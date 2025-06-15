أسعار Microsoft Teams: الخطط والميزات والبدائل

يعرف المحترفون في جميع المجالات تقريبًا قيمة Microsoft Teams. فهو يجعل التواصل في مكان العمل سهلاً. ونظرًا لأنه يلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة، فإنه يقدم هياكل أسعار متنوعة.

ولكن كيف يمكن مقارنة هذه الخطط؟ هل السعر مناسب للميزات التي تحصل عليها؟ هل هناك بدائل أفضل لـ Microsoft Teams؟ دعنا نحلل ذلك.

Microsoft Teams مقابل ClickUp: مقارنة سريعة الميزة Microsoft Teams ClickUp الغرض تركز على التواصل إدارة شاملة للعمل إدارة المهام يتطلب إضافات (Planner، MS Project) مزود بقوائم ولوحات ومخططات جانت وغيرها. المستندات محدود عبر OneNote/Word مستندات أصلية مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وتحرير في الوقت الفعلي، وربط المهام الاجتماعات الدردشة والفيديو؛ Copilot الإضافي أدوات اجتماعات مدمجة، AI Notetaker، مقاطع غير متزامنة التعاون المرئي تطبيق Whiteboard منفصل لوحات بيضاء مدمجة متصلة بالمهام الأتمتة عبر Power Automate (معقد) أتمتة مدمجة وسهلة الاستخدام التكامل قوة تطبيقات Microsoft أكثر من 1000 تكامل بما في ذلك Teams وZoom وSlack الأسعار الإضافات اللازمة للحصول على الوظائف الكاملة خطط مرنة مصممة لتتناسب مع احتياجات فريقك

ما هو Microsoft Teams؟

عبر Microsoft Teams

فكر في Microsoft Teams كمساحة مكتبية رقمية. فهو يجمع أدوات الاتصال بين أعضاء الفريق — الدردشة والاجتماعات عبر الفيديو ومشاركة الملفات وتكامل التطبيقات — في مكان واحد.

يمكنك تمييز التحديثات المهمة ومشاركة الملفات في المحادثة وتقسيم المناقشات إلى قنوات فريق مركزة. يقوم برنامج مشاركة الملفات هذا تلقائيًا بتخزين المستندات من الدردشة إلى SharePoint وOneDrive، مما يحافظ على تنظيم كل شيء.

يحتوي Microsoft Teams أيضًا على نظام مكالمات صوتية ومرئية مدمج لجعل الاجتماعات عن بُعد أكثر إنسانية. يمكنك استخدام ميزة إلغاء الضوضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي لحجب الضوضاء الخلفية والاستمتاع بمحادثات واضحة تمامًا.

بعد جدولة الاجتماعات، يمكنك تتبعها في تقويم Teams ومزامنتها مع Outlook. يساعدك Microsoft Copilot المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تلخيص الاجتماعات وإنشاء عناصر العمل وصياغة الردود داخل الدردشة.

إذا كنت تستخدم أدوات متعددة، فإن Microsoft Teams يتكامل مع تطبيقات Microsoft الأخرى، مثل Word و Excel، وأدوات الجهات الخارجية.

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خطط أسعار Microsoft Teams

قد تكون هيكلية أسعار Microsoft Teams معقدة بعض الشيء. ولكن لا تقلق. سنخبرك بالتفصيل بما تقدمه كل فئة ونساعدك في اتخاذ قرارات مالية ذكية. فيما يلي نظرة عامة على كل خطة أسعار MS لتختار الخطة التي تتضمن الميزات التي تناسب احتياجاتك.

خطة مجانية

تناسب خطة Microsoft Teams المجانية الفرق الصغيرة والمشاريع الشخصية ذات المتطلبات الأساسية.

الميزات الرئيسية

عقد اجتماعات تضم ما يصل إلى 100 مشارك

قم بإجراء مكالمات فردية غير محدودة لمدة تصل إلى 30 ساعة

انضم إلى اجتماعات جماعية تصل مدتها إلى 60 دقيقة

شارك الملفات واستخدم أدوات البحث المدمجة

القيود

5 غيغابايت فقط من سعة التخزين السحابية لكل مستخدم

تتوقف اجتماعات المجموعة بعد 60 دقيقة

لا توجد عناوين بريد إلكتروني خاصة بالعمل

تكامل محدود مع تطبيقات Microsoft 365

لمن هذه الخطة؟ هذه الخطة مناسبة لاحتياجات التعاون الأساسية دون متطلبات معقدة.

خطة Microsoft Teams Essentials

تجمع هذه الخطة بين Teams والإصدارات الويب من تطبيقات Microsoft Office الشائعة.

الميزات الرئيسية

استضف اجتماعات جماعية لمدة تصل إلى 30 ساعة بحد أقصى 300 مشارك

قم بتخزين 10 جيجابايت من الملفات لكل شخص

الوصول إلى النصوص وتسجيل الاجتماعات

تشغيل التسميات التوضيحية المباشرة باللغة الإنجليزية

القيود

لا توجد عناصر تحكم متقدمة للمستخدمين

تطبيقات Office المفقودة على سطح المكتب

خيارات محدودة لإعداد التقارير

يتوفر Microsoft 365 Copilot كإضافة

الأسعار

4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

لمن هذه الخطة؟ هذه الخطة مفيدة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة التي تحتاج إلى أداة اجتماعات عبر الإنترنت ولكنها لا ترغب في الحصول على حزمة Microsoft 365 الكاملة.

خطة Microsoft 365 Business Basic

تجمع هذه الخطة بين Teams والإصدارات الويب من تطبيقات Office الشائعة.

الميزات الرئيسية

إعداد بريد إلكتروني مخصص للأعمال

احصل على سعة تخزين تبلغ 1 تيرابايت لكل شخص

إدارة ما يصل إلى 300 مستخدم

استخدم جميع ميزات اجتماعات Microsoft Teams

تجربة مجانية لمدة شهر واحد متاحة

القيود

أدوات تحرير الفيديو غير متوفرة

لا توجد مساحات عمل مشتركة

تطبيقات Office المتاحة عبر الإنترنت والهواتف محدودة

يتوفر Microsoft 365 Copilot كإضافة

الأسعار

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

لمن هذه الخطة؟ ستفيد هذه الخطة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى أدوات اجتماعات عبر الإنترنت وتطبيقات Office الأساسية.

خطة Microsoft 365 Business Standard

يجب على الفرق التي تحتاج إلى جميع الميزات والأدوات المتقدمة أن تضع هذه الخطة في اعتبارها.

الميزات الرئيسية

قم بتنظيم ندوات عبر الإنترنت مع التسجيل وإعداد التقارير

استخدم Microsoft Loop للعمل الجماعي في مساحات العمل التعاونية

قم بتحرير مقاطع الفيديو باستخدام Clipchamp

احصل على أدوات أمان متقدمة

تجربة مجانية لمدة شهر واحد متاحة

القيود

تكاليف شهرية أعلى مقارنة بالباقات الأخرى

يتضمن منحنى تعليمي

قد لا يتم استخدام بعض الأدوات

يتوفر Microsoft 365 Copilot كإضافة

الأسعار

12.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

لمن هذا المنتج: ستستفيد من هذا الحل الشركات المتوسطة والكبيرة التي تستخدم تطبيقات Office بكثرة وتحتاج إلى أمان متقدم.

إيجابيات وسلبيات أسعار Microsoft Teams

يقدم Microsoft Teams خطط أسعار متعددة، ولكن هل تكلفتها تناسب احتياجاتك؟ دعنا نناقش إيجابيات وسلبيات استراتيجية التسعير الخاصة به.

👍 مزايا أسعار Microsoft Teams

تتميز خطط Microsoft Teams بمزايا جذابة، مما يجعلها خيارًا مغريًا. يمكنك:

ابدأ بخطة مجانية لتقييم إمكاناتها

احصل على تطبيقات Microsoft 365 مثل OneDrive و Outlook و Office عند اختيار خطط Microsoft 365 Business Basic أو Microsoft 365 Business Standard

احصل على 1 تيرابايت من سعة التخزين السحابية في خطط Business Basic و Standard — مساحة كبيرة للوثائق والوسائط

استضف اجتماعات جماعية غير محدودة ونظم ورش عمل أو دورات تدريبية على مدار اليوم

استمتع بميزات Business Premium مثل الأمان المتقدم وضوابط الوصول لحماية الاتصالات الحساسة

👎 عيوب أسعار Microsoft Teams

لسوء الحظ، هناك بعض العيوب في MS Teams فيما يتعلق بهيكل التكلفة.

هناك فرق كبير في السعر بين خطط Microsoft 365 Business Basic و Microsoft 365 Business Standard

في الإصدار المجاني من Microsoft Teams، تبلغ مدة المكالمات الجماعية 60 دقيقة كحد أقصى ويبلغ عدد المشاركين 100 مشارك. وهذا يحد من قدرة المستخدمين العاديين على تجربة الميزات الأساسية للمكالمات في Microsoft Teams

تتطلب ميزات مثل استضافة الندوات عبر الإنترنت وتحرير الفيديو اشتراكات Business Standard أو Microsoft Teams Premium الأكثر تكلفة

يتطلب Microsoft 365 Copilot نفقات إضافية تتجاوز أسعار الخطة الأساسية

مع وجود العديد من الخيارات والأدوات، كلما زادت التكاليف، زاد الوقت الذي تقضيه في التعرف عليها

🤓 هل تعلم؟ تم إنشاء Microsoft Teams في الأصل كرد على Slack، وتم تطويره في غضون بضعة أشهر فقط بعد فشل محاولة Microsoft لشراء Slack في عام 2016.

لماذا تفكر في بدائل Microsoft Teams؟

بينما يتكامل Teams بسلاسة مع منتجات Microsoft، قد يكون ربطه بأدوات غير تابعة لـ Microsoft أمرًا صعبًا. وقد يحد ذلك من نموك.

فيما يلي أربعة أسباب رئيسية تدفعك إلى التفكير في بدائل Microsoft Teams:

1. هيكل أسعار متعدد المستويات

تتنوع خطط أسعار Microsoft Teams من خطط مجانية إلى خطط مدفوعة مثل Microsoft 365 Business Standard. ومع ذلك، قد يجد بعض المستخدمين أن الميزات المطلوبة متوفرة فقط في الخطط الأعلى مستوى، والتي قد تكون باهظة الثمن.

إذا كانت مؤسستك لا تحتاج إلى جميع الخدمات المجمعة، فسيتعين عليك دفع مبلغ أكبر من المبلغ الذي تستخدمه.

2. تحديات واجهة المستخدم

تحتوي واجهة Microsoft Teams على العديد من الميزات التي قد تربك المستخدمين، خاصةً المستخدمين الجدد في النظام البيئي. قد يستغرق إعدادها وقتًا طويلاً، حيث لا توجد بنية مسبقة.

يجب عليك إنشاء قنوات وتحديد أسمائها ومواءمتها مع الفرق ذات الصلة من البداية. إن إنشاء نسخة من هذه القنوات هو أيضًا مهمة يدوية.

3. قيود إدارة المهام

MS Project (برنامج إدارة المشاريع من Microsoft Teams ) هو نظام تكامل لإدارة المهام. ومع ذلك، يجب عليك شراء ترخيص منفصل لاستخدام MS Teams في إدارة المشاريع.

قد يمثل هذا تحديًا للفرق الصغيرة أو تلك التي تعمل بميزانية محدودة. كما أن منحنى التعلم حاد، مما يتطلب منك تعلم العديد من التطبيقات للوفاء بمتطلبات المهام.

4. عوائق التوسع والنمو

يحدد MS Teams عدد القنوات الخاصة بـ 30 قناة. بالنسبة لإدارة المستخدمين، يُسمح بحد أقصى 250 عضوًا، مع حد قياسي يبلغ 200 قناة لكل فريق.

قد يبدو هذا كثيرًا في البداية، ولكن تخيل شركة استشارية حيث يحتاج كل مشروع عميل إلى قناة مستقلة خاصة به — فقد تصل إلى هذا الحد بسرعة أكبر من المتوقع.

👀 هل تعلم؟ 67% من الشركات طبقت أدوات تعاون جديدة بعد جائحة COVID-19.

ClickUp: بديل شامل لـ Microsoft Teams

يتنقل الموظفون بين التطبيقات 1,200 مرة في اليوم —ما يقرب من 4 ساعات في الأسبوع في إعادة ضبط الانتباه.

قد تؤدي المشاريع والمعرفة والاتصالات المتناثرة عبر أدوات غير متصلة إلى إبطاء عملك. في الواقع، تواجه الفرق التي تستخدم أدوات متعددة تحديات أكبر في مجال التعاون، مثل عدم التنسيق وسوء الفهم ومشكلات الثقة، بالإضافة إلى الشعور بالإرهاق.

يمكن لـ ClickUp حل هذه المشكلة بسرعة وسهولة. ClickUp يجمع بين إدارة المهام وإدارة المشاريع والدردشة والمستندات واللوحات البيضاء والاجتماعات والأتمتة في منصة واحدة. وهذا يعني أنك لست بحاجة إلى التبديل بين أدوات متعددة للتواصل والتوثيق وتتبع المهام، فكل شيء مركزي.

الأتمتة والتكامل: أتمتة الأعمال المتكررة ودمجها مع أدوات مثل Microsoft Teams إذا لزم الأمر

إدارة المهام والمشاريع: قم بتعيين المهام وتحديد الأولويات وتتبع التقدم وإدارة سير العمل

الدردشة والتواصل: دردشة مدمجة للتواصل الفوري بين أعضاء الفريق، على غرار قنوات Teams.

إدارة المستندات والمعرفة: أنشئ المستندات وشاركها وتعاون عليها داخل مساحة العمل الخاصة بك.

اللوحات البيضاء: تعاون مرئي لتبادل الأفكار والتخطيط.

الاجتماعات والمقاطع: قم بجدولة الاجتماعات وتسجيل رسائل الفيديو غير المتزامنة واستخدم الذكاء الاصطناعي لتدوين ملاحظات الاجتماعات وتدوينها.

لماذا تختار ClickUp بدلاً من Microsoft Teams؟

تخيل أن موعد تسليم عملك بعد ساعة. مهامك موجودة في تطبيق واحد، والمحادثات في تطبيق آخر، وأحدث جدول زمني للمشروع مدفون في سلسلة رسائل بريد إلكتروني. مع ClickUp، يمكنك ربط المهام والمستندات والجداول الزمنية في عرض واحد، والعثور على التحديثات، وتسليم مشروعك في الوقت المحدد.

بينما يركز Microsoft Teams بشكل أساسي على الاتصال، يجمع ClickUp جميع عملياتك تحت سقف واحد. يوفر إدارة أعمق للمشاريع والمهام، ومستندات مدمجة، وأتمتة أكثر قوة لسير العمل. وإذا لم تكن مستعدًا بعد للتخلي عن Teams، يمكنك أيضًا استخدام تكامل ClickUp Microsoft Teams دون الحاجة إلى التبديل.

بالنسبة للفرق التي تستخدم MS Teams كتطبيق مراسلة للأعمال، يتولى ClickUp إدارة تحديثات المشاريع والمهام والمناقشات في مكان واحد — لا مزيد من المعلومات المتناثرة — فقط عمل جماعي منظم.

إليك كيف يمكن أن يكون تكامل Microsoft Teams في ClickUp مفيدًا:

شارك روابط مهام ClickUp في محادثات Teams حتى يتمكن زملاؤك من رؤية حالة المهام وأولوياتها ومواعيد استحقاقها على الفور دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات

حوّل المناقشات السريعة إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام الأمر إنشاء مهمة

تلقى إشعارات تلقائية في Teams بشأن التعليقات الجديدة وتغييرات الحالة وتحميل الملفات

الميزات الرئيسية

1. دردشة في الوقت الفعلي للحفاظ على سير الاتصالات

استخدم ClickUp Chat للتعاون بين أعضاء الفريق وللبقاء على اطلاع على السياق

يربط ClickUp Chat المحادثات بالمهام والمشاريع والمستندات لتبادل الأفكار.

على عكس MS Teams، الذي يركز بشكل أساسي على المناقشات، يرفق ClickUp سياقًا لكل محادثة، مما يسهل تحويل المحادثات إلى بنود عمل وتطوير استراتيجيات اتصال فعالة.

ما الذي يميز ClickUp Chat:

حوّل الرسائل إلى مهام بنقرة واحدة ، لضمان أن تؤدي المناقشات المهمة إلى نتائج حقيقية

اربط كل محادثة تلقائيًا بالمهام والمستندات والتحديثات ذات الصلة لتجنب فقدان المعلومات

استخدم ClickUp Chat لتعيين الرسائل لأعضاء الفريق المعنيين

استخدم ClickUp AI لاقتراح الإجابات وتلخيص سلاسل المحادثات وإنشاء المهام وتعيينها للحفاظ على تنظيم الفرق

أرفق الرسائل بمهام ومشاريع محددة حتى تظل المناقشات ذات صلة ومنظمة

أنشئ مساحات مخصصة لتنظيم المحادثات حسب الفرق أو المشاريع أو الموضوعات لتحقيق أقصى قدر من الوضوح

📚 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لخطط الاتصال الخاصة بالمشاريع: Excel وWord وClickUp

2. التعاون المرئي باستخدام السبورات البيضاء

حوّل الأفكار إلى مهام على لوحات ClickUp

بينما يقدم MS Teams Microsoft Whiteboard كأداة خارجية، فإن ClickUp لديه حل أصلي. يمكن للمستخدمين تبادل الأفكار والتخطيط باستخدام ClickUp Whiteboards. يساعد ذلك الفرق على تخطيط الأفكار وسير العمل والاستراتيجيات في الوقت الفعلي.

يمكنك ربط المهام مباشرة من السبورة البيضاء وتحويل الأفكار إلى مهام قابلة للتنفيذ ضمن نفس الواجهة.

بالإضافة إلى ذلك، تم دمج Whiteboard مع ClickUp Chat و ClickUp Project Management. تعمل الطبيعة الديناميكية لهذه الأداة على تحسين التواصل من خلال ربط المهام بصريًا عبر مساحة العمل الخاصة بك، مما يمنح فريقك فرصة لتبادل الأفكار والتعاون في نفس المكان.

3. إدارة الاجتماعات باستخدام ClickUp

يوفر ClickUp Meetings مكانًا مركزيًا لتخزين ملاحظاتك ومهامك ومتابعاتك، ويساعدك على البقاء منظمًا ومسؤولًا. يقوم ClickUp AI Notetaker تلقائيًا بتدوين الاجتماعات وتلخيص النقاط الرئيسية وإنشاء ملاحظات اجتماعات قابلة للتنفيذ، مما يوفر وقت فريقك ويضمن عدم تفويت أي شيء.

إليك كيفية استضافة اجتماعات فعالة:

استخدم خيارات التنسيق المتقدمة لإبراز النقاط الرئيسية، وهيكلة الأفكار، وتنظيم رؤى الاجتماعات في محرر سهل الاستخدام

حوّل تعليقات الاجتماعات إلى مهام قابلة للتعيين للحفاظ على سجل ولتوحيد رؤية الجميع بشأن المواعيد النهائية

أنشئ جداول أعمال الاجتماعات كقوائم مرجعية وقم بوضع علامة على الموضوعات التي تمت مناقشتها حتى لا يتم إغفال أي شيء

وفر الوقت عن طريق إعداد مهام متكررة للاجتماعات الأسبوعية أو الشهرية أو القائمة على المشاريع وتخطيط جداول الأعمال مسبقًا

اتخذ إجراءات فورية باستخدام الأوامر المائلة لتنسيق الملاحظات أو تعيين المهام أو تحديث مستندات الاجتماعات

📮ClickUp Insight: 37% من الموظفين يرسلون ملاحظات متابعة أو محاضر اجتماعات لتتبع بنود العمل، لكن 36% لا يزالون يعتمدون على طرق أخرى مجزأة. بدون نظام موحد لتسجيل القرارات، قد تضيع المعلومات المهمة التي تحتاجها في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات. مع ClickUp، يمكنك تحويل المحادثات على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ في جميع مهامك ودردشاتك ومستنداتك، مما يضمن عدم فقدان أي شيء.

4. إدارة المستندات وعرض المهام في مكان واحد

استمتع بالتحرير التعاوني المباشر في ClickUp Docs

لن يضطر أعضاء Teams أبدًا إلى التبديل بين أدوات متعددة لإدارة عملهم في ClickUp. يمكنك إنشاء المهام وتعيينها من الدردشة وربطها بالمناقشات ذات الصلة والتعاون مع أعضاء فريقك في ClickUp Docs.

يمكن لأعضاء الفريق العمل معًا على المستندات في الوقت الفعلي باستخدام ميزات مثل مؤشرات الكتابة والتعليقات وتتبع المراجعات. يأتي ClickUp Docs أيضًا مزودًا بـ ClickUp AI، الذي يمكن أن يساعد في كتابة المحتوى وتلخيصه وترجمته.

احصل على نظرة عامة على أهم التحديثات في مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Brain

لعرض عملك وإدارة مهامك، يمكنك استخدام تقويم ClickUp.

يكتشف تقويم ClickUp تعارضات الجدولة، ويتتبع تقدم المشروع، ويضبط الجداول الزمنية داخل نظامه البيئي. على عكس تكامل التقويم الأساسي في Microsoft Teams، فإن تقويم ClickUp أكثر سهولة ويوفر جدولة تركز على المهام.

يمكنك تراكب التقويمات الشخصية وتقويمات الفريق والتقويمات الخارجية (Google و Outlook و Apple) في عرض واحد لرؤية جميع الالتزامات في مكان واحد. يتيح لك ذلك تحديد المهام قيد التنفيذ أو المتأخرة أو المكتملة على الفور باستخدام عروض مخصصة مرمزة بالألوان.

5. رسائل فيديو غير متزامنة مع ClickUp Clips

استخدم ClickUp Clips للتواصل بشكل غير متزامن مع فريقك

بالنسبة للفرق التي تعتمد على الاتصالات المرئية، يمثل ClickUp Clips استراحة من الاجتماعات اليومية.

مع هذه الميزات، لن تقلق بشأن الحفاظ على آداب الاجتماعات الافتراضية. سجل البرامج التعليمية أو الإرشادات باستخدام ClickUp Clips وأنشئ مكتبة للمناقشات المهمة للرجوع إليها في المستقبل.

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6. التعاون للحصول على تعليقات سياقية

استخدم ClickUp Assign Comments لتحويل التعليقات إلى مهام ClickUp أو تخصيصها للفريق

في حالة وجود مشكلة، بدلاً من إرسال بريد إلكتروني منفصل أو إرسال رسالة إلى زميل في دردشة أخرى، يمكنك استخدام ClickUp Assign Comments لتوجيه الاستفسار إليهم.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل تكاملات ClickUp على تجميع جميع محادثاتك ومناقشاتك المتعلقة بالمشاريع في مكان واحد، مما يساعدك على تنظيم أعمالك.

على سبيل المثال، يتيح لك تكامل ClickUp Zoom بدء مكالمة Zoom مباشرة من مهمة ClickUp. يمكنك أيضًا ربط تسجيلات الاجتماعات وملخصاتها بالمشاريع.

وفي الوقت نفسه، يتيح لك تكامل ClickUp Slack إنشاء مهام من رسائل Slack بنقرة واحدة ومزامنة المناقشات بين المنصتين.

نظرة عامة على الأسعار

تقدم ClickUp خطط أسعار مرنة تناسب الفرق من جميع الأحجام، وتوفر بديلاً فعالاً من حيث التكلفة لـ Microsoft Teams. فيما يلي تفاصيل الخطط:

خطة مجانية إلى الأبد

تتضمن الخطة المجانية إلى الأبد أدوات إدارة المشاريع الأساسية التي تحتاجها العديد من الفرق.

الميزات الرئيسية

أنشئ مهام ومشاريع غير محدودة

قم بإعداد قوالب مشاريع مخصصة

تتبع الوقت المستغرق في المهام

استخدم مخططات جانت (محددة بـ 100 استخدام)

احصل على دعم مباشر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

قم بتخزين ما يصل إلى 100 ميجابايت من الملفات

قم بتنفيذ 100 إجراء آلي شهريًا

لمن هذا المنتج؟ مثالي للفرق الصغيرة أو العاملين المستقلين أو الأفراد الذين يبدأون في استخدام أدوات إدارة المشاريع ويريدون الحصول على الميزات الأساسية دون تكلفة

خطة غير محدودة

لا تتضمن هذه الخطة أي قيود على المستوى المجاني، مما يمنح الفرق مزيدًا من المرونة.

الميزات الرئيسية

أزل جميع القيود على مخططات جانت وإدارة الموارد

أنشئ نماذج مخصصة وأضف حقول مخصصة

قم بتنفيذ 1000 إجراء آلي شهريًا

الوصول إلى سعة تخزين غير محدودة

أنشئ قوالب مشاريع مخصصة

احصل على دعم ذي أولوية

قم بإعداد لوحات معلومات غير محدودة

لمن هذا المنتج؟ الفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تحتاج إلى حل كامل لإدارة المشاريع دون تكبد تكاليف باهظة

خطة الأعمال

تضيف خطة الأعمال ميزات متقدمة لا تتوفر في Microsoft Teams، مثل مخططات Burndown لفرق Scrum والتقارير المخصصة.

الميزات الرئيسية

أنشئ مخططات وأدوات مخصصة

أنشئ عمليات أتمتة متقدمة لسير العمل

قم بتنفيذ 10,000 إجراء آلي شهريًا

الوصول إلى تتبع الوقت المتقدم والأذونات المخصصة

أنشئ مخططات لأعباء العمل واحصل على عرض الجدول الزمني

لمن هذا المنتج؟ الفرق متوسطة الحجم التي تستخدم Scrum أو تحتاج إلى تحليلات وتقارير مفصلة عن المشاريع

خطة المؤسسات

تضيف خطة Enterprise أمانًا وتخصيصًا على مستوى المؤسسات مع ميزات مناسبة للمؤسسات الكبيرة.

الميزات الرئيسية

احصل على مساعدة مخصصة للتشغيل والوصول إلى Enterprise API

قم بإعداد أدوار مخصصة غير محدودة

استخدم تسجيل الدخول الأحادي (SSO)

قم بتشغيل عمليات أتمتة غير محدودة

الوصول إلى ميزات الأمان المخصصة والتوافق مع HIPAA

لمن هذا المنتج؟ المؤسسات الكبيرة التي تتطلب مستويات متقدمة من الأمان والتخصيص والدعم المخصص

اطلع على جميع جوانب أسعار ClickUp هنا

يقول لويس نوروود، رئيس علاقات العملاء في Pharmacy Mentor:

ساعد ClickUp شركتنا على أن تصبح أكثر إنتاجية، حيث وفرت الوقت، وقللت الحاجة إلى الاجتماعات غير المجدية، وزادت بشكل كبير من رضا الموظفين والعملاء.

ساعد ClickUp شركتنا على أن تصبح أكثر إنتاجية، حيث وفر الوقت، وقلل الحاجة إلى الاجتماعات غير المجدية، وزاد بشكل كبير من رضا الموظفين والعملاء.

تعاون بشكل أفضل مع ClickUp

MS Teams مناسب لأولئك الذين يستخدمون بالفعل نظام Microsoft. يمكنك التواصل مع الآخرين باستخدام خيارات الدردشة والفيديو وإنشاء قنوات مخصصة لتقسيم سير العمل. ومع ذلك، قد يشكل عدم توفر ميزات إدارة المهام عائقًا للكثيرين.

يتطلب التعامل مع مهام العمل وتتبع التقدم المحرز أدوات إضافية مثل Planner أو Project، بينما يأتي ClickUp مزودًا بقوائم مهام مدمجة ولوحات Kanban ومخططات Gantt وعروض عرض حجم العمل.

يمكن أن يؤدي الاستثمار في مهام متعددة وأدوات إدارة الفريق إلى زيادة النفقات العامة وخلق حالة من الارتباك. يزيل اختيار منصة واحدة تدمج كل شيء هذه العقبات.

اشترك في ClickUp مجانًا واعمل بذكاء.