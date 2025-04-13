أفضل 10 بدائل ل Apploye لتتبع الوقت في عام 2025

أدوات تتبع الوقت- إما أن تحبها، أو تكرهها، أو تتحملها لأنك مضطر لذلك. إذا كنت تقرأ هذا المقال، فمن المحتمل أن Apploye لم يعد يناسبك تمامًا.

ربما يحتاج فريقك إلى ميزات أفضل، أو تسعير أكثر مرونة، أو شيء يجعل تتبع الوقت يبدو وكأنه وظيفة بدوام كامل.

الخبر السار؟ توجد خيارات أفضل، وقد جمعنا لك أفضل بدائل Apploye لمساعدتك في العثور على أفضل البدائل المناسبة لفريقك. هل أنت مستعد لتتبع الوقت مثل المحترفين؟

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي أفضل 10 بدائل ل Apploye: 1. ClickUp (الأفضل لتتبع الوقت وإدارة المهام الكل في واحد) 2. Time Doctor (الأفضل لمراقبة الموظفين) 3. Hubstaff (الأفضل لتتبع إنتاجية الفريق) 4. Toggl Track (الأفضل لتتبع الوقت البسيط) 5. RescueTime (الأفضل لرؤى الإنتاجية الآلية) 6. Clockify (الأفضل لتتبع الوقت مجانًا) 7. Connecteam (الأفضل لإدارة القوى العاملة) 8. Buddy Punch (الأفضل لتسجيل وقت الموظفين) 9. تطبيق الجداول الزمنية لـ Office 365 (الأفضل للجداول الزمنية المتكاملة) 10. ClockShark (الأفضل لتتبع العمليات الميدانية)

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Apploye؟

تندمج أفضل بدائل Apploye في سير عملك بسلاسة بحيث لا تكاد تلاحظ وجودها. إنها تتعقب الوقت وتولد رؤى وتتعامل مع جميع الأمور الإدارية المملة دون إحداث ضجة.

إليك ما يجب الاحتفاظ به في قائمة أمنياتك:

التتبع التلقائي واليدوي: ابدأ تشغيل المؤقت دون التفكير مرتين أو سجل الساعات يدويًا عندما تشعر بأنك تتبع المدرسة القديمة

لقطات الشاشة وتتبع النشاط: احتفظ بعلامات تبويب على الإنتاجية دون أن تجعل الناس يشعرون وكأنهم في حلقة من الأخ الأكبر

تقارير استخدام التطبيقات وعناوين URL: تعرف على التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تساعد بالفعل في العمل وأيها مجرد أدوات تسويف متقنة

تقارير مفصلة ولوحات معلومات قابلة للتخصيص: تحويل البيانات الأولية إلى رؤى يمكنك استخدامها بالفعل، وليس مجرد أرقام تبدو جميلة

كشوف المرتبات والفواتير: ادفع للفرق بدقة وأعد الفواتير للعملاء دون رفع الآلة الحاسبة

الجدولة والتكاملات: تعيين المناوبات وتخطيط المشاريع والتواصل مع تطبيقات مثل Slack أو Asana أو QuickBooks

أفضل 10 بدائل لتطبيق Apploye

على الرغم من أن Apploye يقدم مجموعة قوية من الميزات، إلا أنه قد لا يكون برنامج تتبع الوقت المثالي للجميع. يمكن للكثير من البدائل تلبية احتياجاتك، سواء كنت بحاجة إلى تقارير أفضل أو تكامل أعمق أو تجربة أكثر سهولة في الاستخدام.

لمساعدتك في الاختيار، إليك أفضل 10 بدائل لتطبيق Apploye التي توفر ميزات قوية لتتبع الوقت ومراقبة الموظفين وإدارة الإنتاجية. 👀

1. ClickUp (الأفضل لتتبع الوقت وإدارة المهام الكل في واحد)

قبل أن تفكر حتى في تبديل برنامج تتبع الوقت، ربما يكون السؤال الحقيقي هو: هل تحتاج فقط إلى أداة لتتبع الوقت أم أداة تجمع كل شيء معًا؟

يتشتت العمل اليوم عبر مليون تطبيق: تطبيق للمهام، وآخر للمستندات، وثالث لتتبع الوقت، وبطريقة ما لا يتحدث أي منها مع بعضها البعض.

ClickUp يصلح هذه الفوضى من خلال تطبيق كل شيء - منصة واحدة حيث المهام والمستندات والدردشة ونعم، تتبع الوقت كلها تحت سقف واحد.

من خلال تتبع الوقت المدمج، يمكن للفرق تسجيل ساعات العمل بسلاسة ومراقبة أعباء العمل والحصول على رؤى في الوقت الفعلي - سواء كنت تقوم بتقييم الاستخدام على مدار شهر مستخدم أو التخطيط المستقبلي لربع السنة -كل ذلك داخل نفس النظام الأساسي.

ClickUp تتبع وقت المشروع

تنظيم الوقت المتعقب، وإضافة الملاحظات، وإدارة الفواتير الدقيقة باستخدام ClickUp Project Time Tracking

ولكن لا داعي للقلق؛ فالميزات الخاصة بتتبع الوقت مجهزة أيضًا بكل ما تحتاجه لإبقاء الأمور على المسار الصحيح.

تتيح ميزة تتبع وقت المشروع من ClickUp لموظفيك تسجيل ساعات العمل من أي مكان - من أي مكان - سواءً كان ذلك على سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو حتى متصفح الويب باستخدام امتداد Chrome المجاني.

سواء كان تتبع الوقت في الوقت الفعلي أو إضافته يدويًا في وقت لاحق، فإن كل إدخال يرتبط مباشرةً بمهمة ClickUp، مما يضمن لك تسجيلات دقيقة دون عناء التبديل بين التطبيقات.

هل تحتاج إلى التنقل بين المهام؟ يتيح لك المؤقت العالمي بدء التتبع وإيقافه عبر الأجهزة، مع الحفاظ على مزامنة كل شيء.

لنفترض أن المصمم يعمل على مشروع عميل. يمكنه بدء تشغيل المؤقت أثناء التصميم، وإيقافه مؤقتًا لعقد اجتماع، وإضافة ملاحظات لشرح ما تم إنجازه دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات المختلفة. يمكنهم حتى وضع علامة على الوقت على أنه قابل للفوترة، وتصنيف الساعات مع التسميات، وإنشاء تقارير مخصصة لمعرفة كيفية مقارنة الوقت الفعلي بالتقديرات. هذه طريقة رائعة لتتبع الوقت المستغرق في المهام والمشاريع بدقة.

ومع ذلك، فإن تتبع الوقت هو مجرد جزء واحد من المعادلة؛ معرفة مقدار الوقت الذي يجب أن تستغرقه المهام لا يقل أهمية عن ذلك.

تقديرات ClickUp

وهنا يأتي دور ClickUp Time Estimates.

بدلاً من تخمين المدة التي قد يستغرقها المشروع، يمكن للفرق وضع جداول زمنية واقعية، وتقسيم تقديرات الوقت للمهام الفردية والمهام الفرعية، ومقارنة الوقت الفعلي المستغرق بالتوقعات من أجل تخطيط أفضل في المستقبل.

تنبأ وحدد التوقعات لإنشاء جداول زمنية واضحة وإدارة عبء عمل الفريق باستخدام ClickUp Time Estimates

لنفترض أن فريق التسويق يعمل على إطلاق منتج. يقدّر المصمم خمس ساعات للرسومات، ويخطط الكاتب ثلاث ساعات للمحتوى. باستخدام ClickUp Time Estimates، يمكنك إضافتها إلى الجدول الزمني الإجمالي للمشروع للحصول على عرض واضح للمواعيد النهائية.

بمجرد تعيين تقديرات الوقت، فإن الخطوة التالية هي الحفاظ على المشاريع في الموعد المحدد. هنا يمكنك الاعتماد على ClickUp Dates and Time.

استخدم تواريخ الاستحقاق لإضافة مواعيد نهائية لمهام ClickUp والحصول على إشعارات عند تأخر المهام عن موعدها

قم بتعيين تواريخ الاستحقاق للمهام، وحدد تواريخ البدء لمساعدة أعضاء الفريق على التركيز على ما هو قادم، واحصل على إشعارات عند اقتراب المواعيد النهائية أو عند التأخر عن المواعيد النهائية.

لا مزيد من التدافع لتحديد ما هو مستحق أو ما يجب أن يأتي أولاً.

على سبيل المثال، إذا كان فريق المنتج يستعد لإطلاق منتج، فيمكنه تعيين مراحل رئيسية للمراحل الرئيسية - التصميم والتطوير والاختبار والتسويق. تظهر هذه المعالم في عرض الجدول الزمني ClickUp Timeline View، مما يحافظ على تنظيم كل شيء. هل تحتاج إلى تعديل الجداول الزمنية؟ ما عليك سوى سحب المهام وإفلاتها عبر عرض شهري أو أسبوعي أو يومي لإعادة تعيين أعباء العمل.

هل تحتاج إلى تعديل الجداول الزمنية؟ ما عليك سوى سحب المهام وإفلاتها عبر عرض شهري أو أسبوعي أو يومي لإعادة تعيين أعباء العمل.

نموذج الجدول الزمني لخدمات ClickUp للخدمات

احصل على نموذج مجاني إدارة المهام القائمة على الخدمات باستخدام قالب الجدول الزمني لخدمات ClickUp للخدمات

هل أنت مشغول بتتبع الوقت والتكاليف والموارد لكل خدمة يقدمها موظفوك؟ يساعدك قالب الجداول الزمنية لخدمات ClickUp على تتبع ساعات الخدمة والوقت المدفوع وقياس استخدام الموارد عبر مشاريع متعددة، وتخصيص الموارد بسهولة، والتعامل مع تتبع الحضور دون جداول بيانات يدوية.

يأتي مع مخططات ورسوم بيانية سهلة الاستخدام لمساعدتك على تصور التقدم المحرز حتى تتمكن الفرق من تحليل عملياتها في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتكامل مع تطبيقات رئيسية مثل PayPal وStrike لإبقاء كل شيء متصلاً!

يعد نموذج تتبع الوقت طريقة رائعة لتقييم فعالية برنامجك التدريبي وتحديد ما إذا كان الموظفون يعملون لوقت إضافي.

أفضل ميزات ClickUp

قم بتحليل نظرة عامة في الوقت الفعلي على الجداول الزمنية للمشروع والمواعيد النهائية القادمة وأعباء عمل الفريق لتتبع التقدم المحرز واكتشاف التأخيرات واتخاذ قرارات مستنيرة باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

احصل على لمحة واضحة عن قدرة كل عضو من أعضاء الفريق لتحقيق التوازن بين أعباء العمل، ومنع الإرهاق، وضمان توزيع المهام بدقة مع ClickUp Workload View

يمكنك التكامل مع أدوات مثل Toggl أو Harvest لسحب الساعات المتعقبة للحصول على عرض كامل لأماكن قضاء الوقت مع تكامل ClickUp

شاهد الساعات المتعقبة حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر للحصول على رؤية واضحة للإنتاجية. من خلال خيارات التصفية ونظرة عامة عالية المستوى للفريق، يمكنك اكتشاف الاختناقات وتحسين التخطيط والبقاء على رأس المواعيد النهائية باستخدام ClickUp Time Sheets والتقارير

قيود ClickUp

يمكن أن تكون المجموعة الواسعة من الميزات مربكة للمبتدئين

تسعير ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

ج2: 4. 7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 3500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

تقول مراجعة G2

إنه مرن، مما يعني أنه يمكنك تهيئته بالطريقة التي تريدها، مما يجعله مناسبًا لأي فريق: الفرق التقنية مثل تكنولوجيا المعلومات والتسويق والفرق الإبداعية وما إلى ذلك ... لقد أحدث ثورة في طريقة تواصل فرقنا وتتبع عملنا لأننا الآن لا نستخدم أنظمة مختلفة لتتبع تحديثات الحملات والأنشطة. نحن فقط نقوم بتسجيل الدخول يوميًا (أو بالأحرى كل ساعة!) في ClickUp ونتحقق من التحديثات مباشرةً على بطاقة المهام... الدعم المقدم من فريق ClickUp رائع... لديهم صفحة طلبات ميزات حيث يمكنك تقديم طلبات والتصويت على طلبات الآخرين وهي ليست للعرض فقط. الكثير من الطلبات التي قمت بالتصويت عليها في الماضي تم تنفيذها بالفعل.

إنه مرن، مما يعني أنه يمكنك تهيئته بالطريقة التي تريدها، مما يجعله مناسبًا لأي فريق: الفرق التقنية مثل تكنولوجيا المعلومات والتسويق والفرق الإبداعية وما إلى ذلك ... لقد أحدث ثورة في طريقة تواصل فرقنا وتتبع عملنا لأننا الآن لا نستخدم أنظمة مختلفة لتتبع تحديثات الحملات والأنشطة. نحن فقط نقوم بتسجيل الدخول يوميًا (أو بالأحرى كل ساعة!) في ClickUp ونتحقق من التحديثات مباشرةً على بطاقة المهام... الدعم المقدم من فريق ClickUp رائع... لديهم صفحة طلبات الميزات حيث يمكنك تقديم طلبات والتصويت على طلبات الآخرين وهي ليست للعرض فقط. الكثير من الطلبات التي قمت بالتصويت عليها في الماضي تم تنفيذها بالفعل.

تذكير ودي: تأكد من مشاركة سبب تتبع الوقت مع موظفيك والحصول على موافقتهم. من المفيد إعادة صياغة التتبع كأداة لتخصيص العمل بشكل أفضل وتقليل الإرهاق. بدلاً من التركيز على مراقبة الساعات، ساعد الموظفين على استخدام أدوات التتبع لتحسين الذات، ووضح لهم أين يمكنهم تقليل المهام المتكررة، وتحسين الكفاءة، وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية

2. تايم دكتور (الأفضل لمراقبة الموظفين)

عبر تايم دكتور

إذا كنت تدير فريق عمل عن بُعد أو فريقًا مختلطًا وتحتاج إلى رؤى عميقة حول كيفية قضاء الوقت، فإن Time Doctor يوفر لك ما تحتاجه. فهو يتتبع نشاط الموظف تلقائيًا، ويراقب استخدام التطبيقات والمواقع الإلكترونية، بل ويلتقط لقطات شاشة على فترات (مع خيارات الخصوصية بالطبع).

أفضل جزء؟ * يمكنك الحصول على تقارير مفصلة لتحديد الأماكن التي يضيع فيها الوقت - حتى تتمكن من تحسين سير العمل بدلاً من مجرد مراقبة الساعة. يمكنك الوصول إلى تقارير الجدول الزمني، وتقارير الويب والتطبيقات، والساعات التي تم تتبعها، وملخصات الأنشطة، وتقارير المشاريع والمهام لتحليل الإنتاجية.

أفضل ميزات Time Doctor

مراقبة الإنتاجية باستخدام لقطات الشاشة وتتبع النشاط وفئة استخدام الويب/التطبيق

قم بأتمتة كشوف المرتبات باستخدام التقارير المستندة إلى CSV التي تم إنشاؤها من الساعات المتعقبة

إدارة المناوبات والإجازات والحضور باستخدام ميزة الجدولة الخاصة به

قيود برنامج Time Doctor

بمجرد تعيين نطاق تاريخي لمجموعة من البيانات، يتغير إذا اخترت موظفًا أو مهمة أخرى، مما يؤدي إلى نتائج غير دقيقة

تسعير Time Doctor

الأساسي: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

قياسي: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

القسط: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Time Doctor

G2: 4. 4/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Time Doctor؟

تقول مراجعة G2

مثل أي تطبيق، لديه عوائق. أحيانًا، يتوقف شريط النشاط مؤقتًا أثناء تشغيل التتبع في الخلفية، أو يتم تشغيله تلقائيًا حتى عندما لا أعمل. ليست مشكلة مزعجة، ولكنها محبطة بعض الشيء. ومع ذلك، فهي أفضل أداة لتتبع الوقت وجدناها، ونحن نستخدمها كل يوم! نأمل فقط أن يقوموا بضبط هذه المراوغات الصغيرة.

مثل أي تطبيق، لديه عوائق. أحيانًا، يتوقف شريط النشاط مؤقتًا أثناء تشغيل التتبع في الخلفية، أو يتم تشغيله تلقائيًا حتى عندما لا أعمل. ليست مشكلة مزعجة، ولكنها محبطة بعض الشيء. ومع ذلك، فهي أفضل أداة لتتبع الوقت وجدناها، ونحن نستخدمها كل يوم! نأمل فقط أن يقوموا بضبط هذه المراوغات الصغيرة.

3. Hubstaff (الأفضل لتتبع إنتاجية الفريق)

عبر Hubstaff

لا يتعلق Hubstaff بتتبع الوقت فقط؛ فهو برنامج لمراقبة الموظفين يركز على تعزيز الكفاءة. وسواء كنت تدير موظفين عن بُعد أو فرق عمل ميدانية أو موظفين في المكتب، فإن تتبع نظام تحديد المواقع العالمي المدمج وتكامل كشوف المرتبات وسير العمل الآلي يجعل الحياة أسهل.

أفضل ميزات Hubstaff

التقط شاشات الموظفين على فترات زمنية محددة مع عدم وضوح المعلومات الحساسة للخصوصية

اكتشاف وقت الخمول وإيقاف التتبع تلقائيًا لضمان أن تعكس الجداول الزمنية العمل النشط

استخدم السياج الجغرافي لبدء أو إيقاف تتبع الوقت عند دخول الموظفين إلى مواقع العمل أو مغادرتها

قيود Hubstaff

يتوقف عن التتبع بعد فترة معينة، ولا يمكنك تخفيض حسابك إذا كنت بحاجة إلى

تسعير Hubstaff

البداية: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

النمو: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Hubstaff

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Hubstaff؟

تقول مراجعة Capterra

إنه أداة مفيدة لتتبع الوقت، مع سهولة التكامل مع أدوات أو برامج أخرى مثل Google Chrome. من السهل جدًا استخدامه في العمل اليومي للفرق والمؤسسات. ويتميز بواجهة سهلة الاستخدام، مما يسهل على الموظفين والإدارة تتبع الوقت والتقدم المحرز. دعم العملاء جيد أيضًا. التسعير مكلف بعض الشيء مقارنة بمنافسيه. خلاف ذلك، فهو برنامج جيد.

إنه أداة مفيدة لتتبع الوقت، مع سهولة التكامل مع أدوات أو برامج أخرى مثل Google Chrome. من السهل جدًا استخدامه في العمل اليومي للفرق والمؤسسات. ويتميز بواجهة سهلة الاستخدام، مما يسهل على الموظفين والإدارة تتبع الوقت والتقدم المحرز. دعم العملاء جيد أيضًا. التسعير مكلف بعض الشيء مقارنة بمنافسيه. خلاف ذلك، فهو برنامج جيد.

🔍 هل تعلم؟ التثقيب، حيث يقوم أحد الموظفين بتسجيل الوقت بدلاً من موظف آخر، هو شكل شائع من أشكال سرقة الوقت التي يمكن أن تمر دون أن يلاحظها أحد دون تتبع مناسب.

4. Toggl Track (الأفضل لتتبع الوقت البسيط)

عبر Toggl Track

لست من محبي لوحات المعلومات المعقدة؟ تبقي Toggl Track الأمور بسيطة بشكل منعش. فببضع نقرات فقط، يمكنك البدء في تتبع وقتك - سواء كنت تعمل بمفردك أو تدير فريقاً. كما أنه يتكامل مع أدوات إدارة المشاريع، مما يعزز كفاءة سير العمل.

توفر إمكانات إعداد تقارير Toggl Track رؤى حول تخصيص الوقت، مما يساعد في تخطيط المشروع وإدارة الموارد. اسمح لموظفيك بتمييز إدخالات وقتهم على أنها قابلة للفوترة أو غير قابلة للفوترة، مما يسهل حساب فواتير العملاء وتتبع الإيرادات.

أفضل ميزات Toggl Track

سجل ساعات العمل دون الوصول إلى الإنترنت باستخدام تتبع الوقت دون اتصال بالإنترنت

عزز التركيز والإنتاجية باستخدام مؤقت بومودورو المدمج

ابدأ تتبع المهام على الفور باستخدام تتبع وقت رمز الاستجابة السريعة

قيود Toggl Track

فئات ومشاريع محدودة للمشتركين المجانيين ومواطن الخلل في المكون الإضافي لمتصفح كروم في بعض الأحيان

تسعير Toggl Track

خطة مجانية: متوفر لما يصل إلى 5 مستخدمين

البداية: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

قسط: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Toggl Track

ج2: 4. 6/5 (أكثر من 1500 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2500 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: يعود أقدم سجل لتتبع الوقت لإنجاز مسؤوليات العمل إلى عام 1772 قبل الميلاد وقانون حمورابي مع أول إشارة إلى الأجور.

5. RescueTime (الأفضل لرؤى الإنتاجية الآلية)

عبر وقت الإنقاذ

ألا تريد من موظفيك تسجيل ساعات العمل يدوياً؟ يقوم RescueTime بالعمل نيابةً عنك. فهو يعمل في الخلفية، ويتتبع التطبيقات ومواقع الويب التي يستخدمها فريقك ليمنحك تفصيلاً صادقاً للأماكن التي يقضي فيها الجميع وقتهم.

إذا كان موظفوك يقضون وقتاً طويلاً في تشتيت الانتباه، فإن تطبيق ساعة الوقت يرسل تنبيهات ويوفر أدوات للتركيز لمساعدتهم في إدارة الوقت دون متابعة مستمرة.

أفضل ميزات RescueTime

قم بتصنيف الأنشطة حسب مستويات الإنتاجية لاكتشاف أنماط العمل وتحسين التركيز

حظر مواقع الويب والتطبيقات المشتتة للانتباه باستخدام جلسات التركيز، مع استكمالها بمؤقتات مخصصة وتكامل Spotify Premium

حدد أهدافًا مخصصة للإنتاجية واحصل على تنبيهات عندما تقضي الكثير من الوقت في أنشطة غير العمل

قيود RescueTime

أبلغ المستخدمون عن رغبتهم في تكامل أفضل بين تطبيق الهاتف المحمول وتطبيق Windows

تسعير RescueTime

لايت: مجانًا

القسط: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات RescueTime

G2: 4. 2/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن RescueTime؟

تقول مراجعة G2

أنا من محبي الكمبيوتر والهاتف المحمول وأستخدم هذا الجهاز لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات من الاستخدام المتواصل ولكن بمساعدة تطبيق Rescue Time يمكنني تتبع وقتي في كل تطبيق وهذا أيضًا فئة البرامج التي أستخدمها وتحديد هدف لمدة أسبوع. في نهاية كل أسبوع أحصل على بريد إلكتروني مناسب بشأن كيفية استخدامي لوقتي في الأسبوع السابق وإعطاء نصائح للأسبوع التالي ... أعتقد أنه إذا كنت بحاجة إلى تتبع كل جهازك، فيرجى تثبيت البرنامج على جميع أجهزتك وإلا فلن يقدموا تقارير مناسبة.

أنا من محبي الكمبيوتر والهاتف المحمول وأستخدم هذا الجهاز لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات من الاستخدام المتواصل ولكن بمساعدة تطبيق Rescue Time يمكنني تتبع وقتي في كل تطبيق وهذا أيضًا فئة البرامج التي أستخدمها وتحديد هدف لمدة أسبوع. في نهاية كل أسبوع أحصل على بريد إلكتروني مناسب بشأن كيفية استخدامي لوقتي في الأسبوع السابق وإعطاء نصائح للأسبوع التالي ... أعتقد أنه إذا كنت بحاجة إلى تتبع كل جهازك، فيرجى تثبيت البرنامج على جميع أجهزتك وإلا فلن يقدموا تقارير مناسبة.

🔍 هل تعلم؟ بلغت قيمة السوق العالمية لبرامج تتبع الوقت 6. 08 مليون دولار في عام 2023 ووصلت إلى 5. 75 مليار دولار في عام 2024. ومن المتوقع أن يصل إلى 25.48 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17. 26% خلال الفترة المتوقعة 2023-2032.

6. Clockify (الأفضل لتتبع الوقت مجانًا)

عبر Clockify

إذا كانت ميزانيتك محدودة ولكنك لا تزال بحاجة إلى تتبع قوي للوقت، فإن Clockify لا يحتاج إلى تفكير. إنه مجاني تمامًا لعدد غير محدود من المستخدمين والمشاريع، مما يجعله خيارًا مفضلاً للشركات الصغيرة والمستقلين.

الجزء الأفضل؟ إنه يتناسب مع فريقك، ويتكامل مع أدوات إدارة المشاريع الشائعة، ويقدم تقارير قابلة للتخصيص لمساعدتك في الحفاظ على إنتاجيتك. يمكنك أيضًا مراقبة مواقع الموظفين أثناء تسجيل الحضور، مما يضمن الشفافية والكفاءة في أماكن العمل عن بُعد أو العمل الميداني باستخدام تتبع نظام تحديد المواقع الجغرافية.

أفضل ميزات Clockify

قم بمزامنة تقويمات Google و Outlook ل تصور الوقت المسجل وتبسيط الجدولة مع تكامل Clockify

تتبع الوقت من سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو ملحقات المتصفح أو مساحات العمل المشتركة باستخدام وضع الكشك

سجل تلقائيًا الوقت الذي تقضيه في التطبيقات والمواقع الإلكترونية والمستندات لإنشاء جداول زمنية باستخدام أداة التعقب التلقائي

قيود Clockify

يستغرق تطبيق الهاتف المحمول وقتاً طويلاً للمزامنة، مما يجعل المستخدمين يشعرون بالإحباط عند التبديل بين الأجهزة، كما أنه يوفر خيارات تخصيص محدودة لميزات إعداد التقارير

تسعير Clockify

مجاني للأبد

أساسي : 4 دولارات. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

قياسي : 6. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

محترف : 9 دولارات. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة : 14 دولارًا. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

جناح الإنتاجية: 15. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Clockify

G2: 4. 5/5 (أكثر من 170 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 9000 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: تذكيرات الجداول الزمنية لإبقاء فريقك على المسار الصحيح

7. Connecteam (الأفضل لإدارة القوى العاملة)

عبر كونكتيم

بالنسبة للشركات التي تتعامل مع فرق عمل ونوبات عمل ومواقع عمل متعددة، يعد Connecteam خياراً جيداً. يمكن للموظفين استخدام التطبيق لتسجيل الدخول والخروج من هواتفهم، ويضمن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وجودهم في الموقع الصحيح، كما أن سير العمل القابل للتخصيص يحافظ على سير العمليات بسلاسة.

انخرط في محادثات 1:1 ومحادثات جماعية مع إمكانية البحث بشكل كامل محادثات جماعية ومرفقات. يمكنك أيضًا الإشراف على المحادثات وتفعيل إيصالات القراءة ومنع حفظ الرسائل. سواء كنت تدير فرقاً ميدانية أو موظفي التجزئة أو العاملين عن بُعد، فإن Connecteam يجعل الجدولة والتواصل سهلاً.

أفضل ميزات Connecteam

أتمتة تخطيط المناوبات وتتبع الجداول الزمنية التلقائية مع الجدولة التلقائية بناءً على توافر الموظفين وتفضيلاتهم

عزز المشاركة مع الاستطلاعات المخصصة التي تتميز بنتائج في الوقت الفعلي، وإجابات مجهولة، وتقدير الأقران

تنظيم المستندات الرئيسية على نظام أساسي مركزي، وتعيين أذونات الملفات، وتتبع الوصول إليها

قيود Connecteam

لا يمكنك توحيد فترات الرواتب (تواريخ البدء والتوقف) بشكل دائم أو تلقائي، ولا يمكنك تقليل عدد الإشعارات المرسلة افتراضيًا

تسعير Connecteam

الخطة المجانية: ما يصل إلى 10 مستخدمين

الأساسي: 35 دولارًا شهريًا (حتى 30 مستخدمًا)

متقدم: 59 دولارًا شهريًا (حتى 30 مستخدمًا)

الخبير: 119 دولارًا شهريًا (حتى 30 مستخدمًا)

المؤسسة: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Connecteam

G2: 4. 6/5 (أكثر من 2200 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Connecteam؟

تقول مراجعة G2

حتى الآن مع تطبيق Connecteam في جدولة أعمالنا اليومية واتصالات فريق العمل شهدنا زيادة كبيرة في الوقت المتاح، وحتى الآن لم يعد هناك أي مشاكل في معرفة من المتاح وغير المتاح. الآن لا مزيد من الرسائل أو الرسائل الهاتفية. لقد أحببت ذلك! أرغب في رؤية إدخالات تواريخ متعددة في الجدول الزمني ليتم إنشاؤها وتحديد المدة الزمنية على مدار الأيام للعمل بدلاً من إنشائها لأيام فردية كل يوم على حدة إذا كانت المهمة متكررة حتى اكتمالها.

حتى الآن مع تطبيق Connecteam في جدولة أعمالنا اليومية واتصالات فريق العمل شهدنا زيادة كبيرة في الوقت المتاح، وحتى الآن لم يعد هناك أي مشاكل في معرفة من المتاح وغير المتاح. الآن لا مزيد من الرسائل أو الرسائل الهاتفية. لقد أحببت ذلك! أرغب في رؤية إدخالات تواريخ متعددة في الجدول الزمني ليتم إنشاؤها وتحديد المدة الزمنية للعمل على مدار الأيام بدلاً من إنشائها لأيام فردية كل يوم على حدة إذا كانت المهمة متكررة حتى اكتمالها.

📌 📌تنبيه حقائق! 80٪ من الشركات تراقب الحضور في المكاتب، حيث تستخدم 62٪ منها استخدام الشارات الضوئية و50٪ تعتمد على تتبع الواي فاي.

8. بادي بانش (الأفضل لتسجيل وقت الموظفين)

عبر Buddy Punch

هل تحتاج إلى طريقة مباشرة لتتبع ساعات عمل الموظفين؟ يقوم Buddy Punch بذلك بالضبط دون تعقيدات غير ضرورية. يمكن للموظفين تسجيل الدخول من هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية الخاصة بهم، بينما يمنع تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والتعرف على الوجه سرقة الوقت.

يمكنك أيضًا إعداد أقفال الجهاز وقيود عنوان IP للتثقيب الآمن. بالإضافة إلى تتبع الوقت، يوفر Buddy Punch أدوات لإدارة الإجازات المدفوعة وغير المدفوعة دون الحاجة إلى حسابات يدوية أو جداول بيانات. يقوم النظام تلقائيًا بحساب الإجازات المتراكمة والإجازات المرضية والوقت المستحق، مما يبسط العملية لكل من الموظفين والمديرين.

أفضل ميزات Buddy Punch

إدارة الجداول الزمنية، وتبديل الورديات، وتتبع طلبات الإجازات باستخدام تقويم مدمج

قم بأتمتة كشوف المرتبات باستخدام تكامل QuickBooks Online وإنشاء تقارير مخصصة للعمل الإضافي وتكاليف الوظائف

تسجيل خروج الموظفين تلقائياً مع تسجيل خروج الموظفين تلقائياً

قيود Buddy Punch

يشتكي المستخدمون من صعوبة وضع علامة عدم الحضور على الموظف، ولا يمكنك الموافقة على الإجازة في التقويم إذا كنت مسؤولاً

تسعير Buddy Punch

معيار: 5. 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الإيجابي 6. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 11. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Buddy Punch

G2: 4. 8/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (1,000+ تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Clockify والمنافسين

9. تطبيق Office 365 للجداول الزمنية (الأفضل للجداول الزمنية المدمجة)

عبر مايكروسوفت

هل تستخدم بالفعل نظام Microsoft البيئي؟ يجعل تطبيق Office 365 Timesheet App تتبع ساعات العمل سلساً.

يمكنك تسجيل الوقت مباشرةً داخل مجموعة Office، وأتمتة الموافقات، ومزامنة البيانات عبر SharePoint وOutlook وغير ذلك الكثير. يمكنك تخصيص الجداول الزمنية لتناسب احتياجات العمل المحددة باستخدام جداول زمنية قابلة للتخصيص. إذا كان فريقك يستخدم نظام Microsoft البيئي، فإن هذا التطبيق يناسبه تماماً - لا حاجة إلى منحنى تعليمي إضافي.

أفضل ميزات تطبيق Office 365 Timesheet App

تبسيط إدارة الجداول الزمنية باستخدام "سير عمل الموافقة" للحصول على موافقات أسرع

اكتساب رؤى حول الإنتاجية وتكاليف المشروع من خلال التقارير والتحليلات المتقدمة

ابقَ على اطلاع دائم بإشعارات البريد الإلكتروني للموافقات والرفض والإرسالات

قيود تطبيق Office 365 Timesheet App 365

إنه مكلف مقارنة بمنافسيه حيث يتعين عليك شراء حزمة Office 365 بأكملها للوصول إليه

تسعير تطبيق أوفيس 365 للجداول الزمنية

نسخة تجريبية مجانية

تقييمات ومراجعات تطبيق Office 365 Timesheet App

G2: NA

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن تطبيق Office 365 Timesheet App؟

تقول مراجعة Capterra

يجعل التطبيق من السهل تتبع الوقت، ويسمح لي بمشاركة المعلومات بسهولة مع زملائي وجميع الموظفين ... أنا ... لا شيء لا يعجبني ربما يكون السعر مرتفعًا قليلاً إذا قمت بالتجديد سنويًا، ولكن إذا اشتريت مدى الحياة فسيكون جيدًا جدًا ويوفر المال.

يجعل التطبيق من السهل تتبع الوقت، ويسمح لي بمشاركة المعلومات بسهولة مع زملائي وجميع الموظفين ... أنا ... لا شيء لا يعجبني ربما يكون السعر مرتفعًا قليلاً إذا قمت بالتجديد سنويًا، ولكن إذا اشتريت مدى الحياة فسيكون جيدًا جدًا ويوفر المال.

📌 📌تنبيه حقائق! سرقة الوقت - عندما يتقاضى الموظفون أجورهم عن الوقت الذي لم يعملوا فيه بالفعل - تكلف الشركات المليارات كل عام في الإنتاجية المفقودة.

10. ClockShark (الأفضل لتتبع العمليات الميدانية)

عبر Clockshark

بالنسبة للشركات التي تعتمد على طواقم العمل المتنقلة مثل البناء أو تنسيق الحدائق أو خدمات التوصيل، يضمن ClockShark تتبع الوقت بدقة أثناء التنقل.

يمكن للموظفين تسجيل الدخول والخروج من أي مكان، بينما يبقيك تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على اطلاع دائم بمواقعهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكامل التقارير وكشوف المرتبات يجعل عمل المكتب الخلفي أكثر سلاسة.

أفضل ميزات ClockShark

أوقف اللكمات الثنائية مع التقاط الصور للتحقق من وجود الموظف أثناء تسجيل الدخول والخروج

قم بتعيين المهام، وتحديد المواعيد النهائية، وتحميل المستندات باستخدام إدارة المهام والمهام القابلة للتخصيص

تتبع الوقت والنفقات حسب الوظيفة وإنشاء تقارير مفصلة عن وقت الحضور وتكاليف الوظيفة

قيود ClockShark

لا يمكن للموظفين تسجيل استراحات قصيرة (2-10 دقائق)

لا يقوم التطبيق بتسجيل دخول/خروج الموظفين تلقائياً بناءً على وصولهم أو مغادرتهم من سياج جغرافي محدد

تسعير ClockShark

قياسي: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الإيجابي: 60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClockShark

G2: 4. 6/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 1900 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: قبل الساعات بوقت طويل، استخدم المصريون القدماء ساعات مائية أو أوعية ذات ثقوب صغيرة تقطر الماء بوتيرة ثابتة لتتبع نوبات العمل. لأنه حتى قبل 3,500 سنة مضت، كان الوقت هو المال!

الساعة تدق - قم بالترقية إلى ClickUp اليوم!

مع توفر العديد من أدوات تتبع الوقت القوية، فإن العثور على ما يناسبك يعتمد على ما يناسب سير عملك. إذا كنت بحاجة إلى تقارير متقدمة أو تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو مؤقت بسيط لتسجيل ساعات عملك، فهناك حل يناسب احتياجاتك.

ولكن لماذا تتوقف عند تتبع الوقت فقط؟

ClickUp، تطبيق ClickUp، وهو تطبيق كل شيء للعمل، يتجاوز مجرد تتبع الوقت الأساسي ليمنح المستخدمين ميزات متقدمة ومنصة كاملة لإدارة العمل.

إنه يجمع المشاريع والمهام والاتصالات معاً في مكان واحد، كل ذلك أثناء تتبع الوقت ووضع التقديرات وتحليل التقارير.

فماذا تنتظر إذن؟ اشترك في ClickUp مجاناً اليوم!