أفضل 12 أداة مجانية لإدارة علاقات العملاء العقارية (الميزات والأسعار)

عندما يتعلق الأمر بالعقارات، فالوقت هو في الحقيقة المال.

وأي محترف عقاري يعرف أنه لا يوجد شيء أسوأ من استثمار أطنان من الساعات في صفقة معينة ينتهي بها الأمر إلى الفشل.

_هذا الأمر قد أصاب المنزل، أليس كذلك؟

ولتجنب تكرار تلك المواقف، يعتمد وكلاء العقارات على CRM أنظمة للعقارات لتخزين بيانات العملاء، وتحديد تفضيلات العملاء، وتبسيط التواصل، وغير ذلك الكثير.

ولكن تماماً مثل العقارات، هناك الكثير من أدوات إدارة علاقات العملاء العقارية المجانية!

لمساعدتك في العثور على أفضل حل لإدارة علاقات العملاء في مجال العقارات، سنغطي ماهية إدارة علاقات العملاء في مجال العقارات ونسلط الضوء على 12 أداة رائعة مجانية مجانية لإدارة علاقات العملاء في مجال العقارات، بالإضافة إلى ميزاتها الرئيسية وأسعارها وتقييمات العملاء.

_لنعيدها إلى المنزل!

ما هو CRM في العقارات؟

إدارة علاقات العملاء ( إدارة علاقات العملاء ) هو كل ما يتعلق بتكوين علاقات قوية مع العملاء و الحفاظ عليها.

_لماذا تعتبر إدارة علاقات العملاء مهمة في مجال العقارات؟

يحتاج الوكيل العقاري إلى بناء علاقات قوية مع العملاء لتأمين الصفقات. ويتطلب الأمر الكثير من الوقت والمال لبناء هذا النوع من العلاقات في مجال العقارات.

ولكن هذا هو المكان الذي برنامج إدارة علاقات العملاء يتحرك في

برنامج إدارة علاقات العملاء يمكن أن يساعد وكلاء العقارات أتمتة عمليات البيع والتركيز على الصفقات المثلى، وتسريع أوقات الاستجابة. وبهذه الطريقة، يمكنك بيع المزيد من العقارات دون أن تبيع نفسك. 😉

فيما يلي بعض الميزات الموجودة في برنامج إدارة علاقات العملاء العقارية:

التسويق العقاري الأتمتة

إدارة خط أنابيب المبيعات

إدارة جهات الاتصال

قوالب البريد الإلكتروني

التقارير ولوحات المعلومات

عند الاطلاع على مراجعات إدارة علاقات العملاء العقارية، يجب أن تبحث عن هذه الميزات لتختار الأداة المناسبة لاحتياجاتك.

إن الحصول على أفضل إدارة علاقات العملاء للوكلاء العقاريين سيساعد شركتك العقارية على تعزيز العلاقات مع العملاء، وأتمتة المهام، وزيادة المبيعات إلى المنزل.

لست متأكدًا من كيفية عمل أتمتة المهام؟ إليك دليل على كيفية أتمتة المهام .

## أفضل 12 برنامج مجاني لإدارة علاقات العملاء العقارية ## 12 برنامج مجاني لإدارة علاقات العملاء العقارية

فيما يلي أفضل 12 برنامجاً من أفضل برامج إدارة علاقات العملاء العقارية في السوق. بمجرد أن تستكشف كل أداة، ستتمكن بسهولة من تحديد برنامج CRM العقاري الذي تحلم به!

1. انقر فوق

ClickUp هو أحد أجهزة الأعلى تصنيفًا إدارة المشاريع وأدوات إدارة علاقات العملاء العقارية المجانية تستخدمها الفرق فائقة الإنتاجية في الشركات الصغيرة والكبيرة.

وبما أن قطاع العقارات هو قطاع يعتمد على الصفقات، فلدينا عرض لا يقاوم لك.

حسناً، دعنا نسمعها

ClickUp هو حل إدارة علاقات العملاء الذي يتعامل مع العمليات المتكررة نيابةً عنك، حتى تتمكن من التركيز على تحقيق الإيرادات الرئيسية.

مع برنامج إدارة المشاريع العقارية مثل ClickUp، يمكنك بناء قاعدة بيانات مثالية للعملاء مع العلاقات وستحصل على عرض النموذج لمساعدتك في إنشاء عملاء محتملين والترويج للقوائم.

إليك السبب في أن ClickUp هو أفضل برنامج مجاني لإدارة علاقات العملاء للعقارات:

لوحات المعلومات : احصل على عرض ناطحة سحاب لكيفية تقدم صفقاتك 🏢

احصل على عرض ناطحة سحاب لكيفية تقدم صفقاتك 🏢 الحقول المخصصة: تتبع التفاصيل الأساسية، بما في ذلك روابط الإدراج ومعلومات الاتصال وحالة العقد والمدفوعات والمزيد

الحالات المخصصة : إضافة حالات فريدة من نوعها مثل "تم إرسال العقد" أو "توقيع العقد" أو "التفاوض"، حتى يعرف الجميع حالة الصفقة

عرض النموذج: اكتشف ما يبحث عنه عملاؤك من خلال النماذج الجميلة. هنا، يمكنك تصفية الطلبات المرسلة حسب الحقول المخصصة لمطابقة طلبات العميل مع القوائم المتاحة

المستندات : صياغة قوائم العقارات قبل نشرها على الإنترنت و التعاون على استراتيجيات التسويق في الوقت الفعلي

صياغة قوائم العقارات قبل نشرها على الإنترنت و التعاون على استراتيجيات التسويق في الوقت الفعلي الهيكل الهرمي اجعل مهام وكلائك أسهل من خلال تنظيم المشاريع والوثائق في مساحات العمل , المساحات , المجلدات والمزيد

مخططات جانت تصور جداول العميل ومشاهدة العمليات تنتقل من "للبيع" إلى "مباع" 💰

عرض التقويم: جدولة مواعيد العملاء وإدارتها بسهولة

البريد الإلكتروني في ClickUp : تسريع أوقات الرد على البريد الإلكتروني من خلال الرد على الاستفسارات مباشرةً داخل ClickUp

تسريع أوقات الرد على البريد الإلكتروني من خلال الرد على الاستفسارات مباشرةً داخل ClickUp قوالب قائمة المراجعة: إنشاء قوائم المراجعة للمشترين والموظفين لديك، ووفر الوقت عن طريق حفظها بصيغةالقوالبمشاركة صور المنازل المحتملة مع العملاء حتى يتمكنوا من رسم صورة لما يريدونه

_تريد المزيد من المعلومات حول استخدام ClickUp كإدارة علاقات العملاء؟ تعلم كيفية إنشاء إدارة علاقات العملاء الخاصة بك في ClickUp. وسنعزز الصفقة بهذه المزايا الرائعة:

إيجابيات ClickUp

برنامج CRM عقاري مجاني يتيح لك الحصول على عدد غير محدود من المستخدمين

سهل الاستخدام قوالب إدارة علاقات العملاء

واجهة سهلة الاستخدام مع واجهة سهلة الاستخدام مع وضع عدم الاتصال بالإنترنت احسب إجمالي قيم العقود، وحدد التكلفة الإجمالية للإغلاق، والمزيد باستخدام حسابات الأعمدة تعيين التذكيرات لاجتماعات العميل أو مشاهداته وتضمين مرفق للقائمة إلى جانب التذكير

تعيين المهام الروتينية لتكرارها مع المهام المتكررة استخدم الأتمتة لإنشاء سير عمل آلي يناسبك

ركز على المشترين الذين من المرجح أن يشتروا أو يبيعوا أو يدرجوا عقارًا مع أولويات المهام احصل على عرض جغرافي لعملائك وأين تقع ممتلكاتهم باستخدام عرض الخريطة سواء كان لديك شركة صغيرة أو مؤسسة، يمكنك تعيين الأذونات التي تناسب هيكل مؤسستك

دعوة الضيوف إلى منزلك (مساحة العمل) لتعزيز التعاون

تطبيق قوي التكامل مع تقويم جوجل تكبير , تايم كامب والمزيد

إنشاء المهام والملاحظات، و المستندات باستخدام نظامي iOS و Android القويين تطبيقات الجوال ألق نظرة على خريطة الطريق العامة لـ ClickUp للاطلاع على أحدث آخر تطوراتنا. 🏘

ولا تنسى أن تذهب لمشاهدة كل ما هو مثير الميزات التي يوفرها لك برنامج إدارة علاقات العملاء العقاريين المجاني هذا.

تسعير ClickUp تقدم ClickUp العديد من خطط التسعير لتلبية احتياجاتك، بما في ذلك:

خطة مجانية للأبد :

: خطة غير محدودة 7$/شهرًا لكل عضو

7$/شهرًا لكل عضو خطة الأعمال 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل عضو

ClickUp تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

لم يتم بيعها بعد؟ إليك دليل على_ كيفية استخدام ClickUp للوكالات العقارية .

2. مكتب الأسد

LionDesk هو أداة لإدارة علاقات العملاء العقاريين مع رسائل بريد إلكتروني ورسائل نصية مجدولة. يحتوي التطبيق أيضاً على ميزات توليد العملاء المحتملين ورسائل بريد إلكتروني مدمجة للفيديو والرسائل النصية المرئية.

وبهذه الطريقة، يمكنك تأمين الصفقات أثناء الإغلاق. 😉

الميزات الرئيسية لـ LionDesk

تتبّع عملية المبيعات والصفقات المُبرمة

الوصول إلى 100 حملة تسويقية معدة مسبقاً

أضف علامات لعملائك حتى تتمكن من تحديد مشتري وبائعي العقارات التجارية بسرعة

إدارة العملاء المحتملين ميزة تتيح لك تخصيص العملاء المحتملين وفقًا للأداء أو الرمز البريدي

تسعير #### تسعير LionDesk

تبدأ خطط تسعير LionDesk من 25 دولاراً شهرياً.

تقييمات عملاء LionDesk

G2: 3.8/5 (أكثر من 20 تقييم)

3.8/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 80 تقييم)

3. زوهو

Zoho CRM هو نظام أساسي شامل لإدارة علاقات العملاء يمنحك إشعارات في الوقت الفعلي عندما يتفاعل العملاء مع نشاطك التجاري. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات (مؤشرات الأداء الرئيسية) مع تقارير في الوقت الفعلي.

يمكنك أيضًا استخدام نظام إدارة علاقات العملاء المجاني هذا للعثور على أفضل وقت وقناة للوصول إلى عملائك. وبهذه الطريقة، من المرجح أن تقوم بعملية بيع.

الميزات الرئيسية لإدارة علاقات العملاء Zoho CRM

ربط المشترين والبائعين المحتملين من خلال بوابات الخدمة الذاتية

توليد عملاء محتملين من النماذج عبر الإنترنت والمحادثات المباشرة ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد

تسريع التواصل مع قوالب البريد الإلكتروني القابلة للتخصيص

دعوة العملاء للتعاون في المشاريع

تسعير Zoho CRM

Zoho CRM هو أداة عقارية مجانية لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين. وتبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولاراً لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء Zoho CRM

G2: 4/5 (أكثر من 1800 تقييم)

4/5 (أكثر من 1800 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 4800 تقييم)

4. وكيل حكيم

وكيل وايز هو برنامج CRM عقاري يتيح لك إنشاء تقارير العمولة وإنشاء قوائم المهام مع تقديرات الوقت والأولويات.

ولكن هل ستتخذ خياراً حكيماً باختيارك لهذاالبرنامج %%CrM العقاري _%؟

دعنا نكتشف ذلك..

الميزات الرئيسية لـ #### الوكيل الحكيم

تخزين معاملات العميل وسجلات جهات الاتصال وأي مستند آخر في التطبيق

خاصية قائمة العقارات التي تتيح لك تخزين معلومات العقارات المهمة

تعيين أذونات الفريق حتى يتمكن المشترون من التعاون دون الوصول إلى المعلومات الحساسة

يقوم المخطط اليومي بإرسال تذكيرات بالمواعيد

تسعير الوكيل الحكيم

تبدأ خطط تسعير أداة إدارة علاقات العملاء العقارية هذه من 29 دولاراً شهرياً.

تقييمات عملاء Wise Agent

G2: 3.7/5 (أكثر من 10 تقييمات)

3.7/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

5. رئيس المتابعة

متابعة الرئيس هو إدارة المشاريع العقارية برنامج مزود بوظائف مدمجة لتتبع المقاييس المهمة مثل معدلات المحادثة وإجمالي قيمة الصفقة، وإجمالي قيمة العمولة.

يحتوي التطبيق أيضًا على ميزة تدوين الملاحظات، ويمكنك تعيين التحويلات لزملائك في الفريق. وبهذه الطريقة، يمكنك حقًا أن تصبح _رئيسًا في المتابعة!

الميزات الرئيسية لـ #### متابعة بوس

بديهية السحب والإفلات في خط أنابيب الصفقات للمساعدة في تصور وتتبع قوائمك النشطة والمشترين

مزامنة ثنائية الاتجاه مع تقويم Google وتقويم Office 365

تعيين تذكيرات حتى لا تفوتك أي متابعة

فرز المهام حسب الأولوية

تسعير رئيس المتابعة

تبدأ خطط التسعير من 69 دولاراً لكل مستخدم شهرياً.

متابعة بوس تقييمات العملاء

G2: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

تعرف على

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6. المنتج الأعلى

Top Producer هو نظام إدارة علاقات العملاء الذي يتيح لك إنشاء سير عمل العميل .

إذا فشلت صفقة أو فاتك اجتماع، ستقوم ميزة الأتمتة بتحديث المهمة تلقائياً. يتكامل التطبيق أيضاً مع Gmail و iCloud و Outlook وبرامج أخرى.

ولكن هل ستساعدك هذه الأداة_ على إنتاج عملاء أفضل أداءً؟

دعنا نرى..

الميزات الرئيسية للمنتج الأفضل أداءً

قوالب بريد إلكتروني احترافية للعقارات

أبقِ فريقك على اطلاع مع إمكانية الوصول المشترك إلى جهات الاتصال والاتصالات والجداول الزمنية

احصل على رؤى تفصيلية عن العملاء من خلال بيانات وسائل التواصل الاجتماعي

تتبَّع عقارات عملائك التي تهمك من خلال اتصال مجاني بخدمة الإدراج المتعدد (MLS)

تسعير أفضل المنتجين

تبدأ خطة تسعير Top Producer من 45 دولاراً لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء Top Producer Top Producer

G2: 2.9/5 (أكثر من 100 تقييم)

2.9/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 3.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

7. فريشوركس

فريشوركس هي برنامج CRM يتيح للوكلاء التعاون على Slack و تكبير لإغلاق الصفقات بشكل أسرع، ويمكنك التنبؤ بمتوسط حجم الصفقة باستخدام ميزة التنبؤ.

دعنا نرى ما إذا كان هذا التطبيق يمكن أن يساعد وكلاءك في مواجهة أي عاصفة عقارية.

الميزات الرئيسية لـ Freshworks

البريد الإلكتروني ومحادثات الدردشة وتسجيلات الهاتف مع العملاء المحتملين

احصل على قائمة بالمواعيد والمهام القادمة التي يجب إكمالها

حدد أولويات خط أنابيبك بشكل أفضل من خلال السماح لفريدي، الذكاء الاصطناعي، بتحديد الصفقات التي يجب أن تعمل عليها ووضع علامات عليها

إنشاء حقول مخصصة لتخزين البيانات ذات الصلة والتقاط تفاصيل العقار

تسعير Freshworks

تبدأ خطط تسعير فريشوركس من 35 دولاراً لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء Freshworks

G2: 4.6/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

8. الاتصال بـ Ixact

IXact Contact هو برنامج CRM يسحب ملفات تعريف جهات الاتصال التفصيلية لمساعدتك في تتبع أعياد ميلاد العملاء والمناسبات السنوية للانتقال. 💝

تتيح لك هذه الأداة أيضاً تحديد أهداف العمولة ورسم الخطوات اللازمة لتحقيقها. وبهذه الطريقة، يمكن للفرق تتبع التقدم المحرز والبقاء على إصرار وعزيمة.

Ixact الاتصال #### الميزات الرئيسية

ينظم بيانات جهات الاتصال الخاصة بك في قاعدة بيانات واحدة سهلة الإدارة

تتبع عمولاتك وعملية المبيعات الخاصة بك

احصل على رؤى في الوقت الفعلي لعملية مبيعاتك باستخدام الأدوات ولوحات المعلومات

احصل على تذكيرات عبر البريد الإلكتروني بالمهام والمواعيد المهمة

تبدأ خطط تسعير Ixact Contact من 39 دولاراً شهرياً.

G2: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 140 تقييم)

9. هبسبوت

HubSpot هي واحدة من أفضل CRM للعقارات التي تجعل التواصل مع العملاء في غاية السهولة. مع وظيفة النقر للاتصال، يمكنك التواصل مع العملاء بنقرة زر واحدة.

يمكنك أيضًا توصيل نظام إدارة علاقات العملاء المجاني هذا بالتسويق والمبيعات ودعم العملاء و أدوات إدارة المحتوى لإنشاء موقع مركز إنتاجية لعملائك.

الميزات الرئيسية لـ #### HubSpot

احصل على إشعار عندما يفتح عميل محتمل بريدك الإلكتروني

حوّل أفضل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمبيعات وأكثرها تكراراً إلى قوالب

عرض خط أنابيب المبيعات بالكامل على لوحة تحكم مرئية

ابقَ على اتصال مع العملاء المحتملين أثناء التنقل باستخدام نظامي Android و تطبيقات CRM لنظام التشغيل Mac #### تسعير #### HubSpot

يقدم HubSpot خطة مجانية، وإذا كنت ترغب في اختيار خطة مدفوعة، فإنها تبدأ من 50 دولارًا شهريًا.

تقييمات عملاء HubSpot

G2: 4.3/5 (أكثر من 7000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 7000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2000 تقييم)

10. RealtyJugggler

RealtyJugggler برنامج إدارة علاقات العملاء العقاريين هو برنامج منظم برمجيات لأصحاب العقارات وغيرهم من المتخصصين في مجال العقارات. تتبع العملاء، وأرسل رسائل بريد إلكتروني مجمّعة، وأرسل رسائل تنقيط باستخدام البريد الإلكتروني ونموذج الطباعة.

الميزات الرئيسية ل RealtyJuggler

متابعة المهام والمواعيد والأيام الخاصة

جدولة المهام المجمعة والفردية و رسائل البريد الإلكتروني المتسلسلة بالتنقيط مع نماذج بريد مدمجة وقابلة للتخصيص

تتبُّع كامل للصفقات من العميل المحتمل الجديد إلى الصفقة المغلقة

المزامنة مع حساب Google G-Suite أو Gmail

تسعير RealtyJuggler

يقدم RealtyJugggler إصدارًا تجريبيًا لمدة 90 يومًا والخطط المدفوعة 179 دولارًا في السنة.

تقييمات عملاء RealtyJugggler

G2: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

11. قوة المبيعات

في بعض الأحيان يمكن أن يصبح وكلاء العقارات إقليميين للغاية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى صراع في الفرق.

لحسن الحظ، Salesforce هو برنامج إدارة علاقات العملاء العقاريين مع ميزة إدارة الأراضي الرائعة. يمكن أن يساعدك على تجنب تضارب الفريق من خلال تعيين وكلاء لفرص محددة.

تحقق من هذه بدائل قوة المبيعات !

## أخيرًا وليس آجلاً 😉 CRM يمكن أن يساعد البرنامج وكالتك العقارية على اتخاذ قرارات مستنيرة، والبقاء على اتصال مع العملاء ذوي القيمة العالية، وأتمتة المهام المتكررة.

ولكن مثل أي باحث عن منزل، لا يمكنك الاكتفاء بأي برنامج عقاري قديم.

وعلى الرغم من أننا ذكرنا بعض أدوات إدارة علاقات العملاء العقارية اللائقة، إلا أن أياً منها ليس شاملًا مثل ClickUp.

_لماذا ترضى ببرنامج "لائق" بينما يمكنك الحصول على أفضل أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء في مجال العقارات التجارية؟

باستخدام ClickUp، يمكن لوكلائك تعيين وتتبع تقدمهم نحو تحقيق أهداف المبيعات , ربط إدراج المستندات بالصفقات الحالية للرجوع إليها بسرعة، والقيام بأكثر من ذلك بكثير. أبرم الصفقة مع ClickUp مجانًا اليوم لتجربة أداة إدارة علاقات العملاء المجانية التي ستجعل وكلاءك يشعرون حقًا بأنهم في المنزل. 🏠