أفضل 10 بدائل لـ Awork لإدارة المشاريع في عام 2025

كان فريقك يعمل بانسجام مع Awork — حتى لم يعد كذلك. ربما بدأت الواجهة تبدو بسيطة للغاية بالنسبة لاحتياجات مشروعك المتزايدة. أو ربما لم تكن عمليات التكامل عميقة بما يكفي. أو ربما كان تتبع الوقت يبدو وكأنه مهمة جانبية بدلاً من جزء من المهمة الرئيسية.

مهما كان السبب، فقد أدركت أن Awork قد لا يكون الحل النهائي الذي كنت تتوقعه.

إنها منصة نظيفة وسهلة الاستخدام وتقدم الكثير، ولكن تبدأ حدودها في الظهور مع نمو الفرق أو زيادة تعقيد المشاريع. إذا كنت تشعر بالضغط، فقد حان الوقت لاستكشاف أدوات توفر مزيدًا من المرونة وتحسن إنتاجية الفريق.

لقد جمعنا 10 بدائل قوية لـ Awork لمساعدتك في إدارة المهام والتعاون بسهولة والاستمتاع بإدارة المشاريع مرة أخرى. هيا بنا!

نظرة عامة على بدائل Awork

فيما يلي نظرة سريعة على بدائل Awork وحالات استخدامها:

اسم الأداة حالة الاستخدام الأفضل لـ الأسعار* ClickUp منصة شاملة لإدارة المشاريع وتتبع المهام والمستندات والأهداف والتعاون السهل الفرق التي تريد تخصيصًا عميقًا ومرونة عبر الأقسام مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات monday. com إدارة مرئية للمشاريع باستخدام لوحات مرمزة بالألوان وأتمتة وجداول زمنية ولوحات معلومات فرق التسويق والإبداع والعمليات والوظائف المتعددة التي تحتاج إلى تحديثات في الوقت الفعلي مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Asana إدارة المهام وسير العمل مع عرض الجدول الزمني والأهداف والتكامل بين الأدوات الفرق التي تدير مشاريع مشتركة بين الأقسام وترغب في الوضوح البصري مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 13.49 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Notion مساحة عمل معيارية تجمع بين المستندات والويكي وقواعد البيانات وإدارة المهام الخفيفة المستخدمون الفرديون أو الفرق التي ترغب في دمج الملاحظات والأنظمة والمشاريع في مكان واحد مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا العمل الجماعي إدارة مشاريع مصممة خصيصًا لخدمات العملاء مع تتبع الوقت والميزانية والفوترة المدمجة الوكالات والاستشاريون وشركات الخدمات التي تدير عملاء متعددين خطط مدفوعة تبدأ من 13.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا GanttPRO أداة مخطط جانت عبر الإنترنت مع جداول زمنية وتبعيات وإدارة عبء العمل وتخطيط الموارد مخططو المشاريع في قطاعات مثل البناء والهندسة وتكنولوجيا المعلومات تبدأ الخطط المدفوعة من 9 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا TeamGantt أداة مخطط جانت بالسحب والإفلات مع ميزات تعاونية وجدولة مرئية الفرق الصغيرة التي تحتاج إلى تخطيط مرئي خفيف الوزن للمشاريع مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 59 دولارًا شهريًا Hive منصة إنتاجية مع عرض المشاريع وتسجيل الوقت والمراسلة بين أعضاء الفريق والتكامل الفرق سريعة الوتيرة أو المختلطة التي تريد إدارة المهام بالإضافة إلى الاتصالات في مركز واحد مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم Paymo أداة مشروع كاملة الميزات مع تتبع الوقت والفوترة وإدارة المهام والتعاون بين أعضاء الفريق المستقلون والشركات الصغيرة التي تحتاج إلى إصدار فواتير للعملاء وتتبع الوقت مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 5.9 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Scoro أداة شاملة لإدارة العمل تضم المشاريع وإدارة علاقات العملاء والفوترة وإعداد التقارير في نظام واحد شركات الخدمات المهنية التي تحتاج إلى برنامج شامل لعمليات الأعمال تبدأ الخطط المدفوعة من 23.90 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Awork؟

عند اختيار البديل المناسب والقوي لـ Awork، من الضروري العثور على أداة تناسب عمليات إدارة المشاريع في فريقك وسير العمل الفريد والأهداف واحتياجات النمو.

إليك ما تحتاج إلى البحث عنه:

واجهة سهلة الاستخدام: تصميم بسيط وبديهي لا يتطلب سوى القليل من التدريب ويضمن انضمام فريقك بسرعة أكبر

التخصيص: برنامج لإدارة المشاريع يتكيف مع احتياجاتك — بما في ذلك الحقول المخصصة والعروض وسير العمل برنامج لإدارة المشاريع يتكيف مع احتياجاتك — بما في ذلك الحقول المخصصة والعروض وسير العمل

الأتمتة: أداة تعمل على أتمتة المهام المتكررة، مثل تحديثات الحالة أو تخصيص المهام، لتوفير الوقت وتقليل الجهد اليدوي

التكامل: منصة تتكامل بسلاسة مع الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل، مثل Slack وGoogle Workspace وZoom

التعاون: أداة تبسط التواصل ومشاركة الملفات بفضل أنظمة الدردشة المدمجة وسهولة مشاركة الملفات

قابلية التوسع: حل يتطور مع مؤسستك ويقرب بين الأقسام المختلفة سواء كان فريقك مكونًا من خمسة أفراد أو خمسين

🧠 حقيقة ممتعة: 63% من مديري المشاريع يقولون إن الذكاء الاصطناعي يجعل عملهم أكثر كفاءة. من أتمتة التحديثات إلى الإبلاغ المبكر عن المخاطر، أصبح الذكاء الاصطناعي بهدوء مساعدًا موثوقًا في إدارة المشاريع، خاصةً للفرق التي تتعامل مع الكثير من المهام وتعمل بسرعة.

أفضل 10 بدائل لـ Awork

حسنًا، احضر قهوتك (أو أي مشروب تفضله) لتغوص في أفضل البدائل لـ Awork التي ستجعل فوضى المشاريع شيئًا من الماضي وستجعل التهاني بين أعضاء الفريق أكثر تكرارًا.

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع وتعاون الفريق بشكل مبسط)

قم بتشغيل جميع مشاريعك بشكل أسرع وأكثر ذكاءً باستخدام ClickUp

لا ينبغي أن تشعر أن إدارة مشاريع متعددة أشبه بلعبة Temple Run، لأنها ليست كذلك.

ClickUp ، التطبيق الشامل للعمل، هو المنصة الوحيدة التي تتيح لك التخطيط والدردشة وتتبع التقدم والكتابة والأتمتة مثل المحترفين، كل ذلك تحت سقف رقمي واحد (فعال للغاية). لذا، لا داعي للركض بحياتك لأن قرد الإدارة السيئة لم يعد يطاردك.

💜 مهام ClickUp

كل شيء يبدأ مع ClickUp Tasks، القلب النابض للمنصة. أنشئ المهام وقسمها إلى مهام فرعية وعيّن زملاء الفريق وحدد مواعيد الاستحقاق وأضف الأولويات.

قم بتعيين المهام وترتيبها حسب الأولوية وتقسيم المشاريع المعقدة إلى إجراءات يمكن إدارتها باستخدام ClickUp Tasks

توفر لك طرق العرض المخصصة في ClickUp أكثر من 15 طريقة لعرض عملك بالطريقة التي تريدها تمامًا. من لوحات Kanban إلى مخططات Gantt، ومن التقويمات إلى الجداول الزمنية، يمكن لكل عضو في الفريق اختيار طريقة العرض الخاصة به أثناء العمل من نفس مصدر المعلومات.

💜 ClickUp Chat

الآن، دعنا نتحدث عن العمل الجماعي، لأن التبديل بين عشرة تطبيقات لطرح سؤال واحد ليس هو الحل.

باستخدام ClickUp Chat و ClickUp Clips، يمكنك إرسال رسائل إلى زملائك في الفريق أو إجراء مكالمة فيديو مباشرة من داخل المنصة. هل هناك ما هو أسهل من ذلك؟ نعم، هناك.

قم بالعصف الذهني والتحديث والتعاون دون التبديل بين علامات التبويب باستخدام ClickUp Chat

💜 ClickUp Docs

بمجرد الانتهاء من وضع الخطة، ستحتاج إلى مكان لتخزين كل أفكارك الرائعة، وهنا يأتي دور ClickUp Docs.

أنشئ كل شيء بدءًا من مواقع الويكي وحتى مستندات الاستراتيجية، واربطها مباشرة بالمهام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لفريقك بأكمله التعاون على المستندات في الوقت الفعلي.

اكتب وشارك واربط ملفات ويكي للمشاريع أو إجراءات التشغيل القياسية أو ملاحظات الاجتماعات بسهولة باستخدام ClickUp Docs

هل تعاني أيضًا من صعوبة إدارة الوقت؟ لا داعي لذلك بعد الآن. مع ClickUp Project Time Tracking، يمكنك تسجيل الساعات واستخدام المؤقتات أو إنشاء تقارير الوقت. إنه متكامل تمامًا، لذا لن تشعر أبدًا أن تتبع الوقت مهمة شاقة.

سجل العمل بدقة من أجل تخطيط أفضل وفوترة العملاء باستخدام ClickUp Project Time Tracking

💜 ClickUp Brain

الآن، هذا كل ما يتعلق بإنجاز المهام. ولكن ماذا عن الإبداع؟ ألا تصاب أحيانًا بوميض من الإلهام وتفقده بعد خمس دقائق؟ استخدم ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج. إنه عقلك الثاني (ولكنه لا ينسى).

ابتكر الأفكار على الفور واربطها بمهامك أو مستنداتك أو أهدافك حتى لا يفوتك شيء. يعمل على تحسين كتاباتك ويجيب على أسئلتك حول مساحة العمل الخاصة بك، كما يتيح لك التبديل بين LLMs.

لذا، سواء كنت ترغب في الاتصال بأدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT أو Gemini أو Claude، يمكنك القيام بذلك داخل ClickUp دون الحاجة إلى تبديل علامات التبويب.

لخص المحادثات وملاحظات الاجتماعات، وحتى أنشئ محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain المدعوم بالذكاء الاصطناعي

وهنا تبدأ المتعة!

💜 ClickUp Automations

يأتي ClickUp Automations مع أكثر من 50 إجراءً ومشغلًا تساعدك على إعداد سير العمل وتعيين المهام وتغيير الحالات وإخطار زملائك في الفريق — أي أتمتة جميع المهام التي سئمت من القيام بها يدويًا. إنها ميزة لا غنى عنها في إدارة مشاريع البرامج الحديثة.

دع المهام المتكررة مثل تعيين الحالات أو تحديثها تعمل تلقائيًا باستخدام ClickUp Automations

لفهم جميع هذه الأجزاء المتحركة، تجمع لوحات معلومات ClickUp كل شيء معًا. فهي تساعدك على تتبع التقدم المحرز وحجم عمل الموظفين ومقاييس أخرى متنوعة ببضع نقرات فقط، مما يجعل إدارة الفريق أسهل بكثير بالنسبة لك.

راقب التقدم المحرز ومؤشرات الأداء الرئيسية وأعباء عمل الفريق، كل ذلك في عرض واحد قابل للتخصيص باستخدام لوحات معلومات ClickUp

بفضل التخصيص الأعمق والوثائق المدمجة، يجعل ClickUp التكيف مع سير العمل المعقد أسهل من Awork. كما أنه يدعم أتمتة وتكاملات أكثر تقدمًا، مما يمنح الفرق مزيدًا من المرونة فور بدء الاستخدام.

خلاصة القول؟ ClickUp لفرق إدارة المشاريع لا يقتصر دوره على إدارة مشاريعك فحسب، بل يعمل على تحسين طريقة عمل فريقك بأكمله.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

سيحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت للتعرف على الميزات المتعددة

قد لا تحتوي التطبيقات المحمولة على جميع العروض المتوفرة في التطبيقات المكتبية

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp

تقييم Capterra يقول:

بشكل عام، أنا كمسخدم سعيد جدًا بالمنتج وهو الأفضل من بين جميع المنتجات التي جربناها، خاصةً بالنسبة للأقسام الأخرى غير المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات/التطوير التي واجهت صعوبات في استخدام الحلول الأخرى من قبل

بشكل عام، أنا كمسخدم سعيد جدًا بالمنتج، فهو الأفضل من بين جميع المنتجات التي جربناها، خاصةً بالنسبة للأقسام الأخرى غير المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات/التطوير التي واجهت صعوبات في استخدام الحلول الأخرى من قبل

📮 ClickUp Insight: 1 من كل 5 محترفين يقضي 3 ساعات أو أكثر يوميًا في البحث عن الملفات أو الرسائل أو السياق الإضافي لمهامهم. هذا يمثل ما يقرب من 40٪ من أسبوع العمل الكامل يضيع في شيء لا يستغرق سوى ثوانٍ! يعمل البحث المتصل في ClickUp على توحيد جميع أعمالك — عبر المهام والمستندات والبريد الإلكتروني والدردشات — حتى تتمكن من العثور على ما تحتاجه بالضبط عندما تحتاج إليه دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

2. Monday.com (الأفضل لإدارة المشاريع المرئية)

إذا كان فريقك يحب الوضوح المرمز بالألوان والنهج المرئي للتخطيط، فإن Monday.com يوفر لك ذلك.

صُمم لتنظيم الفوضى وتبسيط سير العمل، ويوفر أدوات مرئية مثل مخططات جانت ولوحات معلومات قابلة للتخصيص. كما أنه بديل مثالي لمستخدمي Asana الذين يرغبون في الحفاظ على الهيكل والأسلوب.

أفضل ميزات Monday.com

خصص سير العمل باستخدام عناصر السحب والإفلات لتناسب احتياجاتك بالضبط

أتمتة الأعمال اليومية واحصل على رؤى فورية من خلال اتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تعاون عبر الأقسام باستخدام ميزات مشاركة الملفات وتعيين المهام المدمجة

تصور التقدم المحرز باستخدام مخططات جانت ولوحات كانبان ولوحات معلومات قابلة للتخصيص

قيود Monday.com

الخطة المجانية تسمح باستخدام شخصين فقط لكل مساحة عمل

قد تبدو التخصيصات المتقدمة لسير العمل المعقدة محدودة

أسعار Monday.com

مجاني إلى الأبد

الأساسي: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

قياسي: 14 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Monday.com

G2: 4. 7/5 (12,800+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (5,400+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Monday.com؟

تقول إحدى المراجعات على Reddit:

قد تكون الأسعار باهظة إذا كان لديك فريق كبير، ولكن بصراحة، فإنها تستحق ذلك إذا استخدمتها بشكل صحيح. لديهم خطة مجانية، ولكنني أعتقد أن الخطط المدفوعة أكثر فائدة إذا كنت تريد جميع الميزات. الأمر يعتمد فقط على احتياجاتك وميزانيتك.

قد تكون الأسعار باهظة إذا كان فريقك كبيرًا، ولكن بصراحة، فإنها تستحق ذلك إذا استخدمتها بشكل صحيح. لديهم خطة مجانية، ولكنني أعتقد أن الخطط المدفوعة أكثر فائدة إذا كنت تريد جميع الميزات. الأمر يعتمد حقًا على احتياجاتك وميزانيتك.

3. Asana (الأفضل لإدارة المهام البديهية والقابلة للتطوير)

عبر Asana

إذا كنت تريد واجهة نظيفة وخالية من العناصر غير الضرورية وبنية قابلة للتطوير، فإن Asana هو الخيار المناسب لك. تساعد طرق عرض المهام المتعددة والأتمتة القوية الفرق سريعة الحركة على البقاء متناسقة. سواء كنت تدير حملات تسويقية سريعة أو تطلق منتجات جديدة، فإن Asana يربط بين الأقسام المختلفة ويحافظ على تنظيم كل شيء دون أي إرباك.

تم تصميمه للتعاون متعدد الوظائف وقابل للتطوير بسهولة — من المبتدئين الفرديين إلى فرق المؤسسات الكاملة، مع ميزات تتطور مع نمو أعمالك.

أفضل ميزات Asana

اعرض المهام باستخدام طرق العرض "قائمة" أو "جدول زمني" أو "تقويم" أو "جانت" أو "كانبان"

قسّم المشاريع الكبيرة إلى مهام أصغر ومهام فرعية وملكية واضحة

أتمتة التحديثات والتذكيرات المتكررة للحفاظ على سير العمل دون الحاجة إلى الإشراف الدقيق

حافظ على تركيزك على الأهداف من خلال لوحات المعلومات في الوقت الفعلي وتتبع التقدم المحرز

قيود Asana

منحنى تعلم حاد للمبتدئين

لا يمكن تعيين أكثر من شخص واحد لكل مهمة

أسعار Asana

شخصي: مجاني إلى الأبد

مبتدئ : 10.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم : 24.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Asana وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (11,300+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (13,400+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Asana؟

يقول أحد المراجعين في Capterra:

Asana هو خيار قوي للفرق التي تحتاج إلى هيكل ووضوح في سير عملها. إنه مرن بما يكفي لمختلف أنواع المشاريع وساعدنا على البقاء منظمين، خاصة مع نمونا، ولكن كن مستعدًا لاستثمار بعض الوقت (وربما المال) للحصول على أقصى استفادة منه.

Asana هو خيار قوي للفرق التي تحتاج إلى هيكل ووضوح في سير عملها. إنه مرن بما يكفي لمختلف أنواع المشاريع وساعدنا على البقاء منظمين، خاصة مع نمونا، ولكن كن مستعدًا لاستثمار بعض الوقت (وربما المال) للحصول على أقصى استفادة منه.

👀 هل تعلم؟ يمكن أن يؤدي توسع نطاق العمل إلى إفشال عملك وتكبدك خسائر مالية. فقد أصبح مشروع رقمنة ملفات قضايا مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) متضخمًا للغاية بسبب إضافة ميزات جديدة وتغيير الأهداف وعدم وضوح القيادة، مما أدى إلى إنفاق 170 مليون دولار وإغلاقه قبل إطلاقه. وقد أنقذ المشروع بعد سنوات إعادة تشغيله من البداية بنطاق أضيق بكثير.

4. Notion (الأفضل لإدارة المعرفة وسير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Notion

يجب أن يكون برنامج إدارة المشاريع الخاص بك بمثابة امتداد لعقلك، وهذا ما يهدف Notion إلى تحقيقه. فهو يجمع بين إدارة المهام والوثائق والويكي والتقويمات والذكاء الاصطناعي المدمج في منصة واحدة جميلة. يوفر Notion مساحة عمل مرنة تتكيف مع الاحتياجات المختلفة، مما يميزه عن تتبع المهام المتمحور حول الفريق في Awork.

بفضل القوالب القابلة للتخصيص وأمثلة إدارة المشاريع وأدوات التنظيم، يعد هذا البرنامج خيارًا جيدًا لمن يفضلون نهجًا عمليًا في العمل.

أفضل ميزات Notion

استخدم Notion AI لتبادل الأفكار وتلخيصها وكتابتها وترجمتها وجلب الإجابات عبر مساحة العمل الخاصة بك

قم بإعداد مساحات مخصصة للفرق للتعاون والحفاظ على التنظيم

خصص سير العمل باستخدام أكثر من 100 كتلة محتوى، بما في ذلك الويكي ولوحات السباق

احصل على أكثر من 30,000 نموذج، مثل أدوات تتبع المشاريع ونماذج CRM

قيود Notion

لا يدعم سير العمل المعقد

قد يستغرق إنشاء قوالب Notion وقتًا طويلاً

أسعار Notion

مجاني إلى الأبد

بالإضافة إلى: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion

G2: 4. 7/5 (6,000+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (2,500+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion؟

يقول أحد المراجعين على G2:

إحدى الميزات التي أحبها أكثر في Notion هي التعاون السلس وسهولة التحرير والقدرة على النشر والمشاركة مع أي شخص.

إحدى الميزات التي أحبها أكثر في Notion هي التعاون السلس وسهولة التحرير والقدرة على النشر والمشاركة مع أي شخص.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Notion

5. Teamwork (الأفضل لإدارة المشاريع التي تركز على العملاء بشفافية)

عبر Teamwork

إذا كان فريقك يتعامل يوميًا مع مواعيد العملاء والميزانيات وتوقعاتهم، فإن Teamwork هو بديل شائع لـ Awork.

صُمم للوكالات وفرق الخدمات، ويجمع بين تخطيط المشاريع وإدارة المستندات وتتبع الوقت والفوترة والتعاون مع العملاء. مثالي للفوترة بالساعة، ويساعد على تبسيط العمل مع الحفاظ على رضا العملاء.

أفضل ميزات العمل الجماعي

خطط للموارد، وقم بإدارة أعباء العمل ، وتوقع السعة لتجنب الاختناقات

سجل الوقت وتتبع النفقات وأرسل الفواتير مباشرة من لوحة معلومات المشروع

حدد معالم بارزة لوضع نقاط مرجعية واضحة للعملاء وتحسين المساءلة

اختر من بين طرق العرض Kanban أو Gantt أو القائمة أو الجدول للحصول على مرونة كاملة

قيود العمل الجماعي

خطة مجانية محدودة

قد تتعرض الواجهة لبعض الأعطال في بعض الأحيان

أسعار Teamwork

مجاني

التسليم: 13.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Grow: 25.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الشركات

Grow: 25.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الحجم: 69.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات العمل الجماعي

G2: 4. 4/5 (أكثر من 1100 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (900+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Teamwork؟

تقول إحدى المراجعات على Reddit:

أنا أستخدم Teamwork وأعتقد أنه مكان رائع للتعاون مع العملاء. إن القدرة على عرض الجداول الزمنية وتعيين مهام العملاء وإرسال الملفات والرسائل في مكان واحد أمر مفيد للغاية. لديهم أيضًا ميزة تسمى "المسودات" لمشاركة المستندات التي تحتاج إلى تعليقات العملاء...

أنا أستخدم Teamwork وأعتقد أنه مكان رائع للتعاون مع العملاء. إن القدرة على عرض الجداول الزمنية وتعيين مهام العملاء وإرسال الملفات والرسائل في مكان واحد أمر مفيد للغاية. لديهم أيضًا ميزة تسمى "المسودات" لمشاركة المستندات التي تحتاج إلى تعليقات العملاء...

👀 هل تعلم؟ قبل أن تصبح إدارة المشاريع رسمية، كانت صناعة الطيران تستخدم قوائم مراجعة لمنع الأخطاء الكارثية. بعد تحطم طائرة بوينج B-17 في عام 1935 بسبب إغفال خطوة قبل الإقلاع، أصبحت قوائم المراجعة هي القاعدة. وقد ألهمت هذه الممارسة، جزئيًا، قوائم المهام الحديثة التي نستخدمها الآن في أدوات البرامج والملاحظات اللاصقة وتفريغ الأفكار.

6. GanttPRO (الأفضل لتخطيط الجداول الزمنية المرئية مع التبعيات المعقدة)

عبر GanttPRO

إذا كنت تستمتع بالجداول الزمنية والأشرطة المرمزة بالألوان ومراقبة سير مشاريعك بسلاسة، فقد يكون GanttPRO هو الخيار المناسب لك.

تم تصميمه للفرق التي تدير مشاريع متعددة المراحل ومتعددة الفرق (مثل البناء وتطوير المنتجات أو تخطيط الأحداث)، ويوفر الوضوح من خلال مخططات جانت القابلة للسحب والإفلات.

أفضل ميزات GanttPRO

مخططات جانت التفاعلية للتخطيط وتعيين المهام وربطها مع عرض مرئي واضح

طرق عرض متعددة — شبكة ولوحة ومحفظة — لتناسب تفضيلات التخطيط المختلفة

أدوات إدارة عبء العمل لتحقيق التوازن بين الموارد وزيادة الإنتاجية بفعالية

تتبع الوقت للحصول على رؤى دقيقة وتوقعات أفضل للمشاريع

قيود GanttPRO

لا يتوفر إصدار مجاني دائم

قد تواجه الفرق الكبيرة صعوبة في التوسع

أسعار GanttPRO

الأساسي: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات GanttPRO

G2: 4. 8/5 (500+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (500+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن GanttPRO؟

تقييم G2 يقول

الواجهة سهلة الاستخدام للغاية، حتى بالنسبة لمن ليسوا خبراء في إدارة المشاريع. أحب وظيفة السحب والإفلات لتعديل الجداول الزمنية وتعيين تبعيات المهام — فهي سريعة وبديهية.

الواجهة سهلة الاستخدام للغاية، حتى بالنسبة لمن ليسوا خبراء في إدارة المشاريع. أحب وظيفة السحب والإفلات لتعديل الجداول الزمنية وتعيين تبعيات المهام — فهي سريعة وبديهية.

7. TeamGantt (الأفضل لإدارة المشاريع البسيطة والموفرة للوقت)

عبر TeamGantt

إذا كنت تهتم بالجداول الزمنية وتفضل سحب الأشرطة بدلاً من كتابة المواعيد النهائية، فإن TeamGantt هو الخيار المناسب لك.

تحافظ أداة إدارة المشاريع الخفيفة والبسيطة هذه على وضوح الأمور، مع مخططات جانت القابلة للسحب والإفلات في قلبها. صُممت للشركات الصغيرة أو الفرق التي تعمل وفقًا للجدول الزمني، وتجعل التعامل مع مشاريع متعددة أمرًا (شبه) ممتعًا.

أفضل ميزات TeamGantt

اضبط التواريخ وأعد ترتيب المهام وقم بإدارة التبعيات باستخدام مخططات جانت القابلة للسحب والإفلات

قم بالتبديل بين طرق عرض التقويم والقائمة وKanban والمحفظة لتتناسب مع سير عمل فريقك

تتبع أعباء عمل الفريق في الوقت الفعلي لتوزيع المهام بالتساوي

قارن الجداول الزمنية المخططة بالجداول الفعلية باستخدام تقارير خط الأساس لتحديد التأخيرات ومعالجتها

قيود TeamGantt

خيارات تخصيص محدودة

التطبيق المحمول ليس بنفس كفاءة التطبيق على الويب

أسعار TeamGantt

مجاني: مشروع واحد مع 60 مهمة

المزايا: 59 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مدير

كل شيء غير محدود: أسعار مخصصة

تقييمات TeamGantt وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 8/5 (890+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (200+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن TeamGantt؟

تقول إحدى مراجعات Capterra:

إنه برنامج جيد أوصي به بشدة لجميع المهنيين وقادة الأعمال لإدارة المشاريع. المشكلة الوحيدة هي أن التقويم صغير بعض الشيء على الهاتف المحمول، ولكنه مثالي على الكمبيوتر.

إنه برنامج جيد أوصي به بشدة لجميع المهنيين وقادة الأعمال لإدارة المشاريع. المشكلة الوحيدة هي أن التقويم صغير بعض الشيء على الهاتف المحمول، ولكنه مثالي على الكمبيوتر.

8. Hive (الأفضل للتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل)

عبر Hive

يهدف Hive إلى الحفاظ على البساطة والتوحيد. بدلاً من التنقل بين التطبيقات، يدعم Hive الفرق المتنامية التي تحتاج إلى كل شيء في مكان واحد — عرض المشاريع، والمساعدة عبر الذكاء الاصطناعي، وتتبع الوقت، وحتى مكالمات Zoom.

سواء كنت تتعاون في مشاريع أو تتعامل مع مواعيد نهائية، فهي مصممة لجعل العمل الجماعي أكثر سلاسة وأقل إجهادًا.

أفضل ميزات Hive

تصور المهام باستخدام Kanban و Gantt وعروض التقويم والمزيد

حسّن سير العمل وحرر المستندات وحلل البيانات باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي من Hive

تتبع الوقت في بطاقات الإجراءات وقم بإنشاء تقارير، بالإضافة إلى تكامل الفوترة مع QuickBooks

أتمتة المهام باستخدام سير عمل مخصص أو مسبق الإنشاء عبر الأنظمة الأساسية

قيود Hive

الميزات الأساسية مثل أتمتة سير العمل هي إضافات مدفوعة

منحنى تعلم حاد للمستخدمين الجدد لأدوات إدارة المشاريع

أسعار Hive

مجاني إلى الأبد

المبتدئين: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الفرق: 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Hive

G2: 4. 6/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (200+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Hive؟

كتب أحد المراجعين في Capterra:

استخدم فريق التسويق لدينا Hive لتنظيم مبادرة خاصة استمرت عدة أسابيع. كشركة تضم موظفين منتشرين في جميع أنحاء البلاد، كنا بحاجة إلى طريقة تجعل الجميع يشعرون وكأنهم يعملون جنبًا إلى جنب في نفس الغرفة طوال الوقت.

استخدم فريق التسويق لدينا Hive لتنظيم مبادرة خاصة استمرت عدة أسابيع. كشركة تضم موظفين منتشرين في جميع أنحاء البلاد، كنا بحاجة إلى طريقة تجعل الجميع يشعرون وكأنهم يعملون جنبًا إلى جنب في نفس الغرفة طوال الوقت.

9. Paymo (الأفضل لتتبع الوقت والإدارة المالية)

عبر Paymo

تكمن ميزة Paymo الفريدة في تكاملها السلس بين تتبع الوقت وإدارة المهام والفوترة، كل ذلك ضمن منصة واحدة. كبرنامج لإدارة المهام، يتميز عن Awork بتلبية احتياجات المستقلين والفرق الصغيرة والوكالات التي تحتاج إلى تتبع ساعات العمل القابلة للفوترة وإنشاء الفواتير.

Paymo يجعل إدارة المشاريع والفوترة أكثر كفاءة، خاصة للشركات التي تستخدم أسعار الساعة.

أفضل ميزات Paymo

تتبع الوقت باستخدام المؤقتات أو Pomodoro أو الإدخالات المجمعة لتحسين الفوترة

قم بإدارة المهام باستخدام لوحات Kanban ومخططات Gantt والتذكيرات

حدد الميزانيات، وتتبع النفقات، وقم بإنشاء فواتير لـ PayPal أو Stripe

وازن بين أعباء العمل باستخدام مخططات تحميل الموارد وتقويمات التوفر

قيود Paymo

خيارات تخصيص متقدمة محدودة

تفتقر إلى الميزات المتقدمة للفرق الكبيرة

أسعار Paymo

مجاني إلى الأبد

المبتدئين: 5.9 دولار شهريًا لكل مستخدم (بعد 3 أشهر 9.9 دولار)

مكتب صغير: 10.9 دولارات شهريًا لكل مستخدم (بعد 3 أشهر: 15.9 دولارًا)

الأعمال: 16.9 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (بعد 3 أشهر: 23.9 دولارًا أمريكيًا)

تقييمات Paymo وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 6/5 (590+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (690+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Paymo؟

مراجعة Capterra تقول:

راضٍ بشكل عام. أتمنى أن يقدم Paymo المزيد من التخصيص وقوالب أكثر قوة، أو مساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي يحلل استخدامي ويقدم اقتراحات لتوفير المزيد من الوقت.

راضٍ بشكل عام. أتمنى أن يقدم Paymo المزيد من التخصيص وقوالب أكثر قوة، أو مساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي يحلل استخدامي ويقدم اقتراحات لتوفير المزيد من الوقت.

📚 اقرأ أيضًا: أهم اتجاهات إدارة المشاريع التي يجب الانتباه إليها

10. Scoro (الأفضل لإدارة المشاريع بشكل أكثر ذكاءً مع التحكم المالي)

عبر Scoro

Scoro يشبه مدير مشروع يحب جداول البيانات ولكنه يتمتع بمهارة في إدارة الشؤون المالية والعملاء. إنه مثالي للشركات الاستشارية والوكالات التي تحتاج إلى أكثر من مجرد تتبع المهام.

على عكس Awork، يربط Scoro بين تخطيط المشاريع والميزانية والفواتير وإدارة علاقات العملاء، مما يمنحك صورة أوضح عن عملك. من لا يرغب في الحصول على أداة تساعده على تنظيم كل شيء؟

أفضل ميزات Scoro

تعامل مع كل مرحلة من مراحل المشروع، من عرض الأسعار إلى الفواتير، باستخدام أدوات دورة الحياة المتكاملة

وازن بين أعباء العمل في فريقك من خلال التخطيط والحجز الفوري للموارد

تتبع الربحية باستخدام لوحات المعلومات المالية ومقاييس المشروع التفصيلية

قم بتخصيص لوحات المعلومات لإبراز مؤشرات الأداء الرئيسية مثل ساعات العمل القابلة للفوترة والميزانيات والمهام المتأخرة

قيود Scoro

لا يوجد خطة مجانية دائمة

تخصيص محدود مقارنة بالأدوات الأخرى

أسعار Scoro

الأساسي: 23.90 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

النمو: 38.90 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأداء: 59.90 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Scoro

G2: 4. 5/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (230+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Scoro؟

تقول مراجعة Capterra :

مناسب للمبتدئين، ولكن مع نمو الوكالة، لا يعد هذا الأداة المناسبة للإدارة اليومية

مناسب للمبتدئين، ولكن مع نمو الوكالة، لا يعد هذا الأداة المناسبة للإدارة اليومية

💡 نصيحة احترافية: قبل الالتزام، أشرك فريقك في الفترة التجريبية واختر الأداة التي تجعل فريقك أكثر كفاءة.

اتخذ القرار الصحيح مع ClickUp

تغيير أدوات إدارة المشاريع ليس خيانة، بل هو تطور. مع نمو فريقك وتغير احتياجاته، من الضروري العثور على أداة تواكب هذه التغيرات.

على الرغم من أن جميع بدائل Awork التي استكشفناها تقدم شيئًا ذا قيمة، إلا أن ClickUp تتصدر القائمة. فهي توفر إدارة المشاريع ولكنها تجعلها مرنة وتعاونية وذكية في مجال الأتمتة.

سواء كنت تتعامل مع الجداول الزمنية أو الفرق أو المهام، يوفر ClickUp السحر الشامل الذي يجعل فوضى المشاريع تبدو وكأنها رقصة تم تدريبها جيدًا. لذا، انطلق! انقر خارج القديم، وانقر على شيء أفضل.

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