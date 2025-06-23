Reclaim AI مقابل Clockwise: أي أداة جدولة ذكية هي الأفضل؟

تقويمك مزدحم، ولكن هل يساعدك على الحفاظ على إنتاجيتك؟ الاجتماعات تستحوذ على وقتك، ويتم تأجيل الأعمال المهمة، وبغض النظر عن مدى دقة تخطيطك، هناك دائمًا ما يعطل جدولك.

يعد كل من Reclaim AI و Clockwise بإصلاح ذلك من خلال أتمتة فترات وقتك، وتحديد أولويات المهام، وإفساح المجال للعمل المركز. ولكن أيهما يساعدك حقًا على استعادة السيطرة على وقتك؟

في هذا المنشور على المدونة، نقارن بين Reclaim AI و Clockwise لمعرفة أي أداة جدولة تضمن سير يومك بسلاسة. ⚡

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

Reclaim AI مقابل Clockwise في لمحة سريعة

فيما يلي نظرة عامة موجزة على Reclaim AI و Clockwise — وكيف يمكن أن يكون ClickUp بديلاً أفضل من كليهما!

العامل Reclaim AI Clockwise مكافأة: <2>ClickUp التركيز يحمي الجداول الفردية من خلال الجدولة التلقائية للمهام والعادات والاستراحات باستخدام الذكاء الاصطناعي يحسن إنتاجية الفريق من خلال إعادة جدولة الاجتماعات الداخلية تلقائيًا لتعظيم وقت التركيز تركز جميع الأعمال — المهام والمستندات والأهداف والتقويمات — لتحقيق إنتاجية شاملة ضمن منصة واحدة الجدولة والمرونة قابلة للتخصيص بدرجة عالية لجدولة المهام الشخصية والعادات عبر التقويمات مثالي لجدولة الفرق الديناميكية؛ أقل مرونة في سير عمل المهام الشخصية يجمع بين التقويم وإدارة المهام والذكاء الاصطناعي لجدولة مهام العمل تلقائيًا وإعادة جدولة التضاربات ومواءمة الخطط اليومية مع مواعيد تسليم المشاريع التكامل تكامل عميق مع تقويمات Google و Outlook، بالإضافة إلى أدوات المهام مثل Asana و Todoist و Jira يعمل بشكل أساسي مع Google Calendar و Asana عبر امتداد Chrome تكامل أصلي مع تقويمات Google و Outlook، بالإضافة إلى أكثر من 1000 أداة بما في ذلك Slack و Zoom و Asana والمزيد قاعدة المستخدمين المستهدفة مصممة للأفراد والمديرين الذين يحتاجون إلى التحكم في جداولهم الشخصية الأفضل للفرق المتوسطة إلى الكبيرة التي تحتاج إلى تحسين الاجتماعات تلقائيًا وإدارة التركيز على مستوى الفريق مثالي للأفراد والفرق متعددة الوظائف التي تدير مشاريع معقدة واجتماعات وأعمال معرفية في مكان واحد التحليلات والتقارير مقاييس إنتاجية متقدمة حول وقت المهام والعادات والاجتماعات والروتين تقارير أساسية عن وقت التركيز وحجم الاجتماعات والتضاربات لوحات معلومات تفصيلية في الوقت الفعلي وتقارير مخصصة وتتبع الوقت عبر المهام والمشاريع والاجتماعات والأشخاص

ما هو Reclaim AI؟

قم بمزامنة تقاويم متعددة للأحداث المجدولة باستخدام Reclaim AI

Reclaim AI هي أداة جدولة ذكية مصممة لتحسين إدارة الوقت من خلال التكامل السلس مع Google Calendar والمزيد. تقوم تلقائيًا بجدولة الاجتماعات والمهام والأنشطة الشخصية مع التكيف مع الأولويات المتغيرة في الوقت الفعلي.

يضمن النظام المدعوم بالذكاء الاصطناعي تخصيص الوقت اللازم للأعمال الأساسية دون إثقال جدولك. فهو يحلل توفر وقتك ومناطقك الزمنية وأنماط جدولك الزمني للعثور على أفضل المواعيد للاجتماعات.

تحجز ميزة حجز الوقت تلقائيًا مساحة للعمل المكثف والتمارين الرياضية والأنشطة الشخصية، بينما تساعد ميزات مثل وقت التركيز ووقت التخزين المؤقت وأيام عدم الاجتماعات على منع الإرهاق وتعزيز الإنتاجية.

🧠 حقيقة ممتعة: كان الرومان القدماء يستخدمون في الأصل أسبوعًا مكونًا من 8 أيام لتحديد أيام السوق. أصبح الأسبوع المكون من 7 أيام هو المعيار بعد أن أقره الإمبراطور قسطنطين رسميًا في عام 321 م.

ميزات Reclaim AI

لا ينبغي أن تشعر أن إدارة وقتك معركة مستمرة. يعمل Reclaim AI على أتمتة الجدولة، مما يضمن أن عاداتك ومهامك واجتماعاتك تتناسب مع يومك دون أن تثقل كاهلك. دعنا نلقي نظرة على ميزاته بالتفصيل. 👀

الميزة رقم 1: تتبع العادات الذكية والتخطيط المدعوم بالذكاء الاصطناعي

عبر Reclaim AI

يصبح بناء العادات والحفاظ على الاتساق أسهل عندما يعمل التقويم معك. استخدم Reclaim AI لإعداد أحداث متكررة للروتين اليومي — مثل التمارين الرياضية أو التأمل أو جلسات العمل المركزة — ودع الذكاء الاصطناعي يعيد الجدولة تلقائيًا عند حدوث تعارضات، مما يضمن الاتساق حتى في الأيام المزدحمة.

توفر تحليلات لتتبع العادات وقوالب قوائم مهام قابلة للتخصيص للأهداف العملية والشخصية والعائلية. كما تقوم الأداة بمزامنة حالتك مع منصات التواصل الخاصة بالفريق حتى يعرف الجميع متى تكون في حالة تركيز. باستخدام ميزة ترتيب الأولويات، يمكنك تحديد العادات الأكثر أهمية حتى تظل محمية في جدولك الزمني.

الميزة رقم 2: إدارة المهام بالذكاء الاصطناعي ومزامنة التقويم

عبر Reclaim AI

هل سئمت من الاندفاع في اللحظة الأخيرة للوفاء بالمواعيد النهائية؟ يقوم Reclaim AI بجدولة المهام مباشرة في تقويمك، مما يضمن حصولك على وقت كافٍ للتركيز على إنجازها قبل موعدها. يتم تقسيم المهام إلى أجزاء يمكن إدارتها، مما يسهل الحفاظ على الإنتاجية دون العمل حتى ساعات متأخرة من الليل.

مع مزامنة جميع تقاويم إدارة المشاريع في مكان واحد، يمكنك منع الحجوزات الزائدة والحفاظ على التوازن بين الالتزامات العملية والشخصية.

📮ClickUp Insight: 18% من المشاركين في استطلاعنا يرغبون في استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم حياتهم من خلال التقويمات والمهام والتذكيرات. ويرغب 15% آخرون في أن يتولى الذكاء الاصطناعي المهام الروتينية والأعمال الإدارية. للقيام بذلك، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على: فهم مستويات الأولوية لكل مهمة في سير العمل، وتنفيذ الخطوات اللازمة لإنشاء المهام أو تعديلها، وإعداد سير العمل الآلي. تحتوي معظم الأدوات على خطوة أو خطوتين من هذه الخطوات. ومع ذلك، ساعد ClickUp المستخدمين على دمج ما يصل إلى 5+ تطبيقات باستخدام منصتنا! جرب الجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تخصيص المهام والاجتماعات بسهولة إلى فترات زمنية متاحة في تقويمك بناءً على مستويات الأولوية. يمكنك أيضًا إعداد قواعد أتمتة مخصصة عبر ClickUp Brain للتعامل مع المهام الروتينية. وداعًا للأعمال المزدحمة!

الميزة رقم 3: تنسيق الاجتماعات والتكامل التكيفي

عبر Reclaim AI

لم تعد الاجتماعات تعطل سير عملك. بفضل التنسيق التكيفي للاجتماعات، تجد الأداة تلقائيًا الأوقات المثلى لاجتماعات الفريق من خلال تحليل التوافر عبر تقاويم متعددة.

تتولى هذه الأداة إدارة الأحداث المتكررة، وتعديل الفروق الزمنية، وإعادة الجدولة تلقائيًا عند حدوث تعارضات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاملها السلس مع تطبيقات التقويم وأدوات إدارة المشاريع ومنصات التواصل بين أعضاء الفريق يعني أن جدولك سيظل مركزيًا ومحدثًا.

أسعار Reclaim AI

Lite: مجاني

المبتدئين: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

🧠 حقيقة ممتعة: أول أداة جدولة رقمية ظهرت في نظام PLATO، وهو مخطط يومي للطلاب يعمل على الكمبيوتر.

ما هو Clockwise؟

حسّن جداولك بسهولة مع Clockwise

Clockwise هو مساعد جدولة مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتحسين تقويمك. يقوم تلقائيًا بإعادة جدولة الاجتماعات المرنة لإنشاء فترات عمل دون انقطاع، مما يعزز الإنتاجية.

تتكامل الأداة بسلاسة مع Google Calendar و Slack و Asana، وتنسق جداول الفريق لتقليل التضارب وتبسيط التعاون. سواء كنت فردًا تهدف إلى تقليل عوامل التشتيت أو جزءًا من فريق يسعى إلى إدارة الوقت بشكل أفضل، تساعدك Clockwise على التركيز على العمل الهام من خلال تنظيم جدولك بذكاء.

🔍 هل تعلم؟ يقول تأثير زيغارنيك أن الدماغ يتذكر المهام غير المكتملة أفضل من المهام المكتملة، ولهذا السبب فإن جدولة مهامك يمكن أن تساعدك على الشعور بضغط أقل.

ميزات Clockwise

يعد Clockwise خيارًا رائعًا إذا كانت الاجتماعات تتسبب في انقطاع يومك باستمرار وتجد صعوبة في التركيز دون انقطاع. إليك كيف يساعدك في التحكم في وقتك. 👇

الميزة رقم 1: تنسيق الاجتماعات وإعادة جدولتها بذكاء

عبر Clockwise

تقضي Clockwise على التخمين في إدارة الاجتماعات. فهي تفحص تقاويم فريقك لتحديد أفضل الأوقات لكل اجتماع، سواء كان اجتماعًا سريعًا بين شخصين أو جلسة جماعية كبيرة. كما تقضي على الرسائل الإلكترونية المتبادلة التي لا تنتهي من خلال تحليل التفضيلات والمناطق الزمنية والالتزامات الحالية.

هل تحتاج إلى إعادة الجدولة بسبب تغيير الأولويات أو تعارضات غير متوقعة؟ يقترح Clockwise على الفور البدائل المثلى التي تناسب الجميع.

الميزة رقم 2: إنشاء وقت للتركيز وحمايته

عبر Clockwise

العمل المكثف أمر حيوي، لكن الاجتماعات والمقاطعات غالبًا ما تشتت تركيزك. يعالج Clockwise هذه المشكلة من خلال تخصيص فترات زمنية محددة للعمل المركّز.

يعيد ترتيب الاجتماعات والمهام غير المهمة لضمان حصولك على وقت دون انقطاع لمعالجة المشاريع ذات الأولوية العالية. يمكنك تخصيص تفضيلاتك عن طريق تعيين أيام "بدون اجتماعات" أو ساعات محددة للعمل المكثف فقط. تعزز هذه الميزة الإنتاجية وتساعد في الحفاظ على جدول زمني متوازن وخالٍ من التوتر.

📮ClickUp Insight: وفقًا لاستطلاعنا حول فعالية الاجتماعات، يحضر ما يقرب من 40٪ من المشاركين ما بين 4 إلى 8 اجتماعات أو أكثر في الأسبوع، وتستغرق كل اجتماع ما يصل إلى ساعة. وهذا يعني أن هناك وقتًا هائلاً من الوقت الجماعي المخصص للاجتماعات في مؤسستك. ماذا لو كان بإمكانك استعادة ذلك الوقت؟ يمكن أن يساعدك AI Notetaker المدمج في ClickUp على زيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 30٪ من خلال ملخصات الاجتماعات الفورية، بينما يساعد ClickUp Brain في إنشاء المهام تلقائيًا وتبسيط سير العمل، مما يحول ساعات الاجتماعات إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

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الميزة رقم 3: تعليق مرن ومشاركة ديناميكية للتوافر

عبر Clockwise

حوّل قائمة المهام إلى أحداث تقويم قابلة للتنفيذ باستخدام ميزة Flexible Holds من Clockwise. وهي عبارة عن كتل مجدولة تلقائيًا للمهام المهمة والتي يتم تعديلها مع تقدم يومك.

لم يكن مشاركة توفر وقتك أسهل من أي وقت مضى. يتيح لك Clockwise إنشاء روابط جدولة ديناميكية وقابلة للتخصيص تعكس تقويمك في الوقت الفعلي. وهذا يعني أنه يمكن لزملائك وجهات الاتصال الخارجية حجز اجتماعات خلال الفترات المتاحة، مما يضمن تحسين يومك دون أي انقطاعات غير متوقعة.

🧠 حقيقة ممتعة: خلال الثورة الفرنسية، اعتمدت فرنسا لفترة وجيزة أسبوعًا من 10 أيام لجعل التقويم أكثر عقلانية. كره الناس ذلك، وتم إلغاؤه بعد 12 عامًا.

أسعار Clockwise

مجاني

الفرق: 7.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 11.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

🔍 هل تعلم؟ تستخدم العديد من البلدان يوم الاثنين كبداية للأسبوع لجدولة الاجتماعات، ولكن يوم الأحد هو اليوم الأول الرسمي في أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة!

Reclaim AI مقابل Clockwise: مقارنة الميزات

Reclaim AI و Clockwise هما مساعدان للتقويم يعملان بالذكاء الاصطناعي ومصممان لتحسين الإنتاجية من خلال الجدولة الذكية. بينما يركز الأول على حجز الوقت المخصص للأفراد وتحديد الأولويات والتكامل، يعمل Clockwise على تبسيط جداول الفريق من خلال ميزة Focus Time وتعديل الاجتماعات.

الآن، دعنا نقارن الميزات الرئيسية لـ Reclaim AI و Clockwise لمساعدتك في تحديد أداة إدارة التقويم التي تناسب احتياجاتك.

الميزة رقم 1: مزامنة التقويم

يبدو مزامنة عدة تقاويم أمرًا بسيطًا، إلى أن تبدأ الاجتماعات في التداخل. كيف تتعامل هذه الأدوات مع ذلك؟

Reclaim AI

تسهل Reclaim AI مزامنة التقويمات الخاصة بك من خلال الاتصال بتقويمات متعددة في وقت واحد. تساعدك على تجنب الحجوزات المزدوجة وتحافظ على تحديث توفر وقتك. بفضل المزامنة ثنائية الاتجاه، تظهر أي تغييرات تجريها في أحد التقويمات في جميع التقويمات الأخرى. علاوة على ذلك، تضيف تلقائيًا وقت السفر بين الأحداث، حتى تظل دائمًا على المسار الصحيح.

Clockwise

من ناحية أخرى، يركز Clockwise على تحسين تقويمك لتحقيق إدارة أفضل للاجتماعات. يتكامل مع تقويم Google و Outlook ويستخدم الذكاء الاصطناعي لاقتراح أفضل وقت للاجتماعات بناءً على توفر الجميع.

على الرغم من أنه لا يوفر إمكانات مزامنة التقويم الشاملة التي توفرها بعض البدائل لـ Clockwise ، إلا أنه مفيد بشكل خاص للفرق التي تحتاج إلى تنسيق الاجتماعات بكفاءة من خلال تحليل جداول الجميع وتعديلها في الوقت الفعلي.

🏆 الفائز: Reclaim AI لميزته الشاملة في مزامنة التقويمات المتعددة ومنع الحجوزات الزائدة.

الميزة رقم 2: أتمتة الجدولة

يستغرق تعديل جدولك يدويًا وقتًا لا تملكه. دعنا نرى كيف تقارن هذه الأدوات.

Reclaim AI

يوفر Reclaim AI أتمتة قوية لجدولة المواعيد من خلال Smart Meetings، التي تقوم تلقائيًا بجدولة الاجتماعات وفقًا لالتزاماتك الحالية. ويشمل ذلك الاجتماعات المتكررة، التي يمكن جدولتها دون الحاجة إلى تعديلات يدوية.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم Reclaim AI تلقائيًا بإعادة جدولة الاجتماعات عند حدوث تعارضات، مثل عندما يغادر أحد أعضاء الفريق أو عندما تكون هناك أولوية جديدة.

Clockwise

تتبع Clockwise نهجًا مختلفًا قليلاً في أتمتة الجدولة. تقوم الأداة تلقائيًا بنقل الاجتماعات المرنة إلى أفضل وقت متاح، مما يؤدي إلى تحسين وقت التركيز وتقليل الانقطاعات.

كما يوفر تأجيلات مرنة، وهي أحداث لا يتطلب حضور سوى المستخدم. وهذا يوفر الوقت للأنشطة الأساسية مثل العمل في المشاريع أو المهام الروتينية. يقلل برنامج حضور الموظفين من الوقت الضائع، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمهنيين المشغولين.

🏆 الفائز: Clockwise لتركيزه الاستباقي على تعظيم وقت العمل المنتج وسهولة إدارة الاجتماعات المتكررة.

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الميزة رقم 3: إدارة وقت التركيز والاستراحة

تترك الاجتماعات المتتالية القليل من الوقت للتفكير. ما هي الأداة الأفضل لحماية وقت تركيزك؟

Reclaim AI

يركز Reclaim AI بشكل كبير على الصحة العقلية والتوازن بين العمل والحياة من خلال جدولة فترات الراحة ووقت الاسترخاء بين الاجتماعات تلقائيًا. تضمن الأداة ألا تغرق في اجتماعات متتالية من خلال ضبط أوقات الراحة لتتوافق مع جدولك الزمني.

على عكس البدائل الأخرى، تأخذ Reclaim في الاعتبار وقت السفر قبل وبعد الاجتماعات بناءً على بيانات الموقع، مما يضمن لك الوقت الكافي للوصول إلى المكان المطلوب.

Clockwise

يُعطي Clockwise الأولوية لإدارة فترات الراحة والوقت الاحتياطي، مما يضمن جدولة الاجتماعات لحماية مساحتك الذهنية للعمل المكثف. يقوم تلقائيًا بإدراج فترات راحة بين الاجتماعات لمنع الجلسات المتتالية وتعديل الأوقات الاحتياطية إذا تغير جدولك.

تأخذ الأداة أيضًا في الاعتبار تفضيلات الفريق، وتضمن أن كل فرد لديه الوقت الكافي للاسترخاء بين الاجتماعات.

🏆 الفائز: Reclaim AI يفوز في هذه الجولة بفضل نهجه الأكثر شمولاً في إدارة الوقت الشخصي، وجدولة فترات الراحة، والحماية من الإرهاق طوال اليوم.

🔍 هل تعلم؟ تؤدي المقاطعات الصغيرة — مثل الإشعارات ورسائل البريد الإلكتروني — إلى تقسيم يومك إلى أجزاء صغيرة أقل إنتاجية، وهي ظاهرة تسمى " تشتيت الوقت"

Clockwise مقابل Reclaim AI على Reddit

لمعرفة رأي المستخدمين الحقيقي في Reclaim AI و Clockwise، قمنا بالبحث في Reddit.

أحد مستخدمي Reddit يثني على Clockwise لتحسين وقت التركيز والاجتماعات:

Clockwise رائع في ما يفعله – يضمن لك وقتًا كافيًا للتركيز بين جميع الاجتماعات (وقت التركيز). يمكنك تحديد عدد ساعات التركيز التي تريدها في الأسبوع + وقت الغداء والسفر وما إلى ذلك. إنه مجرد امتداد لـ GCal.

Clockwise رائع في ما يفعله – يضمن لك وقتًا كافيًا للتركيز بين جميع الاجتماعات (وقت التركيز). يمكنك تحديد عدد ساعات التركيز التي تريدها في الأسبوع + وقت الغداء والسفر وما إلى ذلك. إنه مجرد امتداد لـ GCal.

وجد مستخدم آخر على Reddit أن Reclaim AI أكثر تقدمًا نظرًا لعدد التكاملات الكبير الذي يوفره:

Reclaim. ai يقوم بكل ذلك. لدي حوالي ستة تقاويم Google مختلفة يستمد منها (العمل، الدراسة، الشخصية، السفر، الاجتماعية، إلخ). يضع كل ما يجدوله في تقويم Google، وتقويم Google يحتوي على أداة مصغرة. كما أنه يستورد المهام من Todoist.

Reclaim. ai يقوم بكل ذلك. لدي حوالي ستة تقاويم Google مختلفة يستمد منها (العمل، الدراسة، الشخصية، السفر، الاجتماعية، إلخ). يضع كل ما يجدوله في تقويم Google، وتقويم Google يحتوي على أداة مصغرة. كما أنه يستورد المهام من Todoist.

يرى مستخدمو Reddit أن Clockwise هو الخيار الأفضل لتحسين وقت التركيز والاجتماعات، بينما تتميز Reclaim AI بتكاملها المتقدم وأتمتة المهام.

يعتمد الخيار الأفضل على طريقة إدارتك لجدولك الزمني.

🧠 حقيقة ممتعة: كلمة "Schedule" (جدول) مشتقة من الكلمة اللاتينية schedula، التي تعني قصاصة صغيرة من الورق ، وهو أمر منطقي لأن الجداول الزمنية القديمة كانت تكتب على الرق.

تعرف على ClickUp — أفضل بديل لـ Clockwise مقابل Reclaim AI

تساعد Clockwise و Reclaim AI في الجدولة والإنتاجية، ولكن ClickUp تذهب إلى أبعد من ذلك.

إنها التطبيق الشامل للعمل، حيث تجمع بين إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة المعرفة والتواصل في منصة واحدة. إليك كيف يمكن لـ ClickUp أن تضاهي — أو حتى تتفوق — على كلا الأداتين. 👇

ميزة ClickUp الأولى: تقويم ClickUp

تقويم ClickUp

انتقل من العمل المكثف إلى الاجتماعات بسلاسة من تقويم ClickUp

تم تصميم ClickUp Calendar لتوفير الوقت والطاقة من خلال دمج المهام والأحداث والاجتماعات بسلاسة في نظام واحد منظم. يقوم التقويم المدعوم بالذكاء الاصطناعي تلقائيًا بتحديد أولويات المهام وتعديلها وفقًا للاجتماعات المهمة ووقت التركيز، مما يحافظ على تنظيم يومك وكفاءته.

بينما تعمل Reclaim و Clockwise على تحسين فترات الوقت، يقوم ClickUp بتعديلها تلقائيًا إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الوقت لمهام محددة، مما يضمن توازن يومك دون الحاجة إلى إعادة الجدولة باستمرار. كما أنه يدعم مزامنة التقويم مع تقويم Google، مما يعني أنه يمكنك عرض جميع مهام ClickUp و Google في مكان واحد دون الحاجة إلى التبديل بينهما.

شاهد هذا الفيديو لتتعرف على كيفية عملها:

يعمل التقويم مع ClickUp AI Notetaker لتحويل اجتماعاتك الداخلية المتكررة إلى إجراءات. أثناء جدولة الاجتماعات، قم بدعوة AI Notetaker لتسجيل النقاط الرئيسية وعناصر العمل في محضر مسمى بدقة، وتحويلها على الفور إلى مهام.

سجل كل تفاصيل الاجتماعات بسهولة باستخدام Notetaker من ClickUp

ميزة ClickUp رقم 2: تتبع وقت المشروع وجداول العمل في ClickUp

تتبع وقت المشروع في ClickUp

أضف تسميات إلى إدخالات الوقت وقم بتمييز الساعات على أنها قابلة للفوترة باستخدام ClickUp Project Time Tracking

بينما يوفر كل من Clockwise و Reclaim AI ميزات إدارة الوقت، فإن ClickUp Project Time Tracking يتجاوز مجرد الجدولة البسيطة. فهو يتكامل مباشرة مع المهام في ClickUp، مما يتيح لك تتبع الوقت المستغرق في مختلف المشاريع.

تتبع الوقت يحافظ على تزامن ساعات العمل المدفوعة وغير المدفوعة. يتيح لك بدء وإيقاف المؤقتات من أي جهاز، وإذا نسيت تسجيل ساعات العمل، يمكنك إضافة الوقت بأثر رجعي مع ملاحظات مفصلة.

إذا كنت تعمل على أجهزة متعددة، فإن ClickUp يقوم بمزامنة الوقت الذي تم تتبعه عبر جهاز الكمبيوتر المكتبي أو الهاتف المحمول أو متصفح الويب، مما يضمن لك الحصول على صورة كاملة عن إنتاجيتك في جميع الأوقات.

جداول ClickUp

أنشئ جداول ClickUp Timesheets لتسجيل الساعات التي تم تقديمها للحصول على سجلات دقيقة وموثوقة

تسهل ClickUp Timesheets مراقبة الموظفين من خلال الحفاظ على شفافية ساعات العمل وتنظيمها.

يمكن لأعضاء الفريق تسجيل الوقت مباشرة من المهام وإرسال الإدخالات للموافقة عليها. بمجرد الموافقة، يتم تحديث الساعات تلقائيًا في لوحات معلومات ClickUp، مما يمنحك رؤى في الوقت الفعلي حول إنتاجية الفريق وتكاليف المشروع والساعات القابلة للفوترة.

سواء كنت تتولى إدارة الرواتب أو إصدار الفواتير للعملاء أو ببساطة تريد البقاء على اطلاع على عملك، فإن ClickUp يحفظ كل شيء في مكان واحد لسهولة الوصول إليه وإعداد التقارير.

⚙️ مكافأة: جرب قوالب الجداول الزمنية لتوحيد عملية التتبع في جميع أنحاء المؤسسة.

ميزة ClickUp رقم 3: القوالب

يوفر ClickUp أيضًا العديد من القوالب الجاهزة لتتبع الوقت لمساعدتك في إدارة جدولك الزمني بشكل أكثر كفاءة.

احصل على نموذج مجاني بسّط إدارة المناوبات باستخدام نموذج جدول موظفي ClickUp

على سبيل المثال، يتيح لك نموذج جدول عمل الموظفين من ClickUp إنشاء ساعات عمل فريقك وإدارتها بسهولة. وهو يساعد على:

تخطيط وتنظيم نوبات العمل بصريًا: هيكلة جداول العمل بوضوح لتجنب التضارب والالتباس

تعيين المهام بناءً على التوافر: ضمان جدولة الموظفين بكفاءة مع تجنب الحجوزات الزائدة

تتبع طلبات الإجازات: إدارة الإجازات المدفوعة والإجازات المرضية وأيام العطلات مع الالتزام بقوانين العمل

ضمان تغطية المناوبات بشكل مناسب: قم بتعيين الموظفين المناسبين لكل مناوبة بناءً على المهارات وحجم العمل

بالإضافة إلى ذلك، تساعدك قوالب أخرى مثل قالب ClickUp Calendar Planner Template على تنظيم يومك بمزيد من المرونة. وإذا كنت تبحث عن طريقة لحجز وقت للعمل المكثف أو لمشاريع محددة، فإن قالب ClickUp Schedule Blocking Template هو الحل الأمثل.

📮 ClickUp Insight: 30% من الموظفين يلتزمون بساعات العمل المحددة، ولكن 27% يعملون بانتظام ساعات إضافية، و19% ليس لديهم جدول زمني محدد على الإطلاق. عندما يكون العمل غير متوقع، كيف يمكنك أن تنهي عملك حقًا؟ 🕰️يمكن أن تساعد جدولة المهام التلقائية في ClickUp Calendar في تنظيم الجداول الزمنية الأكثر تقلبًا. خطط لأسبوعك، وحدد ساعات عمل ثابتة، وأتمت التذكيرات لتسجيل الخروج — لأن وقتك يجب أن يكون تحت سيطرتك! 💫 نتائج حقيقية: توفر Lulu Press ساعة واحدة يوميًا لكل موظف باستخدام ClickUp Automations — مما أدى إلى زيادة كفاءة العمل بنسبة 12٪.

استرجع تقويمك مع ClickUp

تساعد Reclaim AI و Clockwise في الجدولة، ولكنهما لا تغطيان كل شيء. بينما تقوم Reclaim AI تلقائيًا بحجز الوقت للمهام والعادات، تعمل Clockwise على تحسين الاجتماعات. ومع ذلك، ستظل بحاجة إلى أدوات منفصلة لإدارة المشاريع وتتبع الوقت.

ClickUp يقوم بكل ذلك.

يقوم AI Calendar بمزامنة المهام والاجتماعات والمواعيد النهائية في مكان واحد، بينما يساعدك Project Time Tracking على البقاء على اطلاع على الساعات القابلة للفوترة وغير القابلة للفوترة، وتوفر لك Timesheets تفصيلاً واضحًا لوقتك. لا داعي للتنقل بين تطبيقات متعددة — فقط منصة واحدة لإدارة الوقت والمهام بشكل كامل.

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