح أدوات إدارة المقررات الدراسية الشاملة للمدرسين تنظيم الفصول الدراسية عبر الإنترنت، وإنشاء الدروس، وتوزيع الواجبات، وقبول الواجبات المنزلية للطلاب

أدوات التواصل في الفصل الدراسي تسهِّل إرسال الإعلانات أو إرسال رسائل خاصة إلى الطلاب بشكل فردي

يتكامل مع منتجات Google الأخرى، مثل Gmail ومحرّر مستندات Google وGoogle Drive وتطبيقات Google الأخرى

قيود Google Classroom

لا تتوفّر جميع الميزات على الأجهزة المحمولة، وقد لا تكون عمليات التكامل ممكنة دائمًا خارج نظام Google البيئي

تسعير Google Classroom

يتوفر إصدار مجاني

اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Google Classroom

G2: 4.5/5 (أكثر من 1400 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,300 تقييم)

3. كاهوت

عبر كاهوت! Kahoot هي عبارة عن منصة على الإنترنت تتيح لك تحويل محتوى الفصل الدراسي إلى ألعاب. نشأت من النرويج، وهي تقدم مجموعة من الألعاب التعليمية وأنشطة الاختبارات التفاعلية وسرعان ما أصبحت أداة شائعة في الفصول الدراسية في جميع أنحاء العالم.

أفضل ميزات Kahoot

واجهة سهلة الاستخدام تسمح لك بتصميم اختبارات سريعة أو إنشاء عروض تقديمية تفاعلية مع خطط الدروس الخاصة بك

تساعد الألعاب والاختبارات المباشرة على زيادة المشاركة في الفصل الدراسي وإثارة حماس الطلاب حول الموضوع المطروح

تسمح لك التقارير والتحليلات التفصيلية بتتبع أداء الطلاب، ويمكنك الاستفادة من البيانات في أدوات التقدير المفضلة لديك

قيود Kahoot

سيحتاج الطلاب إلى أجهزتهم الخاصة للمشاركة في الأحداث المباشرة، وهو ما قد لا يناسب المدارس التي لا توفر أجهزة لوحية

تسعير #### كاهوت

Kahoot!+ ابدأ للمعلمين: 3.99 دولار لكل معلم شهريًا

Kahoot!+ Premier للمعلمين: 7.99 دولار لكل معلم شهرياً

Kahoot!+ ماكس للمعلمين: 9.87 دولار لكل معلم شهرياً

كاهوت التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (380+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (2,700+ تقييم)

4. زووم

عبر

Zoom

قفزت Zoom إلى قمة التكنولوجيا الحديثة، وبقيت هناك بفضل ميزات مؤتمرات الفيديو ذات المستوى العالمي. يمكن للمعلمين استخدام Zoom لاستضافة فصل دراسي عبر الإنترنت، أو إعداد فصل دراسي افتراضي، أو حضور اجتماع فردي مع أولياء الأمور دون انتظار ليلة العودة إلى المدرسة.

أفضل ميزات Zoom

تتيح ميزة استطلاع الرأي للمعلمين جمع الملاحظات حول المواضيع واختبار معرفة الفصل الدراسي وإنشاء اختبارات مفاجئة للفصول الافتراضية

تمكّن الأيقونات الطلاب من التواصل مع المعلم دون الشعور بالخجل على الشاشة، مثل رفع أيديهم أو الطلب من المعلم أن يبطئ أو الإشارة إلى فهمهم للمادة

تسمح لك الغرف الجانبية بتقسيم المشاركين في مؤتمرات الفيديو إلى مجموعات أصغر أثناء المشاريع الجماعية مع السماح لك بزيارة الأفراد والمجموعات لمعرفة كيفية تقدم مشاريعهم

قيود التكبير/التصغير

رائع للتواصل مع الطلاب، ولكنك ستحتاج إلى أدوات إضافية لإدارة مشرف الفصل الدراسي

تسعير زووم

الأساسي: مجاناً

الاجتماعات: 1,800 دولار/الحساب (حتى 300 مشارك)

ندوة عبر الإنترنت: 3,400 دولار في السنة لكل مستخدم (حتى 1,000 مشارك في الندوة عبر الإنترنت)

الهاتف: 180 دولاراً في السنة لكل مستخدم

الغرف: 499 دولاراً في السنة لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات زووم

G2: 4.5/5 (أكثر من 53,600 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 13,600 تقييم)

5. فيزما

عبر فيسمي يساعد Visme المعلمين على جعل محتواهم أكثر جاذبية بصريًا من خلال العروض التقديمية والرسوم البيانية والنشرات الإخبارية المدرسية. كما أنها طريقة ممتازة للطلاب لجعل هذا التقرير العلمي الممل تحفة تعليمية مذهلة.

أفضل ميزات Visme

أطنان من القوالب تساعدك على إنشاء مواد جذابة بصرياً في دقائق من خلال واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام

تتيح أدوات التعاون لمجموعات من المعلمين أو الطلاب العمل على نفس المشروع في نفس الوقت

تُظهر لك التحليلات من شاهد موادك وكيفية استخدامهم لها، وهو أمر رائع لتتبع من يقرأ بالفعل أحدث نشرة الفصل الدراسي

قيود Visme

غالبًا ما تكون المواد المطبوعة أقل جودة مما تراه على الشاشة، لذلك قد يكون من الأفضل للمواد عبر الإنترنت فقط

أسعار فيسمي

الأساسي: مجاناً

مبتدئ: 12.25 دولار شهريًا تُدفع سنويًا

احترافي: 24.75 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا

فيزما للفرق: اتصل للحصول على معلومات عن الأسعار

تقييمات ومراجعات Visme

G2: 4.5/5 (أكثر من 350 تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 640 تقييم)

6. تعلم بنشاط

عبر تعلم بنشاط التعلم النشط يشبه القارئ الإلكتروني عالي الأداء. تشجع أداة التعلم عبر الإنترنت هذه القراءة النشطة من خلال جعل النص أكثر تفاعلية. يمكن للطلاب ترك ملاحظات في الهوامش، ويمكن للمدرسين إدخال أسئلة أو استطلاعات الرأي، ويمكن للقراء النقر على الكلمات المميزة لمعرفة المزيد عن الموضوع.

التعلم النشط أفضل الميزات:

يقدم مجموعة من النصوص الرقمية، بما في ذلك الكتب المدرسية والروايات والمقالات الإخبارية، والتي يمكنك دمجها في خططك الدراسية

يسمح لك بتضمين الملاحظات والاختبارات ومقاطع الفيديو وروابط لمصادر خارجية لجعل عملية القراءة أكثر تفاعلية وتنوعاً

يتكامل مع أنظمة إدارة التعلُّم الشائعة لتبسيط عملية الواجبات ووضع الدرجات

قيود التعلم النشط:

توجد بعض من أفضل ميزات المنصة خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع، لذلك إذا كنت ترغب في الحصول على أقصى استفادة من منصة Actively Learn، فستحتاج إلى الدفع مقابل ذلك

تسعير #### تسعير التعلم النشط

مجاني

بريميوم: اتصل للحصول على معلومات عن الأسعار

تقييمات ومراجعات التعلم النشط

Capterra: 4.87/5 (أكثر من 20 تقييم)

7. لوم

عبر تلوح في الأفقتلوح في الأفق هو مسجل شاشة لنظام التشغيل Mac وWindows وiOS وAndroid. تسمح الواجهة البديهية للمعلمين بتسجيل الشاشة وكاميرا الويب في نفس الوقت. إنها طريقة سهلة (ومجانية!) لإنشاء ومشاركة الدروس عبر الإنترنت التي يمكن للطلاب إيقافها مؤقتًا وإعادة مشاهدتها وتشغيلها عند الحاجة. كما أنها إحدى الأدوات المجانية عبر الإنترنت، حيث يمكن للمعلمين الوصول إلى الميزات المميزة دون أي رسوم إضافية.

تلوح في الأفق أفضل الميزات

يمكنك معرفة من شاهد مقاطع الفيديو الخاصة بك والمدة التي شاهدوها باستخدام تحليلات Loom المدمجة

يمكن للطلاب التفاعل مع مقاطع الفيديو من خلال ترك رموز تعبيرية أو تعليقات، وهو أمر رائع لتعزيز النقاش في الفصل الدراسي وتحديد الطلاب الذين يحتاجون إلى مزيد من الشرح

يمكنك إضافة استدعاءات مخصصة للربط بالموارد ذات الصلة، أو حث الطلاب على المناقشة، أو تعيين المهام

قيود #### تلوح في الأفق

لا يوجد سوى عدد قليل من خيارات التحرير، لذلك قد تحتاج إلى بضع لقطات للحصول على الفيديو المثالي

تسعير #### تلوح في الأفق

مجاناً للمعلمين

Loom التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (1,700+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 390+ تقييم)

8. بامبوزل

عبر بامبوزل إذا كنت بحاجة إلى أدوات تعليمية عبر الإنترنت لتعزيز عامل المتعة في دروسك، فإن Baamboozle هنا لمساعدتك. تساعد هذه المنصة التعليمية عبر الإنترنت على إثارة اهتمام الطلاب وجعل الدروس أكثر تفاعلية وجاذبية. اختر من بين القوالب المعدة مسبقاً أو قم ببناء ألعاب واختبارات خاصة بك دون قضاء ساعات في ابتكار أدواتك التعليمية من الصفر.

Baamboozle أفضل الميزات

يوجد الكثير من أدوات إنشاء الألعاب، بما في ذلك قوالب للألعاب التافهة والكلمات المتقاطعة والبحث عن الكلمات، مع الكثير من التخصيص

تتكامل المنصة مع السبورات الرقمية، بحيث يمكن للطلاب التفاعل في الفصول الدراسية عبر الإنترنت

تسمح الأداة للفصول الدراسية بممارسة الألعاب على شاشة واحدة، لذلك لا داعي للقلق بشأن حاجة كل طالب إلى جهازه الخاص

قيود Baamboozle

هناك قدر كبير من المحتوى المُعد مسبقاً، ولكن البحث في الجيد والسيئ والقبيح يمكن أن يستغرق وقتاً طويلاً، حيث لا يوجد العديد من المرشحات لمساعدتك في العثور على ما تحتاج إليه

تسعير Baamboozle

مجاناً للأبد

Baamboozle+ شهرياً: 7.99 دولار شهرياً

Baamboozle+ سنويًا: 4.99 دولار شهريًا تُدفع سنويًا

Baamboozle التقييمات والمراجعات

غير متاح

9. ثينغلينك

عبر رابط الشيء ThingLink هي منصة إلكترونية حائزة على جوائز تساعد المعلمين على إنشاء محتوى تفاعلي متعدد الوسائط. ابدأ بصورة أو مقطع فيديو أو جولة ثلاثية الأبعاد، وأضف روابط لمقاطع الفيديو والملاحظات الصوتية والمقالات. يمكنك إضافة طبقات من المعلومات لتحسين المحتوى المرئي وإنشاء المزيد من العروض التقديمية التفاعلية.

ThingLink أفضل الميزات

تسهّل المنصة إنشاء محتوى تفاعلي وغامر يشرك الطلاب

تسمح لك التحليلات بتتبع مشاركة الطلاب من خلال الروابط الفردية التي توضح لك المدة التي شاهدوا فيها المحتوى الخاص بك

يمكن للطلاب إنشاء أدوات التعلم الخاصة بهم باستخدام الصوت والفيديو والروابط (وهناك ميزات تعاونية للمشاريع الجماعية أيضاً!)

قيود ThingLink

يمكن أن تكون الواجهة غير متقنة، لذا توقع منحنى تعليمي عندما تتعرف عليها في البداية

تسعير ThingLink

نسخة تجريبية مجانية لمدة 60 يومًا

ترخيص المعلم: 60 دولاراً في السنة

ترخيص المدرسة: 2 دولار لكل مقعد في السنة

الترخيص الأكاديمي: 9 دولارات لكل مقعد في السنة

تقييمات ومراجعات ThingLink

G2: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

10. بادليت

عبر بادليت Padlet عبارة عن منصة تدريس عبر الإنترنت تتيح لك إنشاء لوحات رقمية لتخزين المحتوى وتنظيمه ومشاركته. إنها طريقة ممتازة لبدء لوحة مناقشة أو مدونة صفية، وسيجدها الطلاب مفيدة لنشر أعمالهم لمراجعتها من قبل الأقران.

Padlet أفضل الميزات

منصة سهلة الاستخدام تجعل من السهل إنشاء لوحات حيث يمكن للطلاب والمعلمين مشاركة المحتوى وتنظيمه

يمكن للمستخدمين إضافة النصوص والصور ومقاطع الفيديو والروابط والمزيد في مساحة مخصصة، وهو أمر رائع للتدريس عبر الإنترنت

تسمح إمكانية التعاون في الوقت الحقيقي للمجموعات بإضافة محتوى أو ترك تعليقات لأعضاء Padlet الآخرين، وهو أمر مثالي للتعلم عن بُعد

قيود Padlet

يمكن أن يكون من الصعب تنظيم ما ينشره الطلاب، لذا تأكد من مراجعة ما يحدث على Padlets

تسعير Padlet

الفصل الدراسي: 199 دولاراً في السنة

المدرسة: ابتداءً من 1,000 دولار/سنة

تقييمات ومراجعات Padlet

G2: 4.9/5 (أكثر من 100 تقييم)

كابيترا: 4.8/5 (أكثر من 140 تقييم)

قم بتحسين دروسك باستخدام أدوات تدريس أفضل عبر الإنترنت من ClickUp

يجب أن يتنافس المعلمون اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو المنتشرة ومنشئي المحتوى المليونير لجذب انتباه الطلاب. ولكن مع وجود أدوات التدريس المناسبة عبر الإنترنت في صندوق أدوات المعلم، يمكنك إنشاء دروس مبتكرة، وتقليل وقتك في الإدارة وتعزيز مشاركة الطلاب. هناك عالم من الأدوات عبر الإنترنت في انتظارك، وهي جاهزة لمساعدتك في زيادة سرعة الفصل الدراسي.

عندما يتعلق الأمر بأدوات التدريس عبر الإنترنت، فإن ClickUp تتصدر أدوات التدريس عبر الإنترنت. منصة إدارة المشاريع هي الحل الشامل لفصلك الدراسي. يمكن أن تساعدك في الحفاظ على تنظيم فصولك الدراسية، وتعزيز التعاون، وتبسيط سير العمل الإداري لديك حتى يكون لديك المزيد من الوقت للتركيز على أجزاء العمل التي تستمتع بها! اشترك للحصول على حساب ClickUp مجاناً اليوم واكتشف كيف يمكن لأداة التدريس عبر الإنترنت أن تحول فصلك الدراسي.