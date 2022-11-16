الإعلان عن شراكتنا الجديدة مع HubSpot

نحن نتعاون مع الشركة الرائدة في السوق في مجال إدارة علاقات العملاء. إليكم ما هو قادم لعملائنا ولـ ClickUp.

في انقر فوق مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وعلى الرغم من أن العالم مكان كبير للغاية، إلا أننا بدأنا بداية رائعة بالنظر إلى أن المئات من آلاف العملاء يعتمدون على ClickUp كل يوم للعمل بكفاءة أكبر.

في الواقع، لقد لعب منتجنا دورًا حاسمًا في دفع عجلة النمو المذهل الذي حققناه على مدار السنوات الخمس الماضية، وهو أساس عملنا هنا في ClickUp.

كما تعلم على الأرجح, هب سبوت هي شركة رائدة عالميًا في مجال إدارة علاقات العملاء، وقد أصبحت منصتها جزءًا أساسيًا من فرق العمل التي تواجه العملاء في الشركات التي تتطلع إلى التوسع. وتوفر HubSpot لهذه الشركات جميع الأدوات وعمليات التكامل اللازمة للتسويق والمبيعات وإدارة المحتوى وخدمة العملاء لتحقيق تجارب عملاء مبهجة.

الآن، ماذا لو استطعت أنت وفرقك العمل معاً بشكل أفضل لتقديم هذه التجارب المبهجة؟ حسنًا، هذا بالضبط ما ستحصل عليه عندما تجمع بين قوة ClickUp و HubSpot معًا. احصل على التكامل الآن يتطلب تقديم تجارب رائعة للعملاء عملاً منسقًا للغاية عبر العديد من الفرق. غالبًا ما تكون هذه الجهود اليوم غير متصلة ببعضها البعض، حيث تتم إدارتها عبر العديد من الأنظمة، مما يجعل عمليات التسليم والتعاون صعبة للغاية.

وهذا لا يؤثر على تجربة العميل فحسب، بل إنه يشكل عبئاً على الموظفين أيضاً. من خلال الجمع بين ClickUp و HubSpot بشكل أوثق، لدينا فرصة لسد هذه الفجوات مع تحسين التجارب على كلا الجبهتين.

من العناصر المهمة في هذه الشراكة هو التكامل المحسّن بين ClickUp و HubSpot الذي يعمل على أتمتة العمل اليدوي ويسهّل على الفرق العمل معاً لتقديم قيمة للعملاء. تشمل أبرز مزايا التكامل الجديد ما يلي:

المزامنة ثنائية الاتجاه: أصبح بإمكان مستخدمي ClickUp و HubSpot الآن الحفاظ على مزامنة البيانات بين النظامين الأساسيين بحيث تتوفر أحدث المعلومات عبر كلا النظامين دون الحاجة إلى أي إدخال يدوي.

أصبح بإمكان مستخدمي ClickUp و HubSpot الآن الحفاظ على مزامنة البيانات بين النظامين الأساسيين بحيث تتوفر أحدث المعلومات عبر كلا النظامين دون الحاجة إلى أي إدخال يدوي. الأتمتة السلسة: من خلال القدرة على تشغيل مهام سير العمل من أي من النظامين الأساسيين إلى الآخر، يمكن أتمتة الأنشطة التي تتم طوال رحلة العميل، بما في ذلك الأنشطة التي تمتد عبر فرق متعددة.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن للعملاء المشتركين الاستفادة من ClickUp و HubSpot معاً لتقديم تجارب أفضل للعملاء.

زيادة سرعة تسليم المشروع

من خلال التكامل الجديد، يمكن للفرق إعداد أي نوع من سير العمل تقريباً بين ClickUp و HubSpot لمساعدتهم على تسريع عملية إنجاز المشاريع المتعلقة بالعميل. على سبيل المثال، عندما يتغير أحد المعينين في مشروع ما في ClickUp، سيتم تحديث الصفقة ذات الصلة في HubSpot تلقائيًا حتى تكون الفرق التي تواجه العملاء على علم بنقطة الاتصال الجديدة.

أتمتة العمليات في جميع مراحل رحلة العميل

باستخدام تكامل Hubspot ، يمكن لعملاء ClickUp مواءمة المشاريع والأنشطة مع حالة العميل، أو مع مرحلة رحلة العميل. على سبيل المثال، عندما يتم إغلاق صفقة في HubSpot، يمكن إنشاء مشروع تأهيل كامل في ClickUp تلقائيًا داخل ClickUp.

يساعد ذلك في تمكين فريق الخدمات الاحترافية من إدارة عملية التأهيل مع إعطاء رؤية لأصحاب المصلحة الرئيسيين حول كيفية تقدم المشروع. أو في المثال أدناه، يمكن أن يؤدي أي تغيير في حالة الصفقة في HubSpot إلى إطلاق مبادرة توعية تتم إدارتها من خلال مهمة ClickUp!

تزويد الفرق بمزيد من الرؤية حول تأثير العميل

يمكن لفرق المشروع الآن الرجوع دائمًا إلى صفقة ما مباشرةً داخل ClickUp حتى يتمكنوا من متابعة كيفية تأثير عملهم على نجاح العميل. سيتم ربط الصفقات والكائنات المرتبطة بـ HubSpot مباشرةً داخل المهام والمهام الفرعية كعلاقات بين عملائك ومشاريعهم.

نعتقد أن هذه الشراكة ستثبت أنها ستكون حلقة الوصل المفقودة بين فرق العمل التي تواجه العملاء والعمليات في جميع أنحاء الشركة. نتطلع إلى مساعدة المؤسسات من جميع الأحجام على زيادة الإنتاجية مع تعزيز علاقات أقوى مع العملاء. احصل على التكامل الآن ملاحظة: إذا لم يكن لديك خطة ClickUp أو HubSpot مدفوعة بالفعل، نحن نقدم خصمًا بنسبة 20% لكليهما لفترة محدودة. يمكنك العثور على عرض ClickUp هنا وعرض HubSpot هنا !