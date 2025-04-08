أفضل 10 برامج CRM للرهن العقاري لتبسيط أعمالك في عام 2025

لقد عملت بجد لإغلاق هذا الرهن العقاري - فلماذا ذهب عميلك الكبير مع أحد المنافسين؟

ببساطة: لم تقم بمتابعة العلاقة والحفاظ عليها.

الحقيقة القاسية هي أن مسؤولي القروض الذين لا يهتمون بالعملاء الحاليين يخسرون تكرار الأعمال والإحالات. ولكن إليك الحل - نظام قوي لإدارة علاقات عملاء الرهن العقاري (CRM)

74% من الشركات تقول إن برنامج إدارة علاقات العملاء يعزز العلاقات مع العملاء من خلال جعل بيانات العملاء أكثر سهولة.

إن صناعة الرهن العقاري معقدة بما فيه الكفاية دون أن تعيقك مجموعة التقنيات الخاصة بك. يعمل نظام إدارة علاقات العملاء المناسب للرهن العقاري على أتمتة عمليات المتابعة ومركزية البيانات والحفاظ على سير الصفقات.

لذا، سواء كنت تقارن بين برامج إدارة علاقات العملاء المحددة مثل HubSpot وModi أو تبحث عن حل ثالث شامل، ستعرض لك هذه المدونة أفضل منصات برامج إدارة علاقات العملاء للرهن العقاري للمساعدة في تحويل المقترضين لمرة واحدة إلى عملاء مدى الحياة.

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء للرهن العقاري في السوق: : الأفضل لتبسيط خط أنابيب الرهن العقاري وتعاون الفريق ClickUpالأفضل لتبسيط خط أنابيب الرهن العقاري وتعاون الفريق جونجو الأفضل للتكامل مع Salesforce وتسويق الرهن العقاري Surefire CRM: الأفضل لرعاية العلاقات الآلية Pipedrive: الأفضل لتحسين خطوط أنابيب مبيعات الرهن العقاري BNTouch Mortgage CRM: الأفضل لتسويق الرهن العقاري الشامل Velocify: الأفضل لأتمتة المبيعات في مجال الإقراض العقاري Nextwave: الأفضل لأتمتة المبيعات والتسويق القابلة للتخصيص شكل الرهن العقاري CRM: الأفضل للتشغيل الآلي الكامل للرهن العقاري Aidium: الأفضل لإدارة العملاء المحتملين القائمة على الذكاء الاصطناعي Salesforce Financial Services Cloud: الأفضل لأتمتة الرهن العقاري على مستوى المؤسسات

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج إدارة علاقات العملاء للرهن العقاري؟

قبل الغوص في أفضل اختياراتنا لبرامج إدارة علاقات العملاء للرهن العقاري، دعنا نناقش ما يفصل بين الغث والسمين. يجب أن يكون نظام إدارة علاقات العملاء المثالي أكثر من مجرد جدول بيانات ممجد. إليك ما يهم:

إدارة العملاء المحتملين: اختر برنامج إدارة علاقات العملاء المحتملين الذي يلتقط العملاء المحتملين من مصادر متعددة، ويغذيهم بالأتمتة، ويتتبع كلاً من العملاء وشركاء الإحالة في مكان واحد لتعزيز التحويلات

الأتمتة: ابحث عن برنامج إدارة علاقات العملاء الذي يعمل على أتمتة المهام المتكررة، ويوفر الوقت لإتمام الصفقات، ويحفز العملاء المتكررين لأعمال الرهن العقاري الخاصة بك

التكامل: اختر أداة تتصل بنظام إنشاء القروض [LOS] وأدوات صناعة الرهن العقاري. عندما يتكامل نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك مع نظام التشغيل LOS الخاص بك، تصبح جميع بيانات المقترضين وتحديثات حالة القرض والاتصالات مركزية. من خلال التكامل، يمكنك تشغيل تدفقات العمل الآلية بناءً على أحداث نظام التشغيل LOS. على سبيل المثال، عندما تتغير حالة القرض إلى "موافق عليه"، يمكن لإدارة علاقات العملاء الخاصة بك إرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة للخطوة التالية تلقائيًا أو تحديث قوائم المهام الداخلية

لوحات المعلومات القابلة للتخصيص: اختر نظامًا أساسيًا يتيح لك تخصيص لوحات المعلومات لتتبع المقاييس الرئيسية، مما يوفر رؤى في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. يهتم كل من مسؤول القروض والمعالج ومدير الفرع بمقاييس مختلفة. تسمح لوحات المعلومات المخصصة لكل شخص بالتركيز على مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة به - بدون تشتيت الانتباه، فقط رؤى قابلة للتنفيذ

الامتثال والأمان: تأكد من أن برنامج إدارة علاقات العملاء يفي بقانون إجراءات التسوية العقارية [RESPA] والإفصاحات المتكاملة لقانون الإفصاحات المتكاملة لقانون الإفصاحات المتكاملة لقانون الإفصاحات العقارية (TILA-RESPA) وغيرها من لوائح الصناعة للحفاظ على امتثال أعمالك

أتمتة التسويق: اختر برنامج إدارة علاقات العملاء مع أدوات مدمجة للتسويق عبر البريد الإلكتروني وغيرها من إمكانيات برنامج إدارة علاقات العملاء التسويقية للحفاظ على خط أنابيبك ممتلئًا

💡 نصيحة احترافية: ابحث عن برنامج إدارة علاقات العملاء الذي يوفر إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول. فمسؤولو القروض الذين يديرون خطوط الأنابيب وتفاعلات العملاء من أي مكان لديهم فرص أكبر لإتمام المزيد من الصفقات.

أفضل 10 برامج إدارة علاقات العملاء للرهن العقاري لتجربتها

هل أنت مستعد لتحويل الفرص الضائعة إلى المزيد من القروض؟ أنت بحاجة إلى خيار إدارة علاقات العملاء الذي يساعدك على تبسيط سير العمل وزيادة الأعمال المتكررة والحفاظ على امتثالك.

👀 هل تعلم؟ 63% من المؤسسات المالية ترغب في الاستثمار في تكنولوجيا أتمتة سير العمل مثل إدارة علاقات العملاء.

دعنا نحلل 10 من أفضل حلول إدارة علاقات العملاء للرهن العقاري في السوق، مع تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف الرئيسية فيها لمساعدتك على اتخاذ قرار مستنير.

1. ClickUp (الأفضل لتبسيط خط أنابيب الرهن العقاري وتعاون الفريق)

ابدأ العمل حسِّن علاقاتك مع العملاء وأبرم المزيد من الصفقات مع ClickUp

ClickUp،تطبيق كل شيء للعمل، يجمع بين أفضل ما في إدارة المشاريع وحلول إدارة علاقات العملاء لإنشاء مركز قيادة موحد لعملية الرهن العقاري لديك، ولذلك فهو يحتل المرتبة الأولى في قائمتنا!

سواء كنت تتتبع العملاء المحتملين أو تدير خطوط العملاء المحتملين أو تنسق مع فريقك، يمنحك ClickUp للفرق العقارية تحكمًا كاملاً في سير عملك. إنه مرن وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة للفرق متعددة الوظائف لإدارة العملاء المحتملين بسهولة.

يمكن أن تصبح إدارة العملاء وطلبات القروض ومهام الفريق مرهقة، ولا يوجد نظامان متشابهان. ولكن مع ClickUp، يمكنك تخصيص كل شيء. تتناسب حالات المهام المخصصة والحقول المخصصة في ClickUp مع خط أنابيب الرهن العقاري الفريد الخاص بك لتتبع أنواع القروض، ودرجات الائتمان، ومصادر العملاء المحتملين، والمزيد - لا توجد هياكل جامدة، فقط نظام إدارة علاقات العملاء الذي يعمل بالطريقة التي تعمل بها.

إدارة خط أنابيب المبيعات بطريقتك الخاصة مع حالات المهام المخصصة من ClickUp

يوفر ClickUp أيضًا طرق عرض متعددة للمساعدة في تصور العملية الخاصة بك. سواء كنت تفضل طريقة عرض القائمة أو طريقة عرض اللوحة أو طريقة عرض جانت أو طريقة عرض الجدول، يمكنك تتبع الطلبات وإدارة التواصل مع العملاء والإشراف على حملات التسويق بالطريقة التي تناسبك.

هل تريد إرسال قوائم إلى عميلك؟ ClickUp يوفر لك ذلك. باستخدام عرض الخرائط ClickUp Map View، يمكنك تخطيط جميع قوائمك حتى يتمكن عملاؤك من رؤية مواقعهم بالضبط. ويمكنك أيضاً ترميزها بالألوان وفقاً لنطاقها السعري وإنشاء قوالب لوقت لاحق.

سهِّل عملية إدراج العقارات للعملاء باستخدام طريقة عرض الخرائط ClickUp

📮 ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة للتوفيق بين أكثر من 15 أداة بأربعة أضعاف، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على الكفاءة من خلال قصر مجموعة أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتباره تطبيق كل شيء للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ومستنداتك ومستنداتك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات تحت منصة واحدة، مع تدفقات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئياً، ويسمح لك بالتركيز على ما يهمك بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

إن استخدام أدوات التعاون المجزأة يجعل مهام سير العمل أكثر تعقيدًا مما يجب أن تكون عليه. ولكن مع ClickUp، يمكنك تعيين المهام، وإسقاط التعليقات، أو حتى التحدث مع فريقك لإبقاء الجميع على نفس الصفحة باستخدام ClickUp Chat - لا مزيد من مطاردة رسائل البريد الإلكتروني.

المكافأة: يمكنك إنشاء المهام وتعيينها مباشرةً من رسائل الدردشة!

حافظ على جميع محادثاتك المتعلقة بالعمل ضمن سير العمل مع ClickUp Chat

إذا كنت تعتقد أنك ما زلت بحاجة إلى تبديل علامات التبويب لرسائل البريد الإلكتروني، فإن ClickUp يصلح ذلك أيضًا! سواء كنت تستخدم Outlook أو Gmail، يمكنك صياغة رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها من داخل ClickUp. لذا، فإن كل ما تقوم به من رعاية العملاء المحتملين والعملاء يحدث في المكان الذي تحتاج إليه - داخل إدارة علاقات العملاء.

إرسال رسائل البريد الإلكتروني للعملاء وتتبعها وإدارتها باستخدام ClickUp Email Management

وما فائدة إدارة علاقات العملاء بدون أتمتة؟ توفر لك أتمتة ClickUp وقتًا كبيرًا من خلال إنشاء مشغلات مخصصة للمتابعة وتعيين المهام والتذكيرات حتى تتمكن من التركيز على إتمام الصفقات بدلاً من العمل الإداري المتكرر.

لا تفوّت متابعة العملاء أو المواعيد النهائية مع أتمتة ClickUp

والآن إلى الجزء الأكثر أهمية - المقاييس! توجه إلى ClickUp Dashboards للحصول على عرض مركزي للمقاييس الرئيسية وأداء المبيعات وتفاعلات العملاء. مع أكثر من 50 بطاقة لوحة تحكم، يمكنك إعطاء كل عضو من أعضاء الفريق ما يحتاج إليه:

يمكن لمسؤولي القروض الاطلاع على نشاط العملاء المحتملين وصحة خط سير الصفقات

يرى المعالجات المهام المعلقة بحلول تاريخ الاستحقاق

يتتبع المديرون معدلات التحويل وأحجام التمويل وإنجاز المهام

يمكنك الحصول على لقطة في الوقت الفعلي لأعمالك لتتبع التقدم المحرز واكتشاف الاتجاهات واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

تصور كل تقدمك في طريقة عرض واحدة مع لوحات معلومات ClickUp Dashboards

يبدو أن إعداد برنامج CRM جديد لإدارة علاقات العملاء يتطلب الكثير من العمل. لكنك لست بحاجة إلى البدء من الصفر. يمكنك البدء بسرعة مع نموذج ClickUp CRM، الذي يمنحك مساحة عمل جاهزة للاستخدام يمكنك الوصول إليها الآن!

إذا كنت شخصًا يدير جميع العملاء المحتملين على جدول بيانات، فإن قالب جدول بيانات ClickUp Real Estate Spreadsheet Template يمكن أن يكون منصة الانطلاق المثالية. يتيح لك هذا القالب البقاء منظمًا ومخططًا من خلال الاحتفاظ بالعملاء المحتملين والعملاء والممتلكات والصفقات في مكان واحد بتنسيق مألوف.

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة بياناتك العقارية بكفاءة باستخدام قالب جدول بيانات العقارات ClickUp Real Estate Spreadsheet Template

تتبع التقدم المحرز في كل عقار باستخدام حالات مخصصة مثل تم إلغاؤه وبيعه وبيعه

يمكنك الوصول إلى المعلومات في خمس طرق عرض مختلفة، بما في ذلك دليل البدء

تحسين تتبع العقارات مع إمكانات تتبع الوقت والعلامات وتحذيرات التبعية وتكامل البريد الإلكتروني

إذا كنت تبحث عن قالب CRM يساعدك أيضًا في إدارة معاملاتك، تحقق من قالب وكيل العقارات ClickUp. فهو يساعدك على إدارة سير عملك بالكامل مع إعطائك نظرة عامة على عمولاتك.

احصل على نموذج مجاني ابق على اطلاع على جميع تحويلاتك مع قالب وكيل العقارات ClickUp

إليك ما يجعل هذا النموذج متميزًا:

تتبّع تقدم العميل مع 15 حالة مثل "مفتوح" و"تم الاتصال به" و"تم استلام العقد

استخدم الحقول المخصصة لتخزين تفاصيل العميل والممتلكات الرئيسية لسهولة الوصول إليها

أتمتة حسابات العمولة للحفاظ على الأرباح تحت السيطرة

وأفضل ما في الأمر هو أنه حتى عندما تقوم بتوسيع نطاق عملك، فإن ClickUp يتوسع بجانبك! لذا، إذا كنت ترغب في الحصول على برنامج CRM عقاري ذكي وقابل للتخصيص ومجاني لتبسيط سير عملك وتحسين علاقاتك مع العملاء، فإن ClickUp CRM لا يحتاج إلى تفكير.

أفضل ميزات ClickUp

ربط ClickUp مع أكثر من 1,000 أداة ومنصة

قم بتلخيص المحادثات وتتبع التقدم المحرز وصقل الكتابة باستخدام مساعد ClickUp Brain المدمج المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أنشئ مستندات قروض مركزية مع سجل إصدارات وأذونات قابلة للتخصيص باستخدام ClickUp Docs

استخدم نماذج ClickUp لجمع معلومات المقترض أو استفسارات العملاء المحتملين الجدد

قم بتعيين تذكيرات ClickUp لعمليات تسجيل الوصول بعد 30 أو 60 أو 90 يومًا بعد الإغلاق

قيود ClickUp

بعض طرق العرض غير متوفرة على تطبيق الهاتف المحمول (حتى الآن!)

يأتي مع منحنى التعلم

تسعير ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp

لقد سمح ClickUp بإعداد العمليات بسرعة وببساطة. لم نكن بحاجة إلى برنامج CRM عملاق لإدارة مشاريعنا؛ فقد كان Click Up هو الحل الأمثل. بعد أن قمنا بإعداد إدارة مشروعنا وجدنا العديد من الاستخدامات الأخرى التي سهلت بالفعل الكثير من العمل اليومي.

لقد سمح ClickUp بإعداد العمليات بسرعة وببساطة. لم نكن بحاجة إلى برنامج CRM عملاق لإدارة مشاريعنا؛ فقد كان Click Up هو الحل الأمثل. بعد أن قمنا بإعداد إدارة مشروعنا وجدنا العديد من الاستخدامات الأخرى التي سهلت بالفعل الكثير من العمل اليومي.

📚 اقرأ أيضًا: ClickUp مقابل Hubspot: ما هي أداة إدارة علاقات العملاء الأفضل؟

2. Jungo (الأفضل لتكامل Salesforce وتسويق الرهن العقاري)

عبر Jungo

Jungo هو برنامج إدارة علاقات العملاء للمؤسسات التي تريد حلاً شاملاً لأتمتة سير العمل وتعزيز جهود التسويق وتبسيط التعاون.

تم تصميمه على Salesforce، وهو يتكامل مع أفضل أدوات الرهن العقاري، مما يتيح لك إدارة العملاء المحتملين والقروض وعلاقات العملاء من خلال تسجيل دخول واحد. وهو مصمم لتعزيز الإنتاجية عبر شبكتك بالكامل - العملاء المحتملين والعملاء المحتملين وشركاء الإحالة وأعضاء الفريق - مع توفير إمكانية الوصول الكامل إلى Salesforce وAppExchange لتوفير الوقت والتكاليف.

أفضل ميزات Jungo

تخلص من إدخال البيانات المكررة باستخدام أنظمة LOS مثل Encompass وCalyx Point وLendingPad

الوصول إلى المحتوى التسويقي المُعد مسبقًا وحملات البريد الإلكتروني والتسويق عبر الفيديو وأدوات التسويق المشترك

تتبع المقاييس الرئيسية من خلال البيانات المباشرة والتقارير التفصيلية باستخدام لوحات معلومات قابلة للتخصيص

قم بأتمتة تسويق العملاء بعد الإغلاق باستخدام برنامج الكونسيرج، وإرسال هدايا وبطاقات مخصصة لتعزيز ولاء العملاء

حدود Jungo

تعتمد الوظائف على Salesforce

خيارات تخصيص محدودة لسير العمل المعقدة

تسعير Jungo

تطبيق جونجو للرهن العقاري: 119 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

حزمة جونجو: 149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

جونجو إنتربرايز: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Jungo

G2: 4. 5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Jungo

أستخدم Jungo في حياتي العملية اليومية. إنه يساعدني على مواكبة جميع مهامي اليومية، بالإضافة إلى الاحتفاظ بجميع عملائي السابقين والوسطاء العقاريين والعملاء المحتملين وجهات اتصال الرهن العقاري. إنه يساعدني على البقاء منظمًا وعلى رأس الأمور.

أستخدم Jungo في حياتي العملية اليومية. إنه يساعدني على مواكبة جميع مهامي اليومية، بالإضافة إلى الاحتفاظ بجميع عملائي السابقين والوسطاء العقاريين والعملاء المحتملين وجهات اتصال الرهن العقاري. إنه يساعدني على البقاء منظمًا وعلى رأس الأمور.

3. Surefire CRM (الأفضل لرعاية العلاقات الآلية)

عبر G2

هل تمنيت يومًا أن تتمكن من أتمتة رعاية علاقاتك مع العملاء؟ برنامج Surefire CRM يجعل ذلك ممكنًا! فهو مصمم لمساعدة المتخصصين في الرهن العقاري على تأمين صفقات جديدة، وتنمية الأعمال المتكررة، وترسيخ تلك الإحالات المهمة للغاية.

إنه حل قوي لإدارة علاقات العملاء للشركات الخدمية يعمل على أتمتة رعاية العملاء المحتملين والتسويق متعدد القنوات والامتثال في مكان واحد. تساعدك أتمتة "ضبطها ونسيانها" على بناء العلاقات والحفاظ عليها بسهولة.

أفضل ميزات Surefire CRM

تفاعل مع العملاء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والرسائل النصية والمطبوعات باستخدام أتمتة التسويق متعدد القنوات

الوصول إلى أكثر من 1,000 قطعة محتوى جاهزة للامتثال لتعزيز التسويق الخاص بك

أتمتة عمليات المتابعة لرعاية العملاء المحتملين خلال عملية القرض والتواصل بعد الإغلاق

كن جاهزًا للتدقيق مع أدوات الامتثال المدمجة لقانون حماية خصوصية العملاء (RESPA) وقانون حماية خصوصية العملاء (TCPA) وقانون حماية خصوصية المستهلك (CCPA)

قيود Surefire CRM Surefire CRM

خيارات تخصيص أقل لإعداد تقارير الخدمة الذاتية

قدرات تكامل محدودة

تسعير Surefire CRM

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Surefire CRM

G2: 4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

🧠 حقيقة مضحكة: في منتصف القرن العشرين، احتفل أصحاب المنازل الأمريكيون بسداد رهنهم العقاري من خلال إقامة حفلة "حرق الرهن العقاري" ، حيث قاموا بحرق وثيقة القرض بشكل رمزي للاحتفال بإنجازهم المالي.

4. Pipedrive (الأفضل لتحسين خطوط مبيعات الرهن العقاري بصريًا)

عبر Pipedrive

إذا كنت تبحث عن حل CRM للاستشارات يساعدك على تتبع العملاء المحتملين وأتمتة عمليات المتابعة وإغلاق المزيد من الصفقات، فإن Pipedrive هو الخيار الشائع.

يتيح لك برنامج إدارة علاقات العملاء على غرار Kanban CRM هذا تصور وإدارة خط أنابيب الرهن العقاري الخاص بك من خلال الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وسير العمل القابل للتخصيص ورؤى المبيعات في الوقت الفعلي. يعمل Pipedrive على تبسيط عملية الرهن العقاري بأكملها حتى تتمكن من التركيز على ما تقوم به بشكل أفضل - إغلاق المزيد من القروض.

أفضل ميزات Pipedrive

حافظ على تفاعل العملاء مع المطالبات القائمة على الذكاء الاصطناعي والمتابعة الآلية

حسِّن استراتيجيات التحويل من خلال رؤى المبيعات في الوقت الفعلي والتقارير المخصصة

تواصل مع أكثر من 400 تطبيق، بما في ذلك أنظمة إنشاء القروض الشائعة [LOS]

قيود Pipedrive

قد يتطلب الإعداد الأولي والتخصيص بعض الوقت والجهد

تقتصر التقارير المتقدمة وإمكانيات الذكاء الاصطناعي على الخطط الأعلى سعراً

تسعير Pipedrive

أساسي: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 34 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 64 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

القوة 74 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2: 4. 3/5 (أكثر من 2,300 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Pipedrive

بالنسبة لنا نحن الأشخاص المرئيين، هذا هو الحل الأفضل. يمكنني أن أرى بالضبط ما يحدث في قناة المبيعات الخاصة بي من خلال برنامج CRM سهل الاستخدام. من السهل جدًا رؤية لوحة التحكم وتحريك العملاء المحتملين.

بالنسبة لنا نحن الأشخاص المرئيين، هذا هو الحل الأفضل. يمكنني أن أرى بالضبط ما يحدث في قناة المبيعات الخاصة بي من خلال برنامج CRM سهل الاستخدام. من السهل جدًا رؤية لوحة التحكم وتحريك العملاء المحتملين.

5. BNTouch CRM للرهن العقاري (الأفضل لتسويق الرهن العقاري الشامل)

عبر BNTouch

يمكن أن يبدو التوفيق بين العملاء المحتملين والقروض والتسويق وكأنه سيرك من ثلاث حلقات في عالم الرهن العقاري. يساعدك برنامج BNTouch Mortgage CRM على تحقيق النظام في هذه الفوضى.

إنه نظام رهن عقاري رقمي متكامل يجمع بين أدوات إدارة علاقات العملاء والتسويق ونقاط البيع، مما يجعله بديلاً رائعاً لبرنامج Perfex CRM لمن يبحثون عن حل شامل. كما أن تطبيقه سهل الاستخدام على الهاتف المحمول والتخزين السحابي الآمن يجعله حلاً مناسباً للشركات من جميع الأحجام.

أفضل ميزات برنامج BNTouch للرهن العقاري CRM

قم بأتمتة البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والتسويق عبر الفيديو، بالإضافة إلى الوصول إلى محتوى الوسائط الاجتماعية المنسق

إدارة توزيع العملاء المحتملين من خلال التقاط العملاء المحتملين من مصادر مختلفة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي

الوصول إلى أكثر من 35 أداة خاصة بالرهن العقاري، بما في ذلك تطبيق 1003 الرقمي

إدارة CRM الخاص بك من أي مكان باستخدام تطبيق الهاتف المحمول سهل الاستخدام

حدود برنامج BNTouch للرهن العقاري CRM

خيارات التخصيص المحدودة

يجد بعض المستخدمين صعوبة في التنقل الأولي

تسعير BNTouch CRM للرهن العقاري

فرد: 165 دولارًا أمريكيًا شهريًا + 125 دولارًا أمريكيًا رسوم تفعيل

الفريق: تبدأ من 190 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين + 95 دولارًا رسوم تفعيل لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات برنامج BNTouch للرهن العقاري CRM

G2: 4. 5/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

6. Velocify (الأفضل لأتمتة المبيعات في مجال الإقراض العقاري)

عبر Velocify

Velocify هو برنامج قوي لإدارة علاقات العملاء لمحترفي الرهن العقاري الذين يرغبون في إغلاق المزيد من القروض بمتاعب أقل. كجزء من تقنية ICE للرهن العقاري، تساعد هذه المنصة مسؤولي القروض على البقاء منظمين وأتمتة عمليات المتابعة وإدارة العملاء المحتملين من أكثر من 1400 مصدر.

سواء كنت تتطلع إلى تحسين عملية المبيعات أو تحسين مشاركة المقترضين، يضمن Velocify عدم سقوط أي عميل محتمل في الشقوق. إنه مناسب تمامًا لفرق الرهن العقاري المتنامية التي تحتاج إلى نظام إدارة علاقات العملاء لسير العمل المنظم والأتمتة.

أفضل ميزات Velocify

التقط العملاء المحتملين ووزعهم وحدد أولوياتهم تلقائيًا من أجل متابعة أسرع

قلل عدد المهام اليدوية من خلال الاتصال الآلي متعدد القنوات للحفاظ على تفاعل العملاء المحتملين

قم بإجراء المزيد من المكالمات، وتتبع المحادثات، وعزِّز المحادثات مع برنامج Dial-IQ المدعوم بالذكاء الاصطناعي للاتصال بالمبيعات

تخصيص مهام سير العمل لتتناسب مع احتياجات أعمال الرهن العقاري الخاصة بك

حدود Velocify

يعاني بعض المستخدمين من مواطن الخلل العرضية في الاتصال

تسعير Velocify

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Velocify

G2: لا توجد مراجعات كافية

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 230 تقييمًا)

7. NextWave (الأفضل لأتمتة المبيعات والتسويق القابلة للتخصيص)

عبر NextWave

يعد Nextwave CRM من CRMnow خيارًا مناسبًا لمسؤولي القروض، ومصرفيي الرهن العقاري السكني، ومقرضي الجملة الذين يرغبون في تحسين أتمتة المبيعات والتسويق.

تم تصميمه خصيصًا لقطاع الرهن العقاري، وهو يوفر تتبعًا آليًا للعملاء المحتملين وتحديثات رئيسية ونقاط اتصال تسويقية مخصصة لتعزيز الإنتاجية والربحية. وهو يساعدك على تحديد أولويات خطوط الأنابيب البسيطة وإدارة الشركاء مع إبقاء فريق المبيعات على المسار الصحيح.

أفضل ميزات NextWave

قم بالوصول إلى المهام والصفقات ونشاط الشركاء والمقاييس الرئيسية باستخدام لوحات معلومات قابلة للتخصيص

أتمتة توزيع العملاء المحتملين باستخدام التوجيه القائم على المهارات وتتبع تقدم القروض في الوقت الفعلي

عزز علاقات الإحالة مع تحديثات الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والبريد الصوتي

قم بإدارة أعمالك في مجال الرهن العقاري في أي وقت باستخدام تطبيق جوال يعمل بكامل طاقته

حدود NextWave

قد يتطلب تخصيص مهام سير العمل استثمارًا كبيرًا للوقت

تسعير NextWave

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات NextWave

G2: لا توجد مراجعات كافية

Capterra مراجعات غير كافية

8. الشكل (الأفضل لأتمتة الرهن العقاري بالكامل)

عبر الشكل

هل تريد حلاً للرهن العقاري مليئًا بالميزات ومدعومًا بالذكاء الاصطناعي؟ يعد Shape CRM خيارًا متميزًا. فهو مصمم خصيصًا لوسطاء الرهن العقاري والمقرضين وموظفي القروض، فهو يبسط كل شيء بدءًا من الإنشاء والمبيعات إلى أتمتة التسويق، كل ذلك في منصة واحدة.

مع أكثر من 500 ميزة مدمجة، يتيح لك Shape إدارة العملاء المحتملين وأتمتة عمليات المتابعة والتكامل بسلاسة مع أنظمة نقاط البيع ونقاط البيع ونظم نقاط البيع. سواء كنت تقوم بتوسيع نطاق أعمالك في مجال الرهن العقاري أو تحسين تحويلات العملاء المحتملين، فإن نهج Shape الكل في واحد يوفر الوقت ويعزز الكفاءة.

شكل أفضل الميزات

يمكنك الوصول إلى برنامج إدارة علاقات العملاء المتكامل، وبرنامج الاتصال، وأتمتة البريد الإلكتروني/الرسائل النصية، ونقاط البيع، وتكامل نقاط البيع، ومواقع الويب الخاصة بالرهن العقاري المبنية مسبقًا

قم بتحسين عملية اتخاذ القرار من خلال النصوص التلقائية للمكالمات، وتسجيل نقاط الذكاء الاصطناعي، والتحقق من الامتثال، والتنبيهات القائمة على النقاط

قم بتشغيل حملات تنقيط تلقائية باستخدام رسائل البريد الإلكتروني والنصوص وتسلسلات تحديث الحالة المبنية مسبقًا

عزز التحويلات من خلال مسارات تحويل العملاء المحتملين بنمط الاستبيان والصفحات المقصودة المحسّنة للتحويل

حدود الشكل

ميزات متقدمة محدودة للمؤسسات الكبيرة

واجه بعض المستخدمين عدم كفاءة دعم العملاء

شكل التسعير

التسعير المخصص

شكل التقييمات والمراجعات

G2: 4. 9/5 (أكثر من 95 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Shape

لم أكتشف من قبل نهجاً سهلاً لأتمتة العمليات وتوفير الوقت عند متابعة العملاء المحتملين كما فعل برنامج Shape. أحب مدى سهولة استخدامه لأنه يتكيف مع متطلباتك وسهولة استخدامه.

لم أكتشف من قبل نهجاً سهلاً لأتمتة العمليات وتوفير الوقت عند متابعة العملاء المحتملين كما فعل برنامج Shape. أحب مدى سهولة استخدامه لأنه يتكيف مع متطلباتك وسهولة استخدامه.

9. أديوم (الأفضل لإدارة العملاء المحتملين القائمة على الذكاء الاصطناعي)

عبر اديوم

في بعض الأحيان، تكون البساطة هي الطريقة المثلى لإدارة علاقات العملاء. والأفضل من ذلك إذا كان مزودًا بأتمتة سهلة. Aidium هو أحد هذه الأدوات المصممة لزيادة تحويل العملاء المحتملين.

إنه يوفر تسجيل العملاء المحتملين المدعوم بالذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية والتكاملات لمساعدتك على إدارة وتنمية خط أنابيبك بفعالية. سواء كنت تتعقب الإحالات أو تغذي العملاء المحتملين أو تدير حملات تسويقية، يوفر لك برنامج Aidium الأدوات اللازمة لزيادة الكفاءة وإتمام المزيد من الصفقات في واجهة سهلة الاستخدام.

أفضل ميزات برنامج Aidium

أتمتة عمليات المتابعة والتذكير والاتصالات لتحسين أوقات الاستجابة

استخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد العملاء المحتملين ذوي الإمكانات العالية وضبط جهودك التسويقية

إنشاء حملات تسويقية وإطلاق حملات تسويقية باستخدام أداة سحب وإفلات سهلة الاستخدام بدون تعليمات برمجية

صمم مواد تسويقية لافتة للنظر مباشرةً داخل نظام إدارة علاقات العملاء باستخدام تكامل Canva

حدود برنامج Aidium

اشتكى بعض العملاء من بطء دعم العملاء

قد يكون مكلفًا للشركات الصغيرة

تسعير إيديوم

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات برنامج Aidium

G2: لا توجد مراجعات كافية

Capterra مراجعات غير كافية

10. سحابة Salesforce للخدمات المالية (الأفضل لأتمتة الرهن العقاري على مستوى المؤسسات)

عبر سحابة Salesforce للخدمات المالية

توفر Salesforce Financial Services Cloud (FSC) حلاً متكاملاً لإدارة المقترضين وأتمتة سير العمل وتخصيص تفاعلات العملاء. وهو مثالي لكبار مُقرضي الرهن العقاري والمؤسسات المالية وموظفي القروض ذات الحجم الكبير.

تساعدك الرؤى والأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي على تحسين معالجة القروض وتحسين تجارب المقترضين. تساعدك أدوات إعداد التقارير المدمجة وعمليات التكامل السهلة على توسيع نطاق أعمالك مع الحفاظ على الامتثال والكفاءة.

أفضل ميزات سحابة Salesforce للخدمات المالية

تبسيط طلبات القروض من خلال تجميع البيانات وإدارة المستندات بسهولة

تقديم توصيات مصممة خصيصًا ورؤى مالية مع التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي

قلل من العمل اليدوي وعزز الدقة من خلال تدفقات عمل الاكتتاب الآلية

حسِّن التعاون بين مسؤولي القروض والمقترضين والوسطاء والوكلاء العقاريين

قيود سحابة Salesforce للخدمات المالية

منحنى تعليمي حاد؛ استخدام الأداة بشكل جيد يتطلب تدريبًا مكثفًا

سعر أعلى من خيارات إدارة علاقات العملاء الأخرى

تسعير سحابة Salesforce للخدمات المالية

مجاني: تجربة لمدة 30 يومًا

المبيعات: 300 دولار شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

الخدمة: 300 دولار شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

المبيعات والخدمة: 325 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

أينشتاين 1 للمبيعات والخدمات: 700 دولار شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

إدارة منتجات التأمين: 180,000 دولار في السنة لكل مؤسسة (تُدفع سنويًا)

إدارة بوليصة التأمين: 42,000 دولار أمريكي/ 10 ملايين دولار أمريكي (يتم دفعها سنويًا)

إدارة مطالبات التأمين: 27,000 دولار أمريكي/ 10 ملايين دولار أمريكي (يتم دفعها سنويًا)

تقييمات ومراجعات سحابة Salesforce للخدمات المالية

G2: 4. 2/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

Capterra مراجعات غير كافية

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Salesforce Financial Services Cloud

يعجبني مدى قابلية البرنامج للتخصيص. يمكنك تصميمه حول عملك وليس العكس.

يعجبني مدى قابلية البرنامج للتخصيص. يمكنك تصميمه حول عملك وليس العكس.

💡 نصيحة احترافية: بمجرد اختيارك لبرنامج إدارة علاقات العملاء، استثمر في التدريب المناسب لفريقك لضمان فهمهم لكيفية استخدامه بفعالية. شجع على اعتماده من خلال تسليط الضوء على الفوائد التي تعود على موظفي قروض الرهن العقاري الأفراد، وليس الشركة فقط.

لا مزيد من أيام القروض مع ClickUp!

تُعد برامج إدارة علاقات العملاء الخاصة بالرهن العقاري منقذة للحياة، حيث تمنح مسؤولي القروض رؤية فورية لكل عميل محتمل ومرحلة قرض ومهمة متابعة - كل ذلك في لوحة تحكم واحدة.

كل هذه الأدوات تقدم شيئًا مميزًا، ولكن ClickUp؟ إنها الحزمة الكاملة - إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع في منصة واحدة أنيقة. مع ميزات مثل التذكيرات التلقائية، والحقول المخصصة لدرجات الائتمان وأنواع القروض، والتخزين المركزي للمستندات، لا شيء يفوتك.

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