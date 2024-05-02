10 حيل للنمو على تطبيق تيك توك لجعل علامتك التجارية تنتشر على نطاق واسع في عام 2025

الجميع على تطبيق TikTok، ملتصقين بشاشاتهم، غافلين عن العالم.

يهيمن TikTok على وسائل التواصل الاجتماعي مع أكثر من مليار مستخدم، يقضون حوالي 80 دقيقة يومياً على التطبيق. إنه قناة تسويقية شائعة للشركات اليوم. يمكن لمقطع فيديو واحد على تيك توك أن ينقل علامتك التجارية من التعتيم إلى الشهرة في غضون ساعات، ويحقق ملايين المشاهدات على الإنترنت ويولد الكثير من العملاء المحتملين لشركتك.

لكن الطريق إلى الانتشار الفيروسي ليس دائمًا مباشرًا - فهو يتطلب إبداعًا واستراتيجية وفهمًا عميقًا لخوارزمية المنصة وديناميكياتها.

في هذه المدونة، سنناقش في هذه المدونة أهم حيل تيك توك التي يمكن أن تساعدك على زيادة جمهورك على التطبيق. استعد للارتقاء بلعبتك على تيك توك باستخدام هذه الحيل!

## فهم شعبية تيك توك

رفضت معظم العلامات التجارية في البداية تطبيق تيك توك باعتباره بدعة فيديو راقصة للشباب في الأيام الأولى، ولكن الآن تدرك معظم العلامات التجارية مدى انتشاره وقوته في عام 2024!

مع نموه الهائل وانتشاره الذي لا مثيل له، يوفر TikTok للشركات فرصة ممتازة لعرض علامتها التجارية والتفاعل مع جمهور متنوع وتحقيق النتائج.

نهجها الفريد في وسائل التواصل الاجتماعي -بمقاطع الفيديو القصيرة والخوارزميات شديدة التخصيص والاتجاهات والتحديات الفيروسية- جعلتها تحقق نجاحًا كبيرًا بين مختلف شرائح الجمهور.

إليك بعض الأسباب التي تجعل تيك توك قناة تسويقية قيّمة للشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء:

قاعدة مستخدمين ضخمة : تفتخر تيك توك بقاعدة مستخدمين واسعة ومتنوعة، تشمل مختلف الفئات السكانية والاهتمامات والمواقع الجغرافية. إنه بوتقة انصهار للمستخدمين من جميع مناحي الحياة. يمكن أن تكون هذه فرصتك الذهبية للوصول إلى مجموعة واسعة من العملاء المحتملين والتفاعل معهم

: تفتخر تيك توك بقاعدة مستخدمين واسعة ومتنوعة، تشمل مختلف الفئات السكانية والاهتمامات والمواقع الجغرافية. إنه بوتقة انصهار للمستخدمين من جميع مناحي الحياة. يمكن أن تكون هذه فرصتك الذهبية للوصول إلى مجموعة واسعة من العملاء المحتملين والتفاعل معهم إمكانية الانتشار : تم تصميم خوارزمية تيك توك للترويج والتسويق للمحتوى الذي يشجع على المشاركة. يمكن لفيديو تيك توك المصمم بشكل جيد أن يصل إلى ملايين المستخدمين بشكل عضوي، مما يرتقي بعلامتك التجارية إلى آفاق جديدة وجنونية

: تم تصميم خوارزمية تيك توك للترويج والتسويق للمحتوى الذي يشجع على المشاركة. يمكن لفيديو تيك توك المصمم بشكل جيد أن يصل إلى ملايين المستخدمين بشكل عضوي، مما يرتقي بعلامتك التجارية إلى آفاق جديدة وجنونية الأصالة : إن تركيز TikTok على الأصالة والمصداقية يجعلها منصة مثالية لك لإضفاء الطابع الإنساني على علامتك التجارية والتواصل مع العملاء على المستوى الشخصي

: إن تركيز TikTok على الأصالة والمصداقية يجعلها منصة مثالية لك لإضفاء الطابع الإنساني على علامتك التجارية والتواصل مع العملاء على المستوى الشخصي التسويق عبر المؤثرين: سواء من خلال المحتوى الذي ترعاه أو شراكات العلامة التجارية أو التسويق المؤثر يمكنك الاستفادة من نظام المؤثرين على تيك توك لتوسيع نطاق وصول علامتك التجارية، والاستفادة من مصداقية المؤثرين، وزيادة المشاركة

تيك توك هي قناة تسويقية قوية تقدم العديد من المزايا للمسوقين: قاعدة مستخدميها الواسعة والمتنوعة وإمكانية انتشارها ومشاركتها.

## نصائح وحيل لنمو تيك توك: نصائح وحيل للشركات والمسوقين

أحد أكبر أسباب شعبية تيك توك هو أن أي شخص - حتى أكثر الأشخاص العاديين - يمكن أن يصبح ذا شهرة واسعة. وهو ما يقودنا إلى السؤال: _ما الذي يمكنك (أو مسوقك على وسائل التواصل الاجتماعي) فعله لجعل علامتك التجارية تنتشر على تيك توك؟

من خلال أدوات إدارة مساحة العمل والإنتاجية مثل ClickUp، يمكنك تعلم كيفية تحسين استراتيجية الاستماع الاجتماعي على تيك توك وإنتاج المحتوى. يحتاج فريقك التسويقي إلى إعداد سليم يجعل النشر المتسق أمراً سهلاً ويساعدك على جدولة عملك بكفاءة أكبر.

في حين أن رحلة كل علامة تجارية إلى انتشار تيك توك فريدة من نوعها، ولا توجد إجابة شطف وتكرار، إلا أن بعض حيل "النمو" يمكن أن تمنحك بعض التقدم.

1. استخدم برنامج إدارة المشاريع التسويقية

أنت بحاجة إلى أداة لإدارة المشاريع التسويقية التي تضفي مزيدًا من الكفاءة على استراتيجية النمو الخاصة بك لتيك توك.

الثقة برنامج ClickUp لإدارة المشاريع ليكون معك في كل خطوة على الطريق!

توفر هذه الأداة ميزات قوية تزيد من الإنتاجية وتتيح لك تخطيط جميع مشاريعك وحملاتك التسويقية والتعامل معها وتشغيلها بسلاسة عبر القنوات. يمكنك بسهولة استخدام ClickUp لإدارة محتوى تيك توك الخاص بك.

تقدم ClickUp خيارات متنوعة لتصور المهام - بغض النظر عن طريقة عرض ClickUp التي تحددها - مثل القائمة واللوحة وعرض جانت والتقويم والمزيد.

خطط خرائط طريقك الفصلية باستخدام قالب إدارة المشاريع من ClickUp

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شيء آخر يمكنك القيام به هو إعداد تقويم المحتوى . يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين اتساق مشاركاتك وضمان سلاسة عملية إنشاء المحتوى. استخدم أحد قوالب ClickUp الجاهزة قم بتخصيصها لتناسب متطلباتك، وابدأ في دقائق.

مع عرض التقويم الخاص بـ ClickUp يمكنك تصوّر منشوراتك على التقويم والحصول على نظرة شاملة على مواعيد نشر منشوراتك. يمكنك تصفية المنشورات لمعرفة المنشورات التي سيتم نشرها في تاريخ معين، أو إضافة وسوم لتصنيفها، أو إضافة حالات لتتبع إنشائها وتقدمها.

2. تسريع إنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي

سواء كنت تقوم بإنشاء نص فيديو أو صياغة تعليق، يمكن لأدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي تسريع كتابة المحتوى وتوفير أشكال متعددة في ثوانٍ. يمكن استخدامها أيضًا للتحرير والتعريب وغير ذلك.

مع عرض التقويم الخاص بـ ClickUp يمكنك تصوّر منشوراتك على التقويم والحصول على نظرة شاملة على مواعيد نشر منشوراتك. يمكنك تصفية المنشورات لمعرفة المنشورات التي سيتم نشرها في تاريخ معين، أو إضافة وسوم لتصنيفها، أو إضافة حالات لتتبع إنشائها وتقدمها.

استخدم ClickUp Brain لإعادة توظيف الفقرات في المدونات في تعليقات جذابة لمقاطع الفيديو الخاصة بك على TikTok ClickUp Brain يمكن أن يكون مساعدك الشامل في الكتابة، حيث يقوم بذلك بسرعة ودقة ملحوظتين. سواء أكنت تقوم بصياغة نص فيديو، أو ترجمة التعليقات إلى لغة مختلفة، أو تحرير مستند استراتيجيتك, قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في ClickUp أن تساعدك على القيام بكل هذا وأكثر.

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يمكنك أيضًا أن تطلب من ClickUp Brain تلخيص التقارير، والعثور على المنشورات، وإنشاء التقويمات والمزيد. لم تعد بحاجة إلى البحث في مستندات متعددة الصفحات أو أرشيفات المنشورات وقواعد البيانات القديمة.

3. الاستفادة من المحتوى الذي ينشئه المستخدم

شجّع المستخدمين على إنشاء محتوى متعلق بعلامتك التجارية باستخدام هاشتاج محدد. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تضخيم علامتك التجارية وتوسيع نطاق وصولك. على سبيل المثال، يمكنك بدء تحدٍ بحركة رقص ملتوية أو طريقة مبتكرة لاستخدام منتجك. فكرة أخرى هي الاستفادة من حب TikTok لمحتوى "اصنعها بنفسك" ومحتوى ما قبل وبعد.

اعرض محتوى المحتوى من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون على شبكة الإنترنت الذي يشيد بمنتجك أو خدمتك في حملات إعلانية عالية التأثير. قم بالشراكة مع كبار منشئي المحتوى من المحتوى الذي تم إنشاؤه على المحتوى الذي تم إنشاؤه على منصة UGC من أجل برنامج مناصرة العملاء لتعزيز ولاء العملاء للعلامة التجارية وزيادة النمو العضوي.

4. انشر عندما يكون جمهورك متصلاً بالإنترنت

افهم الخصائص الديموغرافية لجمهورك المستهدف - العمر والموقع والمزيد. متى من المرجح أن يقوموا بالتمرير عبر تيك توك؟ هل هم طلاب لديهم وقت فراغ في المساء أو مهنيون عاملون يتفقدون هواتفهم أثناء فترات الراحة؟

بينما تظهر الأبحاث أن هناك عمومًا بعض الأوقات "المثلى" للنشر على تيك توك لزيادة الوصول إلى أقصى حد، فقد تختلف هذه الأوقات بناءً على موقع جمهورك. ومع ذلك، فإن بعض العلامات التجارية تفضل أوقات المساء (من 7 مساءً إلى 10 مساءً) وبعد الظهر (من 12 مساءً إلى 3 مساءً).

ومع ذلك، نقترح تجربة فترات زمنية مختلفة بناءً على أنماط تفاعل الجمهور.

5. استضافة تيك توك لايفز

هناك طريقة أخرى رائعة للتفاعل مع متابعيك عبر TikTok Lives. فهي تتيح لك التواصل مع جمهورك في الوقت الفعلي والتعرف عليهم بشكل أفضل. عادةً ما يكون للبث المباشر معدل مشاركة أفضل أيضاً.

فيما يلي بعض النصائح لاستضافة البث المباشر على تيك توك:

قم ببناء حالة ترقب لبثك المباشر من خلال الإعلان عن الموضوع أو الموضوع أو الضيوف المميزين لإثارة الحماس وتشجيع المشاهدين على المتابعة

اختر مضيفًا جذابًا يمكنه التفاعل بشكل مريح مع الجمهور والإجابة على الأسئلة على الفور

استخدم عناصر تفاعلية مثل استطلاعات الرأي وميزات الأسئلة والأجوبة لإشراك جمهورك وحثهم على الرد عليك

وأخيرًا، احرص على إعادة توظيف مقتطفات من البث المباشر كجزء من جدول منشوراتك العادية أو مشاركة شريط تسليط الضوء على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى لجلب المزيد من جمهورك الحالي إلى تيك توك

6. اقفز على التحديات الشائعة

تعد المشاركة في تحديات الهاشتاج الرائجة إحدى أكثر الطرق فعالية لزيادة ظهورك على تيك توك. غالبًا ما تأتي هذه التحديات مع هاشتاجات مخصصة، مما يسهل على المستخدمين اكتشاف المحتوى ذي الصلة.

تأكد من الانضمام إلى التحدي في وقت مبكر. يمكن أن تساعدك إضافة لمستك الفريدة إلى الفيديو على التواصل مع جمهورك وإبراز المحتوى الخاص بك.

7. حسِّن ملفك الشخصي

ابدأ باختيار اسم مستخدم لا يُنسى وسيرة ذاتية تتماشى مع العلامة التجارية لشركتك.

حافظ على بساطة اسم المستخدم الخاص بك وتجنب استخدام الكثير من الرموز التعبيرية في سيرتك الذاتية لضمان سهولة اكتشافها على تيك توك. ستحافظ السيرة الذاتية الواضحة أيضًا على سهولة القراءة.

ركز على الأشكال الإبداعية للشعار والتعليقات التوضيحية الذكية والعناصر الجذابة الأخرى لإظهار شخصية علامتك التجارية وجذب المزيد من المتابعين إلى ملفك الشخصي.

8. إتقان تحسين محركات البحث على تيك توك

كما هو الحال مع محركات البحث، يمكن أن يؤدي استخدام الكلمات الرئيسية ذات الصلة في التسميات التوضيحية والهاشتاج والصوت إلى زيادة ترتيب الفيديو الخاص بك. لذا اجعل هذه العناصر أصدقائك واستمتع بشهرتك الجديدة على تيك توك!

أيضًا، يعتبر TikTok مشاركة المستخدم عاملاً حاسمًا في الظهور والوصول. لذلك، فإن حث المستخدمين على التعليق والتفاعل مع المحتوى الخاص بك أمر ضروري. شجع المناقشات من خلال طرح الأسئلة أو بدء المحادثات في تعليقاتك.

سيؤدي ذلك إلى زيادة معدل مشاركة الفيديو الخاص بك، مما يدفع تيك توك إلى عرضه على جمهور أوسع.

علاوة على ذلك، يمكنك الاستفادة من أدوات تحليلات تيك توك لاكتساب رؤى حول سلوك جمهورك وتحسين استراتيجية المحتوى الخاص بك لتحقيق النجاح في تحسين محركات البحث. من خلال إتقان أفضل الأوقات للنشر، يمكنك زيادة الوصول إلى أقصى حد والاستمتاع بالظهور خلال فترات الذروة.

يمكنك أيضًا استخدام تحليلات تيك توك لتخصيص استراتيجية المحتوى الخاص بك. على سبيل المثال، يمكنك استخدام معدل المشاركة لتحديد نوع المحتوى الذي يلقى صدى لدى جمهورك، والمدة المثلى للفيديو، وغير ذلك.

أخيرًا، كن مبدعًا من خلال استكشاف تنسيقات فريدة لسرد القصص، وتجربة أنماط مرئية مختلفة، أو تناول موضوعات متخصصة تلقى صدى لدى جمهورك. لا تخجل من المخاطرة المحسوبة أو تجربة اتجاهات جديدة لأن كل هذه الجهود ستعزز تحسين محركات البحث لديك.

9. تعاون مع المؤثرين

يمكن أن تؤدي الشراكة مع المؤثرين إلى توسيع نطاق وصولك وتقديم المحتوى الخاص بك إلى جماهير جديدة. عند البحث عن متعاونين محتملين، من المهم اختيار المؤثرين الذين يتوافق محتواهم مع محتواك ويتطابق متابعوهم مع الفئة السكانية التي تستهدفها.

عند التواصل مع المؤثرين، قدم عرضاً يوضح الفوائد المتبادلة للتعاون. من المهم أن تكون منفتحاً على تبادل الأفكار الإبداعية معاً.

ومع ذلك، فكر فيما هو أبعد من المؤثرين. فكر في العلامات التجارية ذات الجمهور المماثل التي يمكنك التعاون معها. يمكن لمثل هذا التعاون أن يزيد من ظهورك ومشاركتك على تيك توك!

10. قم بتشغيل الهبات

طريقة أخرى آمنة لزيادة معدل مشاركتك على تيك توك هي تقديم هدايا. يمكن أن تكون هذه الهدايا عينات من المنتجات، أو رحلة مدفوعة الأجر بالكامل لشركتك، أو حتى قسيمة هدايا.

يمكن أن تساعد الهبات بطريقتين. سيتابعك المستخدمون المستثمرون في نتائج الهبات تلقائيًا للبقاء على اطلاع دائم؛ وقد يشيرون إلى أصدقائهم لمشاهدة الفيديو الخاص بك لحثهم على التسجيل والمشاركة، وبالتالي توسيع نطاق وصولك.

تبسيط تخطيط وإنتاج محتوى تيك توك الخاص بك باستخدام ClickUp

مع استمرار تيك توك في التطور وتوسيع قاعدة مستخدميه، ستجني العلامات التجارية التي تتبنى إمكاناته العديد من الفوائد التي ناقشناها أعلاه.

أفضلها هو أنك ستحصل على وصول فوري إلى مجتمع نابض بالحياة ومتفاعل للغاية، مما يساعدك على زيادة الإيرادات والبقاء في صدارة منافسيك.

ولكن تذكّر أن تحافظ على أصالتك واتساقك وابتكارك في فنك ونهجك، وستحصل على عدد ملتزم من المعجبين في وقت قصير!

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستفادة من أدوات إدارة المشاريع والإنتاجية في ClickUp من أجل إدارة تواجدك على تيك توك بكفاءة أكبر . من الحفاظ على تقويم لوسائل التواصل الاجتماعي والعصف الذهني للمنشورات إلى تتبع المهام وتحليل الأداء، يمكن أن يساعدك ClickUp أنت وفريقك في تخطيط وإدارة تواجدك على تيك توك بكفاءة أكبر.

هل لديك فضول لمعرفة كيفية تحسين إدارة وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام ClickUp؟ اشترك مجانًا اليوم!

الأسئلة المتداولة (FAQs)

1. كيف تحقق أقصى استفادة من TikTok؟

أنشئ جدول نشر ثابت لتبقى على صلة بالموضوع وتبقي جمهورك متعلقاً به. استخدم ميزات تيك توك، مثل الفلاتر والتأثيرات، لتحسين جودة المحتوى.

واحرص أيضًا على التفاعل مع متابعيك - استجب لتعليقاتهم وشارك في الاتجاهات. سيكون التعرف على جمهورك المحدد وتخصيص المحتوى حسب ذوقهم بمثابة مكافأة!

يمكنك أيضًا الاستفادة من برامج مثل أدوات التسويق على تيك توك أو قوالب وسائل التواصل الاجتماعي لتبسيط تخطيط المحتوى وإنتاجه.

2. كيف تحصل على المزيد من المشاهدات على تيك توك؟

ركز على إنشاء محتوى جذاب وأصيل يلقى صدى لدى جمهورك. يمكنك أيضًا استكشاف فرص التعاون مع منشئي المحتوى الآخرين لتوسيع نطاق وصولك وتعزيز التفاعل المجتمعي.

تذكّر أن النشر في الوقت المناسب عادة رائعة لزيادة مشاهداتك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام أدوات الاستماع الاجتماعي وأدوات تحليلات تيك توك للحصول على نظرة ثاقبة حول ما هو شائع على المنصة وما يفعله منافسوك، من بين أشياء أخرى.

3. كيف يمكنني الانتشار على تيك توك؟

يمكنك الاستفادة من أحدث اتجاهات تيك توك - الهاشتاجات والموضوعات وحتى الصوت - لزيادة قابلية اكتشاف مقاطع الفيديو الخاصة بك. يمكنك أيضًا إنشاء الصوت الخاص بك عن طريق تحرير الأصوات وتخصيصها من أرشيف الصوت في تيك توك.

هناك طريقة أخرى سهلة للانتشار (خاصةً إذا كنت جديدًا على التطبيق) وهي التسويق المؤثر. قم بالشراكة مع المؤثرين ومنشئي المحتوى المشهورين في مجال تخصصك واستفد من جمهورهم لزيادة متابعيك والانتشار السريع.