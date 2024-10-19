أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء التسويقية لوكالات التسويق

إذا كانت هناك كلمة لوصف أجواء وكالات التسويق، نراهن أن الكثيرين سيختارون كلمة فوضوية. فأنت تتلاعب بمشاريع متعددة وغالباً ما تتسابق مع الزمن لإكمال مهامك. كما أن التنقل المستمر بين التطبيقات للتعامل مع الحملات والعملاء والعملاء المحتملين يجذبك في اتجاهات مختلفة في وقت واحد.

ماذا لو قلنا لك أنه يمكنك استخدام منصة واحدة لرعاية العلاقات مع العملاء وإدارة البيانات وإنشاء التقارير وتخطيط سير العمل؟ كل ذلك ممكن مع التسويق برنامج إدارة علاقات العملاء أدوات. إنها مليئة بالميزات اللازمة لمركزية إدارة العملاء واتخاذ قرارات قائمة على البيانات لتشغيل الحملات وتوليد العملاء المحتملين.

في هذه المقالة، سوف نستكشف أفضل 10 إدارة علاقات العملاء للتسويق الوكالات. تعمق في ميزاتها وابحث عن البرنامج الذي يلبي جميع المربعات في قائمة المعايير الخاصة بك! ✅

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج CRM للتسويق؟

في ظل وجود العديد من أدوات إدارة علاقات العملاء في السوق، من الطبيعي أن تشعر بالحيرة بشأن أي منها تختار. ومع ذلك، يجب أن يقدم كل برنامج لإدارة علاقات العملاء التسويقية يستحق ما يلي:

مهمة وإدارة المشاريع الميزات: يجب أن يتيح لك تعيين المهام وتتبعها لتبسيط المهام متعددة الوظائف حملات التسويق والمواءمة مع المواعيد النهائية مركزية البيانات: يجب أن يسمح لك بتخزين جميع البيانات والوصول إليها وإدارتها معلومات العملاء في مكان واحد أدوات إدارة الاتصال: يحتوي البرنامج على خيارات لتتبع كل تفاعل مع العملاء والحفاظ على سجلات نظيفة /مرجع/ /مدونة؟ ص=70921 تحليل التسويق وإعداد التقارير /%href/ : يجب أن يتيح لك تحليل العلاقات مع العملاء والحملات والكشف عن الاتجاهات للمساعدة في تصميم الخطط المستقبلية أتمتة التسويق وخيارات الذكاء الاصطناعي: الحق يجب أن تستفيد أداة التسويق من قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إنشاء المحتوى، والتفاعل مع العملاء المحتملين، وتوفير الوقت ميزات التعاون : يجب أن يوفر خيارات مثل سلاسل التعليقات والتحرير في الوقت الفعلي لضمان قيام الجميع بدورهم واطلاعهم على أحدث التغييرات النماذج: يجب أن يقدم تسويقًا مفيدًا و قوالب إدارة علاقات العملاء لتوفير الوقت في عمليات معينة التنوع: يجب على البرنامج يعمل بسلاسة على نظام Mac وأجهزة ويندوز، بالإضافة إلى الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية

أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء للتسويق لاستخدامها في عام 2024

لقد قمنا بتحليل العشرات من أدوات إدارة علاقات العملاء لوكالات التسويق واخترنا أكثر 10 خيارات قادرة على مساعدة فرق التسويق على العمل بذكاء والحفاظ على علاقات من الدرجة الأولى مع العملاء. 🤝

1. انقر فوق

التعاون في حملات تسويقية متعددة الوظائف في ClickUp

ClickUp هو برنامج شائع للمهام والمشاريع و منصة إدارة التسويق مع منصة قوية وظيفة إدارة علاقات العملاء ل إدارة حساباتك وتصور خطوط الأنابيب والتعاون مع فريقك في مكان واحد.

المنصة أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص تتيح لك رؤية عمليات إدارة علاقات العملاء الخاصة بك من كل منظور. استخدم طريقة عرض القائمة لتجميع حساباتك وفرزها وتصفيتها، واستفد من طريقة عرض التقويم لتخصيص الخطط وفقًا للمواعيد النهائية، أو اختر طريقة عرض عبء العمل للتحقق مما لدى فريقك من مهام. 🍽️

كليك أب لوحات معلومات الأداء مع أكثر من 50 عنصر واجهة مستخدم تتيح لك تصور بيانات العملاء. استخدم المستندات للاحتفاظ بجميع الوثائق في مكان واحد. يمكنك ربط المستندات التسويقية بالمهام المناسبة ومشاركتها مع فرق المبيعات لإبرازها!

قم بإدارة حساباتك باستخدام التسلسل الهرمي الفريد للمساحات والمجلدات والقوائم فيClickUp، وأضف ضيوفك إلى المنصة، وتحكم في الأذونات ببضع نقرات فقط.

مع أتمتة ClickUp والنماذج، يمكنك توفير الوقت من خلال التفاعل مع العملاء المحتملين والتقاط بيانات العميل في غمضة عين. لجعل سير العمل أكثر سلاسة، قم بدمج بريدك الإلكتروني مع ClickUp وأنشئ بيئة موحدة لإعداد العملاء وإرسال تحديثات المشروع وإدارة جهات الاتصال.

المنصة يتكامل مع أكثر من 1,000 منصة ويقدم مجموعة من قالب ClickUp CRM لتبسيط خطوط العملاء المحتملين وزيادة التحويلات.

ClickUp أفضل الميزات

أدوات أتمتة التسويق لفرق المبيعات والتسويق لتسريع سير العمل

لوحات معلومات شاملة مع أكثر من 50 بطاقة لبناء وتتبع استراتيجيات التسويق من أي مكان

أكثر من 15 طريقة عرض لإدارة علاقات العملاء والمهام الشخصية من أي زاوية

أدوات تسويق عبر البريد الإلكتروني للمساعدة في مراجعات أصحاب المصلحة والنشر

أتمتة ونماذج سهلة الاستخدام لتبسيط الطلبات والاستفسارات

تسلسل هرمي قابل للتطوير لإدارة فائقة للحسابات

قيود ClickUp

يمكن أن تكون المجموعة الواسعة من الميزات مربكة

يرغب بعض المستخدمين في المزيد من الأتمتة في الباقات الأقل سعراً

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : الاتصال لمعرفة الأسعار ClickUp AI : متوفر على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو/شهر في Workpace

: الاتصال لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. إنسايتلي

عبر إنسايتلي هل تريد منصة تجمع بين ميزات إدارة علاقات العملاء والتسويق وإدارة المشاريع والمبيعات؟ قد يكون Insightly هو ما تبحث عنه! 👁️

تدور هذه المنصة حول قابلية التخصيص. يمكنك تشكيلها حسب احتياجاتك الفريدة وإنشاء مساحة مخصصة لوكالتك وعملائك.

ستقدّر العميل المريح ميزة إدارة البريد الإلكتروني ، والتي يمكنك استخدامها لتتبع كل تفاعل مع العملاء والإشراف عليه والحفاظ على التواصل الاستباقي.

مع ميزة خط أنابيب المبيعات وخيارات إدارة العملاء المحتملين، يمكنك بسهولة التقاط المعلومات ذات الصلة وتحديد الأولويات وإغلاق الصفقات. يتيح لك Insightly حتى إضافة سجلات مفصلة لخدماتك وتجهيز عروض الأسعار والمعلومات ذات الصلة كلما طلبها عميل محتمل.

يقدم Insightly لوحات تحكم قابلة للتخصيص للإشراف على المقاييس الرئيسية واتخاذ قرارات مستنيرة للمستقبل.

يمكن للمنصة أن تعزز إنتاجية فريقك وتساعدك على تنظيم سير عمل إدارة علاقات العملاء مع أتمتة المهام التي تقلل من العمل المتكرر ومخاطر الخطأ البشري.

Insightly أفضل الميزات

يجمع بين إمكانات إدارة علاقات العملاء والتسويق وإدارة المبيعات وإدارة المبيعات

خيارات قوية لإدارة المبيعات وإدارة العملاء المحتملين

لوحات تحكم بديهية

أتمتة المهام

قيود إنسايتلي

يمكن أن يكون مكلفًا للوكالات الأصغر حجمًا مقارنة ببرامج إدارة علاقات العملاء التسويقية الأخرى

يمكن أن تتغير الأتمتة بعد تحديثات البرنامج

تسعير إنسايتلي

بالإضافة إلى : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: 99$/شهرًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Insightly

G2 : 4.2/5 (أكثر من 850 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 850 تقييم) Capterra: 4/5 (أكثر من 600 تقييم)

3. بوديو

عبر بوديو على الرغم من أن Podio ليست أداة لإدارة علاقات العملاء في حد ذاتها، إلا أنها أكثر من قادرة على مساعدتك في إدارة العملاء الحاليين والمحتملين.

باستخدام Podio، يمكنك إنشاء سجل فريد للعملاء والعملاء المحتملين وتحريره في الوقت الفعلي. تقدم المنصة نماذج ويب تجعل التقاط المعلومات أمرًا سهلاً للغاية. نظرًا لأن حفظ السجلات بدون أخطاء أمر بالغ الأهمية لوكالات التسويق، سيسعدك أن تعرف أن Podio يتيح لك إضافة تعليقات وإرفاق ملفات بإدخالاتك لجعلها أكثر تفصيلاً.

قم بتعيين المهام لتنظيم فريقك، وتأكد من أن الجميع على دراية بمسؤولياتهم، وتتبع التقدم المحرز لإبقاء وكالتك على المسار الصحيح.

بفضل طرق العرض المتعددة في Podio، يمكنك مراقبة سجلاتك من وجهات نظر مختلفة. استخدم طريقة عرض القائمة البسيطة للحصول على نظرة عامة شاملة عن عملائك، أو انتقل إلى طريقة عرض لوحة كانبان لتتبع حالاتها وإدارتها.

يتكامل Podio مع العديد من المنصات، بما في ذلك Google Drive وتقويم Google و FreshBooks، مما يساعدك على مشاركة الملفات وتنظيم جدولك الزمني وإنشاء الفواتير.

أفضل ميزات Podio

نماذج ويب مدمجة لالتقاط معلومات العميل

سهولة تعيين المهام وإدارتها

طرق عرض متعددة

العديد من عمليات التكامل مع الأدوات الشائعة

قيود بوديو

لا يوفر تطبيق الهاتف المحمول جميع الوظائف

ذكر بعض المستخدمين أن أوقات الاستجابة أبطأ

تسعير #### بوديو

مجاناً : 0 دولار/شهر لكل مستخدم

: 0 دولار/شهر لكل مستخدم بالإضافة : 11.20 دولار/شهرًا لكل مستخدم

: 11.20 دولار/شهرًا لكل مستخدم قسط: 19.20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Podio

G2 : 4.2/5 (أكثر من 450 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 450 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

4. كاب

عبر كيب تتبع علاقات العملاء وإصدار فواتير لعملائك مع هذا التطبيق الاستثنائي أداة تسويق للشركات الصغيرة .

إحدى الميزات التي ستعجبك هي التقاط العملاء المحتملين آلياً. يجمع Keap معلومات العملاء المحتملين وينظمها من خلال النماذج المخصصة ووسائل التواصل الاجتماعي والصفحات المقصودة. تعد المتابعة الفورية ضرورية لتحويل العملاء المحتملين، ويتواصل Keap مع العملاء المحتملين تلقائيًا بناءً على إجراءاتهم وأنشطتهم.

تتيح لك ميزات الفواتير الأصلية ومعالجات الدفع في Keap ميزات الفواتير ومعالجات الدفع إنشاء الفواتير مباشرةً من أداة CRM والحصول على الأموال بشكل أسرع. 💸

قم بتوصيل Keap مع Zapier واستمتع بأكثر من 5000 تكامل ضخم! إذا كنت تستخدم تطبيقات غير مدعومة من Zapier، استفد من واجهة برمجة تطبيقات Keap المفتوحة لإنشاء عمليات تكامل مخصصة.

أفضل ميزات Keap

التقاط العملاء المحتملين تلقائيًا مع خيارات تصفية عملية

الانتقال السلس من المنصات الأخرى

خيارات ممتازة للفوترة والدفع

إمكانات تكامل قوية من خلال Zapier أو واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة

قيود #### قيود كيب

لديه منحنى تعليمي أكثر حدة

يمكن أن يكون دعم العملاء أفضل

تسعير #### تسعير Keap

محترف : يبدأ من 159 دولارًا شهريًا (1,500 جهة اتصال ومستخدمان اثنان، المستخدمون الإضافيون: 29 دولارًا شهريًا)

: يبدأ من 159 دولارًا شهريًا (1,500 جهة اتصال ومستخدمان اثنان، المستخدمون الإضافيون: 29 دولارًا شهريًا) الحد الأقصى: يبدأ من 229 دولارًا في الشهر (2,500 جهة اتصال وثلاثة مستخدمين، والمستخدمون الإضافيون: 29 دولارًا في الشهر)

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات كيب

G2 : 4.2/5 (أكثر من 1400 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 1400 تقييم) Capterra: 4.1/5 (1,200+ تقييم)

مكافأة: اطلع على قائمتنا لـ أفضل البدائل لـ Keap

5. السحب

عبر سحب لا تتلكأ في إيجاد حل ممتاز لإدارة علاقات العملاء لوكالتك! 🦶

تعرَّف على Drag، أداة بارعة تعتمد على شعبية البريد الإلكتروني كقناة اتصال للشركات . يتيح لك تحويل حساب Gmail الخاص بك إلى جهاز قوي لإدارة علاقات العملاء! ✉️

لوحات السحب هي الميزة المركزية للمنصة. اربط بريدك الوارد المشترك ومجموعات Google بلوحة لفرز العملاء المحتملين والاستفسارات بسهولة. يمكنك أيضًا إضافة أعضاء فريقك إلى اللوحة لإبقائهم على اطلاع دائم.

قم بإثراء كل محادثة مع العملاء بالتفاصيل لتبسيط التعاون وإلغاء الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات المختلفة. أرفق الملفات، وأسند المهام إلى موظفين محددين، واترك ملاحظات.

تتيح لك ميزة السحب تعيين رسائل البريد الإلكتروني تلقائياً لموظفيك استناداً إلى معايير مثل الكلمات الرئيسية والمرسل لضمان أن يكون الجميع على رأس مسؤولياتهم.

ارتقِ بالتعاون إلى المستوى التالي من خلال الرد على رسائل البريد الإلكتروني نيابةً عن زميل وتوحيد الجهود لكتابة مسودات رسائل بريد إلكتروني مقنعة معاً.

وبفضل المتابعة الآلية وقوالب البريد الإلكتروني، يمكنك ضمان عدم انزلاق أي عميل محتمل من خلال الرد على جميع الاستفسارات في الوقت المناسب!

سحب #### أفضل الميزات

تحويل Gmail إلى منصة إدارة علاقات العملاء

تعيين تلقائي للبريد الإلكتروني

المتابعة التلقائية

قوالب بريد إلكتروني شاملة

قيود السحب

قد يستغرق استكشاف وظائف المنصة وقتاً طويلاً

يمكن أن تؤثر التحديثات على إعدادات الرؤية

تسعير السحب

مجاني : $0/شهر لكل مستخدم

: $0/شهر لكل مستخدم بداية : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم بالإضافة : 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم محترف: 16 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. زميل مبيعات

عبر زميل المبيعات ما الذي تحصل عليه عندما تزود أداة إدارة علاقات العملاء بقدرات أتمتة قوية؟ ستحصل على Salesmate، وهي منصة قوية لدفع فريقك إلى الأمام من خلال نظام مبسط سير عمل التسويق ! 🔝

دعنا نبدأ بخيارات إدارة العملاء المحتملين والعملاء المحتملين في المنصة. يتيح لك Salesmate كتابة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية بشكل مجمّع وصياغة حملات بريد إلكتروني مستهدفة ومتابعات مخصصة لتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء.

تسمح لك الأداة بتصور خط المبيعات الخاص بك، وتتبع كل محادثة مع العملاء المحتملين والحاليين، وتسجيل المكالمات، ومزامنة بريدك الإلكتروني والتقويم. يقوم Salesmate بالتقاط بيانات محادثة العميل في الوقت الفعلي وإجراء التحديثات تلقائياً. يمكنك أنت وفريقك التركيز على مهام أخرى ذات قيمة، مع العلم أن جميع المراسلات يتم توثيقها بدقة!

الميزة الأبرز في Salesmate هي الأتمتة. استخدمها للحصول على رؤى حول صحة خط أنابيبك، والتقاط العملاء المحتملين، والتحقق من أداء الفريق، وإنشاء تجارب مخصصة للعملاء بسهولة. ونظرًا لأن Salesmate أداة قائمة على الرحلة، يمكنك إنشاء عمليات تلقائية بسرعة عن طريق سحب وإسقاط العناصر المطلوبة (المشغلات والشروط والإجراءات) إلى لوحة النظام الأساسي.

أفضل الميزات #### Salesmate

أتمتة قوية

خيارات ممتازة لإدارة العملاء المحتملين والعملاء المحتملين

تصميم سهل السحب والإفلات

أكثر من 700 تكامل

قيود #### قيود Salesmate

لا يوجد خيار لجدولة ساعات تشغيل/إيقاف المكالمات

دعم العملاء المحدود

تسعير #### Salesmate

بداية : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو : 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تعزيز : 40$/شهرًا لكل مستخدم

: 40$/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Salesmate

G2 : 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.7/5 (70+ تقييم)

7. بايبيدرايف

عبر Pipedrive إذا كنت تبحث عن أداة CRM موجهة للمبيعات، فقم بتجربة Pipedrive! 🚗

تتيح لك المنصة تصوّر كل مرحلة من مراحل خط أنابيب المبيعات، ويمكنك إضافة معلومات عن الصفقات ومراقبة تقدمها. قم بتخصيص كل مرحلة لتتناسب مع عمليات وكالتك واستفد من مزايا تصميم السحب والإفلات وخيارات الترميز اللوني لضمان عدم إهمال أي صفقة.

ميزة أخرى ستقدرها وهي الأتمتة. فهي تتيح لك تبسيط كل جزء من عملياتك، من التسويق عبر البريد الإلكتروني إلى المتابعة مع العملاء.

وبفضل لوحات المعلومات المرئية والتقارير القابلة للتخصيص، يمكّنك Pipedrive من اكتشاف الاختناقات وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية وتحديد الأهداف وتتبع تحقيقها.

يتكامل Pipedrive مع أكثر من 700 تطبيق، بما في ذلك أدوات التسويق وإدارة علاقات العملاء من الدرجة الأولى مثل Zapier وHubSpot وLinkPort. تتيح لك المنصة أيضًا إنشاء تطبيقك الخاص في بضع خطوات فقط.

أفضل ميزات Pipedrive

يجمع بين وظائف المبيعات وإدارة علاقات العملاء

أتمتة سهلة الاستخدام

لوحات معلومات مفصلة وخيارات إعداد التقارير

أكثر من 700 تكامل

قيود Pipedrive

لا يمكن استخدام التواريخ كمحفزات للتشغيل التلقائي

عدم وجود خيارات تخصيص متقدمة

تسعير #### تسعير Pipedrive

أساسي : 9.90 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 9.90 دولار شهريًا لكل مستخدم متقدم : 19.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 39.90$/شهرًا لكل مستخدم

: 39.90$/شهرًا لكل مستخدم قوي : 49.90$/شهرًا لكل مستخدم

: 49.90$/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: 59.90$/شهرياً لكل مستخدم

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2 : 4.2/5 (أكثر من 1600 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 1600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (2,800+ تقييم)

8. فريش سيلز

عبر فريشوركس احصل على منظور جديد للمبيعات وإدارة علاقات العملاء مع Freshsales! 🔭

تُمكِّنك هذه المنصة من تقديم تجربة من الدرجة الأولى لعملائك الحاليين والمحتملين مدعومة بـ مجموعة متنوعة من طرق العرض المتاحة. استخدم طريقة عرض الجدول الزمني للنشاط لتتبع مشاركة العميل بمرور الوقت، أو استفد من طريقة عرض لوحة كانبان لفرز جهات الاتصال بناءً على موقعها في خط الأنابيب، مثل متصل، مهتم، غير مهتم، إلخ.

يوفر Freshsales خيارات رائعة لإدارة العملاء ، والتي تتيح لك إنشاء خطوط أنابيب متعددة لتتبع تقدم الصفقات وتعيين درجة احتمالية لكل مرحلة.

يمكن أن يساعدك مساعد المنصة المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فريدي في تحديد أولويات العملاء المحتملين، والتنبؤ بإغلاق الصفقات، ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية للفريق، وإنشاء مؤشرات أداء مفصلة تقارير مفصلة عن المشروع .

تتكامل Freshsales مع عشرات المنصات مثل Mailchimp و HubSpot. يمكنك أيضًا الاستمتاع بإمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات للاتصال بتطبيقات الجهات الخارجية.

Freshsales أفضل الميزات

طرق عرض متعددة

خيارات قوية لإدارة العملاء المحتملين

مساعد فريدي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

التكامل مع التطبيقات الشائعة

قيود المبيعات الجديدة

بطء استجابات دعم العملاء

قد يبدو السعر أعلى نسبيًا في مجال إدارة علاقات العملاء

تسعير #### أسعار فريش سيلز

مجاناً : 0 دولار/شهر لكل مستخدم

: 0 دولار/شهر لكل مستخدم نمو : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف : 39 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 39 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسة: 69 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Freshsales

G2 : 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

9. نحاس

عبر نحاس إذا كانت وكالتك تعيش داخل نظام Google البيئي، فقد يكون Copper هو الحل المناسب لك لإدارة علاقات العملاء!

تكمن جاذبيته الرئيسية في قدرته على التكامل بسلاسة مع Google Workspace. يمكنك مزامنة Copper مع محرر مستندات Google للاحتفاظ بسجلات موحدة لجهات الاتصال الخاصة بك، وجمع المعلومات من العملاء المحتملين والعملاء المحتملين باستخدام نماذج Google، والحفاظ على ملفاتك آمنة ومتاحة بسهولة على Google Drive.

باستخدام Copper، يمكنك دائمًا البقاء على اطلاع دائم بعملائك المحتملين بفضل المتابعة الآلية. أنشئ قوالب بريد إلكتروني، وقم بتعيين تذكيرات، وتأكد من ترك الصفقات الفائتة في الماضي. استخدم الحقول المخصصة لتتبع تفاصيل محددة حول جهات الاتصال الخاصة بك.

أصبح تقديم خدمة عملاء استثنائية ممكنًا بفضل تنبيهات وإشعارات Copper - ستتلقى تنبيهًا في كل مرة يحتاج فيها العملاء المحتملون أو جهات الاتصال الخاصة بك.

راقِب كل ما يجري في وكالتك من خلال موجز النشاط في الوقت الفعلي للمنصة.

النحاس أفضل الميزات

تنبيهات وإشعارات مخصصة

المتابعات الآلية

يتكامل بسلاسة مع Google Workspace

موجز النشاط في الوقت الفعلي

القيود النحاسية

لا يمكن تكرار قواعد الأتمتة

المزيد من خيارات إعداد التقارير ستكون إضافة جيدة

أسعار النحاس

أساسي : 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة: 99 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

التقييمات والمراجعات النحاسية

G2 : 4.5/5 (1,000+ تقييم)

: 4.5/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

10. إدارة علاقات العملاء للمبيعات يوم الاثنين

عبر الاثنين الاثنين هو يوم الاثنين فعال حل إدارة علاقات العملاء مع إدارة المشاريع لتحسين عملياتك!

جزء من مجموعة برمجيات Monday الأوسع نطاقًا، تم تصميم Monday Sales CRM للمبيعات لـ استيراد بيانات الحساب والعميل المحتمل وبيانات جهات الاتصال من Excel أو من خلال واجهة برمجة التطبيقات، مع الحفاظ على تنظيم لا تشوبه شائبة. لا تقلق بشأن مراجعة عمليات الاستيراد بشق الأنفس - فالمنصة تكتشف البيانات المكررة بكفاءة، وتخطرك بها وتدمجها.

لتسهيل التواصل مع العملاء، يقدم نظام إدارة علاقات العملاء للمبيعات يوم الاثنين ميزات مثل قوالب البريد الإلكتروني، ورسائل البريد الإلكتروني الجماعية، ومزامنة البريد الإلكتروني وتتبعه. استخدمها للبقاء على اطلاع دائم بكل تفاعل مع العملاء وتوفير الوقت.

استفد من ميزة التشغيل الآلي بدون تعليمات برمجية في Monday للتعامل مع المهام المتكررة، مما سيوفر وقتك لأنشطة بناء القيمة.

أفضل ميزات إدارة علاقات العملاء لمبيعات يوم الاثنين

سهولة استيراد البيانات

أتمتة بدون تعليمات برمجية

ميزات اتصال استثنائية

تتبع شامل للأداء

قيود إدارة علاقات العملاء للمبيعات يوم الاثنين

نقص خيارات إعداد التقارير

يمكن أن تكون المنصة مليئة بالأخطاء

أسعار إدارة علاقات العملاء لمبيعات يوم الاثنين

أساسي : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم عادي : 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف : 24 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 24 دولاراً شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات إدارة علاقات العملاء لمبيعات يوم الاثنين

G2 : 4.6/5 (أكثر من 600 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.7/5 (372 مراجعة)

أطلق العنان لقوة برنامج CRM التسويقي

إذا كانت وكالتك التسويقية عبارة عن زهرة، فإن برنامج إدارة علاقات العملاء المناسب هو التربة المغذية التي تساعدها على التفتح. 🌸

إن حلول إدارة علاقات العملاء التسويقية التي قمنا بتغطيتها كلها مذهلة وتتيح لك تعميم العديد من جوانب العلاقات مع العملاء. إذا كنت تبحث عن برنامج الكل في واحد يجمع بين إدارة علاقات العملاء والتسويق والمبيعات والمشاريع و إدارة المهام في حزمة واحدة أنيقة جرّب ClickUp اليوم -مجانًا إلى الأبد!