6 قوالب وموارد KWL مجانية للمعلمين

يرغب كل معلم في إثارة فضول الطلاب وتحفيزهم على التعلم. يصبح هذا الهدف أسهل قليلاً عندما يكون لديك مخطط KWL موثوق به. (بالنسبة للمبتدئين، يرمز KWL إلى "اعرف" و"تريد أن تعرف" و"تعلم")

يعد نموذج مخطط KWL مفيدًا لتعزيز فهم القراءة. سيساعدك على تعزيز المعرفة الفوقية وزيادة مشاركة الطلاب في الدراسات الاجتماعية أو فنون اللغة أو أي موضوع آخر.

مع وجود قالب مخطط KWL القابل للتخصيص في مجموعة أدوات التدريس الخاصة بك، ستتمكن من إنشاء مغامرات تعليمية ممتعة وفعالة في آن واحد.

لذا استعد لاستكشاف كنز دفين من ستة قوالب مجانية قابلة للطباعة لمخطط KWL وموارد تعليمية أخرى لإثارة فضول الطلاب في الفصل الدراسي وزيادة التعلم. لقد حان الوقت لتحويل دروسك إلى مساعٍ مثيرة للمعرفة! 🍎

ما هو قالب KWL؟

كان مخطط KWL صممته دونا أوجل في 1986. إنها أداة تعليمية مباشرة تساعد الطلاب على تنشيط معارفهم السابقة وإثارة فضولهم وتنظيم ما يتعلمونه عن موضوع جديد.

يعد قالب قائمة مهام الفصل الدراسي ClickUp قالب قائمة المهام رائع للمعلمين لتتبع مهام الفصل وترتيب أولويات المهام

تقوم مخططات KWL بذلك عن طريق فرز المعلومات في ثلاثة أعمدة بناءً على الاختصار "KWL":

K- "اعرف" أو "ما أعرفه": في هذا العمود الأول، يكتب الطلاب المعلومات الأساسية الموجودة حول الموضوع، إن وجدت (حتى لو كانت معلومات خاطئة)

في هذا العمود الأول، يكتب الطلاب المعلومات الأساسية الموجودة حول الموضوع، إن وجدت (حتى لو كانت معلومات خاطئة) W-" W-" أريد أن أعرف " أو "أتساءل": بعد ذلك، يمكن للطلاب أن يقوموا بعصف ذهني أو إجراء مناقشة جماعية أثناء ملء العمود الثاني بالأشياء التي يريدون معرفتها عن موضوع الدراسة

أريد أن " أو "أتساءل": بعد ذلك، يمكن للطلاب أن يقوموا بعصف ذهني أو إجراء مناقشة جماعية أثناء ملء العمود الثاني بالأشياء التي يريدون معرفتها عن موضوع الدراسة L-"تعلمت" أو "ماذا تعلمت": في العمود الأخير، يسرد الطلاب ما تعلموه بعد دراسة الموضوع أو استقصاءه

يمكن للطلاب القيام بذلك بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة أو كصف كامل. تعزز هذه العملية التفكير النقدي والمشاركة وطريقة منظمة لاستكشاف موضوعات جديدة للدراسة.

يسمح قالب مخطط KWL الفارغ للمعلمين بتخصيص كل قسم لخطط الدروس الفردية. على سبيل المثال، يمكنك إضافة مطالبة إلى العمود الأخير تطلب من الطلاب مراجعة المفاهيم الخاطئة السابقة حول موضوع ما.

5 نصائح لتنفيذ قوالب مخطط KWL في فصلك الدراسي

يستفيد طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية على حد سواء من النهج الإرشادي لأوراق عمل KWL. فيما يلي خمس نصائح لتقديم واستخدام قالب مخطط KWL:

الشرح: يملأ الطلاب نموذج مخطط KWL أثناء شرحك للعملية التحديد: شارك أهداف خطة الدرس الخاصة بك لمساعدة الطلاب على تكوين أسئلة ذات صلة في قسم "أريد أن أعرف" التشجيع: حث الطلاب على طرح الأسئلة ومناقشة المعارف الموجودة. لا توجد إجابات خاطئة أثناء استكشافهم 🗺️🚶🚶 إعادة النظر: العودة إلى مخطط KWL حتى يتمكن الطلاب من تحديث قسم "ماذا تعلمت" وتعزيز المعلومات الجديدة واكتساب شعور بالإنجاز التقييم: اطلب من الطلاب التفكير في قسمي "ما أعرفه" و"ما أريد معرفته" في نهاية الدرس ومقارنتهما بقسم "ما تعلمته" حتى يتمكنوا من رؤية التقدم الملموس

ClickUp Whiteboards هي مركزك المركزي المرئي لتحويل أفكار الفريق إلى إجراءات منسقة بشكل تعاوني

كل معلم لديه استراتيجيات تدريس فريدة من نوعها لتوجيه الطلاب. إذا كان لديك أي شيء تريد إضافته أو تغييره، فافعل ذلك! هذا هو الهدف من لوحات KWLs القابلة للتحرير في نهاية المطاف.

6 قوالب مجانية ل KWL وموارد تكميلية للمعلمين

تستحق أنت وطلابك قالب KWL الذي يخدم غرضه ويضفي البهجة على عملية التعلم. أنت تريد مخطط KWL الذي يجسد المعرفة ويلهم الحماس ويثير الفضول.

تسمح لك أفضل القوالب بإنشاء أدوات وأوراق عمل مخصصة تتناسب معك ومع طلابك، مما يجعل رحلة اكتساب المعرفة أفضل.

لذا، دعنا نبدأ هذه المغامرة التعليمية، حيث لا تكون الوجهة هي مجرد السعي وراء المعرفة فحسب، بل خلق تجربة تعليمية جذابة وفعالة.

1. قالب مخطط KWL البياني ClickUp

أطلق العنان لإمكانات طلابك وعزز خطط دروسك باستخدام قالب مخطط KWL البياني من ClickUp

قالب قالب مخطط ClickUp KWL البياني هو أداة متعددة الاستخدامات تمنح المعلمين والطلاب ما يحتاجون إليه لمعالجة أي موضوع، بغض النظر عن حجمه أو تعقيده. سواءً كنت تقفز إلى عالم واسع من المعرفة أو تستكشف موضوعًا أصغر وأكثر تركيزًا، فإن هذا القالب سيوفر لك ما تحتاجه.

إنه منظم رسومي مباشر يجعل تخصيص القالب الخاص بك أسهل من أي وقت مضى:

تحديد أهداف التعلم

تتبع تقدم الطالب

تقسيم الدروس إلى أجزاء يمكن إدارتها

تنظيم الموارد التعليمية

التعاون في الدروس

تصور المعلومات

تعزيز المعلومات الجديدة

يتميز نموذج مخطط KWL البياني المجاني من ClickUp بالمرونة، مما يسهل عليك مساعدة طلابك على استيعاب المعلومات الجديدة والاحتفاظ بها. وهو يستخدم برنامجًا قويًا مصممًا للمشاريع الكبيرة، مما يعني أنه يمكنك أنت وفصلك من تحليل أي موضوع إلى مكوناته الرئيسية.

استخدم مخطط KWL لإبقاء طلابك على نفس الصفحة ووضعهم على الطريق الصحيح أثناء تعلمهم لتخطيط استراتيجيات النجاح. ساعدهم على استكشاف معارف جديدة، والتقاط جميع التفاصيل، واكتساب فهم أعمق لدروسك.

كيفية استخدام قالب مخطط KWL البياني ClickUp

اجعل الأمور رقمية من خلال العمل مع الطلاب وأولياء الأمور والمسؤولين مباشرةً على ClickUp من أجل تعاون سلس ومريح. أو، إذا كنت تحب أوراق العمل المادية، فمن السهل طباعة مخططات KWL مباشرةً من ClickUp. يمكنك أيضًا تصديرها إلى Excel ومحرّر مستندات Google.

يجعل ClickUp من السهل تخصيص لوحات المعلومات، وطرق العرض، والأذونات، وتخصيصات المهام، والمزيد. ويمكنك التواصل في الوقت الفعلي، وإضافة الروابط أو المستندات ذات الصلة، والوصول إلى آلاف القوالب لإضفاء الحيوية على كل درس، بالطريقة التي تتصورها.

2. قالب خطة عمل المعلم ClickUp

قم بإحداث ثورة في إدارة فصلك الدراسي باستخدام قالب خطة عمل المعلم من ClickUp

قالب قالب خطة عمل المعلم ClickUp يتميز بتصميم مدروس سيساعدك على تخطيط وتنفيذ دروس عملية لاستخدامها إلى جانب مخططات KWL الخاصة بك.

باستخدام قالب خطة عمل المعلم من ClickUp، ستتمكن من:

تنظيم مواد الدرس وموارده

تخطيط الأنشطة والمهام التعليمية

الحصول على نتائج أفضل مع أهداف التدريس المنظمة

تخصيص نظام تقييم لتتبع أداء الطلاب

يتسم قالب خطة عمل المعلم بالمرونة الكافية لمساعدتك في تخطيط الدروس والواجبات المنزلية والاختبارات وأي شيء آخر تحتاجه لإشراك صفك.

استخدمه لصياغة الدروس التي تثير حماسة المتعلمين وتوسع معارفهم. يمكنك إنشاء خطط عمل يومية قبل أسابيع أو أشهر مقدماً حتى تعرف دائماً ما هو قادم وما تقوم به مع فصلك.

كيفية استخدام قالب خطة عمل المعلم ClickUp مع قالب KWL الخاص بك

قم بتحسين مشاركة الطلاب من خلال الجمع بين قالب خطة عمل المعلم مع الدرس التمهيدي الخاص بك حول مخططات KWL. اسحب الأمثلة مباشرةً من الدروس القادمة أثناء سيرك في صفك بأكمله خلال كل عمود لإعدادهم لما سيتعلمونه بعد ذلك.

جرّب استخدام لوحة كانبان ClickUp Kanban Board كطريقة تفاعلية لفصلك لتتبع التقدم المحرز في KWL، وإكمال المهام، والتعاون في الواجبات. تتيح لوحات Kanban Boards للطلاب مراقبة تقدمهم بصريًا، ومشاركة الروابط ذات الصلة، والمشاركة في المناقشات لتعزيز تعلمهم.

3. قالب تخطيط الفصل الدراسي ClickUp

قم بتنظيم فصولك الدراسية بأدق التفاصيل باستخدام قالب تخطيط الفصل الدراسي ClickUp

نموذج تخطيط الصفوف قالب تخطيط فئة ClickUp يقلل من إرهاق المدرسين المشغولين من خلال الحفاظ على تنظيم صفك الدراسي وعلى المسار الصحيح.

يمنحك هذا القالب بنمط المجلد كل ما تحتاج إليه:

إنشاء الواجبات والدروس والمهام للفصول الفردية

تعيين وتتبع المواعيد النهائية للمشاريع والواجبات والواجبات المنزلية والواجبات

تنفيذ فعال استراتيجيات تدوين الملاحظات لتنظيم أفكارك 💡

مع قالب تخطيط الصف من ClickUp، يمكن الوصول إلى كل ما تحتاجه لتدريس صفك من لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام.

استخدمه لتحديث منهجك الدراسي ولتحديد مجالات التحسين المحتملة. يمكنك أيضًا التحقق من خطتك للتأكد من أنك تطرقت إلى كل ما تحتاج إلى تغطيته خلال كل حصة دراسية.

كيفية استخدام قالب تخطيط الفصل الدراسي ClickUp مع قالب KWL الخاص بك

ستوفر الوقت والجهد من خلال الجمع بين مخطط KWL الخاص بك مع قالب تخطيط الفصل الدراسي الخاص بـ ClickUp، والذي يوفر إطار عمل منظم للدرس. تحقق من خطة صفك عندما تفكر في المحتوى الذي قمت بتغطيته بالفعل حتى تتمكن من مساعدة الطلاب بشكل أفضل في تحديث قسم "ما تعلمته".

للمضي قدمًا، استخدم عرض نموذج ClickUp لسؤال الطلاب عن أفكارهم وأسئلتهم ورؤاهم بعد كل درس. يمكن لحلقة التغذية الراجعة هذه أن تعزز الإحساس بالملكية والمشاركة من خلال توفير منصة للتعبير عن آرائهم وتلقي ملاحظات مخصصة.

إنه من السهل والسريع إنشاء نماذج لدروسك باستخدام دليل المعلم لنماذج ClickUp Forms والعديد من النماذج المفيدة، حتى لا تضطر إلى البدء من الصفر.

4. قالب إدارة فئة ClickUp

تحكم في فصلك الدراسي وقم بتمكين طلابك باستخدام قالب إدارة الفصل من ClickUp

قالب قالب إدارة فئة ClickUp عبارة عن لوحة تحكم موجزة على غرار المجلدات لمساعدتك على إتقان التدريس الأسطوري Zen.

هذا القالب مفيد إذا كنت مدرسًا ولديك عدة فصول دراسية لأنه يساعدك على

الحصول على عرض من أعلى إلى أسفل للمعلومات لجميع فصولك الدراسية

تتبع أفكارك وأفكارك من خلال تطبيق تدوين الملاحظات نظّم فصولك الدراسية لكل فصل دراسي واعرف ما يجب التحضير له باستخدام أدوات تحديد الأولويات قم بالوصول إلى قالب إدارة الصفوف باستخدام أي من طرق العرض الخمسة متعددة الاستخدامات، بما في ذلك طريقة عرض الدليل، وطريقة عرض التقويم، وطريقة عرض القائمة، وطريقة عرض اللوحة، وطريقة عرض فصلي المتخصصة.



كيفية استخدام قالب إدارة الفصول الدراسية ClickUp مع قالب KWL الخاص بك

اجعل مخطط KWL الخاص بك أكثر فعالية من خلال تقسيم الموضوعات الجديدة إلى أقسام أصغر باستخدام قالب إدارة الصف في ClickUp. يمكن أن يساعد حث الطلاب على إنشاء مخططات KWL متعددة لدرس موسع في منع الإرباك والحفاظ على الاهتمام وإثارة الحماس لمواصلة التعلم.

ولزيادة جذب المتعلمين ومساعدتهم في الحصول على المزيد من المعلومات من مخططات KWL، ادمج هذا مع قالب ClickUp إدارة مشروع خارطة الطريق الميزات. يمكن أن يساعدك هذا النهج أيضًا في تحديد وقت تقديم مواضيع جديدة أو دمج عناصر تفاعلية أو بدء المناقشات أو تقديم أنشطة عملية.

5. قالب تعيين الفصل الدراسي ClickUp

يمكن للطلاب أو المدرسين استخدام قالب الواجبات الصفية هذا لتتبع كل شيء ومراقبة المهام ذات الأولوية

نموذج قالب تعيين فئة ClickUp يجعل تتبع واجبات الطالب أسهل من أي وقت مضى باستخدام طريقة عرض المساحة القابلة للتخصيص.

يقلل هذا القالب المنقذ للحياة من المتاعب، حتى تتمكن من وضع المزيد من الطاقة في تدريس فصلك. استخدمه لـ

تنظيم واجبات الطلاب

تتبع درجات الطلاب

توصيل الواجبات والواجبات المنزلية والاختبارات وتواريخ الاستحقاق إلى طلابك

مراجعة تقدم الطالب في الوقت الفعلي ببضع نقرات بسيطة

باستخدام قالب الواجبات الصفية الخاص بنا، يمكنك تقدير الواجبات بشكل أسرع، وتسريع عملية إنشاء الدروس، والتخلص من رتابة إنشاء كل واجب من الصفر. استخدمه كطريقة مباشرة لتوصيل المتطلبات للطلاب وتقديم ملاحظات فردية.

كيفية استخدام قالب الواجبات الصفية ClickUp مع قالب KWL الخاص بك

نظرًا لأن قالب الواجبات الصفية الخاص بـ ClickUp يتيح التواصل السلس بين الطلاب والمعلمين، فهو رفيق مثالي لمخطط KWL. ابدأ بإنشاء قائمة بالواجبات الصفية في مساحة صفك ثم أضف رابطًا إلى مخطط KWL إلى جانب تفاصيل الدرس في وصف المهمة لكل واجب.

وبدلاً من ذلك، يمكنك تحويل مخططات KWL الخاصة بك إلى مستندات ClickUp وربطها مباشرةً بمهام الواجبات الفردية.

6. قالب تقدم الطالب ClickUp

استخدم قالب تقدم الطالب الخاص بـ ClickUp لإضفاء الطابع الشخصي على التعلم وتعزيز الدافع

إن قالب تقدم الطالب ClickUp هو بمثابة سلاح سري للنجاح الأكاديمي. سيساعدك على البقاء منظماً ومتواصلاً مع تقدم كل طالب.

يمكن للمدرسين والإداريين وحتى أولياء الأمور التعاون لمساعدة الطلاب على تحقيق إمكاناتهم باستخدام هذا النموذج من أجل:

مراقبة أداء كل طالب

إنشاء تقارير دقيقة لأولياء الأمور ومسؤولي المدرسة

تحديد مجالات التحسين استناداً إلى أداء كل طالب

تنظيم ومتابعة وتتبع ومتابعة أهداف طلاب الكلية وطلاب السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية 🧑‍🎓 🎉 🎉

لم يكن إنشاء نظرة عامة بسيطة لتقدم كل متعلم أسهل من أي وقت مضى. باستخدام قالب تقدم الطلاب من ClickUp، يمكنك إشراك جميع المشاركين في نموهم وتطورهم وتقدمهم العام نحو الأهداف الأكاديمية.

كيفية استخدام قالب تقدم الطالب في ClickUp مع قالب مخطط KWL الخاص بك

من خلال إرفاق مخططات KWL المكتملة والحالية بمتعقب تقدم الطلاب في ClickUp، يمكنك بسهولة إدارة تقدمهم الفردي. توفر أقسام "ما أعرفه" و"ما أريد أن أعرفه" و"ما تعلمته" رؤى فريدة حول كيفية تقدم الطالب في رحلته الأكاديمية، مما يسهل تحديد المجالات المحتملة للتحسين.

خذ هذه الخطوة إلى أبعد من ذلك من خلال تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات . يمكن لـ ClickUp AI تلخيص المعلومات من متتبع تقدم الطالب أو مخططات KWL الفردية لتوفير نظرة ثاقبة لتجارب التعلم الشخصية.

اجعل التعلم ممتعًا

استخدم قوالب مخطط KWL وموارد التدريس هذه لدعوة الطلاب للمشاركة بنشاط في دروسهم. واستعدوا لإبهار فصل دراسي مليء بالمتعلمين الفضوليين المتحمسين!

يمكن لقالب مخطط KWL القابل للتخصيص أن يلهم الاستفسار والاكتشاف الذاتي من خلال تشجيع الطلاب على استكشاف ما يعرفونه، والتساؤل عما يريدون تعلمه، والتفكير فيما تعلموه.

هل أنت جاهز لإعطاء صفك إحساسًا بالقدرة على التصرّف وإلهام الحماس المشترك للمعرفة؟ ابدأ مع ClickUp الآن - إنه مجاني! ✍️ 🙂