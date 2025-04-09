دليل مبيعات البرمجيات كخدمة: الاستراتيجيات وأفضل الممارسات والأدوات لفرق المبيعات

🔎 هل تعلم؟ يشهد سوق البرمجيات كخدمة العالمي ازدهارًا كبيرًا - من المتوقع أن يرتفع من 315.68 مليار دولار في عام 2025 إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2032 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 20%.

ما الذي يدعم هذه الطفرة؟ فرق مبيعات SaaS!

بينما تنتقل الشركات إلى الحلول القائمة على السحابة والقابلة للتطوير، فإن مندوبي المبيعات الذين يتكيفون مع العملاء ويغلقون الصفقات ويحافظون عليها هم من يقودون هذه المهمة.

لكن بيع البرمجيات كخدمة لا يتعلق بالمعاملات التي تتم لمرة واحدة، بل يتعلق ببناء علاقات طويلة الأمد، وتقليل معدل التراجع، وزيادة القيمة الدائمة للعميل (LTV).

تقوم هذه المدونة بتفصيل كل شيء - استراتيجيات مثبتة ورؤى الخبراء وأفضل الأدوات لنجاح مبيعات SaaS. لنبدأ! 🚀 لنبدأ!

⏰ ملخص 60 ثانية* SaaS (البرمجيات كخدمة) هي نموذج برمجيات سحابية قائمة على الاشتراك تقدم حلولاً فعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير ويمكن الوصول إليها عالمياً مع الحد الأدنى من صيانة تكنولوجيا المعلومات

يركز نموذج مبيعات SaaS على الإيرادات المتكررة، والاحتفاظ بالعملاء، والقيمة طويلة الأجل بدلاً من المعاملات التي تتم لمرة واحدة

الأدوار الرئيسية في فرق مبيعات SaaS: مسؤولو مبيعات البرمجيات كعملاء محتملين (توليد العملاء المحتملين)، والوكلاء التنفيذيون (إغلاق الصفقات)، ومديري المبيعات (تحسين خط سير الصفقات)

تتضمن عملية المبيعات النموذجية للبرمجيات كخدمة : استكشاف العملاء المحتملين : استخدام التسويق الداخلي والتوعية الخارجية وبرامج الإحالة لجذب العملاء المحتملين تأهيل العملاء المحتملين : تطبيق أطر عمل مثل BANT أو CHAMP أو MEDDIC لتحديد المشترين ذوي النوايا العالية العروض التوضيحية للمنتجات: التركيز على حل مشاكل العملاء وعرض النتائج ومعالجة الاعتراضات إبرام الصفقات : إضفاء الطابع الشخصي على العروض، وتخفيف المخاطر، والاستفادة من موافقة صانع القرار الاستبقاء وزيادة المبيعات : استخدم درجات صحة العملاء والمشاركة الاستباقية والخطط المتميزة لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد

التنقيب : استخدم التسويق الداخلي والتوعية الخارجية وبرامج الإحالة لجذب العملاء المحتملين

تأهيل العملاء المحتملين : تطبيق أُطُر عمل مثل BANT أو CHAMP أو MEDDIC لتحديد المشترين ذوي النوايا العالية

العروض التوضيحية للمنتجات: ركز على حل مشاكل العملاء وعرض النتائج ومعالجة الاعتراضات

إغلاق الصفقات : خصص العروض، وخفف من المخاطر، واستفد من موافقة صانع القرار

الاستبقاء وزيادة المبيعات : استخدم درجات صحة العملاء، والمشاركة الاستباقية، والخطط المتميزة لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد

اجمع بين أتمتة الذكاء الاصطناعي والتواصل المخصص والبيع القائم على الحساب والمشاركة الاجتماعية لزيادة التحويلات

راقب معدل الزبدة، ومعدل التكلفة الإجمالية للمبيعات (CAC)، والقيمة المضافة للمبيعات (LTV)، وعائدات MRR للحفاظ على نمو البرمجيات كخدمة وتوسيع نطاقها

قد تكون دورات المبيعات الطويلة، ومخاطر الزبد العالية، والحاجة إلى المشاركة المستمرة للعملاء من أصعب الأمور التي يمكن حلها.

يساعد استخدام ClickUp لمبيعات SaaS فرق العمل على تصور الصفقات في نظام CRM مخصص، وأتمتة عمليات المتابعة والتسليم، وتتبع تفاعلات العملاء في الوقت الفعلي

وباعتباره تطبيق كل شيء للعمل، يعمل ClickUp على تبسيط سير العمل، وأتمتة المهام المتكررة، وتمكين التعاون لتحسين مسار مبيعات SaaS التنقيب : استخدم التسويق الداخلي والتوعية الخارجية وبرامج الإحالة لجذب العملاء المحتملين

تأهيل العملاء المحتملين : تطبيق أُطُر عمل مثل BANT أو CHAMP أو MEDDIC لتحديد المشترين ذوي النوايا العالية

العروض التوضيحية للمنتجات: ركز على حل مشاكل العملاء وعرض النتائج ومعالجة الاعتراضات

إغلاق الصفقات : خصص العروض، وخفف من المخاطر، واستفد من موافقة صانع القرار

الاستبقاء وزيادة المبيعات: استخدم درجات صحة العملاء، والمشاركة الاستباقية، والخطط المتميزة لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد

ما هي البرمجيات كخدمة؟

SaaS (البرمجيات كخدمة) هي نموذج قائم على السحابة حيث يشترك المستخدمون في البرامج بدلاً من شرائها مباشرةً. وهي تُبسِّط إدارة تكنولوجيا المعلومات من خلال قابلية التوسع السلس والتحديثات التلقائية والوصول الفعال من حيث التكلفة في أي وقت وفي أي مكان.

📈 مع تخطيط 92% من المؤسسات للاستثمار في البرامج المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أصبحت عمليات البرمجيات كخدمة القائمة على السحابة هي القاعدة.

إليك سبب رهان الشركات على نموذج المبيعات هذا:

فعالة من حيث التكلفة : لا توجد رسوم ترخيص مسبقة أو بنية تحتية باهظة التكلفة لصيانتها

محدّث دائمًا : تحديثات تلقائية، بدون تثبيتات يدوية

قابلية التوسع: قم بترقية الخطط أو تعديلها مع تطور احتياجات العمل

إمكانية الوصول العالمي : استخدمه من أي جهاز ومن أي مكان، وهو مثالي لفرق العمل عن بُعد

أدنى حد من صيانة تكنولوجيا المعلومات: تدار بواسطة فرق نجاح العملاء، مع دعم مستمر من مهندسي المنتجات

🧠 حقيقة ممتعة: للبرمجيات كخدمة جذور أعمق مما تعتقد! في الستينيات، استأجرت الشركات في الستينيات قوة الحوسبة بدلاً من امتلاك حواسيب مركزية عملاقة. كان نموذج مشاركة الوقت هذا هو المخطط الأساسي لنموذج أعمال SaaS الحديث!

ما هي مبيعات البرمجيات كخدمة؟

تتضمن مبيعات البرمجيات كخدمة بيع البرمجيات السحابية من خلال نموذج الإيرادات المتكررة، مع التركيز على الاحتفاظ بالعملاء والتوسع والقيمة طويلة الأجل بدلاً من المعاملات التي تتم لمرة واحدة. فهو يمزج بين البيع الاستشاري وإدارة علاقات العملاء، وإقناع العملاء المحتملين بأن برنامجك هو الحل الأفضل مع الاحتفاظ بالعملاء الحاليين.

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لفرق المبيعات

لتحقيق النجاح، يتم تنظيم فرق مبيعات SaaS بأدوار متخصصة:

ممثلو تطوير المبيعات (SDRs): إثارة الاهتمام وحجز اجتماعات عالية القيمة من خلال الاستراتيجيات الواردة

مسؤولو الحسابات التنفيذيون (AEs): تحويل الفضول إلى عقود، والتعامل مع المفاوضات وإتمام الصفقات

مدراء نجاح العملاء (CSMs): تمديد دورة حياة العملاء، وزيادة الاعتماد وتحسين فرص زيادة المبيعات

مدراء المبيعات: الإشراف على خط المبيعات، وتحليل مقاييس مبيعات البرمجيات كخدمة وتحسين الاستراتيجيات لتحسين هوامش الربح

📖 اقرأ المزيد: يوازن محترفو المبيعات بين خطوط الأنابيب والحصص وأداء الفريق - كل ذلك مع زيادة الإيرادات. هل تريد أن ترى كيف يحافظ كبار القادة على تقدمهم؟ ألقِ نظرة خاطفة خلف الكواليس على يوم في حياة مدير المبيعات واكتشف سرّ نجاحه.

عملية مبيعات البرمجيات كخدمة: 5 مراحل رئيسية

إن عملية مبيعات SaaS هي خارطة طريق منظمة لجذب العملاء وتحويلهم والاحتفاظ بهم - مما يعزز نمو الإيرادات على المدى الطويل.

إليك كيفية تعامل أفضل فرق المبيعات مع هذا الأمر:

1. التنقيب وتوليد العملاء المحتملين - قم بإرسال شبكة واسعة (وذكية)

يبدأ جذب العملاء المحتملين المناسبين بتحديد شخصية المشتري المثالي (IBP) - صانعو القرار الذين يحتاجون إلى الحل الخاص بك ومستعدون للاستثمار.

يقوم أفضل مندوبي المبيعات بالتثقيف والإلهام وخلق الطلب. المفتاح؟ توصيل الرسالة الصحيحة إلى الجمهور المناسب في الوقت المناسب ونقل العملاء المحتملين بشكل أسرع عبر مسار المبيعات.

التسويق الداخلي: استخدم محتوى تمكين المبيعات عالي التأثير. قم بتحسين المدونات ودراسات الحالة والأصول المسوّرة (الكتب الإلكترونية والندوات عبر الإنترنت) للحصول على مرتبة أعلى في محركات البحث (حيث قد يبحث عنك عملاؤك المحتملون!) وتحويل الزيارات إلى عملاء محتملين

التنقيب الخارجي: الوصول إلى صانعي القرار مباشرةً. استخدم رسائل البريد الإلكتروني الباردة، و LinkedIn Sales Navigator، والتوعية المخصصة لزيادة التحويلات

برامج الإحالة: حوّل العملاء السعداء إلى أفضل مندوبي مبيعاتك. اعرض خصومات أو امتيازات للإحالات من العملاء والشركات التابعة والمؤثرين في المجال

🔎 هل تعلم؟ تحتاج 80% من المبيعات إلى خمس متابعات على الأقل، ومع ذلك فإن معظم المندوبين يستقيلون بعد متابعة واحدة. لا تكن واحدًا منهم - الاتساق والتواصل المخصص يفوز بالصفقات.

2. تأهيل العملاء المحتملين - ركز على شركات SaaS الجاهزة للشراء

طارد الصفقات المناسبة - قم بتأهيل المشترين ذوي النوايا العالية بشكل أسرع وزد من معدلات الإغلاق.

أحد الأساليب الشائعة للقيام بذلك هو إطار عمل BANT (الميزانية والسلطة والحاجة والجدول الزمني) - وهو عبارة عن فحص سريع للتأكد مما إذا كان العميل المحتمل لديه الميزانية وقوة اتخاذ القرار والحاجة الملحة للمضي قدمًا.

ومع ذلك، فإن تسجيل نقاط العملاء المحتملين التقليدي لا يكفي لدورات مبيعات SaaS الطويلة التي تتطلب مؤهلات أعمق. استخدم أطر عمل متقدمة مثل:

CHAMP (التحديات، والسلطة، والمال، وتحديد الأولويات) → حل نقاط الألم قبل مناقشة التسعير

MEDDIC (المقاييس، المشتري الاقتصادي، معايير القرار، عملية اتخاذ القرار، تحديد الآلام، البطل) → رسم عملية اتخاذ القرار لصفقات المؤسسات المعقدة

SPIN (الموقف، والمشكلة، والمضمون، والحاجة، والمكافأة) → توجيه العملاء المحتملين للتعرف على مدى إلحاح مشكلتهم

🧠 تذكر: يضع أفضل مندوبي مبيعات البرمجيات كخدمة أهداف مبيعات مركزة لتأهيل العملاء المحتملين بشكل أسرع، وإغلاق المزيد من الصفقات، وزيادة الاحتفاظ بالعملاء. لأن الإيرادات في مجال البرمجيات كخدمة هي سباق ماراثون وليس سباقاً سريعاً!

3. العروض التوضيحية للمنتج والعروض الترويجية - قم ببيع الحل، وليس البرنامج فقط

تفشل معظم العروض التوضيحية للمنتجات. يقوم مندوبو المبيعات بإثقال كاهل العملاء المحتملين بالميزات وينسون طلب الإغلاق، ثم يتساءلون عن سبب توقف الصفقات.

وفي الوقت نفسه، تقوم شركات SaaS الرائدة بتكييف عروضها بناءً على ملاحظات العملاء واحتياجاتهم الواقعية.

يجب أن يقوم العرض التوضيحي لمنتجك بالمثل - إليك كيفية تحقيق ذلك:

اعرف عميلك المحتمل : ابحث عن أعمالهم وتحدياتهم ومجموعتهم التقنية قبل العرض التوضيحي. استخدم المكالمات الاستكشافية لتحديد نقاط الألم

نتائج البيع : تجنّب تفريغ الميزات. بدلاً من ذلك، اعرض كيف يعمل حل SaaS الخاص بك على تحسين الكفاءة أو تقليل التكاليف أو زيادة الإيرادات

اجعلها عملية: دع المستخدمين يختبرون المنتج بدون تجارب وعروض تفاعلية لتعزيز التحويلات. استخدم التكنولوجيا الغامرة مثل الواقع المعزز/الواقع الافتراضي لتعزيز المشاركة

تعامل مع الاعتراضات قبل ظهورها: عالج مخاوف التسعير والتنفيذ والأمان وعائد الاستثمار مقدمًا. تعزيز الثقة مع تأثير قابل للقياس

💡 نصيحة احترافية: الاعتراضات تعني الاهتمام - حوّلها إلى انتصارات! أنشئ بطاقة معركة مبيعات لمواجهة المنافسين وحافظ على تفاعلك في المناقشة. اسأل نفسك، "هل سأبقى منخرطًا في هذا العرض التوضيحي؟" إذا لم يكن كذلك، عدّل عرضك!

4. إغلاق الصفقات - حوّل الاهتمام إلى التزام

في هذه المرحلة، يكون العملاء الجدد مهتمين - ولكن لم يتم بيعهم بعد.

مع تفضيل 80% من المشترين بين الشركات للمبيعات متعددة القنوات، يتوقع مشترو البرمجيات كخدمة تفاعلات رقمية أولاً وحلولاً مبتكرة تتناسب مع احتياجاتهم.

هذا هو المكان الذي تفوز فيه فرق مبيعات SaaS القائمة على البيانات - باستخدام رؤى استخدام المنتج وقصص النجاح واتجاهات التبني في الوقت الفعلي لاتخاذ القرارات.

من خلال حلول المبيعات من ClickUp، يمكن لفرق العمل تبسيط سير العمل وأتمتة عمليات المتابعة وتتبع مقاييس المبيعات الرئيسية في مكان واحد. وهذا يُمكِّن المندوبين من تخصيص التواصل، وتحسين دورات الصفقات، وتسريع نمو الإيرادات من خلال الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعاون في الوقت الفعلي.

قم بإغلاق صفقات SaaS بشكل أسرع باستخدام براعة الذكاء الاصطناعي من ClickUp - بدءًا من العروض المخصصة إلى عمليات البيع التي لا تقاوم

لإتمام الصفقات بشكل أسرع، ركّز على هذه الاستراتيجيات الرئيسية:

إضفاء الطابع الشخصي على العرض : خصص كل صفقة - اضبط الأسعار أو الميزات أو العقود لتتماشى مع احتياجات العمل - خاصةً في مبيعات الشركات

الاختبار والتكرار : اسمح للمستخدمين بتجربة الميزات القيّمة - تقديم ميزات تجريبية أو ترقيات لفترة محدودة أو وصول تجريبي لزيادة الاعتماد

التغلب على المخاطر : ابدأ بالتعامل مع مشكلات الأمان والامتثال والتكامل. عقود مرنة ودعم التأهيل لبناء الثقة

استفد من موافقة صانع القرار: حوّل التردد إلى قرار. أحضر المديرين التنفيذيين أو مديري المنتجات أو فرق التمويل لإتمام الصفقة

5. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين وزيادة مبيعاتهم - زيادة إيرادات SaaS إلى أقصى حد

بالنسبة لشركات البرمجيات كخدمة، لا تتوقف الإيرادات عند أول عملية بيع، بل تتوسع مع الاحتفاظ بالصفقات والتوسع.

حتى الزيادة بنسبة 5% في الاحتفاظ بالعملاء تعزز الأرباح بنسبة 25% إلى 95%، مما يثبت أن نجاح عملاء SaaS يتعلق بالقيمة المستمرة والنمو طويل الأجل.

إليك كيف يمكنك أن تحافظ على ارتفاع الرسم البياني للعائدات أعلى وأعلى:

اكتشف وأوقف التخبط مبكرًا: استخدم نتائج صحة العملاء وبيانات المشاركة والتواصل الاستباقي لمنع حدوث حالات التسرب قبل حدوثها

تحويل اعتماد المنتج إلى توسع: تتبع استخدام الميزات، وسلط الضوء على أدوات القوة، وقدم خططًا متميزة عندما يكون العملاء مستعدين للتوسع

اجعل عمليات البيع تبدو وكأنها ترقيات طبيعية: ضع الإضافات والخطط ذات المستوى الأعلى كحلول - وليس كعرض ترويجي آخر

إزالة الاحتكاك من عمليات التجديد: قم بأتمتة التذكيرات وتقديم أسعار قائمة على الاستخدام وتوفير امتيازات حصرية تجعل البقاء الخيار الواضح

حافظ على التسويق دائمًا: قم بإشراك العملاء بنصائح من الداخل، ورؤى المنتجات، والمحتوى المستند إلى البيانات لدعم القيمة المستمرة

احصل على نموذج مجاني احصل على رؤية واضحة لمسار المبيعات الخاص بك وتتبع بيانات العملاء لتعزيز الاحتفاظ بهم باستخدام قالب خط أنابيب المبيعات من ClickUp

باستخدام قالب خط أنابيب المبيعات من ClickUp، يمكن لفرق مبيعات SaaS تصور الصفقات وتبسيط عمليات المتابعة وتتبع تفاعلات العملاء في الوقت الفعلي.

إليك كيف يساعدك ذلك:

ابقَ منظماً مع خط أنابيب واضح وقابل للتخصيص لتتبع كل مرحلة من مراحل الصفقة

قم بأتمتة عمليات المتابعة للحفاظ على تفاعل العملاء المحتملين دون جهد يدوي

حدد أولويات العملاء المحتملين ذوي القيمة العالية باستخدام الرؤى القائمة على البيانات وتوصيات الذكاء الاصطناعي

سهِّل التعاون مع إدارة المهام المضمنة وتحديثات الفريق

تحديد فرص زيادة المبيعات من خلال تتبع سلوك العملاء واتجاهات المشاركة

اشتراكات SaaS ليست مثل اشتراكات الصالة الرياضية! إذا مرّت بضعة أشهر دون أن يستخدم العميل حل SaaS، فسيتوقف عن الدفع مقابل ذلك. تحتاج الشركات إلى جذب عملائها إلى الاشتراك، والحفاظ على تفاعلهم وإظهار القيمة لهم أسبوعًا بعد أسبوع. تحتاج الشركات إلى مواصلة التسويق، حتى لعملائها الحاليين.

اشتراكات SaaS ليست مثل اشتراكات الصالة الرياضية! إذا مرّت بضعة أشهر دون أن يستخدم العميل حل SaaS، فسيتوقف عن الدفع مقابل ذلك. تحتاج الشركات إلى جذب عملائها إلى الاشتراك، والحفاظ على تفاعلهم وإظهار القيمة لهم أسبوعًا بعد أسبوع. تحتاج الشركات إلى مواصلة التسويق، حتى لعملائها الحاليين.

استراتيجيات مبيعات البرمجيات كخدمة للنجاح

مع نمو شركة SaaS الخاصة بك، تعمل استراتيجيات المبيعات المختلفة على تعزيز النجاح في كل مرحلة. امزج التكتيكات القائمة على البيانات مع التواصل البشري لتعزيز الاحتفاظ بالمستخدمين.

إليك كيفية تحسين دليل مبيعات البرمجيات كخدمة وإتمام المزيد من الصفقات وتوسيع نطاقها بشكل أسرع:

1. المبيعات الداخلية مقابل المبيعات الخارجية

إن المبيعات الداخلية مقابل المبيعات الخارجية ليست نقاشاً - إنها استراتيجية نمو. تتقن أفضل فرق مبيعات البرمجيات كلاهما لإنشاء تدفق إيرادات قابل للتطوير ويمكن التنبؤ به.

تجتذب المبيعات الداخلية المشترين ذوي التعليم الذاتي في مجال البرمجيات كخدمة. يجذب التسويق بالمحتوى وتحسين محركات البحث وبرامج الإحالة العملاء المحتملين الذين يدركون بالفعل مشكلتهم ويبحثون بنشاط عن حل لها

يساعدك Outbound على الفوز بمبيعات الشركات قبل أن يدخل المنافسون في الصورة. تتيح رسائل البريد الإلكتروني الباردة، والتواصل على LinkedIn، والحملات المستهدفة لفرق المبيعات التواصل مع صانعي القرار ذوي القيمة العالية

👉🏼 مثال : كتب HubSpot عملياً كتاب المبيعات الداخلية. فهي تجذب العملاء المحتملين من خلال المحتوى التعليمي مثل المدونات والقوالب والدورات التدريبية المجانية. تتمحور استراتيجيتهم حول جذب العملاء المحتملين من خلال تحسين محركات البحث، ومغناطيسات العملاء المحتملين، ومحرك محتوى قوي، ثم رعايتهم من خلال سير عمل البريد الإلكتروني حتى يصبحوا جاهزين للمبيعات. تستخدم العديد من فرق مبيعات الشركات في مجال البرمجيات كخدمة نهجاً متطوراً في المبيعات الخارجية. فهم يحددون الحسابات المستهدفة من خلال تحليل البيانات، ثم يتواصل ممثلو تطوير المبيعات (SDRs) مباشرةً مع عروض مخصصة. وتركز استراتيجيتهم الصادرة على إظهار العائد على الاستثمار لمنصتهم لصناع القرار في المؤسسات الكبيرة.

➡️ اقرأ أيضًا: قوالب قمع المبيعات لتوليد المزيد من العملاء المحتملين

2. التخصيص والبيع القائم على الحساب (ABS)

مقاس واحد يناسب الجميع؟ ليس في مبيعات البرمجيات كخدمة. يتوقع المشترون أكثر من مجرد عروض عامة. فهم يريدون حلولاً مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم.

قم بتقسيم العملاء المحتملين حسب المجال وحالة الاستخدام وحجم الشركة للحصول على رسائل شديدة الاستهداف

استخدم بيانات استخدام المنتج، وسجل المشاركات، ونشاط الموقع الإلكتروني لتخصيص التواصل بما يتجاوز "مرحباً [الاسم الأول]

انطلق إلى أبعد من ذلك مع البيع المستند إلى الحساب (ABS). تعامل مع الحسابات ذات القيمة العالية مثل كبار الشخصيات - قم بإشراك العديد من صانعي القرار برسائل ذات صلة كبيرة. ويشمل ذلك إنشاء صفحات مقصودة مخصصة، وإعلانات مخصصة، وبريد مباشر مصمم خصيصًا لنقاط الضعف الفريدة لكل حساب.

على سبيل المثال، يهتم الرؤساء التنفيذيون ومدراء التكنولوجيا ورؤساء العمليات بأشياء مختلفة - صمم عرضك الترويجي لكل دور. قم بالوصول إليهم عبر البريد الإلكتروني والإعلانات المستهدفة وفعاليات قطاع المبيعات لإنشاء تجربة سلسة وعالية التأثير.

إليك مثالاً على ذلك:

👨‍💼 المديرين التنفيذيين

ما الذي يهتمون به: نمو الأعمال والميزة التنافسية والاستراتيجية طويلة الأجل والعائد على الاستثمار

كيفية التخصيص: اعرض كيف يقوم الحل الخاص بك بزيادة الإيرادات أو تقليل التكاليف أو وضعهم كشركة رائدة في السوق. بدلاً من أن تقول، "نحن نقوم بأتمتة سير العمل"،* قل:

يقوم عملاؤنا بتخفيض التكاليف التشغيلية بنسبة 20% في العام الأول مما يوفر رأس المال للاستثمار في النمو.

يقوم عملاؤنا بتخفيض التكاليف التشغيلية بنسبة 20% في العام الأول مما يوفر رأس المال للاستثمار في النمو.

👩‍💻 المدير التنفيذي أو رئيس قسم الهندسة

ما يهتمون به : الهندسة المعمارية والأمان والتكامل والتكامل ومواكبة مجموعة التقنيات المستقبلية

كيف تصمم: تحدث بلغتهم - اعرض المخططات البيانية وتحدث عن واجهات برمجة التطبيقات ووقت التشغيل والامتثال.

نحن نتكامل مع بيئتك السحابية الحالية في أقل من أسبوعين، مع الامتثال ل SOC 2 وتسجيل التدقيق الكامل خارج الصندوق.

نحن نتكامل مع بيئتك السحابية الحالية في أقل من أسبوعين، مع الامتثال ل SOC 2 وتسجيل التدقيق الكامل خارج الصندوق.

👨‍💼 رئيس العمليات

ما الذي يهتمون به: تحسين العمليات والإنتاجية والوقت اللازم لتحقيق القيمة وتعقيد التنفيذ

كيفية التخصيص: تسليط الضوء على سهولة الإعداد والرؤية في الوقت الفعلي وتحسين سير العمل.

تقلل الفرق من المهام اليدوية بنسبة 40% وتحصل على رؤية تشغيلية كاملة في لوحة تحكم واحدة - لا مزيد من جداول البيانات المُلصقة على شكل جداول بيانات.

تقلل الفرق من المهام اليدوية بنسبة 40% وتحصل على رؤية تشغيلية كاملة في لوحة تحكم واحدة - لا مزيد من جداول البيانات المُلصقة على شكل جداول بيانات.

💡 نصيحة إضافية: هل تتساءل عن كيفية كتابة تقارير المبيعات الفعالة؟ إليك بعض النصائح التي يجب اتباعها: 🚀 إعطاء الأولوية لنمو الإيرادات ومعدلات التحويل والاحتفاظ بها

📊 ضع معايير واضحة لتوليد العملاء المحتملين وإغلاق الصفقات وعمليات البيع

🤝 تتبع NPS، وخفض معدل التراجع، وتوسيع نطاق الإيرادات

🔄 قم بمراجعة وتحسين OKRs بناءً على رؤى الأداء في الوقت الفعلي

📈استخدام التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحسين التنبؤ وإدارة خطوط الأنابيب

3. الاستفادة من الأتمتة والذكاء الاصطناعي

يقضي محترفو المبيعات 36% فقط من وقتهم في البيع - أما الباقي فيذهب إلى الأعمال الإدارية وإدخال البيانات والمتابعة.

هذا هو المكان الذي يغيّر فيه الذكاء الاصطناعي وأدوات أتمتة المبيعات اللعبة.

قم بأتمتة المهام المتكررة - تتبع الصفقات والمتابعة وتعيين المهام - للحفاظ على تركيز مندوبي المبيعات على إتمام الصفقات وليس تحديث جداول البيانات

وظِّف روبوتات الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإشراك العملاء المحتملين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع - أجب عن الأسئلة الشائعة واحجز العروض التوضيحية وقم برعاية الحسابات على الفور

قم بتحليل بيانات المبيعات في الوقت الفعلي للتنبؤ بالتخبط، واكتشاف الاتجاهات، وتحسين استراتيجيات المبيعات قبل انخفاض الإيرادات

استخدم التقييم التنبؤي للعملاء المحتملين لتحديد أهم العملاء المحتملين. اسمح للخوارزميات بتحليل البيانات وتوجيهك نحو العملاء المحتملين الأكثر احتمالاً للتحويل

🎯 اختراق سريع: استخدم أدوات المبيعات القائمة على الذكاء الاصطناعي لتأهيل العملاء المحتملين وتخصيص التواصل وأتمتة عمليات المتابعة. يقوم ClickUp Brain بكل العمل الشاق كمساعد ذكاء اصطناعي ذكي - تلخيص ملاحظات الاجتماع لتحديد نقاط الألم الرئيسية، واقتراح عناصر العمل، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني المخصصة للتوعية بالنبرة الصحيحة على الفور - حتى تركز على الفوز بصفقات SaaS عالية القيمة. استخدم ClickUp Brain لتأهيل العملاء المحتملين، وتخصيص التواصل، وأتمتة عمليات المتابعة

4. البيع الاجتماعي والمشاركة المجتمعية

يثق مشترو البرمجيات كخدمة في الأقران والمجتمعات والمحادثات في المجال أكثر من أي وقت مضى. يساعدك البيع الاجتماعي والمشاركة المجتمعية النشطة على بناء المصداقية وتعزيز العلاقات والتأثير على قرارات الشراء.

كن نشطاً حيث يتواجد المشترون. احرص على المشاركة في المحادثات، وتقديم الرؤى، وبناء الثقة قبل طرح العروض الترويجية

أنشئ مجتمعًا مزدهرًا. استضف ندوات عبر الإنترنت، وشجّع المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، وأنشئ مركزاً معرفياً لتحويل العملاء إلى مناصرين للعلامة التجارية

حوّل التفاعل إلى مبيعات. تتبَّع التفاعلات عالية النية وحوِّلها إلى مبيعات من خلال المتابعات المستهدفة

👉🏼 إذا كنت تبحث عن مصدر إلهام في هذا المجال، فلدينا بعض الحيل في جعبتنا. وباعتبارها علامة تجارية تركز على المجتمع، تزدهر ClickUp على المنصات الاجتماعية مثل TikTok وInstagram وYouTube من خلال مشاركة المحتوى من وراء الكواليس، وعرض الموظفين، ونشر مواد ملهمة، وإنشاء مقاطع فيديو مسلية.

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل حلول برمجيات B2B SaaS للمؤسسات

تتبع مقاييس مبيعات SaaS الصحيحة لتعزيز النمو

إن بيع البرمجيات كخدمة أمر، واستدامتها وتوسيع نطاقها أمر آخر. فبدون المقاييس الصحيحة، تنزلق الإيرادات من خلال الشقوق، وترتفع نسبة التخبط، ويتوقف النمو.

راقب مؤشرات الأداء الرئيسية الأربعة الأساسية التالية (KPIs):

معدل التراجع: تتبّع عدد العملاء الذين ألغوا اشتراكاتهم ولماذا ومتى. إن ارتفاع معدل الإلغاء يقتل الإيرادات - قم بتخفيضه من خلال الإعداد السلس والمشاركة الاستباقية وتجارب المنتجات المقنعة

تكلفة اكتساب العميل (CAC) : اعرف تكلفة اكتساب عميل جديد. يؤدي ارتفاع تكلفة اكتساب العميل إلى القضاء على الربحية - قم بتحسينها من خلال تحسين خطة المعالجة المعرفية الخاصة بك، وأتمتة تأهيل العملاء المحتملين، وتقصير دورة مبيعات SaaS

قيمة عمر العميل (LTV) : احسب إجمالي إيرادات العميل على مدار دورة حياته بالكامل. تعظيم القيمة الدائمة للعميل (LTV) وزيادة المبيعات والبيع التبادلي وتعميق العلاقات مع العملاء لزيادة الإيرادات على المدى الطويل

الإيرادات الشهرية المتكررة (MRR): تقدير الإيرادات المنتظمة التي يمكن التنبؤ بها من الاشتراكات النشطة. تغذي MRR قابلية التوسع في SaaS - قم بزيادة الإيرادات إلى أقصى حد من خلال زيادة الإيرادات والتسعير المريح وتقليل الاضطراب غير الطوعي

أنشئ لوحة معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية للبرمجيات كخدمة في ClickUp - تصور المقاييس الرئيسية، وسهِّل عملية المبيعات، ووسِّع نطاق الإيرادات

المقاييس لا تهم - ما لم تتصرف بناءً عليها. تحوّل لوحات معلومات ClickUp Dashboards الأرقام إلى استراتيجيات مع رؤى في الوقت الفعلي. مع أكثر من 50 بطاقة قابلة للتخصيص، يمكن لفرق المبيعات والتسويق لديك الوصول إلى بيانات العملاء في الوقت الفعلي والأدوات اللازمة لتحسين الاستراتيجية أثناء التنقل.

تتبّع حالة خط أنابيب المبيعات حسب المرحلة أو المندوب أو المنطقة - حتى تتمكن من إعادة تخصيص الموارد قبل أن ينحرف ربع السنة عن مساره

تصوَّر أداء الحملة عبر القنوات لمضاعفة المبيعات على الفور على ما ينجح منها

راقب مخاطر التراجع من خلال تتبع تذاكر الدعم ونتائج NPS واستخدام المنتج - كل ذلك في مكان واحد

أنشئ لوحات متصدرين مخصصة لتسليط الضوء على أفضل المؤدين وتحديد فرص التدريب، مباشرةً

لا يقتصر ذلك على تتبع الأداء فحسب، بل يُمكِّن الفرق من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات، وتبسيط سير العمل، وتسريع نمو الإيرادات.

تتحرك المبيعات في مجال البرمجيات كخدمة بسرعة - والأدوات المناسبة تحافظ على تدفق الصفقات. لتوسيع نطاق المبيعات بكفاءة، تحتاج إلى أدوات SaaS التي تساعدك على إدارة العملاء المحتملين وأتمتة عمليات المتابعة وتتبع البيانات في الوقت الفعلي.

تتبع الصفقات وإدارة الحسابات وتوسيع نطاق عملية مبيعات SaaS باستخدام ClickUp CRM

إن إدارة علاقات العملاء ليست مجرد قاعدة بيانات، بل هي المحرك الذي يقود مبيعات SaaS. بدءاً من تتبع الصفقات إلى أتمتة سير العمل، فهو يحافظ على سير العمل.

ومع ذلك، فإن أدوات إدارة علاقات العملاء التقليدية مثل HubSpot وSalesforce وPipedrive غالباً ما تكون أسعارها أعلى، وسير العمل الصارم، ومشاكل التكامل، مما يجعلها أقل مثالية لفرق البرمجيات كخدمة سريعة الحركة.

هذا هو ما يميز ClickUp CRM - منصة مرنة وشاملة تتناسب مع سير عمل مبيعات SaaS الخاص بك. بفضل خطوط الأنابيب القابلة للتخصيص، والمتابعة الآلية، والتكاملات السلسة، يُمكِّن ClickUp CRM فرق المبيعات من إتمام الصفقات بشكل أسرع وزيادة الإيرادات.

بشكل عام، يساعدك ذلك على

تتبّع كل مرحلة من مراحل الصفقات في خط الأنابيب من خلال تخطيط مرئي واضح وحالات المهام المخصصة من ClickUp (مثل التأهيل، والتنقيب، والتفاوض، والمغلق - الفائز)

أتمتة عمليات المتابعة للحفاظ على دفء العملاء المحتملين دون عمل يدوي

قم بتخزين جميع التفاعلات والعقود ومستندات المبيعات في مساحة واحدة. أضف سياقًا لكل عميل محتمل باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp التي تسجل معلومات الصفقات المهمة مثل حجم الشركة وقيمة الصفقة واسم صانع القرار ومصدر العميل المحتمل وتاريخ التجديد

قم بتمكين عمليات تسليم سلسة بين مسؤولي مبيعات البرمجيات كمسؤولي مبيعات البرمجيات كمسؤولي مبيعات مساعدين ومسؤولي إدارة الخدمات الاجتماعية لمنع حدوث ثغرات في رحلة المشتري

تخلص من أوجه القصور وقم بزيادة المبيعات - انظر كيف فعلها موجه الصيدلة مع ClickUp! 🚀 2X أكثر إنتاجية - استبدال اجتماعات الحساب اليومية بسير عمل CRM المبسط

📉 مراجعات أقل بنسبة 20% - تحسين التعاون ووضوح المشروع

🌍 مواءمة الفريق بنسبة 100%-تواصل سلس عبر المناطق الزمنية

أنشئ عمليات أتمتة مخصصة مصممة خصيصًا لسير عمل مبيعات SaaS باستخدام أتمتة ClickUp

لا تحل أفضل أدوات الأتمتة محل مندوبي المبيعات؛ بل تزيد من إنتاجيتهم من خلال التخلص من المهام اليدوية والمتكررة. وتتصدر أدوات أتمتة ClickUp المجموعة. فمع أكثر من 100 عملية أتمتة بدون رموز، تُعد هذه الأداة حلم فريق SaaS - فهي تُبسّط إدارة العملاء المحتملين والتواصل وتحديثات خط الأنابيب دون الانشغال بالعمل.

إنه يساعدك:

قم بتوجيه العملاء المحتملين ذوي القيمة العالية في SaaS إلى المندوبين المناسبين بناءً على حجم الصفقة أو النية أو التفاعلات السابقة

قم بتشغيل عمليات المتابعة للعملاء المحتملين الباردين أو عدم حضور العروض التوضيحية أو تجديد العقود

قم بأتمتة تحديثات خط الأنابيب وإنشاء المهام لتسليم المهام بسلاسة

قم بتعيين التنبيهات والاحتفال بالفوز عند إغلاق الصفقات لتعزيز تحفيز الفريق

🧠 تذكّر: تقوم أتمتة ClickUp بأكثر من مجرد تبسيط المهام - فهي تزيد من قوة مجموعة تقنيات المبيعات بالكامل! تتكامل ClickUp مع أكثر من 1000 أداة، بما في ذلك HubSpot وGitHub وTwilio، بحيث يمكنك إنشاء خطافات ويب مخصصة لأتمتة مهام سير العمل عبر تطبيقاتك المفضلة.

تجاوز البيانات الثابتة - تتبع المشاركة في الوقت الفعلي لتسريع المبيعات باستخدام ClickUp

تزدهر مبيعات SaaS على المشاركة في الوقت المناسب. إذا لم يقم مندوبو المبيعات لديك برعاية العملاء المحتملين بتفاعلات مخصصة في اللحظات المناسبة، فسوف تخسر الصفقات لصالح المنافسين.

يعمل ClickUp لفرق المبيعات على تحويل المشاركة إلى زخم، مما يساعد الفرق على تتبع العملاء المحتملين وإدارة عمليات المتابعة وتحسين رحلة المشتري.

راقب تقدم الصفقات مع الحالات المخصصة التي تعكس دورة مبيعات SaaS الخاصة بك

اجعل كتب تشغيل المبيعات والنصوص ومجموعات العروض الترويجية مركزية للوصول السلس باستخدام ClickUp Docs

تتبّع بيانات المشاركة وأحجام الصفقات ونتائج العملاء المحتملين في طريقة عرض الجدول

قم بتخصيص التواصل على نطاق واسع باستخدام قوالب مصممة مسبقًا للمتابعة والعروض التوضيحية للمبيعات والتأهيل

💡 نصيحة احترافية: حافظ على إمكانية التنبؤ بخط مبيعات SaaS الخاص بك وقابليته للتوسع! استخدم قوالب خطة المبيعات هذه لبناء تكتيكات قائمة على البيانات تحافظ على استمرار الصفقات ونمو الإيرادات.

حافظ على مواءمة فرق المبيعات والتسويق وإدارة علاقات العملاء في الوقت الفعلي مع ClickUp Chat View

تعتمد 83% من الشركات الأفضل أداءً على التعاون متعدد الوظائف للبقاء في المقدمة، ومع ذلك لا تزال العديد من فرق SaaS تعاني من التواصل المنعزل وسير العمل المبعثر.

يعمل ClickUp على إزالة هذه العوائق من خلال إنشاء مصدر واحد للحقيقة يحافظ على تزامن المبيعات والتسويق، بدءًا من توليد العملاء المحتملين إلى الصفقات التي تم إبرامها.

استبدل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل المبعثرة برسائل ClickUp Chat التي ترتبط مباشرةً بالمهام للحصول على سياق كامل

استخدم السبورات البيضاء والخرائط الذهنية في ClickUp لتبادل الأفكار ومواءمة الأساليب وتنفيذ الاستراتيجيات بسلاسة

شارك في تحرير العروض ومجموعات المبيعات وخطط الحملات في مستندات ClickUp Docs بالتعاون في الوقت الفعلي

شارك تسجيلات الشاشة السريعة مع التعليقات الصوتية باستخدام ClickUp Clips لتبسيط الأفكار المعقدة - أو حتى عرض منتجات SaaS التجريبية

📮 ClickUp Insight: 60% من الموظفين يردون على الرسائل الفورية في غضون 10 دقائق، ومع ذلك فإن كل مقاطعة تستنزف ما يصل إلى 23 دقيقة من التركيز - مما يحول المحادثات السريعة إلى محادثات سريعة تقتل الإنتاجية. مع ClickUp، يمكن لفريق المبيعات لديك أن يوقف فريق المبيعات الخاص بك عمليات الشراء والبيع التي لا تنتهي ويعمل بذكاء أكبر دون إضاعة الوقت في البحث عن إجابات.

كيف تدخل في مبيعات البرمجيات كخدمة؟

يتطلب اقتحام مجال مبيعات البرمجيات كخدمة مزيجاً من المعرفة بالمجال، والفطنة التجارية، والقدرة على التكيف في سوق سريع الحركة يعتمد على التكنولوجيا.

سواء كنت تبدأ من جديد أو تنتقل من دور مبيعات آخر، إليك كيفية المضي قدماً:

1. فهم نماذج مبيعات البرمجيات كخدمة

تعمل مبيعات البرمجيات كخدمة في إطار ثلاثة نماذج أساسية تعتمد على تعقيد المنتج والتسعير والعملاء المستهدفين:

نموذج الخدمة الذاتية: الأفضل لمنتجات البرمجيات كخدمة منخفضة التكلفة وسهلة الاستخدام. يقوم العملاء بالتسجيل من خلال التجارب المجانية والإرشاد الذاتي - لا حاجة إلى مندوبي مبيعات (مثال: خطة ClickUp المجانية للأبد)

نموذج المعاملات : مزيج من الأتمتة واللمسة البشرية. يرعى المندوبون العملاء المحتملين ويقدمون عروضًا توضيحية ويغلقون الصفقات - مثالي لمبيعات البرمجيات كخدمة في السوق المتوسطة (مثال: خطة أعمال ClickUp)

نموذج المؤسسة: مثالي لدورات المبيعات الطويلة التي تتطلب لمسة عالية ودورات مبيعات طويلة تشمل العديد من صانعي القرار. يتطلب عروضًا مخصصة ومديري حسابات مخصصين (مثال: خطة المؤسسات من ClickUp)

➡️ اقرأ أيضًا: أمثلة على البرمجيات كخدمة تحتاج إلى معرفتها

2. طوّر مهارات مبيعات SaaS الأساسية

يتجاوز النجاح في مبيعات SaaS الإقناع.

صقل هذه المهارات الضرورية للتألق:

الإصغاء الفعال: تحديد نقاط الضعف لدى العملاء قبل عرض حل ما

الطلاقة التقنية: اعرف طريقك في إدارة علاقات العملاء، وأتمتة المبيعات، وأدوات التحليلات

معالجة الاعتراضات: معالجة "لماذا لا" - معالجة سبب اختيار العميل المحتمل لمنافس

التفاوض: إيجاد الحلول المربحة للجانبين التي توائم احتياجات العملاء مع أهداف العمل

3. اكتسب الخبرة وقم ببناء شبكة مبيعات SaaS الخاصة بك

تتطلب مبيعات البرمجيات كخدمة خبرة عملية واتصالات قوية.

ابدأ كمسؤول مبيعات البرمجيات كمسؤول مبيعات مبتدئ يضع الأساس لمهنة مبيعات البرمجيات كخدمة

تواصل بشكل استراتيجي - تابع قادة مبيعات البرمجيات كخدمة على LinkedIn، وشارك في المجتمعات عبر الإنترنت، واحضر فعاليات الصناعة

ارتقِ بمهاراتك من خلال الشهادات أو الدورات التدريبية أو التدريب الخاص بالبرمجيات كخدمة لإضافة المصداقية

4. اختر منهجية المبيعات الصحيحة

تحافظ منهجية المبيعات القوية على عملية البيع الخاصة بك منظمة وقابلة للتطوير.

إليك أربعة أساليب مجربة:

البيع المرتكز على العميل : إضفاء طابع شخصي على التواصل لاستهداف نقاط الضعف لدى العملاء ووضع البرمجيات كحل لتغيير قواعد اللعبة

البيع الاستشاري : اعمل كمستشار مبيعات موثوق به، وقم بتوجيه العملاء المحتملين إلى ما يناسبهم تمامًا

بيع القيمة : اعرض الفوائد الحقيقية وعائد الاستثمار الحقيقي الذي يجعل منتجك مميزًا

مبيعات تشالنجر: قم بتوجيه المحادثة، وكسر الخرافات التي عفا عليها الزمن، ورسم صورة للإمكانيات التي تحدد السوق

5. إتقان عمليات/إرشادات المبيعات الدولية

هل ستصبح عالمياً؟ يتطلّب بيع البرمجيات كخدمة في الأسواق الدولية توطيناً عميقاً واستراتيجية ثورية.

إليك بعض النصائح لمساعدتك:

التخصيص لكل سوق : قم بتعديل الأسعار والميزات والإعداد لتتناسب مع التفضيلات الإقليمية. ما يصلح في الولايات المتحدة قد لا يصلح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

حافظ على الامتثال : لا تدع المشكلات التنظيمية تعرقل الصفقات - ابقَ متقدمًا على اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون حماية البيانات العامة وقوانين البيانات الخاصة بكل بلد

استعن بالخبرة المحلية: يساعد مندوبو المبيعات ذوو المعرفة الإقليمية في إجراء مفاوضات معقدة وبناء الثقة وتسريع دورات المبيعات

كسر الحواجز اللغوية: استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي (مثل ClickUp Brain) لترجمة رسائل المبيعات مع الحفاظ على مصداقيتها وتأثيرها

تحويل الرؤى إلى أفعال وتوسيع نطاق نمو البرمجيات كخدمة مع ClickUp

يتعلق الفوز بمبيعات SaaS بالسرعة والاستراتيجية والأدوات المناسبة. تحتاج فرق العمل إلى عملية واضحة، وتعاون قوي، وأتمتة للبقاء في المقدمة.

يجمع ClickUp كل ما يحتاجه فريق المبيعات الخاص بك معًا - بدءًا من تتبع خط الأنابيب إلى الأتمتة والتعاون السلس - حتى تظل عملية المبيعات فعالة وقائمة على النتائج. في الواقع، بالإضافة إلى المبيعات، يعمل ClickUp على تمكين فرق العمل في جميع مراحل رحلة العميل. من إنشاء العملاء المحتملين إلى الاحتفاظ بهم، تعمل منصته المتكاملة على تحسين سير العمل وأتمتة المهام المتكررة وتوفير رؤى في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

فلماذا الانتظار؟ اشترك في ClickUp وابدأ في إتمام الصفقات وتحسين العمليات وتوسيع نطاقها بشكل أسرع!