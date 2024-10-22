نعم، ClickUp هو أحد أسرع التطبيقات نموًا في 2018

يا لها من طريقة لإنهاء عام 2018.

بعد العديد من الإصدارات الجديدة المذهلة والنمو المذهل، يسعدنا أن نعلن عن

ClickUp هي واحدة من أسرع 10 تطبيقات في Zapier الأسرع نموًا في عام 2018!

نحن ممتنون جدًا لجميع مستخدمينا الذين وجدوا أن ClickUp قيّم لتنظيم عملهم ومشاريعهم بطريقة جديدة تمامًا. وأن تجد سهولة في ربط ClickUp بأدواتك الأخرى من خلال Zapier.

يأتي هذا بعد الأخبار التي وردت في يوليو بأننا كنا أحد أفضل التطبيقات لمنتصف العام أيضاً

تسعى ClickUp جاهدةً لتكون منصة الإنتاجية الأكثر اكتمالاً وبساطةً وفائدةً في الوقت نفسه. هذا هو التحقق من أنك وفرقك تجد ClickUp مفيدًا للغاية. تتكامل ClickUp مع Zapier لأتمتة الكثير من المهام الصغيرة التي قد تقوم بها يدويًا بسلاسة.

فيما يلي بعض الأمثلة على ما يمكنك القيام به باستخدام ClickUp و Zapier:

تتكامل ClickUp مع الكثير من الأدوات الأخرى أيضًا! في الواقع، فإن استخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنا لمساعدتك في إدارة عملك وفريقك بشكل أكثر فعالية هو أحد الأهداف الأساسية.

يحتوي ClickUp على الكثير من عمليات التكامل التي يمكنك استخدامها بدون Zapier، مثل مع Slack و Github و Gitlab و Gitlab و Everhour و Toggl و Harvest و Google Drive و Box والمزيد. انظر القائمة الكاملة هنا .

أي شركات أخرى سريعة النمو في القائمة؟ نعم.

هذه الشركات الكبرى الأخرى موجودة أيضًا في المراكز العشرة الأولى لتطبيقات Zapier الأسرع نموًا:

صورة من Zapier

ما التالي؟

لا، لم ننتهي بعد. لدينا الكثير من الخطط لعام 2019:

مخططات جانت

صندوق الوارد

الأهداف

المحافظ

كليك أب 2.0

شكرًا جزيلًا ل Zapier لتضميننا! وشكراً لكم على دعمكم لنا.