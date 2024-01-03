ما هي حملة إدارة علاقات العملاء؟ التعريف والفوائد والأمثلة

تُعد أداة إدارة علاقات العملاء (CRM) أداة مهمة للغاية بالنسبة لمعظم الشركات اليوم. فهي ليست مجرد قاعدة بيانات لا حياة فيها للعملاء المحتملين والحاليين؛ بل هي عامل تمكين رئيسي للأعمال التجارية التي تقود الغرباء على طول الطريق ليصبحوا عملاء راضين ومناصرين مخلصين.

🛠️ عندما يتعلق الأمر بتعظيم عائد الاستثمار التسويقي الخاص بك، فأنت بحاجة إلى المزيد. أنت بحاجة إلى خطة.

وهنا يأتي دور حملات إدارة علاقات العملاء. تساعدك حملات إدارة علاقات العملاء الفعّالة المبنية على أبحاث العملاء واستراتيجية تسويقية قوية، على إبرام المزيد من الصفقات وتعزيز علاقات دائمة مع العملاء.

دعنا نتحدث عن ما يجعل حملات إدارة علاقات العملاء ذات قيمة، ونلقي نظرة على أمثلة لحملات إدارة علاقات العملاء، ونكتشف كيفية صياغة حملات ناجحة استراتيجيات إدارة علاقات العملاء التي تحول العملاء المحتملين الباردين إلى مشترين متكررين.

ولكن أولاً، إليك الأساسيات.

ما هي حملة إدارة علاقات العملاء؟

حملة إدارة علاقات العملاء عبارة عن سلسلة منسقة من الإجراءات التسويقية التي تستخدم برنامج إدارة علاقات العملاء لإدارة التفاعلات مع العملاء الحاليين والمحتملين. تعمل هذه الحملات على تحليل بيانات العملاء، وإضفاء طابع شخصي على التواصل، وتعزيز علاقة طويلة الأمد مع قاعدة عملائك لتعزيز الاحتفاظ بهم وزيادة نمو المبيعات.

في الأساس، حملة إدارة علاقات العملاء هي في الأساس حملة تسويقية ذات طابع شخصي للغاية وتستهدف العملاء المحتملين والعملاء في قاعدة بيانات إدارة علاقات العملاء لديك. على سبيل المثال، تُعد رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتأهيل ورسائل البريد الإلكتروني التجريبية للعملاء المحتملين والعملاء أمثلة على حملات إدارة علاقات العملاء.

فيما يلي بعض الخصائص الشائعة لحملة إدارة علاقات العملاء:

الجمهور : تُستخدم هذه الحملات لاستهداف العملاء المحتملين والعملاء الذين هم على دراية بالفعل بشركتك وخدمتك

: تُستخدم هذه الحملات لاستهداف العملاء المحتملين والعملاء الذين هم على دراية بالفعل بشركتك وخدمتك القصد : تُستخدم حملات إدارة علاقات العملاء للاحتفاظ بالمستخدمين وزيادة الإيرادات من خلال زيادة المبيعات والبيع المتبادل للخدمات والمنتجات ذات الصلة

: تُستخدم حملات إدارة علاقات العملاء للاحتفاظ بالمستخدمين وزيادة الإيرادات من خلال زيادة المبيعات والبيع المتبادل للخدمات والمنتجات ذات الصلة القنوات: تعتمد القنوات المستخدمة على برنامج إدارة علاقات العملاء لديك وتشمل البريد الإلكتروني المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات

تعتمد القنوات المستخدمة على برنامج إدارة علاقات العملاء لديك وتشمل البريد الإلكتروني المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات مؤشرات الأداء الرئيسية: يتم تحليل نجاح حملة إدارة علاقات العملاء باستخدام مقاييس مثل المشاركة والتحويل والاحتفاظ بالمستخدمين

فوائد تشغيل حملات إدارة علاقات العملاء

A نظام إدارة علاقات العملاء يسد الفجوة بين فرق العملاء والتسويق والمبيعات ويوحدهم نحو أهداف مشتركة: إشراك العملاء وتحويلهم والاحتفاظ بهم. ولهذا السبب، تكون حملات إدارة علاقات العملاء - عندما تُدار بشكل جيد - فعالة للغاية.

إليك أهم فوائد استخدام برنامج إدارة علاقات العملاء لإدارة حملاتك التسويقية:

المركزية: نظرًا لأن برامج إدارة علاقات العملاء تدير معلومات العملاء وتخزنها، فإن تشغيل حملاتك المستهدفة من خلالها أسهل من استخدام أداة مختلفة. بهذه الطريقة، لن تضطر إلى الاحتفاظ بسجلات متعددة لملفات تعريف العملاء وتفاعلاتهم التعاون: في كثير من الأحيان، يتعين على فرق المبيعات والتسويق وحتى فرق المنتجات العمل معًا على حملة ما. كما أن معظم أدوات إدارة علاقات العملاء تأتي مع ميزات إدارة المشروع الأساسية، فمن السهل التعاون مع العديد من المستخدمين وضمان كفاءة العملية 🤝 التخصيص: يتيح لك نظام إدارة علاقات العملاء تقسيم عملائك بناءً على معايير محددة مسبقًا وإضافتهم إلى تدفقات عمل مخصصة بحيث تكون كل نقطة اتصال ذات صلة بهم رؤى العملاء: يأتي برنامج إدارة علاقات العملاء مزودًا بميزات إعداد التقارير المتقدمة التي تولد رؤى حول تفاعلات الحملة وأدائها، مما يساعدك على تحسين الاستهداف والرسائل استهداف مركّز: لا تساعدك البيانات المستقاة من حملات إدارة علاقات العملاء على فهم عملائك الحاليين بشكل أفضل فحسب، بل تساعدك أيضًا على تسجيل العملاء المحتملين والتنبؤ بملفات العملاء الذين من المرجح أن يتحولوا إلى عملاء يدفعون

يمكن لحملات إدارة علاقات العملاء التي يتم تنفيذها بشكل جيد أن تقطع شوطًا طويلاً في جذب العملاء، وبناء ولاء العملاء، وزيادة قيمة عمر العميل.

أمثلة لحملات إدارة علاقات العملاء الناجحة

الآن وبعد أن رأينا فوائد حملات إدارة علاقات العملاء، دعنا نستكشف بعض الأمثلة على حملات إدارة علاقات العملاء التي تم تنفيذها بشكل صحيح. يمكن استخدام حملات إدارة علاقات العملاء في جميع مراحل رحلة العميل. فيما يلي بعض الأفكار حول كيفية دمج حملات إدارة علاقات العملاء في مراحل مختلفة من رحلة العميل:

أعلى القمع : النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني، وإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي التي تحتوي على محتوى ريادي فكري، والدعوات إلى ندوات عبر الإنترنت مع خبراء الصناعة

: النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني، وإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي التي تحتوي على محتوى ريادي فكري، والدعوات إلى ندوات عبر الإنترنت مع خبراء الصناعة منتصف القمع : رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالتجارب المجانية، والمحتوى التفاعلي مثل الآلات الحاسبة والأدوات المجانية، وإعلانات إعادة الاستهداف

: رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالتجارب المجانية، والمحتوى التفاعلي مثل الآلات الحاسبة والأدوات المجانية، وإعلانات إعادة الاستهداف أسفل القمع: حملات التنقيط فيما يتعلق بخدمتك، والعروض التوضيحية للمنتجات، والعروض محدودة الوقت

ليس هذا فحسب، بل يمكنك أيضًا استخدام حملات إدارة علاقات العملاء بعد إبرام صفقة - لضم العملاء، وطلب الشهادات، ومشاركة تحديثات المنتج.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام الميزات الموجودة في برنامج إدارة علاقات العملاء لتعميق علاقاتك مع العملاء.

رسائل البريد الإلكتروني المشغلة

النوع الأكثر شيوعًا من حملات إدارة علاقات العملاء، يتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني المُحفزة إلى العملاء المحتملين والعملاء في مراحل مختلفة من رحلتهم. ✉️They تستخدم بكثرة في استراتيجية إدارة علاقات العملاء بين الشركات ، وعادةً ما ترسل الشركات من رسالة إلى خمس رسائل بريد إلكتروني كل شهر.

يحتوي برنامج CRM الجيد على أتمتة البريد الإلكتروني المدمج الذي يساعدك على تقسيم قائمة عملائك بحيث يتلقون رسائل بريد إلكتروني مخصصة وملائمة للغاية.

تتضمن بعض الأمثلة على رسائل البريد الإلكتروني المشغلة في حملات إدارة علاقات العملاء ما يلي:

رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتأهيل التي تحتوي على مستندات المساعدة ونصائح أخرى لضمان تجربة سلسة للعملاء. على سبيل المثال، ترسل Twist، وهي أداة اتصال غير متزامنة للعمل، للمستخدمين رسالة إلكترونية مفيدة نصيحة إنتاجية كل يوم للأسبوع الأول

عبر تويست

مسارات عمل رعاية العملاء المحتملين لمشاركة محتوى الريادة الفكرية، ومجموعات المنتجات، والمزيد لإشراك العملاء المحتملين في مسار المبيعات. إليك مثال من Anrok، وهو حل أتمتة ضرائب المبيعات لشركات البرمجيات كخدمة

عبر أنروك

حملات إعادة التنشيط لتحفيز العملاء على إعادة الانضمام إلى منصتك أو خدمتك. بعض الشركات التي أتقنت هذه الحملات بالفعل تشمل Spotify وDolingo وGrammarly

عبر سبوتيفاي

البيع المتقاطع والبيع الإضافي عبر رسائل البريد الإلكتروني استنادًا إلى سجل شراء العميل وسلوكه، بهدف نقله إلى باقة أعلى أو خدمة أخرى. على سبيل المثال، لا يصف هذا البريد الإلكتروني من Zapier فوائد أتمتة سير العمل فحسب، بل يحث المستخدمين بمهارة على الترقية إلى باقة أعلى حتى يتمكنوا من الاستفادة من هذه الأتمتة

عبر زابير

حملات المعالم لمنح العملاء هدايا أو خصومات خاصة في أعياد ميلادهم أو غيرها من المعالم البارزة المتعلقة بخدمتك. وإليك مثال من HelloTalk، للاحتفال بمرور 100 يوم على استخدام التطبيق الخاص بهم

عبر هالو توك

برامج الولاء لإظهار تقديرك لعملائك الأقوياء وتشجيع ولاء العملاء. ومن الأمثلة على ذلك برنامج مكافآت ستاربكس، وسكاي واردز طيران الإمارات، وغير ذلك الكثير

عبر ستاربكس اعتمادًا على نوع نشاطك التجاري والمنصة المستخدمة، هناك عدد لا نهائي من قوالب حملات إدارة علاقات العملاء عبر الإنترنت يمكنك استخدامها لتصميم حملات ذات صلة.

نماذج الويب

راجع أداء الموظفين باستخدام قالب نموذج ويب بسيط وسهل الاستخدام.

ميزة أخرى مفيدة لمعظم منصات إدارة علاقات العملاء التسويقية هي نماذج الويب. في أي وقت تُنشئ فيه محتوى مخصصًا - كتبًا أو أوراقًا بيضاء أو أدوات مجانية - أو صفحة مقصودة، يمكنك استخدام نماذج الويب هذه للحصول على معلومات العملاء المحتملين.

تتم مزامنة معلومات العملاء المحتملين تلقائيًا مع أداة CRM الخاصة بك، حتى تتمكن من إضافة هؤلاء العملاء المحتملين إلى عمليات سير عمل مختلفة والتفاعل معهم بشكل مناسب.

تقوم العديد من شركات البرمجيات كخدمة - بما في ذلك HubSpot أو Salesforce أو Cvent - بجمع بيانات الزائرين باستخدام نماذج الويب قبل توفير الوصول إلى أجزاء المحتوى الطويل والأدوات المجانية.

حملات إعادة استهداف وسائل التواصل الاجتماعي

تتألق برامج CRM أيضًا في إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي وحملات إعادة الاستهداف. تحتوي معظم أدوات إدارة علاقات العملاء على ميزة إدارة علاقات العملاء الاجتماعية التي تسمح لك بدمج إدارة علاقات العملاء مع حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز العلاقات مع العملاء.

إليك بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك بها هذه الأدوات:

الحصول على بيانات العملاء فيما يتعلق بإعجابات واهتمامات متابعيك وتخصيص اتصالاتك

أنشئ جماهير مخصصة لإعلاناتك على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام معلومات العملاء في قاعدة بيانات إدارة علاقات العملاء لديك

إعادة استهداف زوار موقع الويب بإعلانات اجتماعية ديناميكية لدفعهم نحو الشراء

في حين أن كلاً من LinkedIn وفيسبوك يوفران للشركات العديد من الطرق لإعادة استهداف زوار الموقع الإلكتروني، فإن إضافة إدارة علاقات العملاء الاجتماعية إلى هذا المزيج سيحسن من فرصك.

كيفية إنشاء حملة قوية لإدارة علاقات العملاء

هناك الكثير من الأمور التي يجب القيام بها في إدارة حملة إدارة علاقات العملاء، بدءًا من تحديد أهداف حملتك إلى تقسيم جمهورك وإعداد سير العمل. ولكن ماذا لو كان بإمكانك القيام بكل ذلك وأكثر في مكان واحد؟

تستخدم بعض فرق التسويق الأفضل أداءً في العالم ما يلي ClickUp للتسويق لتشغيل حملات CRM الخاصة بهم من البداية إلى النهاية. ولكن قبل البدء في العمل، إليك بعض المهام الأساسية التي يجب إكمالها:

قم بمزامنة بيانات نموذج الويب الخاص بك مع أداة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك، أو استخدم نماذج الويب التي يوفرها CRM للمزامنة التلقائية

مراجعة قاعدة بيانات CRM الخاصة بك للتأكد من تحديثها بأحدث البيانات وأكثرها دقة

دمج برنامج CRM الخاص بك مع برامج الطرف الثالث المطلوبة لالتقاط جميع معلومات العملاء المهمة في قاعدة بيانات CRM الخاصة بك. يجب أن يتضمن ذلك تحليلات الموقع الإلكتروني، ومواعيد التقويم، وتفاصيل دعم العملاء لمنحك رؤية شاملة لجميع تفاعلات العملاء

صياغة استراتيجية حملة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك

بعد ذلك، يجب عليك إنشاء وثيقة استراتيجية شاملة لحملة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك. يجب أن تحدد استراتيجيتك ما يلي:

الهدف الشامل لحملتك: هل هو رعاية العملاء المحتملين، أو تأهيل العملاء، أو بناء الولاء، أو أي شيء آخر

المواءمة مع أهداف عملك الأوسع نطاقًا وأهداف الإيرادات

المسؤول المباشر عن الحملة (الشخص المسؤول المباشر) عن الحملة

الفرق الداخلية التي ستشارك في الحملة ومساهماتها المتوقعة

توقيت الحملة وجدولها الزمني

الجمهور المستهدف وأي معلومات إضافية عن العملاء تحتاج إليها

خطة المحتوى وإيقاع سير العمل

كيف يساعدك ClickUp

تنظيم حملات إدارة علاقات العملاء الخاصة بك باستخدام ClickUp إدارة المشاريع التسويقية ميزات مستندات ClickUp هي أداة متعددة الاستخدامات مليئة بميزات العصف الذهني مثل اللوحات البيضاء و الخرائط الذهنية التي تكون مفيدة عند صياغة خطة استراتيجية حملتك. أضف مستند الاستراتيجية إلى مجلد الفريق وشاركه مع جميع أصحاب المصلحة حتى يتمكن الجميع من التعاون لبناء استراتيجية حملة إدارة علاقات العملاء.

نصيحة إضافية: أنشئ قالبًا مخصصًا لـ مستند الاستراتيجية وتكرارها لجميع حملات إدارة علاقات العملاء المستقبلية.

إنشاء نموذج رئيسي لوثيقة استراتيجية حملة إدارة علاقات العملاء لإعادة استخدامها في الحملات

إنشاء المشاريع والمهام

الخطوة التالية هي تقسيم وثيقة استراتيجيتك إلى مهام ومهام فرعية قابلة للتنفيذ، مثل

تخصيص ميزانية وموارد أخرى

صياغة رسائل البريد الإلكتروني للحملة

تصميم المواد الإبداعية للحملة

إنشاء محتوى داعم مثل المدونات والكتب الإلكترونية

إعداد المشغلات وسير العمل

مراقبة ملاحظات العملاء وتسجيل العملاء المحتملين

إعداد لوحات المعلومات لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للحملة

يجب أن يكون لكل مهمة من هذه المهام تاريخ استحقاق وموعد استحقاق. يمكنك أيضًا تضمين معلومات مثل التبعيات ومستويات الأولوية وتفاصيل المهام.

كيف يساعدك ClickUp

_حافظ على تحديث زملائك في الفريق في جميع الأوقات باستخدام تصميم عرض المهام في ClickUp

كـ تطبيق إدارة المشاريع يحتوي ClickUp على جميع الأدوات التي ستحتاجها لتتبع مهام حملتك في الوقت الفعلي. ستجعل هذه الميزات تتبع المهام أسرع وأسهل:

سباقات السرعة الأسبوعية لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لحملتك مثل معدلات فتح البريد الإلكتروني والإيرادات المحققة والمزيد

أهداف صحيحة أو خاطئة للتحقق مما إذا كان مندوب المبيعات قد تابع عميلاً محتملاً

مجموعات المهام لتصور التقدم التراكمي المحرز

حقول المهام والحالات المخصصة لإضافة وتتبع المعلومات المتخصصة

الأتمتة للاهتمام بالمهام المتكررة مثل إنشاء ملخصات أسبوعية

انقر فوق الذكاء الاصطناعي إلى إنشاء ملخصات المهام وتحديث أعضاء فريق التسويق والمبيعات حول تقدم الحملة

نصيحة إضافية: أضف مقاطع فيديو أو مقاطع تسجيل الشاشة إلى أوصاف المهام لمنح أعضاء الفريق المزيد من السياق.

قسّم جمهور حملتك

الآن بعد أن انتهيت من مرحلة التخطيط لحملتك لإدارة علاقات العملاء، حان الوقت لبدء التنفيذ.

ابدأ بإنشاء قائمة بالجمهور.

يمكنك القيام بذلك عن طريق تقسيم قاعدة بيانات العملاء باستخدام سمات محددة مسبقًا. هذه السمات هي "المحفزات" لإضافة عميل إلى سير عمل حملتك.

كيف يساعدك ClickUp

تخصيص سير عملك باستخدام حالات المهام المخصصة في ClickUp

في ClickUp CRM يمكنك تصفية قاعدة بيانات العملاء باستخدام معلومات الحقل والعلامات والحالات. لنفترض أنك تدير حملة لزيادة المبيعات. في هذه الحالة، يمكنك إنشاء قائمة مجزأة بالعملاء الذين تجاوزوا مقياسًا معينًا للإيرادات أو العملاء الذين كانوا مستخدمين نشطين لفترة معينة واستهدافهم.

فيما يلي بعض المعايير الشائعة التي يمكنك استخدامها لتقسيم قاعدة بيانات العملاء:

معلومات ديموغرافية مثل أعمارهم أو أعياد ميلادهم أو جنسهم أو تفاصيل شخصية أخرى

المعلومات السلوكية مثل ما إذا كانوا قد أعادوا تنشيط اشتراكهم أو قاموا بإلغائه أو اشتروا خدمة ما

معلومات العمل مثل عدد الموظفين أو حجم الشركة أو الصناعة

نصيحة إضافية: استخدم أتمتة النقر لتقسيم جمهورك ديناميكيًا وإرسال رسائل بريد إلكتروني ورسائل تسويقية مخصصة لهم بناءً على التفاعلات في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، إذا قام شخص ما بشراء خطة أعلى بعد رسالتك الإلكترونية الأولى، أرسل له رسالة شكر، وإذا لم يقم بذلك، أرسل له تنبيهًا ثانيًا.

إنشاء رسائل بريد إلكتروني ومحتويات أخرى

الخطوة التالية هي إنشاء مستودع المحتوى الخاص بك، سواء رسائل البريد الإلكتروني، أو الموارد الإضافية مثل الكتب الإلكترونية والأوراق البيضاء، أو مقاطع الفيديو التوضيحية للمنتج. إذا قمت بإنشاء هذا المحتوى باستخدام أدوات مختلفة، فيمكنك إضافة الروابط ذات الصلة إلى أداة إدارة المشروع لجعلها في متناول زملائك في الفريق.

كيف يساعد ClickUp

تحسين استخدامك لميزات الذكاء الاصطناعي في ClickUp لتحسين كتابتك

ألا تريد إنشاء محتوى من الصفر؟ دع ClickUp AI كن شريكك في العصف الذهني. استخدمه لإنشاء المحتوى وتحريره، وتصحيح الأخطاء النحوية، وتعديل نبرة الصوت، وغير ذلك الكثير.

نصيحة إضافية: قم بتوطين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك باستخدام ميزة الترجمة في ClickUp AI للحصول على تأثير وصدى أكبر عند تشغيل حملات إقليمية.

إنشاء وأتمتة مهام سير العمل

الآن بعد أن وضعت الأساس، حان الوقت لتجميع كل شيء معًا. قم بإنشاء حملات البريد الإلكتروني في CRM الخاص بك، وقم بإعداد مهام سير العمل، وأتمتة إجراءات المتابعة بناءً على استجابة العملاء.

كيف يساعدك ClickUp

تعيين المهام وإرسال بريد إلكتروني لأعضاء الفريق من داخل طريقة عرض المهام في ClickUp

ال البريد الإلكتروني في تطبيق ClickUp هو منشئ حملات متعدد الاستخدامات يتيح لك إنشاء مهام سير عمل البريد الإلكتروني من داخل ClickUp. يمكنك ربطه بمزود البريد الإلكتروني الخاص بك، وإنشاء رسائل البريد الإلكتروني وجدولتها، وتشغيل مهام سير عمل أتمتة البريد الإلكتروني.

نصيحة إضافية: قم بإنشاء "لوحة" عرض لجميع عملائك استنادًا إلى حالات سير العمل لمعرفة المرحلة التي وصل إليها عملاؤك في حملة إدارة علاقات العملاء.

قم بإعداد لوحات المعلومات لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية

والآن، ننتقل إلى الخطوة الأخيرة - إنشاء لوحات المعلومات والتقارير لتتبع تقدم حملتك وتصورها. نظرًا لأن معظم حملات إدارة علاقات العملاء تعمل على مدى فترة طويلة، يمكنك استخدام هذه التحليلات لتحسين حملتك وصقل فعاليتها.

كما أن التقارير المتعمقة حول نجاح حملتك ستقطع شوطًا طويلاً نحو الحصول على تأييد أصحاب المصلحة للحملات المتقدمة أو المزيد من الموارد في المستقبل.

كيف يساعدك ClickUp

_احصل على نظرة عامة على تقدم مشروعك باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards المخصصة

يوفر ClickUp إمكانات إعداد التقارير في الوقت الفعلي وميزات متقدمة لتصور البيانات التي يمكنك استخدامها لتتبع تقدم حملتك. ويتضمن ذلك تفاصيل مثل العملاء المحتملين في طور الإعداد، والإيرادات المحققة والمزيد. يمكنك أيضًا إنشاء مخططات بيانية مخصصة لعرض التقارير بالطريقة التي تريدها بالضبط.

نصيحة إضافية: أنشئ لوحة تحكم ClickUp مع جداول ومخططات بيانية مخصصة لعرض متتبع مشروع حملتك والتقدم الأسبوعي للحملة في نفس المكان.

قم بتشغيل حملات CRM أكثر ذكاءً مع ClickUp

بينما يمكن لحملات إدارة علاقات العملاء مساعدتك في اكتساب العملاء ورعايتهم والاحتفاظ بهم، فإن الكثير يعتمد على منصة إدارة علاقات العملاء التي تختارها. على سبيل المثال، هل تبحث عن أداة شخصية لإدارة علاقات العملاء أو أداة SaaS CRM ? أيضًا، هل أداة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك هي مجرد مكان لعرض قاعدة بيانات عملائك، أم أن فريقك سيستخدمها لرعاية العملاء المحتملين وتتبع المشاريع؟

إذا كنت في المراحل المبكرة من نمو شركتك، فمن المستحسن دائمًا اختيار برنامج CRM يتناسب مع أعمالك - وبهذه الطريقة، يمكنك استخدام ميزاته المتقدمة مع نمو شركتك.

بالنسبة للعديد من المسوقين، ينتهي البحث ب ClickUp CRM . إنها أداة شاملة تدير حملات CRM الخاصة بك وتتضمن ميزات مثل إدارة المشاريع والمستندات في لوحة تحكم واحدة. مع ClickUp CRM، لن يحتاج فريقك أبدًا إلى التبديل بين أدوات متعددة.

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