أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Perfex CRM في عام 2025

هل تعلم أن 61% من الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB) تعزو الفضل في الاحتفاظ بعملائها إلى إدارة علاقات العملاء (CRM)؟

تعد أنظمة CRM حلولاً فعالة للشركات لإدارة بيانات العملاء وتعزيز العلاقات معهم. ومن بين هذه الحلول، نجحت Perfex CRM في ترسيخ مكانتها كاسم بارز في هذا المجال.

لكن Perfex CRM ليست الخيار المناسب للجميع.

غالبًا ما يشير المستخدمون إلى صعوبة تعلمه وخيارات التخصيص المحدودة باعتبارها نقاط ضعف مهمة. قد يكون التنقل في الواجهة صعبًا، مما يعيق الإنتاجية، خاصة بالنسبة للشركات التي تتطلب نظامًا أكثر سهولة ومرونة.

وحتى لو كان Perfex CRM يقدم مجموعة من الميزات، يجد بعض المستخدمين أنه يفتقر إلى قدرات الأتمتة المتقدمة والذكاء الاصطناعي التي تزداد أهميتها في أدوات CRM الحديثة.

على الرغم من هذه العيوب، لا تزال Perfex CRM منصة قوية يمكنها تحسين الإنتاجية من خلال تبسيط إدارة علاقات العملاء. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يجدون قيودها مقيدة للغاية، هناك العديد من البدائل التي توفر سهولة أكبر في الاستخدام وتخصيصًا أكثر شمولاً ووظائف ذكاء اصطناعي متطورة.

في هذه المقالة، سوف نستكشف مختلف خيارات برامج CRM ، مع التركيز على البدائل التي تعالج المشكلات المحددة المرتبطة بـ Perfex CRM. سوف نغطي ما يجب البحث عنه في بديل Perfex CRM ونساعدك على تحديد أدوات AI لـ CRM التي ستحسن علاقاتك مع العملاء على أفضل وجه.

ولكن أولًا..

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Perfex CRM؟

عند التفكير في بدائل Perfex CRM، قم بتقييمها بناءً على استراتيجية CRM وأهداف المبيعات الخاصة بك. ابحث عن الحلول التي تسمح لك بتخصيص CRM وفقًا لاحتياجات عملك.

كما أن قدرات إعداد التقارير والتحليلات المتقدمة ضرورية لتتبع أداء المبيعات وتحليله بفعالية.

فيما يلي العناصر الأساسية التي يجب البحث عنها في أفضل بديل لـ Perfex CRM:

التخصيص: ابحث عن بدائل مثل SuiteCRM و Odoo التي توفر خيارات تخصيص واسعة النطاق للوحدات النمطية والحقول وسير العمل

التكامل: ابحث عن بديل جيد يتكامل مع الأدوات والبرامج الأخرى التي تستخدمها شركتك بالفعل. على سبيل المثال، يوفر ClickUp و HubSpot تكاملًا شاملاً مع العديد من أدوات التسويق والمبيعات، مما يتيح نهجًا أكثر توحيدًا لإدارة علاقات العملاء

الأتمتة: تساعدك إمكانات الأتمتة على تنظيم المهام المتكررة وسير العمل. توفر أدوات مثل Pipedrive أو Insightly ميزات أتمتة متقدمة لتحسين عمليات المبيعات وتحقيق أهداف المبيعات بكفاءة أكبر

التقارير والتحليلات: اختر حلول CRM مثل SugarCRM التي توفر ميزات شاملة لإعداد التقارير والتحليلات لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية واكتساب رؤى قيمة لاتخاذ قرارات تستند إلى البيانات

إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة : تأكد من أن البديل يوفر إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة، مما يتيح لفريق المبيعات الوصول إلى بيانات CRM وإنجاز المهام أثناء التنقل

الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية: فكر في البدائل التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لتحسين توقعات المبيعات وإدارة العملاء المحتملين. أحد الأمثلة على ذلك هو Copper CRM، الذي يوفر رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لوضع استراتيج

يمكن أن يوفر لك حل CRM شامل ومتكامل جميع العناصر الأساسية المذكورة أعلاه ويعززها بقدرات إضافية لجعل دورة حياة المبيعات أكثر سلاسة.

أفضل 10 بدائل لـ Perfex CRM

يمكن أن يؤدي اكتشاف حل CRM المناسب إلى تغيير طريقة إدارة علاقات العملاء وزيادة المبيعات.

دعنا نستكشف أفضل 10 بدائل لـ Perfex CRM في عام 2024.

1. ClickUp

هل تبحث عن طريقة فعالة لإدارة جهات الاتصال الخاصة بك؟

احتفظ بأدوات إدارة المشاريع ونظام CRM على منصة واحدة، ClickUp

يوفر ClickUp نظامًا جيدًا لتنظيم معلومات العملاء، مما يجعله أداة قوية لإدارة المشاريع واحتياجات CRM.

صنف العمل إلى مهام سهلة الإدارة باستخدام ClickUp Hierarchy

بادئ ذي بدء، تساعدك ميزة Project Hierarchy في ClickUp على تنظيم عملك حسب الأقسام والفرق والمشاريع والحملات، ثم التكبير للحصول على نظرة شاملة على جميع الأنشطة الجارية. فكر في الأمر على أنه نظرة شاملة على سير العمل في مؤسستك بأكملها، مما يساعدك على تحديد العقبات وتبسيط العمليات.

في الجزء العلوي، يمثل مساحة العمل الحاوية الشاملة لجميع المشاريع والمهام. داخل مساحة العمل، يمكنك إنشاء مساحات مخصصة لفرق أو وظائف مختلفة. تحتوي كل مساحة على مجلدات تضم قوائم، ويمكنك داخل هذه القوائم إدارة المهام التي تمثل الصفقات الفردية أو تفاعلات العملاء.

تتيح لك ميزة الحقول المخصصة تخزين معلومات العملاء، من تفاصيل الاتصال ومعلومات الشركة إلى الملاحظات والعلامات المخصصة. وهذا يضمن سهولة الوصول إلى جميع البيانات الضرورية وتنظيمها، مما يساعدك على تتبع كل تفاعل وتفصيل مع العملاء.

إدارة سير العمل باستخدام الحالات المخصصة

بسّط عمليات CRM وسير العمل باستخدام برنامج إدارة مشاريع CRM من ClickUp

قد تكون إدارة قنوات المبيعات أمرًا صعبًا، ولكن ClickUp يبسط هذه العملية بفضل ميزاته القوية لإدارة سير العمل. يمكنك تحديد مراحل واضحة في قنوات المبيعات باستخدام الحالات المخصصة من ClickUp لقوائمك.

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء حالات مثل "عميل محتمل جديد" و"تم الاتصال به" و"قيد التفاوض" و"تم إغلاقه وفازت به" و"تم إغلاقه وخسرته". يساعد ذلك في تصور تقدم الصفقة وتحديد أي عقبات قد تنشأ.

هل واجهت صعوبة في تحميل فريقك المسؤولية وضمان إنجاز المهام في الوقت المحدد؟ يتيح لك ClickUp تعيين المهام المتعلقة بصفقات محددة لأعضاء الفريق وتحديد المواعيد النهائية باستخدام "المكلفون" و"تواريخ الاستحقاق".

تتبع المهام المهمة ومواعيد تسليم المشاريع باستخدام ClickUp Due Dates

تحديد مواعيد الاستحقاق يجعل الجميع على المسار الصحيح، ويضمن المتابعة في الوقت المناسب والتقدم في مسار المبيعات. على سبيل المثال، يمكن تعيين مهمة متابعة عميل محتمل إلى مندوب مبيعات مع تحديد موعد استحقاق لضمان اتخاذ الإجراءات الفورية. تضمن هذه الميزة أن الجميع على دراية بمسؤولياتهم والجداول الزمنية، مما يضمن سير مسار المبيعات بسلاسة.

تواصل بوضوح باستخدام نماذج ClickUp وChat View وClickApps

التواصل والتعاون الفعالان هما جوهر قدرات أي نظام CRM، وتتميز ClickUp في هذا المجال.

تعزز طريقة عرض الدردشة في ClickUp التعاون في الوقت الفعلي، مما يضمن أن الجميع على نفس الصفحة. يمكنك مناقشة الصفقات ومشاركة التحديثات والتعاون ضمن إعدادات CRM الخاصة بك.

بسّط التواصل بين أعضاء الفريق باستخدام عرض الدردشة في ClickUp

باستخدام ميزة عرض النماذج في ClickUp ، يمكنك إنشاء نماذج مخصصة لالتقاط معلومات العملاء المحتملين أو التعليقات أو استفسارات العملاء، مما يبسط عملية جمع البيانات. عند إرسال نموذج، يتم إنشاء مهمة تلقائيًا مع ملء جميع البيانات، مما يضمن عدم فقدان أي عميل محتمل.

اجمع المعلومات وبسّط إنشاء المهام باستخدام نماذج ClickUp

يمكنك إرفاق المستندات المهمة، مثل العروض المهنية والعقود، مباشرة بالمهام ببضع نقرات فقط باستخدام ClickUp Docs. وهذا يحافظ على جميع المعلومات ذات الصلة في مكان واحد. تعمل تعليقات المهام على الحفاظ على ترابط الاتصالات وسهولة الوصول إليها لجميع أعضاء الفريق حتى لا يفوت أي شيء. على سبيل المثال، يمكن لأعضاء الفريق مناقشة استراتيجيات التفاوض ضمن مهمة مخصصة لصفقة معينة.

يمكنك تحسين اتصالاتك بشكل أكبر باستخدام ClickApps.

إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من المهام باستخدام Email ClickApp

تتيح لك تطبيق Email ClickApp إدارة الاتصالات عبر البريد الإلكتروني مع العملاء المحتملين والعملاء الحاليين مباشرةً من داخل ClickUp. يضمن هذا التكامل ربط جميع رسائل البريد الإلكتروني بالمهام ذات الصلة، مما يوفر سجلًا كاملاً للاتصالات في لمحة واحدة.

افهم بيانات مبيعاتك باستخدام ClickUp Views و Dashboards

فهم بيانات المبيعات أمر أساسي لاتخاذ قرارات مستنيرة ودفع عجلة نمو الأعمال. تتيح لك طرق العرض في ClickUp تصفية بيانات CRM وترتيبها حسب الأولوية بفعالية. سواء كنت تفضل طريقة عرض القائمة أو طريقة عرض التقويم أو لوحة Kanban، يتيح لك ClickUp تخصيص مساحة العمل وفقًا لاحتياجاتك.

يعزز إنشاء لوحات المعلومات في ClickUp سير عملك. يمكنك تتبع المقاييس الرئيسية مثل معدلات تحويل العملاء المحتملين، وحالة خط أنابيب المبيعات، وأداء الفريق.

تصور إنتاجية مبيعاتك باستخدام لوحات معلومات ClickUp

بالإضافة إلى ذلك، تتميز لوحات معلومات ClickUp بإمكانية التخصيص العالية، مما يتيح لك إضافة أدوات مصغرة تعرض البيانات والتصورات في الوقت الفعلي. وهذا يساعد في تحديد الاتجاهات وإجراء تعديلات استراتيجية على عمليات المبيعات.

تخيل أن كل هذه المعلومات في متناول يدك، مما يتيح لك تحديد الاتجاهات وقياس النجاح وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين!

ابدأ باستخدام قالب ClickUp CRM

لا تعرف من أين تبدأ؟ ClickUp يجعل الأمر سهلاً بفضل مجموعة واسعة من قوالب CRM والتكامل مع تطبيقات الطرف الثالث.

تنزيل هذا النموذج قم ببناء علاقات مع العملاء المحتملين والعملاء الحاليين باستخدام قالب ClickUp CRM

على سبيل المثال، يوفر قالب ClickUp CRM إطارًا منظمًا لإدارة أنشطة CRM الخاصة بك. تساعدك ميزة CRM هذه على تتبع العملاء المحتملين والفرص باستخدام قنوات التسويق، وتنظيم معلومات الاتصال في قاعدة بيانات مركزية واحدة، وترتيب المهام حسب مرحلة المبيعات لتحسين الإدارة.

يمكنك أيضًا تحسين تجربة CRM الخاصة بك من خلال ميزات CRM الشخصية من ClickUp، والتي تتيح لك تخصيص سير العمل ليناسب احتياجاتك الفريدة.

ولكن هذا ليس كل شيء! بفضل قوالب تقارير المبيعات وأدوات تخطيط العمليات، يمنحك ClickUp رؤى قيّمة لدفع عجلة النمو وتحقيق أهداف المبيعات. من خلال دمج جميع بيانات العملاء في منصة واحدة سهلة الوصول، يتيح لك ClickUp اتخاذ قرارات مستنيرة والاستفادة من الفرص الجديدة.

مع ClickUp، لا تحصل فقط على مستودع لبيانات الاتصال، بل تحصل أيضًا على منصة موحدة غنية بالميزات حيث يمكنك الاستفادة من تلك البيانات لاتخاذ قرارات استراتيجية ودفع عجلة نمو الأعمال.

أفضل ميزات ClickUp

إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها بسهولة للأفراد أو فرق المبيعات

نظم العملاء المحتملين وجهات الاتصال والصفقات باستخدام قوائم ClickUp المخصصة

تصور مسار الصفقات من خلال تحديد مراحل واضحة لكل قائمة

استخدم عرض الدردشة في ClickUp للتعاون والمناقشة في الوقت الفعلي ضمن إعدادات CRM الخاصة بك

أنشئ حالات فريدة ومميزة بالألوان لتتناسب مع سير عملك وتضمن إدارة سلسلة المبيعات بسلاسة

التقاط البيانات الهامة للعملاء مثل تفاصيل الاتصال والتفضيلات ومراحل الصفقات دون عناء

خصص مساحة عملك باستخدام طرق عرض متنوعة مثل القائمة والتقويم و Kanban لتصفية بيانات CRM وترتيبها حسب الأولوية

تتبع المقاييس الرئيسية مثل معدلات تحويل العملاء المحتملين وأداء الفريق باستخدام لوحات معلومات قابلة للتخصيص

قيود ClickUp

قد يجد المستخدمون الجدد مجموعة ClickUp الواسعة من الميزات مربكة، مما يتطلب بعض الوقت لفهمها واستخدامها بالكامل

أسعار ClickUp

مجاني إلى الأبد

غير محدود : 7 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

الأعمال : 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات : اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp Brain متاح في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

2. Hubspot CRM

عبر HubSpot CRM

HubSpot CRM هي منصة قوية لإدارة علاقات العملاء توفر مجموعة من الميزات لمساعدتك على إدارة تفاعلات العملاء بفعالية.

أحد أول الأشياء التي ستلاحظها في HubSpot CRM هو واجهته البديهية. توفر لوحة معلومات المبيعات نظرة شاملة على كامل مسار المبيعات، مما يتيح لك تتبع أداء الأفراد والفرق. كما توفر رؤية في الوقت الفعلي لأنشطة المبيعات الرئيسية لتحديد العقبات وتحسين عملية المبيعات.

يمكنك أيضًا تتبع الصفقات في كل مرحلة من مراحل عملية البيع. تتيح لك لوحة التحكم رؤية حالة كل صفقة ومرحلتها والإجراءات المطلوبة بعد ذلك.

أصبح إدارة قنوات المبيعات سهلاً بفضل وظيفة السحب والإفلات في HubSpot. يمكنك نقل الصفقات بين المراحل بسهولة عن طريق سحبها وإفلاتها لتتبع التقدم بصريًا وإدارة عملية المبيعات بأقل جهد.

توفر أدوات التنبؤ من HubSpot رؤية شاملة لمسار عملك، مما يتيح لك مراقبة التقدم المحرز مقارنة بأهداف المبيعات. يمكنك إنشاء تقارير لتتبع المقاييس الرئيسية مثل تحقيق الحصص والاتجاهات الشهرية للحصول على رؤى قيمة حول أداء المبيعات.

HubSpot يتكامل مع أكثر من 1500 تطبيق وأداة تابعة لجهات خارجية، مما يتيح لك تعزيز قدرات CRM لديك بشكل أكبر. يمكن أن تساعدك هذه التكاملات في أتمتة سير العمل وتبسيط الاتصالات وتحسين الكفاءة.

أفضل ميزات HubSpot CRM

تخزين معلومات الاتصال بالعملاء وتنظيمها بسهولة

أتمتة المهام المتكررة، مثل متابعة البريد الإلكتروني وإدخال البيانات، لتوفير الوقت

احصل على رؤى قيّمة حول أداء مبيعاتك وسلوك عملائك باستخدام أدوات التحليلات والتقارير القوية، بما في ذلك توقعات الصفقات وأنشطة المبيعات ومقاييس الإنتاجية وصحة خطوط الإنتاج

احصل على مئات من تكاملات HubSpot

قيود HubSpot CRM

قد تكون الأسعار مرتفعة للغاية، خاصة بالنسبة للشركات الناشئة التي تبحث عن برامج CRM

تتميز CRM بخيارات تخصيص محدودة مقارنة ببعض المنصات الأخرى

أسعار HubSpot CRM

مجاني : وظائف محدودة

منصة عملاء احترافية : 1200 دولار شهريًا لـ 5 مقاعد

منصة العملاء المؤسسيين: 4000 دولار شهريًا لـ 7 مقاعد

تقييمات ومراجعات HubSpot CRM

G2: 4. 4/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 4000 تقييم)

3. Copper CRM

عبر Copper CRM

Copper CRM، المعروف سابقًا باسم ProsperWorks، هو نظام شائع لإدارة علاقات العملاء يتكامل بسلاسة مع Google Workspace. وهذا يجعله الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يرغبون في الوصول إلى بيانات CRM مباشرة من صندوق بريد Gmail الخاص بهم.

توفر Copper CRM أيضًا ميزات قوية لإدارة جهات الاتصال، مما يسهل على الشركات تخزين معلومات العملاء وتنظيمها. قسم "تفاصيل الاتصال" مفيد بشكل خاص. فهو يتيح لك تخزين المعلومات الأساسية، مثل معرفات البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والعناوين، في مكان واحد.

تقوم ميزة سجل الأنشطة بتتبع التفاعلات والتحديثات تلقائيًا في الوقت الفعلي، مما يسهل متابعة اتصالات العملاء وسجلهم. على سبيل المثال، يمكن أن تعمل إمكانات أتمتة سير العمل على تبسيط عملية المتابعة أثناء العمل على حملة مبيعات.

باستخدام هذه الأداة، يمكنك إعداد مشغلات لتعيين مهام المتابعة تلقائيًا لأعضاء الفريق كلما تمت إضافة عميل محتمل جديد. وهذا لا يوفر الوقت فحسب، بل يضمن أيضًا عدم إغفال أي عميل محتمل.

تتيح لك ميزة Custom Pipelines إنشاء وإدارة عمليات المبيعات بصريًا، مع تحديد المراحل بوضوح مثل "تم الاتصال" و"مؤهل" و"التفاوض". تعمل هذه الأدوات مجتمعة على تحسين كفاءة المبيعات والإنتاجية، مما يساعدك على التركيز على إبرام الصفقات بدلاً من إدارة المهام الروتينية.

أفضل ميزات Copper CRM

نظم المهام والمواعيد النهائية وأعضاء الفريق بكفاءة، كل ذلك في مكان واحد

يمكنك توزيع المستندات المتعلقة بالمشروع والوصول إليها بسهولة، مما يعزز التعاون والتواصل داخل فريقك

تصور سير العمل، وحدد أولويات المهام، وتابع التقدم بشكل فعال باستخدام بطاقات Kanban

أتمتة المهام المتكررة لتوفير الوقت وتقليل الأخطاء وتحسين تجارب العملاء

تتبع نقاط اتصال العملاء وإبرام الصفقات

قيود نظام Copper CRM

يفتقر التطبيق المحمول إلى بعض الميزات المتوفرة في إصدار سطح المكتب، مما يحد من وظائفه للمستخدمين أثناء التنقل

أسعار Copper CRM

الأساسي : 29 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

احترافي : 69 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

الأعمال: 134 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

تقييمات وتصنيفات Copper CRM

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 1100 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

4. SuiteCRM

عبر SuiteCRM

SuiteCRM هو حل CRM مفتوح المصدر لتبسيط عمليات المبيعات والتسويق CRM ودعم العملاء. بفضل 26 وحدة، يوفر SuiteCRM أدوات شاملة لإدارة العملاء المحتملين وإنشاء قوالب PDF للعروض والفواتير وإنشاء تقارير CRM والمزيد.

يمكن للمستخدمين تخصيص SuiteCRM بإضافة أو إزالة الوحدات النمطية وإعادة تسميتها وتعديل الحقول والتخطيطات والعلاقات لتناسب احتياجاتهم.

بينما يمكن تنزيل SuiteCRM واستخدامه مجانًا دون قيود، تتوفر للشركات أيضًا خيار شراء نسخة مستضافة للنشر على السحابة.

أفضل ميزات SuiteCRM

جدولة الاجتماعات وتسجيل المكالمات وكتابة رسائل البريد الإلكتروني داخل المنصة

الوصول إلى جدول زمني يعرض جميع التفاعلات مع كل حساب في قاعدة بيانات العملاء الخاصة بك

حدد أدوار المستخدمين لتقييد الوصول إلى المعلومات ذات الصلة لتنفيذ المهام

ادمج SuiteCRM مع أكثر من 120 تطبيقًا، بما في ذلك Quickbooks وXero وTwilio وWhatsApp وTelegram

قيود SuiteCRM

وثائق محدودة عن الوحدات

قد تصبح بطيئة عند العمل مع قواعد بيانات كبيرة

أسعار SuiteCRM

المبتدئين : 100 جنيه إسترليني شهريًا (موصى به لـ 1-10 مستخدمين)

الأعمال : 400 جنيه إسترليني شهريًا (موصى به لـ 5-50 مستخدمًا)

Premium: 600 جنيه إسترليني شهريًا (موصى به لـ 10-150 مستخدمًا)

تقييمات وتصنيفات SuiteCRM

G2 : 4. 2/5 (80+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

5. Odoo

عبر Odoo

Odoo هي منصة CRM مفتوحة المصدر تساعد الشركات على تنظيم وتتبع قنوات العملاء لتحديد فرص المبيعات المربحة.

توفر المنصة ميزات لإدارة العملاء المحتملين بشكل فعال، بما في ذلك توليد العملاء المحتملين وتقييمهم وترتيبهم حسب الأولوية، بالإضافة إلى إدارة جهات اتصال العملاء المحتملين والمعلومات ذات الصلة.

يوفر Odoo أيضًا نظامًا لتقييم العملاء المحتملين بشكل تنبؤي لتوزيع العملاء المحتملين على أعضاء الفريق بناءً على احتمالية تحويلهم إلى عملاء فعليين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات إنشاء قواعد بيانات للعملاء في Odoo لتخزين تحليل أنشطة العملاء وسجل المراسلات. مع Partner Complete، يمكن للشركات توسيع هذه البيانات تلقائيًا والوصول إلى معلومات أكثر صلة بالشركة والعملاء.

كما يبسط Odoo التعاون بين أعضاء الفريق من خلال ميزة Sales Teams (فرق المبيعات)، التي تتيح للشركات إنشاء فرق لمختلف قنوات العملاء وتكوينها بناءً على البريد الإلكتروني وأهداف الفوترة وتصفية المجالات.

أفضل ميزات Odoo

نظم وتتبع بسهولة قنوات العملاء المحتملين لفرص المبيعات

إنشاء العملاء المحتملين وتقييمهم وترتيبهم حسب الأولوية وإدارة جهات الاتصال الخاصة بهم

قم بتعيين العملاء المحتملين لأعضاء الفريق بناءً على احتمالية التحويل

إنشاء قواعد بيانات العملاء وتحليلها، وتتبع الأنشطة والمراسلات

قيود Odoo

واجهة المستخدم غير مُحسّنة لتسهيل التصفح

خيارات تخصيص محدودة

أسعار Odoo

مجاني

قياسي : يبدأ من 31 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

مخصص: يبدأ من 45 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Odoo

G2 : 4. 1/5 (120+ تقييم)

Capterra: 4. 1/5 (790+ تقييم)

6. Kylas Sales CRM

عبر Kylas Sales CRM

هل ترغب في تنظيم عملياتك التجارية مع تحسين تفاعلاتك مع العملاء؟ Kylas CRM يمكن أن تساعدك.

تشتهر بخصائصها القوية في إدارة العملاء المحتملين، حيث تتيح لك تتبع وإدارة العملاء المحتملين والصفقات النشطة عبر مختلف مراحل العمل. توفر المنصة مرونة في جمع البيانات وعرضها، مع خيارات قابلة للتخصيص لجمع البيانات وعرضها بفعالية.

تتميز Kylas CRM أيضًا بـ ضوابط وصول إلى البيانات قابلة للتخصيص، مما يضمن حماية المعلومات الحساسة وإتاحتها فقط للموظفين المصرح لهم.

بالإضافة إلى إمكانات التكامل الشاملة مع الأدوات التجارية الأساسية، تحصل على تطبيق جوال للوصول أثناء التنقل مع Kylas Sales CRM.

أفضل ميزات Kylas Sales CRM

قم بتعيين تذكيرات لتتبع العملاء المحتملين الذين لم يتم الاتصال بهم وتقدم إتمام المبيعات

مراقبة أداء المبيعات في الوقت الفعلي

أنشئ عدة مسارات متعددة المراحل لإدارة سير العمل المتنوع وعمليات المبيعات بكفاءة

قيود Kylas Sales CRM

قوالب بريد إلكتروني محدودة

يشعر بعض المستخدمين أن عمليات التكامل الداخلية معقدة من الناحية التقنية

أسعار Kylas Sales CRM

Embark : مجاني

Elevate : 250 دولارًا أمريكيًا في الشهر (عدد غير محدود من المستخدمين)

تجاوز: 1250 دولارًا أمريكيًا في الشهر (عدد غير محدود من المستخدمين)

تقييمات ومراجعات Kylas Sales CRM

G2 : 4. 7/5 (383 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (406 تقييمًا)

7. Pipedrive

عبر Pipedrive

التالي في قائمة أفضل بدائل Perfex CRM هو Pipedrive، وهو نظام قوي مصمم خصيصًا لتبسيط عمليات المبيعات. توفر لوحات التحكم القابلة للتخصيص في Pipedrive رؤى مرئية حول تقدم الصفقات والتحويلات وتوقعات الإيرادات.

لنفترض أنك مدير مبيعات تتابع عدة صفقات. توفر لك لوحات المعلومات القابلة للتخصيص في Pipedrive نظرة عامة سريعة على تقدم كل صفقة، مما يساعدك على تحديد العقبات وتحديد أولويات المهام بكفاءة.

تشمل بعض ميزاته الرئيسية تتبع الصفقات عبر مختلف المراحل، من الاتصال الأولي إلى البيع النهائي، وإدارة جهات الاتصال لتخزين وتنظيم معلومات العملاء من أجل تفاعل أفضل.

تساعدك ميزة تقارير المبيعات على الوصول إلى تقارير مبيعات متقدمة لتحليل الأداء واتخاذ قرارات مستنيرة.

ستقدر أيضًا ميزة Smart Contact Data من Pipedrive، التي تتيح لك جمع معلومات عن العملاء المحتملين من الويب لتحديد الفرص وتحديد أولويات جهود المبيعات.

أفضل ميزات Pipedrive

مزامنة وتتبع رسائل البريد الإلكتروني داخل برنامج CRM للمبيعات

إنشاء تقارير والحصول على رؤى حول أداء المبيعات

تلقي إشعارات بالمهام والمتابعات المهمة

قم بتخصيص سير العمل ليناسب احتياجاتك

قيود Pipedrive

ميزات التحليلات وإعداد التقارير أقل قوة مقارنة ببدائل Perfex CRM الأخرى

تفتقر الخطط الأساسية إلى بعض ميزات الأتمتة. فهي لا تشمل أتمتة سير العمل أو مزامنة البريد الإلكتروني أو تتبع البريد الإلكتروني

أسعار Pipedrive

أساسي : 14 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

متقدم : 29 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المحترفون : 59 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

القدرة : 69 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: 99.00 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2 : 4. 2/5 (1,800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (2,000 تقييم)

8. Insightly

عبر Insightly

Insightly CRM هي منصة غنية بالميزات توفر وظائف CRM متقدمة، مما يجعلها بديلاً جيدًا لـ Perfex CRM.

تتمثل إحدى نقاط قوتها الرئيسية في الحقول والتخطيطات القابلة للتخصيص التي تتيح لك تكييف CRM وفقًا لاحتياجاتك الخاصة. يساعد هذا التخصيص الشركات على التقاط البيانات ذات الصلة بعملياتها الفريدة وإدارتها، مما يضمن توافق CRM بشكل وثيق مع سير العمل لديها.

يمكنك استخدامه لإنشاء ملفات تعريف مفصلة للعملاء، بما في ذلك تفاصيل الاتصال والتفاعلات ونقاط البيانات المخصصة. تتيح هذه النظرة الشاملة لمعلومات العملاء للشركات تخصيص تفاعلاتها وتكييف نهجها مع كل عميل.

تتيح لك الأداة أيضًا إنشاء مسارات متعددة بمراحل قابلة للتخصيص. توفر هذه الإمكانية رؤية شاملة لعملية المبيعات، مما يتيح للشركات تتبع الصفقات من مرحلة التحويل إلى مرحلة التحويل.

تعمل أتمتة Insightly على تبسيط المهام المتكررة وسير العمل، مما يساعد الشركات على التركيز على الأنشطة المدرة للدخل. يمكنك إنشاء قواعد أتمتة بناءً على محفزات محددة، مثل إنشاء عميل محتمل جديد أو تغيير مرحلة الصفقة، مما يوفر الوقت ويحسن الكفاءة.

بالإضافة إلى وظائف CRM، يوفر Insightly أدوات قوية لإدارة المشاريع تتيح للفرق التعاون بشكل أكثر فعالية. بفضل ميزات مثل إدارة المهام وتتبع الإنجازات ومشاركة الملفات، يساعد Insightly الفرق على تنظيم عملها والتركيز على إنجاز المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية.

يتكامل Insightly أيضًا مع العديد من التطبيقات الخارجية، بما في ذلك برامج البريد الإلكتروني وأدوات أتمتة التسويق وبرامج المحاسبة. يتيح هذا التكامل للشركات مركزية بياناتها وسير العمل، مما يحسن كفاءة الفريق والتعاون.

أفضل ميزات Insightly

توجيه العملاء المحتملين تلقائيًا إلى عضو الفريق المناسب

إنشاء وإرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية مباشرة من داخل التطبيق

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية وأهداف المبيعات باستخدام لوحات معلومات مخصصة

قم بإدارة مشاريعك أثناء التنقل باستخدام تطبيقات Android و iOS للأجهزة المحمولة

قيود Insightly

قد تكون المنصة معقدة بالنسبة للمستخدمين الجدد

قد تتطلب بعض عمليات التكامل تكوينًا يدويًا إضافيًا

أسعار Insightly

مجاني: حتى 2 مستخدمين

إضافة : 29 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المحترفون : 49 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: 99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات Insightly وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 2/5 (890+ تقييم)

Capterra: 4. 1/5 (640+ تقييم)

9. Keap

عبر Keap

Keap CRM (المعروف سابقًا باسم Infusionsoft) هو نظام CRM مصمم لتبسيط العمليات التجارية وتعزيز تفاعل العملاء ودفع النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).

تدمج العديد من الوظائف مثل أتمتة المبيعات وأتمتة التسويق وخدمة العملاء والتجارة الإلكترونية في منصة واحدة. مما يجعلها حلاً شاملاً لإدارة تفاعلات العملاء وبياناتهم.

تعمل ميزات أتمتة المبيعات في المنصة، مثل تقييم العملاء المحتملين وإدارة قنوات المبيعات وسير العمل الآلي، على تحسين وتسريع عملية المبيعات. لتعزيز تفاعل العملاء وزيادة التحويلات، توفر الأداة إمكانات أتمتة التسويق، مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الحملات المرئية وتتبع السلوك.

تدعم Keap CRM أيضًا خدمة العملاء من خلال إدارة الاتصالات المركزية وتتبع المهام ونظام تذاكر الدعم. ينظم نظام التذاكر استفسارات العملاء وطلبات الدعم، مما يبسط عملية الدعم ويحسن أوقات الاستجابة.

تضمن المنصة أيضًا أمان البيانات من خلال التشفير الشامل، وضوابط الوصول الدقيقة، والامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA).

أفضل ميزات Keap

أتمتة عمليات المبيعات وإدارة جهات الاتصال

تصميم وتنفيذ حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني موجهة

تحديد العملاء المحتملين وترتيبهم حسب التفاعل والسلوك

التكامل مع منصات التجارة الإلكترونية لتتبع المبيعات عبر الإنترنت

السماح للعملاء بحجز المواعيد عبر الإنترنت

قيود Keap

السعر مرتفع بالنسبة لبعض المستخدمين، خاصة الشركات الصغيرة

قد يجد بعض العملاء واجهة المستخدم وعملية الإعداد مربكة

أسعار Keap

Pro : 199 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدمين

الحد الأقصى : 299 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل 3 مستخدمين

Ultimate: 299 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل 3 مستخدمين

تقييمات Keap وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 2/5 (أكثر من 1500 تقييم)

Capterra: 4. 1/5 (أكثر من 1200 تقييم)

10. SugarCRM

عبر SugarCRM

SugarCRM هو منتج لإدارة علاقات العملاء يركز على تحسين تجربة العملاء عبر مختلف القنوات. وهو مناسب بشكل خاص لفرق التسويق نظرًا لرؤيته الشاملة لرحلة العميل.

تقدم SugarCRM أدوات متقدمة لإدارة الحملات التسويقية، بما في ذلك أتمتة سير العمل وتوجيه العملاء المحتملين. وهي تمكّن فرق التسويق من التعاون بفعالية وتقديم تجارب مخصصة للعملاء.

تتضمن المنصة أيضًا أداة لتتبع شكاوى العملاء، مما يتيح للشركات تحديد المشكلات ومعالجتها على الفور. يمكن للشركات أيضًا تلقي إشعارات عندما ينقر العميل على رابط أو يملأ نموذجًا، مما يسهل المتابعة في الوقت المناسب.

أفضل ميزات SugarCRM

تتبع التفاعلات للتواصل مع العملاء في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة

وفر موقعًا إلكترونيًا مخصصًا للعملاء ليجدوا الإجابات بأنفسهم

استخدم أداة لتتبع شكاوى العملاء وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين

أنشئ صفحات ويب ورسائل بريد إلكتروني مخصصة لجذب المزيد من الأشخاص

قيود SugarCRM

يجد بعض المستخدمين أن تكوينه وإعداده صعبان ويستغرقان وقتًا طويلاً

قد تبدو الواجهة مزدحمة وصعبة التصفح

أسعار SugarCRM

الأساسيات : 19 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا، بحد أدنى 3 مستخدمين

متقدم : 85 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا، بحد أدنى 3 مستخدمين

Premium: 135 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا، بحد أدنى 3 مستخدمين

جميع الأسعار المذكورة تشير إلى نموذج الفوترة السنوية*

تقييمات ومراجعات SugarCRM

G2 : 3. 8/5 (700+ تقييم)

Capterra: 3. 8/5 (أكثر من 400 تقييم)

ابدأ مع إدارة علاقات العملاء من ClickUp

على الرغم من أن Perfex CRM يعد خيارًا جيدًا للعديد من الشركات، إلا أن هناك العديد من البدائل والمنافسين الجديرين بالاهتمام، لكل منهم ميزاته ومزاياه الفريدة.

سواء كنت تبحث عن إدارة قوية للعملاء المحتملين، أو جمع بيانات مرن، أو عمليات أو تكاملات مبسطة، فإن الخيارات الموضحة في هذه المقالة تقدم العديد من الحلول التي تناسب احتياجاتك في مجال CRM.

ومع ذلك، قد يكون دمج CRM مع إعدادات إدارة المشاريع الحالية أمرًا صعبًا. لماذا لا تختار حل CRM SaaS شاملًا يبسط إدارة المشاريع والعلاقات مع العملاء؟

ClickUp هي منصة شاملة لإدارة المشاريع مزودة بأدوات CRM أساسية مدمجة في نظام إدارة المشاريع الخاص بك. يتيح لك هذا التكامل الإشراف على المشاريع بسهولة مع تتبع جهات اتصال العملاء والعملاء المحتملين وجميع عمليات المبيعات والتسويق، مما يعزز استراتيجية CRM الشاملة الخاصة بك.

اشترك في ClickUp اليوم واكتشف لماذا هو أفضل بديل لـ Perfex CRM!