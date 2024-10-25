الاثنين مقابل HubSpot: أيهما أفضل إدارة علاقات العملاء في عام 2025؟

إذا كانت هناك أداة غير قابلة للتفاوض بالنسبة لفرق المبيعات لديك، فهي برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، ولسبب وجيه.

فبدون نظام إدارة علاقات العملاء، من المحتمل أن تدير فرق المبيعات لديك اتصالات العملاء ومعلومات العملاء المحتملين وأنشطة المبيعات على جداول بيانات قديمة وأدوات متعددة مفككة.

وهذا يعني أن وكلاء المبيعات سيكونون عالقين في حلقة لا نهاية لها من الإدخال اليدوي للبيانات، بالإضافة إلى الوقت الذي يقضونه في التنقل بين جداول البيانات لتحديد المعلومات الدقيقة اللازمة للوصول إلى العملاء المحتملين.

لحسن الحظ، سواء كنت مؤسسة مبيعات متنامية أو مؤسسة، فإن البحث السريع على Google سيخبرك أنه لا يوجد نقص في حلول إدارة علاقات العملاء في السوق.

في هذه المدونة، نستعرض اثنين من المتنافسين المشهورين في مجال إدارة علاقات العملاء، وهما الاثنين مقابل Hubspot، لمساعدتك في اختيار واحد يمكن أن يناسب احتياجات عملك. نشارك أيضًا أداة إضافية تتغلب على قيود الاثنين CRM و Hubspot. 🏆

ما هو الاثنين CRM؟

Monday CRM هو مجموعة مبيعات تم تطويرها بواسطة Monday.com. يتم استخدامه من قبل الشركات من جميع الأحجام في مختلف الصناعات، مثل العقارات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية.

عبر الاثنين CRM تتمثل إحدى مزايا Monday CRM في أنه قابل للتخصيص بدرجة كبيرة. ويعني إعداده بدون تعليمات برمجية أنه يمكنك تخصيص النظام الأساسي ليناسب عمليات المبيعات وسير العمل. فهو يحسّن الرؤية في عمليات المبيعات ويوفر أدوات تعاون مدمجة لتمكين العمل الجماعي عبر أنشطة المبيعات وتفاعلات العملاء.

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الاثنين ميزات إدارة علاقات العملاء

فيما يلي نظرة عامة سريعة على ميزات Monday CRM وكيف يمكنها مساعدتك في إدارة خط أنابيب المبيعات وتحسين أداء الفريق.

الميزة رقم 1: إدارة جهات الاتصال

تساعد هذه الميزة على إدارة معلومات جهات الاتصال بشكل مركزي مثل الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وغيرها من التفاصيل المهمة. يمكن لفرق المبيعات الوصول بسهولة إلى أحدث المعلومات أثناء التواصل.

عبر الاثنين CRM يوفر Monday CRM واجهة مرئية بسيطة مع خيارات التجزئة والتصفية التي تتيح لك العثور على عملاء محتملين وجهات اتصال محددة للتسويق المستهدف للغاية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص Monday CRM لتناسب دورة مبيعاتك. قم بتعديل مراحل الصفقات المختلفة عن طريق إضافة أو إزالة الأعمدة لتناسب عملية إدارة خط أنابيبك على أفضل وجه.

💡 نصيحة احترافية: استخدم أدوات تعاون العميل لإدارة أعمالك الورقية وطلبات المشروع والتسليمات والملاحظات في مكان واحد.

الميزة رقم 2: التقاط العملاء المحتملين

تجعل نماذج توليد العملاء المحتملين في Monday CRM التقاط معلومات العملاء المحتملين وإدارتها أمرًا سهلاً. انشر هذه النماذج على موقعك الإلكتروني، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي، والندوات عبر الإنترنت لتسجيل معلومات الاتصال، وستقوم قاعدة بيانات CRM بتخزينها تلقائيًا. أضف شعار شركتك، وغيِّر الألوان، واختر الحقول التي تريد تضمينها في النماذج لالتقاط المعلومات الأكثر أهمية بالنسبة لك.

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الميزة رقم 3: الاثنين الذكاء الاصطناعي

تتيح لك ميزة الذكاء الاصطناعي في Monday إنشاء صيغ لتبسيط إعداد تقارير خط الأنابيب. على سبيل المثال، قم بإنشاء صيغ لحساب إجمالي الإيرادات أو تتبع معدلات التحويل في مراحل مختلفة.

الميزة رقم 4: لوحات المعلومات

تسمح لك لوحات معلومات يوم الاثنين بتبسيط عمليات المبيعات والحصول على نظرة عامة عالية المستوى لمقاييس المبيعات الأساسية في تخطيط واحد. يمكنك أيضًا تتبع ميزانياتك وتقدم الصفقات وأداء الفريق باستخدام لوحات المعلومات. يوفر Monday CRM أدوات متعددة لتخصيص لوحات المعلومات والتحكم في كيفية عرض البيانات.

يوم الاثنين CRM التسعير

مجاني للأبد

أساسي : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم عادي : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف : 33$/شهرًا لكل مستخدم

: 33$/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

ما هو HubSpot؟

HubSpot Sales Hub هي أداة لإدارة علاقات العملاء مصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة لإدارة تفاعلات العملاء بسهولة. وهو يوفر منصة مركزية وسهلة الاستخدام حيث يمكنك تخزين وإدارة معلومات الاتصال، وتتبع تفاعلات العملاء، وتصور خط أنابيب المبيعات الخاص بك.

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ميزات HubSpot

يقدم HubSpot ميزات تزيل الاحتكاك من عمليات المبيعات وتساعد وكلاء المبيعات لديك على العمل بكفاءة أكبر. دعنا نستكشفها بتعمق.

الميزة رقم 1: إدارة خطوط الأنابيب

تمنحك منصة HubSpot لإدارة علاقات العملاء رؤية شاملة لدورة المبيعات بأكملها. تعرف على المرحلة التي تمر بها كل صفقة والإجراءات اللازمة للمضي قدمًا.

عبر هبسبوت يمكنك تخصيص خط أنابيب المبيعات الخاص بك عن طريق إضافة مراحل الصفقات أو حذفها أو تعديلها باستخدام واجهة السحب والإفلات في HubSpot. وهذا يعني أنه يمكنك تخصيص خط أنابيب المبيعات ليتماشى مع طريقة عملك في إدارة العملاء المحتملين وإتمام الصفقات.

💡 نصيحة احترافية: قم بتحسين التواصل مع العميل استراتيجية من خلال تحديد أهداف قابلة للقياس، وتحديد التوقعات في وقت مبكر، وممارسة الاستماع النشط.

الميزة رقم 2: رؤى الأعمال

تساعدك رؤى الأعمال في HubSpot في العثور على معلومات العملاء المحتملين بسرعة. يحتوي CRM على قاعدة بيانات لأكثر من 20 مليون شركة. لذا، إذا كان لديك عنوان البريد الإلكتروني للشركة المحتملة، فسيقوم HubSpot تلقائيًا بتعبئة جميع التفاصيل الأخرى ذات الصلة، مثل حجم الشركة والصناعة والإيرادات والمزيد.

نصيحة احترافية 💡: استخدم تقنيات إدارة مشاريع المبيعات مثل تحديد أهداف واضحة، وتحديد معالم الطريق، وإنشاء قنوات اتصال فعالة لتبسيط عملية البيع.

الميزة رقم 3: HubSpot AI

يعالج حل الذكاء الاصطناعي في HubSpot، Breeze، مهام مثل تدوين ملاحظات الاجتماعات، وتحديث السجلات، وإنشاء رسائل توعية لفرق المبيعات. يتيح حل الذكاء الاصطناعي المدمج لفرق المبيعات تحليل تفاعلات العملاء والصفقات السابقة.

الميزة رقم 4: لوحة التحكم وبرنامج إعداد التقارير

يوفر HubSpot موقعًا مركزيًا حيث يمكنك عرض جميع بياناتك المهمة. وهو يتيح إنشاء لوحات معلومات مخصصة وتقارير شاملة لمساعدة فرق المبيعات على اكتساب رؤى حول المقاييس الرئيسية.

يمكن للفرق متعددة الوظائف ربط عمليات التسويق والمبيعات للحصول على رؤية شاملة لأداء الحملة. عمليات تكامل HubSpot مع أكثر من 1000 أداة تجعل نقل البيانات بين مصادر الأعمال خاليًا من الأخطاء وتضمن حصول فرق المبيعات لديك على البيانات في الوقت المناسب لإتمام المزيد من الصفقات.

💡 نصيحة احترافية: إنشاء تقارير إدارة علاقات العملاء وتحويلها إلى مخططات ورسوم بيانية مرئية لتمثيل خط مبيعاتك بشكل أفضل والتنبؤ باحتمالية إتمام الصفقات.

تسعير Hubspot

مجاني للأبد

احترافي 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

100 دولار شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: 150 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

💡 المكافأة: إليك ما يمكنك فعله مع تكامل HubSpot و ClickUp :

تقديم القيمة للعملاء بشكل أسرع من خلال ربط مهام سير عمل HubSpot و ClickUp

تسريع تسليم المشاريع باستخدام الأتمتة

عرض بيانات العملاء (الصفقات وحالة العميل) داخل منصة إدارة المشروع بدلاً من ذلك

الاثنين CRM مقابل HubSpot: مقارنة الميزات

يقدم كل من HubSpot و Monday CRM ميزات فريدة لإدارة تفاعلات العملاء وبيانات العملاء المحتملين. ومع ذلك ، إذا كنت تقارن بين الاثنين CRM مقابل HubSpot ، فأيهما يجب أن تختار لعملك؟

فيما يلي عرض جدولي للاختلافات بين HubSpot و Monday CRM لتتبع جهود المبيعات وإدارة سير العمل.

ميزة HubSpot Monday CRM إدارة المبيعات إدارة متقدمة لخطوط سير المبيعات مع 7 مراحل افتراضية للصفقات تمثيل مرئي لمراحل مختلفة من دورة المبيعات على لوحة كانبان. الأتمتة أتمتة متقدمة لسير العمل متعدد الخطوات مثل إرسال البريد الإلكتروني وجدولة الاجتماعات أتمتة أساسية لتعيين العملاء المحتملين وتحديثات الحالة ذكاء المبيعات الوصول إلى قاعدة بيانات تضم أكثر من 20 مليون شركة، مما يلغي الحاجة إلى البحث اليدوي يتطلب منك إنشاء نماذج مخصصة لالتقاط العملاء المحتملين لتسجيل معلومات الاتصال ذكاء اصطناعي ذكاء اصطناعي ذكي للتنبؤات التنبؤية وتسجيل العملاء المحتملين ذكاء اصطناعي لأتمتة إنشاء المهام، وإنشاء البريد الإلكتروني، وإنشاء المحتوى يفتقر إلى ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إدارة البيانات لوحات معلومات متعمقة لكل من التقارير التفصيلية والنظرات العامة عالية المستوى لوحات معلومات قابلة للتخصيص ولكنها تقتصر على النظرات العامة عالية المستوى فقط التسعير في النهاية الأعلى نظرًا لأنه يدمج ميزات المبيعات والتسويق في مجموعة واحدة أسعار معقولة مع وظائف إدارة علاقات العملاء الأساسية

تابع القراءة للحصول على نظرة أكثر تفصيلاً عن كيفية اختلاف هذه المنصات في عروضها على الرغم من وجود ميزات متشابهة.

الميزة رقم 1: إدارة المبيعات

يوفر HubSpot Sales Hub ميزات متقدمة لإدارة خطوط الأنابيب لتصور عملية المبيعات الخاصة بك وتحديد العوائق التي تعترضها. بشكل افتراضي، يحتوي HubSpot's CRM على سبع مراحل للصفقات، تمثل المراحل الرئيسية لدورة المبيعات الخاصة بك.

يوفر نظام إدارة علاقات العملاء للمبيعات يوم الاثنين أيضًا ميزة إدارة المبيعات تسمى إدارة جهات الاتصال. يتم تمثيل الصفقات بشكل مرئي على لوحة كانبان تحت أعمدة مختلفة لتمييز المراحل المختلفة. تتوفر الأتمتة لأنشطة مثل تعيينات العملاء المحتملين وتحديثات الحالة والتذكيرات.

الفائز 🏆: يعتمد على حالة الاستخدام الخاصة بك:

للتشغيل الآلي المتقدم، يجمع HubSpot بين جهود المبيعات والتسويق مع أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة خطوط الأنابيب

للإدارة المرئية لخطوط الأنابيب، الاثنين CRM مع صفقات المبيعات الممثلة على لوحة كانبان

الميزة رقم 2: ذكاء المبيعات

تلغي قاعدة بيانات HubSpot لرؤى الأعمال التي تضم أكثر من 20 مليون شركة الحاجة إلى البحث اليدوي. هذه الميزة مفيدة لوكلاء المبيعات الذين يرغبون في تحديد موقع المعلومات عن العملاء المحتملين بسرعة.

ومع ذلك، مع الاثنين CRM، ستحتاج إلى قضاء بعض الوقت في إنشاء نماذج مخصصة لالتقاط تفاصيل العملاء المحتملين.

الفائز 🏆: HubSpot هو الفائز هنا بسبب الجانب الموفر للوقت في العثور على المعلومات الأساسية لإشراك العملاء المحتملين.

الميزة #3: ذكاء أتمتة CRM

يساعد HubSpot's Breeze في HubSpot سير عمل المبيعات من خلال توفير رؤى تنبؤية لتوقعات فريقك. يمكنك استخدام هذه المعلومات من إدارة علاقات العملاء التعاونية للتنبؤ بالإيرادات وإزالة الاختناقات قبل تفاقمها.

من ناحية أخرى، يعمل الذكاء الاصطناعي يوم الاثنين على أتمتة إنشاء المهام والمساعدة في تصميم رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء المحتوى وبناء الصيغ.

الفائز 🏆: عندما نقارن قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة به، يتفوق HubSpot على Monday CRM. لا يقدم Monday AI سوى وظائف الأتمتة الأساسية فقط.

الميزة رقم 4: التسعير

عندما يتم قول وفعل كل شيء، يعتمد جزء كبير من قرار اختيار الأداة على ميزانيتك. للوهلة الأولى، يبدو يوم الاثنين CRM أكثر تكلفة بكثير من HubSpot. ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا غير موضوعي.

الفائز 🏆: قد تستفيد الفرق الأكبر التي لديها وظائف CRM متقدمة من تسعير HubSpot. ستلاحظ أن HubSpot يقدم ميزات تسويقية وأدوات مبيعات متقدمة. ومع ذلك، فإن تسعير إدارة علاقات العملاء للمبيعات يوم الاثنين هو أكثر بأسعار معقولة لأولئك الذين يحتاجون إلى التخصيص والمرونة وإعداد التقارير الأساسية ووظائف التواصل مع المبيعات.

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## HubSpot CRM مقابل الاثنين CRM على Reddit

لقد بحثنا في ما قاله المستخدمون حول Monday CRM و HubSpot على Reddit . A مستخدم ريديت أنهم يفضلون HubSpot بسبب وظائفه المتكاملة لفرق المبيعات والتسويق.

أنا من المعجبين بـ HubSpot لأنه يوفر منصة متكاملة لا توفرها الكثير من برامج إدارة علاقات العملاء الأخرى. فوجود المبيعات والتسويق والخدمة والعمليات ونظام إدارة المحتوى يساعد كثيرًا في حل مشكلة التجزئة التقنية ويجنبك الحاجة إلى دمج أدوات متعددة

آخر ريديتور كوم هو الأفضل لحالات الاستخدام الأصغر مثل الحفاظ على قوائم العملاء، فإن HubSpot سيكون مناسبًا بشكل أفضل لإدارة علاقات العملاء، خاصةً للشركات المتنامية. يسلط المستخدم الضوء أيضًا على حقيقة أن HubSpot يمكنه دعم وظائف المبيعات والتسويق بشكل أفضل بسبب الميزات المتقدمة مثل الأتمتة.

_ كنقطة بداية، يجب أن تكون واضحًا أن الاثنين ليس CRM. إنها ورقة إكسل جميلة، يمكن الوصول إليها وعبر الإنترنت، ولكنها ليست إدارة علاقات العملاء على المدى البعيد _ والآن بعد قول كل ذلك، يعود الاختيار الصحيح لعملك إلى ما تحاول تحقيقه. إذا كان الأمر يتعلق فقط بتتبع قوائم العملاء، فقد يكون الاثنين قادرًا على القيام بالمهمة، ولكن إذا كنت تتطلع إلى توسيع نطاق العمل، فستحتاج في النهاية إلى أن تكون المبيعات والتسويق ودعم العملاء وما إلى ذلك متزامنة، ولا يدعم الاثنين وظائف المبيعات والتسويق التي تريدها، خاصةً في جانب الأتمتة لتبسيط الأمور

من خلال تحليلاته الشاملة، والتأهيل المتقدم للعملاء المحتملين، والأتمتة، فإن الإجماع العام هو أن HubSpot هو خيار أفضل من Monday CRM. هذا لأن Monday CRM هو أكثر من نظام إدارة سير العمل مع وظائف محدودة لإدارة المبيعات.

الآن، دعنا الآن نستكشف أفضل بديل لـ HubSpot مقابل Monday CRM.

# # # تعرف على ClickUp - أفضل بديل ل HubSpot مقابل Monday CRM كليك أب هو حل شامل يجمع كل الإجابات التي تحتاجها من HubSpot وModi CRM في حل واحد.

ClickUp CRM

جرب حل ClickUp CRM النهائي لتصور خطوط الأنابيب، وتتبع الحسابات وإدارتها، والتعاون مع فريقك، وتبسيط سير عمل العملاء

من خلال ميزاته المتقدمة المصممة لتسريع نمو العملاء وإدارة خط أنابيبك, ClickUp CRM يقدم كل ما تحتاجه لتوسيع نطاق عمليات المبيعات الخاصة بك.

تسمح لك ميزات مثل طرق العرض القابلة للتخصيص بتصور العلاقات مع العملاء، ومراقبة القيمة الدائمة للعميل، وتتبع متوسط حجم الصفقات في مكان واحد.

يعمل ClickUp على تسهيل التعاون السلس، كما أنه يحتوي على أتمتة مبنية مسبقًا لمساعدتك في إنشاء وتعيين وإدارة المهام لكل مرحلة من مراحل خط أنابيب المبيعات. وهذا يجعلها واحدة من أفضل تطبيقات HubSpot مقابل. بدائل الاثنين CRM يجب أن تأخذها بعين الاعتبار

_العقول المبتكرة داخل مؤسستنا تسعى دائمًا إلى أن تكون أفضل وتبحث باستمرار عن طرق يمكننا من خلالها توفير دقيقة أخرى أو ساعة أخرى، أو حتى يوم كامل في بعض الأحيان. لقد حلّ ClickUp الكثير من المشكلات التي كنا نحاول التعامل معها باستخدام أدوات غير قابلة للتطوير مثل جداول Excel ومستندات Word

دايانا ميليفا، مديرة حسابات، شركة Pontica Solutions

إليك نظرة أعمق على ما يجعل ClickUp الحل الأمثل لإدارة علاقات العملاء لفرق المبيعات لديك.

ميزة ClickUp One Up #1: لوحات معلومات الأداء

افتح رؤى متعمقة حول تفاعلات العملاء ونشاط العملاء المحتملين باستخدام لوحات معلومات ClickUp . باستخدام لوحة معلومات مخصصة، يمكنك تصور المقاييس الرئيسية مثل إجمالي إيرادات المبيعات والدخل الشهري والمبيعات حسب الفئة. هذا مفيد للغاية عندما تريد تحسين عملية المبيعات وتحسين نمو الإيرادات.

إنشاء تقارير شاملة لإدارة علاقات العملاء باستخدام ClickUp Dashboards

يمكنك أيضًا مراقبة شرائح العملاء المختلفة في قاعدة البيانات الخاصة بك والتنبؤ بالإيرادات المحتملة وفرص زيادة المبيعات. قم بتحليل شرائح العملاء لفهم العملاء المعرضين للخطر واتخاذ تدابير استباقية لمنع حدوث اضطراب.

ClickUp's One Up #2: إدارة مشاريع المبيعات برنامج إدارة مشاريع المبيعات الخاص بـ ClickUp يوفر تتبع العملاء المحتملين والإدخال الآلي للبيانات وإدارة المهام في مكان واحد. تساعد القوالب والعروض المخصصة التي تركز على المبيعات الفرق على تصور مسار المبيعات وإدارة حسابات العملاء.

استخدم قالب ClickUp Analysts CRM لتنظيم وإدارة بيانات العملاء وتصور عملية المبيعات

قالب ClickUp CRM

على سبيل المثال, قالب إدارة علاقات العملاء الخاص ب ClickUp هو إطار عمل غني بالميزات لبناء خطوط أنابيب قابلة للتخصيص لعملية المبيعات الخاصة بك. استخدم الحالات المخصصة للإشارة إلى مراحل الصفقات مثل: صفقة مغلقة، صفقة رابحة، صفقة خاسرة، اقتراح، إلخ. بهذه الطريقة، يمكنك بسهولة تتبع تقدم العميل المحتمل خلال مراحل عملية المبيعات المختلفة.

قالب ClickUp CRM

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

إنشاء وتعيين مهام لمختلف الأنشطة، مثل متابعة رسائل البريد الإلكتروني أو جدولة الاجتماعات أو إعداد المقترحات

تتبع تقدم العملاء المحتملين خلال المراحل المختلفة لدورة المبيعات والتنبؤ باحتمالية إتمام الصفقات

احصل على رؤى في الوقت الفعلي حول مقاييس المبيعات الرئيسية مثل قيمة عمر العميل ومتوسط حجم الصفقة وأداء الفريق

حدد أهداف المبيعات لفريقك وراقب كيفية تقدم فريقك نحو تحقيقها

مكافأة: إذا كان فريق المبيعات لديك يواجه تحديات، مثل عدم وضوح الرؤية في رحلة مبيعات العميل المحتمل أو هيكلة خط أنابيب المبيعات، ففكر في استخدام قوالب خط أنابيب المبيعات لتسهيل مهمتهم.

يمكنك أيضًا استخدام أتمتة ClickUp لتوفير الوقت وأتمتة المهام المتكررة في عملية المبيعات الخاصة بك. اختر من بين أكثر من 100 عملية أتمتة مسبقة الإنشاء أو أنشئ عملياتك الخاصة باستخدام أداة إنشاء الأتمتة في ClickUp. قم بإرسال رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا في مراحل محددة من دورة المبيعات، بالإضافة إلى تشغيل تحديثات الحالة في أي وقت يتم فيه بدء مهمة أو الموافقة عليها أو إكمالها.

استخدم أتمتة ClickUp Automation للاهتمام بالأعمال المزدحمة لفرقك

ClickUp's ClickUp's One Up #### #### 1 Up ####: الذكاء الاصطناعي الذكي

الشبكة العصبية الذكية للذكاء الاصطناعي من ClickUp- ClickUp Brain هو كل ما تحتاجه لمساعدة فرق المبيعات لديك لتصبح أكثر إنتاجية.

يمكنك أن تطرح أي سؤال متعلق بالعمل على ClickUp Brain، وسيقوم البرنامج بفرز المستندات والمشاريع والمهام الخاصة بك لإظهار الرؤى الأكثر صلة. وهذا يجعل من السهل عليك تحديد موقع معلومات المبيعات التي تحتاجها ويغني عن الحاجة إلى قضاء ساعات لا تحصى في تصفح مساحة العمل الخاصة بك.

إنشاء ردود عبر البريد الإلكتروني، وإنشاء التقارير، وتلخيص ملاحظات الاجتماعات باستخدام ClickUp Brain

يمكن ل ClickUp Brain أيضًا تصميم قوالب البريد الإلكتروني وحملات التسويق الخارجي وتقارير المبيعات. وبالتالي، لم يعد وكلاء المبيعات لديك مضطرين للقلق بشأن إنشاء محتوى لتواصلهم من الصفر.

العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار نظام إدارة علاقات العملاء لعملك :

حدد نقاط الألم الأكثر إلحاحًا: هل تفقد مسار الصفقات؟ أم أنك تكافح لإتمام الصفقات؟ أم أن هناك الكثير من المعلومات غير المنظمة في رحلة مبيعاتك؟

آراء المستخدمين النهائيين: قم بإجراء استطلاعات الرأي وأخذ آراء الفرق الأساسية التي ستستخدمه

التكامل: تأكّد من تكامله مع حزمة التكنولوجيا الخاصة بك لتجنب صوامع البيانات

تسعير ### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 7 دولارات إضافية لكل مساحة عمل شهرياً

## أطلق العنان لإنتاجية مبيعاتك مع ClickUp

يعد HubSpot's CRM خياراً جيداً للفرق التي تركز على دمج جهود المبيعات والتسويق. ومع ذلك، قد يكون مكلفًا للغاية بالنسبة للفرق التي تتطلب في المقام الأول قدرات إدارة علاقات العملاء.

يعد Monday CRM خيارًا جيدًا للنظر فيه إذا كنت مهتمًا بالتسعير وتحتاج إلى وظائف إدارة المبيعات الأساسية. ومع ذلك، فإن له حدوده التي يمكن أن تعيق سير عمل الفريق في نهاية اليوم.

يجمع ClickUp بين أفضل ما في العالمين في المعركة بين Hubspot وModi. يوفر ClickUp CRM ميزات متنوعة لإدارة العملاء المحتملين وعلاقات العملاء. يمكن أن تساعدك ميزات مثل لوحات المعلومات القابلة للتخصيص، والأتمتة، وتعيين المهام، وكاتب الذكاء الاصطناعي المدمج، والقوالب المبنية مسبقًا في إدارة خط أنابيب المبيعات ورؤية علاقات العملاء في لمحة. اشترك للحصول على نسخة تجريبية مجانية لترى كيف يعمل ClickUp على زيادة إنتاجية مبيعاتك.