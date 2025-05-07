إنتاج مقاطع الفيديو التسويقية: الخطوات والأدوات وأفضل الممارسات

تصفح أي موجز اجتماعي وسترى ذلك: المحتوى المرئي موجود في كل مكان. ولسبب وجيه، فهو أحد أبسط الطرق لجذب الانتباه وشرح رسالتك ودفع الناس إلى اتخاذ إجراء.

ولكن هناك مشكلة واحدة: لا يكفي مجرد الضغط على زر التسجيل. مع تزايد وعي الجمهور وتغير خوارزميات منصات تسويق المحتوى باستمرار، يحتاج الفيديو عالي الأداء إلى أكثر من إضاءة جيدة وصوت جيد. تحتاج إلى استراتيجية تسويق واضحة والأدوات المناسبة وفهم قوي لما يفلح بالفعل.

سيوجهك هذا الدليل خلال عملية إنتاج مقاطع الفيديو التسويقية بالكامل، بدءًا من التخطيط وكتابة السيناريو وحتى التصوير والتحرير والنشر.

ستجد أيضًا أدوات عملية لإدارة مشاريع إنتاج الفيديو وأفضل الممارسات لمساعدتك في إنشاء مقاطع فيديو لا تبدو رائعة فحسب، بل تحقق أيضًا نتائج فعالة.

⏰ ملخص في 60 ثانية إنتاج مقاطع الفيديو التسويقية هو إنشاء مقاطع فيديو لغرض معين، مثل تعزيز الوعي بالعلامة التجارية أو جذب عملاء محتملين أو تحفيز التحويلات

خطوات إنشاء فيديو تسويقي التخطيط قبل الإنتاج: حدد أهدافًا واضحة، وتعرف على جمهورك، واكتب سيناريو الفيديو وقصة مصورة، وقم بإعداد فريقك ومعداتك مرحلة الإنتاج: التقط لقطات عالية الجودة مع إضاءة وصوت مناسبين، وقم بتصوير عدة لقطات تتناسب مع نبرة السيناريو ما بعد الإنتاج والتحرير: قم بالتحرير من أجل الوضوح، وأضف الرسومات والصوت، وقم بتصحيح الألوان، وقم بالتحسين للمنصات، واختبر على مختلف الأجهزة

التخطيط قبل الإنتاج: حدد أهدافًا واضحة، وتعرف على جمهورك، واكتب سيناريو الفيديو وقصة مصورة، وقم بإعداد فريقك والمعدات اللازمة

مرحلة الإنتاج: التقط لقطات عالية الجودة مع إضاءة وصوت مناسبين وتصوير متعدد يتناسب مع نبرة النص

ما بعد الإنتاج والتحرير: تحرير من أجل الوضوح، وإضافة رسومات وصوت، وتصحيح الألوان، والتحسين للمنصات، والاختبار عبر الأجهزة

نصائح لإنتاج مقاطع فيديو تسويقية فعالة ابدأ بالاستراتيجية اجذب انتباه المشاهدين في أول 5 ثوانٍ اكتب نصوصًا بأسلوب محادثة اجعلها قصيرة ومركزة صممها بحيث يمكن مشاهدتها بدون صوت اعرض ولا تشرح العلامة التجارية الفعالة تنتهي بعبارة واضحة تحث على اتخاذ إجراء اختبر الإصدارات المختلفة وحسّنها لتناسب

ابدأ بالاستراتيجية

اجذب انتباه المشاهدين في أول 5 ثوانٍ

اكتب نصوصًا بأسلوب محادثة

اجعلها قصيرة ومركزة

تصميم لمشاهدة بدون صوت

أظهر ولا تقل

العلامة التجارية الخفية تفوز

اختتم بعبارة دعوة واضحة لاتخاذ إجراء

إصدارات تجريبية

قم بالتحسين وفقًا للمنصة التخطيط قبل الإنتاج: حدد أهدافًا واضحة، وتعرف على جمهورك، واكتب سيناريو الفيديو وقصة مصورة، وقم بإعداد فريقك والمعدات اللازمة

مرحلة الإنتاج: التقط لقطات عالية الجودة مع إضاءة وصوت مناسبين وتصوير متعدد يتناسب مع نبرة النص

ما بعد الإنتاج والتحرير: تحرير من أجل الوضوح، وإضافة رسومات وصوت، وتصحيح الألوان، والتحسين للمنصات، والاختبار عبر الأجهزة ابدأ بالاستراتيجية

اجذب انتباه المشاهدين في أول 5 ثوانٍ

اكتب نصوصًا بأسلوب محادثة

اجعلها قصيرة ومركزة

تصميم لمشاهدة بدون صوت

أظهر ولا تقل

العلامة التجارية الخفية تفوز

اختتم بعبارة واضحة تحث على اتخاذ إجراء

إصدارات تجريبية

قم بالتحسين وفقًا للمنصة

ما هو إنتاج مقاطع الفيديو التسويقية؟

إنتاج مقاطع الفيديو التسويقية هو عملية إنشاء مقاطع فيديو للترويج للمنتجات أو الخدمات أو العلامات التجارية أو الأفكار. الهدف الأساسي من هذه المقاطع هو إشراك أو إعلام أو التأثير أو إقناع الجمهور.

ما يميز هذه الرحلات المصورة هو الهدف منها. فهي مصممة مع مراعاة مؤشرات الأداء الرئيسية للاستراتيجية وتسويق المحتوى ، ومُحسّنة لتحقيق الأداء الأمثل، ومرتبطة بأهداف مثل الوعي بالعلامة التجارية أو جذب العملاء المحتملين أو التحويلات.

👀 هل تعلم؟ وفقًا لدراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، يمكن للدماغ البشري التعرف على الصور والاستجابة لها في غضون 13 مللي ثانية فقط —وهذه هي السرعة التي تحتاجها لترك انطباع. هذه السرعة والتأثير هما بالضبط السبب في أن مقاطع الفيديو التسويقية أصبحت ضرورية.

خطوات إنشاء فيديو تسويقي

إن إنشاء فيديو تسويقي هو عملية منظمة توازن بين الإبداع والاستراتيجية. فيما يلي كيفية تقسيم سير عمل إنتاج الفيديو التسويقي بشكل نموذجي:

🎬 تخطيط ما قبل الإنتاج

هنا يتم وضع الأساس، ويمكن القول إنها المرحلة الأكثر أهمية. تضمن خطة ما قبل الإنتاج القوية سير العمل على ما يرام وتجنب الأخطاء المكلفة في وقت لاحق.

تشمل الخطوات الأساسية في مرحلة ما قبل الإنتاج ما يلي:

حدد هدفك : هل تريد زيادة عدد المسجلين أو زيادة عدد الزيارات أو تحسين الوعي بالعلامة التجارية؟ يجب أن تتوافق كل قرار تتخذه من الآن فصاعدًا مع هذا الهدف

تعرف على جمهورك المستهدف : ففهم من تتحدث إليه يساعدك في تحديد النبرة والرسالة والشكل المناسبين

اختر التنسيق : هل سيكون مقطع فيديو مؤسسي أم فيديو مباشر أم رسوم متحركة أم مزيج من كل ذلك؟ هل سيكون قصيرًا أم طويلًا؟ المنصة مهمة أيضًا: YouTube أم Instagram أم LinkedIn؟

اكتب النص : يعد النص الموجز والجذاب أمرًا بالغ الأهمية للفيديوهات الاحترافية. احرص على أن يكون النص موجزًا ومركّزًا ومحادثيًا

إنشاء لوحة قصة أو قائمة لقطات : يساعد ذلك في تصور المشاهد وتخطيط الانتقالات وزوايا الكاميرا وسرعة العرض

قم بتجميع فريقك ومعداتك : سواء كان إنتاج الفيديو التسويقي داخليًا أو خارجيًا، حدد من سيقوم بماذا — المخرج، مصور الكاميرا، المحرر، إلخ. قم أيضًا بترتيب معداتك وأذونات استخدام الموقع

حدد موعد التصوير: ضع في اعتبارك الوقت اللازم للإعداد وإعادة التصوير والتأخيرات غير المتوقعة. يمكنك أيضًا تجربة قوالب تقويم المحتوى المجانية لهذا الغرض

📮 ClickUp Insight: يستخدم 1 من كل 4 موظفين أربعة أدوات أو أكثر لمجرد إنشاء سياق في العمل. قد تكون التفاصيل المهمة مخبأة في رسالة بريد إلكتروني أو موضحة في سلسلة محادثات على Slack أو موثقة في أداة منفصلة، مما يجبر الفرق على إضاعة الوقت في البحث عن المعلومات بدلاً من إنجاز العمل. يجمع ClickUp سير عملك بالكامل في منصة واحدة موحدة. بفضل ميزات مثل ClickUp Email Project Management و ClickUp Chat و ClickUp Docs و ClickUp Brain، يظل كل شيء متصلاً ومتزامناً ويمكن الوصول إليه على الفور. قل وداعاً لـ "العمل عن العمل" واستعد وقتك الإنتاجي. 💫 نتائج حقيقية: تستطيع الفرق استعادة أكثر من 5 ساعات كل أسبوع باستخدام ClickUp، أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص، من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن أن يحققه فريقك بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

🎬 مرحلة الإنتاج

هذه المرحلة من إنتاج الفيديو التسويقي هي المرحلة التي تبدأ فيها الكاميرات بالتصوير ويبدأ الخطة في التحول إلى واقع. يجب أن تركز هنا على التقاط صور وصوت عالي الجودة مع الالتزام بقالب القصة المصورة أو قائمة اللقطات.

تشمل عناصر الإنتاج المهمة ما يلي:

الإضاءة : الإضاءة الطبيعية جيدة، ولكن تأكد من أن موضوعك مضاء بشكل واضح وأن الظلال تحت السيطرة

جودة الصوت : الصوت السيئ يفسد الفيديو الجيد. استخدم ميكروفونات الياقة أو ميكروفونات ذراع بدلاً من الاعتماد على الميكروفون المدمج في الكاميرا

التكوين : قم بتأطير لقطاتك بعناية. اتبع قاعدة الثلث، وحافظ على نظافة الخلفيات، وتأكد من أن موضوعك في بؤرة التركيز

الأداء والسرعة : سواء كان المتحدث مقدمًا أو ممثلًا أو عميلاً، تأكد من أن طريقة الإلقاء واضحة وطبيعية ومتوافقة مع نبرة صوتك

تصوير متعدد: صور أكثر مما تعتقد أنك بحاجة إليه. يمنحك ذلك خيارات في التحرير ويوفر عليك تكاليف إعادة التصوير المكلفة

🧠 حقيقة ممتعة: يحصل مسوقو الفيديو على 66٪ من العملاء المحتملين المؤهلين سنويًا ويحققون زيادة بنسبة 54٪ في الوعي بالعلامة التجارية مقارنةً بأولئك الذين لا يستخدمون الفيديو.

🎬 مرحلة ما بعد الإنتاج والتحرير

بمجرد التقاط اللقطات، يحين الوقت لتجميعها وصقلها لتقديمها بشكل نهائي.

تتضمن خطوات ما بعد الإنتاج ما يلي:

تحرير من أجل الوضوح والسلاسة : احذف الزوائد، واضبط السرعة، وتأكد من أن القصة تتحرك بشكل منطقي وسريع

إضافة رسومات ونصوص : استخدم الأشرطة السفلية أو التسميات التوضيحية أو العناوين المتحركة لتسليط الضوء على النقاط الرئيسية وتحسين فهم المشاهدين. يمكنك أيضًا تجربة أدوات إنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي للحصول على محتوى م

دمج الموسيقى وتصميم الصوت : تضفي الموسيقى الخلفية جوًا مميزًا، بينما تضيف المؤثرات الصوتية لمسة نهائية وتأثيرًا أكبر

تصحيح الألوان وتصنيفها : ضمان الاتساق بين المشاهد وتطبيق تصنيف ألوان يناسب أسلوب علامتك التجارية

التحسين حسب المنصة : تختلف المواصفات بين المنصات المختلفة، مثل نسبة العرض إلى الارتفاع ومدة الفيديو ومتطلبات الصور المصغرة. قم بالتصدير وفقًا لذلك

اختبر وقم بالتعديل: اختبر الفيديو الخاص بك على أجهزة ومنصات مختلفة قبل نشره. قم بإجراء التعديلات النهائية بناءً على التعليقات لتصميم مقاطع فيديو مخصصة للجمهور المستهدف

لنكن واقعيين، التسويق بالفيديو الحديث لا يقتصر على التحرير الدقيق والانتقالات السينمائية. إنه يتعلق بالسرعة والتعاون والحفاظ على تركيز طاقتك الإبداعية على الرسالة.

أصبحت برامج تحرير الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي أسرع من أي وقت مضى في إنتاج مقاطع الفيديو التسويقية، مما يساعدك على إنتاج مقاطع عالية الجودة في دقائق بدلاً من س

ولكن مع سهولة عملية التحرير، غالبًا ما تصبح عملية الإنتاج فوضوية. المواعيد النهائية تتأخر، والتعليقات تضيع، والفرق تتحدث بشكل غير متناسق.

هنا تحتاج إلى أكثر من مجرد أداة تحرير. تحتاج إلى التطبيق الشامل للعمل — ClickUp. فهو يربط النصوص والمشاهد والمونتاج والموافقات والحملات في سير عمل واحد وواضح. وإليك كيف:

إدارة المشاريع، ولكن مصممة للمبدعين

نظم كل جزء متحرك من عملية إنشاء المحتوى وإنتاج الفيديو باستخدام أدوات إدارة المشاريع من ClickUp — الحالات المخصصة والأتمتة والتبعيات والعروض المتعددة

إنتاج الفيديو ليس عملية خطية. فأنت تتعامل مع عشرات المهام عبر جداول زمنية متعددة، والأمور تتغير كثيرًا. وهنا تبرز ميزات إدارة المشاريع في ClickUp.

يمكنك إنشاء حالات مخصصة تعكس عمليتك، مثل "مراجعة النص" أو "وصول اللقطات" أو "في انتظار التعليق الصوتي"، بدلاً من استخدام التسميات العامة.

تقوم الأتمتة بمعالجة الإجراءات المتكررة نيابة عنك، مثل تعيين المحررين وإخطار المنتجين أو المضي قدمًا في المهام بمجرد الموافقة عليها، دون الحاجة إلى التحديثات اليدوية.

تتطلب الأدوار المختلفة وجهات نظر مختلفة، وتدعم ميزات إدارة مشاريع إنتاج الفيديو ذلك. قد يفضل محررك عرض القائمة لتتبع المقاطع، بينما يمكن لمدير الحملة استخدام عرض التقويم أو عرض جانت لتخطيط عمليات الإطلاق والمواعيد النهائية.

ستحصل أيضًا على التبعيات والمعالم، بحيث لا ينتقل أحد عن طريق الخطأ إلى مرحلة ما بعد الإنتاج دون تأمين اللقطات الصحيحة.

عندما يتعلق الأمر بقدرات الفريق، تعرض طريقة عرض حجم العمل بوضوح من الذي يعاني من عبء عمل زائد ومن الذي قد يكون لديه وقت لتحرير مقطع ترويجي إضافي هذا الأسبوع. إنها مرنة ومرئية ومصممة خصيصًا لتناسب طريقة عمل فرق إنتاج الفيديو.

كما يقول بيج أولفر، مهندس Release Train في Yoga International:

سواء كنت مصورًا أو منتجًا أو شخصًا مبدعًا أو مثلي تمامًا وتهتم كثيرًا بتنظيم الأمور، يمكنك الإعداد والنقر بالطريقة التي تناسبك.

سواء كنت مصورًا أو منتجًا أو شخصًا مبدعًا أو مثلي تمامًا وتهتم كثيرًا بتنظيم الأمور، يمكنك الإعداد والنقر بالطريقة التي تناسبك.

تعاون في الوقت الفعلي، دون فوضى

تعاون في الوقت الفعلي دون فوضى باستخدام أدوات التعاون من ClickUp مثل التعليقات المترابطة والتدقيق البصري وتسجيلات الشاشة والعروض القابلة للمشاركة

لا داعي بعد الآن للبحث في سلاسل الرسائل الإلكترونية أو الرسائل الغامضة مثل "استخدم النسخة الثانية من الأسبوع الماضي. " اجعل حلقات التغذية الراجعة أكثر إحكامًا وشفافية باستخدام ميزات التعاون في ClickUp. تم تصميمها بحيث يمكنك التركيز على المضي قدمًا في المشاريع بدلاً من السعي وراء الوضوح.

بفضل سلسلة التعليقات الخاصة بالمهام، يمكنك تنظيم المحادثات وإثرائها بالسياق، مع ملاحظات مزودة بختم زمني توضح بالضبط ما يتم مناقشته. يمكنك تحميل اللقطات الأولية أو مسودات التعديلات مباشرة إلى المهام، مما يسهل على العملاء أو زملاء الفريق المراجعة والرد دون الحاجة إلى التبديل بين المنصات.

يتيح لك "وضع التدقيق" أيضًا التعليق مباشرة على إطارات فيديو أو صور مصغرة محددة، بحيث لا يكون هناك أي لبس بشأن ما يجب تغييره.

وإذا كنت بحاجة إلى مساهمة شخص ما، فما عليك سوى الإشارة إليه — سواء كان زميلًا في الفريق أو متعاونًا خارجيًا — لإدخاله في المحادثة على الفور.

👀 هل تعلم؟ يمكن أن يساعد ClickUp في تعزيز فعالية التعاون بنسبة تصل إلى 30٪.

ClickUp Brain: المساعد الذكي الذي يفهم التسويق بالفيديو

ابتكر أفكارًا أفضل بسرعة أكبر باستخدام ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج لكتابة النصوص، وطرح الأفكار، وإعادة استخدام محتوى الفيديو الخاص بالعلامة التجارية

ClickUp Brain ليس فقط لكتابة رسائل البريد الإلكتروني، بل إنه مصمم لدعم سير العمل الإبداعي من البداية إلى النهاية. فكر فيه كخبير استراتيجي ومؤلف إعلانات ومساعد محتوى، كل ذلك في لوحة ذكية واحدة. هذا المساعد جاهز للتدخل متى احتجت إلى دفعة إبداعية!

هل تحتاج إلى نص إعلان فيديو عالي التحويل؟ يمكن لـ ClickUp Brain صياغته بصوت علامتك التجارية، مما يوفر لك الوقت مع الحفاظ على اتساق الرسائل. إذا كنت عالقًا في مرحلة التصور، فيمكن أن يساعدك في طرح أفكار جديدة وقوالب لكتابة المحتوى بناءً على جمهورك أو منتجك أو أهداف حملتك — لا داعي للتحديق في صفحة فارغة بعد الآن.

بمجرد أن يصبح المحتوى الطويل جاهزًا، يمكن لـ ClickUp Brain إعادة استخدامه بسرعة في نصوص فيديو قصيرة أو تعليقات أو حتى مخططات منظمة. يساعدك ذلك على الحصول على قيمة أكبر من كل جزء من المحتوى دون الحاجة إلى البدء من الصفر في كل مرة.

ClickUp Clips: سجل وشرح وشارك في ثوانٍ معدودة

سجل وشارك التعليقات المرئية على الفور باستخدام ClickUp Clips، وهو مثالي للتعليمات التفصيلية والبرامج التعليمية وتحرير الشروحات دون الحاجة إلى اجتماعات إضافية

هل تريد أن توضح لمحررك كيف تريد أن يعمل عرض المنتج؟ ClickUp Clips يجعل الأمر سهلاً ويوفر عليك شرح نفس الشيء عشر مرات. إنه مثالي للتعليمات التفصيلية أو مراجعة التعديلات أو البرامج التعليمية السريعة التي يجب أن تكون واضحة ومرئية.

يمكنك تسجيل شاشتك على الفور، مع أو بدون صوت، حسب ما يناسب المهمة. أثناء التسجيل، يمكنك إضافة تعليقات أو شرح لتسليط الضوء على اللحظات المهمة أو شرح خطوات معينة أثناء التسجيل، دون الحاجة إلى أسئلة متابعة.

بمجرد الانتهاء، يمكنك إرفاق الفيديو مباشرة بمهمة ما، مما يحافظ على كل شيء في سياقه ويزيل الالتباس. إنها طريقة سريعة وفعالة للتواصل بصريًا.

تكامل سلس مع مجموعة مقاطع الفيديو الخاصة بك

اربط بين أدوات التحرير الخاصة بك بسلاسة باستخدام تكامل ClickUp مع Adobe Premiere وFrame.io وGoogle Drive وغيرها من الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل

يتصل ClickUp بسلاسة مع أدوات مثل Adobe Premiere Pro و After Effects و Frame.io و Google Drive وغيرها، بحيث يظل سير عمل الإنتاج بأكمله متصلاً وفعالاً، دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات. تسهل تكاملات ClickUp العمل عبر الأنظمة الأساسية دون مقاطعة تدفق إبداعك.

يمكنك مزامنة الملفات وأصول المشروع وتحريرها مباشرةً، مما يضمن وصول الجميع إلى أحدث إصدار. تساعد عمليات الأتمتة أيضًا في تسريع الأمور، على سبيل المثال، تشغيل مهام المراجعة فور تحميل مسودة جديدة، حتى لا يتم تخطي أي خطوة.

يتم الاحتفاظ بسجل الإصدارات والتعليقات والموافقات في مكان مركزي داخل ClickUp، حتى عندما تكون سير عمل إنشاء المحتوى على منصات أخرى.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل منصات التعاون في إنشاء المحتوى

قوالب مشاريع إنتاج الفيديو من ClickUp

احصل على قالب مجاني ابدأ سير عملك على الفور باستخدام قالب إنتاج الفيديو من ClickUp، المصمم لتنظيم عمليات التصوير والتحرير والمراجعة من البداية إلى النهاية

ابدأ بقاعدة متينة باستخدام قالب إنتاج الفيديو من ClickUp، المصمم خصيصًا لفرق العمل في مجال الإعلام. يحتوي على كل ما تحتاجه:

قوائم مراجعة ما قبل الإنتاج (موجزات، نصوص، لوحات المزاج)

جدولة الإنتاج مع تخصيص الأدوار ومواعيد التسليم

مهام ما بعد الإنتاج للتحرير والتعليق الصوتي والمراجعة والتحميل

علامات الحالة مثل "يحتاج إلى لقطات" و"جاهز للمراجعة" و"منشور" حتى لا يتخمين أحد

إذا كنت تعرض مقاطع فيديو كجزء من حملات أكبر، فاستخدم نموذج خطة تسويق المحتوى من ClickUp لمواءمة الجداول الزمنية لمقاطع الفيديو مع منشورات المدونة وتقويمات وسائل التواصل الاجتماعي وإطلاق الإعلانات المدفوعة.

مساحات عمل مخصصة للتسويق ومفيدة بالفعل

قم بتوحيد فرق المحتوى والإبداع والوسائط داخل مساحة عمل التسويق في ClickUp، حيث توجد تقويمات الحملات وأهداف الأداء وموارد الفيديو في مكان واحد

تم تصميم مساحة العمل التسويقية في ClickUp مع وضع المبدعين والمسوقين في الاعتبار، بحيث لا يضطر أي شخص إلى تبسيط عمله بشكل مفرط لمجرد الحفاظ على التوافق.

يمكنك عرض الجداول الزمنية للحملات باستخدام مخططات جانت للتخطيط عالي المستوى أو لوحات كانبان للتنفيذ اليومي. وهي مرنة بما يكفي لتناسب طريقة عمل فريقك بشكل طبيعي.

يمكنك أيضًا تعيين أهداف ومؤشرات OKR مرتبطة بنتائج حقيقية، مثل المشاهدات أو العملاء المحتملين أو التحويلات، بحيث تظل إنتاجيتك الإبداعية مرتبطة بالأداء.

🧠 حقيقة ممتعة: ضاعفت Cartoon Network إنتاجها في وقت أقل بنسبة 50٪ باستخدام ClickUp في سير عملها التسويقي.

نصائح لإنتاج مقاطع فيديو تسويقية فعالة

فيما يلي بعض النصائح المجربة التي تساعدك على إنشاء مقاطع فيديو مميزة وتحقق تحويلات:

1. ابدأ بالاستراتيجية، وليس بالأسلوب

من المغري الاندفاع إلى الأفكار والتأثيرات المرئية، ولكن ابدأ دائمًا بطرح الأسئلة التالية:

ما الهدف من هذا الفيديو؟

هل تحاول جذب عملاء محتملين أو بناء الثقة أو زيادة عدد المشتركين في منتجاتك؟

أم أن قالب وسائل التواصل الاجتماعي يمكنه حل المشكلة لك؟

ستوجه الإجابات كل شيء، بدءًا من النص واللهجة وحتى الدعوة إلى اتخاذ إجراء وخطة التوزيع.

2. اجذب انتباه جمهورك في أول 5 ثوانٍ

الناس يتصفحون بسرعة. إذا لم يجذب مقطع الفيديو انتباههم على الفور، فستفقدهم. ابدأ بمقدمة جذابة، مثل عبارة جريئة أو إحصائية مفاجئة أو سؤال يهم جمهورك. تجنب المقدمات الطويلة أو وضع شعار العلامة التجارية في البداية.

التزم برسالة أساسية واحدة لكل فيديو. كدليل عام:

الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي: 15-30 ثانية

مقاطع فيديو توضيحية عن المنتجات: 60-90 ثانية

شهادات أو تحليلات متعمقة: 1-3 دقائق

فكر في تقسيم قصتك إلى سلسلة من مقاطع الفيديو إذا كانت تحتاج إلى مزيد من الوقت.

💡 نصيحة احترافية: استخدم القصات السريعة والحركة واكتشاف الاتجاهات في العمل أو التسميات التوضيحية في وقت مبكر لجذب الانتباه، خاصةً في محتوى مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

3. اكتب كما تتحدث

يجب أن يبدو النص وكأنه كلام إنسان، وليس ككتيب. تجنب استخدام المصطلحات المتخصصة عند كتابة نص الفيديو. اجعل الجمل قصيرة. اجعل النص حواريًا ومباشرًا، خاصةً إذا كان الشخص الذي سيقدم الفيديو أمام الكاميرا.

💡 نصيحة احترافية: اقرأ النص بصوت عالٍ. إذا بدا غير طبيعي أو جامد، فقم بمراجعته.

4. تصميم لمشاهدة بدون صوت

يشاهد الكثير من الأشخاص مقاطع الفيديو مع إيقاف الصوت، خاصة على الأجهزة المحمولة. استخدم التسميات التوضيحية والنصوص التي تظهر على الشاشة وسرد القصص المرئية لضمان وصول رسالتك إلى الجمهور.

في الوقت نفسه، لا تهمل الصوت، فصوتك والموسيقى الخلفية والتأثيرات الصوتية لا تزال مهمة لمن يشاهدون الفيديو مع الصوت.

5. أظهر، لا تكتفِ بالكلام

استخدم العناصر المرئية لإظهار القيمة. لا تكتفِ بقول إن منتجك سهل الاستخدام، بل أظهر شخصًا يستخدمه في الوقت الفعلي.

تساعد الأدلة المرئية في بناء المصداقية بشكل أسرع من الادعاءات وحدها. كما أنها تجعل المحتوى الخاص بك أكثر قابلية للتذكر.

6. استخدم العلامة التجارية بذكاء ودقة

لا داعي لوضع شعارك في كل زاوية. بدلاً من ذلك، ركز على نبرة العلامة التجارية وألوانها وصوتها في الملخصات الإبداعية. دع المشاهدين يتفاعلون مع القصة أولاً. ستكسب المزيد من الثقة وستظل عالياً في الأذهان.

7. اختتم الفيديو بدعوة واضحة لاتخاذ إجراء

كن واضحًا ومحددًا. لا تفترض أن الجمهور يعرف ما يجب فعله. يجب أن يدفع كل فيديو تسويقي المشاهد إلى القيام بشيء ما بعد مشاهدته:

تفضل بزيارة الصفحة المقصودة

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8. اختبر إصدارات مختلفة

لا تعتمد على تعديل واحد. جرب مقدمات أو عبارات تحث على اتخاذ إجراء أو أطوال مختلفة للفيديوهات، واختبرها مع جمهورك. حتى التغييرات الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى تحسين الأداء بشكل كبير.

💡 نصيحة احترافية: اختبر الصور المصغرة والتعليقات والعناوين على منصات مثل YouTube و Facebook Ads.

9. قم بالتحسين لكل منصة

لا يوجد حل واحد يناسب الجميع. صمم مقاطع الفيديو الخاصة بك وفقًا للمكان الذي سيتم استضافتها فيه:

Instagram Reels/TikTok: عمودي، سريع الوتيرة، كثيف الترجمة

YouTube: أفقي، قيمة إنتاجية أعلى، تنسيق أطول

LinkedIn: أسلوب احترافي، رسائل تركز على الفوائد

تضمين البريد الإلكتروني: صور مصغرة قصيرة ومفيدة وتشغيل تلقائي

📖 اقرأ أيضًا: حيل لتنمية حسابك على TikTok وجعل علامتك التجارية تنتشر بسرعة

نصائح خبراء حول إنشاء مقاطع الفيديو من كريس كننغهام، الذي يقود قسم التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ClickUp.

أفضل مسوقين الفيديو ليسوا مجرد محررين سريعين، بل هم منتجون أذكياء. مع ClickUp، لا تكتفي بالنشر فحسب. بل تلتزم بكل موعد نهائي، وتوصل الرسالة بشكل دقيق، وتبقى في الصدارة.

من موجزات ما قبل الإنتاج إلى التعليقات بعد الإطلاق، كل شيء موجود في مكان واحد — منظم وسهل الوصول ومصمم خصيصًا لسير عمل فريقك.

لا داعي للتخمين بشأن من يقوم بماذا أو ما هو وضع المشروع. ما عليك سوى جدول زمني واضح وتعاون سلس وتقليل المفاجآت في اللحظة الأخيرة.

يوفر ClickUp لفريقك لوحات مهام مخصصة وجداول زمنية ديناميكية وأدوات تدقيق وتحديثات في الوقت الفعلي، كل ذلك في منصة واحدة.

سواء كنت تتعامل مع ملاحظات العملاء أو تدير الأصول أو تنسق مع المحررين، فإن ClickUp يحافظ على سير عملية الإنتاج بأكملها دون أي فوضى.

هل أنت مستعد للتخلص من الأدوات المتناثرة وعمليات التسليم الفوضوية؟ أنشئ مركز إنتاج الفيديو الخاص بك في ClickUp.

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